La licence pour tous les clubs +++ Fiala enchaîne en NHL

"Nous nous efforçons toujours de trouver une solution à cette affaire", a déclaré le patron du circuit féminin Steve Simon dans "The Tennis Podcast". Il ne s'agit toutefois pas de rompre toute relation avec la Chine, a-t-il ajouté. "Nous avons suspendu nos activités là-bas pour le moment. Nous continuerons à le faire jusqu'à ce que nous trouvions une solution", a-t-il souligné.

Si les vingt clubs de Super League et de Challenge League ont reçu le feu vert, les candidats à une promotion en 2e division (Bellinzone, Breitenrain, Chiasso et le Stade Nyonnais) doivent revoir leurs copies. Les décisions de la deuxième instance seront annoncées le 20 mai.

La Commission des licences souligne avoir à nouveau examiné les dossiers dans leur quasi-totalité, "après avoir appliqué des directives allégées les années précédentes" en raison de la pandémie de Covid-19 et de ses conséquences. Elle a simplement tenu compte des possibilités limitées concernant les investissements.

Les 20 clubs de Super League et de Challenge League ont obtenu leur licences pour 2022/23 Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Des Sharks qui n'ont rien lâché dans cette partie. Encore mené 4-2 à 2'10'' de la fin, San José a en effet égalisé à 1'' de la fin du temps réglementaire grâce au 35e but de Timo Meier, avant de forcer la décision dans le "shootout".

Nashville a néanmoins inscrit un point et garde la main dans la lutte pour une place en play-off. Les Preds (94 points) conservent quatre longueurs d'avance sur les Golden Knights, qui se sont inclinés 5-4 aux tirs au but face aux Sharks de Timo Meier.

Roman Josi a quant à lui réalisé un assist - son 91e point dans cet exercice 2021/22 - sur le 4-4 signé Dante Fabbro à la 55e. La défaite des Predators fut consommée à... 1''3 de la fin de la prolongation sur un but de Dmitry Kulikov.

Kevin Fiala a inscrit son 33e but de la saison à la 40e minute (4-3), 70 secondes après avoir été crédité de son 51e assist sur une réussite de Joel Eriksson Ek (3-3). L'attaquant saint-gallois du Wild en est à 23 points sur ses 10 derniers matches!

Blessé au genou le 15 avril à Cleveland, Clint Capela a bénéficié d'un temps de jeu de 21 minutes pour inscrire 2 points et cueillir 7 rebonds. Il a accusé un différentiel de -11. Le Genevois et ses coéquipiers ont besoin désormais d'un petit miracle pour retourner la situation dans cette série. Le Heat bénéficie, en effet, de trois balles de match, dont deux à domicile...

Sur leur parquet, les Hawks se sont inclinés 110-86 dimanche pour se retrouver le dos au mur avant l'acte IV ce mardi en Floride. Incapable de faire face à la pression défensive adverse à l'image du meneur Trae Young qui n'a inscrit que 9 points, Atlanta a lâché prise dans un deuxième quarter perdu 30-15. Les Hawks restaient pourtant sur une série de six victoires de rang à domicile.

Avant de survoler la finale contre Pablo Carenno Busta (ATP 19) - il s'est imposé 6-3 6-2 en 66 minutes -, le protégé de Juan Carlos Ferrero était sorti victorieux d'un superbe bras de fer contre Alex de Minaur (ATP 25) dans une demi-finale qui avait été repoussée au dimanche matin en raison de la pluie. Il a battu l'Australien 6-7 (4/7) 7-6 (7/4) 6-4 après 3h40' de jeu et après avoir écarté deux balles de match au deuxième set à 7-6 6-5 40-15. Il sauvait la première sur un passing de coup droit bien improbable qui a très vite circulé sur les réseaux sociaux. On peut effectivement parler d'un coup miraculeux.

Si Liverpool peut toujours rêver, la situation devient précaire pour Everton. Le club de Goodison Park se retrouve 18e et donc en position de relégable, à deux points de Burnley mais avec un match de plus à jouer.

Les Toffees ont longtemps frustré les Reds dans cette 240e édition du derby de la Mersey. Liverpool s'est cassé les dents sur une défense bien en place. Il a fallu un éclair de Salah, qui trouvait la tête de Robertson (62e), pour que le verrou bleu cède. L'Egyptien a ainsi donné sa treizième passe décisive de la saison et mène ce classement comme celui des buteurs.

Ils ont galvaudé la chance qui leur était offerte de revenir à quatre points du FC Lucerne, battu 3-0 dans le même temps au Parc Saint-Jacques par le FC Bâle. Même s'il reste encore cinq journées et si Lausanne se déplacera à Lucerne dimanche prochain, on a le sentiment que la messe est dite pour la formation d'Alain Casanova. Pour se maintenir, il fallait bien gagner ce match au Letzigrund.

Le Lausanne-Sport a raté une occasion en or de rallumer vraiment la flamme de l'espoir. Battus 3-1 au Letzigrund par les Grasshoppers, les Vaudois ont perdu plus qu'un match.

"C'est la course de mes rêves", avait annoncé Evenepoel, qui a fait des débuts fracassants dans l'élite en 2019 en gagnant la Clasica San Sebastian. Le prodige belge avait vu sa progression être brisée net par une grave chute à la mi-août 2020 dans une descente du Tour de Lombardie. Après une coupure de plusieurs mois, il est revenu ensuite au plus haut niveau.

Novak Djokovic: une roue de velo en guise de conclusion

Novak Djokovic encore loin du compte. Image: KEYSTONE/EPA/ANDREJ CUKIC

Une roue de vélo en guise de conclusion: même dans ses pires cauchemars, Novak Djokovic n'avait jamais imaginé une telle issue dans "son" tournoi de Belgrade.

Le no 1 mondial s'est, en effet, incliné 6-2 6-7 (4/7) 6-0 devant Andrey Rublev (ATP 8) en finale de ce tournoi ATP 250 dont son frère cadet Djorde est le directeur. Son quatrième match en trois sets de la semaine fut celui de trop. Après avoir raté deux balles de break au premier jeu, Novak Djokovic n'a pratiquement plus mis une balle dans le court pour laisser le champ libre au Russe. Trahi à nouveau par son physique comme deux semaines plus tôt à Monte-Carlo face à Alejandro Davidovich Fokina.

Novak Djokovic est ainsi toujours à la recherche de son premier titre en 2022. Battu en demi-finale à Dubai, d'entrée de jeu à Monte-Carlo et bien sûr finaliste à Belgrade, il a une semaine devant lui pour préparer le Masters 1000 de Madrid.