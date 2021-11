L'homme suspecté d'avoir jeté une bouteille sur Payet sera jugé +++ Celestini limogé

De son côté, le CIO a réaffirmé la motivation de cette prise de contact. "L'objectif principal de l'appel était de s'enquérir du bien-être et de la sécurité de Peng Shuai", a-t-il indiqué dans un communiqué publié lundi. "La protection du bien-être des athlètes est de la plus haute importance pour le CIO et le mouvement olympique. Nous avons convenu de rester en contact et elle a accepté une rencontre à Pékin en janvier".

"Global Athlete" a également renouvelé sa demande de suspendre le Comité olympique chinois jusqu'à ce que Peng Shuai puisse quitter la Chine en toute sécurité et que ses accusations fassent l'objet d'une enquête. Par son attitude dans cette affaire, le CIO a prouvé une fois de plus qu'il "abandonne les athlètes, se tient aux côtés de régimes autoritaires violents et ignore les droits de l'homme", a déclaré l'association dans sa prise de position.

"Global Athlete" souligne qu'une telle communication ne garantit en aucun cas que Peng Shuai était en sécurité et en bonne santé. La prise de position du CIO ne mentionne pas que la Chinoise de 35 ans a porté des accusations d'abus sexuels et qu'elle a disparu pendant deux semaines.

L'association d'athlètes "Global Athlete" accuse le CIO de se rendre "complice de la propagande malveillante des autorités chinoises et de leur manque d'intérêt pour les droits de l'homme fondamentaux et la justice" à la suite de l'entretien avec Peng Shuai.

"Et c'est un fait: beaucoup d'athlètes n'améliorent pas vraiment leurs chronos. J'ai tellement repoussé les limites, j'ai commencé à reculer (d'un point de vue des chronos) avec le temps. Courir en 9''80 (le chrono de Lamont en finale), c'était possible", avait insisté la légende jamaïcaine.

Dans le jeu +rubabandiera+ (vole le drapeau), deux groupes d'enfants s'affrontent en courant, deux par deux et chaque coureur appartenant à une équipe diverse, pour aller prendre un drapeau situé à une dizaine ou une vingtaine de mètres. C'est l'équipe qui a réussi à prendre le plus grand nombre de drapeaux qui l'emporte.

"Je te propose de commencer avec une action caritative" consistant en une course généralement pratiquée par des groupes d'enfants, appelée +rubabandiera+ en Italie, pour laquelle "tu viens avec ton équipe et je viens avec la mienne", a ajouté le sprinter italien.

Plusieurs incidents liés à ces pauses, légales mais à la sportivité discutable, ont émaillé la saison 2021. A deux reprises à Roland-Garros, en 8es de finale face à Lorenzo Musetti et en finale contre Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic a pris une longue pause hors du court alors qu'il était mené deux sets à zéro et a retourné la situation à son avantage à son retour.

Dans les deux ends avant et après la pause, le septuple champion d'Europe et quintuple champion du monde Niklas Edin a fait passer la Suède de 1-1 à 5-1. L'équipe du CC Genève, Valentin Tanner, Peter De Cruz, Sven Michel et Benoît Schwarz n'a jamais pu répondre.

Son flegme, ses qualités de communicant et son humilité ont rapidement conquis instances, joueurs et grand public, même si son jeu, considéré parfois comme un peu frileux, compte tenu de l'incroyable potentiel offensif de l'Angleterre, chagrine parfois les commentateurs.

"Nous avons une belle opportunité devant nous et je sais que (les joueurs) et les supporters sont tous excités par ce que cette équipe pourra réussir à l'avenir", a-t-il ajouté.

Le sélectionneur national Gareth Southgate et son adjoint Steve Holland, qui ont qualifié les Three Lions pour le Mondial-2022 au Qatar, ont prolongé leur contrat jusqu'à fin 2024.

Ainsi, quatre joueurs étrangers sont déjà sous contrat avec le CP Berne la saison prochaine avec Cory Conacher, Kaspars Daugavins, Dominik Kahun et DiDomenico. Le prochain championnat se disputera avec cinq ou six (s'il y a 14 clubs) renforts étrangers

Louis Delétraz a trouvé sa voie en endurance

Louis Delétraz (24 ans) a fait le bon choix de carrière. Après avoir tenté sa chance en formule 2, où il est monté dix fois sur le podium, il s'est tourné avec succès vers l'endurance.

Engagé en European Le Mans Series (ELMS) avec le team belge WRT, le pilote genevois, avec ses coéquipiers polonais Robert Kubica et chinois Yifei Ye, a remporté le titre dans ce qui constitue la 2e division de l'endurance. Le trio a remporté trois des six courses de la saison, à Barcelone, Spielberg et Spa.

Louis Delétraz est donc logiquement très content de sa saison. "Etre champion d'Europe, c'est toujours bon. Surtout que la catégorie LMP2 a beaucoup grandi et suscite un grand intérêt. Le team WRT était rookie, donc cela me rend très fier d'avoir contribué à ce titre. Notre équipage était très soudé. J'ai pris beaucoup de plaisir durant la saison."

Issue cruelle au Mans

Le Genevois, dont l'avenir en 2022 devrait aussi s'inscrire en endurance - en ELMS voire en championnat du monde WEC -, s'est aussi illustré aux 24 Heures du Mans. Mais il a connu une issue terriblement cruelle, la victoire en LMP2 lui échappant in extremis, l'Orica-Gibson conduite alors par Ye tombant en panne à moins de cinq minutes de l'arrivée.

"J'ai digéré, mais pas oublié. Je mentirais si je disais ne pas y penser chaque semaine. Je me demande encore pourquoi et comment cela nous est arrivé. C'est irréel. Tomber en panne après 23h58 de course, je m'en souviendrai toute ma vie. Quand c'est arrivé, on s'est regardé dans le stand avec Robert (Kubica/ndlr), totalement désabusés. C'était très dur."

Ami avec Kubica

La collaboration avec le Polonais a beaucoup apporté au jeune Suisse. "Robert est aussi et surtout devenu un vrai ami. On s'appelle très souvent. On partage la même passion. Techniquement, il est très fort, et il sait faire avancer une équipe et parler aux ingénieurs. Son expérience en formule 1, en rallye et en endurance est très précieuse. Et son accident a aussi changé sa vision des choses."