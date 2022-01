L'Inter reste leader +++ Arsenal déjà éliminé

Viktorija Golubic n'enchaîne pas Image: KEYSTONE/AP/Hamish Blair Quart de finaliste la semaine dernière à Melbourne où elle fut battue par la future lauréate Simona Halep, Viktorija Golubic n'a pas su enchaîner. Elle est tombée d'entrée à Adelaide. 42e joueuse mondiale, la Zurichoise s'est inclinée 5-7 6-4 6-3 devant Marketa Vondrousova (WTA 34), la finaliste du tournoi olympique face à Belinda Bencic. Le dos au mur à 4-4 au deuxième set, la Tchèque a su élever le niveau de son jeu dans le "money time" pour signer une seconde victoire de rang face à Viktorija Golubic. Elle l'avait battue en novembre dernier lors de la Fed Cup à Prague. Au troisième set, Viktorija Golubic a galvaudé trois balles de break, dont une lors du dernier jeu, qui auraient pu lui permettre de revenir dans le match. Mais malgré cette défaite sur le fil, elle peut aborder l'Open d'Australie avec un certain optimisme. Avec le niveau de jeu qu'elle a présenté à Melbourne, elle peut nourrir de réelles ambitions à condition bien sûr que le tirage au sort qui sera effectué ce jeudi l'épargne. Jil Teichmann (WTA 37) sera, pour sa part, en lice mardi. Tête de série no 7 du tableau, elle affrontera l'Américaine Lauren Davis (WTA 95) qui est sortie des qualifications. Les deux joueuses s'affronteront pour la première fois.

Clint Capela sur le flanc Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Sans Clint Capela touché à la cheville, Atlanta a conclu son plus long "roadtrip" de la saison sur une défaite: les Hawks se sont inclinés 106-93 à Los Angeles face aux Clippers. Blessé vendredi lors de la défaite concédée devant les Lakers, Clint Capela n'était pas rétabli pour ce sixième et dernier match de cette tournée. Le Genevois espère retrouver les parquets mercredi lors de la venue de Miami. Toujours privés de Paul George blessé au coude droit, les Clippers ont forcé la décision dans le premier quarter avec un partiel de 15-4 qui leur a permis de prendre les commandes de la rencontre. Atlanta s'est incliné ainsi pour la quatrième fois lors de ses six matches de rang à l'extérieur pour ne figurer qu'au 12e rang de la Conférence Est. On rappellera que les Hawks avaient disputé la finale de cette Conférence face à Milwaukee au printemps dernier... Klay Thompson 941 jours après A noter enfin le retour gagnant sur les parquets de Klay Thompson après une absence de plus de deux ans et demi en raison de deux graves blessures. A San Francisco, Klay Thompson a inscrit 17 points pour un temps de jeu de 20 minutes lors du succès 96-82 de Golden State face à Cleveland. Klay Thompson n'avait plus joué depuis... 941 jours. Il s'était blessé au genou gauche lors du match VI de la finale 2019 perdue par Golden State devant Toronto. En novembre 2020, il était ensuite victime d'une rupture du tendon d'Achille.

Open d d'Australie: début de l'audience consacrée à Novak Djokovic Image: KEYSTONE/AP/Mark Baker L'audience en ligne concernant l'affaire Novak Djokovic s'est ouverte lundi. Le Serbe joue ses chances de participer à l'Open d'Australie. Il veut convaincre la justice locale qu'il a eu le Covid en décembre et que cela suffit à le dispenser de la vaccination obligatoire. Le n.1 mondial, 34 ans, s'est vu retirer son visa à son arrivée en Australie la semaine dernière pour ne pas avoir prouvé qu'il était vacciné contre le Covid-19 ou qu'il avait une raison médicale solide pour ne pas se faire vacciner. Il devait assister à l'audience depuis le centre de rétention pour étrangers de Melbourne où il est retenu depuis jeudi. La procédure a été brièvement retardée lundi, après un problème informatique dù à un trop grand nombre de connexions pour assister à la retransmission en ligne. "On m'informe maintenant que l'audience a commencé. Le tribunal s'efforce de rectifier la situation. Toutes nos excuses", a déclaré le porte-parole de la Cour fédérale Bruce Phillips. Le juge a poursuivi l'audience sans retransmission publique en direct et l'équipe d'avocats du sportif a présenté ses arguments. Quelle que soit la décision, un appel de l'une ou l'autre partie pourrait toutefois prolonger le séjour de Djokovic dans ce centre de rétention. Le temps presse Personne à l'exception du personnel n'est autorisé à entrer ou sortir de l'établissement, situé dans un ancien hôtel, où sont également détenus 32 migrants, pris dans le système d'immigration australien, certains depuis des années. Par le passé, les conditions d'accueil dans ce bâtiment ont été critiquées. Pour Djokovic, le temps presse à huit jours de l'Open d'Australie (17-30 janvier), où il ambitionne de s'offrir un 21e tournoi du Grand Chelem, ce qui le placerait au sommet de l'histoire du tennis, devant ses deux rivaux historiques, Roger Federer et Rafael Nadal. Samedi, les avocats du N.1 mondial ont affirmé dans un document déposé auprès du tribunal fédéral qu'il avait été testé positif au Covid-19 le 16 décembre 2021. Djokovic a cependant assisté à deux événements publics à Belgrade, sans masque, le jour-même et le lendemain de ce test, selon différentes publications sur les réseaux sociaux. Motif d'exemption La fédération australienne de tennis lui a accordé une exemption, au motif de cette infection en décembre, pour participer au premier Grand Chelem de la saison, après que sa demande a été approuvée par deux panels médicaux indépendants, ont souligné ses avocats. Mais à son arrivée en Australie, dans la nuit de mercredi à jeudi, les autorités fédérales lui avaient refusé l'entrée, estimant que ses motifs d'exemption ne remplissaient pas les conditions d'entrée sur le territoire. Le gouvernement australien insiste sur le fait qu'une récente infection ne compte comme une exemption que pour les résidents, et non pour les ressortissants étrangers qui tentent d'entrer dans le pays. Djokovic "n'est pas vacciné", soulignent encore les avocats de l'Australie dans leurs conclusions rendues publiques dimanche. "Cette demande de visa doit être refusée", plaident-ils. Les étrangers sont toujours interdits de voyage en Australie, et ceux qui sont autorisés à entrer doivent être complètement vaccinés ou avoir une exemption médicale.

Statu quo en Serie A Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni Statu quo en tête de la Serie A au terme de la 21e journée. L'Inter Milan, qui a battu la Lazio 2-1, reste leader avec un point d'avance sur l'AC Milan, victorieux 3-0 à Venise. L'avance de l'Inter est potentiellement plus importante, puisque les nerazzurri ont joué un match de moins que leurs rivaux lombards. Face à la Lazio, les tenants du titre ont marqué par leurs défenseurs Bastoni (30e) et Skriniar (67e). Immobile avait égalisé pour les Romains (35e). L'AC Milan a pour sa part gagné 3-0 à Venise grâce à des réussites d'Ibrahimovic (2e) et du capitaine Théo Hernandez (48e/59e pen). Stefano Pioli, l'entraîneur rossonero, a ainsi dignement fêté son 400e match en Serie A. Succès sans prix La Juventus garde l'espoir d'accrocher une place dans le top 4. Elle a remporté un succès sans prix à l'Olimpico face à l'AS Rome de Joe Mourinho (4-3), après avoir pourtant été menée 3-1. La Juve est 5e à trois points de l'Atalanta, qui a gagné 6-2 sur la pelouse de l'Udinese et qui a joué un match de moins que les Turinois. Suspendu, Remo Freuler n'a pas participé à la fête du côté bergamasque.

Arsenal sorti dès les 32es de finale de la FA Cup Image: KEYSTONE/AP/Rui Vieira Arsenal a été la grosse victime des 32es de finale de la Coupe d'Angleterre. Les Gunners, privés de Granit Xhaka positif au Covid-19, ont été battus 1-0 sur le terrain de Nottingham Forest. Face à un adversaire qui évolue en 2e division, les Londoniens ont cruellement déçu, peinant à se montrer dangereux. Ils ont été punis à la 83e sur une réussite de Grabban qui a fait exploser le stade du City Ground. Au prochain tour, Forest accueillera Leicester, tenant de la FA Cup. Granit Xhaka (29 ans) se trouve à nouveau à l'isolement. Le capitaine de l'équipe de Suisse a été testé positif au Covid-19 avant le match contre Nottingham Forest. Xhaka avait déjà été infecté par le virus au début septembre. Le milieu de terrain avait ainsi manqué trois rencontres avec la Suisse.

CAN 2022: le Cameroun remporte son premier match Image: KEYSTONE/AP/Themba Hadebe Le Cameroun a réussi son entrée dans la CAN 2022. Dans le groupe A, le pays organisateur s'est imposé 2-1 contre le Burkina Faso à Yaoundé. Deux buts transformés sur penalty par le capitaine Vincent Aboubakar (40e/45e) ont permis aux Lions indomptables d'assurer l'essentiel dans ce match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations. Ils avaient en effet concédé l'ouverture du score de Sangaré à la 24e, après une sortie dans le vide du gardien Onana. Le joueur des Young Boys Nicolas Mouni Ngamaleu, titularisé pour le Cameroun, a été remplacé à la 81e. Dans ce groupe, l'autre rencontre mettra aux prises dès 20h00 l'Ethiopie et le Cap-Vert.

Bienne consolide sa place dans le top 6 Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Pour son premier match en 2022, Bienne s'est imposé 4-0 face à Ambri-Piotta. Les Seelandais restent plus que jamais en course pour une qualification directe en play-off. Les joueurs d'Antti Törmänen ont été bousculés pendant deux tiers par les Léventins, mais ils ont fait preuve d'un certain réalisme devant le filet de Damiano Ciaccio. Le futur Lausannois, Michael Hügli a ainsi ouvert le score en collaboration avec Tony Rajala (18e). Ensuite, le Finlandais a offert une nouvelle démonstration de sa terrible force de frappe. Après 8'' seulement - une rareté - en troisième période, il a ajusté un missile qui n'a laissé aucune chance à Ciaccio. Auparavant, Hügli encore une fois et Luca Cunti se sont présentés seuls devant le portier léventin sans parvenir à le battre. Le doublé de Mike Künzle a donné des allures de large succès pour les Seelandais, qui passent à la quatrième place. Pour les Tessinois, le chemin de croix est long. Ils ont concédé leur sixième défaite au cours des sept derniers matches. Leur participation aux pré-play-off paraît s'éloigner irrémédiablement. Comme Bienne, Berne n'avait plus joué depuis le 22 décembre. Les joueurs de la capitale ont offert une belle résistance aux Zurich Lions, mais ont fini par s'incliner (4-3). Denis Malgin a marqué le but de la sécurité à la 58e sur une belle action de rupture. Les Zurichois ont ainsi engrangé leur cinquième victoire de rang. Classement: 1. Fribourg-Gottéron 34/71. 2. Rapperswil-Jona Lakers 35/67. 3. Zoug 32/63. 4. Davos 34/62. 5. Bienne 34/61. 6. Zurich Lions 34/58. 7. Lugano 34/51. 8. Lausanne 33/46. 9. Berne 32/45. 10. Genève-Servette 33/44. 11. Ambri-Piotta 34/39. 12. Langnau Tigers 35/32. 13. Ajoie 34/18.

Djokovic "n'est pas vacciné", souligne le gouvernement australien Image: KEYSTONE/AP/Hamish Blair Le gouvernement australien souligne dimanche que le no 1 mondial Novak Djokovic "n'est pas vacciné contre le Covid-19". Il estime que son combat juridique pour rester dans le pays est voué à l'échec, à la veille de l'examen de son recours. Dans des conclusions longues de 13 pages rendues publiques dimanche, avant l'audience prévue lundi matin, les avocats du gouvernement australien mettent en avant le fait que le champion serbe n'est "pas vacciné". Le visa de Djokovic, 34 ans, a été annulé à son arrivée à Melbourne en milieu de semaine et il est consigné depuis dans un centre de rétention de la ville, le Park Hotel. Lors d'une audience publique prévue lundi matin à 10h00 locales (minuit dimanche heure suissse), le juge fédéral Anthony Kelly doit examiner le recours du no 1 mondial, qui a fait le voyage pour participer à l'Open d'Australie, premier Grand Chelem de la saison, qui débute le 17 janvier. Hostile aux vaccins, Djokovic a obtenu une exemption à la vaccination obligatoire pour entrer en Australie au motif d'un test positif au Covid-19 le 16 décembre dernier en Serbie (après une première contamination en juin 2020), selon ses avocats. Mais, selon les formulaires d'exemption de vaccination des autorités fédérales australiennes, une infection antérieure au Covid-19 n'est pas une raison valable pour ne pas se faire vacciner. Djokovic a par ailleurs participé à plusieurs événements publics les jours suivants, sans porter de masque. Argument rejeté Les personnes non vaccinées ont plus de risques de contaminer d'autres personnes et donc d'alourdir la charge de travail des systèmes de santé, rappellent les avocats du gouvernement australien dans leurs conclusions qui seront examinées lundi. Les avocats consultés par la ministre australienne de l'Intérieur Karen Andrews rejettent aussi l'argument selon lequel Djokovic n'a pas été traité de manière équitable par le douanier qui l'a accueilli. Selon eux, le Serbe a eu tout le temps nécessaire pour expliquer son cas à l'officier d'immigration de l'aéroport de Melbourne et a également eu celui, au préalable, de contacter ses avocats, contrairement à ses affirmations. "Cette demande de visa doit être refusée", plaident donc les avocats du gouvernement australien.

Doublé autrichien à Adelboden, 4 Suisses dans le top 10 Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT L'Autrichien Johannes Strolz a remporté à la surprise générale le slalom d'Adelboden. Superbe résultat d'ensemble des Suisses avec quatre hommes dans le top 10. Si le slalom d'Adelboden était un match de foot, on pourrait dire qu'il s'agit d'une victoire 2-0 pour l'Autriche. Derrière la surprise Johannes Strolz, la Wunderteam a placé Manuel Feller à 0''17. Et sans la présence de l'Allemand Linus Strasser au troisième rang, ce sont trois Suisses qui auraient suivi les deux Autrichiens. Attendus sur le Chuenisbärgli, les Suisses n'ont pas failli, mais il a manqué une petite étincelle pour revivre les moments de la victoire de Daniel Yule en 2020 et le succès de Marco Odermatt la veille en géant. Meilleur Helvète, Ramon Zenhäusern a pris la 4e place. Le géant de Bürchen a skié de manière très solide. Dommage qu'il n'ait pas su profiter de ses longs segments sur le plat pour s'offrir quelques précieux centièmes. "Surtout après les deux premiers résultats de cette saison, je suis très satisfait de cette 4e place, a relevé le Haut-Valaisan au micro de la RTS. Ca fait beaucoup de bien. Mais ça m'énerve quand même un petit peu de ne pas monter sur la boîte. Je pense que la banane avant le plat m'a coûté cette place. Mais bon, maintenant je vais pouvoir remplir tous les formulaires pour la Chine. (il rit)" Derrière "RZ", on retrouve Luca Aerni. Le skieur des Barzettes au physique diamétralement opposé à celui de son compère cantonal produit un ski de qualité. "Je suis sur le bon chemin et ça va payer sur le mois de janvier, a-t-il admis. Tous les Suisses ont montré qu'ils pouvaient être là. Est-ce une pression en moins pour les JO? Oui...même si je n'avais pas encore trop pensé à ça. Et il n'y a pas que le ski. Avec le covid, il faut espérer ne pas le choper d'ici-là." Perfectibles, Loïc Meillard et Daniel Yule ont eux aussi maîtrisé leur course avec ce sentiment qu'il ne manque pas grand-chose pour jouer le podium. Meillard a fini 6e et Yule 8e. Parmi les autres Suisses, on retrouve encore Tanguy Nef à la 13e place. Premier à s'élancer en deuxième manche, Marc Rochat a grignoté 12 places pour terminer 18e, mais le Vaudois aurait pu et dû réussir un beau coup sans une grosse faute à mi-parcours. 14e de la première manche, Sandro Simonet a malheureusement connu l'élimination sur le deuxième tracé.

Slalom de Kranjska Gora: Holdener battue de peu par Vlhova Wendy Holdener 2e du slalom de Kranjska Gora Image: KEYSTONE/EPA/ANTONIO BAT Wendy Holdener a terminé 2e du slalom de Kranjska Gora. La Schwytzoise a été battue de 0''23 par la star de la discipline Petra Vlhova, alors qu'Anna Swenn Larsson a terminé 3e. Forcément heureuse, mais forcément frustrée au fond d'elle-même. Car si la skieuse d'Unteriberg signe son 29e podium sur le virage court en Coupe du monde, elle est passée tout près de sa première victoire dans la discipline pour son 100e slalom. L'histoire aurait été magnifique et aurait enfin consacré celle qui semble tourner autour de ce succès sans jamais y avoir droit. Mais malgré une deuxième manche d'excellente facture, il a manqué un petit quelque chose sur le bas du tracé pour passer devant Petra Vlhova, Madame slalom depuis quelques années maintenant. Avec seulement 0''08 de bonus au terme du parcours initial, Wendy Holdener n'avait aucune marge. Mais ce deuxième rang démontre que la Schwytzoise de 28 ans a les capacités pour aller chercher une quatrième médaille olympique après les trois récoltées à Pyeongchang. Deux autres Suissesses ont marqué des points en Slovénie. Elena Stoffel a pris la 21e place et Nicole Good la 23e. En l'absence de Camille Rast, Aline Danioth et Mélanie Meillard, toujours à l'isolement en raison du covid, les principaux espoirs helvétiques, en plus d'Holdener, reposaient sur les épaules Michelle Gisin. Mais l'Obwaldienne, tracassée par la sortie de piste de son ami Luca De Aliprandini samedi lors du géant d'Adelboden, a enfourché après trois piquets. Une rareté pour ce métronome qu'est Gisin. Hormis son élimination lors de l'épreuve des derniers Mondiaux, il faut remonter à mars 2017 et un slalom à Aspen pour trouver trace d'une sortie de piste dans cette discipline. Même surprise lors de la deuxième manche avec Mikaela Shiffrin, 3e sur le premier tracé et qui était en train d'écraser la course au moment de son erreur. Ce zéro pointé de l'Américaine permet à Vlhova de revenir sur ses talons au général de la Coupe du monde et de s'envoler en slalom puisqu'elle compte 580 points sur les 600 possibles.

Le Canada remporte le titre face à l'Espagne Image: KEYSTONE/EPA/DEAN LEWINS Le Canada a remporté dimanche à Sydney l'ATP Cup face à l'Espagne, succédant à la Russie dans ce jeune tournoi par équipe dont la première édition remonte à 2020. Felix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov ont remporté les deux matchs de simple, permettant au Canada de triompher. C'est Auger-Aliassime, 21 ans et 11e mondial, qui a appporté le point de la victoire en s'imposant 7-6 (7/3) 6-3 face à Roberto Bautista (19e). Un peu plus tôt, Shapovalov (14e) avait pris le meilleur sur Pablo Carreno (20e) 6-4 6-3 .

Nadal titré pour son retour sur le circuit Image: KEYSTONE/EPA/JAMES ROSS Rafael Nadal a remporté le tournoi ATP 250 de Melbourne pour son retour sur le circuit après cinq mois d'absence, aux dépens de l'Américain Maxime Cressy (112e), battu 7-6 (8/6) 6-3 dimanche. Un succès qui fait du bruit à huit jours de l'Open d'Australie (17-30 janvier). Nadal, 35 ans et désormais no 6 mondial, était quasiment à l'arrêt depuis sa demi-finale perdue à Roland-Garros en juin dernier, à cause de son pied gauche récalcitrant, à l'exception de deux matches joués début août à Washington. L'Espagnol a été contaminé par le Covid-19 fin décembre lors d'un tournoi exhibition à Abou Dhabi.

Slalom d'Adelboden: Aerni 3e provisoire, bagarre totale Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Il y aura un suspense incroyable lors de la 2e manche du slalom d'Adelboden. Luca Aerni pointe au 3e rang provisoire à 0''05 des Autrichiens Manuel Feller et Fabio Gstrein. Rarement course de slalom aura été aussi indécise avant la deuxième manche. Pour se rendre compte de la densité, il suffit de prendre les coureurs dans la même seconde. Ils ont ainsi 17 des trente premiers à être descendus sous les 55 secondes. Et parmi ces athlètes, on retrouve les six Suisses. Outre Aerni, Ramon Zenhäusern pointe au 6e rang à 0''16, Daniel Yule est 9e à 0''50, Sandro Simonet 11e à 0''62, Tanguy Nef 13e à 0''65 et Loïc Meillard 14e à 0''80. La deuxième manche aura lieu à 13h30.

Slalom de Kranjska Gora: Holdener vire en tête Image: KEYSTONE/AP/Pier Marco Tacca Wendy Holdener vire en tête après la première manche du slalom de Kranjska Gora. Michelle Gisin a pour sa part enfourché la 3e porte. La skieuse d'Unteriberg a réussi "l'exploit" de terminer ce premier run devant Petra Vlhova et Mikael Shiffrin. La Schwytzoise s'est fendue d'une très bonne mise en action et d'un excellent bas de piste. Suffisant pour lui offrir 0''08 de bonus sur Petra Vlhova et 0''25 sur Mikaela Shiffrin. Wendy Holdener aura toutefois la pression, elle qui n'a jamais gagné en slalom en Coupe du monde, mais qui compte 28 podiums. En l'absence de Camille Rast, Aline Danioth et Mélanie Meillard, toujours à l'isolement en raison du covid, les principaux espoirs helvétiques, en plus d'Holdener, reposaient sur les épaules Michelle Gisin. Mais l'Obwaldienne, tracassée par la sortie de piste de son ami Luca De Aliprandini à Adelboden, a enfourché après trois piquets. Une rareté pour ce métronome qu'est Gisin. Hormis son élimination lors de l'épreuve des derniers Mondiaux, il faut remonter à mars 2017 et un slalom à Aspen pour trouver trace d'une sortie de piste dans cette discipline. La deuxième manche aura lieu à 12h30.