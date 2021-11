La Croatie au Qatar +++ 1ère victoire pour Medvedev au Masters

Le dernier carré a vu deux Norvégiens et deux Autrichiens s'affronter. Et les représentants de la Wunderteam ont redoré leur blason. Christian Hirschbühl a remporté sa première course de Coupe du monde en battant en finale son coéquipier Dominik Raschner. La 3e place est revenue au jeune Atle Lie McGrath qui a dominé son illustre compatriote Henrik Kristoffersen.

Pour mettre un peu de baume au coeur des Helvètes, on peut signaler que même les cadors du géant ont eu de la peine. Ainsi Luca de Aliprandini, Stefan Luitz, Filip Zubcic et un trio français composé d'Alexis Pinturault, Thibaut Favrot et Victor Muffat-Jeandet ont regardé la phase finale à la télévision.

Après la performance très moyenne des dames la veille et la 12e place d'Andrea Ellenberger comme meilleur résultat, les messieurs ont été encore moins bons. Le meilleur d'entre eux, Gino Caviezel, a fini 20e et éjecté de la manche finale pour 0''11. Cedric Noger s'est classé 22e, Daniele Sette 28e et Marco Reymond 39e. Les deux autres Suisses engagés n'ont pas rallié l'arrivée, Thomas Tumler se faisant éliminer lors du premier tracé et Livio Simonet sur le deuxième.

Cette saison, achevée à une lointaine 18e place du classement général, restera comme son pire résultat en 26 saisons au niveau mondial. Mais cela importait peu pour ses milliers de fans venu voir les derniers tours de l'idole, dont le dernier titre remonte à 2009 et la dernière victoire en GP à 2017. Il quitte la scène avec un palmarès sans pareil, avec sept titres, 89 victoires et 199 podiums en catégorie reine depuis 2001.

Francesco Bagnaia, 2e du championnat, a remporté l'ultime GP de la saison de MotoGP à Valence. Valentino Rossi, 42 ans et nonuple champion du monde, a terminé à la 10e place pour sa dernière course.

En Moto3, c'est l'Espagnol de 18 ans Xavier Artigas (Honda) qui a remporté sa première course. Malgré une chute dans le dernier tour, Pedro Acosta, a été sacré champion du monde. Il s'était assuré du titre au Portugal dimanche dernier devenant, à 17 ans, le deuxième plus jeune champion du monde de l'histoire. L'Espagnol, qui débutait au niveau mondial cette saison, sera promu l'an prochain en Moto2.

Il faut dire que l'ancien champion du monde 125cm3 2005 s'est toujours senti à l'aise sur ce circuit où il a célébré l'une de ses 17 victoires en GP en 2014 et son 65e et dernier podium en 2019 en tant que vice-champion du monde Moto2.

La Suisse termine sur une bonne note

Image: KEYSTONE/AP/Bernd Thissen

Après deux défaites contre la Slovaquie et l'Allemagne, la Suisse a enfin signé un succès à la Deutschland Cup à Krefeld. Les hommes de Patrick Fischer ont dominé la Russie 3-2.

C'était une question d'image. Après deux revers et une production offensive anémique, la Suisse se devait de montrer autre chose. Tout n'a bien sûr pas été parfait dans cette rencontre face à la Russie, mais l'essentiel est d'avoir quitté la compétition sur un succès. Un peu comme lorsque vous vous inclinez mais que vous gagnez le dernier tiers d'une rencontre.

Cette victoire, la Suisse est allée la chercher en fin de partie. Sur une fin de power-play, les Helvètes ont poussé et joué comme on aurait voulu les voir lors des matches précédents. Devant le but, Moser a ennuyé les Russes et le puck est ressorti sur Alatalo qui a parfaitement servi un Inti Pestoni seul devant une cage vide. Ce but à la 59e a soulagé le staff après les deux premiers matches ratés, mais il ne gomme évidemment pas tout.

La Suisse a mal commencé, encaissant le 1-0 juste avant la première pause. Ce fut nettement mieux lors du tiers médian, mais les Russes ont tout de même enfilé le deuxième à la 30e. Et juste après ce 2-0, les Suisses ont bien failli encaisser le troisième. Frick a laissé un mauvais puck à Andrighetto et Dynyak a pu s'échapper seul pour aller affronter Ludovic Waeber, mais le portier des Zurich Lions a refusé cette troisième réussite aux joueurs d'Igor Larionov.

Etait-ce cette urgence dont les Suisses avaient besoin pour enfin sortir de leur coquille? Possible. Toujours est-il que les hommes de Patrick Fischer ont alors offert un visage plus conquérant. Et sur une très belle triangulation entre Simon Moser, Enzo Corvi et Andres Ambühl, c'est le vétéran au plus de 400 sélections qui a pu débloquer la situation. Mieux, 83 secondes plus tard c'est Sven Andrighetto qui a égalisé après une belle passe de Joël Vermin faisant suite à une relance tout d'abord ratée de Ramon Untersander qui a piégé les Russes.

Au rayon des choses positives, on relèvera la performance de la première ligne composée de Moser, Corvi et Ambühl. Et dans une moindre mesure celle d'Andrighetto, Vermin et Martschini. La Suisse avait besoin que ses meilleurs éléments se lèvent et c'est ce qu'ils ont fait. Mention aussi à Ludovic Waeber pour sa première sélection. Décisif dans le tiers médian, le Fribourgeois a en plus eu un soupçon de chance nécessaire. Notamment lorsque Maxim Sorkin a expédié le puck sur la transversale à quelques secondes de la sirène finale.