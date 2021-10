L'Italie finit troisième +++ Bottas s'impose

Les champions d'Europe se sont imposés avec un but de Nicolo Barella, d'une frappe à l'entrée de la surface (46e), et un penalty de Domenico Berardi (64e). Les Belges ont réduit le score, trop tard, par le jeune Charles de Ketelaere (86e) qui a passé le ballon entre les jambes de Gianluigi Donnarumma.

Parti 11e à cause d'une pénalité pour un changement de moteur vendredi, au-delà du quota autorisé par saison, Hamilton est remonté jusqu'à la 3e place avant de chuter à la 5e en fin de course en raison d'une mauvaise stratégie.

C'est la dixième victoire en Grand Prix et la première cette saison pour Bottas, parti de la pole position et auteur d'une course sans erreur. Il n'avait plus gagné depuis le GP de Russie 2020.

L'Association suisse de football a condamné l'action dimanche dans un communiqué: "Il est inacceptable que des personnes veuillent utiliser des stades de football, et dans ce cas l'interview d'un joueur après un match, à des fins de propagande politique. Xherdan Shaqiri a réagi de manière exemplaire et est resté calme."

Sa présidence, marquée à ses débuts par le redressement financier du club et la construction d'un nouveau centre de formation, avait déjà été ternie par plusieurs affaires judiciaires pour blanchiment d'argent, fraude fiscale, corruption et trafic d'influence.

Après avoir mené une quarantaine de perquisitions dans les régions de Lisbonne et Braga, le parquet a fait état d'affaires et d'opérations de financement d'un montant total supérieur à 100 millions d'euros qui peuvent avoir provoqué des pertes élevées pour l'État et plusieurs sociétés.

L'ancien dirigeant est visé par une enquête pour abus de confiance, escroquerie aggravée, falsification, fraude fiscale et blanchiment d'argent, ouverte par les autorités judiciaires portugaises et baptisée "carton rouge".

Au 10e round, Fury a renvoyé au sol Wilder, encore de son crochet du droit à la tempe. Avec l'énergie du désespoir, dans un état presque second, Wilder a répliqué et a fait tanguer le Britannique, qui tenait debout dans les cordes et lui disait du gant frappant sa propre tête "vas-y, tape encore". Un combat à la "Rocky", mais en mieux et en vrai !

Fury l'a encaissée plein crâne et cela a dû tourner terriblement à l'intérieur car il s'est retrouvé au tapis. Puis une deuxième fois, après un crochet sur la nuque qui l'a envoyé en avant, avant d'être sauvé par le gong de ce 4e round. Mais Fury, qui était déjà tombé deux fois en 2018 et s'était à chaque fois relevé, l'a refait avant d'attaquer de plus belle. Les rounds suivants, il les a ainsi dominés en plaçant ses enchaînements gauche droite, et Wilder semblait de plus en plus épuisé, même s'il n'a jamais refusé le coup pour coup.

Un énième crochet du droit du Britannique - il y en a eu tellement qu'on ne les comptait plus à ce stade - a eu raison de l'Américain, qu'on sentait de plus en plus éprouvé, avec un courage insensé à rester encore debout sur le ring. Poussé dans ses derniers retranchements, Tyson Fury a été le premier à faire vraiment mal, en plaçant, déjà, un crochet du droit sur l'oreille de son rival, puis un uppercut du gauche qui ont fait tomber Wilder. Mais l'Américain devait vite trouver les ressources pour faire ce qu'il fait de mieux au monde, dès la reprise suivante: placer sa droite foudroyante.

Face aux Bleus, l'Espagne comptera également sur sa jeunesse triomphante. A l'image de Ferran Torres, auteur à 21 ans d'un doublé en demi-finale mercredi contre l'Italie championne d'Europe (2-1), et de "Gavi", milieu offensif qui a offert une prestation de classe malgré ses 17 ans et une carrière de débutant au FC Barcelone.

Le visage de l'équipe de France a bien changé depuis, de l'éviction d'Olivier Giroud à l'intronisation de son partenaire à l'AC Milan, Theo Hernandez. Dimanche "on joue chez moi, Milan et San Siro c'est ma maison. Ca va être un jour incroyable, surtout si on gagne", a souri le défenseur de 24 ans, buteur décisif contre la Belgique.

Indispensable du système Deschamps, le Mâconnais devrait enchaîner un 57e match d'affilée au soir de sa 100e sélection, contre la nation qui l'a façonné depuis ses jeunes années à la Real Sociedad. "J'espère que ça va se terminer avec une coupe et une fête après le match", a souri l'attaquant de 30 ans, désireux de "chambrer" Koke, son ami et coéquipier à l'Atlético Madrid, en cas de victoire.

"Ca nous ferait du bien et nous donnerait beaucoup de confiance, prouverait qu'on peut faire mal lors de la prochaine Coupe du monde", sans que cela n'efface la déception de l'Euro, a résumé Antoine Griezmann vendredi. "On veut montrer qu'on n'a rien perdu, qu'on reste une nation forte".

Trois jours plus tard, à Milan, il faut remonter sur le ring face à un autre poids lourd du continent, la "Roja" de Luis Enrique, pour garnir l'armoire à trophées, gagner des points au classement FIFA et marquer les esprits à treize mois de la Coupe du monde au Qatar.

L'annonce samedi du forfait d'Adrien Rabiot, testé positif au Covid-19 et placé à l'isolement, vient tout de même perturber la vie d'une équipe de France revenue dans des sphères plus légères, après un été raté et une rentrée compliquée.

Les Bleus sont attirés par le nectar d'un nouveau titre, un peu plus d'un an avant de défendre leur étoile mondiale.

Murat Yakin pense à Breel Embolo, bien sûr, mais aussi à Xherdan Shaqiri. "On l'a cherché et on a su le trouver", se félicite-t-il. Murat Yakin lui a confié un rôle plus axial qu'à Lyon dans son système en 4-2-3-1. Ce choix fut payant. Le sélectionneur affirme, par ailleurs, que l'expulsion de Jamal Lewis en première période n'a pas influencé le résultat. "Nous étions déjà en contrôle", assure-t-il. En revanche, son homologue Ian Baraclough ne décolérait pas. "Ce fut le tournant, lâche le sélectionneur irlandais. Je n'ose pas dire devant la presse ce que je peux penser d'une telle décision arbitrale."

"Nous aurions dû nous imposer plus largement encore. Breel Embolo aurait mérité de marquer pour l'ensemble de son oeuvre ce soir, souligne le sélectionneur. Nous avons su nous ménager de nombreuses chances de but. Nous avons joué plus vite qu'à Belfast. Il est vrai que ce soir je pouvais compter sur de nouveaux joueurs."

"C'était certainement une victoire méritée. Nous avons mis beaucoup de pression d'entrée", a pour sa part expliqué Steven Zuber, auteur du 1-0. "Avec un peu de chance, on aurait pu marquer plus, mais ça sera pour la prochaine fois", a-t-il ajouté.

"On peut se contenter de ces deux buts", a-t-il ajouté. Mais notre ratio occasion/buts marqués est assez bas. On a toujours dit qu'on devait progresser dans ce domaine. C'est ce qui nous manque pour faire le prochain pas et se frotter aux meilleures nations du monde", a-t-il encore lâché.

"C'était difficile au début, face à bloc bas et agressif. C'était compliqué de trouver les espaces pour se créer des occasions. Mais on a su rester patients", a expliqué au micro de la RTS le milieu de Wolfsburg, dont le hors-jeu de la 4e minute a provoqué l'annulation d'un but de Zakaria.

L'insolente confiance fribourgeoise

Benoit Jecker inscrit le 3-1 pour Fribourg Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD

Perdre? Fribourg a oublié la définition de ce verbe depuis le 21 septembre contre Lausanne et une défaite 5-2 à domicile qui avait eu le don d'agacer le coach Christian Dubé.

Aujourd'hui, dix-huit jours plus tard, le boss des Dragons ne peut pas masquer son sourire. "Je serais bête de ne pas être heureux", glisse-t-il. Il faut dire que ce que ses joueurs montrent sur la glace depuis bientôt trois semaines a de quoi faire plaisir. "Tu n'es jamais satisfait à 100% mais pour moi c'est une grosse victoire ce soir, enchaîne le Canado-Suisse. L'engagement des gars, plus de vingt tirs bloqués, le power-play et le box-play qui vont bien, non vraiment j'aime leur attitude et du fait qu'ils ne paniquent pas. On sent les gars affamés."

Cette recette de ce succès n'est pas évidente à dévoiler. Pas que Christian Dubé ait envie de faire son mystérieux, mais tout simplement parce qu'il ne peut pas l'affirmer d'un bloc. "Vous me connaissez, je suis assez cash avec les gars. On s'est bien parlé après la défaite contre Lausanne et je pense que les gars ont pris conscience. On vient pour quoi à la patinoire? Une simple question au final. C'est clair que c'est facile à dire maintenant que tout va bien, mais je pense qu'on a un groupe mature. Et ça aide d'avoir des joueurs d'expérience."

En faire plus à l'entraînement

Dans le camp des vaincus, il y a ce sentiment que Fribourg baigne dans une confiance folle et que les Dragons font en sorte que le puck tourne de leur côté. "Ils font en sorte que tout leur réussisse, analyse Jason Fuchs. Nous on a ce petit moment d'hésitation. Nous on a de la peine à se créer ce genre d'occasions, comme sur le premier but de Fribourg en fait. On aurait dû mieux faire sur le power-play en fin de match et aller chercher cette égalisation, mais il manque des détails. Marquer un but, c'est souvent insuffisant pour gagner un match. La dernière passe, le dernier jeu doit être parfait."

Et l'ancien joueur de Bienne de réfléchir à une solution: "On a tous eu un moment où ça allait bien donc il faut aller chercher dans nos souvenirs. Cela passe souvent par en faire un peu plus à l'entraînement. Des fois dix squats de plus, des fois 50 tirs de plus ou dix minutes de plus sur la glace pour répéter un aspect du jeu."

A Lausanne, l'entraîneur John Fust aurait voulu que ses hommes aillent chercher ce momentum. Qu'ils créent quelque chose pour déstabiliser les Fribourgeois. "Fribourg a fait preuve de maturité, note le Canado-Suisse. Notamment dans le troisième tiers. On a des moments où on domine, où on joue très bien, mais on doit trouver de la constance. Tout le monde le sent, je pense même que tout le monde dans la patinoire le sent. C'est là qu'on a besoin d'avoir les gars qui ont le geste final."

Le LHC va se déplacer mercredi à Mannheim pour son dernier match de Champions League dans une compétition déjà terminée pour eux. L'occasion - peut-être - de faire souffler Tobias Stephan et de réintégrer Joël Genazzi, absent pour les deux parties du week-end.