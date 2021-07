L'Angleterre en confiance +++ Le Brésil en demies

Tampa Bay mène 3-0 face à Montréal Image: KEYSTONE/AP/Ryan Remiorz Tampa Bay a enfoncé le clou vendredi à Montréal en finale de la Coupe Stanley. Le Lightning est allé s'imposer 6-3 au Québec pour mener 3-0 dans la série. L'acte IV est prévu lundi, toujours au Centre Bell. La tâche du Canadien est quasiment insurmontable: la franchise menant 3-0 en finale des play-off a conquis le titre 26 fois sur 27 dans l'histoire de la NHL. Seuls les Toronto Maple Leafs de 1942 sont parvenus à combler un tel déficit au stade ultime, face aux Detroit Red Wings. Montréal, qui s'était retrouvé mené 3-1 au 1er tour face à... Toronto, n'est certes plus à un exploit près. Mais le Lightning de Nikita Kucherov (2 points vendredi, 32 dans ces séries finales) dégage une telle impression de sérénité qu'un retour des Habs paraît hautement improbable. Tenante du trophée, la franchise floridienne a étouffé d'entrée son adversaire vendredi soir, menant 2-0 après 3'27'' de jeu seulement. Montréal a pris peu à peu le match en main, revenant à une longueur sur une réussite de Phillip Danault (12e), mais a encaissé deux nouveaux buts dès l'entame du deuxième tiers (22e et 24e). A nouveau emmené par un excellent Andrei Vasilevskiy (32 arrêts), Tampa Bay se retrouve donc à une victoire d'un troisième titre après ceux conquis en 2004 et en 2020. Présent pour sa part pour la première fois en finale depuis son sacre de 1993, Montréal devra sans doute encore patienter avant de fêter une 24e Coupe Stanley.

Un "rêve brisé" pour la presse romande, mais un grand "Merci" Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT La presse romande se voulait résolument positive au lendemain de l'élimination de l'équipe de Suisse en quart de finale de l'Euro. Mais il s'agit bien d'un "Rêve brisé", comme le rappelle La Liberté. "L'Espagne brise le rêve suisse", a ainsi titré dans le même esprit Arcinfo, avec une photo de joueurs suisses effondrés. "L'amère de toutes les batailles", écrit pour sa part sur sa Une le Journal du Jura, qui utilise la même photo que La Liberté, celle d'un Ruben Vargas les genoux à terre après avoir manqué son tir au but. Le Nouvelliste affiche en revanche sa fierté d'entrée de jeu. "Merci", titre simplement en Une le quotidien valaisan, avec une photo de joueurs suisses qui tentent de se consoler après cet échec frustrant consommé aux tirs au but. Pour la Tribune de Genève, "l'équipe de Suisse (a été) héroïque jusqu'au bout." Abnégation Les Unes tournées, la déception légitime fait partout place à une grande fierté. "De quelle abnégation, de quel courage, de quel talent a-t-il fallu faire preuve pour empêcher l’Espagne de s’imposer", se demande ainsi Emanuele Saraceno dans Arcinfo. Cet échec "ne doit en aucun cas ternir un parcours qui a fait franchir un cap aux hommes de l’excellent Vladimir Petkovic. Fini les éliminations frustrantes face à des adversaires comme l'Ukraine, la Pologne ou la Suède. A cet Euro, la Suisse n’a pas cédé en 120 minutes face à deux équipes, la France et l’Espagne, qui ont gagné quatre des six tournois internationaux majeurs des 13 dernières années!", rappelle-t-il. "Cette prise de conscience d'être capable de faire jeu égal avec les meilleurs du monde doit servir pour les prochaines échéances. Afin que cet Euro totalement fou ne reste pas une exception dans l’histoire du football helvétique", écrit-il encore. "Elle nous a fait vibrer" "La Suisse ne doit pas nourrir de regrets", estime pour sa part Pascal Dupasquier dans son commentaire pour La Liberté. "Si Granit Xhaka avait été là, si Denis Zakaria n'avait pas dévié le ballon dans ses propres filets...", énumère dans un premier temps le journaliste fribourgeois. Mais "l'heure n'est pas aux +si+, l'heure est à la certitude. Celle que Vlad et ses ouailles ont rempli leur contrat dans cet Euro. Avec brio. En brisant le plafond de verre des 8es de finale sur lequel la Suisse butait inlassablement depuis 1954" et la Coupe du monde en Suisse. "Cette équipe de Suisse nous a rendus fiers. Elle nous a fait vibrer", lâche-t-il. "Tant qu'il y a eu l'ivresse" "Il y a des gueules de bois plus faciles à poncer que d'autres. Celle provoquée par la cruelle élimination de la Suisse vendredi soir va laisser quelques échardes", affirme Ugo Curty sur blick.ch. "Mais qu'importe la défaite tant qu'il y a eu l'ivresse. Une griserie qui s'est propagée dans le pays en l'espace d'une petite semaine que personne n’oubliera", poursuit-il. "Qu'il a été beau le songe de ces deux nuits d'été, que le réveil fut brutal aussi." Daniel Visentini n'a quant à lui "plus de mots, seulement des émotions qui se bousculent, qui s’effondrent et qui refont surface", écrit-il dans la Tribune de Genève. "Il faudra un jour, deux jours, dix jours pour comprendre, pour effacer des mémoires ces images ou plutôt pour les revoir à l'envi", pour mesurer "ce qui a fait la grandeur d’une sélection si admirable qui a frôlé une place en demi-finale de l'Euro."

L'Angleterre danse seule au bal des invités surprises Image: KEYSTONE/AP/Rui Vieira L'Angleterre, privée de ses supporters qui l'ont jusqu'ici portée à Wembley, défie samedi à Rome l'Ukraine en quart de finale de l'Euro (21h00). L'Ukraine rêve quant à elle de continuer à jouer les trouble-fête. Comme la République tchèque et le Danemark, qui seront opposés plus tôt à Bakou (18h00). Les "Three Lions", premiers du groupe D et tombeurs en 8e de finale de leur bête noire, l'Allemagne, qu'ils n'avaient plus battue dans un match à élimination directe depuis 55 ans et la finale du Mondial 1966, font désormais figure de favoris dans cette moitié de tableau désertée par les cadors. Aussi bien leur adversaire ukrainien que les Tchèques se sont qualifiés au titre de meilleur troisième de leur groupe, alors que les Danois ont certes fini 2es mais avec 3 points seulement. Aucune des trois équipes n'avait les faveurs des bookmakers avant le tournoi. Hermétiques Leur cote est depuis remontée, mais que dire de celle des Anglais, qui auront en outre l'avantage de recevoir à nouveau à Wembley, en cas de qualification pour les demi-finales, voire la finale? Solides, sans être flamboyants, les hommes de Gareth Southgate peuvent s'appuyer sur une défense hermétique (0 but en 4 matches), souvent l'ingrédient de base pour conquérir des titres. Leur capitaine Harry Kane, décrié par certains pour son manque de leadership, a en outre enfin ouvert son compteur de buts contre l'Allemagne et son partenaire en attaque, Raheem Sterling, a inscrit les trois autres buts anglais dans le tournoi. Mais pour la première fois de l'Euro, l'Angleterre évoluera loin de ses terres et sans ses supporters, la Fédération anglaise ayant renoncé à ses 2500 places pour cette rencontre alors que les autorités italiennes ont annulé les billets vendus à des résidents du Royaume-Uni en raison du rebond de l'épidémie de Covid dans l'île. Euphorie danoise Face aux demi-finalistes du Mondial 2018, en quête d'un premier titre européen, les Ukrainiens n'ont rien à perdre. Ils ont franchi pour la première fois le premier tour d'un Euro avec une seule victoire et ont ensuite dû attendre l'ultime minute de la prolongation pour dominer la Suède en 8e de finale (2-1 ap). L'ancien Ballon d'Or Andriy Shevchenko a su apprendre à son équipe à être patiente et ne douter de rien. Deux caractéristiques qui collent bien aussi aux deux adversaires du premier quart du jour: la République tchèque de Patrik Schick, qui a surpris les Pays-Bas en 8e de finale, et le Danemark, qui a surclassé le Pays de Galles 4-0. Le petit pays nordique, qui a cru perdre en direct son meilleur joueur Christian Eriksen, sauvé de justesse d'un arrêt cardiaque, puis a décroché une qualification inédite après deux défaites lors des deux premiers matches, baigne dans l'euphorie. Sur les traces de Panenka? Drapeaux aux fenêtres et aux devantures des magasins, maillots rouge et blanc en rupture de stock, Copenhague rêve de voir la bande à Schmeichel fils rééditer l'exploit du père et de la "Danish Dynamite" qui avaient remporté l'Euro en 1992 après avoir remplacé au pied levé la Yougoslavie, frappée de sanctions internationales. Les Tchèques, eux, espèrent imiter la bande à Antonin Panenka sacrée en 1976 sous les couleurs de la Tchécoslovaquie. Depuis la partition avec la Slovaquie, la "Narodak" a joué de malchance, victime du premier but en or de l'histoire en finale de l'Euro 1996 contre l'Allemagne, avant de tomber en demi-finale en 2004 face à un autre futur vainqueur inattendu, la Grèce. Et si c'était son tour cette année de créer la surprise?

Le Brésil bat le Chili et affrontera le Pérou en demies Image: KEYSTONE/EPA/ANTONIO LACERDA Le Brésil s'est qualifié pour les demi-finales de la Copa America en battant le Chili 1-0 vendredi à Rio de Janeiro. Les Auriverde affronteront le Pérou, tombeur du Paraguay, pour une place en finale. A peine entré sur le terrain après la mi-temps, le milieu Lucas Paqueta a donné la victoire à la Seleçao avec son but de la 47e. Moins de deux minutes après, le Brésil a perdu Gabriel Jesus, expulsé pour une faute sur Eugenio Mena. Les Chiliens n'ont pas su profiter de cet avantage numérique, un but d'Eduardo Vargas étant annulé à la 62e pour hors-jeu après consultation de la VAR. Neymar a souligné la difficulté d'obtenir cette victoire et a félicité ses coéquipiers. "Nous avons très bien commencé le match, puis nous avons marqué un but et nous avons ensuite dû résister au Chili qui a une équipe très compétente et des joueurs de grande qualité", a déclaré la star du PSG. Battre le Chili "était un super test, nous savions que ce serait un match difficile mais l'important est que nous ayons obtenu la victoire et que nous ayons réussi à aller en demi-finales", a souligné l'attaquant de la Seleçao. Le Brésil rencontrera lundi à Rio le Pérou, tout comme lors de la finale de la compétition en 2019, remportée 3-1. Plus tôt dans la journée, les Incas avaient battu le Paraguay aux tirs au but (4-3), à Goiania.

L'Italie au rendez-vous des demi-finales Nicolo Barella a ouvert le score pour l'Italie Image: KEYSTONE/EPA/Stuart Franklin L'Italie a triomphé de la Belgique 2-1 en quarts de finale de l'Euro à Munich. Les Transalpins affronteront l'Espagne en demi-finale mardi soir à Wembley. La Squadra Azzurra poursuit sa route. Même les Diables Rouges n'ont pu faire dévier la route des hommes de Roberto Mancini. Si la rencontre a baissé d'intensité au fil des minutes, la première mi-temps fut une déclaration d'amour au football avec deux formations joueuses. Les Italiens ont jubilé à la 13e lorsque Bonucci a bénéficié d'un rebond favorable pour ouvrir le score. Seulement la VAR a refusé cette réussite pour un hors jeu transalpin. Mais les joueurs de Roberto Mancini ont quand même été récompensés à la 31e grâce à Nicolo Barella. Parfaitement servi par Verratti à la suite d'une mauvaise relance belge, le joueur de l'Inter a placé un ballon magnifique hors de portée de Courtois. Face à des Diables Rouges portés vers l'avant, la Squadra Azzurra a trouvé le moyen de doucher leurs envies. A la 44e, Lorenzo Insigne est venu demander le ballon dans son camp pour ensuite traverser plus de la moitié du camp adverse avant de délivrer un bijou de frappe du droit dans la lucarne de Courtois. Mais plutôt que d'être assommée par ce coup du sort, la Belgique a pu réduire la marque juste avant la pause sur un penalty de Lukaku. Elle aurait pu - et sans doute dû - égaliser à la 61e lorsque Kevin De Bruyne a adressé un centre parfait à Lukaku. Mais l'envoi de l'attaquant aux racines congolaises s'est heurté à la cuisse de Spinazzola. Un Spinazzola qui a par ailleurs quitté le terrain à la 77e sur une civière et en larmes après s'être blessé sur une course. Même mis sous pression, les Italiens ont tenu, faisant honneur à leur réputation séculaire de préserver un avantage. La suite se déroulera donc à Londres pour une demi-finale. En huitièmes de finale de l'Euro 2016, les deux nations s'étaient rencontrées et les Italiens l'avaient emporté 2-0 avec, notamment, un but de Chiellini.

La fierté prévaut pour Vladimir Petkovic Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Vladimir Petkovic et l'équipe de Suisse quittent le Championnat d'Europe la tête haute. Malgré l'amère élimination subie aux tirs au but en quart de finale contre l'Espagne, le sélectionneur est "très fier" de ses troupes. "Mes joueurs sont tous des héros", a-t-il lâché. De la fierté ? De la déception ? Peut-être même un peu de colère ? Vladimir Petkovic a eu du mal à gérer ses émotions après ce match: "Mes sentiments sont partagés. Mais je reste toujours positif. C'est pourquoi la fierté de la performance de l'équipe prévaut. Mes joueurs sont tous des héros. Nous avons vu tellement d'aspects positifs. Je suis seulement déçu parce que nous devons rentrer à la maison maintenant. Mais nous partons la tête haute." Le Mister, qui a qualifié le carton rouge adressé à Remo Freuler à la 77e minute de "discutable", avait dit à ses joueurs avant la séance des tirs au but qu'ils étaient "déjà tous nos héros car ils se sont battus héroïquement". Les trois pénalties manqués n'ont fait l'objet d'aucun reproche. "C'est toujours une loterie, et cette fois nous avons perdu", a-t-il glissé. "Yann, c'est un héros" Vladimir Petkovic était particulièrement fier du courage affiché par le jeune Ruben Vargas, qui disputait son premier tournoi et qui, comme contre la France en 8e de finale, n'a pas fui ses responsabilités à l'occasion des tirs au but. "Il était crevé après les 120 minutes, mais il avait la force mentale d'aller quand même aux tirs au but", a-t-il relevé. Le technicien est également revenu sur la nouvelle prestation XXL de son gardien Yann Sommer, décisif aux tirs au but dans le 8e de finale gagné lundi face à la France. "Yann, c'est un héros. Il est impressionnant. Il n'a pas eu cette pointe de chance lors des tirs au but. Et après on était fatigués, on a raté nos tirs", a-t-il regretté. "Une évolution positive" A chaud, Vladimir Petkovic ne pouvait pas encore faire une analyse trop approfondie de cet Euro. "Nous avons eu une évolution positive pendant le tournoi. C'était sensationnel. La mauvaise performance contre l'Italie nous a donné l'occasion de grandir et de nous dire ce que nous voulions réellement", a-t-il expliqué. "Ensuite, nous avons montré notre potentiel contre trois adversaires solides. Surtout contre la France et l'Espagne, qui sur le papier sont meilleures que nous", a rappelé Vladimir Petkovic, qui a battu vendredi le record de Karl Rappan avec un 78e match disputé à la tête de l'équipe nationale. En infériorité numérique, la tâche est devenue presque insurmontable pour la Suisse: "Contre les Espagnols, c'est déjà difficile sans carton rouge, car ils peuvent conserver le ballon dans leurs lignes même à onze contre onze." Son équipe s'est néanmoins battue pour arracher à nouveau des tirs au but. "Chapeau!", a-t-il conclu.

La fierté de Shaqiri et Sommer Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT "Nous étions proches" a regretté Xherdan Shaqiri après l'élimination de la Suisse aux tirs au but face à l'Espagne en quart de finale de l'Euro. "Mais je dois dire que je n'arrive pas à croire ce que les gars ont accompli ! C'est indescriptible ce qu'ils ont apporté sur le terrain pendant 120 minutes, avec un homme en moins. Je suis juste incroyablement fier de l'équipe", a expliqué le capitaine de l'équipe nationale au micro de SRF. "C'est une honte que nous ayons reçu le carton rouge, sinon le jeu aurait été encore plus ouvert. Mais bien sûr, c'est difficile de jouer à dix contre ces Espagnols. Et pourtant, nous sommes parvenus à arracher cette séance de tirs au but", a poursuivi l'auteur du 1-1 helvétique. "Nous avons déjà remarqué que nous avons déclenché quelque chose avec la victoire contre la France. Merci à tous ceux qui nous ont encouragés de loin. Nous avons réalisé quelque chose d'historique. Cette équipe ne sera jamais oubliée. Nous avons un grand avenir devant nous", a conclu "XS". "Je suis très fier de l'équipe", a également souligné le gardien Yann Sommer, des larmes dans les yeux. "Sensationnel ! On s'était dit avant le match: +ça va être compliqué, il faudra beaucoup souffrir, beaucoup courir, bien fermer les espaces+. Le carton rouge était dur, bien sûr. Mais je pense que nous avons bien su gérer la situation. C'est dommage que nous n'ayons pas réussi à passer l'épaule lors de la séance de tirs au but."

La Suisse éliminée par l'Espagne en quart de finale de l'Euro Image: KEYSTONE/AP/Maxim Shemetov L'équipe de Suisse a manqué de très peu un deuxième exploit consécutif à l'Euro. Tombeuse de la France aux penalties lundi en 8e de finale à Bucarest, la sélection de Vladimir Petkovic a échoué dans ce même exercice face à l'Espagne en quart de finale à St-Pétersbourg. Elle s'est inclinée 3-1 aux tirs au but. Cet échec laissera un goût extrêmement amer dans les bouches helvétiques. Menée dès la 8e à la suite d'un autogoal de Denis Zakaria, la Suisse avait en effet trouvé les ressources pour égaliser à la 68e grâce à Xherdan Shaqiri. Mais l'expulsion de Remo Freuler (77e) a coupé l'élan d'une équipe qui avait le vent en poupe. Cette décision contestable de l'arbitre Michael Oliver a forcément pesé, bien plus que la sortie sur blessure de Breel Embolo (22e). Buteur pour la huitième fois déjà dans le cadre d'une phase finale, le capitaine Xherdan Shaqiri a ainsi dû céder sa place à Djibril Sow (81e) pour renforcer le secteur défensif. Trois échecs aux tirs au but La Suisse a ensuite fait le dos rond, Yann Sommer multipliant les parades de grande classe dans une prolongation à sens unique, comme sur ce tir à bout portant de Gerard Moreno à la 101e. Mais la séance de tirs au but a viré au cauchemar, Fabian Schär, Manuel Akanji et Ruben Vargas manquant successivement leur tentative. Cette séance avait pourtant démarré de manière idéale pour les Helvètes, le tir de Sergio Busquets heurtant le poteau droit des buts de Sommer. Mario Gavranovic a donné l'avantage à son équipe dans la foulée, mais il fut le seul Suisse à répondre présent. L'arrêt de Sommer sur le penalty de Rodri fut donc vain. Un seul but encaissé, sur un autogoal Cet échec est d'autant plus frustrant que la défense helvétique n'a cédé d'une seule fois, sur la première occasion espagnole. A la 8e, Denis Zakaria - qui avait été titularisé comme prévu à la place de Granit Xhaka - avait dévié hors de portée de Sommer une volée du gauche armée par Jordi Alba sur un long corner. L'Espagne s'était ensuite contentée du service minimum. Le pressing imposé dès les premiers instants sur le porteur du ballon, qui a mis en lumière un certain manque de justesse technique côté suisse, fut bien moins efficace en deuxième mi-temps. Mais l'expulsion de Remo Freuler a permis à la Roja de tisser à nouveau sa toile. De rares occasions La Suisse a livré le match qu'on attendait d'elle, même s'il lui a parfois manqué un grain de folie pour enflammer cette rencontre. Ses occasions de but furent rares, si ce n'est sur quelques corners et sur une très belle combinaison entre les remuants Ruben Vargas et Steven Zuber, lequel n'est pas parvenu à tromper le gardien espagnol Unai Simon (64e). C'est d'ailleurs une mésentente entre les défenseurs ibères Aymeric Laporte et Pau Torres qui a permis à la Suisse de se relancer et de croire à nouveau en son étoile. A la 68e, Remo Freuler récupérait le ballon pour servir Xherdan Shaqiri, qui trouvait le chemin des filets du pied droit. Neuf minutes plus tard, l'expulsion du milieu de l'Atalanta changeait tout.

Viktorija Golubic en deuxième semaine à Wimbledon Image: KEYSTONE/AP/Alberto Pezzali Viktorija Golubic (WTA 66) figure pour la première fois de sa carrière en 8e de finale d'un tournoi du Grand Chelem! La Zurichoise de 28 ans s'est hissée au 4e tour à Wimbledon en écrasant l'Américaine Madison Brengle (WTA 82) 6-2 6-1. Elle défiera Madison Keys (no 23) lundi au tour suivant. Battue par Dayana Yastremska deux ans plus tôt sur le gazon londonien pour sa seule précédente apparition au 3e tour d'un "Major", Viktorija Golubic n'a donc pas laissé passer sa chance. Le succès de prestige obtenu au 2e tour à Eastbourne face à Belinda Bencic a peut-être bien agi comme un déclic. La Zurichoise affiche ainsi une maîtrise nerveuse qu'on ne lui connaissait plus, elle qui avait manqué une balle de match au 1er tour à Roland-Garros face à Anett Kontaveit. Victorieuse 11-9 au troisième set face à Veronika Kudermetova (no 29) au 1er tour à Londres, elle a enchaîné deux succès convaincants depuis. Un succès très aisé Viktorija Golubic a nettement dominé les débats face à Madison Brengle, qu'elle avait battue en qualifications à Eastbourne mais en trois sets. Elle a su faire parler son tennis offensif et varié, exploitant parfaitement la faiblesse du service de l'Américaine ainsi que la condition physique pas optimale de cette dernière. Présente pour la 18e fois dans le tableau final d'un tournoi majeur, la Zurichoise a fait la course en tête durant toute cette partie, qui a duré 1h07'. Auteure de 31 coups gagnants, elle n'a concédé qu'une seule fois son service - dans le deuxième jeu du match - pour signer le break à six reprises. Parmi les 60 meilleures Classée au 138e rang mondial fin 2020, Viktorija Golubic est assurée de se retrouver parmi les 60 premières de la hiérarchie à l'issue du tournoi. Sa saison 2021 est jusqu'ici remarquable, avec 42 victoires pour 12 défaites (tous circuits confondus), un titre dans un tournoi WTA 125 et deux finales dans des WTA 250. Et ce n'est peut-être pas terminé. La Zurichoise retrouvera avec plaisir le costume de l'outsider lundi face à Madison Keys, qui avait atteint les quarts de finale à Wimbledon en 2015. Elle reste sur un succès face à l'Américaine, obtenu à San Antonio en Fed Cup au printemps 2019 (6-2 6-3).

Djokovic vogue vers les huitièmes de finale Image: KEYSTONE/AP/Alberto Pezzali Novak Djokovic a logiquement dominé l'Américain Denis Kudla (ATP 114) 6-4 6-3 7-6 (9/7) pour se hisser en 8es de finale de Wimbledon. Et ceci malgré une fin de match compliquée. Grand favori du tournoi, où il espère égaler le record de 20 titres du Grand Chelem codétenu par Roger Federer et Rafael Nadal (absent), il affrontera lundi le Chilien Cristian Garin (20e) pour une place en quarts. Le no 1 mondial atteint les huitièmes de finale à Wimbledon pour la 13e fois en 16 participations consécutives depuis 2005. Il vise un 6e sacre au All England Lawn Tennis Club qui le mettrait sur la voie du Grand Chelem (après ses victoires à l'Open d'Australie et Roland-Garros cette année), voire du Golden Slam qui associe, dans la même année, les quatre titres majeurs et la médaille d'or olympique. Cris d'encouragement Face à Kudla, dans la première manche, Djokovic a commis pas mal de fautes directes (11 contre 7 pour son adversaire) et ne s'est procuré qu'une seule balle de break, sur la balle de set, qu'il a convertie. Puis, après un échange de mises en jeu au début du deuxième set, Djokovic s'est détaché à 4-2. La tension est montée d'un cran et se sentant un peu plus en danger, le Serbe a sorti le grand jeu et les hurlements d'encouragement lorsqu'il a sauvé, sur un échange extraordinaire, une balle de débreak puis lorsqu'il a fini par remporter son jeu de service pour mener 5-2. Le no 1 mondial s'est ensuite procuré deux balles de set sur le service de Kudla, sauvées par l'Américain, avant de remporter la manche sur son service. La troisième manche a mal débuté pour le "Djoker" qui s'est retrouvé mené 3-0, puis 4-1. Mais il a resserré le jeu, est revenu à 4-4. Et les deux hommes en sont arrivés au tie-break. Le Serbe a mal commencé en commettant deux doubles fautes d'entrée pour laisser Kudla se détacher 3-0. Mais il est revenu et s'est offert une première balle de match à 6 points à 5 sur le service de l'Américain. Il a ensuite sauvé une balle de set et obtenu une seconde balle de match, qu'il a convertie en poussant son adversaire à la faute au terme d'un nouvel échange spectaculaire.

Hamilton répond à Verstappen Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Lewis Hamilton (Mercedes) a réalisé le meilleur temps de la 2e séance d'essais libres du GP d'Autriche au Red Bull Ring (4,318 km). Il s'agit de la 9e manche du Championnat du monde de F1. Après Verstappen le matin, Hamilton a riposté. Avec un chrono de 1'04''523, il a devancé Valtteri Bottas et le Néerlandais, leader du championnat du monde devant le septuple champion du monde britannique. Dans la dernière demi-heure, la pluie s'est invitée. Pas assez pour réellement tremper la piste mais suffisamment pour gêner les pilotes. Hamilton est par exemple parti dans les graviers dans le dernier virage, sans faire de dégâts. Les Aston Martin de Lance Stroll, pourtant sorti plusieurs fois de piste vendredi, et de Sebastian Vettel ont pris les 4e et 5e références. Suivent les AlphaTauri de Yuki Tsunoda et Pierre Gasly, qui ont comme tous les pilotes enchaîné plus de 30 tours en prévision du Grand Prix. Rapides le matin, les Ferrari de Carlos Sainz et Charles Leclerc étaient plus loin l'après-midi. Dans le camp Alfa Romeo, Giovinazzi et Räikkönen se sont classés 10e et 14e. L'Italien a été plus rapide d'un bon dixième sur son coéquipier finlandais.