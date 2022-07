Kyrgios sort Tsitsipas ++ Nadal écrase Sonego

Paul Casey confirme rejoindre la nouvelle ligue LIV Image: KEYSTONE/EPA/TANNEN MAURY Paul Casey a confirmé samedi rejoindre la nouvelle ligue controversée de golf, soutenue par l'Arabie saoudite. Mais le Britannique a dit espérer être en mesure de jouer le British Open, quatrième et dernière levée du Grand Chelem. Agé de 44 ans, Paul Casey est classé 26e mondial et avec son départ, ce sont maintenant 22 joueurs sur les 100 premiers mondiaux qui ont rejoint la LIV. Une blessure au dos l'avait empêché de jouer l'US Open, troisième levée du Grand Chelem et de disputer un tournoi depuis le mois de mars. Paul Casey a néanmoins dit souhaiter jouer le 150e Open à Saint-Andrews, ce que les organisateurs de ce tournoi majeur ont autorisé, contrairement à ce qu'ont décidé les responsables de l'USPGA, la ligue nord-américaine. La LIV, financée en partie par le fonds public d'investissement de l'Arabie saoudite, a plongé le monde du golf dans la tourmente, et déchainé les critiques des groupes de défense des droits de l'Homme. Paul Casey avait d'abord refusé de s'associer à la LIV, citant son association d'alors avec l'Unicef, et jugeant qu'il aurait été hypocrite de le faire.

Kyrgios se hisse en 8es de finale Toute la hargne de Nick Kyrgios, tombeur en quatre sets de Stefanos Tsitsipas samedi Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Nick Kyrgios (ATP 40) a signé un nouvel exploit sur le gazon de Wimbledon. L'Australien s'est hissé en 8es de finale en s'offrant le scalp de Stefanos Tsitsipas (no 4) après 3h16' d'une lutte intense. Révélé dès sa première participation au Majeur londonien en 2014 avec un succès sur Rafael Nadal (alors no 1 mondial) et une accession aux quarts de finale, Nick Kyrgios s'est imposé 6-7 (2/7) 6-4 6-3 7-6 (9/7) devant le Grec. Il a maîtrisé son sujet dans le "money time", écartant deux balles de deux sets partout. Le "bad boy" australien a effacé la deuxième balle de set à laquelle il a été confronté sur une superbe volée réflexe de coup droit, à 6/7 dans le tie-break de la quatrième manche. Et il a conclu cette partie sur sa deuxième balle de match, grâce à une amortie de coup droit parfaitement sentie. Ce match a aussi été marqué par des échanges verbaux tendus entre Nick Kyrgios et l'arbitre Damien Dumusois, lequel aurait dû - selon l'Australien - disqualifier Stefanos Tsitsipas après que le Grec avait balancé une balle dans les tribunes à l'issue du deuxième set. Mais Nick Kyrgios a su maîtriser ses nerfs, jusqu'au bout. Face à Nakashima lundi Présent en 8es de finale d'un Majeur pour la première fois depuis l'Open d'Australie 2020, l'Australien de 27 ans peut désormais rêver d'atteindre une troisième fois le stade des quarts de finale en Grand Chelem. Il partira en tout cas avec les faveurs du pronostic lundi face à l'Américain Brandon Nakashima (ATP 56).

Nadal concède sept jeux face à Sonego Rafael Nadal s'est pleinement rassur Image: KEYSTONE/EPA/ANDY RAIN A la peine dans ses deux premiers tours, Rafael Nadal (no 2) semble avoir trouvé son rythme sur le gazon de Wimbledon. L'homme aux 22 titres du Grand Chelem s'est hissé en 8es de finale en battant Lorenzo Sonego (no 27) en trois sets, 6-1 6-2 6-4. On pouvait s'attendre à voir Rafael Nadal souffrir face à l'Italien, 8e de finaliste l'an dernier à Church Road et vainqueur d'un titre sur herbe sur le circuit principal (Antalya 2019). Il n'en fut rien. Le gaucher espagnol a survolé les débats, remportant 10 des 11 premiers jeux du match pour s'imposer en seulement 2h03'. Le double vainqueur de Wimbledon (2008, 2010) n'a connu qu'une petite frayeur, concédant son seul break de la journée dans le troisième set pour laisser Lorenzo Sonego égaliser à 4-4 alors que le toit venait d'être fermé. Mais Rafa a su serrer sa garde pour s'adjuger les deux derniers jeux du match. Sacré à l'Open d'Australie puis à Roland-Garros cette année, Rafael Nadal en est désormais à 17 succès d'affilée dans les tournois majeurs. Il poursuivra sa quête de Grand Chelem calendaire lundi, avec un 8e de finale programmé face au solide Néerlandais Botic van de Zandschulp (no 21).

Formule E: coup double pour Mortara à Marrakech Image: KEYSTONE/AP/Dita Alangkara Edoardo Mortara (Venturi) a fait coup double à Marrakech lors de la 10e épreuve de la saison de formule E. Le Genevois s'est imposé et a pris la tête du championnat. Mortara (35 ans) a ainsi gagné pour la troisième fois en 2022 après avoir mené une course très solide et intelligente. Le coureur suisse d'origine italienne a devancé de 2''297 le Portugais Antonio Félix Da Costa (DS Techeetah), parti en pole, et de 6''270 le Néo-Zélandais Mitch Evans (Jaguar). Au championnat, Edoardo Mortara mène avec 139 points. Il compte 11 longueurs d'avance sur le Français Jean-Eric Vergne (DS Techeetah), 4e au Maroc, 14 sur le Belge Stoffel Vandoorne (Mercedes) et 15 sur Evans. Comme souvent cette saison, le Vaudois Sébastien Buemi (Nissan e.dams) a connu une course difficile, conclue à un décevant 16e rang.

Fin de série pour Swiatek, éliminée dès le 3e tour Image: KEYSTONE/EPA/KIERAN GALVIN Coup de tonnerre à Wimbledon samedi. Championne de Roland-Garros et no 1 mondial, Iga Swiatek a connu l'élimination dès le 3e tour. La Polonaise s'est inclinée 6-4 6-2 devant la Française Alizé Cornet (WTA 37), qui a ainsi mis fin à la série de 37 victoires de la Polonaise. Invaincue depuis le 16 février et une défaite subie face à Jelena Ostapenko en 8e de finale à Dubaï, Iga Swiatek (21 ans) ne remportera donc pas un septième tournoi d'affilée. Samedi, elle ne fut que l'ombre de la joueuse qui a survolé le circuit au cours des quatre derniers mois. La Polonaise a ainsi commis pas moins de 33 fautes directes, sur les 69 points remportés par son adversaire sur le court no 1 de Church Road, pour 21 coups gagnants. Elle a semblé en mesure de renverser la vapeur en s'adjugeant les deux premiers jeux du deuxième set, mais est ensuite retombée dans ses travers. Alizé Cornet, qui a réalisé quant à elle 16 "winners" pour seulement 7 erreurs non provoquées, affrontera au tour suivant l'Australienne Ajla Tomljanovic (WTA 44). A 32 ans, elle peut espérer atteindre pour la deuxième fois de sa carrière le stade des quarts de finale en Grand Chelem, cinq mois après avoir signé cet exploit à Melbourne.

Tour de France: Jakobsen gagne la 2e étape, van Aert en jaune Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus Le Néerlandais Fabio Jakobsen (Quick-Step) a gagné la 2e étape du Tour de France au sprint à Nyborg. Il a devancé le Belge Wout van Aert (Jumbo-Visma), qui s'est consolé en prenant le maillot jaune. Jakobsen (25 ans) a ainsi gagné pour sa première étape en ligne sur la Grande Boucle. Ce véritable miraculé - il avait subi en 2020 une terrible chute au Tour de Pologne - s'était illustré l'an passé sur la Vuelta en remportant trois étapes. La formation Quick-Step a ainsi fêté un deuxième succès consécutif après celui du Belge Yves Lampaert lors du contre-la-montre inaugural. Cette étape, marquée dans son final par le passage sur le grand pont qui relie deux des îles du Danemark et par un fort vent de face, a été émaillée de plusieurs chutes collectives, dont une peu avant l'arrivée qui a notamment ralenti le double vainqueur Tadej Pogacar. Mais comme cela s'est produit dans les trois derniers kilomètres, le Slovène n'a pas perdu de temps.

Valverde légèrement blessé après avoir été heurté par une voiture Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena Alejandro Valverde a été heurté par une voiture samedi alors qu'il s'entraînait près de Murcie en compagnie d'un coéquipier. Tous deux souffrent de légères blessures, a annoncé leur équipe Movistar. "Nous confirmons que @alejanvalverde ne souffre d'aucune fracture ou de blessure grave après avoir été victime d'un accident ce samedi alors qu'il roulait avec un coéquipier à Alcantarilla", près de la ville de Murcie, a tweeté Movistar. Alejandro Valverde (42 ans, 132 victoires) ne souffre que d'éraflures et de contusions. Il "restera en observation pendant 24 heures et sortira ensuite de l'hôpital. Son coéquipier est également en bonne santé", a précisé la formation espagnole. Selon les services d'urgence régionaux, le conducteur de la voiture impliquée dans l'accident a pris la fuite.

GP de Grande-Bretagne: première pole pour Sainz Image: KEYSTONE/AP/Frank Augstein Carlos Sainz (Ferrari) a signé la première pole position de sa carrière. Sous la pluie anglaise à Silverstone, l'Espagnol a précédé Max Verstappen (Red Bull) de 0''072 au terme d'une séance animée. La pluie, qui s'est abattue sur le mythique tracé du GP de Grande-Bretagne, a pimenté les qualifications. Les pilotes ont dû jongler avec des conditions difficiles et rouler en gommes intermédiaires. Sainz a réussi à améliorer le chrono du champion du monde néerlandais au dernier moment. En F1 depuis 2015, le fils de l'ancien double champion du monde des rallyes n'avait jamais encore obtenu la pole. Zhou en verve La deuxième ligne de départ sera composée par Charles Leclerc (Ferrari) et Sergio Perez (Red Bull). Devant leur public, Lewis Hamilton (Mercedes) et Lando Norris (McLaren-Mercedes) partiront de la troisième ligne. Du côté de l'écurie Alfa Romeo-Ferrari, le rookie chinois Guanyu Zhou s'est illustré en passant en Q3 et en obtenant le 9e rang. Valtteri Bottas partira pour sa part en 12e position.

Tomljanovic sort Krejcikova au 3e tour Ajla Tomljanovic a sorti Barbora Krejcikova au 3e tour Image: KEYSTONE/EPA/TOLGA AKMEN Barbora Krejcikova (no 13) a connu l'élimination dès le 3e tour à Wimbledon. La Tchèque, qui avait mis fin au parcours de Viktorija Golubic au 2e tour, a été battue en trois sets par Ajla Tomljanovic (WTA 44). Championne de Roland-Garros en 2021, Barbora Krejcikova s'est inclinée 2-6 6-4 6-3 après 2h06' de jeu face à l'Australienne. Celle-ci a forcé la décision en signant le break dans le sixième jeu de la troisième manche. Quart de finaliste l'an dernier sur le gazon londonien, Ajla Tomljanovic affrontera en 8e de finale Iga Swiatek (no 1) ou Alizé Cornet (WTA 37).

Johann Vogel n'entraîne plus la Suisse M17 Johann Vogel quitte l'ASF Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Johann Vogel n'est plus l'entraîneur de l'équipe de Suisse M17. Le Genevois de 45 ans et l'ASF "ont décidé d'un commun accord de séparer leurs chemins à partir de la nouvelle saison 2022/23", explique l'Association suisse sur son site internet. International à 94 reprises, Johann Vogel avait été engagé en avril 2019 par l'ASF, s'occupant tout d'abord des M19 avant de prendre les rênes de la sélection M17 en juillet 2021. La vision de l'ASF et de l'ancien milieu défensif "concernant la mise en œuvre de la nouvelle philosophie de jeu ne sont pas identiques", souligne l'ASF.

Harmony Tan poursuit sa route à Londres Image: KEYSTONE/AP/Alberto Pezzali Tombeuse de la légende Serena Williams au 1er tour, Harmony Tan (WTA 115) jouera les 8es de finale à Wimbledon. La Française de 24 ans a écrasé Katie Boulter (WTA 118) 6-1 6-1 samedi au 3e tour. Harmony Tan, dont le meilleur classement est une 90e place obtenue en avril dernier, n'a mis que 51 minutes pour écarter de sa route l'invitée britannique sur le court no 2. Elle avait sorti la tête de série no 32, Sara Sorribes Tormo, au tour précédent. La Française, dont la prochaine adversaire sera Coco Gauff (no 11) ou Amanda Anisimova (no 20), atteint pour la première fois le stade des 8es de finale en Grand Chelem. En lice pour la première fois sur le gazon londonien, elle n'avait jusqu'ici gagné que deux matches dans un Majeur.

L'heptathlète Caroline Agnou renonce aux Mondiaux Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Caroline Agnou est contrainte de renoncer aux Mondiaux 2022, prévus à Eugene du 15 au 24 juillet. L'heptathlète biennoise ne sera pas suffisamment remise de sa blessure à un genou contractée lors des récents championnats de Suisse à Zurich (24/25 juin). Swiss Athletics avait souligné en dévoilant sa sélection mercredi que Caroline Agnou n'effectuerait le voyage que si elle avait récupéré l'intégralité de ses moyens physiques. La décision de la Biennoise, communiquée par sa fédération, est donc tombée à peine trois jours plus tard. La championne de Suisse 2022 de l'heptathlon espère pouvoir défendre pleinement ses chances dans le deuxième grand événement de l'année, les Championnats d'Europe programmés du 15 au 21 août. L'heptathlon est prévu les 17 et 18 août.

Vera Pauw dit avoir été violée dans sa jeunesse Image: KEYSTONE/AP Lehtikuva Vera Pauw, actuelle sélectionneuse de l'équipe dames d'Irlande, a affirmé avoir été violée et agressée sexuellement par trois hommes travaillant dans le football néerlandais quand elle était joueuse. La Néerlandaise déplore que la fédération n'ait pas traité ces accusations correctement. Ces révélations ont suscité les excuses de la fédération néerlandaise de football (KNVB), qui a jugé "inacceptable qu'elle n'ait pas pu bénéficier d'un environnement de travail sûr". Aujourd'hui âgée de 59 ans, Vera Pauw est considérée comme l'une des pionnières du football féminin aux Pays-Bas. "Pendant 35 ans j'ai gardé cela secret pour le reste du monde, pour ma famille, pour mes coéquipières et mes joueuses", a-t-elle écrit dans un communiqué diffusé sur Twitter. "Même ceux qui sont les plus proches de moi ne sont pas au courant de ce viol commis par un important responsable dans le milieu du football quand j'étais une jeune joueuse. Plus tard, j'ai été la cible de deux autres agressions de la part d'autres hommes. Tous trois travaillaient dans le football néerlandais à l'époque", a-t-elle précisé. "Je ne peux plus garder le silence" "Seuls ceux en qui j'ai confiance savaient avant aujourd'hui les abus sexuels systématiques, les abus de pouvoir, les brimades, l'intimidation, l'isolement auxquels j'ai été confrontée comme joueuse et comme sélectionneuse dans le football néerlandais", a encore ajouté celle qui avait reçu une distinction honorifique de la KNVB en 2017. "Ces dernières années, j'ai essayé de faire en sorte que cette affaire soit examinée de manière juste et équitable par les autorités du football néerlandaises mais sans succès. Certaines personnes préféraient ne pas ébruiter ce viol et ces agressions sexuelles plutôt que de m'apporter le soutien dont j'ai besoin pour parler de cette histoire", a ajouté la sélectionneuse. "Je ne peux plus garder le silence", a encore asséné Vera Pauw, qui a annoncé avoir porté plainte auprès de la police néerlandaise. Un certain nombre d'erreurs La KNVB a indiqué qu'elle avait été "très choquée par les évènements que nous a décrits Vera lors d'une discussion l'an dernier" et qu'elle avait alors confié une enquête à un organisme indépendant. Celle-ci a mis en lumière un certain nombre d'erreurs dans la manière dont les agressions subies par Vera Pauw ont été traitées et le fait que la fédération "n'avait pas réagi suffisamment rapidement aux premières alertes données par Pauw sur des comportements sexuels inappropriés en 2011".

Mohamed Salah a prolongé avec Liverpool Image: KEYSTONE/EPA/PETER POWELL L'attaquant international égyptien Mohamed Salah a signé un "nouveau contrat de longue durée" avec Liverpool. Le club en a fait l'annonce dans un communiqué. Le précédent contrat de Salah, âgé de 30 ans et arrivé chez les Reds à l'été 2017 en provenance de l'AS Rome, arrivait à échéance en juin 2023. Selon des médias locaux, son nouveau contrat irait jusqu'en 2025. "Je me sens bien et tout excité à l'idée de remporter de nouveaux trophées avec le club, a-t-il déclaré sur le site officiel des Reds. C'est un jour heureux pour tout le monde. Cela prend toujours un peu de temps pour prolonger, mais voilà, c'est fait, il n'y a plus qu'à se concentrer sur la suite." "Vous avez pu voir qu'au cours des cinq ou six dernières années l'équipe a toujours progressé, a encore dit Salah. La saison dernière, nous étions très près de remporter quatre titres, mais malheureusement nous en avons perdu deux lors de la dernière semaine." Sous le maillot de Liverpool, Salah, double finaliste malheureux de la Coupe d'Afrique des Nations avec l'Egypte (2017, 2021), a remporté la Ligue des champions en 2019 (il a marqué en finale contre Tottenham) et perdu deux autres finales de la C1 en 2018 et 2022. Il a été champion d'Angleterre en 2020 avec les Reds, qui n'avaient plus remporté le titre national depuis 30 ans. Meilleur buteur de son équipe cette année-là, Salah a en tout inscrit 156 buts en 254 matches pour Liverpool. Il a été élu meilleur joueur de Premier League la saison passée.