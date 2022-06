L'UEFA contredit Darmanin +++ Egalité salariale pour les Nati

Berrettini, Thiem, Ruud et Wawrinka de la partie Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Le tournoi ATP 250 de Gstaad (17 au 24 juillet) aura fière allure. Les organisateurs annoncent la présence de Casper Ruud (ATP 5), tenant du titre, Matteo Berrettini et Dominic Thiem, entre autres. Berrettini (ATP 11) sera en vedette, avec Ruud. L'Italien fut finaliste à Wimbledon en 2021 et vient de gagner les tournois sur gazon de Stuttgart et du Queens. Le Norvégien Casper Ruud, finaliste à Roland-Garros, se profile comme l'autre favori, d'autant qu'il a remporté les trois derniers tournois sur terre battue disputés en Suisse (Gstaad 2021 et Genève 2021 et 2022). Il visera un quatrième titre d'affilée dans l'Oberland bernois. Le public suivra par ailleurs de près les efforts de l'Autrichien Dominic Thiem, vainqueur de l'édition 2015 à Gstaad et de l'US Open 2020, qui tente un difficile retour au premier plan après une longue blessure. Le vainqueur de 2019, l'Espagnol Albert Ramos Viñolas (ATP 41), Roberto Bautista Agut (ATP 20), Lorenzo Sonego (ATP 32), Sebastian Baez (ATP 36), le Français Hugo Gaston (ATP 65) et ses compatriotes Richard Gasquet (ATP 69) et Benoît Paire (ATP 76) seront également de la partie. Côté suisse, Stan Wawrinka et Dominic Stricker (tous deux titulaires d'une wild card) avaient déjà confirmé leur participation au préalable.

Une sélection avec seize mercenaires et trois Romandes Image: KEYSTONE/ALEXANDRA WEY Seize joueuses évoluant dans des clubs étrangers ont été retenues dans la sélection suisse pour l'Euro en Angleterre le mois prochain. Trois Romandes y figurent. Le sélectionneur national, le Danois Nils Nielsen, a annoncé mardi à Zurich la sélection officielle, dans laquelle se trouvent trois gardiennes, neuf défenseures, six milieux de terrain et cinq attaquantes. Plus de la moitié de ces joueuses (14) avaient déjà pris part à l'Euro 2017 aux Pays-Bas. "La bonne phase de préparation ne m'a pas facilité la sélection", a expliqué Nils Nielsen dans un communiqué de l'ASF. "Nous avons constitué un cadre de joueuses qui apportent des forces et des qualités différentes. Cela nous aide à être le mieux préparés possible pour affronter différents adversaires à l'Euro." Thalmann, Mauron, Maendly La troisième phase finale de la préparation pour l'Euro débutera le mardi 21 juin à Zurich avec 22 joueuses. Fabienne Humm ne rejoindra l'équipe qu'après le match international contre l'Allemagne. Le test contre l'équipe de Martina Voss-Tecklenburg (ex-sélectionneuse de la Suisse) aura lieu le vendredi 24 juin à Erfurt. Les trois Romandes de l'équipe sont les joueuses de milieu de terrain Sandy Maendly (Servette Chênois), Sandrine Mauron (Servette Chênois) et la gardienne Gaëlle Thalmann (Real Bétis Feminas). Pour son dernier match international avant l'Euro, l'équipe de Nielsen recevra l'Angleterre, hôte de cette compétition, le jeudi 30 juin au Letzigrund de Zurich. L'équipe suisse se rendra en Angleterre le lundi 4 juillet et s'installera à Leeds dans son camp de base. Son premier match à l'Euro sera contre le Portugal, le 9 juillet à Leigh. Suivront les parties contre la Suède, le 13 juillet, et les Pays-Bas, le 17 juillet.

Stade de France: l'UEFA démonte les chiffres du gouvernement Image: KEYSTONE/EPA/PIOTR PEDZISZEWSKI L'UEFA, qui a commencé son enquête sur le fiasco sécuritaire de la finale de Ligue des champions, a évoqué mardi un chaos lié à des "causes multiples" au Stade de France. L'instance a démonté devant le Sénat les chiffres de faux billets avancés par les autorités françaises. Alors que le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait maintenu devant les sénateurs le chiffre controversé de "35'000 supporters" munis, selon lui, de billets falsifiés ou dépourvus de billet, un responsable de l'UEFA, instance organisatrice de la Ligue des champions, a battu en brèche ce total. "On sait qu'on a eu autour de 2600 billets apportés au tourniquet qui étaient faux", a dit Martin Kallen, directeur général d'UEFA Events, filiale de l'instance européenne chargée des opérations commerciales événementielles. "Mais beaucoup de faux billets ne sont jamais arrivés aux tourniquets (...) Combien ? on ne sait pas, on ne pouvait pas vraiment vérifier. On ne croit pas que c'était le chiffre mentionné après les premiers jours en France, soit plus ou moins 30'000 à 40'000", a-t-il asséné, tout en évoquant "plusieurs milliers de billets qui étaient faux". Dans les premières heures après cette finale houleuse entre le Real Madrid et Liverpool (1-0), Gérald Darmanin avait jugé les supporters britanniques responsables des incidents, évoquant une "fraude massive" sur la billetterie et suscitant la colère des associations de supporters. Devant les sénateurs le 1er juin, le ministre de l'Intérieur a ensuite esquissé un mea culpa sur l'organisation de la finale lors de son audition, tout en maintenant sa version controversée sur le nombre de faux billets. Des supporters de Liverpool et du Real Madrid doivent être à leur tour auditionnés par le Sénat mardi après-midi. "Délinquants présents" Entendu mardi matin devant les sénateurs, Martin Kallen est revenu sur le rôle dans cette finale de l'UEFA, qui garde en particulier la main sur la billetterie. Pour le dirigeant suisse, les billets papiers, plus aisément falsifiables, étaient moins opportuns que les billets électroniques certifiés. Mais "ce n'est pas seulement les billets papiers qui ont créé le chaos devant les portes", a-t-il fait valoir. "Les causes sont multiples: grève des transports, mauvaises réactions des stadiers, des forces de l'ordre, il y a eu des délinquants (dans le périmètre, ndlr), un flux extrêmement grand devant le stade sans billet ou avec des faux billets", a-t-il développé, avant de formuler quelques recommandations pour l'avenir. Comme par exemple "travailler le plus possible avec des billets électroniques", "avoir plus de travail sur les périmètres" de sécurité autour du stade, ou "avoir une meilleure communication avec les acteurs en place pour être informés sur la situation à l'intérieur et l'extérieur du stade". Il a précisé que l'UEFA allait prendre "quelques mesures" qu'elle communiquerait ultérieurement, en attendant l'enquête indépendante qu'elle a commandité fin mai, qui a débuté ses travaux "cette semaine" et qui devrait rendre ses conclusions en septembre. "On a pensé que l'enquête prendrait minimum deux ou trois mois. Comme ça commence maintenant, on pourrait dire quelque part en septembre", a-t-il avancé devant la délégation sénatoriale qui planche sur les incidents du Stade de France. L'UEFA a confié cette enquête interne à l'ancien ministre portugais de l'Education, de la Jeunesse et des Sports, Tiago Brandao Rodrigues.

Les mêmes primes que les hommes Image: KEYSTONE/ALEXANDRA WEY Les joueuses de la sélection nationale recevront dorénavant les mêmes primes que leurs collègues de l'équipe de Suisse masculine, a annoncé l'ASF. L'heure est à l'égalité, comme dans d'autres pays. Cette mise à niveau concerne par exemple les bonus en cas de qualifications pour les compétitions majeures ou de victoires lors de celles-ci. Ce sera le cas lors de l'Euro en Angleterre, en juillet, auquel participeront les Suissesses, a précisé mardi l'ASF. L'augmentation des bonus a été rendue possible par l'engagement du sponsor principal de l'ASF, Credit Suisse. En outre, le numéro 2 bancaire helvétique devient avec effet immédiat partenaire principal de la condidature suisse pour l'organisation de l'Euro féminin 2025.

Desplanches 3e des séries sur 200 m 4 nages Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Jérémy Desplanches a parfaitement négocié les séries du 200 m 4 nages aux Mondiaux de Budapest, signant le 3e temps. Roman Mityukov est en revanche éliminé sur 100 m libre. Vice-champion du monde en titre de la discipline, Jérémy Desplanches a remporté sa série en 1'58''29, son meilleur temps de l'année. "Je ne me suis pas arraché, mais je n'ai pas beaucoup de marge non plus", a expliqué le Genevois, seulement devancé par les Américains Carson Foster (1'57''94) et Chase Kalisz (1'58''25) mardi matin. "Je pars bien et vite. Je me suis simplement arraché en brasse, car j'en avais besoin", a poursuivi le médaillé de bronze des JO 2021. "J'aurai besoin de réussir une bonne course pour aller en finale. Si ça passe, mon but sera atteint, car c'est une année compliquée pour moi", a-t-il rappelé. "J'avais franchement peur de ne pas du tout pouvoir évoluer à mon niveau. Bien sûr, je suis à deux secondes de mon record (1'56''17), mais ça n'est déjà pas si mal. Et ça a suffi pour passer le cap des séries", a encore lâché Jérémy Desplanches, qui disputera les demi-finales mardi soir (dès 19h39). Roman Mityukov a en revanche dû se contenter du 20e temps des séries du 100 m libre. Le Genevois a certes largement battu son meilleur chrono de l'année, réalisant 48''77. Mais il est resté à 0''26 d'une place en demi-finales. Le meilleur temps des séries a été l'oeuvre de David Popovici (47''60), devant Caeleb Dressel (47''95). Leur duel s'annonce somptueux dans la discipline-reine.

Elina Svitolina s'engage pour aider l'Ukraine Elena Svitolina s'engage pour son pays. Image: KEYSTONE/AP/MICHEL EULER L'Ukrainienne Elina Svitolina, ex-no 3 mondiale, a confié son espoir de retourner un jour dans son pays et revoir sa grand-mèr de 80 ans, piégée à Odessa depuis le début de l'invasion russe. En attendant, elle s'engage, à la tête d'une association. "J'essaye de garder contact avec elle et de l'aider autant que je peux. Elle était trop âgée pour partir", a expliqué Svitolina, une semaine après sa nomination comme ambassadrice de United 24 aux côtés de l'ancien footballeur Andriy Shevchenko, Ballon d'Or 2004. Créée à l'initiative du président ukrainien Volodymyr Zelensky le 5 mai dernier, cette association vise à collecter des fonds pour satisfaire les besoins engendrés par la guerre en Ukraine: défense, aide médicale et reconstruction du pays, dévasté depuis le lancement de l'offensive russe le 24 février dernier. "C'est difficile pour les personnes âgées de se retrouver dans une nouvelle guerre (...). Le manque de nourriture, rester chez eux ou dans une cave pendant des jours... C'est extrêmement stressant et très dur mentalement", a avoué la joueuse qui est l'épouse du Français Gaël Monfils et qui attend un premier enfant, dont la naissance est prévue en octobre. Bien qu'elle n'ait pas vécu en Ukraine depuis des années, Svitolina, 27 ans, essaye de s'y rendre trois à quatre fois par an et l'affirme: "Je m'y sens comme chez moi". Alors que son compatriote Sergiy Stakhovsky, lui aussi joueur de tennis, et l'entraîneur du club du football Sheriff Tiraspol Yuriy Vernydub se sont engagés dans l'armée, Svitolina entend apporter sa pierre à l'édifice. "Tant de personnes luttent en ce moment, c'est pour cela que j'ai intégré United24. Nous pouvons faire quelque chose pour aider tous les Ukrainiens, les militaires et les enfants qui sont dans le besoin", a-t-elle ajouté.

Aaltonen à Kloten Miro Aaltonen (centre, no 15) lors d'un match contre la Suisse (ici avec Pius Suter) au Mondial 2017. Image: KEYSTONE/AP/PETR DAVID JOSEK Kloten annonce l'engagement de l'attaquant finlandais Miro Aaltonen. Cette fine gâchette, champion olympique avec la Finlande, a réalisé près d'un point par match en moyenne la saison dernière en KHL. Aaltonen (29 ans) est aussi un leader hors de la glace, se réjouit le club zurichois dans un communiqué publié mardi. Il a signé pour deux ans. Il arrive en provenance du HK Vitiaz.

Giggs démissionne de son poste de sélectionneur Image: KEYSTONE/AP/VADIM GHIRDA Le sélectionneur de l'équipe du Pays de Galles Ryan Giggs a annoncé lundi soir qu'il démissionnait de ses fonctions. L'ex-attaquant de Manchester United est accusé de violences conjugales. "Après mûre réflexion, je me retire de mon poste de sélectionneur (...) avec effet immédiat", a déclaré Giggs (48 ans) dans un communiqué. "Cela a été un honneur et un privilège de diriger mon pays, mais il est mieux que la fédération galloise, l'équipe d'entraîneurs et les joueurs se préparent pour la Coupe du monde avec certitude, clarification et sans spéculation autour de la situation de leur entraîneur principal", a-t-il indiqué. L'ancien ailier de Manchester United avait été arrêté en novembre 2020 après une dispute violente avec sa compagne, Kate Greville, et mis sous contrôle judiciaire. Il est accusé de comportement d'emprise et de violences corporelles sur sa compagne et de voie de fait sur la soeur de cette dernière. Déjà en retrait Bien qu'il nie ces accusations, Ryan Giggs s'est depuis mis en retrait de l'équipe galloise, laissant sa place à son ancien assistant, Rob Page. Son procès, prévu initialement en janvier, devrait se tenir en août. "Je ne veux pas que les préparatifs du pays pour la Coupe du monde soient affectés, déstabilisés ou mis en danger de quelque manière que ce soit par l'intérêt continu autour de cette affaire", a ajouté Giggs. "J'ai l'intention de reprendre ma carrière de manager à une date ultérieure et je suis impatient de regarder notre équipe nationale à vos côtés dans les tribunes", a-t-il précisé. Ryan Giggs avait été nommé sélectionneur du Pays de Galles en janvier 2018, aidant l'équipe à se qualifier pour l'Euro 2020.

La fédération dément avoir tenté de cacher un viol collectif Tom Renney et Hockey Canada sont dans la tourmente Image: KEYSTONE/EDI ENGELER Des responsables de la fédération canadienne ont rejeté les accusations de ne pas avoir enquêté ou d'avoir tenté de cacher un viol collectif présumé. Ils se sont exprimés lors d'une audition devant une commission parlementaire. Le viol aurait été commis par huit joueurs en 2018. Selon les médias canadiens, un accord aurait été conclu entre la fédération (Hockey Canada) et une jeune femme dont l'identité n'est pas connue et aujourd'hui âgée de 24 ans. Celle-ci accuse de viol collectif un groupe de huit joueurs, dont plusieurs membres de l'équipe nationale junior de l'époque. Hockey Canada, qui s'est dit "profondément troublée par les allégations très sérieuses d'agression sexuelle visant des membres de l'équipe nationale junior de hockey 2017-18", a confirmé l'existence d'un accord. Selon la chaîne de télévision sportive TSN, la jeune femme affirme avoir été violée par des joueurs dans une chambre d'hôtel de London, à environ 200 km au sud-ouest de Toronto, après un gala de la Fondation de Hockey Canada. Lundi, le directeur général de la fédération, Tom Renney, a déclaré que celle-ci avait informé la police des accusations d'agression sexuelle dès le jour où elle en a pris connaissance, soit le lendemain de l'agression présumée. Tom Renney dément "Hockey Canada est au courant des informations suggérant que nous n'avons pas enquêté sur cet incident, tenté de le dissimuler, et, plus généralement, de mettre ce sujet sous le tapis", a témoigné M. Renney. "Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité", a-t-il assuré, soulignant qu'à la demande de la victime présumée, ni elle ni les huit joueurs qu'elle accuse n'ont été identifiés publiquement. La ministre des Sports, Pascale St-Onge, a lancé un audit financier de Hockey Canada pour savoir si des "fonds publics (avaient) été utilisés pour camoufler cette histoire de viol collectif". "Je peux vous assurer qu'aucun fonds gouvernemental n'a été utilisé dans ce règlement", a déclaré M. Renney, expliquant que l'argent provenait notamment de la vente de billets. Il a également affirmé que Hockey Canada avait fait appel à un cabinet d'avocats pour mener une enquête indépendante, qui n'a pas été rendue publique.

Tampa Bay gagne l'acte III de la finale Image: KEYSTONE/AP/Phelan M. Ebenhack Ecrasé 7-0 dans l'acte II, Tampa Bay a réagi en champion lundi soir dans le troisième match de la finale de la Coupe Stanley. Le double tenant du titre a dominé Colorado 6-2 en Floride et n'est plus mené que 2-1 dans la série. Le Lightning a forcé la décision dans le deuxième tiers-temps, remporté 4-1 et au terme duquel le score était déjà de 6-2. Steven Stamkos, Ondrej Palat, Pat Maroon, Nikita Kucherov et Victor Hedman ont tous réussi 2 points pour les Bolts dans cette partie, Andrei Vasilevskiy effectuant pour sa part 37 arrêts. Son vis-à-vis Darcy Kuemper n'a pas connu la même réussite devant le filet de l'Avalanche. Il a en effet été "chassé" après le 5-2 du Lightning, inscrit par Pat Maroon à la 32e minute de jeu. Le remplaçant Pavel Francouz n'a capitulé qu'une seule fois, mais le mal était alors déjà fait pour Colorado. Cette défaite est la première subie à l'extérieur par l'Avalanche dans ses play-off 2022. L'acte IV de cette série prévue au meilleur des sept matches aura également lieu en Floride, dans la nuit de mercredi à jeudi. Tampa Bay pourrait alors devoir composer sans Nikita Kucherov, touché à une jambe dans le troisième tiers lundi.

Ponti en finale du 200 m papillon, avec un nouveau RS Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Noè Ponti peut rêver d'une médaille sur 200 m papillon à Budapest, théâtre des championnats du monde. Le Tessinois de 21 ans s'est qualifié pour la finale en réalisant le 3e temps des demi-finales. Médaillé de bronze olympique sur 100 m papillon à Tokyo l'été dernier, Noè Ponti a signé un dernier 50 mètres de feu pour remporter sa demi-finale en 1'54''20. Il a ainsi battu de 0''55 son record de Suisse établi lors des séries matinales, dont il avait pris la 2e place. "Tout sera possible en finale. Je peux parfaitement me montrer plus rapide d'une demi-seconde et terminer en 5e position. Mais je veux avant tout prendre du plaisir mardi", a expliqué le Tessinois de 21 ans, qui s'était paré d'argent dans la discipline lors des Mondiaux 2021 en petit bassin. Tout semble en effet possible, derrière le grandissime favori Kristof Milak. Le champion olympique et recordman du monde de la spécialité a survolé les débats dans la deuxième demi-finale (1'52''39). Le Japonais Tomoru Honda a signé le 2e chrono des demi-finales (1'54''01), le Français Léon Marchand le 4e (1'54''32) et l'Américain Luca Urlando le 5e (1'54''50).

Premier succès sur le circuit ATP pour Antoine Bellier Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Antoine Bellier (ATP 303) a remporté son premier match sur le circuit ATP. Au premier tour du tournoi sur gazon de Majorque, le Genevois a dominé l'Argentin Federico Delbonis (ATP 85) 6-3 7-6 (8/6). La troisième fois aura été la bonne. Après deux défaites à Gstaad, Antoine Bellier peut savourer à 25 ans une première victoire sur le circuit ATP. Le Genevois ne partait pas forcément perdant dans ce duel de gauchers puisque l'Argentin n'avait jamais gagné sur gazon en onze sorties. Dans le premier set, Bellier a perdu son service pour être mené 3-2, mais il a utilisé cette mésaventure pour se motiver et ensuite remporter les quatre jeux suivants. Ce fut beaucoup plus linéaire lors de la deuxième manche avec des serveurs jamais inquiétés et un tie-break logique. Et dans cet exercice, le Genevois s'est montré à l'aise en s'offrant deux balles de match à 6-4. Peut-être un brin crispé, Bellier a laissé l'Argentin revenir à égalité. Mais en se montrant bon en retour et solide au service, il a pu conclure sur une montée au filet. Bellier affrontera au prochain tour l'Espagnol Pablo Carreno-Busta (ATP 19) qui compte deux succès sur gazon à Halle cette saison.

Eto'o plaide coupable de fraude fiscale pour éviter la prison Image: KEYSTONE/AP/BERNAT ARMANGUE L'ex-footballeur camerounais Samuel Eto'o a conclu un accord avec le parquet espagnol, qui le poursuivait pour fraude fiscale. Ceci afin d'éviter d'aller en prison, a annoncé un tribunal de Barcelone. Selon les termes de cet accord, Eto'o, qui évoluait au moment des faits au FC Barcelone, a été condamné à une amende et à une peine de 22 mois de prison mais ne sera pas incarcéré, comme le prévoit la loi espagnole, car cette peine est inférieure à deux ans et qu'il n'a pas d'antécédents judiciaires en Espagne. Le montant de l'amende que devra payer le joueur n'a pas été communiqué par le tribunal, mais il s'élève à environ 1,8 million d'euros, selon la presse espagnole. Samuel Eto'o et José Maria Mesalles - son ex-représentant qui a été condamné pour sa part à 12 mois de prison et à une amende - devront par ailleurs rembourser au fisc espagnol la somme fraudée, soit près de 3,9 millions d'euros. Le parquet poursuivait l'ancienne star du football africain, devenu fin 2021 président de la Fédération camerounaise, pour quatre délits contre le fisc remontant aux années 2006-2009. Eto'o évoluait alors depuis 2004 au FC Barcelone, avec qui il a gagné trois Championnats d'Espagne, une Coupe du Roi, deux Supercoupes d'Espagne et deux Ligues des champions. Le parquet assurait que le joueur avait mis en place un montage de sociétés afin d'éviter de déclarer une partie de ses revenus. Selon lui, Eto'o avait cédé ses droits à l'image à une société basée en Hongrie qui déclarait ses gains dans ce pays, où le taux d'imposition est un des "plus bas d'Europe". Une deuxième société, espagnole, les déclarait en Espagne, mais ces gains étaient imposés au titre de l'impôt sur les sociétés, inférieur à l'impôt sur le revenu qui aurait dû être payé. Mais le Camerounais "était le vrai titulaire des droits à l'image", affirmait le parquet, selon qui cette cession était frauduleuse et uniquement destinée à payer moins d'impôts. Eto'o est le dernier footballeur en date à être condamné en Espagne pour fraude fiscale. Avant lui, Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi ont notamment eu des démêlés avec le fisc et la justice.

David Popovici étincelant sur 200 m libre Image: KEYSTONE/AP/Petr David Josek David Popovici a marqué les esprits lundi dans la Duna Arena de Budapest. Le Roumain de 17 ans est devenu champion du monde du 200 m libre en grand bassin en signant le cinquième chrono de l'histoire. Popovici a survolé les débats pour réaliser 1'43''21, améliorant ainsi de 1''19 le record du monde juniors qu'il avait établi en demi-finales la veille au soir. Le prodige a largement battu son dauphin, le Sud-Coréen Sunwoo Hwang (2e en 1'44''47), le bronze revenant au Britannique Tom Dean (1'44''98). Pour mémoire, le Thurgovien Antonio Djakovic (11e) et le Genevois Roman Mituykov (16e) avaient été éliminés lors des demi-finales. Trois hommes seulement sont allés plus vite que David Popovici dans toute l'histoire de la natation. Et seul le Français Yannick Agnel, sacré champion olympique en 2012 en 1'43''14, s'est montré plus rapide sans l'apport d'une combinaison en polyuréthane... L'Allemand Paul Biedermann détient les deux meilleurs chronos de tous les temps, avec un record du monde de 1'42''00, la légende Michael Phelps étant le deuxième meilleur performeur de l'histoire. Un 17e titre pour Ledecky La soirée a également été marquée par le 17e sacre mondial de la femme la plus titrée de l'histoire, Katie Ledecky. Déjà victorieuse du 400 m libre en Hongrie, l'Américaine de 25 ans a cueilli l'or sur 1500 m en 15'30''15. La septuple championne olympique s'est imposée avec une marge de plus de 14 secondes sur sa plus proche poursuivante, sa jeune compatriote Katie Grimes (16 ans)!