La Nati contre l'Angleterre et le Kosovo ++ Lacoste parlera avec Djoko

La Suisse ira défier l'Angleterre le 26 mars Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI L'équipe de Suisse disputera son premier match de l'année à Wembley. La sélection de Murat Yakin se frottera à l'Angleterre le 26 mars dans le mythique stade londonien, avec un coup d'envoi à 18h30 heure suisse. Elle accueillera trois jours plus tard le Kosovo au Letzigrund, à un horaire qui reste déterminer. La Suisse est supposée préparer ses deux premiers matches de l'année à l'occasion d'un camp dans le Sud de l'Espagne, à Marbella plus précisément, pour autant que la situation sanitaire le permette. Elle connaîtra ses adversaires du Mondial au Qatar dans la foulée de ce rassemblement, le tirage des groupes étant prévu le 1er avril.

Le comité organisateur annule la vente de billets Aucun billet ne sera finalement mis en vente Image: KEYSTONE/EPA/WU HONG Coup de froid sur les Jeux de Pékin (4-20 février). Le comité d'organisation annule la vente de tickets au grand public en raison d'une situation épidémique "compliquée". Il était jusqu'ici prévu que les personnes résidant en Chine puissent acheter des billets et assister aux Jeux. Les spectateurs venant de l'étranger n'avaient déjà aucun moyen d'assister aux compétitions. "Etant donné que la situation en matière épidémique est encore ardue et compliquée" dans le pays, où plusieurs villes sont aux prises avec des foyers de Covid-19 ces dernières semaines, le comité d'organisation a annulé la vente de tickets. "Afin de protéger la santé et la sécurité du personnel et des spectateurs (...), il a été décidé d'ajuster le plan initial (et à la place) d'organiser la venue de spectateurs sur les sites (de compétition)", a-t-il indiqué dans un communiqué. Le comité d'organisation n'a pas précisé comment ces personnes seront sélectionnées ni si elles devront effectuer une quarantaine avant de se rendre dans les stades et au bord des pistes de ski. Selon certaines sources, des invitations pourraient notamment être données à des fonctionnaires ou des employés d'entreprises publiques. Lettres contaminées? Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 en Chine a atteint lundi son plus haut niveau depuis mars 2020 et les autorités sont particulièrement sur le qui-vive à l'approche des Jeux. Un total certes très limité de 223 nouveaux cas ont été signalés dans le pays, dont certains du variant Omicron, très contagieux. Plusieurs régions du pays sont confrontées ces dernières semaines à des rebonds épidémiques. A moins de trois semaines des JO d'hiver de Pékin, les autorités sont mobilisées. D'autant plus que la capitale chinoise a signalé ce weekend un premier cas du variant Omicron. Une responsable de la santé de Pékin, Pang Xinghuo, a indiqué à la presse que le virus avait été trouvé sur une lettre reçue du Canada par la personne contaminée. Selon les autorités, des dizaines de lettres du même lot ont été testées et cinq présentaient des traces de coronavirus. "Boucle fermée" La ville de Pékin exige désormais un test négatif avant le voyage et un test de suivi après l'arrivée. La capitale chinoise a lancé dès la semaine dernière son concept de "boucle fermée". Cette bulle sanitaire doit empêcher tout contact direct entre ses futurs habitants (sportifs, officiels, volontaires, chauffeurs, cuisiniers) et la population chinoise.

Lacoste entend faire le point après l'affaire Djokovic Lacoste entend faire le point avec Novak Djokovic Image: KEYSTONE/EPA/DEAN LEWINS Lacoste, équipementier textile de Novak Djokovic en mains suisses, va discuter "dès que possible" avec le no 1 mondial. La marque entend "faire le point sur les événements qui ont accompagné sa présence sur le territoire australien". Novak Djokovic est arrivé à Belgrade lundi après avoir été expulsé d'Australie, épilogue d'une longue saga autour de son statut vaccinal qui le prive de la possibilité de briguer un 21e trophée majeur, synonyme de record en Grand Chelem. "Les autorités australiennes ont annulé le visa de Novak Djokovic. En conséquence, il ne lui sera pas possible de participer à l'Open d'Australie", a rappelé dans un communiqué la marque au crocodile. "Dès que possible, nous échangerons avec Novak Djokovic pour faire le point sur les événements qui ont accompagné sa présence sur le territoire australien", a ajouté Lacoste, qui habille le no 1 mondial depuis 2017.

Alain Prost et Alpine se séparent Alain Prost ne fait plus partie de l'organigramme d'Alpine Image: KEYSTONE/EPA ANSA Alain Prost ne sera plus directeur non exécutif de l'écurie de Formule 1 Alpine pour la saison 2022. Quatre fois champion du monde de F1 (1985, 1986, 1989 et 1993), Alain Prost avait un rôle d'ambassadeur/conseiller au sein de l'écurie pour le retour de Renault en F1 en 2016, avant d'être nommé directeur non exécutif en 2019. L'ex-pilote de Renault (1981-1983), âgé de 66 ans, avait un contrat annuel au sein de l'organisation et celui-ci n'a pas été reconduit pour la prochaine saison.

Yann Sommer encore une fois dans le onze idéal du Kicker Image: KEYSTONE/EPA/SASCHA STEINBACH Yann Sommer figure bien logiquement dans le onze idéal du Kicker de la 19e journée de la Bundesliga. Le Bâlois a détourné deux penalties samedi contre Levekusen. Malgré les exploits de son gardien et une réussite de Nico Elvedi, le Borussia Mönchengladbach s'est incliné 2-1 contre le Bayer de Gerardo Seoane. A 33 ans, Yann Sommer livre peut-être sa plus belle saison au sein d'une équipe qui est pourtant en grande souffrance. C'est la quatrième fois déjà en effet que le bi-hebdomadaire le retient dans son équipe idéale.

Teichmann également qualifiée pour le 2e tour Image: KEYSTONE/AP/Simon Baker Après Belinda Bencic, Jil Teichmann (WTA 34) a décroché à son tour son ticket pour le 2e tour de l'Open d'Australie. La gauchère s'est imposée 6-3 6-3 devant la Croate Petra Martic (WTA 57) lundi. Cette victoire est la première obtenue par Jil Teichmann dans la première levée du Grand Chelem. Elle a perdu son premier jeu de service dès le premier jeu du match, mais n'a ensuite plus concédé le moindre break pour survoler les débats. Victorieuse en 75' de jeu, la native de Barcelone aura un sacré défi à relever au 2e tour. Elle défiera l'ex-no 1 mondial Victoria Azarenka (no 24), qui a cueilli le titre à deux reprises à Melbourne (2012, 2013).

Un premier tour sans histoire pour Rafael Nadal Image: KEYSTONE/EPA/DAVE HUNT Unique joueur déjà couronné à Melbourne présent dans le tableau du simple messieurs 2022 de l'Open d'Australie, Rafael Nadal a annoncé la couleur. Son premier tour fut fort probant. Titré à Melbourne en 2009, le Majorquin s'est imposé 6-1 6-4 6-2 devant l'Américain Marcos Giron (ATP 66), un joueur de 28 ans qui a déjà été opéré aux deux hanches. Le Majorquin a bouclé ce premier tour sans histoire en . Victorieux de l'un des deux tournois ATP 250 organisés à Melbourne Park, Rafael Nadal semble avoir retrouvé tout son punch alors qu'il n'avait plus joué depuis le mois d'août dernier. Rafael Nadal sera toutefois fixé sur son niveau de jeu lors du deuxième tour qui devait l'opposer à Thanasi Kokkinakis (ATP 103). Face l'Australien qui vient de cueillir chez lui à Adelaide le premier titre d'une carrière trop souvent freinée par les blessures, l'homme aux 20 titres du Grand Chelem ne sera pas à la fête.

Belinda Bencic: une entrée en lice réussie Image: KEYSTONE/AP/Andrew Brownbill Confrontée à un tableau "infernal", Belinda Bencic a réussi son entrée en lice à l'Open d'Australie. Elle s'est imposée 6-4 6-3 devant Kristina Mladenovic (WTA 91). Promise à affronter la tenante du titre Naomi Osaka au troisième tour avant un éventuel huitième de finale contre la no 1 mondiale Ashleigh Barty, Belinda Bencic fera face déjà à une adversaire vraiment dangereuse mercredi: l'Américaine Amanda Anisimova (WTA 61) qui a enlevé l'un des deux tournois WTA 250 organisés à Melbourne avant cet Open d'Australie. Face à une Kristina Mladenovic qui n'évolue plus dans le registre qui lui avait permis de mener la France à la victoire en Fed Cup en 2019, Belinda Bencic a pris son temps pour prendre les commandes du match. La Française est, en effet, restée à la hauteur de sa rivale jusqu'à 4-4 au premier set avant de lâcher prise. Les raisons de ce début de match hésitants sont à la fois dues à la "crainte" qu'elle pouvait nourrir face à une adversaire qui l'avait battue à quatre reprises en sept rencontres et à une confiance quelque peu ébranlée par les séquelles de son infection récente au Covid-19. "Je ne suis pas encore à 100 %", avouait-elle avant le début de cette quinzaine. Elle a intérêt très vite à monter en puissance.

L'Atalanta de Freuler freine l'Inter Milan Image: KEYSTONE/EPA/PAOLO MAGNI L'Atalanta Bergame a freiné dimanche le leader l'Inter Milan (0-0), muette pour la première fois en championnat cette saison. Ce résultat offre l'occasion à l'AC Milan de prendre provisoirement la tête s'il bat Spezia lundi en clôture de la 22e journée de Serie A. Les Rossoneri, deuxièmes à deux points, passeront devant les Nerazzurri en cas de victoire sur La Spezia, même si l'Inter garde un joker dans sa manche avec un match de retard à disputer. L'Atalanta (4e) - avec Remo Freuler pendant tout le match - peut se satisfaire d'avoir résisté à la meilleure attaque du championnat, qui n'a pas marqué pour la première fois, et d'avoir décroché un bon point contre une équipe qui restait sur huit victoires en Serie A. Mais la "Dea" rate l'occasion de monter sur le podium et de prendre un peu de marge sur la Juve (5e), en embuscade à un point. Les hommes de Gian Piero Gasperini ont beaucoup couru pour presser l'Inter et gêner au maximum les techniciens de Simone Inzaghi.

Benzema, royal, porte le Real Madrid vers sa 12e Supercoupe Karim Benzema est au sommet de son art avec le Real Madrid. Image: KEYSTONE/AP/Hassan Ammar Époustouflant depuis le début de la saison et encore décisif dimanche en finale contre l'Athletic Bilbao (2-0), Karim Benzema a porté le Real Madrid vers la 12e Supercoupe d'Espagne de son histoire. A Riyad en Arabie Saoudite, l'international français a soulevé son 20e trophée avec les Merengues. Après l'ouverture du score de l'increvable Luka Modric, qui a converti du droit une belle incursion de Rodrygo dans la surface basque (38e), Benzema a scellé le sacre de la "Maison blanche" en transformant un pénalty qu'il a lui-même provoqué avec une frappe qui a touché le bras de Yeray Alvarez dans la surface (52e). Et après l'expulsion sur carton rouge d'Eder Militao pour une main dans la surface en fin de match, Thibaut Courtois, impeccable, a stoppé le pénalty de Raul Garcia à la 88e. Un mois avant d'affronter le Paris Saint-Germain en 8e de finale aller de la Ligue des champions (15 février), le Real, leader de Liga et encore en lice dans toutes les compétitions, amorce sa deuxième partie de saison avec brio avec ce premier titre de la saison 2021-2022.

Peier de retour dans le top 10 à Zakopane Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Kilian Peier s'est montré à son avantage lors du saut Coupe du monde à Zakopane. Le Vaudois a pris le 7e rang en Pologne avec deux sauts à 135,5 m. Après ses deux quatrièmes places à domicile en Coupe du monde à Engelberg, Peier était resté en-dessous de ses espérances à la Tournée des quatre tremplins avec des 14e, 12e, 26e et 28e places. Alors que les Jeux olympiques se profilent, Peier est de retour dans le top 10. Avec Gregor Deschwanden et Simon Ammann, deux autres Suisses se sont qualifiés pour la manche finale des 30 meilleurs. Le quadruple champion olympique a terminé 23e tandis que Deschwanden a réussi son deuxième meilleur résultat de la saison avec un 14e rang. Déjà vainqueur la semaine dernière à Bischofshofen, le Norvégien Marius Lindvik a encore une fois ramassé la mise avec le plus long saut de la journée à 139,5 m.

La passe de trois pour Lausanne Image: KEYSTONE/PostFinance En National League, Lausanne a pris le meilleur 3-2 sur Ambri-Piotta tandis que Bienne s'est imposé sur le même score sur la glace de Lugano. Pour la première fois de la saison, les Vaudois ont aligné une série de trois victoires. Ils ont profité de la venue des Léventins pour poursuivre une collection entamée contre Genève-Servette et Berne. Les joueurs de John Fust ont pris la rencontre par le bon bout. La première pénalité infligée à Ambri-Piotta a été exploitée par Jiri Sekak (6e). 90'' plus tard, Ken Jäger avait doublé la mise et précipité la sortie de Damiano Ciaccio, remplacé par Benjamin Conz devant la cage tessinoise. Superbement lancé par Lukas Frick, Benjamin Baumgartner a crucifié les Léventins (34e). Le but du revenant Steve Moses, prêté aux Léventins par Rapperswil-Jona, n'a pas liquéfié le collectif lausannois devant la cage de Tobias Stephan (51e). Grâce à ce succès, Lausanne repasse septième devant Genève-Servette, son prochain adversaire mardi aux Vernets. Un but seulement entre Zurich et Zoug Bienne marche bien sans faire trop de bruit. Les Seelandais se sont imposés 3-2 sur la glace de Lugano pour enchaîner une série de cinq victoires. Hormis, les quinze premières minutes de jeu où Lugano a dominé, les joueurs de Antti Törmänen ont mieux joué. Deux réussites en supériorité numérique par Yakovenko et Rajala en troisième période ont permis aux Seelandais de s'imposer. Triste week-end pour Lugano, battu deux fois dans le week-end (0-5 à Zoug samedi). Entre deux favoris du Championnat, les Zurich Lions et Zoug, il a fallu aller en prolongation après un étonnant 0-0. C'est finalement les tenants du titre qui se sont imposés sur une réussite de Lino Martschini. Quelques secondes auparavant, Denis Malgin avait ajusté les deux poteaux sur le même tir ! Cette victoire zougoise met fin à une série de sept succès consécutifs des Zurichois. Classement: 1. Fribourg-Gottéron 34/71 (115-84). 2. Zoug 35/70 (111-79). 3. Rapperswil-Jona Lakers 37/70 (120-93). 4. Bienne 37/69 (115-92). 5. Zurich Lions 38/68 (125-100). 6. Davos 37/65 (107-91). 7. Genève-Servette 36/53 (97-101). 8. Lausanne 35/52 (95-99). 9. Lugano 37/51 (103-109). 10. Berne 36/46 (104-106). 11. Ambri-Piotta 38/43 (93-106). 12. Langnau Tigers 37/32 (103-136). 13. Ajoie 35/18 (62-154).

Un beau dimanche pour Liverpool Image: KEYSTONE/AP/Jon Super Vainqueur de Brentford (3-0), dimanche, pour la 22e journée de Premier League, Liverpool s'est emparé de la 2e place du classement. Les Reds se sont aussi réjoui de voir un rival dans la course au podium, West Ham battu (3-2) à domicile par Leeds. Avec 45 points, les Reds dépassent Chelsea (43 pts), battu samedi à Manchester City (1-0), qui caracole en tête du classement. Avec 11 longueurs de retard sur le leader, mais avec aussi un match en moins, les hommes de Jürgen Klopp semblent les derniers à avoir encore une toute petite chance de priver les tenants du titre d'un quatrième sacre en cinq ans. La défaite des Hammers, 4es du classement, a fait aussi passer à huit unités l'avance des Reds sur cette place offrant la denière qualification directe pour la Ligue des champions, d'autant que les Londoniens sont à jour dans leur calendrier. Frustré après son nul (0-0) contre Arsenal en demi-finale de la Coupe de la Ligue, jeudi, bien qu'il ait joué 65 minutes en supériorité numérique, Liverpool s'est vengé sur le promu. Il a fallu attendre la toute fin de la première période pour voir Fabinho convertir un centre de Trent Alexander-Arnold et donner un avantage mérité à Liverpool (1-0, 44e). C'est à Alex Oxlade-Chamberlain, de la tête, qu'est venu l'honneur de doubler la mise deux minutes plus tard (2-0, 69e), avant que Takumi Minamino, tout juste entré en jeu, ne se rattrape de l'occasion immanquable qu'il avait raté contre Arsenal, en parachevant ce succès aisé (3-0, 77e).

L'entraîneur d'Everton Rafael Benitez limogé (club) Image: KEYSTONE/EPA/Peter Powell Le club anglais d'Everton a annoncé qu'il se séparait de son entraîneur espagnol Rafael Benitez à la suite d'une série de mauvais résultats, dont une défaite, samedi, chez la lanterne rouge Norwich. "Everton confirme le départ de Rafael Benitez en tant qu'entraîneur de l'équipe première", ont écrit les Toffees, actuellement 16e de Premier League, avec six points d'avance sur la zone rouge, dans leur communiqué. "D'autres informations sur son remplaçant définitif seront faites en temps utile", ajoute l'autre club de Liverpool. L'arrivée de Benitez à l'été 2021, pour remplacer Carlo Ancelotti, parti au Real Madrid, avait déjà été mouvementée, l'Espagnol de 61 ans étant devenu le premier entraîneur à manager Everton et Liverpool, les deux équipes du Merseyside, depuis les années 1890. Des banderoles menaçantes et insultantes avaient été déployées par des supporters avant même l'officialisation de sa nomination, non seulement parce qu'il avait déjà dirigé les Reds, mais parce qu'il avait alors qualifié Everton de "petit club" après un derby en 2007. Entraîneur également de Newcastle, du Real Madrid, de Naples ou de l'Inter Milan, Benitez avait conduit Liverpool à une victoire mythique en finale de la Ligue des champions 2005, aux tirs au buts (3-3, 3-2 ap. t.a.b.), après avoir été mené 3-0 par l'AC Milan, et à la finale en 2007. Mais après un démarrage encourageant avec Everton, avec 3 victoires et 1 nul sur les 4 premières journées, les mois d'octobre et novembre avec 2 nuls et 6 défaites dont un 1-4 dans le derby à Goodison Park, avaient considérablement fragilisé sa position. Note: Complété