La FFF a porté réclamation contre le score de Tunisie-France

Maroc et Croatie en 8es de finale, Belgique à la trappe Image: KEYSTONE/EPA/Noushad Thekkayil Vainqueur 2-1 du Canada jeudi, le Maroc a décroché sans trembler son ticket pour les 8es de finale du Mondial au Qatar. La 2e place qualificative dans le groupe F revient à la Croatie, qui a renvoyé la Belgique à la maison en faisant match nul 0-0 face aux Diables Rouges. Vieillissante, la génération dorée du football belge a probablement laissé filer sa dernière opportunité de conquérir un grand titre. Parfois malmenée par la Croatie, elle n'est pourtant pas passée loin de la qualification - et donc de la qualification, comme lorsqu'un tir de Romelu Lukaku a heurté le poteau à la 60e. Une chance en or à la 90e Mais la troupe de Roberto Martinez - qui n'a introduit son capitaine Eden Hazard qu'à la 87e minute - n'est pas parvenue à trouver la faille. Elle a aussi manqué d'efficacité et de lucidité, à l'image du même Lukaku qui s'est pourtant retrouvé seul à trois mètres du but croate à la 90e minute... Finaliste malheureuse de l'édition 2018, la Croatie passe ainsi pour la deuxième fois de son histoire la phase de poules d'un Mondial. Luka Modric et ses partenaires n'ont il est vrai rien volé jeudi soir. Dominés en début de partie, les hommes du coach Zlatko Dalic auraient pu "tuer" le match sans la classe de Thibaut Courtois. La maîtrise marocaine En position de force avant cette journée, le Maroc a maîtrisé son sujet face à une équipe de Canada déjà éliminée. Les Lions de l'Atlas ont assuré le coup dans la première demi-heure de jeu grâce à des buts de Hakim Ziyech, qui a profité d'une bourde du portier canadien Milan Borjan dès la 4e, et de Youssef En-Nesyri (23e, 2-0). La troupe de Walid Regragui permet ainsi au Maroc de se hisser pour la deuxième fois de son histoire en 8es de finale d'une Coupe du monde. Battus 1-0 par la RFA en 1986 pour leur seule précédente apparition à ce stade de la compétition, les Marocains pourraient retrouver l'Allemagne mardi pour une place en quarts de finale.

Mauro Caviezel souffre d'un traumatisme crânien Image: KEYSTONE/AP/Frank Gunn Victime d'une terrible chute dimanche lors du super-G de Lake Louise, Mauro Caviezel est de retour à la maison. Les examens effectués par le Grison à son retour en Suisse ont confirmé le traumatisme crânien diagnostiqué au Canada. Le reste de son corps, outre les égratignures, les contusions et quelques élongations, est heureusement resté en grande partie indemne, est-il précisé dans un communiqué de Swiss-Ski. Mais Mauro Caviezel passera des examens neurologiques supplémentaires la semaine prochaine. Le Grison avait été évacué par hélicoptère et hospitalisé à Canmore après sa chute, avant d'être rapatrié dès lundi en Suisse. Il venait de retrouver la compétition après quasiment deux ans d'absence à la suite d'une autre grave chute subie début 2021.

Suisse - Serbie: tout le monde d'attaque ! Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Murat Yakin a tenu à rassurer le pays: Yann Sommer, Nico Elvedi, Xherdan Shaqiri et Noha Okafor seront aptes à tenir leur place vendredi contre la Serbie. "Sommer et Elvedi ont passé une mavaise nuit. Mais d'ici vendredi soir, ils ont le temps de récupérer", indique le sélectionneur. Comme le coup de froid dont ont été les victimes le gardien et le défenseur central, les gênes musculaires ressenties par Shaqiri et Okafor ont disparu. "Les quatre joueurs seront à ma disposition vendredi", affirme le Bâlois. Comme Manuel Akanji qui l'accompagnait sur l'estrade de la "petite" salle no 2 du centre de presse, Murat Yakin a témoigné d'une confiance totale avant ce dernier match de la phase de poules qui doit, en principe, ouvrir les portes d'un nouveau huitième de finale de Coupe du monde. "Mon équipe a l'expérience et la maturité pour assurer sa qualification, assure le sélectionneur. Une qualification pour les huitièmes de finale d'une Coupe du monde est, il ne faut jamais l'oublier, un résultat fantastique. Je veux que mon équipe soit dominante dès les premières minutes. Elle doit mettre l'adversaire sous pression. Nous avons tout en mains pour passer et pour rendre fiers nos fans." Murat Yakin ne dévoile rien Murat Yakin n'a, bien sûr, rien dévoilé sur ses intentions quant à son onze de départ. Jouera-t-il en 4-3-3 avec Shaqiri et Ruben Vargas sur les côtés face au Cameroun ou optera-t-il pour un autre système ? Avec un entraîneur qui cherche toujours à avoir un coup d'avance, il est bien ardu d'émettre le moindre pronostic. "Je veux davantage de joueurs dans la zone de vérité, lance-t-il toutefois. Je veux que l'équipe se procure de nombreuses situations de but. Je veux aussi que mes joueurs soient capables de maîtriser leurs émotions." Manuel Akanji a, lui aussi, a insisté sur les forces de l'équipe de Suisse. "La Serbie doit gagner. Elle va donc attaquer. Nous aussi, nous jouerons un football offensif, promet le défenseur de Manchester City. On verra bien qui va prendre les commandes du match. J'ai toutefois l'intime conviction que la Suisse est bien celle qui pratique le meilleur football entre les deux équipes."

Suisse - Serbie: "Le chemin le plus difficile..." Image: KEYSTONE/AP/Francisco Seco "Je ne lis pas la presse !" D'entrée de jeu, Dragan Stojkovic plante le décor. Le sélectionneur de la Serbie se dit imperméable aux critiques émises au pays depuis le 3-3 contre le Cameroun. "Nous avons commis des erreurs lors de cette rencontre. C'est pourquoi que nous nous retrouvons dans cette situation qui commande de battre la Suisse, poursuit l'ancien entraîneur de Marseille. La Suisse a deux chances sur trois de se qualifier, la Serbie une seule. Mais je sais aussi que les Serbes suivent très souvent le chemin le plus difficile pour arriver à leurs fins..." Vendredi, Dragan Stojkovic affirme pouvoir compter sur tout son effectif et que le buteur de la Juventus Dusan Vlahovic pourrait commencer la rencontre. "Vlahovic va de mieux en mieux. Il est en forme. Mais je ne dévoilerai pas mon équipe comme vous pouvez l'imaginer, sourit-il. Depuis le tirage au sort, il était clair que la deuxième place qualificative derrière le Brésil se jouerait entre la Suisse et la Serbie. Ce match ne sera pas simple. La Suisse est une équipe redoutable, très bien organisée et très disciplinée. Il est difficile de percer sa défense. Mais le football est un jeu de patience. Nous saurons l'être."

La FFF a porté réclamation contre le score de Tunisie-France Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena La Fédération française de football (FFF) a officiellement déposé jeudi une réclamation auprès de la FIFA pour faire changer le score de Tunisie-France (1-0) au Mondial, a-t-elle confirmée à l'AFP. Le but égalisateur d'Antoine Griezmann avait été annulé après le coup de sifflet final. L'équipe de France, battue mercredi par les Tunisiens au stade Education City de Doha, avait émis des doutes quant à l'utilisation de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) pour annuler un but de Griezmann à la 98e minute. Dans sa réclamation à la FIFA, la France relève que la VAR a été utilisée "après la reprise du jeu et après la fin du match", ce qui est contraire au protocole d'utilisation de cette technologie, selon l'explication d'une source fédérale. Sollicitée par l'AFP mercredi soir et jeudi, la FIFA n'a pas réagi à cette situation rocambolesque. Une hypothétique modification du résultat final ne changerait rien au classement du groupe D: la Tunisie est éliminée dans les deux cas de figure et la France affronterait dans tous les cas la Pologne dimanche (16h00) en huitièmes de finale.

L'édition 2024 du Tour finira à Nice avec un contre-la-montre Image: KEYSTONE/EPA/BOUTROUX Le Tour de France arrivera à Nice en 2024, désertant Paris pour la première fois depuis 1905 en raison des Jeux olympiques, ont indiqué la ville de Nice et les organisateurs de la Grande Boucle. Autre annonce: la dernière étape, traditionnellement un sprint sur les Champs-Elysées, sera cette fois un contre-la-montre individuel. Ce sera la première fois que le Tour se termine sur un chrono depuis le dénouement légendaire de 1989 où le Français Laurent Fignon avait perdu le maillot jaune pour huit secondes, plus faible écart de l'histoire, face à l'Américain Greg Lemond.

Yann Sommer et Nico Elvedi ne se sont pas entraînés Yann Sommer pourra-t-il tenir sa place vendredi ? Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Yann Sommer et Nico Elvedi seront-ils présents vendredi soir face à la Serbie ? Le Bâlois et le Zurichois, victimes d'un refroidissement, ne se sont pas entraînés jeudi. Les deux joueurs sont restés sagement à l'hôtel. Plus réjouissant, Xherdan Shaqiri et Noah Okafor étaient, en revanche, présents lors de cet entraînement matinal. Les deux attaquants devraient être en mesure de tenir leur place vendredi. Si Yann Sommer et Nico Elvedi devaient renoncer, ils seraient remplacés par Gregor Kobel, intronisé no 2 par Murat Yakin avant les trois coups de cette Coupe du monde, et par Fabian Schär.

Allemagne, Belgique et Croatie, trois grands d'Europe en danger Trois grands d'Europe, l'Allemagne, la Belgique et la Croatie, sont en danger jeudi lors de la 3e et dernière journée des poules E et F au Mondial 2022. A tout seigneur tout honneur. L'Allemagne (1 point) sait ce qu'elle a à faire jeudi soir contre le Costa Rica (3 points): gagner à tout prix, si possible avec plus de deux buts d'écart, histoire de dépasser le Japon à la différence de buts si les Nippons arrivent à arracher un match nul à l'Espagne, un cas de figure qui mettrait la Roja hors d'atteinte, avec 5 points. Une victoire de l'Espagne éliminerait automatiquement le Japon, quel que soit le résultat d'Allemagne-Costa Rica. Et favoriserait la Mannschaft, à condition que cell-cie vienne à bout de Keylor Navas et ses partenaires, totalement relancés par leur victoire dimanche sur le Japon (1-0). Le pire scénario Une victoire du Japon serait le pire scénario pour les Allemands, car elle mettrait les Nippons à 6 points, avec l'Espagne à 4 points et une différence de buts très favorable grâce au carton contre le Costa Rica (7-0). Mais en cas de victoire du Japon, les Espagnols seraient éliminés d'office si le Costa Rica bat l'Allemagne... Trois équipes sur quatre peuvent encore gagner cette poule E, d'abord l'Espagne et le Japon, bien sûr, mais aussi le Costa Rica s'il bat l'Allemagne et que dans le même temps les Espagnols et les Japonais font match nul. Tout est possible. La Belgique dos au mur La situation dans le groupe F est aussi très indécise avec trois équipes toujours en lice pour deux places. Le Canada est déjà éliminé, après deux défaites, et ne devrait pas peser lourd face à un Maroc pétri de talent, toujours invaincu et gonflé à bloc par sa victoire sur la Belgique. Dans ce cas de figure le plus probable, la deuxième place se jouera entre la Croatie et la Belgique dans un 16e de finale à suspense entre un finaliste du Mondial 2018, qui a de beaux restes comme Luka Modric, et une demi-finaliste, la Belgique, qui semble en perte de vitesse. Petit détail important, les Croates ont un point d'avance sur les Belges et pourront se contenter d'un match nul pour assurer leur qualification. Mais ils devront gagner pour avoir une chance de finir en tête du groupe si les Marocains battent les Canadiens. A la différence de buts? La première place est l'autre enjeu: l'équipe qui l'obtiendra pourrait bien affronter l'Allemagne en 8es de finale. Entre Maroc et Croatie, ça se jouera probablement à la différence de buts ou aux buts marqués, si les deux équipes gagnent. Et si la Belgique se réveille, elle peut même finir en tête, à condition que le Maroc ne batte pas le Canada. Les paris sont ouverts.

Un grand Clint Capela à Orlando Clint Capela (no 15) s'interpose devant Paolo Banchero. Image: KEYSTONE/AP/Phelan M. Ebenhack Après trois défaites de rang, Atlanta a relevé la tête en Floride. Les Hawks se sont imposés 125-108 devant Orlando grâce notamment à une performance de choix de Clint Capela. Auteur d'un 9/10 au tir, le Genevois a inscrit 20 points et a cueilli 12 rebonds pour son 11e double double de la saison. Crédité d'un différentiel de +21, il a été l'un des grands artisans de ce succès. Face à une équipe qui a concédé une sixième défaire consécutive pour ne comptabiliser que 5 victoires en 22 rencontres, Atlanta a tué très vite tout suspens. Les Hawks remportaient ainsi 38-27 le premier quarter pour asseoir d'entrée de jeu leur supériorité.

NL: les Zurich Lions intraitables dans leur nouvel écrin Les Zurichois alignent les victoires Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Les Zurich Lions sont intraitables dans leur nouvelle patinoire. Ils ont battu Ajoie 4-2 et ont ainsi fêté un septième succès en autant de matches à domicile. Trois des quatre buts ont été inscrits en supériorité numérique. Cette victoire, la cinquième consécutive, permet aux Zurichois de revenir à une longueur de Bienne (2e), avec deux rencontres jouées en moins.

Mondial 2022: l'Argentine et la Pologne qualifiées Szczesny retient le penalty de Messi Image: KEYSTONE/EPA/Georgi Licovski L'Argentine jouera bien les 8es de finale du Mondial 2022. Elle a battu la Pologne 2-0 lors de la 3e journée du groupe D et terminé ainsi en tête avec 6 points. Le deuxième billet pour la suite de la compétition revient aux Polonais, qui finissent avec 4 points tout comme le Mexique, mais avec une meilleure différence de buts (0 contre -1). Les Argentins affronteront l'Australie au tour suivant, alors que la Pologne jouera contre la France. Les Argentins ont marqué par Mac Allister (46e) et Alvarez (67e), après s'être longtemps brisés sur l'excellent Szczesny. Le gardien polonais a effectué toute une série d'arrêts décisifs en première mi-temps, dont un sur un penalty, bien généreusement accordé, de Messi (39e). La Pologne a évolué de manière très défensive et minimaliste. Sa qualification tient presque du miracle, tant elle a été dominée et a manqué d'ambition dans le jeu. Elle devra montrer autre chose contre les tenants du titre. Mexicains malheureux Le Mexique a pour sa part battu l'Arabie saoudite 2-1. Il a mené après des réussites de Martin (48e) et Chavez (53e) et a poussé tant et plus pour saler l'addition. En contre, les Saoudiens ont réduit l'écart par Al-Dawsari (95e). En gagnant 2-0, les Mexicains étaient à égalité parfaite avec la Pologne (2-2 de goal average, 0-0 dans la confrontation directe). Si le score n'avait pas bougé, ils auraient été éliminés au nombre d'avertissements! C'est pourquoi ils ont tenté tant et plus d'aller inscrire un troisième but qui les aurait propulsé dans la phase à élimination directe. Les Saoudiens reviennent quant à eux sur terre après leur exploit contre l'Argentine lors de la 1re journée. Ils finissent derniers du groupe avec 3 points.

Bundesliga: Borussia Mönchengladbach tient à son gardien suisse Yann Sommer: Borussia M Image: KEYSTONE/AP/Petr Josek Borussia Mönchengadbach espère garder Yann Sommer (33 ans) dans ses rangs. L'avenir du gardien de l'équipe de Suisse est ouvert, mais un accord avec le Borussia semble tenir la corde. Roland Virkus, directeur sportif du club allemand, a évoqué une possible prolongation de contrat pour Sommer. "Une offre a été transmise à Yann. Nous avons eu de bonnes discussions. Une décision sera prise après la Coupe du monde", a-t-il dit. Le contrat de Sommer avec le Borussia arrive à échéance au terme de la saison en cours. Le gardien suisse évolue à Mönchengladbach depuis 2014.

Mondial 2022: exploit de l'Australie, succès tunisien inutile Leckie inscrit le but qui propulse l'Australie en 8es de finale Image: KEYSTONE/AP/Thanassis Stavrakis L'Australie a causé la surprise dans le groupe D du Mondial 2022. Les Socceroos ont battu le Danemark 1-0 lors de la 3e journée et se sont ainsi qualifiés pour les 8es de finale. Le bonheur australien a été matérialisé par une réussite de Leckie à la 60e. Ce sera la deuxième participation des Australiens aux 8es de finale après 2006. Ils ont mérité ce succès en se montrant plus solides et plus réalistes que des Danois qui ont terriblement déçu. Ils n'ont jamais été en mesure de retrouver la jouerie et le dynamisme qui leur avait permis d'aller en demi-finales de l'Euro 2021 l'été dernier. Avec 1 point en 3 matches, le Danemark échoue au dernier rang du groupe. C'est quand même une sacrée désillusion. Défaite française sans conséquence Dans cette poule, la France avait déjà décroché son billet pour la suite de la compétition. Didier Deschamps avait ainsi pu se laisser le luxe d'effectuer pas moins de neuf changements dans son onze de départ face à la Tunisie. Plus entreprenante, celle-ci a pris un avantage mérité par Khazri à la 58e. Les Bleus, qui se sont rebellés en fin de rencontre, ont cru égaliser à la... 98e par Griezmann, qui était entré en cours de match tout comme Mbappé et Dembélé, mais la réussite a été invalidée par la VAR. L'issue est cruelle pour la Tunisie, qui a frôlé la qualification. Il aurait fallu que Danois et Australiens se séparent sur un nul pour que les Aigles de Carthage passent au tour suivant.

Italie: Davide Rebellin tué par un camion Image: KEYSTONE/EPA/NICOLAS BOUVY L'Italien Davide Rebellin (51 ans) a perdu la vie dans un accident de la circulation. Il a été percuté par un camion lors d'une sortie à l'entraînement. Rebellin avait pris sa retraite au terme de la saison 2022. Durant sa très longue carrière, il avait notamment gagné trois fois la Flèche wallonne (2004, 2007, 2009), Liège - Bastogne - Liège en 2004 et l'Amstel Gold Race la même année. Il avait aussi remporté des courses par étapes comme Paris - Nice (2008) et Tirreno - Adriatico (2001). Vice-champion olympique à Pékin en 2008, la carrière du coureur italien avait été ternie par des affaires de dopage. Rebellin a été percuté sur la commune de Montebello Vicentino, en Vénétie, par un camion qui ne s'est pas arrêté. Il est mort sur le coup.