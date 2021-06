L'Espagne vient à bout de la Croatie +++ Tsitsipas déjà éliminé

Christophe Galtier nouvel entraîneur de l'OGC Nice Christophe Galtier est le nouveau coach de Nice Image: KEYSTONE/EPA Christophe Galtier a été nommé entraîneur de l'OGC Nice, a annoncé lundi soir le groupe Ineos, propriétaire du club azuréen. Le technicien a été sacré champion de France en mai dernier avec Lille. Galtier a été l'entraîneur de Lille de décembre 2017 à mai 2021, un cycle couronné par le titre de champion. Quelques jours après ce sacre, il avait annoncé son souhait de quitter le club du nord de la France et de trouver un nouveau défi. Lyon et Naples avaient été évoqués comme des pistes sérieuses, mais Nice était favori. Depuis plusieurs semaines, Galtier était d'accord avec les dirigeants niçois. Mais le club devait encore discuter avec Lille, où le technicien avait encore un an de contrat et qui ne comptait pas le libérer gratuitement.

Roglic "ouvert de partout" mais il n'a "rien de cassé" Image: KEYSTONE/EPA/Benoit Tessier Le leader de l'équipe Jumbo Primoz Roglic, tombé lundi dans le final de la 3e étape du Tour de France, est "ouvert de partout". Mais le Slovène n'a "rien de cassé". "Heureusement, tout tient encore en un morceau: rien de cassé donc, mais je suis ouvert de partout", a déclaré le deuxième du Tour 2020, d'après un enregistrement diffusé par la formation néerlandaise. "La journée n'a pas été bonne pour nous, le final était super stressant. J'ai vu des coureurs allongés au sol, personne ne mérite ça, on s'entraîne tellement dur", a-t-il poursuivi. Dauphin de son compatriote Tadej Pogacar l'année passée après avoir perdu le maillot jaune à la veille de l'arrivée, Primoz Roglic se retrouve relégué à la 20e place du classement général à 1'35'' secondes du maillot jaune Mathieu van der Poel. Malgré ces mésaventures, "on continue. Tant qu'on est dans la course, on peut toujours se battre", a conclu Roglic (31 ans). "Quelle mauvaise journée pour nous et le Tour !", a commenté le patron de l'équipe Richard Plugge après cette étape-catastrophe pour sa formation. Jumbo n'a il est vrai plus que sept coureurs: le Néerlandais Robert Gesink, pris dans la chute de Geraint Thomas une quarantaine de kilomètres après le départ de Lorient, a en effet dû abandonner (traumatisme crânien et commotion cérébrale).

L'Espagne gagne un match rocambolesque Alvaro Morata a inscrit lundi un but qui fera taire les critiques Image: KEYSTONE/AP/Wolfgang Rattay Malgré des absences parfois stupéfiantes à un tel niveau, l'Espagne trace à nouveau sa route dans une phase finale. La Roja s'est qualifiée pour les quarts de finale de l'Euro à l'issue d'un match rocambolesque, s'imposant 5-3 face à la Croatie à Copenhague après les prolongations. C'est la première fois depuis 2012 qu'elle enlève une rencontre à élimination directe dans un grand tournoi. Ce succès lui offre un quart de finale ce vendredi à Saint-Pétersbourg contre le vainqueur de la rencontre France - Suisse. Luis Enrique et ses joueurs auront tout connu lors de ce huitième de finale face aux vice-Champions du monde. Ils ont, tout d'abord, concédé l'ouverture du score sur l'autogoal le plus risible du tournoi. Le gardien Unai Simon a, en effet, laissé filer à la 20e minute une passe en retrait de... 40 mètres de Pedri! Face à une équipe qui avait décidé d'abandonner totalement la possession à l'adversaire, encaisser un tel but aurait pu être fatal. La Roja a eu l'immense mérite de garder la tête froide pour renverser la situation grâce aux réussites de Pablo Sarabia (38e), de César Azpilicueta (57e) et de Ferran Torres (77e). L'Espagne semblait alors s'acheminer vers une qualification à la fois éclatante et mille fois méritée. Mais c'était sans compter sur sa naïveté dans sa surface et sans le magnifique baroud des Croates qui arrachaient les prolongations sur des buts de Mislav Orsic (85e) et de Mario Pasalic (92e). Dans les cordes au début des prolongations, l'Espagne a forcé la décision en l'espace de trois minutes. A la 100e, Alvaro Morata réussissait l'enchaînement parfait pour inscrire le 4-3 et, aussi, pour faire taire toutes les critiques. A la 103e, Mikel Oyarzabal donnait à nouveau deux longueurs d'avance à ses couleurs. Pour de bon cette fois-ci. Cinq jours après avoir battu la Slovaquie 5-0, l'Espagne a démontré que son jeu de possession pouvait lui permettre de réaliser un véritable festival devant la cage adverse. Il lui reste à gommer une fragilité défensive due en grande partie à des sautes de concentration pour s'affirmer vraiment comme l'un des prétendants au titre.

Djokovic lâche un set avant de dérouler Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL Novak Djokovic (no 1) a connu une entrée en matière étonnante à Wimbledon. Le double tenant du titre a concédé le premier set de son duel avec l'invité Jack Draper (ATP 253), atteignant tout le de même le 2e tour sans trembler (4-6 6-1 6-2 6-2). Ovationné à son entrée sur un Centre Court recouvert de son toit, Novak Djokovic a concédé son service dès le troisième jeu et n'est pas parvenu à combler ce retard. Le jeune gaucher Jack Draper (19 ans), récent quart de finaliste sur le gazon du Queen's, a il est vrai parfaitement joué le coup au premier set. La performance du Britannique est d'autant plus remarquable que Novak Djokovic avait gagné le premier set lors de ses... 41 précédents tournois majeurs! Le dernier à lui avoir ravi la première manche dans un 1er tour fut le Belge Olivier Rochus, en 2010 à Wimbledon, où le Belge ne s'était incliné qu'en cinq sets. Mais Novak Djokovic n'a pas connu les mêmes tourments lundi. Il a ainsi remporté les trois premiers jeux du deuxième set pour prendre définitivement la main, et n'a finalement eu besoin que de 2h00' pour passer l'épaule. Son prochain adversaire sera le géant sud-africain Kevin Anderson (ATP 102). Aryna Sabalenka (no 2), qui n'a encore jamais atteint le 3e tour à Londres, fut par ailleurs la première gagnante du tournoi. En lice sur un court no 1 qui possède également un toit, la Bélarusse a dominé Monica Niculescu (WTA 191) 6-1 6-4 un peu plus tôt. Aucun autre match n'avait alors encore pu démarrer en raison de la pluie.

Enfin un succès probant pour Golubic Image: KEYSTONE/AP/Alberto Pezzali Viktorija Golubic (WTA 66) a mis fin à une disette de deux ans en Grand Chelem lundi. La Zurichoise s'est qualifiée pour le 2e tour à Wimbledon en battant difficilement la Russe Veronika Kudermetova (no 29) 3-6 6-1 11-9, après 2h45' de jeu. Privée de victoire dans le tableau final d'un Majeur depuis l'édition 2019 de Wimbledon, Viktorija Golubic a décroché de haute lutte le cinquième succès de sa carrière dans le tableau final d'un tournoi du Grand Chelem. Cette victoire, acquise dans la douleur après 2h45' de lutte, pourrait faire date. Elle vient en effet effacer le souvenir de sa défaite mortifiante subie au 1er tour du récent Roland-Garros. Alors également opposée à une tête de série, l'Estonienne Anett Kontaveit (no 30), Viktorija Golubic s'était inclinée 6-7 7-6 6-0 après avoir manqué une balle de match au deuxième set. La Zurichoise de 28 ans a certainement repensé à ce match lundi. Surtout après avoir raté les deux premières balles de match dont elle a bénéficié, à 5-3 dans la dernière manche. Mais elle n'a cette fois-ci pas tergiversé, signant son sixième break de la journée dans le 19e jeu avant de conclure sur sa quatrième opportunité. Viktorija Golubic, qui avait bien mal entamé une partie retardée de près de cinq heures en raison de la pluie, se mesurera au 2e tour à l'Américaine Danielle Collins (WTA 48). Un succès lui permettrait d'égaler sa meilleure performance en Grand Chelem, un 3e tour, qu'elle avait atteint en 2019 à Wimbledon justement.

Suisse - France: la même équipe que contre la Turquie Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT On ne change pas une équipe qui gagne ! Comme on s'y attendait. Vladimir Petkovic a reconduit ce soir à Bucarest contre la France le onze suisse qui avait battu 3-1 la Turquie. Titularisés pour première fois dans cet Euro dimanche dernier à Bakou, Silvan Widmer et Steven Zuber ont conservé la confiance du sélectionneur pour ce huitième de finale. L'Argovien et le Zurichois tiendront les flancs dans une organisation en 3-4-1-2. Dans les tribunes lors des trois premiers matches, Edimilson Fernandes sera cette fois sur le banc. Becir Omaregic, Jordan Lotomba et Eray Cömert ne figurent pas, en revanche, sur la feuille de match. Pour sa part, la France jouera pour la première fois dans ce tournoi avec une défense à trois. Clément Lenglez évoluera en défense centrale et Adrian Rabiot sur le flanc gauche. Les équipes pour ce soir (coup d'envoi à 21h00). Suisse: Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Xhaka, Freuler, Zuber; Shaqiri; Seferovic, Embolo. France: Lloris; Varane, Lenglet, Kimpembe; Pavard, Pogba, Kanté, Rabiot; Griezmann; Benzema, Mbappé.

Belgique: De Bruyne et Hazard peut-être pas rétablis pour l'Italie Image: KEYSTONE/EPA/Julio Munoz / POOL Kevin De Bruyne et Eden Hazard pourraient manquer le quart de finale de l'Euro contre l'Italie, a reconnu lundi le sélectionneur Roberto Martinez. Tous deux sont sortis blessés lors du 8e de finale face au Portugal dimanche. Mais l'entraîneur des Diables rouges assure que leur tournoi n'est "pas fini". "Ce sera une course contre la montre pour qu'ils soient prêts pour le match de vendredi", a indiqué le technicien à l'agence Belga. "On pense que les deux joueurs seraient prêts à jouer si le match avait lieu au moment du prochain tour (quatre jours plus tard)", a précisé l'entraineur espagnol dans un entretien à la RTBF. "On doit surveiller toutes les 24 heures comment leur corps réagit, car le match contre l'Italie est vendredi, c'est le seul problème", a-t-il estimé. Le maître à jouer de Manchester City et le capitaine de la sélection ne souffrent pas "de dommages structurels majeurs", selon lui. "Ça veut dire que leur tournoi est toujours d'actualité et n'est pas fini pour eux", a-t-il insisté.

Tsitsipas chute d'entrée sur l'herbe londonienne Image: KEYSTONE/AP/Alastair Grant La transition terre battue-gazon a été plus difficile à négocier pour Stefanos Tsitsipas (no 3) que pour Novak Djokovic. Finaliste malheureux à Roland-Garros, le Grec a été éliminé dès le 1er tour à Wimbledon. Il s'est incliné 6-4 6-4 6-3 devant l'Américain Frances Tiafoe (ATP 57). Stefanos Tsitsipas, qui avait remporté les deux premiers sets de la finale de Roland-Garros face à Novak Djokovic, n'est il est vrai pas franchement à l'aise sur herbe. Il n'a ainsi jamais dépassé le 4e tour à Londres. Et son cruel échec parisien fut forcément plus difficile à digérer que le sacre ne le fut pour le Serbe. Stefanos Tsitsipas, qui n'a pas joué le moindre match de préparation sur gazon, n'a pas réussi le moindre break lundi sous le toit du court no 1. Sa tâche s'annonçait d'autant plus difficile que Frances Tiafoe a atteint les quarts de finale au Queen's après avoir remporté le Challenger de Nottingham sur herbe.

Merlier gagne la 3e étape, van der Poel toujours en jaune Image: KEYSTONE/EPA Le Belge Tim Merlier (Alpecin-Fenix) a remporté au sprint la 3e étape du Tour de France, disputée sur 183 km entre Lorient et Pontivy. Cette étape a été marquée par de nouvelles chutes, dont celles de Caleb Ewan dans l'emballage final, de Tadej Pogacar et de Primoz Roglic. Equipier du vainqueur du jour, Mathieu van der Poel reste en jaune. Tim Merlier a devancé sur la ligne un autre de ses coéquipiers, son compatriote Jasper Philipsen, qui avait lancé son sprint mais a profité de la chute de Caleb Ewan pour décrocher la 2e place. Le Français Nacer Bouhanni a franchi la ligne en 3e position à l'issue d'un sprint tronqué, dans lequel Peter Sagan a aussi chuté. L'Equatorien Richard Carapaz est le seul candidat au général à avoir rallié l'arrivée dans le même temps que Tim Merlier. Vainqueur sortant de la Grande boucle, le Slovène Tadej Pogacar a concédé 26'' sur la ligne, comme le meilleur Suisse Stefan Küng. Touché à la cuisse gauche, Primoz Roglic a pour sa part lâché 1'21''. Un Suisse s'est illustré durant cette étape, Michael Schär (AG2R), qui est passé à l'offensive. Le Lucernois de 34 ans - qui a été élu combatif du jour - et ses deux derniers compagnons d'échappée ont été repris à moins de 7 km de l'arrivée par ce qu'il restait d'un peloton principal alors déjà scindé par les chutes.

Djokovic lâche un set avant de dérouler Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL Novak Djokovic (no 1) a connu une entrée en matière étonnante à Wimbledon. Le double tenant du titre a concédé le premier set de son duel avec l'invité Jack Draper (ATP 253), atteignant tout le de même le 2e tour sans trembler (4-6 6-1 6-2 6-2). Ovationné à son entrée sur un Centre Court recouvert de son toit, Novak Djokovic a concédé son service dès le troisième jeu et n'est pas parvenu à combler ce retard. Le jeune gaucher Jack Draper (19 ans), récent quart de finaliste sur le gazon du Queen's, a il est vrai parfaitement joué le coup au premier set. La performance du Britannique est d'autant plus remarquable que Novak Djokovic avait gagné le premier set lors de ses... 41 précédents tournois majeurs! Le dernier à lui avoir ravi la première manche dans un 1er tour fut le Belge Olivier Rochus, en 2010 à Wimbledon, où le Belge ne s'était incliné qu'en cinq sets. Mais Novak Djokovic n'a pas connu les mêmes tourments lundi. Il a ainsi remporté les trois premiers jeux du deuxième set pour prendre définitivement la main, et n'a finalement eu besoin que de 2h00' pour passer l'épaule. Son prochain adversaire sera le géant Kevin Anderson (ATP 102) ou le qualifié Tomas Barrios (ATP 209). Aryna Sabalenka (no 2), qui n'a encore jamais atteint le 3e tour à Londres, fut par ailleurs la première gagnante du tournoi. En lice sur un court no 1 qui possède également un toit, la Bélarusse a dominé Monica Niculescu (WTA 191) 6-1 6-4 un peu plus tôt. Aucun autre match n'avait alors encore pu démarrer en raison de la pluie.

"Je ne suis pas encore fini" promet Farah Image: KEYSTONE/AP/Martin Rickett Mo Farah ne pourra défendre ses couronnes olympiques sur 5000 et 10'000 m à Tokyo après avoir échoué à se qualifier. Mais le Britannique a assuré lundi ne pas vouloir mettre un terme à sa carrière, qu'il souhaite terminer sur une meilleure note. "Je sens que je ne suis pas encore fini. Je sais que je peux le faire et je ne terminerai pas comme ça" a déclaré à la radio britannique Talsksport l'athlète de 38 ans, auteur du doublé 5000/10'000 m tant aux JO de Londres en 2012 qu'à ceux de Rio en 2016. Mo Farah ne concourra pas à Tokyo après avoir échoué lors de sa dernière tentative de qualification à Manchester vendredi dernier. Un échec qu'il admet avoir vécu comme un "choc" après deux derniers Jeux héroïques. "Les Jeux olympiques ne reviennent qu'une fois tous les quatre ans et quand l'opportunité se présente, il faut la saisir, mais c'est la réalité désormais, je n'y vais pas. Je suis tellement déçu" a-t-il confié à Talksport. Mais Mo Farah est déterminé à ne pas arrêter tant qu'il n'aura pas vécu un autre moment "énorme" dans sa carrière. "Evidemment, même si rien n'est aussi important que les Jeux, je veux revenir et faire quelque chose de grand. En ce moment c'est difficile, mais je vais continuer. Vous verrez à nouveau ce sourire" a-t-il ajouté.

Maverick Vinales quittera Yamaha fin 2021 Maverick Vinales semble se tourner vers Aprilia. Image: KEYSTONE/EPA/FAZRY ISMAIL Le pilote espagnol de MotoGP Maverick Vinales et son équipe Yamaha mettront un terme à leur contrat prématurément à la fin de la saison 2021 plutôt que fin 2022, a annoncé l'équipe dans un communiqué. "À la demande de Maverick Vinales, Yamaha a accepté de mettre fin de manière anticipée à leur contrat actuel de deux ans (2021-2022, ndlr)", écrit le constructeur japonais. "Actuellement dans leur cinquième saison ensemble, ils ont mutuellement décidé de prendre des chemins séparés à la fin de l'année". Cette annonce n'est pas une surprise, les médias espagnols annonçant depuis samedi soir, en marge du Grand Prix des Pays-Bas, une alliance à venir entre Vinales, âge de 26 ans, et Aprilia. Après deux saisons en MotoGP chez Suzuki, l'Espagnol, sacré en Moto3 en 2013, a rejoint Yamaha en 2017 pour cinq années en dents de scie, avec pour meilleur classement mondial deux troisièmes places chez les pilotes en 2017 et 2019 mais une sixième position seulement en 2020. Le point de rupture a finalement été atteint lors du GP d'Allemagne (18-20 juin), où Vinales s'est classé avant-dernier des qualifications et dernier de la course, pour n'être de nouveau que 6e au classement général du MotoGP au moment d'aborder la trêve estivale, alors que son équipier français Fabio Quartararo mène le championnat. Ensemble, Vinales et Yamaha ont glané 24 podiums dont 8 victoires et 13 pole positions. Le constructeur japonais pourrait avoir deux pilotes à remplacer la saison prochaine, alors que l'Italien Valentino Rossi, membre de l'écurie satellite SRT, réfléchit à prendre sa retraite.

Biles assure sans problème sa qualification Image: KEYSTONE/AP/Jeff Roberson Les sélections olympiques américaines, disputées à Saint-Louis, se sont conclues dimanche par la victoire facile et la qualification sans surprise de la championne Simone Biles aux JO de Tokyo. Bien qu'elle soit tombée de la poutre dimanche et qu'elle ait été globalement loin de son - excellent - niveau habituel, Simone Biles (24 ans) n'a jamais vraiment été en danger. Avec 118,098 points, la quadruple championne olympique 2016 a devancé de 2,66 points sa dauphine Suni Lee, qui fera ses débuts olympiques à 18 ans. Les autres qualifiées sont Jordan Chiles et Grace McCallum, qui disputeront l'épreuve par équipes à Tokyo, ainsi que Jade Carey et MyKayla Skinner, en tant qu'individuelles. Toutes participeront à leurs premiers Jeux. "Retrouver l'amour du sport" Simone Biles, l'une des centaines de gymnastes victimes d'abus sexuels par l'ancien médecin de l'équipe olympique Larry Nassar dans un scandale qui a secoué la gymnastique américaine, a déclaré qu'il lui avait fallu du temps pour redécouvrir son amour du sport. "Tout ce que j'ai traversé avec la fédération et retrouver l'amour du sport et être simplement Simone, cela a été un long chemin jusqu'à maintenant", a-t-elle déclaré à la chaîne NBC. "Le chemin a été surréaliste, cinq ans plus tard et nous recommençons. Je suis vieille, j'ai l'impression d'avoir beaucoup de sagesse (...), donc je veux juste que tout le monde reste cool, calme et posé."

Fin de série pour le Brésil, qui bute sur l'Equateur sans Neymar Image: KEYSTONE/EPA/Alberto Valdes Un seul être vous manque... Sans Neymar, ménagé, le Brésil a vu l'Equateur mettre un terme à sa série de dix victoires consécutives. La sélection auriverde a dû se contenter d'un nul 1-1, dimanche à Goiania lors de la dernière journée du groupe B de la Copa América. La Seleçao a ouvert le score sur un but de la tête de Militao (37e) mais a vu un Equateur transfiguré en deuxième période égaliser grâce à Mena (52e). Lors de ses dix rencontres précédentes, entre les qualifications du Mondial 2022 et la Copa America, le Brésil avait survolé tous ses matches et encaissé seulement trois buts. Pour le sélectionneur brésilien Tite, la première phase du tournoi continental a servi de laboratoire pour observer différentes formations en vue de la Coupe du Monde, avec de nombreux changements à chaque match. Cette fois, contre l'Equateur, avec la 1re place du groupe B déjà assurée, c'était au tour de Neymar d'être laissé au repos, au même titre que Casemiro ou Thiago Silva. Sans son numéro 10, le Brésil a eu du mal à créer le danger, face à un adversaire bien regroupé. C'est donc une fin de série pour la Seleçao, qui ne pourra pas égaler le record de 14 victoires consécutives remportées sous la houlette du grand Zagallo en 1997.