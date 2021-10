L'Australie sans pitié pour les non vaccinés +++ Vögele battue

Les deux manches de son affrontement avec Alizé Cornet, qui s'est hissée en finale du tournoi WTA 250 de Chicago en août, ont épousé un scénario identique. L'Argovienne de 31 ans a signé à chaque fois le premier break, pour mener 1-0 dans le set initial et 2-0 dans le deuxième, avant de perdre six jeux d'affilée.

Triple tenant du titre à Melbourne et en quête d'un historique 21e titre en Grand Chelem, le no 1 mondial Novak Djokovic a publiquement pris position contre le vaccin contre le Covid-19, refusant de dire s'il avait lui-même été vacciné. Il a souligné lundi qu'il ne savait pas encore s'il disputerait le prochain Open d'Australie.

Les joueurs et joueuses non vaccinés contre le Covid-19 pourraient avoir du mal à obtenir un visa pour participer à l'Open d'Australie, a averti mardi un responsable politique australien.

Evander Kane, dont le retour au jeu surviendra au plus tôt le 30 novembre face aux Devils, a fait l'objet de plusieurs enquêtes de la part de la NHL. Dont une après que sa femme, Deanna, avait affirmé que Kane pariait sur des matches de NHL. Evander et Deanna Kane sont en instance de divorce.

C'est Angelina Melnikova, en bronze aux JO de Tokyo, qui a terminé en tête de ces qualifications avec 57,065 points. La Russe de 21 ans est l'une des rares stars en lice au Japon et inscrite au concours général. Elle a devancé Leanne Wong (55,749) et Kayla di Cello (55,700), leaders d'une équipe des Etats-Unis privée de ses stars Simone Biles ou Sunisa Lee.

Le jour de la finale de l'Euro, remportée par l'Italie aux tirs au but (1-1 ap, 3-2 tab), des supporters anglais éméchés, rassemblés autour du stade londonien dès le petit matin, avaient lancé des pierres et des projectiles et insulté des tifosi italiens.

L'UEFA a infligé une amende de 100'000 euros à la FA, ainsi que deux matches à huis clos, un ferme et l'autre avec sursis pendant deux ans. Ces sanctions ont été prises pour "le manque d'ordre et de discipline à l'intérieur et autour" du stade de Wembley le 11 juillet. L'instance a mené une enquête de trois mois avant de rendre sa décision.

A l'exception de son exercice aux barres asymétriques, tout s'est déroulé comme prévu pour Stefanie Siegenthaler. "On peut toujours être satisfait quand on ne connaît aucune chute", a souligné la Zurichoise de 23 ans, qui a totalisé 48,864 points.

Pour la seconde fois consécutive et la troisième dans l'histoire des JO modernes, la cérémonie traditionnelle s'est tenue à huis clos en raison de la pandémie du coronavirus, comme pour les JO de Tokyo. Seuls étaient présents Thomas Bach, président du CIO, la présidente de la République hellénique Katerina Sakellaropoulou, des représentants des comités olympiques grec et chinois et des journalistes accrédités.

Les appels au boycottage des Jeux de Pékin et les protestations autour de la question des droits de l'homme en Chine se sont multipliés. Dimanche, trois activistes tibétains avaient déjà été arrêtés à l'Acropole d'Athènes après avoir brandi le drapeau tibétain et celui de la "révolution de Hong Kong" au sommet de l'Acropole, en scandant "Boycottez Pékin 2022" et "Libérez le Tibet".

"No Genocide Games", proclamait aussi une banderole à peine dépliée par ces manifestants, arrêtés par un employé de sécurité, selon un photographe de l'AFP. La flamme a été allumée peu après 12h locales par les rayons du soleil sur les ruines du temple antique d'Hera à Olympie, berceau des Jeux de l'Antiquité, en l'absence de public à cause de la pandémie de Covid-19.

L'ancien entraîneur d'Arsenal souhaite mettre en place une compétition de sélections chaque année, en alternant Mondial et épreuves continentales, tout en regroupant les qualifications sur le seul mois d'octobre, voire en octobre et en mars. Un rapport complet doit être publié par la FIFA en novembre, avant un "sommet global" d'ici à la fin de l'année.

"Ces derniers mois, j'essayais d'être quelqu'un d'autre. Je me rends compte qu'être moi-même est suffisant, et en tout cas suffisant pour accomplir des choses comme ça", a-t-il commenté au terme d'un tournoi qui était déplacé pour la deuxième année consécutive de Corée du Sud vers les Etats-Unis en raison de la pandémie.

Il s'agit la 20e victoire de Rory McIlroy en circuit US PGA, un exploit que seuls 38 golfeurs avant lui (dont seulement deux non-Américains) ont réalisé, et de sa 29e au niveau mondial. Après sa contre-performance lors de la Ryder Cup le mois dernier, l'ex-no 1 mondial confirme son retour en forme.

McIlroy a rendu une carte de 66, soit 6 sous le par, lors du quatrième et dernier tour, réalisant un eagle et cinq birdies. Il termine le tournoi à 25 sous le par, soit un coup devant Morikawa qui a pourtant réalisé une excellente dernière journée avec une carte de -10.

Norrie et Badosa confirment leur émergence

Cameron Norrie, nouveau no 1 britannique Image: KEYSTONE/EPA/RAY ACEVEDO

Les finales surprises du tournoi d'Indian Wells ont accouché de vainqueurs pas si surprenants.

Cameron Norrie et Paula Badosa ont assis leur statut de révélation de l'année en cueillant le titre dans le désert californien pour faire irruption dans le top 20 mondial.

Le Britannique de 26 ans, né en Afrique du Sud, a défait le Géorgien Nikoloz Basilashvili 3-6 6-4 6-1. Il disputait dimanche sa sixième finale de la saison, soit le plus haut total ex aequo avec... Novak Djokovic, excusez du peu. Mais il n'en avait remporté qu'une, à Los Cabos en juillet.

Un peu plus tôt, le circuit féminin avait aussi vu la confirmation d'une pépite millésimée 2021, Paula Badosa battant la Bélarusse Victoria Azarenka 7-6 (7/5) 2-6 7-6 (7/2). L'Espagnole décroche aussi le deuxième titre de sa carrière, après celui glané à Belgrade plus tôt en 2021 à la faveur de l'abandon d'Ana Konjuh.

Norrie no 1 britannique

Sa victoire dominicale, cette fois dans un Masters 1000, permet à Cameron Norrie de bondir de la 26e à la 16e place du classement mondial et de devenir le nouveau no 1 britannique devant Daniel Evans. "Je suis si heureux, c'est mon plus grand titre", a exulté celui qui a grandi en Nouvelle-Zélande.

Norrie a dû surmonter la perte du premier set en finale. Basilashvili a mené un set et un break, et puis... plus rien. Le Géorgien a perdu le fil et laissé son adversaire s'emparer du deuxième set, conclu par un jeu blanc marqué par des enchaînements de haut niveau, entre un lob et des balles léchant les lignes.

Et Norrie de surfer sur sa dynamique en signant dès l'entame du troisième set un break. Mené 3-0, Basilashvili montrait alors des signes d'agacement, en multipliant les fautes directes. Le Géorgien de 29 ans a même évoqué des "problèmes de santé dans le troisième set".

Badosa, 70e en janvier

La finale dames fut d'une grande intensité, la troisième manche offrant même de grands frissons: Victoria Azarenka a ainsi servi pour le gain du match à 5-4, mais Paula Badosa a réussi à contrecarrer cette dynamique puis à se montrer une seconde fois très solide dans le tie-break.

La native de New York s'est alors écroulée, face contre sol et les mains se cachant le visage, avant d'aller essuyer ses larmes dans les bras de son entraîneur. Désormais no 13 de la hiérarchie, elle avait il est vrai commencé l'année à la 70e place mondiale et s'était présentée dans le désert californien au 27e rang.

"Je me souviens, quand j'avais 14, 15 ans, je te voyais jouer en Grand Chelem, et je disais à mon entraîneur que je voulais un jour jouer comme Vica. Sans toi et des joueuses comme toi, je ne serais pas là ici", a dit l'Espagnole à la Bélarusse lors de son discours après avoir reçu le trophée.