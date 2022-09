La Nati veut se rassurer ++ Latifi quittera Williams

Le résultat avant les essais Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le temps des essais est bien révolu pour l'équipe de Suisse. A la veille de croiser le fer avec l'Espagne à Saragosse dans le cadre de la Ligue des Nations, le sélectionneur Murat Yakin a tenu à rappeler cette évidence, à moins de deux mois du début de la Coupe du monde au Qatar. "Nous sommes placés devant une obligation des résultats pour la rencontre de samedi et aussi celle de mardi contre la Répulique tchèque. Nous voulons conserver notre place en première division de cette Ligue des Nations, explique-t-il. Les meilleurs joueront ces deux matches. Mais les onze titulaires font face à une très grande concurrence à l'interne. Ils mesurent donc le degré d'exigence auquel ils sont confrontés." Sow ou Zakaria ? L'unique inconnue avant ce 25e Espagne - Suisse réside dans le nom du demi appelé à évoluer aux côtés de Granit Xhaka et de Remo Freuler. Il y a match, en effet, entre Djibril Sow, victorieux de l'Europa League avec l'Eintracht Francfort mais encore à la recherche d'une performance de choix en sélection, et Denis Zakaria, éblouissant l'an dernier lors de la double confrontation avec l'Italie mais en manque cruel de temps de jeu. Sa dernière apparition remonte au 27 août avec une introduction à la 58e minute dans les rangs de la Juventus face à la Roma. "Je suis heureux du retour de Zakaria parmi nous. Cela faisait une année que nous ne l'avions plus vu. Il nous apporte son dynamisme, souligne Murat Yakin. Maintenant, je dois encore lui parler, connaître son ressenti avant de me décider." Aligner le Genevois samedi comporte un risque dans la mesure où il ne possède plus vraiment le rythme de la compétition. Mais il est peut-être le seul capable par ses courses et par sa puissance de permettre à l'équipe de desserrer l'étreinte qu'elle s'apprête à subir. Ainsi, Murat Yakin n'ignore pas l'ampleur de la tâche qui attend ses joueurs samedi à la Romareda, que l'Espagne retrouvera pour la première fois depuis dix-neuf ans et une défaite 1-0 devant la Grèce. "L'Espagne est l'une des meilleures équipes du monde. Je suis de très près le travail de Luis Enrique. Il mise beaucoup sur la relève, glisse Murat Yakin. Et en tant qu'ancien défenseur, j'admire la faculté des deux hommes de la charnière centrale à apporter le surnombre. Ils sont si forts sur le plan technique..." L'élan de Genève Mais le Bâlois assure que ses hommes ont le coffre pour s'opposer à la Roja. "Il faut s'inspirer de notre seconde période à Genève (réd: où la Suisse avait été battue 1-0) en juin dernier lors du premier match. Nous avions été capables de bousculer une grande équipe d'Espagne. Nous ne méritions pas de perdre ce match. Il faut conserver le même élan." Pour le sélectionneur, cette seconde période au Stade de Genève fut une sorte de tournant. Après la défaite 2-1 à Prague contre la République tchèque et le 4-0 du naufrage de Lisbonne face au Portugal, ses joueurs avaient sonné la révolte en quelque sorte. "C'est vrai que nous étions très mal partis dans cette Ligue des Nations. Tout le monde n'était pas là au début", glisse Murat Yakin pour insister sans doute sur l'importance du rôle de Manuel Akanji. Son absence à Prague et à Lisbonne avait été cruellement ressentie. Mais samedi à Saragosse, le nouveau joueur de Manchester City sera bien le patron d'une défense suisse qui, sur le papier, offre toutes les assurances avec son gardien, bien sûr, pour commencer mais aussi avec deux latéraux, Silvan Widmer et Ricardo Rodriguez, qui portent le brassard dans leur club. Cela tombe bien. Elle passera en quelque sorte l'épreuve du feu à Saragosse. Equipes probables Espagne - Suisse Saragosse. Arbitre: Turpin (FRA). Coup d'envoi: 20h45 Espagne: Simon; Carvajal, Garcia, Pau Torres, Gaya; Gavi, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Morata, Sarabia. Suisse: Sommer; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Sow, Xhaka, Freuler; Shaqiri, Seferovic, Embolo.

Williams se séparera de Latifi en fin de saison Nicholas Latifi quittera Williams en fin de saison Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Le pilote canadien de 27 ans Nicholas Latifi quittera Williams à la fin de la saison 2022, après trois ans en Formule 1. L'écurie britannique l'a annoncé vendredi. Williams, qui avait déjà confirmé son autre pilote Alexander Albon pour 2023, n'a pas encore annoncé le nom de celui qui remplacera Nicholas Latifi dans le second baquet. Présent depuis 2020 avec Williams en F1, Latifi était arrivé en même temps que le sponsoring du groupe agroalimentaire canadien Sofina, propriété de son père, le milliardaire irano-canadien Michael Latifi. Il n'a jamais convaincu. En 55 Grands Prix, il n'a obtenu que sept points, certes avec une monoplace peu performante. Son meilleur résultat est une 7e place en Hongrie en 2021, profitant d'une course chaotique avec notamment six abandons.

Pas de finale pour Jeannine Gmelin Jeanine Gmelin ne disputera pas la finale A des Mondiaux Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Déception pour Jeannine Gmelin aux championnats du monde de Racice. Seulement 4e de sa demi-finale, la skiff zurichoise ne disputera pas la finale A sur le plan d'eau tchèque. Jeannine Gmelin (32 ans), qui avait dû passer par les repêchages dans ces joutes, a largement échoué vendredi matin. La championne du monde 2017 a concédé plus de deux secondes et demie à la Chinoise Shiyu Lu, qui a décroché le troisième ticket disponible dans la première demi-finale. Le deux de couple dames Fabienne Schweizer/Nina Wettstein doit également se contenter d'une place en finale B. Les deux femmes n'ont pas pu éviter la 6e et dernière place de leur demi-finale.

Zurich Lions: Geering et Sopa prolongent Image: KEYSTONE/PostFinance Les Zurich Lions annoncent avoir prolongé les contrats de son capitaine Patrick Geering et de Kyen Sopa. Le défenseur de 32 ans s'est engagé pour trois saisons supplémentaires, soit jusqu'en 2026, l'ailier de 21 ans signant pour deux ans de plus jusqu'en 2025. Pur produit de l'organisation des Zurich Lions, Patrick Geering a fait ses débuts dans l'élite du hockey helvétique en 2008/2009 pour jusqu'ici un total de 783 matches en championnat (264 points). Il a fêté trois titres de champion de Suisse, remportant également une Champions Hockey League et une Coupe de Suisse. Kyen Sopa évolue quant à lui depuis 2021 au sein des Zurich Lions. Il avait inscrit 11 points en 41 matches de saison régulière, mais aucun en 15 apparitions en play-off.

FCZ: le coach des M21 assure l'interim comme entraîneur Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Le FC Zurich privilégie pour l'heure une solution interne pour la succession de Franco Foda, limogé deux jours plus tôt. Le champion de Suisse en titre a nommé de manière intérimaire le coach des M21, Genesio Colatrella, au poste d'entraîneur principal. Ancien joueur de LNA, Genesio Colatrella (49 ans) s'occupe des espoirs zurichois depuis la saison 2021/22, après avoir été en charge de la relève du FC Lucerne pendant six ans. Il dirigera le FCZ pour la première fois en Super League le 1er octobre à l'occasion d'un derby face à Grasshopper.

La frustration d'Alexandre Balmer Image: KEYSTONE/AP/Rick Rycroft Alexandre Balmer a tout tenté dans la course en ligne des moins de 23 ans aux Championnats du monde sur route de Wollongong. Mais le Neuchâtelois de 22 ans doit se contenter d'une 15e place. Le podium semblait à portée du polyvalent Alexandre Balmer lorsqu'il est parti en contre à moins de 10 km de l'arrivée dans l'ultime ascension du Mount Pleasant. Mais il n'est pas parvenu à opérer la jonction avec les deux hommes de tête, et n'a ensuite rien pu faire dans le sprint pour la médaille de bronze. "C'est frustrant, car il m'a manqué 10 mètres pour une médaille", a expliqué le Chaux-de-Fonnier. "J'étais sûr qu'on allait tous revenir quand j'ai regardé derrière moi, et n'ai donc pas tout donné pour recoller. Je n'ai pas compris pourquoi ils n'ont pas roulé à cet instant dans le peloton", a-t-il poursuivi. "Si j'étais rentré, on se serait retrouvés à trois pour trois médailles", a souligné Alexandre Balmer. Le premier peloton a échoué au final à 3'' du nouveau champion du monde, l'impressionnant Kazakhe Yevgeniy Fedorov, lequel a aisément dominé au sprint son compagnon d'échappée Mathias Vacek. Les Suisses n'ont pas non plus signé d'exploit dans la course en ligne des juniors. Meilleur Helvète, Jan Christen s'est classé 12e d'une épreuve remportée par l'Allemand Emil Herzog. Il a concédé 55'' au champion du monde.

Sun battue 7-5 7-6 par Alexandrova en quarts Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Lulu Sun (WTA 340) n'a pas signé d'exploit pour le premier quart de finale de sa carrière sur le circuit WTA. La Genevoise a été battue 7-5 7-6 (8/6) par Ekaterina Alexandrova vendredi à Séoul. Issue des qualifications dans la capitale sud-coréenne, Lulu Sun a offert une superbe réplique à la Russe (WTA 24), tête de série no 2 du tableau et lauréate du tournoi de Bois-le-Duc cet été. Elle a craqué sur son service dans le douzième jeu du set initial, et n'a cédé qu'au tie-break dans la seconde manche. La gauchère - qui s'était retrouvée menée 5-3 dans le premiet set et 3-0 dans le deuxième - a même bénéficié d'une balle d'égalisation à une manche partout à 6/5 dans le jeu décisif. Mais Ekaterina Alexandrova a serré sa garde pour remporter les trois derniers points et conclure sur sa première balle de match après 1h56' de jeu. Lulu Sun, qui a fêté son premier succès sur le WTA Tour lundi face à Lizbette Cabrera (WTA 229), gagnera plus de 80 places dans la hiérarchie grâce à ses exploits de la semaine. La Genevoise améliorera ainsi vraisemblablement son meilleur classement, qui était jusqu'ici une 260e place.

15 joueuses contestent l'entraîneur et quittent l'équipe nationale Image: KEYSTONE/AP/Bill Kostroun Quinze joueuses ont décidé de quitter l'équipe nationale féminine d'Espagne sur fond de divergences avec l'entraîneur. La Fédération espagnole (RFEF) a annoncé jeudi son soutien à ce dernier. Selon un communiqué de la RFEF, les quinze footballeuses ont chacune envoyé le même e-mail dans lequel elles affirment que la situation autour de l'équipe nationale affecte "sérieusement" leur "état émotionnel" et leur "santé". Ces dernières semaines, les médias espagnols ont spéculé sur le fait qu'une partie des joueuses souhaitait le départ de l'entraîneur Jorge Vilda. "La RFEF ne va pas permettre aux joueuses de remettre en cause la continuité du sélectionneur national et de son staff technique, car prendre ces décisions ne relève pas de leurs compétences", a déclaré la RFEF. "(Nous) n'allons pas convoquer les joueuses qui ne veulent pas porter le maillot de l'Espagne. La Fédération n'utilisera que des joueuses motivées, même si cela signifie jouer avec des jeunes", a-t-on ajouté de même source. Selon la radio espagnole COPE, parmi celles ayant annoncé leur départ figurent les joueuses de Barcelone Patri Guijarro, Mapi Leon, Sandra Panos, Aitana Bonmati, Claudia Pina et Mariona Caldentey. Les joueuses de Manchester United, Ona Batlle et Lucia Garcia, ainsi que celles de Manchester City, Leila Ouhabi et Laia Aleixandri, feraient également partie de ce groupe.

Udoka banni pour la saison par les Celtics Image: KEYSTONE/AP/STEVEN SENNE Les Boston Celtics ont suspendu jeudi leur entraîneur Ime Udoka pour toute la saison 2022-23 de la NBA en raison de "violations des politiques de l'équipe". "Une décision concernant son avenir avec les Celtics au-delà de cette saison sera prise à une date ultérieure", a indiqué la franchise dans un communiqué. ESPN et The Athletic ont rapporté plus tôt jeudi que l'entraîneur de 45 ans aurait eu une liaison "consensuelle et intime" avec une membre de son staff en violation du règlement et du code de conduite de la franchise. "La suspension prend effet immédiatement", a encore précisé la franchise de Boston. Les Celtics n'ont pas précisé quelles étaient les violations évoquées. Cette sanction, l'une des plus sévères jamais infligées à un entraîneur principal de la NBA, intervient alors que le camp d'entraînement de pré-saison des Celtics doit commencer la semaine prochaine. Udoka s'excuse Dans une déclaration obtenue par ESPN, Udoka a dit qu'il acceptait la décision des Celtics. "Je veux m'excuser auprès de nos joueurs, de nos fans, de toute la structure des Celtics et de ma famille pour les avoir laissés tomber", a-t-il déclaré. "Je suis désolé de mettre l'équipe dans cette situation difficile, et j'accepte la décision de l'équipe."

La France bat l'Autriche et quitte la dernière place Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena La France a remporté son premier match de la Ligue des nations de la saison. Les Tricolores ont battu l'Autriche 2-0 grâce à des buts de Kylian Mbappé et d'Olivier Giroud. Grâce à ce succès, qui a mis long à se dessiner, la France a abandonné la dernière place du groupe 1 de Ligue A à son adversaire du soir. L'une des deux équipes sera reléguée en Ligue B dimanche. La France se déplacera au Danemark, tandis que l'Autriche recevra la Croatie. Les Français ont longtemps buté sur le portier autrichien Patrick Pentz, le gardien de Reims en Ligue 1. Il s'est fait, entre autres, l'auteur d'une belle parade sur un retourné spectaculaire d'Aurélien Tchouaméni (36e). Pentz a finalement cédé sur un impressionnant solo de Mbappé dans la défense autrichienne, qui a laissé sur place trois adversaires avant de marquer (56e). Puis, Giroud a rappelé qu'il était toujours utile à l'équipe de France à deux mois de la Coupe du monde. L'attaquant du Milan AC a repris victorieusement de la tête un centre parfait d'Antoine Griezmann (65e). Avec 49 buts, Giroud n'est plus qu'à deux longueurs du recordman en sélection française, Thierry Henry. Dans l'autre match du groupe 1, la Croatie s'est emparée de la première place à la faveur de son succès 2-1 contre le Danemark. Dans le groupe 4 de la Ligue A, les Pays- Bas se sont imposés 2-0 en Pologne grâce à des réussites de Cody Gakpo (14e) et Steven Bergwijn (60e) tandis que la Belgique prenait le meilleur (2-1) sur le Pays de Galles, relégué. Les Néerlandais sont en tête du groupe avec trois points d'avance sur la Belgique.

Wawrinka sort Medvedev et file en quarts Image: KEYSTONE/EPA/CJ GUNTHER Stan Wawrinka (ATP 284) tient le match-référence dont il avait besoin depuis son retour à la compétition à la fin mars. Le Vaudois a dominé Daniil Medvedev (ATP 4) 6-4 6-7 (7/9) 6-3 au 2e tour de l'ATP 250 de Metz, battant un top 10 et atteignant les quarts de finale pour la première fois depuis l'automne 2020 à Paris-Bercy. L'ex-no 3 mondial a remporté un quatrième match consécutif - certes en incluant les qualifications -, ce qui ne lui était plus arrivé sur le circuit principal depuis janvier 2020 à l'Open d'Australie. Son dernier succès face à l'un des cinq meilleurs joueurs du monde remontait d'ailleurs à cet Open d'Australie, avec un 8e de finale remportée face à... Daniil Medvedev. Les montagnes russes Stan Wawrinka a témoigné d'une grande force de caractère jeudi en début de soirée face au Russe, qui disputait son premier match depuis sa défaite subie face à Nick Kyrgios en 8e de finale de l'US Open où il avait un titre à défendre. Le Vaudois de 37 ans a, ainsi, manqué une première balle de match à 6/5 dans le tie-break de la deuxième manche. Le triple vainqueur de Grand Chelem est également passé par tous les états d'âme au troisième set, se procurant deux balles de 4-0 à la relance avant de voir son adversaire recoller à 3-3. Il a pu signer son quatrième break de la soirée dans le huitième jeu, concluant la partie sur sa troisième opportunité après 2h21'. Non sans avoir dû effacer une dernière balle de break... Un coup à jouer en demies Assuré de gagner une septantaine de places dans la hiérarchie, Stan Wawrinka pourrait ne pas s'arrêter en si bon chemin. Il aura un sacré coup à jouer face à Mikael Ymer (ATP 100) vendredi. Il n'a jamais affronté le Suédois de 24 ans, mais avait subi la loi de son frère aîné Elias le 29 mars dans le Challenger de Marbella pour son premier match après ses 13 mois de pause forcée.

Coach des Celtics, Udoka risque d'être banni pour la saison Ime Udoka risque une lourde suspension en raison d'une liaison avec une membre de son staff Image: KEYSTONE/AP/STEVEN SENNE L'entraîneur des Boston Celtics Ime Udoka, finaliste de la NBA la saison dernière, risque d'être suspendu pour tout l'exercice 2022-23. Il aurait violé le code de conduite de son équipe, rapportent des médias américains jeudi. Selon ESPN et The Athletic, citant des sources anonymes, l'entraîneur de 45 ans aurait entretenu une relation avec une membre du staff des Celtics, enfreignant le règlement de la franchise. La sanction, parmi les plus sévères jamais infligées à un entraîneur principal de la NBA, devait être officialisée dans la journée. Avec l'ouverture prochaine des camps d'entraînement, la sanction signifie probablement que l'entraîneur adjoint des Celtics, Joe Mazzulla, assurera l'intérim pour la campagne 2022-23, ajoute le média. Ime Udoka a joué sept saisons en NBA, prenant sa retraite en 2011. Il a intégré le staff technique des San Antonio Spurs en 2012, puis Philadelphie (2019-2020) et Brooklyn (2020-2021) en tant qu'entraîneur adjoint avant de prendre les rênes des Celtics en juin 2021. Sous sa direction, Boston a remporté la Conférence Est en juin dernier. Pour leur retour en finale de la NBA, les Celtics se sont inclinés devant les Golden State Warriors (4-2) .

Cinq embarcations suisses en finale Image: KEYSTONE/SWISS ROWING Cinq des six embarcations suisses en lice jeudi dans les demi-finales des Mondiaux de Racice ont décroché leur ticket pour une finale. Les Vaudois Raphaël Ahumada et Frédérique Rol sont notamment en lice pour un podium. Raphaël Ahumada et son équipier Jan Schäuble ont terminé au 2e rang de leur demi-finale en deux de couple poids léger, en gérant parfaitement leur effort. Frédérique Rol et Patricia Merz ont pour leur part arraché le troisième et dernier billet disponible dans leur série en devançant de 0''22 le bateau italien, dans la même catégorie. Toujours en poids léger, le prometteur Andri Struzina (25 ans) a quant à lui remporté sa demi-finale en skiff. Le Zougois disputera sa finale vendredi déjà (15h02). Le quatre de couple dames (Célia Dupré, Pascale Walker, Lisa Lötscher, Salome Ulrich) et le quatre sans barreur masculin (Tim Roth, Andrin Gulich, Joel Schürch, Roman Röösli) se sont également qualifiés en finale. Seul le quatre de couple masculin (Patrick Brunner, Kai Schätzle, Nils Schneider, Dominic Condrau) a échoué jeudi. Deux embarcations helvétiques disputeront leur demi-finale vendredi. Il s'agit de la skiff Jeannine Gmelin et du deux de couple dames Fabienne Schweizer/Nina Wettstein.

Federer jouera bien en double avec Nadal vendredi Image: KEYSTONE/EPA/MILAN KAMMERMAYER Roger Federer disputera bien le dernier match de son immense carrière vendredi à Londres dans le cadre de la Laver Cup. Il fera comme prévu équipe avec son ex-grand rival Rafael Nadal. Le Bâlois et le Majorquin, qui cumulent 42 titres majeurs en simple, se mesureront aux Américains Jack Sock et Frances Tiafoe dans le dernier match programmé vendredi à Londres. Cette partie devrait débuter vers 22h heure suisse. Le duo de choc Federer/Nadal avait déjà été aligné lors de la première Laver Cup, en 2017 à Prague. Il avait dominé une paire américaine, composée déjà de Jack Sock associé à Sam Querrey, 6-4 1-6 10/5.