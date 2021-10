La France remporte la Ligue des nations +++ L'Italie finit troisième

Dominée, la France parvient à terrasser l'Espagne Image: KEYSTONE/EPA/Marco Betorello Largement dominée par l'Espagne, la France s'est tout de même offert la finale de la Ligue des nations. A Milan, la sélection tricolore s'est imposée 2-1 au terme d'un match renversant. Comme en demi-finale, la France a dû faire la course de l'arrière après l'ouverture du score des Espagnols. Mais une fois devant, elle a dû se retrancher dans son camp lors des dix dernières minutes irrespirables. Bien loin de répéter leur deuxième mi-temps face à la Belgique, les Français ont été complètement étouffés par les Espagnols au milieu du terrain durant près d'une heure de jeu. Plus le match avançait, plus la balle paraissait insaisissable pour les coéquipiers de Paul Pogba. Les joueurs de Didier Deschamps se sont, certes, procuré la meilleure chance de but par Karim Benzema dès la 5e minute, mais par la suite, la domination ibérique fut totale. Mais dominer n'est pas forcément gagner. Les occasions d'inquiéter Hugo Lloris ont été finalement rares pour les joueurs de Luis Henrique. Benzema la classe Les défenses ont fini par céder après l'heure de jeu. C'est d'abord Theo Hernandez, peut-être le meilleur Français - il a réussi à contenir Ferran Torres - dont la reprise a frappé la transversale (64e). Dans la continuité, Oyarzabal, lancé par Busquets, résistait à Dayot Upamecano et parvenait à tromper Hugo Lloris du pied gauche. L'avantage espagnol au score n'avait rien d'incongru à ce moment-là de la partie. La réaction française fut marquée de la classe de Benzema. Servi par Kylian Mbappé , l'attaquant du Real Madrid a sorti une balle brossée en dehors des seize mètres, qui n'a laissé aucune chance au portier Unai Simon (66e). L'action décisive est venue des pieds de Theo Hernandez. Le défenseur du Milan AC, qui évoluait dans son jardin, a réussi une ouverture d'une précision diabolique vers Mbappé. L'attaquant du PSG s'est présenté seul devant Simon et l'a désarçonné d'un beau jeu de jambes avant de marquer (80e). Finalement, le héros des Tricolores en fin de match était bien Lloris. Le portier de Tottenham a sauvé l'avantage par deux parades décisives face à des reprises d'Oyarzabal (88e) et de Pino (94e).

Neymar voit la Coupe du monde 2022 comme "la dernière" Image: KEYSTONE/EPA/Miguel Gutierrez La Coupe du monde 2022 au Qatar sera probablement "la dernière" pour Neymar, qui à 29 ans ne sait pas s'il pourra "supporter encore plus de football" dans une interview au média DAZN publiée dimanche. "Je crois que ce sera ma dernière Coupe du monde. Je la joue comme la dernière parce que je ne sais pas si j'aurai encore la condition, le mental, pour supporter encore plus de football", dit la superstar brésilienne dans une interview pour un documentaire sur la plateforme de streaming. "Je ferai tout pour y arriver en pleine forme, je ferai tout pour gagner avec mon pays, pour accomplir mon plus grand rêve depuis tout petit. Et j'espère pouvoir y arriver", ajoute l'attaquant du Paris Saint-Germain. Neymar, deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Seleçao derrière la légende Pelé, aura 34 ans pour le Mondial-2026, organisé en Amérique du Nord (Canada, Etats-Unis, Mexique). En sélection, "Ney" compte à son palmarès la défunte Coupe des Confédérations (2013) et la médaille d'or olympique (2016). Les blessures l'ont empêché de participer à la Copa América 2019, remportée par le Brésil à domicile. Il avait ensuite perdu l'édition 2021 en finale face à l'Argentine. En Coupe du monde, il a jusqu'ici participé à deux éditions, en 2014 et 2018. Pour la première, il a marqué 4 buts, mais s'est ensuite blessé et n'a pas pris part à l'humiliation historique (7-1) infligée par l'Allemagne en demi-finale. En 2018, le Brésil s'est incliné en quarts contre la Belgique.

L'Italie finit troisième de la Ligue des nations Duel entre l'Italien Alessandro Bastoni et le Belge Michy Batshuayi. Image: KEYSTONE/AP/Massimo Rana L'Italie a pris dimanche la troisième place de la Ligue des nations en battant la Belgique (2-1) au Juventus Stadium de Turin. Les champions d'Europe se sont imposés avec un but de Nicolo Barella, d'une frappe à l'entrée de la surface (46e), et un penalty de Domenico Berardi (64e). Les Belges ont réduit le score, trop tard, par le jeune Charles de Ketelaere (86e) qui a passé le ballon entre les jambes de Gianluigi Donnarumma. Comme en quart de finale de l'Euro, où la Nazionale s'était imposée sur le même score, sur la route de son sacre de Wembley, la défense belge a souffert face à la vitesse des Italiens.

Bottas s'impose en Turquie, Verstappen reprend la tête Image: KEYSTONE/EPA/SEDAT SUNA Valtteri Bottas (Mercedes) a remporté à Istanbul le GP de F1 de Turquie devant Max Verstappen (Red Bull). Celui-ci reprend la tête du championnat à Lewis Hamilton (Mercedes), parti 11e et arrivé 5e. Sergio Pérez (Red Bull) complète le podium devant Charles Leclerc (Ferrari) et donc Hamilton, meilleur temps des qualifications samedi mais pénalisé de dix places pour le changement de son moteur. En conséquence, Verstappen redevient leader avec six points d'avance sur le Britannique après cette 16e manche sur 22 cette saison. C'est la dixième victoire en Grand Prix et la première cette saison pour Bottas, parti de la pole position et auteur d'une course sans erreur. Il n'avait plus gagné depuis le GP de Russie 2020. Le Finlandais de 32 ans, coéquipier d'Hamilton depuis 2017, quittera Mercedes pour Alfa Romeo en fin d'année. Avec cette victoire, il conforte sa place de 3e du championnat devant le Britannique Lando Norris (McLaren), 7e dimanche. Parti 11e à cause d'une pénalité pour un changement de moteur vendredi, au-delà du quota autorisé par saison, Hamilton est remonté jusqu'à la 3e place avant de chuter à la 5e en fin de course en raison d'une mauvaise stratégie. L'an dernier, ici même en Turquie, lors d'un week-end également pluvieux, Hamilton n'était parti que 6e avant de s'imposer pour remporter son 7e titre mondial, égalant le record de Michael Schumacher. Cette saison, il poursuit à 36 ans sa lutte intense pour une huitième couronne inédite contre Verstappen, qui vise lui un tout premier sacre à 23 ans. Prochain rendez-vous le 24 octobre aux Etats-Unis pour la 17e manche.

L'ASF condamne l'action politique pendant l'interview de Shaqiri Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Une scène après la partie entre la Suisse et l'Irlande du Nord samedi à Genève a provoqué le désarroi. Un spectateur a posé une veste sur les épaules du capitaine suisse Xherdan Shaqiri pendant une interview télévisée avec la RSI. Le vêtement portait le logo "UCK". Ce sigle correspond à une organisation paramilitaire fondée dans les années 90, qui a lutté pour l'indépendance du Kosovo. L'Association suisse de football a condamné l'action dimanche dans un communiqué: "Il est inacceptable que des personnes veuillent utiliser des stades de football, et dans ce cas l'interview d'un joueur après un match, à des fins de propagande politique. Xherdan Shaqiri a réagi de manière exemplaire et est resté calme." Shaqiri, qui a des racines kosovares, est effectivement resté calme pendant l'incident. Il a enlevé la veste et a ri. Le coupable a été interrogé par la police et une interdiction de stade lui a été signifiée.

L'ex-international Rui Costa élu président du Benfica Image: KEYSTONE/EPA LUSA/ANTONIO COTRIM Les "socios" du Benfica ont élu l'ex-international portugais Rui Costa comme président. Ceci quelques mois après la démission de leur ancien dirigeant soupçonné d'escroquerie. M. Costa, 49 ans, a remporté confortablement l'élection à laquelle ont participé un peu plus de 40'000 "socios", un record dans l'histoire du club fondé en 1904, en récoltant 84,48% des voix contre 12,24% pour son adversaire, Francisco Benitez. Son mandat durera quatre ans, jusqu'en 2025. D'abord joueur du club (1991-1994, 2006-2008), Rui Costa a ensuite été vice-président et enfin intérimaire à la tête de la direction après l'arrestation de Luis Filipe Vieira en juillet. Les "Aigles" de Lisbonne, décevants sur le plan sportif, sans le moindre trophée à la clé, ont connu une période trouble en fin de saison dernière. Leur crise a culminé au coeur de l'été avec le placement en garde à vue, l'assignation à résidence puis la démission, de M. Vieira. L'ancien dirigeant est visé par une enquête pour abus de confiance, escroquerie aggravée, falsification, fraude fiscale et blanchiment d'argent, ouverte par les autorités judiciaires portugaises et baptisée "carton rouge". Après avoir mené une quarantaine de perquisitions dans les régions de Lisbonne et Braga, le parquet a fait état d'affaires et d'opérations de financement d'un montant total supérieur à 100 millions d'euros qui peuvent avoir provoqué des pertes élevées pour l'État et plusieurs sociétés. Agé de 72 ans, M. Vieira aura dirigé le Benfica pendant 18 ans, un record de longévité assorti de sept titres de champion du Portugal. Sa présidence, marquée à ses débuts par le redressement financier du club et la construction d'un nouveau centre de formation, avait déjà été ternie par plusieurs affaires judiciaires pour blanchiment d'argent, fraude fiscale, corruption et trafic d'influence.

Tyson Fury gagne encore Tyson Fury ajuste une fois de plus Deontay Wilder. Image: KEYSTONE/EPA/ETIENNE LAURENT Tyson Fury demeure le roi des poids lourds. Le Britannique a conservé sa ceinture WBC à la faveur d'un nouveau succès devant Deontay Wilder. Tyson Fury demeure le roi des poids lourds. Le Britannique a conservé sa ceinture WBC à la faveur d'un nouveau succès devant Deontay Wilder. A Las Vegas,, le "Gypsy" s'est imposé par K.O. au 11e round au terme d'un affrontement dantesque qui restera dans les annales de la boxe. Tyson Fury (33 ans) toujours invaincu en 32 combats, dont un nul concédé en décembre 2018 contre l'Américain qu'il avait ensuite battu en février 2020, a été une nouvelle fois dominant pour leur troisième combat. Il est toutefois lui aussi tombé deux fois au sol, mais s'est toujours relevé. Un énième crochet du droit du Britannique - il y en a eu tellement qu'on ne les comptait plus à ce stade - a eu raison de l'Américain, qu'on sentait de plus en plus éprouvé, avec un courage insensé à rester encore debout sur le ring. Poussé dans ses derniers retranchements, Tyson Fury a été le premier à faire vraiment mal, en plaçant, déjà, un crochet du droit sur l'oreille de son rival, puis un uppercut du gauche qui ont fait tomber Wilder. Mais l'Américain devait vite trouver les ressources pour faire ce qu'il fait de mieux au monde, dès la reprise suivante: placer sa droite foudroyante. Fury l'a encaissée plein crâne et cela a dû tourner terriblement à l'intérieur car il s'est retrouvé au tapis. Puis une deuxième fois, après un crochet sur la nuque qui l'a envoyé en avant, avant d'être sauvé par le gong de ce 4e round. Mais Fury, qui était déjà tombé deux fois en 2018 et s'était à chaque fois relevé, l'a refait avant d'attaquer de plus belle. Les rounds suivants, il les a ainsi dominés en plaçant ses enchaînements gauche droite, et Wilder semblait de plus en plus épuisé, même s'il n'a jamais refusé le coup pour coup. Au 10e round, Fury a renvoyé au sol Wilder, encore de son crochet du droit à la tempe. Avec l'énergie du désespoir, dans un état presque second, Wilder a répliqué et a fait tanguer le Britannique, qui tenait debout dans les cordes et lui disait du gant frappant sa propre tête "vas-y, tape encore". Un combat à la "Rocky", mais en mieux et en vrai ! Tyson Fury peut désormais se tourner vers une potentielle unification des titres face à l'Ukrainien Oleksandr Usyk, qui a créé une énorme surprise le mois dernier en battant par décision unanime Anthony Joshua, pour s'emparer des ceintures WBA, WBO et IBF. A moins qu'une revanche ait lieu auparavant entre ces deux boxeurs. Pour Wilder, 35 ans (2 défaites, 42 victoires, 1 nul), ce nouvel échec doit être terriblement dur à encaisser, tant il a donné tout ce qu'il avait. Au point que se pose la question de son avenir en tant que boxeur professionnel.

Viktorija Golubic élimine Maria Sakkari Image: KEYSTONE/EPA/RAY ACEVEDO Viktorija Golubic (WTA 46) est - enfin - de retour ! A Indian Wells, la Zurichoise a cueilli l'une des plus belles victoires de sa carrière. Elle a battu la 9e mondiale Maria Sakkari 5-7 6-3 6-2. Viktorija Golubic est parvenue à signer deux victoires de rang pour la première fois depuis son quart de finale de Wimbledon. Après son succès de jeudi sur la vice-Championne olympique Marketa Vondrousova (WTA 37), elle est sortie victorieuse de son premier affrontement contre la Grecque, demi-finaliste cette année à Roland-Garros et à Flushing Meadows. Elle a, surtout, mis fin à une longue attente. Elle n'avait, en effet, plus battu une joueuse du top ten depuis son succès avant la limite sur Garbine Muguruza en... 2016 à Linz. Sa prochaine adversaire sera la Russe Anna Kalinskaya (WTA 93) qui est issue des qualifications. La Zurichois a enlevé les deux rencontres qui l'ont opposée à ce jour à la Moscovite. La clé du succès de Viktorija Golubic fut, contrairement à son adversaire, sa faculté de gagner plus de 50 % de ses points derrière sa seconde balle. Après la perte du premier set, elle fut capable d'élever le niveau de son jeu pour s'imposer sur sa seconde balle de match après 2h33' de jeu.

Les Bleus à portée de titre, la jeune Espagne aussi Sortie groggy de l'Euro, la France est requinquée avant la finale de la Ligue des nations, dimanche à Milan contre une Espagne joueuse et rajeunie. Les Bleus sont attirés par le nectar d'un nouveau titre, un peu plus d'un an avant de défendre leur étoile mondiale. L'annonce samedi du forfait d'Adrien Rabiot, testé positif au Covid-19 et placé à l'isolement, vient tout de même perturber la vie d'une équipe de France revenue dans des sphères plus légères, après un été raté et une rentrée compliquée. La sélection tricolore a en effet retrouvé de la force après le "combat de boxe", selon l'expression du capitaine Hugo Lloris, remporté par k.o. et sur le gong jeudi contre la Belgique (3-2) en demi-finale de Ligue des nations, après avoir été menée 2-0 à la mi-temps. L'ascenseur émotionnel avait écrasé les champions du monde à l'Euro, éliminés en huitièmes de finale par la Suisse malgré deux buts d'avance. Ils retrouvent un peu d'air avant le sommet contre l'Espagne. "On était du mauvais côté cet été, ça fait mal, c'est dur, mais il faut l'accepter aussi", a retenu Didier Deschamps jeudi. Signal avant le Mondial Trois jours plus tard, à Milan, il faut remonter sur le ring face à un autre poids lourd du continent, la "Roja" de Luis Enrique, pour garnir l'armoire à trophées, gagner des points au classement FIFA et marquer les esprits à treize mois de la Coupe du monde au Qatar. "Ca nous ferait du bien et nous donnerait beaucoup de confiance, prouverait qu'on peut faire mal lors de la prochaine Coupe du monde", sans que cela n'efface la déception de l'Euro, a résumé Antoine Griezmann vendredi. "On veut montrer qu'on n'a rien perdu, qu'on reste une nation forte". Indispensable du système Deschamps, le Mâconnais devrait enchaîner un 57e match d'affilée au soir de sa 100e sélection, contre la nation qui l'a façonné depuis ses jeunes années à la Real Sociedad. "J'espère que ça va se terminer avec une coupe et une fête après le match", a souri l'attaquant de 30 ans, désireux de "chambrer" Koke, son ami et coéquipier à l'Atlético Madrid, en cas de victoire. Un premier duel depuis 2017 France-Espagne a beau être un classique du Vieux Continent, les deux acteurs ont perdu l'habitude de se rencontrer ces dernières années. Le choc précédent remonte à mars 2017 au Stade de France, un soir où l'Espagne avait gagné 2-0 et où l'équipe de France découvrait la VAR, à ses dépens. Privé d'un but par l'arbitrage vidéo, Griezmann portait déjà le maillot de l'Atlético Madrid, qu'il a retrouvé cet été après deux saisons ternes au Barça, mais il n'avait pas encore la deuxième étoile de champion du monde sur le maillot tricolore, décrochée l'année suivante en Russie. Gavi et Torres, péril jeune Le visage de l'équipe de France a bien changé depuis, de l'éviction d'Olivier Giroud à l'intronisation de son partenaire à l'AC Milan, Theo Hernandez. Dimanche "on joue chez moi, Milan et San Siro c'est ma maison. Ca va être un jour incroyable, surtout si on gagne", a souri le défenseur de 24 ans, buteur décisif contre la Belgique. Face aux Bleus, l'Espagne comptera également sur sa jeunesse triomphante. A l'image de Ferran Torres, auteur à 21 ans d'un doublé en demi-finale mercredi contre l'Italie championne d'Europe (2-1), et de "Gavi", milieu offensif qui a offert une prestation de classe malgré ses 17 ans et une carrière de débutant au FC Barcelone. Les jeunes loups seront encadrés par Koke, Sergio Busquets, César Azpilicueta ou encore Aymeric Laporte, le défenseur central franco-espagnol de Manchester City qui a rejoint la sélection espagnole peu avant l'Euro, faute d'être convoqué par Deschamps. La "Roja", demi-finaliste du dernier Championnat d'Europe, devra "jouer avec ses idées, ses armes", pointe Mikel Oyarzabal. Pour l'ailier de la Real Sociedad, Griezmann, Kylian Mbappé et Karim Benzema sont "des grands joueurs, mais nous ne devons avoir peur de personne".

Une belle soirée pour Murat Yakin Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Ravi à la fois par sa première victoire à la tête de la Suisse en match officiel et par la ferveur du public, Murat Yakin gardera encore longtemps le souvenir de ce 2-0 face à l'Irlande du Nord. "Nous aurions dû nous imposer plus largement encore. Breel Embolo aurait mérité de marquer pour l'ensemble de son oeuvre ce soir, souligne le sélectionneur. Nous avons su nous ménager de nombreuses chances de but. Nous avons joué plus vite qu'à Belfast. Il est vrai que ce soir je pouvais compter sur de nouveaux joueurs." Murat Yakin pense à Breel Embolo, bien sûr, mais aussi à Xherdan Shaqiri. "On l'a cherché et on a su le trouver", se félicite-t-il. Murat Yakin lui a confié un rôle plus axial qu'à Lyon dans son système en 4-2-3-1. Ce choix fut payant. Le sélectionneur affirme, par ailleurs, que l'expulsion de Jamal Lewis en première période n'a pas influencé le résultat. "Nous étions déjà en contrôle", assure-t-il. En revanche, son homologue Ian Baraclough ne décolérait pas. "Ce fut le tournant, lâche le sélectionneur irlandais. Je n'ose pas dire devant la presse ce que je peux penser d'une telle décision arbitrale." Murat Yakin a tenu également à insister sur la performance défensive de son équipe. "Nous en sommes désormais à trois clean sheets de rang. Nous avons su tuer dans l'oeuf les tentatives adverses. L'équipe a témoigné d'une concentration extrême." Mais mardi à Vilnius, le sélectionneur devra composer sans Denis Zakaria, suspendu, très certainement sans Manuel Akanji, dont les adducteurs ont sifflé samedi, et peut-être sans Kevin Mbabu, également touché. "Même si je possède un banc de qualité, il se peut que je convoque un joueur de piquet.", précise-t-il.

Mbabu: "Ona su rester patients" Mbabu est conscient que la Suisse doit se montrer plus efficace Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI "Le job a été fait", a lâché Kevin Mbabu après la victoire de la Suisse face à l'Irlande du Nord dans les qualifications pour la Coupe du monde. "On a su rester patients", a souligné le Genevois. "C'était difficile au début, face à bloc bas et agressif. C'était compliqué de trouver les espaces pour se créer des occasions. Mais on a su rester patients", a expliqué au micro de la RTS le milieu de Wolfsburg, dont le hors-jeu de la 4e minute a provoqué l'annulation d'un but de Zakaria. "On peut se contenter de ces deux buts", a-t-il ajouté. Mais notre ratio occasion/buts marqués est assez bas. On a toujours dit qu'on devait progresser dans ce domaine. C'est ce qui nous manque pour faire le prochain pas et se frotter aux meilleures nations du monde", a-t-il encore lâché. "C'était certainement une victoire méritée. Nous avons mis beaucoup de pression d'entrée", a pour sa part expliqué Steven Zuber, auteur du 1-0. "Avec un peu de chance, on aurait pu marquer plus, mais ça sera pour la prochaine fois", a-t-il ajouté.

L'insolente confiance fribourgeoise Benoit Jecker inscrit le 3-1 pour Fribourg Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Perdre? Fribourg a oublié la définition de ce verbe depuis le 21 septembre contre Lausanne et une défaite 5-2 à domicile qui avait eu le don d'agacer le coach Christian Dubé. Aujourd'hui, dix-huit jours plus tard, le boss des Dragons ne peut pas masquer son sourire. "Je serais bête de ne pas être heureux", glisse-t-il. Il faut dire que ce que ses joueurs montrent sur la glace depuis bientôt trois semaines a de quoi faire plaisir. "Tu n'es jamais satisfait à 100% mais pour moi c'est une grosse victoire ce soir, enchaîne le Canado-Suisse. L'engagement des gars, plus de vingt tirs bloqués, le power-play et le box-play qui vont bien, non vraiment j'aime leur attitude et du fait qu'ils ne paniquent pas. On sent les gars affamés." Cette recette de ce succès n'est pas évidente à dévoiler. Pas que Christian Dubé ait envie de faire son mystérieux, mais tout simplement parce qu'il ne peut pas l'affirmer d'un bloc. "Vous me connaissez, je suis assez cash avec les gars. On s'est bien parlé après la défaite contre Lausanne et je pense que les gars ont pris conscience. On vient pour quoi à la patinoire? Une simple question au final. C'est clair que c'est facile à dire maintenant que tout va bien, mais je pense qu'on a un groupe mature. Et ça aide d'avoir des joueurs d'expérience." En faire plus à l'entraînement Dans le camp des vaincus, il y a ce sentiment que Fribourg baigne dans une confiance folle et que les Dragons font en sorte que le puck tourne de leur côté. "Ils font en sorte que tout leur réussisse, analyse Jason Fuchs. Nous on a ce petit moment d'hésitation. Nous on a de la peine à se créer ce genre d'occasions, comme sur le premier but de Fribourg en fait. On aurait dû mieux faire sur le power-play en fin de match et aller chercher cette égalisation, mais il manque des détails. Marquer un but, c'est souvent insuffisant pour gagner un match. La dernière passe, le dernier jeu doit être parfait." Et l'ancien joueur de Bienne de réfléchir à une solution: "On a tous eu un moment où ça allait bien donc il faut aller chercher dans nos souvenirs. Cela passe souvent par en faire un peu plus à l'entraînement. Des fois dix squats de plus, des fois 50 tirs de plus ou dix minutes de plus sur la glace pour répéter un aspect du jeu." A Lausanne, l'entraîneur John Fust aurait voulu que ses hommes aillent chercher ce momentum. Qu'ils créent quelque chose pour déstabiliser les Fribourgeois. "Fribourg a fait preuve de maturité, note le Canado-Suisse. Notamment dans le troisième tiers. On a des moments où on domine, où on joue très bien, mais on doit trouver de la constance. Tout le monde le sent, je pense même que tout le monde dans la patinoire le sent. C'est là qu'on a besoin d'avoir les gars qui ont le geste final." Le LHC va se déplacer mercredi à Mannheim pour son dernier match de Champions League dans une compétition déjà terminée pour eux. L'occasion - peut-être - de faire souffler Tobias Stephan et de réintégrer Joël Genazzi, absent pour les deux parties du week-end.

La Suisse bat l'Irlande du Nord 2-0 Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Contrat rempli pour la Suisse ! Victorieuse 2-0 de l'Irlande du Nord à Genève, elle a cueilli le succès qui lui permet de rester collée à la roue de l'Italie dans le groupe C du tour préliminaire de la Coupe du monde. Face à un adversaire pratiquement inoffensif, la Suisse a forcé la décision dans le temps additionnel des deux mi-temps. Meilleur passeur de l'Euro, Steven Zuber fut, cette fois, à la conclusion d'une rupture initiée par le capitaine Xherdan Shaqiri et menée par Breel Embolo pour 1-0. Les deux Bâlois furent d'ailleurs les Suisses les plus en vue de la soirée. Dans un rôle plus axial qu'à Lyon, Shaqiri fut pratiquement dans tous les bons coups. Quant à Embolo, il est capable de faire des ravages par sa seule puissance qui fait oublier une maîtrise technique parfois déficiente. C'est lui, ainsi qui était encore le passeur décisif pour le 2-0 de Christian Fassnacht à la 91e minute, L'Irlande à 10 dès la 37e Réduits à dix dès la 37e minute après un second carton jaune à l'adresse de Jamal Lewis pour avoir trop tardé à effectuer une remise en touche, les Irlandais ne pouvaient pas espérer grand-chose dans ce match qui était pourtant celui de leur dernière chance pour accrocher une place de barragiste. Même si l'équipe de Suisse fut loin de toucher au sublime, le déséquilibre des forces en présence était beaucoup trop marqué. L'Irlande du Nord n'a bénéficié que d'une seule réelle occasion: une frappe de Connor Washington détournée par Yann Sommer sur une action provoquée par une bourde de Manuel Akanji à la 5e minute. Quelques secondes plus tôt, Denis Zakaria avait cru vivre l'un des plus grands moments de sa carrière. Dans "son" stade qui a su réserver un accueil formidable à l'équipe de Suisse, le Genevois armait une reprise magnifique du droit à l'orée de la surface pour ne laisser aucune chance au gardien Bailey Peacock-Farrell. Malheureusement, la VAR, après une longue délibération, annulait cette réussite pour un hors-jeu de Kevin Mbabu. A Vilnius mardi Ce mardi, la Suisse peut revenir à la hauteur de l'Italie avant la "finalissima" du 12 novembre à Rome. Elle y parviendra si elle s'impose à Vilnius sur une pelouse artificielle face à la Lituanie, qui a battu 3-1 la Bulgarie samedi. Si Xherdan Shaqiri et Breel Embolo évoluent dans le même registre qu'à Genève, la Suisse peut envisager ce déplacement avec sérénité.

Ajoie plie contre Davos, Bienne remporte le derby Le Davosien Axel Simic tente de passer entre les Ajoulots Alain Birbaum et Matteo Romanenghi. Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Davos s'est imposé 4-2 sur la glace d'Ajoie en National League. Dans le derby bernois, Bienne s'est imposé 2-1 aux tirs au but contre Berne. Toujours obligés à évoluer avec deux joueurs étrangers Philipp-Michael Devos et Jérôme Leduc, les Jurassiens fait bien meilleure figure qu'il y a six jours dans la station grisonne où ils étaient rentrés avec un 6-0 dans la valise. Pourtant, leur début de partie n'était guère rassurant. N'y avait-il pas 2-0 pour Davos après 2'33'' de jeu à la faveur des réussites de Frehner et de Rasmussen ? Les hommes de Gary Sheehan ont pu ensuite colmater la fuite. Ils ont même réduit l'écart par Daniel Eigenmann, qui sera exclu quelques minutes plus tard pour s'être battu avec Marc Wieser, également prié de rejoindre les vestiaires. Le quatrième but en cinq matches de Valentin Nussbaumer aurait pu briser l'élan jurassien (29e) mais Thibaut Frossard parti seul en contre à 4 contre 5 est parvenu à battre entre les jambières Gilles Senn (35e). Dominik Egli a douché les espoirs ajoulots à la 45e pour le 4-2. Bienne, qui a retrouvé Gaëtan Haas pour l'occasion, a donc remporté ses deux derbies contre le club de la capitale. Une nouvelle fois, il a fallu aller au-delà du temps réglementaire. Mais il a tout de même manqué d'émotions dans ce match très serré. Tristan Scherwey a ouvert le score à la 20e en prenant le palet dans son camp et en remontant toute la glace avant d'ajuster Van Pottelberghe. Un missile de Tony Rajala à la 43e a permis aux Biennois d'égaliser. A ce moment-là, c'est Philipp Wütrich qui avait pris la place de Daniel Manzato devant la cage du CP Berne, suite à une blessure du Vaudois. Avec son troisième gardien Davide Fadani, Lugano a remporté son deuxième derby tessinois de la saison contre Ambri-Piotta (3-1). Le défenseur Mirco Müller a ouvert le score à la 33e avant que Boedker ne double l'avantage à 5 contre 3 (40e). Tim Traber a assuré le succès luganais dans la cage vide (60e). Zoug a finalement battu 3-2 aux tirs au but Rapperswil-Jona. Les Lakers, qui avaient déjà battu le champion il y a quelques jours, auraient mérité un deuxième succès. Les Zougois ont arraché l'égalisation à 23'' du terme du temps réglementaire par Hansson. Les Zurich Lions sont parfois désarmants. Ils se sont inclinés 4-2 sur leur glace face à la lanterne rouge, les Langnau Tigers. Classement: 1. Fribourg-Gottéron 13/29 (40-30). 2. Bienne 13/27 (42-32). 3. Zoug 13/25 (40-32). 4. Davos 13/25 (46-37). 5. Zurich Lions 12/23 (39-27). 6. Rapperswil-Jona Lakers 12/19 (34-33). 7. Lugano 13/19 (37-36). 8. Ambri-Piotta 12/18 (36-33). 9. Lausanne 11/14 (28-30). 10. Berne 13/14 (35-34). 11. Langnau Tigers 13/12 (36-47). 12. Genève-Servette 12/9 (31-50). 13. Ajoie 12/9 (23-46).