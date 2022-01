L'Egypte en quarts de la CAN +++ Cabral vers la Fiorentina

CAN 2022: l'Egypte sort la Côte d'Ivoire en 8es de finale Image: KEYSTONE/EPA/Gavin Barker L'Egypte s'est qualifiée pour les quarts de finale de la CAN 2022. A Douala, les Pharaons ont battu la Côte d'Ivoire aux tirs au but (0-0 ap, 5-4 tab). Mohamed Salah a réussi le tir décisif. Malgré plusieurs occasions franches des deux côtés, mais avec un petit plus pour les Egyptiens, le score est resté nul et vierge au terme de 120 minutes de jeu. Il a donc fallu avoir recours à la loterie des tirs au but. Et à ce petit jeu, les hommes du sélectionneur portugais Carlos Queiroz ont gagné, ne commettant aucune erreur. Héros malheureux Eric Bailly a été le héros malheureux côté ivoirien. Le défenseur de Manchester United a été le seul à ne pas marquer durant la séance, précipitant ainsi l'élimination des Elephants, pour qui le vétéran sédunois Serey Die est entré à la demi-heure. Ainsi, pour la troisième fois sur trois, les Ivoiriens ont perdu une séance de tirs au but contre l'Égypte, après la finale 2006 et le quart de finale en 1998. Une vraie malédiction...

FC Bâle: Cabral sur le point de partir à la Fiorentina Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Le FC Bâle devra faire sans son buteur Arthur Cabral. L'attaquant brésilien est sur le point de rejoindre la Fiorentina. L'officialisation du transfert pourrait toutefois prendre quelques jours. Les parties concernées sont d'accord sur tous les points, mais cela ne suffit pas. En effet, l'arrivée de Cabral (23 ans) à Florence est liée au départ probable de l'attaquant serbe Dusan Vlahovic du club viola à la Juventus. Là aussi, les accords de principe sont là, mais tant que Vlahovic n'a pas signé avec la formation turinoise, les pièces du domino ne tomberont pas. L'attaquant serbe devrait passer la visite médicale à la Juve samedi seulement. Partager le magot Ce transfert de Cabral devrait rapporter 15 millions de francs dans les caisses du FC Bâle, qui en a bien besoin. Mais les Rhénans ne devraient au final n'en toucher qu'une partie, environ la moitié devant être versée au précédent club du Brésilien, Palmeiras São Paulo. Cabral avait joué là-bas jusqu'en été 2019, et Palmeiras a gardé la moitié des droits de transfert du joueur. Cabral est en tête du classement des buteurs de Super League, avec 14 réussites en 18 matches. Son départ va sans doute être durement ressenti. L'entraîneur Patrick Rahmen ne dispose pas d'un attaquant présentant un profil similaire. La période des transferts pour les cinq plus grands championnats européens prendra fin lundi 31 janvier.

FC Lucerne: le gardien Marius Müller reste jusqu'en 2025 Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Le FC Lucerne et son gardien Marius Müller (28 ans) ont prolongé de trois ans le contrat qui les lie, soit jusqu'en 2025. L'Allemand venu du RB Leipzig évolue en Suisse centrale depuis l'été 2029. Müller s'est rapidement imposé comme l'un des leaders de l'équipe. Il a contribué à la victoire en Coupe de Suisse en mai 2020. Cette saison, il n'a fait que huit apparitions en Super League en raison d'une blessure tenace aux adducteurs.

Beat Gerber joue les prolongations Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Beat Gerber (39 ans) joue les prolongations. Le défenseur, qui dispute la 19e saison de sa carrière, a signé un nouveau contrat d'un an avec le CP Berne, jusqu'au terme de l'exercice 2022/23. Après sa carrière de joueur, Gerber travaillera ensuite dans le club bernois dans une fonction qui n'a pas encore été déterminée. Le défenseur est le recordman des matches joués en National League avec 1202. Il a été six fois champion de Suisse avec Berne, ce qui constitue aussi un record.

Daniil Medvedev victorieux du plus beau match de la quinzaine Image: KEYSTONE/AP/Tertius Pickard Daniil Medvedev (no 2) est toujours en course pour devenir le mois le prochain le no 1 mondial. Mais le Russe a eu besoin d'un miracle pour rester en vie. Daniil Medvedev s'est qualifié pour les demi-finales de l'Open d'Australie après avoir été mené deux manches à rien et après avoir dû écarter une balle de match au quatrième set face à Félix Auger-Aliassime (no 9). Victorieux finalement 6-7 (4/7) 3-6 7-6 (7/2) 7-5 6-4 après 4h42' d'un superbe match, le plus beau de la quinzaine sans aucun doute, Daniil Medvedev défiera vendredi Stefanos Tsitsipas dans une rencontre entre deux hommes qui ne s'apprécient guère depuis leur clash à Miami en 2018. L'an dernier au même stade de la compétition, la victoire était revenue au Russe sur le score presque sans appel de 6-4 6-2 7-5. Comment a-t-il fait pour gagner ? Daniil Medvedev se demandera encore très longtemps comment il a pu gagner ce quart de finale face à un Félix Auger-Aliassime qui l'a très longtemps dominé. Il y a eu, bien sûr, cette balle de match sauvée sur un service gagnant à 5-4 30-40 au quatrième set. Mais aussi une balle de break qui aurait pu permettre au Canadien de compter deux sets et un break d'avance et, surtout, ces six balles de break que le Russe a écartées dans la dernière manche. A noter que Daniil Medvedev est le premier joueur à avoir remporté cette année à Melbourne un match après avoir été mené deux manches à rien.Daniil Medvedev (no 2) est toujours en course pour devenir le mois le prochain le no 1 mondial. Mais le Russe a eu besoin d'un miracle pour rester en vie.

Michelle Gisin renonce aussi à Garmisch-Partenkirchen Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Après Lara Gut-Behrami et Wendy Holdener, Michelle Gisin renonce aussi à se rendre à Garmisch-Partenkirchen, où une descente et un Super-G de la Coupe du monde sont prévus ce week-end. Gut-Behrami et Holdener avaient déjà fait une croix sur le géant de Plan de Corones ce mardi, afin de se préparer au mieux pour les Jeux olympiques. A l'occasion des deux dernières courses avant le départ pour Pékin, la sélection suisse en Bavière sera emmenée par Corinne Suter.

Marc Marquez reçoit le feu vert médical Image: KEYSTONE/EPA ANSA/DAVIDE GENNARI Le pilote espagnol Marc Marquez participera aux premiers essais officiels d'avant-saison sur le circuit malaisien de Sepang les 5 et 6 février après avoir surmonté ses problèmes de vue. "Il est confirmé que le pilote du team Repsol Honda débutera la pré-saison 2022 lors des premiers tests officiels du MotoGP, qui auront lieu à Sepang puis à Mandalika, en Indonésie, la semaine suivante", a indiqué son équipe Honda dans un communiqué. Le sextuple champion du monde de MotoGP a surmonté la diplopie (vision double) dont il souffrait depuis une chute fin octobre lors d'un test préparatoire au GP d'Algarve au Portugal. "Lundi 24, Marquez a passé un autre examen médical qui a confirmé que le traitement conservateur a été un succès et que le pilote est apte à piloter une moto de MotoGP", a expliqué Honda. L'octuple champion du monde espagnol a repris l'entraînement ces dernières semaines, d'abord sur une piste de motocross, puis sur les circuits de Portimao (Portugal) et d'Aragon sur des Honda de route. À Sepang, Márquez sera de retour sur une machine de MotoGP pour la première fois depuis sa victoire au GP d'Émilie-Romagne en octobre dernier. "L'équipe Repsol Honda aborde les premiers essais de la nouvelle saison avec une énergie renouvelée; Marquez sera aux côtés de Pol Espargaró, qui entame sa deuxième saison avec l'équipe", conclut le communiqué.

Akira Schmid "chassé", El Nino buteur Nino Niederreiter: un 12e but pour Carolina. Image: KEYSTONE/AP/Jay LaPrete Akira Schmid ne gardera pas un souvenir lumineux de sa troisième titularisation en NHL. Le portier bernois de 21 ans a été "chassé" lors de la défaite 5-1 à domicile de New Jersey face à Dallas. Appelé à remplacer Mackenzie Blackwood blessé à un talon, Akira Schmid a été remplacé à l'issue du premier tiers après avoir concédé trois buts sur les sept tirs qui lui ont été adressés. L'ouverture du score est tombée après seulement 14'' de jeu lorsque Jonas Siegenthaler perdait le puck derrière la cage pour permettre à Jason Robertson de servir Joe Pavelski. Le défenseur zurichois a été crédité d'un bilan de -2. Le capitaine Nico Hischier a fait "pire" encore avec un -3 au sein d'une formation qui occupe l'avant-dernière place de la Metropolitan Division. Bien loin de ses objectifs du début de saison. La soirée fut bien plus joyeuse pour Nino Niederreiter et pour Roman Josi. "El Nino" a ouvert le score pour Carolina lors de la victoire 4-3 devant Vegas arrachée dans la prolongation. Avec ce 12e but de la saison, le Grison, dont la constance est louée par son coach Rod Brind'Amour, a obtenu la deuxième étoile de la soirée. La première est revenue à Sebastian Aho, auteur d'un doublé et qui a scellé l'issue de cette rencontre après 3'49'' de jeu dans la prolongation. Enfin Roman Josi a délivré deux assists lors du succès 4-3 de Nashville à Seattle. Le Bernois comptabilise désormais 44 points avec ses 13 buts et ses 31 passes décisives. Il est revenu à 2 points de Timo Meier dans la lutte fratricide qui les oppose pour le titre honorifique du meilleur compteur suisse de la NHL.

Une demi-finale Collins - Swiatek Image: KEYSTONE/EPA/DAVE HUNT La demi-finale du bas du tableau du simple dames de l'Open d'Australie opposera jeudi Danielle Collins (WTA 30) à Iga Swiatek (no 7). Les succès de l'Américaine et de la Polonaise étaient attendus. Danielle Collins s'est imposée 7-5 6-1 devant Alizé Cornet (WTA 61). Déjà demi-finaliste à Melbourne en 2019, l'Américaine a forcé la décision grâce à sa puissance en fond de court face à une Niçoise qui disputait son premier quart de finale dans un tournoi du Grand Chelem. On rappellera que Danielle Collins avait souffert l'an dernier d'une endométriose qui avait nécessité une intervention chirurgicale. "Etre capable de revenir à ce niveau et de me battre comme je le fais en étant aussi forte physiquement est une belle récompense", sourit l'Américaine. Iga Swiatek a, pour sa part, battu 4-6 7-6 (7/2) 6-3 l'Estonienne Kaia Kaneppi (WTA 115) dans une rencontre un brin décevante. Trop irrégulière, la Polonaise a bien failli se prendre les pieds dans le tapis. Mais sa combattivité, comme sur la balle de match qu'elle a gagnée grâce à une défense fantastique, lui a permis de s'imposer. La Championne de Roland-Garros 2020 est une vraie guerrière. La demi-finale du haut du tableau mettra aux prises la no 1 mondiale Asleigh Barty à l'Américaine Madison Keys (WTA 51).

Ajoie bat un triste record, Genève maladroit Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Ajoie s'est offert un triste record en National League. Battu 7-3 par Rapperswil, le club jurassien a subi sa 16e défaite consécutive. A Porrentruy, c'est une page de l'histoire du hockey suisse qui s'est écrite. Et malheureusement pas une page reluisante pour les Jurassiens. A égalité avec le LHC de la saison 95/96 et le HCC de l'exercice 00/01, les Ajoulots sont désormais seuls détenteurs de cette marque. Et tout avait pourtant bien commencé pour eux avec deux réussites dans le tiers initial grâce à Schmutz (15e) et Bogdanoff (17e). Seulement le pauvre portier Nicola Aeberhard a vécu la furia saint-galloise en encaissant quatre buts en 14 minutes. Tim Wolf n'a pas été plus en veine puisqu'il a été battu par David Aebischer (36e) moins de deux minutes après son entrée sur la glace. Frossard a redonné un léger espoir aux siens à la 41e, mais Cervenka a inscrit le 3-6 25 secondes plus tard, avant que Forrer ne boucle l'affaire à la 54e. Dominer n'est pas gagner Genève-Servette a lui essuyé un revers à Berne. Les Aigles se sont inclinés 3-1 dans la capitale. Les dieux du hockey n'étaient pas favorables aux Genevois en cette soirée de janvier. Malgré 48 tirs au but et trois poteaux, les Servettiens sont repartis avec une coche dans la colonne défaites. Parce que rien n'a tourné en faveur des joueurs de Jan Cadieux. A la 6e, n'ont-ils pas encaissé l'ouverture du score alors qu'ils bénéficiaient d'un power-play? Mais un cafouillage de Karrer à la ligne bleue a permis aux Bernois de prendre les devants. Les hommes de Johan Lundskog ont doublé la mise à la 26e grâce à Praplan qui a mis fin à 17 matches sans but. Il faut dire que les Genevois devaient composer sans Henrik Tömmernes, malade. Et sans le meilleur joueur du championnat, les autres Genevois ont dû prendre leurs responsabilités. Dommage que Daniel Winnik ait pété un plomb à la 52e en administrant un violent coup de canne à deux mains sur un joueur bernois. Le Canadien a été logiquement renvoyé au vestiaire. Juste avant que Vermin n'inscrive la seule réussite des siens à la 54e. Zoug perd un point Ce succès, couplé à la défaite d'Ambri à Zurich (5-2), replace les Bernois à la 10e place qualificative pour les pré-playoff. L'autre formation heureuse de ce revers genevois s'appelle Lausanne. Au chômage technique en raison de cas de covid dans le vestiaire de Langnau, le club vaudois conforte sa septième place. La dernière partie de la soirée entre Zoug et Lugano a souri aux Zougois (5-4 ap). Mais le champion en titre peut tout de même regretter de ne pas avoir engrangé les trois points. A la 51e, Klingberg a marqué le 4-2 et la troupe de Dan Tangnes avait les cartes en mains. Mais Carr puis Loeffel à 6 contre 4 à la 58e ont rétabli la situation pour les Tessinois. Ceci avant que Hansson ne termine le travail en prolongation après seulement 14 secondes. Ces deux points ne permettent pas à Zoug de passer devant Fribourg qui demeure leader.

Le Sénégal passe en quart Image: KEYSTONE/AP/Sunday Alamba Le Sénégal s'est difficilement qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations. Les Lions de la Teranga ont éliminé le Cap-Vert de Dylan Tavares (Xamax), pourtant réduit à neuf à la suite de deux exclusions, 2-0 à Bafoussam. Un but de la star Sadio Mané (63e) puis un contre assassin de Bamba Dieng en toute fin de match (92e) ont suffi à assurer la présence des Sénégalais en quarts. Ils croiseront la route du Mali ou de la Guinée équatoriale. Le Maroc a par ailleurs éliminé l'épatant Malawi (2-1) dans un 8e de finale emballant, éclairé par un nouveau coup franc direct somptueux d'Achraf Hakimi, mardi à Yaoundé. L'équipe de Vahid Halilhodzic a fait le plein de confiance avant son prometteur quart de finale contre la Côte d'Ivoire ou l'Égypte.

Strasser gagne, Nef 10e et meilleur Suisse Image: KEYSTONE/AP/Giovanni Auletta L'Allemand Linus Strasser a remporté mardi le slalom nocturne de Schladming. Sept Suisses ont inscrit des points lors de la dernière étape de la Coupe du monde masculine avant les JO de Pékin. Mais la 10e place de Tanguy Nef constitue la meilleure performance helvétique. Les slalomeurs helvétiques ont donc manqué leur répétition générale avant le grand rendez-vous de la saison. Le deuxième tracé, pourtant piqueté par leur entraîneur Matteo Joris, ne leur a guère convenu mardi soir: seul Luca Aerni y a véritablement trouvé ses marques, remontant de la 21e à la 13e place. Tanguy Nef, qui espérait frapper un grand coup après sa non-sélection pour les Jeux, a quant à lui limité la casse sur le second parcours. Meilleur Suisse en première manche avec son 8e rang provisoire, le Genevois n'a concédé au final que 0''64 à Linus Strasser, échouant à 0''25 seulement de la 3e place! Dixième de la première manche, Loïc Meillard a pour sa part connu un coup d'arrêt après avoir terminé quatre fois de suite dans le top 8 en slalom. Le skieur d'Hérémence a manqué son mur en deuxième manche pour reculer au 16e rang final. Il se classe juste derrière Daniel Yule, qui a tout de même gagné cinq places en finale. Zanhäusern seulement 18e Vice-champion olympique de la spécialité en 2018, Ramon Zenhäusern doit quant à lui se contenter d'un modeste 18e rang sur la Planai. Le Haut-Valaisan, dont la 4e place obtenue à Adelboden constitue le seul top 15 de la saison, abordera les Jeux olympiques avec une confiance en Berne. Le Vaudois Marc Rochat (25e) est quant à lui resté en retrait après sa superbe 8e place décrochée à Kitzbühel, même s'il inscrit des points pour la quatrième fois de suite. Sandro Simonet a terminé 21e, alors que Reto Schmidiger a connu l'élimination après avoir signé le 14e temps de la première manche. Un 3e succès pour Strasser Cinquième sur le premier parcours, Linus Strasser s'est imposé avec 0''03 d'avance sur l'étonnant Atle Lie McGrath et 0''39 sur Manuel Feller, qui est remonté de la 27e à la 3e place. L'Allemand de 29 ans a cueilli sa troisième victoire à ce niveau, grâce aussi aux sorties de piste de Kristoffer Jakobsen et de Giuliano Razzoli, respectivement 1er et 2e de la première manche.

Roy Hodgson de retour aux affaires Image: KEYSTONE/AP POOL EPA Roy Hodgson revient une fois de plus sur les terrains. L'ancien entraîneur de l'équipe de Suisse reprend Watford, menacé de relégation. Hodgson, 74 ans, qui a grandi au sud de Londres, avait quitté son poste à Crystal Palace au printemps dernier et déclaré mettre un terme à sa carrière. Il succède à Claudio Ranieri, licencié lundi. Watford se trouve à l'avant-dernière place de Premier League avec 14 points en 20 matches. Outre les sept titres de champion de Suède remportés dans les années 70 et 80 avec Halmstad et Malmö, l'ère de l'entraîneur de l'équipe nationale suisse a été la période la plus fructueuse de sa carrière. En 1994, Hodgson avait conduit la sélection nationale en phase finale pour la première fois depuis 28 ans. Hodgson, qui a signé un contrat avec Watford jusqu'à la fin de la saison, a également entraîné Neuchâtel Xamax, GC, l'Inter Milan et Liverpool, entre autres. Il a été sélectionneur de l'Angleterre de 2012 à 2016. A 74 ans et 188 jours, Hodgson est l'entraîneur le plus âgé à prendre en charge une équipe de Premier League.

Slalom de Schladming: Jakobsen mène, les Suisses moyens Image: KEYSTONE/AP/Giovanni Auletta Kristoffer Jakobsen a réussi une première manche incroyable lors du slalom de Schaldming. 7e et meilleur Suisse, Tanguy Nef pointe à 1''11. Avec 0''58 d'avance sur Giuliano Razzoli, le Scandinave a mis de la marge sur la Planai. Lucas Braathen et Clément Noël sont à égalité au 3e rang à 0''67. Les protégés de Matteo Joris ont livré une performance mitigée. Loïc Meillard est 9e à 1''19, Daniel Yule 16e à 1''58 et Luca Aerni 17e à 1''62. Ce sera plus difficile d'être présent en seconde manche pour Ramon Zenhäusern, 22e à 1''94, et Marc Rochat, 24e à 2''03.