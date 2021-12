La fête continue pour Manchester City ++ Widmer, buteur magnifique

Stephen Curry dans l'histoire Image: KEYSTONE/AP/Mary Altaffer Stephen Curry est entré mardi à New York dans l'histoire. Il a battu le record du nombre paniers à 3 points réussis en saisons régulières, jusqu'alors propriété de Ray Allen. Il fallait à la star des Warriors marquer deux tirs à longue distance pour réaliser cet exploit. Ce qu'il s'est appliqué à faire lors de la victoire contre les New York Knicks (105-96), dès le premier quart-temps, en moins de cinq minutes et en trois tentatives, sous les yeux de son glorieux aîné, ainsi que de Reggie Miller, désormais troisième de ce prestigieux classement. Ces deux légendes l'ont ensuite pris dans les bras, tout comme son père Dell Curry, ancien redoutable artilleur qui lui a transmis l'ADN du sniper. Un moment d'intense émotion au sein du mythique Madison Square Garden, qui lui a réservé une énorme ovation. Au point que le match s'est arrêté pendant cinq minutes. Plus peut-être que d'avoir effacé des tablettes Ray Allen, champion NBA avec Boston (2008) puis Miami (2013), c'est la rapidité avec laquelle Curry y est parvenu qui sidère. Là où le premier a marqué 2973 paniers à trois points en 1300 rencontres, son chasseur aura mis 789 matches pour le dépasser. Un seul record qui lui échappe désormais Le double MVP 2015 et 2016, également en tête du classement du plus grand nombre de paniers à trois points marqués, saisons régulières et play-off confondus, n'a qu'un record qui lui échappe pour remplir toutes les cases. Celui de 14 tirs inscrits en un seul match par son coéquipier Klay Thompson. Mais il sera quasi-impossible de battre le record qu'il établira, quand sonnera la fin de sa carrière. Car à 33 ans, il a encore de belles années devant lui. Avec à présent 2977 paniers au compteur, la barre des 3000 est pour dans quelques jours, celle de 4000 à portée s'il tient son rythme.

Les Devils en crise Image: KEYSTONE/AP/Derik Hamilton Rien ne va plus pour l'équipe la plus helvétique de la NHL ! Battu 6-1 à Philadelphie, New Jersey a concédé une troisième défaite de rang, la septième lors de ses huit derniers matches. Après sa grande première samedi contre les Islanders, Akira Schmid a, à nouveau, été convié à garder la cage des Devils. Le Bernois a relayé Mackenzie Blackwood après le deuxième tiers alors que le score était déjà de 5-1 pour réussir 7 arrêts. Si le capitaine Nico Hischier est encore sur le flanc pour cause de protocole Covid-19, Jonas Siegenthaler a participé à ce nouveau naufrage. Le défenseur a accusé un bilan de -2. Pius Suter fut le seul Suisse victorieux de la soirée. Detroit s'est imposé 2-1 devant les Islanders. Grégory Hofmann s'est incliné 4-3 à Vancouver avec Columbus après avoir pourtant mené 3-0. Quant à Timo Meier, il a connu l'infortune d'une défaite 3-1 à domicile avec San Jose face à Seattle. A noter enfin que deux rencontres ont été reportées en raison du coronavirus: Minnesota - Carolina et Nashville - Calgary.

Le Champion déclasse Leeds Image: KEYSTONE/EPA/Peter Powell La fête continue pour Manchester City. Le Champion en titre a cueilli un septième succès de rang en Premier League. Sur sa pelouse, il s'est imposé... 7-0 devant le Leeds de Marcelo Bielsa. La formation de Pep Guardiola a consolidé sa première place dans le match à trois qui l'oppose à Liverpool et à Chelsea. Face à Leeds, Kevin de Bruyne a signé un doublé. Les cinq autres buts ont été inscrits par Phil Foden, Jack Grealish, Riyad Mahrez, John Stones et Nathan Ake.

Un deuxième but avec Mayence pour Silvan Widmer Image: KEYSTONE/AP Pool Reuters Buteur magnifique à Rome avec l'équipe de Suisse, Silvan Widmer a livré une nouvelle performance de choix. L'Argovien a été l'un des artisans du large succès 4-0 de Mayence devant le Hertha Berlin. Passeur sur l'ouverture du score du Coréen Jae-Sung Lee à la 19e, Silvan Widmer a signé de la tête le 3-0 à la 49e. Le transfuge du FC Bâle a, ainsi, inscrit son deuxième but en Bundesliga avec Mayence qu'il a rejoint l'été dernier.

Fanny Smith deuxième à Arosa Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Fanny Smith a pris la deuxième place de l'épreuve Coupe du monde d'Arosa. Il s'agit d'un troisième podium pour la Vaudoise cet hiver. Fanny Smith a été battue d'un souffle par la Canadienne Marielle Thomphson lors d'une finale marquée par son accrochage avec sa grande rivale Sandra Näslund. Victime d'une chute lors de ce "contact", la Suédoise a dû se contenter de la quatrième et dernière place. Chez les hommes, les Suisses n'ont, en revanche, pas eu droit au chapitre. Aucun d'entre eux n'a pas pu passer le cap des quarts de finale. La victoire est revenue au Suédois David Mobärg.

Fin de l'aventure à Grenoble pour Maurizio Jacobacci Image: KEYSTONE/ALEXANDRA WEY L'aventure de Maurizio Jacobacci à Grenoble se termine de manière abrupte. L'ancien entraîneur de Lugano a été mis à pied à titre conservatoire par le club de Ligue 2 après quatre défaites de rang. Tout indique que son licenciement sera prononcé ces prochaines heures. A la tête du club depuis cet été, Maurcio Jacobacci a concédé samedi à Amiens la défaite de trop (4-1). Son adjoint Frédéric Gueguen assurera l'intérim.

Renfort finlandais pour la défense de Gottéron Image: KEYSTONE/AP TT News Agency Dès la saison prochaine, la défense de Fribourg-Gottéron pourra compter sur la présence du Finlandais Juuso Vainio (27 ans). Le défenseur finlandais joue depuis deux saisons pour le Växsjö Lakers HC dans la ligue suédoise (SHL). Vainio a été champion du monde en 2013-2014 avec l'équipe nationale finlandaise des moins de 20 ans et a remporté la Ligue des champions vec JYP Jyväskylä en 2017-2018. Avec son club actuel, Vainio a été champion de Suède en 2020-2021. Le droitier de 184 cm et 86 kg s'installera aux bords de la Sarine à l'été 2022.

Alinghi se (re)lance à la conquête de la Coupe America Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Alinghi est de retour ! Associé à Red Bull, le bateau suisse se lance à nouveau dans la conquête de la Coupe de l'America. Victorieux en 2003 et en 2007 mais battu par les Américains Oracle en 2010 lors d'une édition marquée par une sombre bataille juridique, Alinghi entend renouer avec le succès en 2024. On ignore toujours où se déroulera la prochaine édition de la Coupe de l'América. Détenteur de la Coupe, le Team New Zealand n'a pas encore arrêté le choix du site pour 2024. Il se murmure que les Néo-Zélandais pourraient renoncer à naviguer à Auckland pour privilégier l'offre financière proposée par une autre ville. "Nous seront prêts" "Nous serons prêts, affirme Ernesto Bertarelli qui assurera à nouveau le soutien financier du Team Alinghi. Nous pouvons nous appuyer sur une nouvelle génération de marins suisses qui doit nous permettre d'être compétitifs au plus haut niveau." Contrairement aux trois précédentes éditions auxquelles il a participé, Alingi ne pourra plus s'appuyer sur des "mercenaires" à bord. Les nouveaux règlements de la Coupe de l'America l'interdisent comme ils commandent la construction du bateau dans le propre pays du syndicat appelé à concourir. "Le bateau sera construit à Ecublens, précise Ernesto Bertarelli. Nous avions déjà construit nos bateaux en Suisse par le passé." Ernesto Bertarelli n'a pas donné la moindre indication sur le budget nécessaire pour mener ce défi à bon port. "Les ressources seront réunies, glisse-t-il. Mais je veux croire que les ressources humaines seront les plus importantes pour gagner." L'apport de Red Bull Ernesto Bertarelli pense ainsi au talent du barreur Arnaud Psarofaghis et à la sagesse du maître tacticien Brad Butterworth, qui compte quatre Coupes de l'America à son palmarès. Surtout, le patron d'Alinghi mise beaucoup sur le partenariat noué avec Red Bull. Le géant autrichien se lance pleinement dans ce défi comme le démontre la participation de Christian Horner, le no 1 de l'écurie de Formule 1 qui vient de gagner le titre mondial avec Max Verstappen, à la conférence de presse organisée mardi par Alinghi. La Formule 1 s'inscrit, ainsi, de plus en plus dans le paysage de la Coupe de l'América. Mercedes est déjà partenaire du Team UK et on prête à Ferrari l'ambition de s'engager avec Luna Rossa. "Notre ADN est la vitesse. Nous tenons à le faire partager avec Alinghi", glisse Christian Horner. "Red Bull nous a enseigné dimanche une vérité: celle de ne jamais renoncer", ajoute Ernesto Bertarelli. "Aux côtés de Red Bull, nous présenterons quelque chose de différent et de nouveau. Alinghi n'a jamais tourné le dos à la Coupe de l'America, avoue Ernesto Bertarelli. Aujourd'hui, les conditions sont désormais réunies pour notre retour. Le potentiel extraordinaire des bateaux de la classe AC75 qui concourront lors des prochaines éditions a été l'un des facteurs qui nous a incité à revenir." Et à effacer le mortifiant souvenir de la défaite de 2010 à Valence. "Mais nous étions partis avec le sentiment d'avoir fait le job, poursuit Ernesto Bertarelli. Alinghi fut, ainsi, le premier néophyte à gagner la Coupe, le premier aussi à la ramener en Europe."

Agüero s'exprimera mercredi sur "son avenir" Image: KEYSTONE/AP/ANDRE PENNER L'attaquant du FC Barcelone Sergio Agüero, récemment victime de problèmes cardiaques, va tenir mercredi une conférence de presse durant laquelle il s'exprimera sur "son avenir". "A 12h00, Sergio +Kun+ Agüero se présentera au Camp Nou pour évoquer son avenir", a annoncé le Barça dans un communiqué. L'international argentin de 33 ans, qui sera accompagné du président catalan Joan Laporta, pourrait annoncer qu'il met un terme à sa carrière en raison de problèmes cardiaques, selon la presse espagnole. "Tout indique que l'attaquant argentin a confirmé sa retraite après avoir souffert d'une arythmie lors du match contre Alaves (le 30 octobre, ndlr)", affirme le Mundo Deportivo mardi. Le 30 octobre, l'ancien buteur de Manchester City, en arrêt maladie depuis, avait dû céder sa place avant la pause contre Alavès (1-1) après avoir souffert de vertiges, et avait été évacué vers un hôpital pour y passer des examens. Quelques jours plus tard, le club blaugrana avait annoncé que le "Kun" suivait une "procédure thérapeutique". "Il est en congé maladie pour les trois prochains mois. L'efficacité de son traitement sera évaluée pour déterminer son processus de récupération", avait ajouté le club. En réponse aux rumeurs annonçant la fin de sa carrière, Agüero avait affirmé dans un message publié sur les réseaux sociaux "suivre les indications des médecins du club, suivre le traitement et observer l'évolution dans les 90 jours". Le troisième meilleur buteur de la sélection argentine, transféré de Manchester City au Barça à l'été dernier, n'a inscrit qu'un but au cours des cinq matches qu'il a disputés.

Akanji opéré, mais rapidement de retour Manuel Akanji ne devrait pas manquer longtemps. Image: KEYSTONE/AP/Armando Franca Manuel Akanji s'est soumis avec succès à une opération du genou. L'international suisse devrait malgré tout être rapidement de retour sur les terrains. Selon les indications du Borussia Dortmund, Akanji (26 ans) devrait déjà être présent à la reprise de l'entraînement au tout début de l'année prochaine. Le défenseur central de Dortmund manquait depuis la semaine dernière. L'opération a eu lieu lundi dans une clinique de Bavière.

Manchester United reporte un match pour cause de Covid Les joueurs de Manchester United resteront chez eux au lieu de disputer un match de Championnat. Image: KEYSTONE/AP/Rui Vieira Le match qui devait opposer ce mardi Manchester United à Brentford a été reporté en raison de l'apparition d'un foyer épidémique de Covid-19 parmi les joueurs et les employés des Red Devils. "Le conseil de la Premier League a pris la décision de reporter en se basant sur les directives des conseillers médicaux", a fait savoir Manchester United dans un communiqué tard lundi soir. Plus tôt dans la journée, le club anglais avait fermé pour 24 heures son centre d'entraînement de Carrington après que plusieurs joueurs et employés eurent été testés positifs au coronavirus. Alors que le variant Omicron se répand au Royaume-Uni, entraînant de nouvelles restrictions, la flambée épidémique inquiète de plus en plus le football anglais.

Les Hawks s'inclinent après un mauvais dernier quart Image: KEYSTONE/AP/Hakim Wright Sr. Les Atlanta Hawks avec Clint Capela ont concédé la défaite contre les Houston Rockets 126-132. Une défaite rageante dans la mesure où les Géorgiens menaient de 13 points avant le dernier quart. Ces dernières minutes à domicile ont tourné au cauchemar pour Capela et ses coéquipiers avec un avantage de 44 à 25 pour les Texans. Clint Capela a réussi un nouveau double double. Le Genevois a inscrit 12 points et a attrapé 16 rebonds, soit huit de plus que ses dauphins. Les Hawks se retrouvent avec un bilan légèrement négatif après cette deuxième défaite de suite.

La Norvège renonce en dernière minute Image: KEYSTONE/EPA/TOMS KALNINS L'équipe nationale de Norvège a renoncé au dernier moment à participer au tournoi de Viège cette semaine en raison du rétablissement d'un confinement partiel. Swiss Ice Hockey informera dans la journée du maintien ou non de la compétition dans le Haut-Valais. La Fédération doit discuter avec les deux autres participants, la Lettonie et la Slovaquie. La sélection norvégienne aurait dû s'envoler ce mardi matin à 6h00. Mais le gouvernement norvégien a décrété un confinement partiel lundi soir avec des restrictions et une recommandation pressante de renoncer à tout voyage à l'étranger.

DAZN et Movistar diffuseront la Liga Image: KEYSTONE/EPA/Rodrigo Jimenez Les plateformes Movistar et DAZN ont acquis les droits télévisuels du championnat espagnol pour les cinq prochaines saisons. Elles verseront un montant de 4,95 milliards d'euros, a annoncé la Liga. L'opération vise le "marché en Espagne et en Andorre dans son mode payant, pour les saisons 2022/2023 à 2026/2027", a indiqué la Liga. Les bénéficiaires de ces droits sont "Movistar avec un total de 5 matches par journée, plus 3 journées complètes; et DAZN avec 5 autres matches par journée", selon le communiqué du championnat espagnol. Lots sur cinq ans "Cela représente une légère augmentation des revenus audiovisuels par rapport aux lots équivalents du cycle précédent", passant d'environ 980 millions d'euros par saison à 990 millions d'euros. La ligue espagnole a innové cette année en proposant des lots étalés sur cinq ans, et non trois comme précédemment. "La possibilité que les offres soient d'une durée de cinq ans contribue à une plus grande stabilité à moyen terme et crée une plus grande certitude pour les investisseurs", a justifié la Liga. Elle a souligné avoir reçu un nombre "très élevé" d'offres, se félicitant de "l'intérêt que les principaux opérateurs nationaux et internationaux portent à LaLiga grâce à son grand produit audiovisuel".