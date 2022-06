L'Italie et l'Angleterre fessées ++ Le Costa Rica au Mondial

A Wolverhampton dans l'autre match du groupe, l'Angleterre a subi la loi de la Hongrie 4-0! Selon les statistiques, il s'agit de la plus lourde défaite des Anglais sur leur sol depuis 1928 et un revers 5-1 contre l'Ecosse.

Ce succès de prestige va donner de l'air à Hansi Flick et à ses hommes, qui n'avaient pas montré grand-chose lors de leurs trois premiers matches de la compétition (1-1 à chaque fois contre l'Italie, l'Angleterre et la Hongrie).

Réduits à dix, les "Kiwis" sont restés offensifs jusqu'au bout, mais sans jamais parvenir à tromper le gardien du PSG Keylor Navas. Et les hommes de Danny Hay de passer à côté, dans la dernière ligne droite, de leur troisième Coupe du monde après celles disputées en 1982 et 2010.

Ce sont pourtant les Néo-Zélandais, 101e mondiaux, qui ont fait le jeu avec 64% de possession de balle et neuf tirs, dont trois cadrés, en première période. Mais à la 39e minute, l'attaquant de Newcastle Chris Wood s'est vu refuser le but de l'égalisation, après recours à la VAR, pour une faute commise par le passeur Matthew Garbett.

Pour leur sixième Coupe du monde et la troisième consécutive, les Costariciens rejoignent l'Espagne, l'Allemagne et le Japon dans le relevé groupe E. Une cruelle conclusion pour les "Kiwis", dominateurs mais contrariés à deux reprises par la VAR.

En retranchant les deux résultats face au dernier de chaque groupe, la Suisse finit en tête avec 17 points, comme l'Ukraine et le Danemark. Mais avec un goal average de +8 (14-6), les Helvètes font mieux que le +6 des Ukrainiens et des Danois.

Seules trois femmes sont allées plus vite que Kambundji sur le plan national. Julie Baumann et ses 12''76, Noemi Zbären (12''71) et la détentrice du record de Suisse Lisa Urech en 12''62.

Le triple champion du monde a devancé le Français Bryan Coquard et le Norvégien Alexander Kristoff. Impressionnant d'aisance dans le final, Sagan a parfaitement négocié les derniers mètres de course devant le vélodrome soleurois.

Chez les femmes, Serena Williams a également reçu une wild-card. L'Américaine de 40 ans n'a plus disputé de match sur le circuit WTA depuis son élimination au premier tour il y a un an à Wimbledon.

Wimbledon: Serena Williams donne "rendez-vous"

Image: KEYSTONE/AP/KIRSTY WIGGLESWORTH

Serena Williams a donné "rendez-vous" à Wimbledon. La star américaine a ainsi laissé entrevoir sur son compte Instagram son retour à la compétition dans un tournoi qu'elle a remporté sept fois.

"SW (pour Serena Williams, NDLR) et SW 19 (le code postal de Wimbledon). C'est un rendez-vous ! On se voit là-bas", a écrit, sous une photo de ses chaussures de tennis sur le gazon, l'ancienne no 1 mondiale, âgée de 40 ans.

Son dernier match remonte d'ailleurs au premier tour de l'édition 2021 où elle avait dû abandonner en raison d'une blessure à une cuisse. Elle est, depuis, retombée à la 1208e place du classement mondial et elle aura donc besoin d'une invitation (wild-card) des organisateurs) qui doivent annoncer leur choix mercredi.

Il n'est pas certain non plus qu'elle s'aligne en simple. Elle pourrait préférer le double, qu'elle a remporté six fois avec sa soeur, voire le double mixte, qu'elle avait déjà tenté en 2019 avec Andy Murray.

Le dernier titre de Serena Williams à Wimbledon remonte à 2016, mais elle avait atteint la finale en 2018 et 2019.