L'Autrichien Patrick Konrad en solitaire ++ Rashford demande pardon

Belle performance de Laaksonen à Bastad Image: KEYSTONE/EPA/CAROLINE BLUMBERG Henri Laaksonen a réussi une belle performance au tournoi ATP de Bastad en Suède. Le Schaffhousois s'est imposé 6-2 3-6 6-4 face à l'espoir italien Lorenzo Musetti (19 ans) au terme d'un âpre combat. Musetti (ATP 62) avait brillé il y a quelques semaines à Roland-Garros quand il avait mené deux sets à zéro contre le no 1 mondial, Novak Djokovic en huitièmes de finale avant d'abandonner au cours de la cinquième manche. Laaksonen (ATP 134) n'a pas tremblé face à la tête de série no 6. Il a juste connu une frayeur au cours du troisième set. Après avoir mené 4-1, il a gâché trois balles de break pour mener 5-2. Musetti est revenu à 4-4 mais le Schaffhousois a su garder ses nerfs pour finalement l'emporter 6-4 à la faveur d'un nouveau break. Au deuxième tour, Laaksonen affrontera le Suédois Elias Ymer (ATP 169), qui a reçu une invitation.

Aucune chance pour Tess Sugnaux entre les averses Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT La pluie a largement perturbé la deuxième journée du Ladies Open à Lausanne. Seule Suissesse à avoir pu passer entre les gouttes, la Vaudoise Tess Sugnaux s'est inclinée face à l'Italienne Bronzetti. Lucia Bronzetti (WTA 241) était sortie victorieuse lundi des qualifications après son succès contre la Valaisanne Ylena In-Albon. Elle n'a laissé aucune chance à Tess Sugnaux, qui bénéficiait d'une invitation à Vidy. La Transalpine s'est imposée 6-1 6-0. La Vaudoise qui s'entraîne à Cannes est la troisième Suissesse à devoir tirer sa révérence dès le 1er tour sur la terre battue de Vidy. La veille, Susan Bandecchi et Simona Waltert avaient également cédé en deux sets. Stefanie Vogele et Jil Teichmann ont vu leur match reporter à mercredi. L'Argovienne devrait affronter l'Américaine Francesca Di Lorenzo à 11.00 tandis que la Biennoise en découdra avec la Belge Maryna Zanevska à 15.00.

Federer n'ira pas à Tokyo Federer renonce aux JO de Tokyo Image: KEYSTONE/AP/Alberto Pezzali Roger Federer ne remportera jamais le titre olympique en simple. Le Bâlois a annoncé mardi dans un tweet son forfait pour les JO de Tokyo. Il fêtera ses 40 ans le jour de la clôture de ces Jeux. "Durant la saison sur gazon, j'ai malheureusement connu une rechute à mon genou (droit) et j'ai dû accepter de devoir déclarer forfait pour les Jeux olympiques de Tokyo. Je suis extrêmement déçu, car cela a été un honneur et un grand moment à chaque fois que j'ai représenté la Suisse", écrit Roger Federer. "J'ai déjà entamé ma rééducation dans l'espoir de revenir sur le circuit plus tard cet été", poursuit dans son tweet l'homme aux 20 titres du Grand Chelem, qui s'est lourdement incliné devant le Polonais Hubert Hurkacz en quart de finale sur le gazon de Wimbledon mercredi dernier. Roger Federer avait déjà dû renoncer sur blessure aux JO de Rio en 2016. Quatrième en simple en 2000 à Sydney - où était née sa relation avec sa future femme Mirka Vavrinec -, décevant en 2004 à Athènes, il avait conquis le titre olympique en double en 2008 à Pékin avec Stan Wawrinka puis l'argent en simple en 2012 à Londres. "La plus grande compréhension" "Nous nous réjouissions énormément de ses apparitions et sa présence aurait apporté beaucoup de joie et de fierté à la délégation suisse", explique le Chef de mission de Swiss Olympic Ralph Stöckli, cité dans un communiqué diffusé dans la foulée par l'organe faîtier du sport helvétique. "Malgré les regrets, nous avons la plus grande compréhension pour la décision de Roger. La santé passe avant tout, même pour des événements aussi importants que les Jeux", ajoute l'ancien curleur, qui ne pourra donc compter que sur Belinda Bencic et Viktorija Golubic pour représenter la Suisse en tennis à Tokyo. Une liste qui ne cesse de s'allonger Le nom de Roger Federer vient donc s'ajouter à la longue liste des joueurs et joueuses ayant renoncé aux JO de Tokyo. Rafael Nadal, Dominic Thiem, Stan Wawrinka, Nick Kyrgios, David Goffin, Simona Halep, Simona Halep, Serena Williams ou encore Bianca Andreescu avaient ainsi déjà annoncé leur forfait. Novak Djokovic a lui annoncé après son sacre à Wimbledon que c'était "du 50-50".

L'Autrichien Konrad gagne en solitaire la 16e étape Image: KEYSTONE/EPA L'Autrichien Patrick Konrad (Bora) a enlevé en solitaire la 16e étape du Tour de France à Saint-Gaudens, à la veille de l'arrivée au sommet du Portet dans les Pyrénées. Le Slovène Tadej Pogacar (UAE) est arrivé au sein du peloton à près de 14 minutes du vainqueur du jour. Il conserve son maillot jaune. Cinq jours après la victoire de l'Allemand Nils Politt, Konrad a apporté un deuxième succès à l'équipe Bora, privée depuis la semaine passée de son chef de file Peter Sagan, le premier pour un coureur autrichien depuis 2005. Pour la victoire, Konrad a devancé d'une quarantaine de secondes un petit groupe réglé par le champion d'Italie Sonny Colbrelli devant l'Australien Michael Matthews et les Français Pierre-Luc Périchon et Franck Bonnamour. L'étape (169 km) lancée à toute vitesse par le Danois Kasper Asgreen, seul en tête pendant la première heure, a pris tournure vers la mi-course. Après 79 kilomètres, un trio (Bakelants, Doubey, Juul-Jensen) a pris les devants, chassé par un groupe d'une dizaine de coureurs comprenant notamment routiers-sprinteurs (Matthews, Colbrelli, Aranburu) et grimpeurs (Gaudu, Konrad, Bonnamour). Konrad a réussi à faire ensuite la jonction dans le col de la Core, la seule ascension du jour classée en première catégorie. Il s'est détaché dans l'ascension suivante, le col du Portet-d'Aspet, à 36 kilomètres de l'arrivée. Dans cette montée, David Gaudu a distancé ses compagnons à l'exception de Colbrelli, sprinter transformé en grimpeur, qui s'est accroché à sa roue sur ce col de deuxième catégorie (5,4 km à 7,1 %). Mais sans pouvoir revenir sur Konrad lancé à l'avant dans un contre-la-montre. Konrad, 29 ans, s'est imposé pour la première fois hors des frontières de son pays. Champion d'Autriche à deux reprises (2019 et 2021), il a obtenu des places d'honneur dans le Giro, qu'il a terminé deux fois dans les dix premiers (7e en 2018, 8e en 2020). Mercredi, les coureurs rallieront Muret au sommet du col du Portet sur 178 km avec trois cols au programme.

Sion introduit les billets nominatifs pour prévenir les heurts Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Sion est le premier club suisse à introduire des billets nominatifs pour assister aux matches. Il s'agit de mieux prévenir les actes de hooliganisme et, à terme, d'alléger les dispositifs de sécurité. "Les problèmes récurrents observés dans les stades helvétiques ont poussé le canton et la Ville de Sion à prendre cette décision, indique le club mardi dans un communiqué. Un tel système existe déjà en Italie et en Angleterre. "Le FC Sion se devait de collaborer à la bonne mise en place de ce projet qui renforcera la sécurité au stade de Tourbillon et permettra à un public encore plus nombreux d'y retourner", précise le club. "Evincer les interdits de stade" Interrogé par Keystone-ATS, le conseiller d'Etat Frédéric Favre relève que l'objectif est aussi, à terme, de pouvoir alléger la présence policière sur place. Les dispositifs actuels nécessitent beaucoup de ressources, car "les interdictions de stade et de périmètres peuvent difficilement être respectées sans contrôle d'identité", ajoute le responsable du Département de la sécurité, des institutions et du sport. Le billet nominatif permettra de remédier à ce problème. "Il y avait jusqu’à présent, par la force des choses, clairement une disproportion en termes de forces de l’ordre par rapport aux quelques centaines de supporters présents susceptibles de poser problème", complète le président de la Ville, Philippe Varone. Concrètement, les spectateurs devront présenter leur identité aux stadiers - une preuve qui permettra aussi par ailleurs de vérifier le passeport Covid qui devra être montré également. En outre, dans un premier temps, le secteur visiteurs ne sera plus ouvert, et les places seront attribuées. Sion disputera son premier match de Super League le 25 juillet à Tourbillon, contre Servette.

Le Grec Papatheodorou est le nouveau coach national Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Swiss Basketball a nommé le Grec Ilias Papatheodorou comme entraîneur de l'équipe de Suisse. Il succède à l'Italien Gianluca Barilari. Papatheodorou a mené l'AEK Athènes en finale de la Ligue des champions en 2020. Plus récemment, il était l'entraineur assistant de Rick Pitino avec l'équipe nationale grecque lors du récent tournoi de qualification olympique disputé au Canada il y a quelques jours. "Je suis particulièrement heureux que la Suisse puisse compter sur un coach d'une telle qualité. Nous avons eu beaucoup d'offres et Ilias avait le meilleur profil. Le staff a été considérablement renouvelé. C’est une nouvelle ère qui commence et qui devra nous mener le plus loin possible dans les qualifications à la Coupe du Monde 2023", souligne Erik Lehmann, directeur technique à Swiss Basketball. "Nous avons aussi l'objectif de participer à l'Euro 2025, ce qui nous fera oublier la déconvenue de cette saison, avec la non-participation au prochain championnat d’Europe", poursuit-il dans un communiqué de Swiss Basketball. Ses assistants seront d'une part, Dimitris Menoudakos, qui travaille avec Papatheodorou depuis de nombreuses années. Patrick Pembélé, coach du BBC Monthey viendra compléter le coaching staff en tant que second assistant. La préparation de l'équipe de Suisse débute ce dimanche du côté de Nyon. Les joueurs s’entraineront une semaine à la salle omnisports du Rocher avant de s’envoler pour Riga afin d’y disputer deux matchs amicaux face à la Lettonie. La préparation se poursuivra sur les bords du Lac Léman à Nyon dès leur retour de Riga avec deux matchs de préparation les 29 et 30 juillet face au Portugal. Avant de s’envoler pour Skopje et la Macédoine, l'équipe nationale disputera encore deux rencontres de préparation début août. Les World Cup Pre-Qualifiers 2023 débuteront, quant à eux, le 12 août face à la Macédoine

Les Suissesses ne passent pas le 1er tour Image: KEYSTONE/EPA/- Leonie Küng (WTA 157) et Conny Perrin (WTA 261) se sont inclinées au 1er tour du tournoi sur dur de Prague. La Schaffhousoise et la Neuchâteloise ont perdu en deux sets, contre la Chinoise Xinyu Wang (WTA 147) et la Taïwanaise Liang En-Shuo (WTA 284). Leonie Küng, 20 ans, a été sortie sur le score de 6-2 6-2 par une adversaire d'un an sa cadette. Conny Perrin, qui était lucky loser, a perdu 6-3 6-4 face à une joueuse également repêchée.

Leonie Küng ne passe pas le 1er tour Image: KEYSTONE/EPA/- Leonie Küng s'est inclinée au 1er tour du tournoi sur dur de Prague. La Schaffhousoise âgée de 20 ans (WTA 157) a été sortie (6-2 6-2) par la Chinoise Xinyu Wang (WTA 147), d'un an sa cadette. Le match a duré une heure et demie. L'an dernier, Leonie Küng avait franchi le 1er tour lors de ce Prague Open, qui se jouait alors sur terre battue, en automne.

La Canadienne et le Belge n'iront pas aux Jeux Image: KEYSTONE/AP/CHRISTOPHE ENA La Canadienne Bianca Andreescu, 5e joueuse mondiale, et le Belge David Goffin (ATP 20) ne participeront pas au tournoi des JO de Tokyo. Leurs forfaits, annoncés mardi, allongent la liste des absents. "Je sais au fond de mon coeur que c'est la meilleure décision", a déclaré sur Instagram Bianca Andreescu, âgée de 21 ans, qui avait créé la surprise en remportant l'US Open en 2019. La Roumaine ajoute son nom à la liste des forfaits qui comprend déjà Rafael Nadal, Serena Williams, Simona Halep, Dominic Thiem et, depuis mardi, David Goffin. Ce dernier renonce à Tokyo car il "n'est pas suffisamment remis d'une blessure à la cheville". "Le tournoi commence le 24 (juillet), je n'ai toujours pas repris la raquette (...) ça sera trop court pour moi pour les JO cette fois-ci", a déclaré le Liégeois à la chaîne de radio-télévision francophone RTBF. "Ce n'est pas une bonne nouvelle car j'étais déterminé à participer à ces Jeux, même dans ces conditions très spéciales, sur un site qui me réussit bien", a-t-il ajouté au journal Le Soir. Goffin s'était blessé lors du tournoi de Halle en Allemagne à la mi-juin et avait déclaré forfait pour Wimbledon dans la foulée. Il dit souffrir d'un micro-arrachement osseux à la cheville, doublé d'une fissure ligamentaire. Désormais, le Belge espère être d'attaque "pour la tournée américaine en août".

Tokyo, ville "la mieux préparée de tous les temps" Image: KEYSTONE/AP/Takashi Aoyama Le président du CIO, Thomas Bach, a qualifié mardi Tokyo de ville hôte "la mieux préparée de tous les temps" aux Jeux. Le dirigeant allemand s'est exprimé à l'ouverture du Village olympique dix jours avant l'ouverture des JO (23 juillet-8 août). Des mesures draconiennes ont été prises pour ces Jeux qui se dérouleront à Tokyo entièrement à huis clos pour limiter les risques de propagation du Covid-19. M. Bach, qui est arrivé au Japon la semaine dernière et qui a passé trois jours en quarantaine, a déclaré à la présidente de Tokyo 2020, Seiko Hashimoto, que les organisateurs faisaient "un travail fantastique". "Vous avez réussi à faire de Tokyo la ville la mieux préparée de tous les temps pour des Jeux olympiques", a-t-il affirmé, ajoutant: "C'est encore plus remarquable dans les circonstances difficiles auxquelles nous devons tous faire face". Aucune précision M. Bach et Mme Hashimoto se sont rencontrés alors que les premiers sportifs commençaient à entrer dans le Village olympique qui a ouvert ses portes mardi sans cérémonie, ni événement médiatique. Les organisateurs ont refusé de préciser quelles équipes entraient dans le Village ou combien de sportifs s'y trouvaient. Selon des règles très strictes, les sportifs ne peuvent entrer dans le Village que cinq jours avant leurs épreuves et doivent le quitter dans les 48 heures suivant la fin de celles-ci. Il est temps "d'être performants" et "de montrer le meilleur de vous-mêmes, ce que vous avez préparé pendant si longtemps", a dit M. Bach. Déplacements limités A dix jours de l'ouverture des JO, Tokyo est de nouveau sous le régime d'un état d'urgence sanitaire par crainte d'une augmentation du nombre de cas de Covid-19. Sportifs, entraîneurs, officiels et journalistes seront soumis à des tests de dépistage réguliers et leurs déplacements seront limités. Des sondages ont régulièrement indiqué ces derniers mois que la plupart des Japonais préféreraient que les Jeux soient encore reportés ou tout simplement annulés.

Deux de chute pour l'équipe américaine face à l'Australie L'apport de Kevin Durant (ici face au Nigeria) n'a pas suffi contre l'Australie non plus. Image: KEYSTONE/AP/David Becker Les Etats-Unis, déjà défaits samedi par le Nigeria, se sont à nouveau inclinés lundi face à l'Australie 91-83 en match de préparation pour les JO de Tokyo. C'est le quatrième revers en cinq matches de la Team USA depuis la Coupe du monde 2019, où elle avait terminé à une embarrassante 7e place. La sélection reste cependant favorite pour les Jeux. Si cette équipe américaine n'est pas la meilleure possible, LeBron James, Steph Curry ou Kawi Leonard n'en faisant pas partie, elle compte toutefois plusieurs stars comme Damian Lillard, Jayson Tatum ou Kevin Durant, meilleur scoreur lundi avec 17 petits points. Patty Mills a de son côté inscrit 22 points pour l'Australie, qui a infligé un 6-0 aux Etats-Unis dans les trente dernières secondes du match. Jayson Tatum s'est distingué par un airball dans la dernière minute et Kevin Durant a manqué un tir à 3 points en toute fin de rencontre. L'Australie, candidate au podium au Japon, n'a jamais battu les États-Unis dans le tournoi olympique masculin en huit tentatives depuis 1964. Les États-Unis, qui restent sur trois titres olympiques après s'être contentés du bronze aux JO d'Athènes de 2004, cherchent à retrouver leur domination mondiale. Mais ils enchaînent pour l'instant les contre-performances. Samedi, le Nigeria, qu'ils avaient atomisé de 83 points lors des JO de Londres en 2012, leur a ainsi infligé la première défaite de leur histoire (90-87) face à un pays africain. Trois joueurs encore actifs dans les finales de la NBA viendront renforcer l'équipe américaine d'ici Tokyo.