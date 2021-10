L’Allemagne qualifiée pour le Mondial 2022 ++ Viktorija Golubic échoue à Indians Wells

Thomas Müller et ses équipiers ont forcé la décision en deuxième mi-temps dans National Arena Todor Proeski de Skopje. L'attaquant du Bayern Munich s'est fait l'auteur d'une passe décisive sur les deux premiers buts, signés Kai Havertz (50e) et Timo Werner (70e). Werner a signé un doublé (73e), Jamal Musalia scellant le score à la 83e.

Tombeuse de la vice-championne olympique Marketa Vondrousova (WTA 37) et de la 9e joueuse mondiale Maria Sakkari dans les deux premiers tours, Viktorija Golubic semblait avoir le match en main après avoir remporté les six derniers jeux du premier set. Mais elle fut trop vulnérable sur son service dans les deux dernières manches.

Depuis, l'entraîneur des 76ers a défendu son joueur : "il me manque, je l'ai toujours défendu. J'aime la façon dont il joue", a affirmé Doc Rivers. ESPN ajoute lundi que le président de la franchise Daryl Morey et Rivers "espèrent désormais convaincre Simmons de rester sur le long terme à Philadephie".

Ben Simmons devrait reprendre le dialogue avec la direction du club de NBA, ce qu'il n'a plus fait depuis la fin du mois d'août, affirme le média américain sur son site. Le meneur australien de 25 ans a récemment demandé à quitter le club et avait prévenu ses dirigeants qu'il ne se présenterait pas au stage d'entraînement de pré-saison.

Le retour à l'entraînement des deux attaquants est une très bonne nouvelle pour le Barça, dont l'infirmerie se vide peu à peu puisque Ronald Koeman peut à nouveau compter sur Jordi Alba et Ansu Fati. Dembélé et Agüero pourraient même être convoqués pour le match de Liga dimanche contre Valence, selon la presse espagnole.

Sergio Agüero et Ousmane Dembélé ont effectué leur retour à l'entraînement du FC Barcelone lundi. Les attaquants argentin et français étaient blessés depuis le début de la saison.

Diana Chemtai Kipyogei a pour sa part triomphé lundi pour sa troisième course en carrière sur la distance. La Kényane de 27 ans a violemment accéléré après 1h44' de course, alors que le peloton était resté groupé jusque-là. Elle s'est imposée en solitaire devant ses compatriotes Edna Kiplagat (2h25'09'') et Mary Ngugi (2h25'20'').

Arrivé en solitaire grâce à une attaque tranchante au 37e km, Benson Kipruto a devancé les Ethiopiens Lemi Berhanu (2h10'36'') et Jemal Yimer (2h10'37''). L'outsider américain CJ Albertson a animé la course seul en tête pendant 32 km, possédant plus de 2 minutes d'avance sur les favoris avant de payer son départ rapide dans les montées qui corsent la deuxième moitié de l'épreuve. Il a fini 10e.

Cette 125e édition, la première depuis avril 2019 après une annulation en 2020 et un report ce printemps à cause de la pandémie de Covid-19, a permis à Benson Kipruto de décrocher à 30 ans sa première victoire sur un marathon majeur (Berlin, Tokyo, Londres, Boston, Chicago, New-York).

Afin d’éviter tout débordement, notamment en vue de la réception de Bâler dimanche, le FC Sion trouverait "judicieux et nécessaire de faire marche arrière sur le billet nominatif" et de trouver "un chemin de sortie dans les plus brefs délais".

Sans expliquer la relation de cause à effet, le FCS note que l'inégalité de traitement par rapport aux autres clubs fait que "des groupes de supporters adverses s’organisent pour rejoindre le Valais en nombre (entre 600 et 800 personnes par rencontre) afin d’en découdre avec les forces de l’ordre valaisannes". Ils envisageraient également d’être renforcés par des groupes étrangers.

Ce système partait d'une bonne intention mais il introduit une inégalité de traitement et de procédure par rapport aux autres clubs professionnels du pays, exempts de telles restrictions, écrit le club valaisan dans sa lettre adressée jeudi par le président Christian Constantin et publiée lundi.

L'Allemand, no 4 mondial, s'est imposé dimanche 6-4 3-6 6-1 après 1h48' de jeu. Il rejoint pour le grand raout turinois qui réunira les meilleurs mondiaux Novak Djokovic, Daniil Medvedev et Stefanos Tsitsipas, également déjà qualifié.

"Ney" avait fait sensation plus tôt dimanche, mais hors terrain, dans une interview au média DAZN où il disait qu'il s'agirait sans doute au Qatar de sa "dernière Coupe du monde. Je la joue comme la dernière parce que je ne sais pas si j'aurai encore la condition, le mental, pour supporter encore plus de football."

L'équipe de Tite possède surtout 13 longueurs d'avance sur son adversaire du jour, la Colombie, classée 5e. Or, les quatre premiers de la poule unique sud-américaine se qualifieront directement pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, et il semble désormais tout à fait improbable que le Brésil finisse 6e ou même 5e.

Le Brésil, pour lequel Neymar était de retour après avoir purgé une suspension jeudi au Venezuela (3-1), reste un solide leader, avec 28 points, soit six d'avance sur son premier poursuivant, l'Argentine, qui a écrasé l'Uruguay (3-0) un peu plus tard ce dimanche soir.

L'action décisive est venue des pieds de Theo Hernandez. Le défenseur du Milan AC, qui évoluait dans son jardin, a réussi une ouverture d'une précision diabolique vers Mbappé. L'attaquant du PSG s'est présenté seul devant Simon et l'a désarçonné d'un beau jeu de jambes avant de marquer (80e). Finalement, le héros des Tricolores en fin de match était bien Lloris. Le portier de Tottenham a sauvé l'avantage par deux parades décisives face à des reprises d'Oyarzabal (88e) et de Pino (94e).

Bien loin de répéter leur deuxième mi-temps face à la Belgique, les Français ont été complètement étouffés par les Espagnols au milieu du terrain durant près d'une heure de jeu. Plus le match avançait, plus la balle paraissait insaisissable pour les coéquipiers de Paul Pogba.

"Je ferai tout pour y arriver en pleine forme, je ferai tout pour gagner avec mon pays, pour accomplir mon plus grand rêve depuis tout petit. Et j'espère pouvoir y arriver", ajoute l'attaquant du Paris Saint-Germain.

Les champions d'Europe se sont imposés avec un but de Nicolo Barella, d'une frappe à l'entrée de la surface (46e), et un penalty de Domenico Berardi (64e). Les Belges ont réduit le score, trop tard, par le jeune Charles de Ketelaere (86e) qui a passé le ballon entre les jambes de Gianluigi Donnarumma.

Parti 11e à cause d'une pénalité pour un changement de moteur vendredi, au-delà du quota autorisé par saison, Hamilton est remonté jusqu'à la 3e place avant de chuter à la 5e en fin de course en raison d'une mauvaise stratégie.

C'est la dixième victoire en Grand Prix et la première cette saison pour Bottas, parti de la pole position et auteur d'une course sans erreur. Il n'avait plus gagné depuis le GP de Russie 2020.

L'Association suisse de football a condamné l'action dimanche dans un communiqué: "Il est inacceptable que des personnes veuillent utiliser des stades de football, et dans ce cas l'interview d'un joueur après un match, à des fins de propagande politique. Xherdan Shaqiri a réagi de manière exemplaire et est resté calme."

Sa présidence, marquée à ses débuts par le redressement financier du club et la construction d'un nouveau centre de formation, avait déjà été ternie par plusieurs affaires judiciaires pour blanchiment d'argent, fraude fiscale, corruption et trafic d'influence.

Après avoir mené une quarantaine de perquisitions dans les régions de Lisbonne et Braga, le parquet a fait état d'affaires et d'opérations de financement d'un montant total supérieur à 100 millions d'euros qui peuvent avoir provoqué des pertes élevées pour l'État et plusieurs sociétés.

L'ancien dirigeant est visé par une enquête pour abus de confiance, escroquerie aggravée, falsification, fraude fiscale et blanchiment d'argent, ouverte par les autorités judiciaires portugaises et baptisée "carton rouge".

Tyson Fury gagne encore

Tyson Fury ajuste une fois de plus Deontay Wilder. Image: KEYSTONE/EPA/ETIENNE LAURENT

Tyson Fury demeure le roi des poids lourds. Le Britannique a conservé sa ceinture WBC à la faveur d'un nouveau succès devant Deontay Wilder.

A Las Vegas,, le "Gypsy" s'est imposé par K.O. au 11e round au terme d'un affrontement dantesque qui restera dans les annales de la boxe. Tyson Fury (33 ans) toujours invaincu en 32 combats, dont un nul concédé en décembre 2018 contre l'Américain qu'il avait ensuite battu en février 2020, a été une nouvelle fois dominant pour leur troisième combat. Il est toutefois lui aussi tombé deux fois au sol, mais s'est toujours relevé.

Un énième crochet du droit du Britannique - il y en a eu tellement qu'on ne les comptait plus à ce stade - a eu raison de l'Américain, qu'on sentait de plus en plus éprouvé, avec un courage insensé à rester encore debout sur le ring. Poussé dans ses derniers retranchements, Tyson Fury a été le premier à faire vraiment mal, en plaçant, déjà, un crochet du droit sur l'oreille de son rival, puis un uppercut du gauche qui ont fait tomber Wilder. Mais l'Américain devait vite trouver les ressources pour faire ce qu'il fait de mieux au monde, dès la reprise suivante: placer sa droite foudroyante.

Fury l'a encaissée plein crâne et cela a dû tourner terriblement à l'intérieur car il s'est retrouvé au tapis. Puis une deuxième fois, après un crochet sur la nuque qui l'a envoyé en avant, avant d'être sauvé par le gong de ce 4e round. Mais Fury, qui était déjà tombé deux fois en 2018 et s'était à chaque fois relevé, l'a refait avant d'attaquer de plus belle. Les rounds suivants, il les a ainsi dominés en plaçant ses enchaînements gauche droite, et Wilder semblait de plus en plus épuisé, même s'il n'a jamais refusé le coup pour coup.

Au 10e round, Fury a renvoyé au sol Wilder, encore de son crochet du droit à la tempe. Avec l'énergie du désespoir, dans un état presque second, Wilder a répliqué et a fait tanguer le Britannique, qui tenait debout dans les cordes et lui disait du gant frappant sa propre tête "vas-y, tape encore". Un combat à la "Rocky", mais en mieux et en vrai !

Tyson Fury peut désormais se tourner vers une potentielle unification des titres face à l'Ukrainien Oleksandr Usyk, qui a créé une énorme surprise le mois dernier en battant par décision unanime Anthony Joshua, pour s'emparer des ceintures WBA, WBO et IBF. A moins qu'une revanche ait lieu auparavant entre ces deux boxeurs.

Pour Wilder, 35 ans (2 défaites, 42 victoires, 1 nul), ce nouvel échec doit être terriblement dur à encaisser, tant il a donné tout ce qu'il avait. Au point que se pose la question de son avenir en tant que boxeur professionnel.