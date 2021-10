La France renverse la Belgique +++ Imhof décroche le bronze

La France en finale contre l'Espagne en Ligue des nations Image: KEYSTONE/AP/Fabio Ferrari La France disputera dimanche à Milan la finale de la Ligue des nations contre l'Espagne. Les Français se sont qualifiés grâce à un succès 3-2 contre la Belgique dans un match échevelé. Une mi-temps pour chacun: la Belgique a largement dominé la première période avec un bon salaire de deux buts au cours des dernières minutes avant la pause. Alors que les défenses avaient pris l'ascendant sur les attaques, Yannick Carasco a réussi à surprendre Hugo Lloris au premier poteau après un service de Kevin De Bruyne (37e). Les Français ont accusé le coup, immédiatement punis par Romelu Lukaku, une nouvelle fois servi par De Bruyne, qui fusillait Lloris à bout portant dans la lucarne (41e). Ce doublé belge en quatre minutes juste avant le thé aurait pu assommer les joueurs de Didier Deschamps. Mais les Français ont commencé à confisquer le ballon aux Belges. La pression s'est faite toujours plus forte sur la cage du portier Thibaut Courtois. Antoine Griezmann ratait le but à 2 m (58e) après un dribble de Kevin Mbappé, le plus tranchant des attaquants tricolores. A force de squatter les seize mètres belges, les Français ont réduit le score par Benzema, bien servi au milieu d'une nuée de Belges par Mbappé. L'attaquant du Real Madrid s'est retourné avec soudaineté pour tromper Courtois (62e). Six minutes plus tard, Tielmans déséquilibrait légèrement Griezmann. Après un examen de la VAR, l'arbitre accordait un penalty, transformé en force par Mbappé (69e). Les deux équipes se rendaient coup pour coup dans les dernières minutes. Lukaku croyait avoir qualifié la Belgique quand il a transformé en but un centre de Carasco (87e). Le juge de ligne signalait finalement l'attaquant de Chelsea hors-jeu. Les Français touchaient la transversale sur un coup franc de Pogba (90e). Puis sur une action initiée sur l'aile droite, Pavard centrait dans les seize mètres. Vertonghen renvoyait mal le ballon dans les pieds de Theo Hernandez. Le latéral gauche du Milan AC ne manquait pas l'obole pour envoyer la France en finale (90e).

Imhof établit un record de Suisse sur la route du bronze Claudio Imhof en action lors de son record de Suisse de la poursuite individuelle. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Un jour après avoir remporté la médaille d'argent avec le "quatre" par équipes, Claudio Imhof se batrra pour le bronze sur la poursuite individuelle des Championnats d'Europe à Granges. Le Thurgovien (31 ans) a réalisé le troisième meilleur temps de la qualification sur les 4000 m en 4'09''235 et a établi en même temps un nouveau record de Suisse. Imhof, qui avait déjà remporté le bronze européen en 2018 dans cette discipline non olympique, a amélioré la marque de Stefan Bissegger de près d'une demi-seconde. Pour la course au bronze ce jeudi soir, Imhof affrontera le Français Benjamin Thomas, sacré champion d'Europe de la course aux points mercredi.

Murray veut qu'on lui rende ses chaussures et son alliance Murray s'est fait voler ses chaussures et... son alliance Image: KEYSTONE/AP/SETH WENIG Andy Murray a demandé publiquement qu'on lui rende son alliance, disparue en même temps que ses chaussures qu'il avait laissé sécher sous sa voiture pendant la nuit. L'ex-no 1 mondial a connu cette mésaventure alors qu'il s'apprête à jouer le Masters 1000 d'Indian Wells. "Je vais me faire gronder à la maison (par ma femme)", a plaisanté l'Ecossais dans une vidéo sur son compte Instagram. Il a pour coutume d'accrocher son alliance au lacet de l'une des chaussures, qu'il a déposées sous sa voiture, devant son hôtel, le temps qu'elles sèchent, "car elles sentaient très fort", a-t-il avoué. Le lendemain matin, elles avaient disparu et l'alliance avec. Trois fois vainqueur en Grand Chelem (deux Wimbledon, un US Open), Andy Murray en a donc appelé aux réseaux sociaux pour retrouver au moins son alliance. "J'ai dû aller au magasin le plus proche pour racheter des chaussures qui sont un peu différentes de mes chaussures habituelles, ce qui n'est pas idéal", a ajouté le Britannique.

Zverev satisfait qu'une enquête soit menée à son encontre Image: KEYSTONE/EPA/CJ GUNTHER Alexander Zverev est satisfait que l'ATP ait lancé une enquête à son encontre. L'Allemand, champion olympique à Tokyo, est accusé de violences conjugales par son ancienne petite amie Olga Sharypova. "Il est très difficile pour moi de blanchir mon nom. Cela fait longtemps que je demande que cela se produise", a expliqué le no 4 mondial devant la presse avant le Masters 1000 d'Indian Wells. "Je sais que les médias disent que c'est une mauvaise nouvelle pour moi. Mais je suis en fait assez content, car j'espère que cela permettra de régler la question", a poursuivi le demi-finaliste du récent US Open à propos de l'ouverture d'une enquête par l'ATP. Procédure en Allemagne L'année dernière, l'ancienne junior russe Olga Sharypova a accusé - sans pour autant saisir la justice - Alexander Zverev de violences physiques et psychologiques, commises notamment lors du Masters 1000 de Shanghaï en 2019. Ces allégations ont toujours été rejetées par le Hambourgeois. Le magazine en ligne Slate a publié en août plus de détails sur ces accusations. Cela a poussé Sascha Zverev à entamer une procédure judiciaire en Allemagne et à publier une déclaration dans laquelle il niait "catégoriquement et sans équivoque" avoir été violent avec Olga Sharypova. Trop tard Pour Alexander Zverev, l'enquête arrive même trop tard. "L'ATP a attendu un an de trop, pour être honnête", a déclaré le no 4 mondial, qui ne sait toutefois pas encore exactement comment l'ATP entend enquêter sur ces allégations qui circulent depuis des mois. "Bien sûr, je serai interrogé, ils seront interrogés - mais honnêtement, je n'en ai aucune idée", a-t-il souligné à ce sujet. Zverev veut pouvoir passer à autre chose le plus rapidement possible. Il a expliqué que cette affaire avait fait passer au second plan l'année exceptionnelle qu'il a connue sur le plan sportif. Il est donc ravi "que l'ATP se bouge enfin le cul et fasse quelque chose." "Pour que vous puissiez laisser tout cela derrière vous et que je puisse me concentrer à nouveau sur le joueur de tennis que je suis", a lâché l'Allemand. "Je suis no 4 mondial, j'ai gagné les Jeux olympiques, deux tournois Masters 1000 cette année. Et la plupart des conférences de presse où je vais parlent de ces conneries, malheureusement."

Bencic-Rogers et Teichmann-Begu au 2e tour Image: KEYSTONE/AP/Elise Amendola Belinda Bencic (WTA 10) et Jil Teichmann (WTA 39) affronteront respectivement Shelby Rogers (WTA 44) et Irina-Camelia Begu (WTA 61) au 2e tour du tournoi WTA 1000 d'Indian Wells. Tête de série no 8 dans le désert californien, Belinda Bencic reste sur un abandon en quart de finale à Chicago vendredi dernier. La St-Galloise, qui s'est voulu rassurante concernant l'état de son genou droit, a remporté quatre des cinq duels livrés face à Shelby Rogers. Elle a notamment battu l'Américaine cet été à Cincinnati. Elle aussi exemptée de 1er tour en tant que tête de série no 31, Jil Teichmann affiche pour sa part un bilan de 1-1 face à Irina-Camelia Begu. Leur dernier face-à-face, perdu par la gauchère seelandaise qui a quant à elle été sortie dès les 8es de finale à Chicago, date de Roland-Garros 2020. Les deux Suissesses seront opposées au stade des 16es de finale si elles remportent leur 2e tour. Cela a déjà été le cas cet été, à Cincinnati, où Jil Teichmann avait battu Belinda Bencic en quart de finale avant de se hisser en finale.

Match interrompu pour dénoncer les abus sexuels Image: KEYSTONE/AP/Steve Dipaola Les joueuses du Washington Spirit et du Gotham FC ont interrompu leur match durant plus d'une minute pour protester contre les agressions sexuelles dont disent avoir été victimes d'anciennes joueuses. Les protagonistes de cette rencontre du championnat nord-américain (NWSL) ont stoppé le jeu, en se positionnant bras dessous, bras dessus en cercle, à l'intérieur du rond central. Elles l'ont fait à la sixième minute, afin de symboliser le nombre d'années qu'il a fallu pour que soient sus les agissements présumés de l'ancien entraîneur du North Carolina Courage, Paul Riley. Riley a été licencié la semaine passée après les allégations d'agressions sexuelles proférées à son endroit par deux anciennes joueuses. Sinead Farrelly a ainsi témoigné dans un article du site The Athletic avoir été contrainte à des rapports forcés quand elle jouait sous ses ordres au Philadelphia Independence. Et avec Mana Shim, elles ont également affirmé qu'à une autre occasion, lorsque Riley les entraînait au sein des Portland Thorns en 2015, il les avait forcées à s'embrasser dans son appartement. Démissions Ces allégations, qui ont poussé la FIFA à ouvrir une enquête, ont sérieusement ébranlé la NWSL puisqu'elles ont été accompagnées de reproches sur l'inaction de la commissaire Lisa Baird, qui a fini par démissionner. Tout comme le président du Washington Spirit, Steve Baldwin, dont la décision de limoger l'entraîneur Richie Burke à la suite d'accusations de harcèlement verbal et moral n'a pas fait oublier sa gestion longtemps passive de l'affaire. Cette interruption du match s'est faite en signe de "solidarité" avec les victimes d'abus, selon le syndicat des joueuses (NWSLPA). "Ce soir, nous reprenons notre place sur le terrain, car nous ne laisserons pas notre joie nous être enlevée", ont-elles indiqué, après avoir refusé de jouer le week-end dernier. Elargir l'enquête Deux autres matches se jouaient ce mercredi et des interruptions du jeu similaires se sont produites, entre le North Carolina Courage et le Racing Louisville à Cary, en Caroline du Nord, et entre les Portland Thorns et le Houston Dash dans l'Oregon. Dans son communiqué, le syndicat des joueuses a détaillé une liste de propositions, incluant notamment que chaque entraîneur et directeur général se soumette à une enquête indépendante sur les comportements abusifs. La NWSLPA a également demandé que l'enquête ouverte annoncée par la Ligue dimanche soit élargie aux 12 clubs la composant, ainsi qu'à ses membres du personnel.

Fury-Wilder: pas de face-à-face en conférence de presse Image: KEYSTONE/AP/Erik Verduzco Tyson Fury et Deontay Wilder ont tellement fait monter la tension en s'insultant, mercredi en conférence de presse, qu'ils ont été empêchés de se présenter face à face. Il s'agissait d'éviter tout incident, à trois jours de leur troisième combat chez les lourds. C'est au MGM Grand de Las Vegas que le Britannique va remettre en jeu son titre WBC, vingt mois après l'avoir ravi à l'Américain, au terme d'un affrontement à sens unique où il s'était imposé par arrêt de l'arbitre au 7e round. En décembre 2018, un nul les avait départagés. Retransmise en direct à la télévision américaine, la conférence de presse a été parfois lunaire avec Wilder en survêtement rouge, assis, les yeux rivés sur son téléphone portable, Fury, dans un contraste saisissant, préférant rester debout, torse nu sous une veste bariolée de reproductions de sa ceinture de champion. Accusations Puis l'électricité a jailli, quand le Britannique s'en est verbalement pris à l'Américain, qui avait plus tôt maintenu ses accusations de tricherie à son endroit pour expliquer sa défaite lors de leur dernier combat. Et alors que les insultes s'intensifiaient, le promoteur de Fury, Bob Arum, a opposé son veto au traditionnel face-à-face devant clore l'évènement médiatique. Ce dernier s'est certainement rappelé que les deux protagonistes s'étaient bousculés lors d'une conférence avant leur premier combat il y a trois ans. Digérant très mal d'avoir été battu, Wilder a entre autre affirmé, ces derniers mois, que le Britannique avait lesté ses gants, que son propre entraîneur, depuis viré, avait été de mèche avec le camp adverse pour trafiquer son eau dans les bidons. Il avait aussi expliqué avoir été vidé de toute énergie, après son entrée sur le ring dans un costume trop lourd à porter.

L'Espagne bat l'Italie et file en finale Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni L'Espagne disputera la finale de la Ligue des nations dimanche prochain à Milan. La Roja s'est imposée 2-1 face à l'Italie mercredi à San Siro dans la première demi-finale. Sacrée championne d'Europe cet été à Londres, la Squadra Azzurra de Roberto Mancini a donc fini par plier, après une somptueuse série de 37 matches sans défaite. Le dernier revers de l'Italie datait du 10 septembre 2018, face au Portugal, en Ligue des nations déjà L'expulsion à la 42e minute du pilier de la défense Leonardo Bonucci pour un deuxième avertissement aura pesé lourd au final. Cinq minutes plus tard, dans les arrêts de jeu de la première période, Ferran Torres signait en effet le 2-0 pour l'Espagne. Doublé pour Ferran Torres L'attaquant de Manchester City concluait de la tête une superbe action collective, à la réception d'un centre d'Oyarzabal. Les deux mêmes hommes avaient déjà été l'origine du premier but de la troupe de Luis Enrique à la 17e, Ferran Torres trompant Gianluigi Donnarumma du pied droit. D'autant plus privée de ballon en infériorité numérique, l'Italie s'est battue jusqu'au bout pour poursuivre sa série d'invincibilité. Lorenzo Pellegrini a même inscrit le but de l'espoir à la 83e, sur une contre-attaque menée au côté de Federico Chiesa après un corner espagnol. Mais l'Espagne a résisté jusqu'au bout. Revanche La Roja prend ainsi sa revanche sur la demi-finale du dernier Euro, remportée aux tirs au but par la Squadra Azzurra le 6 juillet à Londres. Les hommes de Luis Enrique se mesureront à la Belgique ou à la France dimanche prochain en finale de cette Ligue des nations, toujours à San Siro.

Lausanne battu par Mannheim et éliminé Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Lausanne ne disputera pas la phase à élimination directe de la Ligue des champions. Le LHC s'est incliné 5-2 mercredi à domicile face à Mannheim, perdant ainsi tout espoir de terminer à l'une des deux premières places du groupe C. Les hommes du coach John Fust ont pu brièvement croire en leurs chances lorsqu'un but de Cory Emmerton en infériorité numérique leur a permis de mener 2-1 à la 28e minute. Mais la pénalité de match infligée à Fabio Arnold seulement 12'' après le 1-1 signé Benjamin Baumgartner (25e) a fini par coûter cher à Lausanne. Mannheim a trouvé la faille à deux reprises en l'espace de 79'' durant ces cinq minutes de "power-play", reprenant ainsi l'avantage au score avant la mi-match. Les Aigles ont inscrit deux nouveaux buts dans l'ultime tiers-temps, le dernier dans une cage désertée par Tobias Stephan. Tout est donc dit dans cette poule avant même la dernière journée, lors de laquelle le LHC se déplacera à Mannheim la semaine prochaine. La formation allemande est assurée de disputer les 8es de finale, tout comme les Finlandais de Lukko Rauma qui ont dominé Cardiff 5-2 mercredi soir.

Gavi, plus jeune international espagnol de l'histoire Image: KEYSTONE/EPA/MARISCAL Gavi (17 ans) est devenu mercredi le plus jeune joueur de l'histoire à porter le maillot de l'équipe d'Espagne. Le milieu du FC Barcelone bat un record vieux de 85 ans. Pablo Paez Gavira, dit Gavi, a été titularisé par Luis Enrique pour la demi-finale de Ligue des nations contre l'Italie. Agé de 17 ans et 60 jours, il bat le record de précocité d'Angel Zubieta Redondo, qui avait revêtu le maillot de l'équipe d'Espagne pour la première fois à 17 ans et 284 jours, en 1936. Il s'agit d'un énorme saut pour le jeune milieu de terrain blaugrana, qui n'a joué que 363 minutes avec l'équipe première du Barça. Son équipier à Barcelone Ansu Fati avait quant à lui été lancé à 17 ans et 308 jours en septembre 2020 lors d'un match de Ligue des nations déjà, contre l'Allemagne.

Servette Chênois s'incline 3-0 face à la Juventus Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Servette Chênois a connu la défaite pour son entrée en lice en phase de poules de la Ligue des champions dames. Les joueuses du coach Eric Sévérac se sont inclinées 3-0 devant la Juventus. Les championnes de Suisse en titre, qui avaient décroché leur ticket en allant s'imposer à Glasgow le 8 septembre, n'ont rien pu faire face à la formation entraînée par Joe Montemurro. Menées 1-0 à la pause, elles ont encaissé deux buts supplémentaires en deuxième période alors qu'elles cherchaient à jouer un football plus offensif. La Juventus, qui a remporté ses 27 derniers matches dans son championnat national - dont les 22 disputés la saison dernière ! - a ouvert la marque sur une action de toute beauté à la 36e. D'un lob astucieux, Lisa Boattin servait parfaitement dans le dos de la défense Arianna Caruso, laquelle reprenait directement le ballon. La gardienne servettienne Iñes Pereira n'a rien pu faire sur ce coup. La Portugaise, qui avait retardé l'échéance en repoussant un penalty d'Andrea Staskova à la 27e, a dû capituler à deux reprises en deuxième mi-temps sur des réussites de la Suédoise Lina Hurtig (65e) et de Valentina Cernoia (71e). A Wolfsburg mercredi prochain Servette Chênois, qui n'a cadré que 2 tirs dans cette partie contre 10 pour son adversaire, se déplacera sur le terrain du vainqueur de la dernière Coupe d'Allemagne Wolfsburg mercredi prochain lors de la 2e journée. La formation genevoise accueillera ensuite Chelsea, champion d'Angleterre en titre, le 9 novembre à la Praille.

Roglic s'impose à trois jours du Tour de Lombardie Roglic (ici lors du Tour d'Emilie) est en forme en cette fin de saison Image: KEYSTONE/EPA/BETTINI Primoz Roglic (Jumbo) a poursuivi sa belle campagne d'Italie. Le Slovène a remporté mercredi Milan-Turin, à trois jours du rendez-vous majeur du Tour de Lombardie, dernière grande classique de la saison. Il avait déjà enlevé le Tour d'Emilie samedi. Au terme des 189 kilomètres de course, le triple vainqueur du Tour d'Espagne a été le plus costaud lors de l'ascension finale vers la basilique de Superga, qui domine Turin. Il s'est imposé dans un duel avec le Britannique Adam Yates (Ineos). Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), qui disputait sa première course depuis son second titre de champion du monde conquis à Louvain le 26 septembre, n'a lui pas participé à la bataille finale. Le Français s'est relevé rapidement après une tentative d'attaque au bas de l'ascension finale.

Le "quatre" suisse se battra pour l'or ce soir Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Comme en 2015, le "quatre" suisse se battra pour la médaille d'or dans le tournoi de poursuite par équipes aux Championnats d'Europe à Granges. Dans le tour principal, la Suisse a dominé la Russie et affrontera le Danemark en finale. Le meilleur temps réalisé en qualification mardi avait laissé espérer un résultat positif. Désormais, les Suisses ont obtenu la certitude qu'avec Claudio Imhof, Valère Thiébaud, Simon Vitzthum et Alex Vogel, ils possèdent l'un des quartettes les plus rapides de ces Européens. Contre les Russes, qui se sont complètement désunis dans les derniers 1000 m, les Suisses ont même réussi à les rejoindre et à les dépasser. Ils se sont assuré ainsi une quatrième médaille européenne dans cette discipline et se sont qualifiés pour la troisième fois en finale. Il y a six ans (avec Stefan Küng et Silvan Dillier) et en 2018 (avec Stefan Bissegger), les Suisses s'étaient inclinés en finale contre la Grande-Bretagne et l'Italie. Ce mercredi soir, les Suisses tenteront de glaner l'or à leur troisième essai contre le Danemark. Les Danois ont pris leur revanche dans le tour principal contre l'Italie après la défaite en finale olympique à Tokyo. Comme les Suisses n'ont pas été crédités d'un temps dans le tour principal après avoir rejoint les Russes, il est difficile d'établir une comparaison avec le Danemark. Lors du dernier temps intermédiaire pris après 3000 m, les Scandinaves étaient passés 1''5 plus vite que les Suisses.

Convoqué par la Bosnie et la Suisse, Husic choisit la Suisse Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Le défenseur du Lausanne-Sport, Anel Husic défendra les couleurs de la Suisse M21 ce vendredi contre les Pays-Bas dans son jardin de la Tuilière. Convoqué également par la Bosnie, Husic a choisi la sélection de Mauro Lustrinelli. Comme indiqué sur le site sfl.ch, Husic a reçu deux convocations le même jour: de la fédération suisse et de celle de Bosnie, son pays d'origine. Finalement, le défenseur du LS a opté pour la sélection helvétique. "Je suis né en Suisse et j'ai tout vécu ici", précise-t-il sur le site de la SFL. "Pour l'avenir et un éventuel choix définitif, chaque chose en son temps", s'empresse-t-il de préciser. Husic est titulaire depuis la 3e journée en Super League dans les rangs du Lausanne-Sport.