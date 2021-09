La France se rassure grâce à Griezmann ++ Djokovic file en quarts

Leylah Fernandez déchaînée Leylah Fernandez, une bagarreuse hors normes. Image: KEYSTONE/AP/Elise Amendola Leylah Fernandez a créé une nouvelle sensation en dominant Elina Svitolina (no 5) en quarts de finale de l'US Open. La Canadienne s'est imposée 6-3 3-6 7-6 (7/5), au terme d'une grande bataille. A 19 ans tout juste, Leylah Fernandez (WTA 73) ne doute de rien, et la façon dont elle a brandi son poing à plusieurs reprises, à la fin de la manche décisive, a montré à quel point elle était déterminée à épingler une nouvelle tête de série. Au 3e tour, elle avait déjà éliminé la no 3 mondiale Naomi Osaka, puis l'Allemande Angelique Kerber en 8es de finale. Elle a remporté mardi son 4e tie-break à cet US Open 2021. Pour Svitolina, le cauchemar continue. L'Ukrainienne a déjà gagné dix-sept tournois mais n'a toujours pas passé le cap des demi-finales en Grand Chelem. L'épouse de Gaël Monfils est tombée mardi sur une adversaire très bagarreuse, qui compense son petit gabarit par une grande intelligence de jeu et un mental à toute épreuve, le tout renforcé par un revers des deux mains de gauchère. Leylah Fernandez, fille d'un ancien footballeur professionnel équatorien et d'une Canadienne d'origine philippine, n'avait jusque-là jamais eu l'occasion de dépasser le stade des 16es de finale en Grand Chelem. Désormais, c'est tout juste si elle ne partira pas favorite de sa demi-finale contre la gagnante du match entre la Bélarusse Aryna Sabalenka (no 2) et la Tchèque Barbora Krejcikova (no 8).

Ajoie, battu, mais passe son examen d'entrée Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Au terme d'un match enlevé, Bienne n'a pas permis à Ajoie de fêter son retour en National League avec une victoire. Les Seelandais se sont imposés 3-1 à Porrentruy devant plus de 3300 spectateurs. Les Jurassiens ont livré un match plein. Le public a pu vibrer dans une partie où le palet passait d'un but à l'autre. Les joueurs d'Antti Törmanen ont dominé dans la possession du puck, mais ils se sont heurtés à un Tim Wolf, parfaitement à la hauteur de sa nouvelle catégorie de jeu. Hazen (26 minutes) et Devos (28) ont été largement employés par Gary Sheehan mais les Seelandais ont su parfaitement limiter le rayonnement des deux Québécois. Les Ajoulots ont pu entretenir l'espoir après la réduction du score par Eigenmann à la fin de la deuxième période. Finalement, les Biennois ont pu faire la différence dans le but sur leur deuxième but inscrit en infériorité numérique de la soirée après l'ouverture du score par Gaëtan Haas. Fribourg Gottéron a réussi le bon coup de la soirée avec un succès 6-3 sur la glace du CP Berne. Un doublé de Killian Mottet, deux assists du portier Reto Berra, bien des éléments ont souri aux Fribourgeois. Pourtant, ils se sont fait quelques frayeurs. Ils sont sortis avec un avantage flatteur de 2-0 au terme du premier tiers-temps avec une réussite de Desharnais après seulement 43'' de jeu. Berne est revenu au cours de la deuxième période, mais un but précieux de DiDomenico après 15'' au début de la dernière période a placé Gottéron sur les rails du succès. Descloux à son affaire Pour Genève-Servette, ce premier déplacement au Hallenstadion fut loin de ressembler à leurs dernières visites à l'occasion des demi-finales des play-off où les Genevois s'étaient imposés à deux reprises. Les Zurichois ont repris des couleurs (4-2). Avec Malgin, engagé la veille, ils ont largement dominé les débats même s'ils ont dû attendre d'avoir passé la mi-match pour ouvrir le score en supériorité numérique par Simon Bodenmann (32e). Auparavant, les Servettiens n'avaient pas exploité une double pénalité mineure infligée à Andrighetto pour une canne haute au visage de Pouliot. Malgré un Gauthier Descloux à son affaire, les joueurs de Rikard Grönborg ont doublé la mise 44'' après la réussite de Bodenmann, sur un puck dévié qui a surpris le portier genevois. Puis juste avant la deuxième pause, le capitaine Geering exploitait parfaitement un contre initié par une perte de puck des joueurs d'Emond. La réduction du score de Pouliot à 5 contre 4 n'a pas inversé le cours de la partie. Un autogoal malheureux de Tömmernes a scellé le sort des Genevois. Le but du Finlandais Filppula à 4 contre 4 a montré que le Finlandais avait encore toutes ses jambes. Zoug a étrenné son titre devant son public avec un succès 5-2 face à Davos. Les champions de Suisse ont pris un double avantage au cours de la première période par Suri et Martschini. Note: complété

Medvedev sans trop de souci en demi-finale Image: KEYSTONE/AP/Elise Amendola Daniil Medvedev s'est qualifié pour les demi-finales de l'US Open en battant Botic van de Zandschulp. Il a cependant perdu son premier set du tournoi (6-3 6-0 4-6 7-5) face au qualifié néerlandais. Malgré les sept rencontres accumulées avant ce quart de finale, van de Zandschulp (ATP 117) avait encore du ressort. Le public ne donnait pas cher de sa peau après les deux premières manches, mais le Néerlandais s'est soudain enhardi et a poussé Medvedev, no 2 mondial, à commettre des fautes. Le Russe a toutefois repris la main en s'appuyant notamment sur son premier service. Une fois qu'il a pu resserrer son jeu, après la perte du 3e set, Medvedev a montré des échantillons de la solidité qui lui avait permis de faire un malheur sur surface dure ces derniers mois, avec notamment des victoires éclatantes au Masters de Londres et au Masters 1000 de Paris fin 2020. En demi-finales, le Russe jouera contre le gagnant du match entre Félix Auger-Aliassime (CAN) et Carlos Alcaraz (ESP). Il s'annonce comme un grand obstacle dans la quête du Graal de Novak Djokovic à Big Apple.

La Suisse fait son devoir à Gibraltar Mission remplie pour Mauro Lustrinelli et la Suisse M21. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT L'équipe de Suisse M21 a également remporté son deuxième match contre Gibraltar dans le cadre des qualifications pour l'Euro M21. Quatre jours après le 4-0 à Sion, les jeunes Suisses se sont imposés sur le même score à l'extérieur. Gabriel Barès a permis à la Suisse de prendre l'avantage après un début de match un peu hésitant et un gros déchet à la conclusion pour le Fribourgeois Felix Mambimbi. L'attaquant des Young Boys s'est bien repris, par la suite, pour inscrire le 2-0 peu avant la pause sur le gazon synthétique du stade Victoria. Le Genevois Mohamed Amdouni a doublé le score en fin de match après une longue période d'inefficatité des Suisses. L'entraîneur Mauro Lustrinelli avait changé trois joueurs par rapport au premier duel. Devant la cage, il avait titularisé Justin Hammel pour Amir Saipi, en défense centrale, Leonidas Stergiou est resté au repos et a été remplacé par Bryan Okoh, au milieu de terrain Fabian Rieder a succédé à Darian Males. La sélection helvétique disputera son prochain match de qualification pour l'Euro 2023 dans un mois. L'adversaire sera d'un tout autre acabit puisqu'il s'agira des Pays-Bas. Le match aura lieu à Lausanne le 8 octobre (19.00).

Même sans Ronaldo, le Portugal corrige l'Azerbaïdjan Image: KEYSTONE/AP/Aziz Karimov Sans sa star Cristiano Ronaldo, suspendu pour accumulation de cartons jaunes, le Portugal a signé une victoire tranquille face à l'Azerbaïdjan (3-0) à Bakou, en qualifications pour le Mondial 2022. Opposés à la 112e nation au classement Fifa, les Portugais se sont mis à l'abri dès la première période grâce à des buts de Bernardo Silva (26e) et André Silva (31e). Lors du second acte, Diogo Jota a scellé le score de la rencontre avec une nouvelle réalisation (75e). Avec cette victoire, les champions d'Europe 2016 ont provisoirement pris la tête du classement du groupe A, devant la Serbie qui se déplace en Irlande dans la soirée. Le prochain match du Portugal en éliminatoires de la Coupe du monde 2022 aura lieu le 12 octobre avec la réception du Luxembourg. Note: sera complété après France - Finlande

Mercedes alignera un duo anglais en 2022 George Russell: bye bye Williams, hello Mercedes Image: KEYSTONE/EPA/ANDY RAIN Mercedes alignera un duo de pilotes 100% anglais l'an prochain en formule 1. George Russell (23 ans) a été officialisé par l'écurie mardi en tant que coéquipier de Lewis Hamilton (36 ans). Russell court en F1 depuis le début de la saison 2019 sur une Williams-Mercedes. Il avait remplacé Hamilton - alors positif au Covid-19 - à Bahreïn au GP de Sakhir et avait failli s'imposer. Le Britannique s'était aussi récemment illustré en prenant la deuxième place des qualifications du GP de Belgique. Mercedes n'a pas révélé la durée du contrat de Russell, mais on peut imaginer que le champion 2018 de formule 2 sera lié pour plusieurs années. "C'est un jour spécial pour moi", a réagi le pilote sur Twitter. Pas un processus facile Russell prendra la succession du Finlandais Valtteri Bottas (32 ans), qui poursuivra sa carrière chez Alfa Romeo. Patron de l'équipe championne du monde sans interruption depuis 2014, Toto Wolff a dit que la décision de nommer Russell n'avait pas été un processus facile. Il a exprimé la certitude que le jeune pilote allait bien travailler avec Hamilton ces prochaines années. "Ce sera notre défi ensemble d'aider George à apprendre dans notre environnement aux côtés de Lewis, le plus grand pilote de F1 de tous les temps."

Gasly et Tsunoda continuent chez AlphaTauri Pierra Gasly va continuer chez AlphaTauri en 2022 Image: KEYSTONE/AP/Francisco Seco AlphaTauri conservera son même duo de pilotes pour la saison 2022 de formule 1. Le Français Pierre Gasly (25 ans) et le Japonais Yuki Tsunoda (21 ans) ont été confirmés par l'écurie italienne. "La constance et la stabilité sont cruciales à l'aube d'une nouvelle ère pour la F1, avec l'introduction d'un nouveau règlement en 2022. L'équipe pense que le duo actuel sera en mesure de fournir de bons résultats, ayant déjà bien travaillé ensemble en 2021", a expliqué AlphaTauri. La saison 2022 devrait en effet être importante pour les équipes les plus modestes, comme AlphaTauri, face aux constructeurs Mercedes, Red Bull, Ferrari, McLaren ou encore Alpine, avec l'introduction de nouvelles monoplaces censées être plus proches en performances. Trois podiums pour Gasly Arrivé en F1 en fin de saison 2017 chez Toro Rosso (l'ancienne identité d'AlphaTauri), Gasly a connu un passage difficile chez Red Bull lors de la première partie de 2019. Rétrogradé chez Toro Rosso à la mi-saison, il a depuis signé trois podiums, dont une victoire au Grand Prix d'Italie 2020. En 13 GP en 2021, Tsunoda a pour meilleur résultat une 6e place en Hongrie et pour meilleures qualifications deux 7e places en Azerbaïdjan et en Autriche. Il s'est aussi fait remarquer par ses éclats de voix lors de ses communications radio avec son équipe.

US Open: Maria Sakkari sort Bianca Andreescu après 3h29 de match Toute la motivation de Maria Sakkari Image: KEYSTONE/AP/John Minchillo La Grecque Maria Sakkari (26 ans) s'est qualifiée pour les quarts de finale de l'US Open lors de la session nocturne de lundi. Elle a sorti la Canadienne Bianca Andreescu en trois sets. Au terme d'une rencontre qui a duré 3h29, Maria Sakkari (tête de série no 17) s'est imposée 6-7 (2/7) 7-6 (8/6) 6-3 face à la lauréate de l'édition 2019 de l'US Open, qui était tête de série no 6. La Canadienne (21 ans) a connu des difficultés physiques dans la manche décisive, ce qui a permis à son adversaire de conclure. En quarts de finale, la joueuse grecque sera opposée à la Tchèque Karolina Pliskova (no 4).

Après la mascarade, les versions contradictoires Image: KEYSTONE/EPA/Sebastiao Moreira Pourquoi le choc Brésil-Argentine a-t-il été interrompu par les autorités sanitaires brésiliennes? Reprendra-t-il à une date ultérieure? Différentes versions s'opposaient pour expliquer cet épisode ubuesque. Les images surréalistes des membres de l'agence sanitaire Anvisa pénétrant sur la pelouse pour stopper le match de qualifications au Mondial 2022 à Sao Paulo étaient à la Une de journaux du monde entier. Notamment en Argentine, où le quotidien sportif Olé a qualifié la scène de "plus grande mascarade du football mondial". "Fausses informations" Première incohérence: comment l'Argentine a-t-elle pu sélectionner quatre joueurs évoluant en Premier League alors que neuf Brésiliens jouant en Angleterre n'ont pas été libérés? De ces quatre joueurs, trois ont commencé la rencontre: les milieux Giovanni Lo Celso et Cristian Romero et le gardien Emiliano Martinez. Selon l'Anvisa, ils auraient fourni de "fausses informations" dans leur formulaire d'entrée au Brésil, omettant de signaler qu'ils avaient séjourné au Royaume-Uni lors des quatorze derniers jours précédant leur arrivée. Lundi, la police brésilienne a annoncé avoir ouvert une enquête à ce sujet. La Fédération argentine (AFA) a de son côté nié tout "mensonge" de la part des joueurs concernés. Elle "attend la résolution de la commission de disciplinaire" de la FIFA, a déclaré son président Claudio Tapia. Pourquoi avoir attendu? L'Anvisa dit avoir agi en vertu d'une ordonnance ministérielle interdisant l'entrée sur le territoire brésilien à toute personne étrangère venue du Royaume-Uni, d'Inde ou d'Afrique du Sud, pour éviter la propagation de variants du coronavirus. Mais cela n'explique pas pourquoi les agents ont attendu que le match commence pour faire irruption sur le terrain, sachant que les joueurs étaient présents à Sao Paulo depuis vendredi. Selon plusieurs médias brésiliens, les agents auraient voulu intervenir juste avant la rencontre, mais les Argentins se seraient enfermés dans le vestiaire jusqu'au moment du coup d'envoi. La CBG change de version L'Anvisa a par ailleurs assuré avoir tenu une réunion dès samedi avec des représentants de la Confédération sud-américaine (Conmebol), de la Confédération brésilienne (CBF) et de l'AFA pour les informer de la nécessité de placer les quatre Argentins de Premier League en quarantaine. Lundi après-midi, la CBF a abondé, affirmant dans un communiqué que "les Argentins ont été informés de l'existence d'une irrégularité dans l'entrée de joueurs, qui devaient être placés en quarantaine et ont reçu des conseils" pour solliciter une autorisation spéciale. Après la réunion, les joueurs sont allés s'entraîner, "en violation des consignes données", poursuit la CBF. La demande de dérogation a été rejetée dimanche, et la délégation argentine en "a été notifiée avec suffisamment de temps pour adopter les procédures nécessaires". Pourtant, dimanche soir, le président intérimaire de la CBF, Ednaldo Rodrigues, avait donné un autre son de cloche en disant à TV Globo: "Avant le début du match, le superviseur nous a dit qu'ils pourraient jouer, mais après, pour une raison inconnue, ils ont changé d'avis". Manoeuvre politique? Le gardien argentin Emiliano Martinez a estimé que le match avait été interrompu "pour des raisons politiques". "C'est une honte, une honte parce que nous allions gagner", s'est-il emporté. César Luis Menotti, coordinateur des sélections au sein de l'AFA, a lui aussi attribué la suspension à "une manoeuvre politique qui regarde le Brésil". "Je suis dans le football depuis 1960, jamais je n'avais vu une chose pareille, personne ne peut expliquer l'intervention politique de dimanche, c'est insolite, ridicule", a ajouté le sélectionneur de l'Albiceleste championne du monde en 1978. La balle est à présent dans le camp de la FIFA. "Les rapports officiels seront analysés par les organes disciplinaires, qui prendront une décision en temps voulu", a expliqué l'organisation qui régit le football mondial dans un communiqué. Le match pourrait être repris à une date ultérieure, mais le calendrier international est déjà extrêmement chargé. Pour contourner cette situation, la FIFA pourrait donner la victoire à une des deux équipes sur tapis vert (3-0), ce qui laisserait augurer de vifs débats sur les responsabilités de chaque camp...

Djokovic au rendez-vous des quarts Image: KEYSTONE/EPA/PETER FOLEY Novak Djokovic n'est plus qu'à trois victoires d'un Grand Chelem calendaire historique. Mais il a encore souffert, lundi contre Jenson Brooksby, pour avancer en quarts de finale de l'US Open. Le no 1 mondial s'est imposé 1-6 6-3 6-2 6-2 en presque trois heures aux dépens de son jeune (20 ans) et insouciant adversaire. Le style baroque et la puissance en coup droit de l'Américain (ATP 99) lui ont posé énormément de problèmes pendant un set et demi. 41 fautes directes Novak Djokovic est ainsi passé totalement à côté de son entame, avec une pelletée d'erreurs directes (41 au total), et s'est fait punir. "Je dois dire que ce n'était pas un super départ. Jenson était gonflé à bloc. Il avait un plan de jeu clair. Il exécutait formidablement ses coups. J'étais sur les talons", a-t-il reconnu. Le Serbe a réagi dans la deuxième manche, qui a atteint des sommets d'intensité dans le jeu. Vingt minutes durant, les deux joueurs se sont rendu coup pour coup, avec une violence parfois inouïe, offrant une succession de points exceptionnels accueillis par les vivats du Arthur Ashe. Un vent de sidération a même soufflé quand Jenson Brooksby a réussi à effacer son break de retard sur sa sixième opportunité pour revenir à 3-2. Mais, mieux que personne sur la planète tennis, Novak Djokovic sait se reconcentrer et se remettre dans un match au milieu des ouragans contraires. Et après une autre grosse bataille, marquée par d'incessants "et d'épuisants" rallyes selon son aveu, le Serbe a repris les devants. Après une rapide pause vestiaire et l'absorption d'un comprimé donné par un médecin, il a encore su élever son niveau de jeu et ce jusqu'à en finir en presque trois heures. Place à Berrettini Toujours en quête de son meilleur tennis et donnant l'impression de surtout lutter avec lui-même depuis le début du tournoi, Novak Djokovic ne pourra sans doute pas se permettre les mêmes errements dans ses trois derniers matches. Sa tâche sera bien plus délicate, la pression se faisant en outre de plus en plus intense. Nole devra tout d'abord se mesurer en quarts de finale à Matteo Berrettini (no 6), avec qui il sait ce qui l'attend puisqu'il a battu l'Italien en finale de Wimbledon (6-7 6-4 6-4 6-3). L'impressionnant Alexander Zverev (no 4), qui a cueilli son 15e succès d'affilée pour se hisser en quarts, devrait ensuite se dresser sur sa route.

"Un grand match de Bencic" Image: KEYSTONE/EPA/JUSTIN LANE "Belinda a réalisé un grand match. C'était très difficile de convertir mes balles de set", a rendu hommage Iga Swiatek après sa défaite en 8es de finale de l'US Open contre Belinda Bencic. Swiatek aura eu 4 balles de set en première manche, mais son adversaire saint-galloise a sorti le grand jeu pour les écarter. "Belinda joue très bien en ce moment, on l'a déjà vu aux JO", a encore souligné la Polonaise. Bencic évolue en pleine confiance. "Je voulais absolument remporter le premier set, c'était très important mentalement. J'ai répété dans le tie-break ce qui avait bien marché auparavant dans mon jeu, instinctivement", a dit la Saint-Galloise, gagnante 14-12 du tie-break de cette première manche et qui s'est imposée 7-6 6-3.

Pelé opéré d'une tumeur "suspecte" au côlon Image: KEYSTONE/AP Le Brésilien Pelé, 80 ans, a été opéré samedi d'une tumeur "suspecte" au côlon. C'est ce qu'a annoncé lundi l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo. L'établissement précise que la légende du football "est en train de récupérer" dans une unité de soins intensifs. La tumeur a été découverte durant des examens de routine et une biopsie va être réalisée, a expliqué l'hôpital, où "le Roi" Pelé se trouve depuis le 31 août. "Grâce à Dieu, je me sens très bien (...) Heureusement, je suis habitué à célébrer de grandes victoires à vos côtés. Je vais jouer ce nouveau match avec le sourire et beaucoup d'optimisme", a écrit le triple champion du monde sur son compte Instagram. Pelé doit sortir des soins intensifs mardi, a précisé l'hôpital dans un communiqué. La santé de celui que beaucoup considèrent comme le plus grand footballeur de tous les temps s'est montrée fragile ces dernières années, avec plusieurs hospitalisations. La dernière remonte à avril 2019, à Paris, en raison d'une infection urinaire sévère. De retour au Brésil, il s'était vu retirer un calcul rénal. Fin 2014, Pelé avait déjà été victime d'une grave infection urinaire et placé en soins intensifs et sous dialyse. Il n'a qu'un rein depuis l'époque où il était encore joueur. Une côte cassée pendant un match avait endommagé son rein droit qui avait fini par être retiré. En novembre 2012, il avait été opéré du fémur. Pelé est aussi diminué par des problèmes aux hanches et se déplaçait à l'aide d'un déambulateur lors de ses dernières apparitions publiques. En février 2020, Pelé avait tenu à rassurer ses admirateurs sur sa santé mentale, après des propos de son fils Edinho affirmant qu'il vivait "reclus" et souffrait "d'une certaine forme de dépression". Monstre sacré Le Brésilien est un des derniers monstres sacrés du football, après les décès de Johan Cruyff, en 2016, et surtout de Diego Maradona, en décembre dernier. Pelé avait rendu un vibrant hommage au génie argentin, avec qui il avait entretenu une certaine rivalité par le passé, même s'ils n'ont pas joué à la même époque. "Un jour, au ciel, nous jouerons ensemble dans la même équipe. Et ce sera la première fois que je lèverai le poing vers le ciel non pas pour célébrer un but, mais parce que je pourrai te donner l'accolade", avait déclaré le Brésilien. De son vrai nom Edson Arantes do Nascimento, Pelé est le seul footballeur de l'histoire à avoir remporté trois fois la Coupe du Monde (1958, 1962, 1970), la première d'entre elles à seulement 17 ans, en Suède. Tout au long de son incroyable carrière, il a inscrit 1281 buts en 1363 matches sous les maillots de Santos (1956-74), son club au Brésil, de la "Seleçao" et du Cosmos New York (1975-77).

Zverev en quarts de finale Alexander Zverev imperturbable. Image: KEYSTONE/AP/Seth Wenig L'Allemand Alexander Zverev s'est qualifié pour les quarts de finale de l'US Open à New York en dominant l'Italien Jannik Sinner 6-4 6-4 7-6 (9/7). Il a cueilli au passage un 15e succès de rang. Zverev (no 4) a sauvé cinq balles de set dans la deuxième manche avant de s'imposer au terme de 2h25' de jeu contre la tête de série no 13. L'Allemand de 24 ans, principal concurrent de Novak Djokovic sur la route de la finale à Flushing Meadows, avait lâché un set au tour précédent contre l'Américain Jack Sock. Cette fois il a connu moins de difficultés pour s'imposer face à un adversaire ne déméritant pas, mais simplement un ton en dessous. Impérial sur son service au premier set (6 aces, 17 au total), Zverev a été à la fois efficace et opportuniste. Finaliste malheureux l'an dernier à Flushing Meadows contre Dominic Thiem, le Hambourgeois ambitionne de devenir le deuxième homme, après Andy Murray en 2012, à enchaîner l'or olympique en simple et la victoire à l'US Open. Zverev jouera en quarts contre le vainqueur du match entre Reilly Opelka (USA/no 22) et Lloyd Harris (RSA).

Belinda Bencic intraitable Image: KEYSTONE/EPA/JUSTIN LANE Belinda Bencic est en quarts de finale de l'US Open. La Saint-Galloise a dominé 7-6 (14/12) 6-3 la Polonaise Iga Swiatek, tête de série no 7, grâce à sa solidité et à sa puissance. Ce tournoi de Flushing Meadows est décidément celui qui convient le mieux à Bencic (no 11) en Grand Chelem. La voilà en quarts pour la troisième fois de sa carrière à Big Apple, après 2014 et 2019. Il y a deux ans, elle avait même atteint les demi-finales. Et en 2014, c'est là qu'elle s'était fait connaître, à dix-sept ans. La championne olympique n'a toujours pas égaré le moindre set depuis huit jours. Ce succès face à la lauréate de Roland-Garros en 2020 va gonfler encore sa confiance, elle qui n'avait pas eu à affronter de "gros morceau" jusque-là dans ce tournoi. Belinda Bencic a semblé d'abord pouvoir empocher assez aisément le premier set. Elle a mené 5-3 et a eu trois balles de double break. Mais une ou deux grimaces et un petit mal de dos passager l'ont désarçonnée. Swiatek est revenue, les deux femmes se rendant coup sur coup tout en se montrant assez inconstantes. Au terme d'un tie-break haletant de près de 24 minutes, Belinda Bencic a fini par devoir sauver quatre balles de set avant de faire pencher la balance en sa faveur, "avec un peu de chance aussi, car il en faut dans ces circonstances", a-t-elle dit. Mais elle fut, surtout, la plus solide des deux, notamment derrière son premier service et avec son jeu tout en profondeur. Elle n'a plus eu "qu'à" dérouler en deuxième manche. Belinda Bencic jouera en quarts contre la gagnante du match entre Shelby Rogers (USA/WTA 43) et Emma Raducanu (GBR/WTA 150), une joueuse issue des qualifications.