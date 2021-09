L'or pour Marlen Reusser +++ Djokovic en demi-finale

Vice-championne olympique de la spécialité à Tokyo, Marlen Reusser (29 ans) ne décompresse pas. Elle a terminé 2e dimanche dernier du classement général du Challenge by Vuelta, un Tour de quatre jours en Espagne, et 2e encore, une semaine plus tôt, du Simac Tour aux Pays-Bas. Avant ces joutes à Trente, elle avait dit être dans la forme de sa vie.

Cette 26e victoire d'affilée en Grand Chelem, la 26e de l'année après ses sacres de Melbourne, Paris et Londres, permet au Serbe de rejoindre Alexander Zverev (no 4) en demi-finale. Il mène 6-3 dans son face-à-face avec l'Allemand, lequel n'a pas encore perdu le moindre set dans ce tournoi.

"J'ai essayé d'oublier au plus vite la première manche. J'ai su élever mon jeu à un tout autre niveau dès l'entame du deuxième set, et j'ai réussi à le maintenir", a relevé Nole. "J'ai essayé de rester dans ma zone, de ne penser qu'au prochain point. C'est très difficile, alors qu'il est très aisé de sortir de cette zone."

Novak Djokovic, qui avait aussi lâché le premier set en finale à Wimbledon face à Matteo Berrettini deux mois plus tôt, a connu une entame de match difficile avec 17 fautes directes à son passif dans la manche initiale. Mais il a ensuite survolé les débats, ne commettant plus que 11 erreurs non provoquées par la suite.

Le no 1 mondial a dominé l'Italien Matteo Berrettini (no 6) 5-7 6-2 6-2 6-3 en 3h2' dans le dernier quart de finale de l'US Open.

Impressionnante sur son engagement, la Grecque a aussi remporté à un moment donné 22 points d'affilée sur son service: les 20 derniers qu'elle a dû négocier dans la première manche, et les 2 premiers de la seconde manche. "J'ai confiance en mon service. Mais maintenant, je vais lui faire encore plus confiance", a-t-elle souri.

Plus solide, plus agressive (22 coups gagnants contre 14) et moins en proie aux erreurs directes (12 contre 19), Maria Sakkari n'a pas laissé d'espoir à la Tchèque. Elle retrouve le dernier carré d'un Majeur quatre mois après avoir manqué une balle de match face à la future championne Barbora Krejcikova à Roland-Garros.

Le mot de la fin au sélectionneur Murat Yakin: "Je ne fais aucun reproche à mon équipe, elle a essayé. Mais les Nord-Irlandais étaient très bien organisés. Nous aurions dû faire circuler le ballon plus vite et nous montrer plus précis pour créer le surnombre. Nous n'avons pas su créer l'effet de surprise", a dit le sélectionneur de l'équipe de Suisse à la télévision alémanique.

Le milieu de terrain Ruben Vargas n'avait pas non plus la mine des grands soirs: "Il n'est pas facile de jouer contre une équipe qui défend à onze. Nous ne sommes pas arrivés à nos fins. Nous avons manqué de courage et d'esprit offensif."

Elle s'est aussi relancée dans ce groupe C après deux nuls consécutifs. Les buts ont été marqués par Kean (11e/29e), un autogoal (14e), Raspadori (24e) et Di Lorenzo (54e).

En seconde mi-temps, constatant l'impuissance de ses hommes, Murat Yakin changeait de système en sortant Fabian Frei et passait à un 4-4-2 plus offensif. Cela permettait aux Suisses de pouvoir jouer un peu plus haut. Mais sans résultat concret...

La Suisse n'a pas présenté le visage attendu surtout lors des 45 minutes initiales, tant s'en faut. Il lui a manqué les idées, l'intensité, la justesse technique - que de contrôles approximatifs et de passes ratées - et les changements de rythme. Tout, ou presque, en fait.

Finaliste il y a deux ans à New York, l'Allemand (no 4) a fait honneur à son statut de favori face à Harris (ATP 46), qui disputait son premier quart de finale en Grand Chelem. Mais le meilleur joueur africain a vendu assez chèrement sa peau. Il a eu l'occasion de servir pour le gain du premier set, quand il menait 5-3, et a eu un joli sursaut au 3e après avoir perdu les quatre premiers jeux. Mais les 20 aces de Zverev ont offert une parfaite protection à l'Allemand.

Trois Suisses ont participé à cette fête de l'athlétisme en ville: le décathlète Simon Ehammer et Benjamin Gföhler à la longueur, et Jonas Raess sur 5000 m. Un 5000 m où le Zurichois a terminé au 7e rang en 13'43''47 dans une course remportée par l'Ethiopien Benhu Aregawi en 12'58''65.

Le plus beau concours fut sans nul doute celui de la hauteur féminine. Les trois dominatrices de la saison se sont livré une bataille acharnée. Et à la fin, c'est la championne olympique Mariya Lasitskene qui s'est imposée avec une barre à 2m05, soit la meilleure performance mondiale de l'année. Si la Russe a pu aller aussi haut, c'est parce qu'elle a été challengée par l'Ukrainienne Yaroslava Mahuchick à 2m03 et par l'Australienne Nicola McDermott à 2m01.

Sur la célèbre Sechseläutenplatz, où les Zurichois viennent assister à la crémation du Böögg, le bonhomme hiver, le Weltklasse a installé un sautoir pour la hauteur féminine, un terrain herbeux pour les deux concours du poids, une piste pour la longueur féminine et masculine, et enfin un tartan temporaire pour les deux 5000 m.

L'occasion manquée de Belinda Bencic

Image: KEYSTONE/AP/Elise Amendola

Belinda Bencic est redescendue brutalement de son nuage. Elle s'est inclinée 6-3 6-4 en quarts de finale de l'US Open face à la grande sensation du tournoi, la qualifiée britannique Emma Raducanu.

C'est l'histoire d'une occasion manquée pour Bencic. La tête de série no 11 n'a jamais produit son meilleur tennis. Son jeu a été décousu du début à la fin, ses quelques points gagnants étant presque systématiquement suivis de fautes directes parfois grossières.

La championne olympique n'a pas non plus pu se réfugier derrière son service, défaillant mercredi. Au final, elle s'est fait balader par la Britannique de 18 ans, 150e joueuse mondiale mais plus mobile, plus sereine, plus rusée, plus précise. Ainsi donc, Belinda Bencic n'aura pas pu rééditer sa performance de 2019, lorsqu'elle avait atteint les demi-finales à New York.

La Saint-Galloise a fait illusion en début de match en menant 3-1. En fait, elle s'est laissé endormir. Elle a perdu les cinq jeux suivants en "caviardant" un grand nombre de coups (14 fautes directes, quatre double fautes), pendant que son adversaire faisait fuser son joli coup droit. Bencic n'a jamais pu évacuer sa frustration.

Conte de fées

Pour Raducanu, le conte de fées continue. Hors Grand Chelem, cette fille d'un père roumain et d'une mère chinoise n'a pas gagné le moindre match sur le circuit WTA. Mais elle s'est hissée en 8es de finale à Wimbledon, où elle avait été invitée une fois ses études terminées, et désormais dans le dernier carré à New York, où elle bluffe le public comme les observateurs.

En cinq matches dans le tableau principal de Flushing Meadows, Emma Raducanu n'a pas perdu de set. Mieux, elle a concédé à peine plus de deux jeux en moyenne par manche.

C'est la première fois qu'une joueuse issue des qualifications va en demi-finale à l'US Open. Emma Raducanu affrontera en demies la gagnante du match entre la Tchèque Karolina Pliskova (no 4) et la Grecque Maria Sakkari (no 17).