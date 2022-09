La carrière de Roger Federer a pris fin

Federer a pu savourer son dernier match Image: KEYSTONE/AP/Kin Cheung Très ému après le dernier match de sa carrière, Roger Federer a pourtant assuré ne pas avoir vu sa "carrière défiler" après la balle de match, et avoir "profité" de l'évènement. - Dans plusieurs années, quand vous repenserez à cette nuit, quel est le principal souvenir que vous garderez ? "Je dirais tout ce qui s'est passé après la balle de match. Le match en lui-même, oui, bien sûr, était spécial (...) Mais regarder autour de moi et voir comme tout le monde était ému, je ne sais si c'était mieux comme ça ou pire, mais c'est des visages et de l'émotion dont je me rappellerai. Et celui de Rafael (Nadal, en larmes après le match et assis à côté de lui) en fait partie, désolé (rire)". - Vous avez disputé tellement de matches importants, comment avez-vous géré celui-là, sachant que c'était le dernier ? "Cela a été par phase. Parfois j'étais horriblement nerveux comme avant une grande finale et parfois j'oubliais totalement parce que j'étais avec les gars et on plaisantait, les bêtises habituelles ressortaient ou on avait de bonnes discussions, et j'en oubliais que je jouais dans 15 minutes. Cela a toujours été un peu comme ça. Les deux derniers jours ont été compliqués, pour dire le moins, mais j'ai pu en profiter (...) J'avais beaucoup pensé à ma retraite ce dernier mois, j'ai l'impression d'avoir bien géré la situation. Je sais que certains, dans mon équipe ou dans mon cercle proche, ne sont pas passés par les mêmes émotions avant ce soir et la soirée a été plus difficile pour eux. Mais je pense que j'ai plutôt bien géré. Oui, j'ai pleuré aussi ce soir, je n'ai pas eu un feu d'artifice dans ma tête où je voyais ma carrière défiler ou ce qui va me manquer. Ca, c'était il y a des semaines, quand je passais des coups de fil pour l'annoncer à certains. Ca m'a fait mal mais ce soir, c'était que de la joie". - Qu'est-ce que vous appréhendiez le plus, ce soir ? "La partie qui me faisait le plus peur, c'était de parler au micro. Je voulais une soirée sans avoir à parler au micro. Peut-être vous trouvez ça logique que je parle au micro mais pas moi parce que je sais à quel point je deviens impossible quand je suis trop ému. Mais j'ai réussi à garder en tête, sur le court, à quel point la journée avait été merveilleuse, que ce n'était pas la fin, que la vie continue, je suis en bonne santé, heureux, tout va bien, c'est juste un moment dans ma vie. C'est comme ça que j'ai réussi à dire tout ce que je voulais dire (...) qu'il y a quelques semaines, j'étais littéralement terrifié par cette perspective". - Mettre un terme à votre carrière à la Laver Cup, c'était important pour vous ? "J'ai songé à le faire il y a un mois mais j'ai juste pensé que si je devais le faire c'était ici. Mais en réfléchissant au scénario, je voulais aussi préserver la Laver Cup et ne pas tirer la couverture à moi. J'en suis arrivé à me dire que si je ne jouais pas du tout, ce n'était pas grave, parce que c'est tellement amusant d'être avec les gars et ça aurait été un week-end sympa. Honnêtement, j'ai été surpris de pouvoir si bien jouer ce soir, et j'en ai juste profité. Cela a été génial du début à la fin". - Vous finissez aussi aux côtés de Rafael Nadal, votre plus grand rival qui est aussi un grand ami... "Je ne sais pas comment on en est arrivé là au fil des années. On a surtout eu une connexion depuis les 10 dernières années, je dirais. Peut-être aussi depuis que j'ai des enfants, je ne sais pas si ça m'a aidé ou changé, ou si notre rivalité a évolué, mais je suis content de ce que c'est devenu aujourd'hui, de pouvoir l'appeler et parler de tout. J'espère qu'il ressent la même chose même si on ne le fait pas si souvent. Il a encore beaucoup à vivre avec les enfants qu'il aura nombreux, j'espère. Je lui donnerai des conseils parce que ce n'est pas facile, tellement de souvenirs, mais on a des millions de sujets à aborder et lors de toutes les soirées qu'on a passées ensemble, j'ai toujours eu le sentiment qu'elles ne durent pas assez longtemps".

La carrière de Roger Federer a pris fin Image: KEYSTONE/AP/Kin Cheung La carrière de Roger Federer a officiellement pris fin samedi à 0h25 heure de Londres, sur une défaite. Le Bâlois et son partenaire Rafael Nadal se sont inclinés 4-6 7-6 (7/2) 11/9 devant Jack Sock/Frances Tiafoe, qui ont permis à la Team World d'égaliser à 2-2 face à la Team Europe au terme de la 1re journée de la Laver Cup. Ce 1750e match - simple et double confondus -, le premier depuis le 7 juillet 2021 et cette défaite subie en quart de finale de Wimbledon face à Hubert Hurkacz, fut évidemment l'un des plus riches en émotions pour lui. Roger Federer l'a disputé le sourire aux lèvres, comme les trois autres protagonistes. L'histoire aurait été trop belle Mais le duo "Fedal" a, comme la paire américaine, abordé cette partie avec le plus grand sérieux. Même si le résultat semblait a priori secondaire, seule la victoire comptait. Le Bâlois et le Majorquin ont tout fait pour aller la chercher, malgré la perte du deuxième set. Roger Federer - dont les limites actuelles sur le plan physique sont apparues évidentes - et Rafael Nadal ont même bénéficié d'une balle de match à 9/8 dans le "match tie-break". Sur le service du Bâlois qui plus est. Mais l'histoire aurait peut-être été trop belle pour le Maître, qui a donc perdu les trois derniers points de sa carrière avant d'être rattrapé par ses émotions. La boucle est bouclée Huit jours après avoir annoncé sa retraite, Roger Federer aura donc bouclé la boucle à Londres, dans "sa" Laver Cup, sous les yeux de ses parents, de ses coaches Severin Lüthi et Ivan Ljubicic, de la prêtresse de la mode Anna Wintour, de son "pote" Marco Chiudinelli et, surtout, de ses milliers de supporters. Il aura vécu des moments inoubliables dans cette ville avec huit titres à Wimbledon, deux Masters ATP remportés dans cette même O2 Arena, une médaille d'argent olympique glanée en 2012, et maintenant ses adieux. Mais, comme il l'a lui-même souligné, il continuera à s'impliquer dans le tennis, sous une forme qui reste à définir.

Le Brésil domine le Ghana 3-0 Image: KEYSTONE/EPA Le Brésil, avec sa meilleure équipe et son meilleur Neymar, double passeur, était trop fort pour le Ghana vendredi au Havre en match amical. La Seleçao, qui figure dans le groupe de la Suisse au Qatar, s'est imposée 3-0. Traditionnellement parmi les favoris avant chaque Coupe du monde, le Brésil a assumé son statut en pliant le match en une mi-temps, sous un crachin normand. Un but de Marquinhos de la tête sur corner (9e) et un doublé de Richarlison (28e, 40e), à chaque fois servi par Neymar, ont écarté les "Black Stars". Pour un des derniers matches de préparation au Mondial 2022 (20 novembre-18 décembre), le sélectionneur Tite a aligné ce qui ressemble à son onze de base, avec Richarlison en pointe et Neymar en position de no 10 assez libre. Seule petite innovation, la position d'Eder Militao, central au Real Madrid, dans un rôle de latéral droit.

L'Angleterre battue par l'Italie (1-0) et reléguée en Ligue B Image: KEYSTONE/EPA/MATTEO BAZZI L'Angleterre est reléguée en Ligue B de la Ligue des nations. Ceci après s'être inclinée 1-0 face à l'Italie. Les Transalpins peuvent encore pour leur part se qualifier pour la Finale à quatre en cas de victoire en Hongrie lundi lors de la dernière journée. Ce terne remake de la finale de l'Euro 2021 a basculé au stade San Siro de Milan sur une jolie frappe du jeune attaquant de Naples Giacomo Raspadori (68e), qui a condamné l'Angleterre à la dernière place du groupe avant même l'ultime journée, avec seulement deux points pris en cinq matches.

Fribourg s'incline face au champion, Bienne cartonne Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Alors que le leader Bienne a maté Langnau 6-1, Fribourg a été battu 5-2 par Zoug lors de la 4e journée de National League. Genève a écarté Lugano 5-2 et Ajoie s'est incliné 5-4 ap contre Ambri. A Langnau, les Biennois ont passé une soirée bien tranquille. Ce large succès traduit la confiance actuelle dans les rangs seelandais. Les joueurs d'Antti Törmänen ont fait la différence au cours d'un tiers médian remporté 4-0. Ils ont coupé les envies des Tigers en inscrivant le 4-1 et le 5-1 en huit secondes! Quand ça va bien... Prêté par le LHC, Guillaume Maillard est une nouvelle fois parvenu à trouver le chemin des filets, tandis que Jere Sallinen s'est signalé en marquant deux buts et en délivrant un assist. Zoug très solide, Omark régale Très probablement vexé d'avoir été maté par Genève chez lui mardi passé, le champion avait envie de montrer à Fribourg que ce n'était qu'un accident de parcours. Les joueurs de Suisse centrale ont été extrêmement opportunistes. Les hommes de Dan Tangnes ont ouvert la marque à la 7e grâce à Dario Simion sur une belle passe de Kovar. Revenu au score par Mottet (13e), Fribourg a vu Lino Martschini prendre feu pour inscrire un doublé en un peu plus de quatre minutes (22e et 26e). Associé aux deux nouveaux imports Peter Cehlarik et Brian O'Neill, l'ailier de poche semble s'éclater. Fribourg a laissé les Zougois prendre trois longueurs d'avance, puis Gunderson a réduit la marque. Insuffisant toutefois pour inquiéter Zoug ce soir. On attendait des étincelles aux Vernets pour la rencontre entre Genève et Lugano. La force offensive des Grenat face à la défensive des Tessinois, mais pas seulement puisque les Bianconeri possèdent une sacrée armada devant aussi. Et on n'a pas été déçu. Parce que Linus Omark a joué les magiciens en réussissant un doublé, comme Praplan, dans un troisième tiers parfaitement maîtrisé par les Aigles. Les Grenat ont su marquer et proposer un box-play solide lors des deux pénalités subies au cours du troisième tiers. Le caractère d'Ajoie Dans le match "au sommet" entre Ajoie et Ambri, les Jurassiens ont connu un début de partie fort compliqué avec des Léventins bien en jambes et auteurs de trois buts après moins de quinze minutes. Sauf que les Ajoulots n'ont pas abdiqué. Ils ont relevé la tête pour revenir dans la partie en marquant notamment deux buts en power-play via Bakos et un Asselin en verve ces temps. Mieux, le caractère des Jurassiens leur a permis d'égaliser à 4-4 et de s'offrir un peu de hockey supplémentaire en plus du point du nul acquis. Par contre, la troupe de Filip Pesan a dû s'avouer vaincue en prolongation (5-4). Pas grave, cette rencontre peut permettre aux Jurassiens de construire pour l'avenir. Comme Bienne, Davos n'a pas fait de détails et le baptême de l'altitude s'est mal passé pour Kloten. Les Grisons ont écrasé les Aviateurs 7-0. C'est le premier vrai couac des Zurichois en ce début de saison. Et enfin dans le dernier match, Berne a pris le meilleur sur Rapperswil 3-2 avec un doublé de l'inévitable Chris DiDomenico.

Stan Wawrinka enchaîne un 5e succès à Metz Image: KEYSTONE/AP/Julia Nikhinson Stan Wawrinka (ATP 284) a signifié qu'il était bien en vie le soir des adieux de Roger Federer. Le Vaudois s'est hissé dans le dernier carré du tournoi ATP 250 de Metz. Loin du lustre de la Laver Cup, Stan Wawrinka poursuit donc sa route en Lorraine. Issu des qualifications, il a cueilli une cinquième victoire pour signer, bien sûr, sa plus belle performance depuis son retour aux affaires à la fin mars. L'ex-no 3 mondial s'est imposé 6-4 4-6 7-6 (7/5) après 2h50' de match devant le Suédois Mikael Ymer (ATP 100) grâce à un merveilleux passing en coup droit le long de la ligne sur la balle de match. Il est donc parvenu à enchaîner au lendemain de son succès sur le no 4 mondial Daniil Medvedev. Malgré un passage à vide à la fin du deuxième set, ce succès ne souffre aucune discussion. Le triple vainqueur en Grand Chelem a su trouver les ressources nécessaires pour rétablir une situation bien compromise à l'entame de la dernière manche. Mikael Ylmer a, en effet, mené 1-0 0/40 sans pouvoir signer le break qui lui aurait permis de prendre la main sur cette rencontre. Quel chemin parcouru Ce samedi aux alentours de 16h00, Stan Wawrinka disputera sa première demi-finale depuis près de trois ans. Il affrontera le vainqueur de la rencontre entre le Danois Holger Rune (ATP 31) et le Kazakh Alexander Bulbik (ATP 44). S'il a récupéré des efforts consentis depuis le début de la semaine, Stan Wawrinka a largement les moyens de cueillir une victoire de plus à Metz. Il peut en tout cas mesurer avec fierté le chemin parcouru depuis son premier match de l'année, une défaite le 29 mars contre l'autre frère Ymer, Elias en l'occurrence. 178 jours après ce premier tour du Challenger de Marbella, Stan Wawrinka peut se dire qu'il est redevenu un sacré joueur de tennis.

Apple s'offre le show de la mi-temps du Superbowl Apple va assurer le show de la mi-temps du Superbowl Image: KEYSTONE/AP/ERIC RISBERG Apple Music va remplacer Pepsi en 2023 comme principal sponsor du concert de la mi-temps du Superbowl, l'événement le plus regardé à la télévision aux Etats-Unis. La NFL l'a annoncé. La NFL et Apple Music n'ont pas divulgué le montant de ce contrat "pluri-annuel", mais selon le New York Times, Apple aurait déboursé 50 millions de dollars. Cette annonce, nouvel épisode dans la bataille que se livrent les géants des nouvelles technologies pour être présents dans le sport ou la musique, marque un tournant, après dix saisons pendant lesquelles Pepsi a affiché son logo sur l'événement. "Nous ne pouvions pas penser à un meilleur partenaire pour le spectacle musical le plus regardé au monde qu'Apple Music, un service qui divertit et inspire des millions de personnes à travers le monde grâce à la rencontre de la musique et de la technologie", a déclaré dans le communiqué Nana-Yaw Asamoah, vice-présidente de la stratégie des partenariats de la NFL. L'annonce intervient alors que la plateforme de streaming d'Apple, Apple TV+, est candidate pour acquérir les droits de diffusion des matches de NFL du dimanche ("NFL Sunday ticket"), pour lesquels la ligue réclamerait plus de 2 milliards de dollars par an selon des médias américains. Depuis plusieurs années, les plateformes de streaming comme Prime Video (Amazon) ou Apple TV+ sont devenues de nouveaux acteurs pour la diffusion des événements sportifs. Le Superbowl et sa mi-temps, qui donne lieu chaque année à un concert spectaculaire, est l'événement le plus regardé à la télévision américaine, avec une audience dépassant fréquemment les 100 millions de téléspectateurs. Selon la NFL, plus de 120 millions de téléspectateurs étaient devant leur écran pour le dernier show, le 13 février 2022, qui réunissait à Los Angeles des gloires du rap californien comme Dr. Dre, Snoop Dogg, Kendrick Lamar, mais aussi Eminem et Mary J. Blige. Les plus grandes stars sont montées sur scène comme Michael Jackson, U2 ou Madonna. L'événement a aussi son scandale quand, en 2004, un sein dénudé de Janet Jackson était apparu à l'écran après un geste trop vigoureux de son partenaire sur scène Justin Timberlake. Le prochain SuperBowl aura lieu le 12 février 2023 à Glendale dans l'Arizona.

Ronaldo accusé de comportement violent la saison dernière Image: KEYSTONE/EPA/PETER POWELL Cristiano Ronaldo a été accusé par la Fédération anglaise de football (FA) de comportement "violent ou inapproprié". Ceci pour avoir frappé la main d'un fan après un match à Everton la saison passée. "Il semble que la conduite de l'attaquant après le coup de sifflet final ait été inappropriée et/ou violente", écrit la FA dans un communiqué. Dans le pire des cas, le quintuple Ballon d'or, 37 ans, pourrait être suspendu pour un ou plusieurs matches de Premier League. Le 9 avril dernier, alors que les Red Devils venaient de perdre 1-0 sur le terrain d'Everton, une vidéo avait été largement diffusée montrant le Portugais taper sur la main d'un adolescent alors qu'il rentrait aux vestiaires, faisant tomber son téléphone. Le joueur avait présenté des excuses le soir-même sur son compte Instagram. La police de la région de Liverpool, qui avait ouvert une enquête pour "agression", s'est contentée mi-août d'adresser un simple rappel à l'ordre au joueur. Manchester United a "pris note" de la décision de la Fédération anglaise, ajoutant: "Nous soutiendrons notre joueur dans sa réponse à cette accusation." Ronaldo est actuellement en sélection avec le Portugal, avec lequel il doit affronter la République tchèque samedi puis l'Espagne mardi en Ligue des nations.

Le résultat avant les essais Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le temps des essais est bien révolu pour l'équipe de Suisse. A la veille de croiser le fer avec l'Espagne à Saragosse dans le cadre de la Ligue des Nations, le sélectionneur Murat Yakin a tenu à rappeler cette évidence, à moins de deux mois du début de la Coupe du monde au Qatar. "Nous sommes placés devant une obligation des résultats pour la rencontre de samedi et aussi celle de mardi contre la Répulique tchèque. Nous voulons conserver notre place en première division de cette Ligue des Nations, explique-t-il. Les meilleurs joueront ces deux matches. Mais les onze titulaires font face à une très grande concurrence à l'interne. Ils mesurent donc le degré d'exigence auquel ils sont confrontés." Sow ou Zakaria ? L'unique inconnue avant ce 25e Espagne - Suisse réside dans le nom du demi appelé à évoluer aux côtés de Granit Xhaka et de Remo Freuler. Il y a match, en effet, entre Djibril Sow, victorieux de l'Europa League avec l'Eintracht Francfort mais encore à la recherche d'une performance de choix en sélection, et Denis Zakaria, éblouissant l'an dernier lors de la double confrontation avec l'Italie mais en manque cruel de temps de jeu. Sa dernière apparition remonte au 27 août avec une introduction à la 58e minute dans les rangs de la Juventus face à la Roma. "Je suis heureux du retour de Zakaria parmi nous. Cela faisait une année que nous ne l'avions plus vu. Il nous apporte son dynamisme, souligne Murat Yakin. Maintenant, je dois encore lui parler, connaître son ressenti avant de me décider." Aligner le Genevois samedi comporte un risque dans la mesure où il ne possède plus vraiment le rythme de la compétition. Mais il est peut-être le seul capable par ses courses et par sa puissance de permettre à l'équipe de desserrer l'étreinte qu'elle s'apprête à subir. Ainsi, Murat Yakin n'ignore pas l'ampleur de la tâche qui attend ses joueurs samedi à la Romareda, que l'Espagne retrouvera pour la première fois depuis dix-neuf ans et une défaite 1-0 devant la Grèce. "L'Espagne est l'une des meilleures équipes du monde. Je suis de très près le travail de Luis Enrique. Il mise beaucoup sur la relève, glisse Murat Yakin. Et en tant qu'ancien défenseur, j'admire la faculté des deux hommes de la charnière centrale à apporter le surnombre. Ils sont si forts sur le plan technique..." L'élan de Genève Mais le Bâlois assure que ses hommes ont le coffre pour s'opposer à la Roja. "Il faut s'inspirer de notre seconde période à Genève (réd: où la Suisse avait été battue 1-0) en juin dernier lors du premier match. Nous avions été capables de bousculer une grande équipe d'Espagne. Nous ne méritions pas de perdre ce match. Il faut conserver le même élan." Pour le sélectionneur, cette seconde période au Stade de Genève fut une sorte de tournant. Après la défaite 2-1 à Prague contre la République tchèque et le 4-0 du naufrage de Lisbonne face au Portugal, ses joueurs avaient sonné la révolte en quelque sorte. "C'est vrai que nous étions très mal partis dans cette Ligue des Nations. Tout le monde n'était pas là au début", glisse Murat Yakin pour insister sans doute sur l'importance du rôle de Manuel Akanji. Son absence à Prague et à Lisbonne avait été cruellement ressentie. Mais samedi à Saragosse, le nouveau joueur de Manchester City sera bien le patron d'une défense suisse qui, sur le papier, offre toutes les assurances avec son gardien, bien sûr, pour commencer mais aussi avec deux latéraux, Silvan Widmer et Ricardo Rodriguez, qui portent le brassard dans leur club. Cela tombe bien. Elle passera en quelque sorte l'épreuve du feu à Saragosse. Equipes probables Espagne - Suisse Saragosse. Arbitre: Turpin (FRA). Coup d'envoi: 20h45 Espagne: Simon; Carvajal, Garcia, Pau Torres, Gaya; Gavi, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Morata, Sarabia. Suisse: Sommer; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Sow, Xhaka, Freuler; Shaqiri, Seferovic, Embolo.

Williams se séparera de Latifi en fin de saison Nicholas Latifi quittera Williams en fin de saison Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Le pilote canadien de 27 ans Nicholas Latifi quittera Williams à la fin de la saison 2022, après trois ans en Formule 1. L'écurie britannique l'a annoncé vendredi. Williams, qui avait déjà confirmé son autre pilote Alexander Albon pour 2023, n'a pas encore annoncé le nom de celui qui remplacera Nicholas Latifi dans le second baquet. Présent depuis 2020 avec Williams en F1, Latifi était arrivé en même temps que le sponsoring du groupe agroalimentaire canadien Sofina, propriété de son père, le milliardaire irano-canadien Michael Latifi. Il n'a jamais convaincu. En 55 Grands Prix, il n'a obtenu que sept points, certes avec une monoplace peu performante. Son meilleur résultat est une 7e place en Hongrie en 2021, profitant d'une course chaotique avec notamment six abandons.

Pas de finale pour Jeannine Gmelin Jeanine Gmelin ne disputera pas la finale A des Mondiaux Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Déception pour Jeannine Gmelin aux championnats du monde de Racice. Seulement 4e de sa demi-finale, la skiff zurichoise ne disputera pas la finale A sur le plan d'eau tchèque. Jeannine Gmelin (32 ans), qui avait dû passer par les repêchages dans ces joutes, a largement échoué vendredi matin. La championne du monde 2017 a concédé plus de deux secondes et demie à la Chinoise Shiyu Lu, qui a décroché le troisième ticket disponible dans la première demi-finale. Le deux de couple dames Fabienne Schweizer/Nina Wettstein doit également se contenter d'une place en finale B. Les deux femmes n'ont pas pu éviter la 6e et dernière place de leur demi-finale.

Zurich Lions: Geering et Sopa prolongent Image: KEYSTONE/PostFinance Les Zurich Lions annoncent avoir prolongé les contrats de son capitaine Patrick Geering et de Kyen Sopa. Le défenseur de 32 ans s'est engagé pour trois saisons supplémentaires, soit jusqu'en 2026, l'ailier de 21 ans signant pour deux ans de plus jusqu'en 2025. Pur produit de l'organisation des Zurich Lions, Patrick Geering a fait ses débuts dans l'élite du hockey helvétique en 2008/2009 pour jusqu'ici un total de 783 matches en championnat (264 points). Il a fêté trois titres de champion de Suisse, remportant également une Champions Hockey League et une Coupe de Suisse. Kyen Sopa évolue quant à lui depuis 2021 au sein des Zurich Lions. Il avait inscrit 11 points en 41 matches de saison régulière, mais aucun en 15 apparitions en play-off.

FCZ: le coach des M21 assure l'interim comme entraîneur Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Le FC Zurich privilégie pour l'heure une solution interne pour la succession de Franco Foda, limogé deux jours plus tôt. Le champion de Suisse en titre a nommé de manière intérimaire le coach des M21, Genesio Colatrella, au poste d'entraîneur principal. Ancien joueur de LNA, Genesio Colatrella (49 ans) s'occupe des espoirs zurichois depuis la saison 2021/22, après avoir été en charge de la relève du FC Lucerne pendant six ans. Il dirigera le FCZ pour la première fois en Super League le 1er octobre à l'occasion d'un derby face à Grasshopper.

La frustration d'Alexandre Balmer Image: KEYSTONE/AP/Rick Rycroft Alexandre Balmer a tout tenté dans la course en ligne des moins de 23 ans aux Championnats du monde sur route de Wollongong. Mais le Neuchâtelois de 22 ans doit se contenter d'une 15e place. Le podium semblait à portée du polyvalent Alexandre Balmer lorsqu'il est parti en contre à moins de 10 km de l'arrivée dans l'ultime ascension du Mount Pleasant. Mais il n'est pas parvenu à opérer la jonction avec les deux hommes de tête, et n'a ensuite rien pu faire dans le sprint pour la médaille de bronze. "C'est frustrant, car il m'a manqué 10 mètres pour une médaille", a expliqué le Chaux-de-Fonnier. "J'étais sûr qu'on allait tous revenir quand j'ai regardé derrière moi, et n'ai donc pas tout donné pour recoller. Je n'ai pas compris pourquoi ils n'ont pas roulé à cet instant dans le peloton", a-t-il poursuivi. "Si j'étais rentré, on se serait retrouvés à trois pour trois médailles", a souligné Alexandre Balmer. Le premier peloton a échoué au final à 3'' du nouveau champion du monde, l'impressionnant Kazakhe Yevgeniy Fedorov, lequel a aisément dominé au sprint son compagnon d'échappée Mathias Vacek. Les Suisses n'ont pas non plus signé d'exploit dans la course en ligne des juniors. Meilleur Helvète, Jan Christen s'est classé 12e d'une épreuve remportée par l'Allemand Emil Herzog. Il a concédé 55'' au champion du monde.