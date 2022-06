L'ASF introduit l'égalité salariale ++ Desplanches troisième

"Je pars bien et vite. Je me suis simplement arraché en brasse, car j'en avais besoin", a poursuivi le médaillé de bronze des JO 2021. "J'aurai besoin de réussir une bonne course pour aller en finale. Si ça passe, mon but sera atteint, car c'est une année compliquée pour moi", a-t-il rappelé.

Vice-champion du monde en titre de la discipline, Jérémy Desplanches a remporté sa série en 1'58''29, son meilleur temps de l'année. "Je ne me suis pas arraché, mais je n'ai pas beaucoup de marge non plus", a expliqué le Genevois, seulement devancé par les Américains Carson Foster (1'57''94) et Chase Kalisz (1'58''25) mardi matin.

Bien qu'elle n'ait pas vécu en Ukraine depuis des années, Svitolina, 27 ans, essaye de s'y rendre trois à quatre fois par an et l'affirme: "Je m'y sens comme chez moi".

"C'est difficile pour les personnes âgées de se retrouver dans une nouvelle guerre (...). Le manque de nourriture, rester chez eux ou dans une cave pendant des jours... C'est extrêmement stressant et très dur mentalement", a avoué la joueuse qui est l'épouse du Français Gaël Monfils et qui attend un premier enfant, dont la naissance est prévue en octobre.

L'ancien ailier de Manchester United avait été arrêté en novembre 2020 après une dispute violente avec sa compagne, Kate Greville, et mis sous contrôle judiciaire. Il est accusé de comportement d'emprise et de violences corporelles sur sa compagne et de voie de fait sur la soeur de cette dernière.

"Après mûre réflexion, je me retire de mon poste de sélectionneur (...) avec effet immédiat", a déclaré Giggs (48 ans) dans un communiqué. "Cela a été un honneur et un privilège de diriger mon pays, mais il est mieux que la fédération galloise, l'équipe d'entraîneurs et les joueurs se préparent pour la Coupe du monde avec certitude, clarification et sans spéculation autour de la situation de leur entraîneur principal", a-t-il indiqué.

"Hockey Canada est au courant des informations suggérant que nous n'avons pas enquêté sur cet incident, tenté de le dissimuler, et, plus généralement, de mettre ce sujet sous le tapis", a témoigné M. Renney. "Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité", a-t-il assuré, soulignant qu'à la demande de la victime présumée, ni elle ni les huit joueurs qu'elle accuse n'ont été identifiés publiquement.

Selon les médias canadiens, un accord aurait été conclu entre la fédération (Hockey Canada) et une jeune femme dont l'identité n'est pas connue et aujourd'hui âgée de 24 ans. Celle-ci accuse de viol collectif un groupe de huit joueurs, dont plusieurs membres de l'équipe nationale junior de l'époque.

Le Lightning a forcé la décision dans le deuxième tiers-temps, remporté 4-1 et au terme duquel le score était déjà de 6-2. Steven Stamkos, Ondrej Palat, Pat Maroon, Nikita Kucherov et Victor Hedman ont tous réussi 2 points pour les Bolts dans cette partie, Andrei Vasilevskiy effectuant pour sa part 37 arrêts.

Le double tenant du titre a dominé Colorado 6-2 en Floride et n'est plus mené que 2-1 dans la série.

Tout semble en effet possible, derrière le grandissime favori Kristof Milak. Le champion olympique et recordman du monde de la spécialité a survolé les débats dans la deuxième demi-finale (1'52''39). Le Japonais Tomoru Honda a signé le 2e chrono des demi-finales (1'54''01), le Français Léon Marchand le 4e (1'54''32) et l'Américain Luca Urlando le 5e (1'54''50).

"Tout sera possible en finale. Je peux parfaitement me montrer plus rapide d'une demi-seconde et terminer en 5e position. Mais je veux avant tout prendre du plaisir mardi", a expliqué le Tessinois de 21 ans, qui s'était paré d'argent dans la discipline lors des Mondiaux 2021 en petit bassin.

Ce fut beaucoup plus linéaire lors de la deuxième manche avec des serveurs jamais inquiétés et un tie-break logique. Et dans cet exercice, le Genevois s'est montré à l'aise en s'offrant deux balles de match à 6-4. Peut-être un brin crispé, Bellier a laissé l'Argentin revenir à égalité. Mais en se montrant bon en retour et solide au service, il a pu conclure sur une montée au filet.

Samuel Eto'o et José Maria Mesalles - son ex-représentant qui a été condamné pour sa part à 12 mois de prison et à une amende - devront par ailleurs rembourser au fisc espagnol la somme fraudée, soit près de 3,9 millions d'euros.

Selon les termes de cet accord, Eto'o, qui évoluait au moment des faits au FC Barcelone, a été condamné à une amende et à une peine de 22 mois de prison mais ne sera pas incarcéré, comme le prévoit la loi espagnole, car cette peine est inférieure à deux ans et qu'il n'a pas d'antécédents judiciaires en Espagne.

La soirée a également été marquée par le 17e sacre mondial de la femme la plus titrée de l'histoire, Katie Ledecky. Déjà victorieuse du 400 m libre en Hongrie, l'Américaine de 25 ans a cueilli l'or sur 1500 m en 15'30''15. La septuple championne olympique s'est imposée avec une marge de plus de 14 secondes sur sa plus proche poursuivante, sa jeune compatriote Katie Grimes (16 ans)!

Trois hommes seulement sont allés plus vite que David Popovici dans toute l'histoire de la natation. Et seul le Français Yannick Agnel, sacré champion olympique en 2012 en 1'43''14, s'est montré plus rapide sans l'apport d'une combinaison en polyuréthane... L'Allemand Paul Biedermann détient les deux meilleurs chronos de tous les temps, avec un record du monde de 1'42''00, la légende Michael Phelps étant le deuxième meilleur performeur de l'histoire.

Et comme chez les hommes la semaine dernière, le covid s'est invité dans le peloton. Après un cas positif dans chaque équipe, les équipes Andy Schleck et Ceratizit-WNT se sont retirées avant l'étape par mesure de précaution. Deux Suissesses, Léna Mettraux et Fabienne Buri, sont également concernées par ce retrait.

Dans la montée finale d'un kilomètre vers Coire après 124 km d'effort depuis Vaduz, Neff s'est montrée à l'avant et a terminé à la 7e place comme samedi. Grâce à ce nouveau bon résultat, la championne olympique de VTT a gagné une place au général et se retrouve 5e à 1'28 minutes de l'Américaine Kristen Faulkner, qui a défendu avec succès son maillot jaune.

La saison passée, il a affiché 93,1% d'arrêts et 1,87 but encaissé en saison régulière.

Papadakis et Cizeron font un break d'un an

Les champions olympiques Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron s'octroient une pause d'un an. Image: KEYSTONE/AP/BERNAT ARMANGUE

Quelques mois après leur consécration olympique et une 5e couronne mondiale en danse, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont décidé de ne prendre part à aucune compétition la saison prochaine.

Sans "fermer la porte" à une reprise dans un an.

"On a décidé de prendre un petit break de la compétition, de prendre le temps de se reposer et de se concentrer plus sur les spectacles et les tournées de gala", explique Guillaume Cizeron dans un entretien à l'AFP et l'Equipe. "La chose dont on est sûrs, c'est qu'on ne fera pas la saison prochaine. Et pour le reste, toutes les portes sont encore ouvertes", ajoute Gabriella Papadakis.

Après avoir obtenu leur premier titre olympique à Pékin en février, Papadakis et Cizeron, 27 ans tous les deux, ont clos leur saison avec un cinquième titre mondial, conquis à Montpellier en mars. Ils laissaient alors planer le doute depuis sur la suite qu'ils comptaient donner à leur carrière.

"Ca va être très reposant"

"Ca n'a pas été vraiment une décision difficile à prendre, ça a été difficile à confirmer peut-être parce que c'est nouveau pour nous, on n'avait jamais pris ce genre de décision", explique Gabriella Papadakis. "Mais en même temps, je pense que c'était évident qu'on avait tous les deux besoin de se reposer et qu'on ne reprendrait pas les compétitions à l'automne."

Les deux patineurs manqueront notamment les Mondiaux-2023 de Saitama (Japon) et consacreront donc leur saison 2022-2023 à des tournées et des spectacles et en profiteront surtout pour mettre leur corps au repos après plus de 17 années de carrière intense. "On ne va pas s'entraîner tous les jours corps et âme. Physiquement, ça va être très reposant", savoure Cizeron.