La 8e étape du Giro pour De Gendt +++ Embolo buteur

De Gendt remporte la 8e étape, Schmid 6e Image: KEYSTONE/AP/Massimo Paolone Le Belge Thomas De Gendt (Lotto Soudal) a remporté la 8e étape du Giro samedi à Naples, en battant au sprint ses trois derniers compagnons d'échappée. L'Espagnol Juan Pedro Lopez (Trek) a conservé le maillot rose de leader à la veille de l'arrivée au sommet du Blockhaus. Mathieu van der Poel (7e samedi) a tenté en vain d'enflammer cette étape, revenant dans le final sur les derniers fuyards en compagnie notamment du Zurichois Mauro Schmid (6e sur la ligne). Mais le petit groupe de poursuivants, réglé au sprint par l'Erythréen Biniam Girmay, a échoué à 15 secondes de Thomas De Gendt. MVDP surveillé de près L'échappée d'une vingtaine de coureurs, qui avait ouvert la course dès le 14e km, s'est décantée sur une accélération de van der Poel à l'entrée des 50 derniers km. Mais le Néerlandais, surveillé de près par Biniam Girmay et Mauro Schmid, a dû laisser un contre (Gabburo, De Gendt, Vanhoucke, Arcas) se développer juste après. Sous l'impulsion de Thomas De Gendt, le quatuor de tête a préservé son avance jusqu'à l'arrivée jugée en front de mer. Et De Gendt a devancé au sprint Davide Gabburo (2e), Jorge Arcas (3e) et un autre Belge, son coéquipier Harm Vanhoucke (4e), lequel a stoppé son effort à 200 m de la ligne. Agé de 35 ans, De Gendt s'est imposé de nouveau dans le Giro, dix ans après son premier succès dans l'étape du Stelvio et sa troisième place au classement final. Il compte aussi à son palmarès des étapes des deux autres grands tours, le Tour de France et la Vuelta. Place au Blockhaus Pour le classement général, les candidats sont restés dans l'expectative à la veille de l'étape-clé de la première semaine,. A la seule exception du Français Guillaume Martin, présent dans l'échappée du jour, qui a repris près de trois minutes au classement général et remonte à la quatrième place. Dimanche, la 9e étape, longue de 191 kilomètres, affiche près de 5000 mètres de dénivelé positif. Elle se conclut au sommet du Blockhaus, à 1665 mètres d'altitude dans les Abruzzes, au-dessus de Pescara.

Bundesliga: Breel Embolo inscrit son neuvième but de la saison Image: KEYSTONE/DPA/FEDERICO GAMBARINI Breel Embolo a fini la saison en beauté. L'international suisse a inscrit son neuvième but de l'exercice en Bundesliga lors du large succès du Borussia Mönchengladbach contre Hoffenheim (5-1). Embolo traverse vraiment une période faste. Il a marqué lors de quatre de ses cinq derniers matches. Cette ultime journée a permis à Roman Bürki de dire au revoir au public de Dortmund: le gardien suisse, qui partira en Major League Soccer, a été titularisé lors du succès 2-1 contre Hertha Berlin qui condamne le club de la capitale au barrage promotion-relégation contre le troisième de 2e Bundesliga. Autre portier suisse du BVB, Marwin Hitz a annoncé qu'il quitterait aussi le club cet été. Sa future destination n'est pas encore connue. Déjà couronné champion pour la dixième fois consécutive, le Bayern Munich a conclu sur un nul 2-2 à Wolfsburg. Lewandowski a inscrit son 35e but de la saison. Le buteur polonais, qui n'a pas prolongé son contrat expirant dans un an, va peut-être forcer un départ pour tenter une nouvelle aventure.

Maladroite, la Suisse domine logiquement l'Italie Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner La Suisse a commencé son championnat du monde à Helsinki par un succès aisé 5-2 face à l'Italie. Mais les Helvètes auraient dû gifler les Transalpins. Droit à l'erreur interdit et obligation de montrer qu'une équipe composée de sept joueurs de NHL ne peut qu'administrer une correction à un adversaire limité, telle était la mission de la troupe de Patrick Fischer samedi. Un peu comme en 2019 à Bratislava lorsque la Suisse avait écrasé les Italiens 9-0. Mais malgré une très nette volonté de répéter ce qui avait été accompli voici trois ans, la Suisse a manqué son coup en ratant beaucoup trop d'occasions. Les attentes légitimes placées en cette sélection devaient s'accompagner d'une véritable démonstration de force, et c'est ce qui s'est passé. En tout cas au cours des vingt premières minutes, où les Helvètes ont bourdonné dans la zone de défense italienne et ont été récompensés par trois buts. Malgin a ouvert le score après 49 secondes, puis Thürkauf (18e) et Ambühl (20e) ont matérialisé la domination des joueurs de Patrick Fischer. Au chapitre des tirs, la sélection à croix blanche menait 17-3 après ces vingt premières minutes. Timo Meier muet Encore une fois, difficile d'imaginer une issue différente au vu des forces en présence. Les Italiens de Greg Ireland et Larry Huras savaient bien que leur samedi après-midi se déroulerait en grande partie devant leur portier. Mais le fait de voir les Helvètes assiéger pareillement la cage adverse demeure un événement peu commun. Animés d'une véritable envie de bien faire, la Suisse a fait le nécessaire, mais trois ou quatre réussites supplémentaires n'auraient pas fait tache. Voilà le principal grief à l'égard de cette équipe de Suisse: la concrétisation. Timo Meier avait une terrible envie d'inscrire son but, seulement ses multiples tentatives n'ont pas été couronnées de succès. Gageons que l'ailier des San Jose Sharks se rattrapera plus tard dans le tournoi. Thürkauf excellent Certains ont en revanche su tirer leur épingle du jeu comme Calvin Thürkauf. Ailier du quatrième bloc avec Kurashev et Scherwey, le Luganais a réalisé un très bon match, comme d'ailleurs l'unité dans son ensemble. Auteur de trois assists durant le tiers initial, l'habituellement défensif Jonas Siegenthaler s'est illustré dans un coin de glace où l'on n'imagine pas le voir. A voir lors des prochaines rencontres si la tendance se confirme. Le prochain duel agendé dimanche soir à 19h20 contre le Danemark donnera une meilleure idée de la valeur de ce contingent. Et encore. La Suisse a sept matches pour devenir une véritable équipe avant les rencontres à élimination directe. Sauf qu'avant de penser trop loin, il convient de faire ce qu'il faut face à des équipes moins bien fournies.

Nikles passe le 1er tour des qualifs Johan Nikles est Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Johan Nikles (ATP 294) est le seul Suisse à avoir passé le 1er tour des qualifications du Geneva Open. Le Genevois devra vaincre le vétéran tchèque Lukas Rosol (ATP 249/36 ans) dimanche pour décrocher son ticket pour le tableau final. Nikles (25 ans) a signé une performance de choix samedi sur la terre battue du Parc des Eaux-Vives. Il s'est imposé 6-3 6-3 après 73' de jeu face à l'Allemand Peter Gojowczyk (ATP 99), finaliste en 2018 à Genève et 8e de finaliste du dernier US Open. Les trois autres représentants de Swiss Tennis engagés dans ces qualifications ont été battus dès le 1er tour. La déception est grande pour Henri Laaksonen (ATP 97), qui s'est incliné 6-4 6-3 devant le Libanais Benjamin Hassan (ATP 327). Jakub Paul (ATP 461) a été battu 6-2 6-3 par Lukas Rosol, alors que Damien Wenger (ATP 462) a été dominé 6-4 6-2 par Pablo Cuevas (ATP 128).

Formule E: succès de Mortara à Berlin Belle victoire pour Edoardo Mortara Image: KEYSTONE/EPA EFE/CARLOS RAMIREZ Edoardo Mortara (Venturi) s'est imposé samedi lors du e-Prix de Berlin. L'Italo-Suisse né à Genève a ainsi fêté son quatrième succès dans la discipline, le deuxième en 2022. Mortara s'était déjà illustré lors des qualifications en décrochant la pole position pour la première fois de sa carrière. En course, il a maîtrisé son sujet malgré les attaques de ses poursuivants. Il s'est finalement imposé devant le Français Jean-Eric Vergne (DS Techeetah) et le Belge Stoffel Vandoorne (Mercedes). Au championnat, Vandoorne est leader avec 96 points contre 93 pour Vergne. Mortara est 4e avec 77 points. Le Vaudois Sébastien Buemi (Nissan) a connu un après-midi décevant. Il occupait le 10e rang sur la grille a a fini 14e à plus de 15 secondes du vainqueur. Une deuxième course se disputera dimanche sur la piste de l'ancien aéroport de Tempelhof, mais les voitures tourneront cette fois dans le sens inverse.

GP de France MotoGP: Bagnaia domine les qualifications Francesco Bagnaia tient la grande forme Image: KEYSTONE/EPA EFE Francesco Bagnaia (Ducati) a signé sa deuxième pole position consécutive en MotoGP. L'Italien s'est montré le plus rapide des qualifications du GP de France au Mans. Bagnaia, vainqueur de la dernière course en Espagne, a tourné en 1'30''450 sur le circuit sarthois. Il a devancé de 0''069 son coéquipier australien Jack Miller, la première ligne étant complétée par l'Espagnol Aleix Espargaro (Aprilia), battu de 0''159. Devant son public, le champion du monde Fabio Quartararo (Yamaha) a dû se contenter du 4e chrono à 0''238. Il partagera la deuxième ligne avec l'Italien Enea Bastianini (Ducati/à 0''261) et l'autre Français en lice, Johann Zarco (Ducati/à 0''413).

Mickelson refuse de disputer l'US PGA Championship Phil Mickelson refuse de disputer l'US PGA Championship Image: KEYSTONE/AP/Denis Poroy Le conflit entre la star Phil Mickelson et l'US PGA continue de s'envenimer. L'Américain a en effet déclaré forfait pour l'US PGA Championship prévu la semaine prochaine. Mickelson aurait pris le départ à Tulsa, en Oklahoma, en tant que tenant du titre. Il y a un an, à près de 51 ans, il était devenu le vainqueur le plus âgé de l'histoire dans l'un des quatre tournois du Grand Chelem. Depuis février dernier, il n'a plus participé à aucun tournoi. Il a notamment déclaré forfait en avril pour le Masters d'Augusta, qu'il a remporté à trois reprises. La querelle entre Mickelson et les responsables de l'US PGA Tour s'est accentuée à propos du nouveau circuit financé par un consortium d'Arabie saoudite et dont Mickelson est le précurseur et la figure publicitaire. Le circuit américain interdit à ses joueurs de participer au premier tournoi des "Golf International Series" à Londres, officiellement en raison des violations des droits de l'homme en Arabie saoudite. Ce tournoi est censé être doté de 20 millions de dollars, de loin le plus gros prize-money de l'histoire du golf. Phil Mickelson a qualifié l'US PGA Tour de "dictature" et l'accuse d'être d'une cupidité répugnante. On ne sait pas si l'Américain, qui est extrêmement populaire, jouera encore un jour aux Etats-Unis.

McLaren débarquera la saison prochaine Image: KEYSTONE/AP/Wilfredo Lee McLaren va rejoindre le Championnat du monde de Formule E la saison prochaine, a annoncé le constructeur automobile britannique. Celui-ci rachète l'écurie de Formule E de Mercedes, sur le départ. "Le passage à la Formule E reflète non seulement l'engagement de McLaren dans le sport automobile électrique, mais aussi l'objectif d'accélérer le processus de développement durable de McLaren Racing et de toucher un nouveau public mondial plus diversifié", a expliqué la marque dans un communiqué. Déjà engagé en Formule 1, en IndyCar, en Extreme E et dans l'esport, McLaren se lance dans cette nouvelle discipline en acquérant l'équipe de Formule E de Mercedes, championne en titre. Ce rachat devrait être finalisé plus tard dans l'année, selon le groupe. Avec Maserati en 2023 Le constructeur avait signé l'an dernier une option pour potentiellement rejoindre la série. Il sera rejoint par la marque italienne Maserati, qui a annoncé plus tôt cette année sa participation au championnat la prochaine saison. Le Championnat du monde de Formule E, lancé en 2014, compte cette saison 16 manches (un record) disputées dans dix pays différents. Six doubles ePrix sont au calendrier (Diriyah, Rome, Berlin, New York, Londres et Séoul), la capitale coréenne accueillant le rendez-vous final les 13 et 14 août.

La Chine renonce à organiser la Coupe d'Asie 2023 Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA La Chine a renoncé à l'organisation de la Coupe d'Asie 2023, a annoncé samedi la Confédération asiatique (AFC) dans un communiqué. Elle a pris cette décision en raison des "circonstances exceptionnelles provoquées par la pandémie de Covid-19". Le géant asiatique, aux prises avec une flambée épidémique, a déjà annulé ou reporté récemment l'organisation de multiples compétitions sur son sol, en particulier les Jeux asiatiques prévus en septembre à Hangzhou. La Coupe d'Asie, qui réunit 24 équipes, devait avoir lieu dans dix villes chinoises en juin-juillet 2023. L'AFC n'a pas précisé quel serait le nouveau pays organisateur. Largement épargné depuis deux ans, la Chine affronte sa pire flambée épidémique depuis le printemps 2020. Pour y faire face, elle poursuit sa stratégie "zéro Covid". Les 25 millions d'habitants de Shanghai sont ainsi confinés depuis début avril. Pékin 2022, seule exception Avant la pandémie, le pays était monté en puissance dans le sport depuis les années 2000, organisant un Grand Prix de Formule 1 à Shanghai, les Jeux olympiques d'été 2008 de Pékin, divers championnats du monde ou tournois de tennis. Mais à l'exception des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2022, organisés en février-mars dans une bulle sanitaire, la Chine n'a accueilli aucune grande compétition internationale depuis le début de l'épidémie, afin d'éviter toute flambée épidémique. Les meetings d'athlétisme de la Ligue de diamant prévus à Shanghai (30 juillet) et Shenzen (6 août), le GP de Shanghai de Formule 1 ou encore les tournois de tennis masculins (ATP) et féminins (WTA) ont ainsi été annulés.

Djokovic assuré de rester no 1 mondial lundi Novak Djokovic sera toujours no 1 mondial lundi Image: KEYSTONE/EPA/ETTORE FERRARI Novak Djokovic est assuré de conserver la place de no 1 mondial lundi. Le Serbe est certain de rester une semaine de plus devant le Russe Daniil Medvedev, qui fera son retour à la compétition lors du Geneva Open, grâce à son accession au dernier carré à Rome. Grand favori du tournoi depuis l'élimination du tenant du titre Rafael Nadal, Novak Djokovic s'est qualifié pour les demi-finales tard vendredi soir en remportant un duel de très haut niveau contre le Canadien Félix Auger-Aliassime (ATP 9) 7-5 7-6 (7/1). Il a ainsi décroché sa... 999e victoire sur l'ATP Tour. En cas de succès face à Casper Ruud (ATP 10) samedi, Nole deviendra le cinquième à entrer dans le club des joueurs à 1000 victoires et plus (avec Jimmy Connors, Roger Federer, Ivan Lendl et Rafael Nadal). A un peu plus d'une semaine du début de Roland-Garros (22 mai-5 juin), le Serbe de 34 ans vise un premier titre cette année.

Golden State en finale de Conférence Image: KEYSTONE/AP/Tony Avelar Privé de play-off en 2020 et en 2021, Golden State est de retour en finale de la Conférence Ouest. Les Warriors se sont imposés 110-96 vendredi à domicile face à Memphis pour remporter la série 4-2. Vainqueur de trois titres (2015, 2017, 2018) dans la dernière décennie, la franchise californienne connaîtra son prochain adversaire dimanche soir. Les Warriors se frotteront aux Suns ou aux Mavericks, qui en découdront à Phoenix lors d'un acte VII. Les "Splash Brothers" ont frappé fort vendredi à Oakland: Klay Thompson a inscrit 30 points (à 8 sur 14 à 3 points) et Stephen Curry 29 (à 6 sur 17 derrière l'arc). Kevin Looney a quant à lui capté 22 rebonds face à des Grizzlies toujours privés de leur meneur-vedette Ja Morant, touché à un genou lors du match no 3. Dans l'autre match de la soirée, Boston a égalisé à 3-3 en allant battre chez eux les Bucks de Milwaukee (108-95), malgré un grand Giannis Antetokounmpo (44 points, 20 rebonds). Portés par Jayson Tatum (46 points), les Celtics auront l'avantage du parquet dimanche lors d'un match qui déterminera l'adversaire de Miami en finale de la Conférence Est.

Une première depuis 1996 pour les Panthers Carter Verhaeghe a inscrit le but de la qualification en "overtime" Image: KEYSTONE/AP/Alex Brandon Florida s'est qualifié pour la première fois depuis... 1996 pour le 2e tour des play-off de NHL. Finalistes de la Coupe Stanley cette année-là, les Panthers ont décroché leur ticket en six matches face aux Capitals, qu'ils ont battu 4-3 après prolongation vendredi à Washington. Homme de la série avec ses 12 points, le centre Carter Verhaeghe a inscrit le but de la qualification après 2'46'' en "overtime", lui qui avait déjà marqué en prolongation lors de l'acte IV. Claude Giroux a quant à lui réussi un but et deux assists pour les Panthers, qui affronteront Toronto ou Tampa Bay au tour suivant. Un septième match sera par ailleurs nécessaire tant entre les Rangers et les Penguins, à l'Est, qu'entre les Stars et les Flames, à l'Ouest. La franchise new-yorkaise est allée s'imposer 5-3 vendredi à Pittsburgh, qui a dû composer sans sa superstar Sidney Crosby (blessure au haut du corps). Dallas a pour sa part battu Calgary 4-2 au Texas.

James Harden incendié par les médias Image: KEYSTONE/AP/Matt Slocum James Harden a été incendié par les médias américains vendredi. Sa piètre performance a valu à son équipe des Philadelphia 76ers d'être éliminée par Miami dès jeudi au 2e tour des play-off de NBA. Harden, qui a rejoint les Sixers en février avec pour objectif de leur faire gagner le championnat, a livré une performance anonyme lors du 6e match face au Heat (99-90). Il n'a marqué en 42 minutes de jeu que 11 points, avec seulement 9 passes, et n'a tenté que deux tirs en seconde période, tous deux ratés. "Cela a été l'une des performances les plus catastrophiques d'un joueur star lors des récents play-off de la NBA", a affirmé l'analyste de la chaine de télévision ESPN Stephen A. Smith. "James Harden a été si mauvais la nuit dernière qu'on aurait presque pu croire qu'il le faisait exprès". Skip Bayless, l'expert basket de la chaîne concurrente Fox, s'est lui aussi interrogé sur la motivation du joueur. "Il est clair qu'il ne voulait pas aller en finale car gagner ne l'intéresse pas. Cela l'intéresse plus d'être MVP (le meilleur joueur), de figurer parmi les 75 meilleurs joueurs de tous les temps de la NBA et de gagner beaucoup d'argent mais il s'est maintenant trahi". Embiid très critique James Harden a de son côté espéré pouvoir rester avec Philadelphie qu'il estime capable de gagner le championnat. "C'est fantastique depuis que je suis ici. Nous essayons de construire quelque chose très rapidement, de bâtir vite une équipe capable de remporter le championnat ce que nous pouvons faire. Mais il manque encore quelques éléments", a-t-il estimé. Son propre coéquipier Joel Embiid a asséné que James Harden n'était plus que l'ombre de celui qui avait été désigné en 2018 MVP alors qu'il jouait avec Houston. "Depuis qu'il est arrivé chez nous, nous pensions tous retrouver le James Harden de Houston. Mais il n'est plus celui-là, c'est plus un faiseur de jeu. J'ai pensé à certains moments qu'il aurait pu être plus agressif, comme nous tous", a estimé Embiid, en ajoutant que "nous devons tous être meilleurs".

Les favoris s'imposent Image: KEYSTONE/AP/Emmi Korhonen Les favoris ont imposé leur loi dans la journée d'ouverture du championnat du monde. Les champions olympiques finlandais ont ainsi écrasé la Norvège 5-0 à Tampere en soirée. Les "mercenaires" de National League ont brillé dans cette partie. Harri Pesonen (Langnau/19e, 1-0), Toni Rajala (Bienne/32e, 2-0) et Jere Sallinen (Bienne/58e, 5-0) ont en effet marqué pour la Finlande, Rajala ajoutant deux assists. Les Etats-Unis ont quant à eux dominé la Lettonie 4-1 dans l'autre match du groupe A. Médaillée de bronze aux Jeux de Pékin, la Slovaquie a pour sa part souffert jusqu'au bout face à la France à Helsinki dans la poule B. L'ultime but, le 4-2, a été inscrit par Pavol Regenda à 8'' de la fin dans une cage vide. Toujours à Helsinki, le Canada a dominé l'Allemagne 5-3 en soirée, grâce notamment à un doublé de l'attaquant des Winnipeg Jets Pierre-Luc Dubois.