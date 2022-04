La remontada de Memphis en NBA +++ Doublé de Fiala

Les Grizzlies comblent un déficit de 26 points Image: KEYSTONE/AP/Andy Clayton-King Memphis a réussi la première improbable remontada des play-off. A Minneapolis, les Grizzlies ont remporté l'acte III de leur série face aux Timberwolves après avoir comblé un déficit de... 26 points. Mené 47-21 dans le deuxième quarter, Memphis s'est imposé 104-95 pour mener désormais 2-1 dans cette série. Auteur de sept tirs primés pour un total de 26 points, Desmond Bane a été, avec Ja Moran qui a signé un triple double (16 points/10 rebonds/10 assists), le grand artisan de ce succès. Malgré l'absence de Luka Doncic, toujours blessé au mollet, Dallas mène également 2-1 face à Utah après son succès 126-118 à Salt Lake City. Quant à Golden State, il a pris une option décisive sur sa qualification après son succès 118-113 à Denver. Les Warriors ont cueilli une troisième victoire en trois matches face aux Nuggest grâce à leur trio magique formé par Stephen Curry (27 points), Jordan Poole (27) et Klay Thompson (26).

Kevin Fiala encore décisif Image: KEYSTONE/AP/Aaron Lavinsky Kevin Fiala a poursuivi son incroyable festival. Auteur d'un doublé pour ses 31e et 32e buts de la saison, le Saint-Gallois a été le grand artisan du succès 6-3 de Minnesota devant Vancouver. A Saint-Paul, Kevin Fiala a ouvert le score avant d'inscrire le 4-3 sur un exploit personnel à la 48e. Il a, en effet, tourné autour de la cage avant d'armer un lancer qui n'a laissé aucune chance au gardien Thatcher Demko. Il a été logiquement élu à nouveau homme du match. Kevin Fiala compte désormais 77 points. Il reste sur une série de huit matches de rang avec au moins un point à son actif. "Etre en feu comme il peut l'être est une chose. Mais permettre à l'équipe de gagner en est une autre, souligne le coach du Wild Dean Evason. Il y parvient à merveille." A la faveur de ce succès, Minnesota a consolidé sa deuxième place de la Central Division. Le Wild connait déjà son adversaire au premier tour des play-off. Il s'agira de St. Louis qu'il n'a encore jamais battu cette saison en trois rencontres. Deux assists pour Pius Suter Pius Suter fut l'autre Suisse en vue de la soirée. Le Zurichois a délivré deux passes décisives sur les deux buts inscrits par Detroit lors de la défaite 7-2 à Sunrise contre Florida. Son bilan à une semaine de la fin de la saison régulière se chiffre à 35 points (14 buts/21 assists). Soit déjà 8 de plus que celui de la saison dernière, sa première en NHL, sous les couleurs de Chicago.

La Suisse perd son premier duel face à l'Allemagne Image: KEYSTONE/URS FLUEELER L'équipe de Suisse a concédé jeudi sa première défaite dans le cadre de sa préparation au championnat du monde (13-29 mai en Finlande). La troupe de Patrick Fischer s'est inclinée 4-2 devant l'Allemagne à Rosenheim, subissant ainsi un troisième échec consécutif face à son éternel rival. La sélection à croix blanche, qui avait dominé à deux reprises la France en fin de semaine dernière, a une nouvelle fois dominé les débats. Elle a pu mener à deux reprises au score, grâce à des réussites de Marco Miranda, parfaitement servi par Nando Eggenberger après un changement de ligne catastrophique des Allemands (23e, 1-0), et de Christoph Bertschy (32e, 2-1). Mais la Suisse a, comme souvent, manqué cruellement d'efficacité, notamment en supériorité numérique. Et, surtout, elle n'a pas pu compter sur son gardien pour faire la différence jeudi soir. Déjà titularisé à Megève lors du premier affrontement avec la France (victoire 4-2), Melvin Nyffeler n'a en effet pas marqué des points dans l'optique d'un ticket pour la Finlande. Nyffeler doit plaider coupable La responsabilité du portier des Rapperswil-Jona Lakers est ainsi engagée tant sur le 1-1, signé Stefan Loibl (25e), que sur le 2-2, inscrit par Alexander Karachun (38e). Trompé sur deux tirs pourtant loin d'être imparables, Melvin Nyffeler a d'ailleurs cédé sa place à Philip Wüthrich devant le filet helvétique pour la troisième période. Wüthrich n'a pas grand-chose à se reprocher sur le troisième but de l'Allemagne, marqué par Danjo Leonhardt d'un tir précis du poignet (49e, 3-2), et il avait quitté sa cage lorsque Daniel Schmölz a scellé le score à une minute de la fin du temps réglementaire. Mais le dernier rempart du CP Berne ne s'est pas non plus montré décisif, contrairement au gardien allemand Niklas Treutle. Aeschlimann devrait jouer samedi Patrick Fischer - qui n'a par ailleurs pas aligné le Fribourgeois Killian Mottet jeudi soir - devrait donc logiquement titulariser le Davosien Sandro Aeschlimann au but samedi à Rosenheim pour le deuxième affrontement entre ces deux équipes. Il doit certainement aussi attendre impatiemment les arrivées de ses deux meilleurs gardiens, Reto Berra et Leonardo Genoni.

Le rêve d'Yverdon est passé Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Le rêve est passé pour Yverdon-Sport. Le néo-promu de Challenge League ne disputera pas le 15 mai à Berne la deuxième finale de la Coupe de Suisse de son histoire, vingt-et-un an après celle perdue devant le Servette FC. Dans son antre du stade Municipal, devant 4500 spectateurs pour la plus belle affluence depuis seize ans, la formation d'Uli Forte s'est inclinée 2-0 devant le FC Saint-Gall dans une demi-finale qui ne lui laissera pas une montagne de regrets. Maître de son sujet de la première à la dernière minute, ce FC Saint-Gall était, en effet, beaucoup trop fort. Même pour les tombeurs du FC Zurich et du Lausanne-Sport. Yverdon a cédé après le repos sur des réussites de Jérémy Guillemenot (54e) et de Jordi Quintilla (60e). Cette issue a semblé très vite inéluctable dans la mesure où les Vaudois n'ont jamais pu trouver leurs deux attaquants Koro Koné et Steve Beleck. Un dispositif très prudent Le dispositif très prudent adopté sans doute à juste titre par Uli Forte explique cette retenue. Pour la beauté du spectacle, on aurait toutefois souhaité qu'Yverdon se lâche vraiment, plutôt que de "tenir" le plus longtemps possible le 0-0. Présent dans l'impact physique, Yverdon a livré la première mi-temps que son entraîneur espérait. Face à une équipe qui a pris l'habitude depuis des mois de marquer très tôt, les Vaudois ont su parfaitement tenir le choc. Ils ont, il est vrai, pu compter sur un gardien décisif avant la pause. Kevin Martin a, en effet, sorti deux arrêts de grande classe sur un tir dévié de Quintilla à la 25e et sur une frappe de Kwadwo Duah à la 45e. Guillemenot: le but le plus "facile" A la reprise, l'emprise des Alémaniques était de plus en plus prononcée. Saint-Gall trouvait la juste récompense de ses efforts à la 54e avec le but dans la cage vide de Guillemenot. Le Genevois marquait en deux temps son but le plus "facile" de la saison après ce centre magnifique de Duah que Martin n'avait pu que laisser filer. Si la responsabilité du portier n'est pas franchement engagée sur l'ouverture du score qui doit beaucoup au geste magnifique de Duah, elle l'est clairement sur le 2-0 de la 60e minute. Martin était surpris au premier poteau presque comme un junior par le coup franc de Quintilla. En l'espace de six minutes, le FC Saint-Gall a ainsi réussi le K.O. parfait. Une année après leur échec face à Lucerne, Peter Zeidler et ses joueurs auront droit à une nouvelle finale. Avec, cette fois, l'appui de leur formidable public.

Dortmund sans Kobel face au Bayern Gregor Kobel ne gardera pas le but de Dortmund samedi face au Bayern Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner Le Borussia Dortmund sera privé de son gardien titulaire Gregor Kobel lors du "Klassiker" samedi face au Bayern Munich, qui peut remporter un 10e titre consécutif de Bundesliga en cas de victoire. L'international suisse souffre d'une blessure ligamentaire. Il sera remplacé par un autre portier helvétique, Marwin Hitz. Outre Kobel, qui s'est blessé à l'entraînement, le milieu belge Alex Witsel (infection) est également contraint de renoncer à ce choc de la 31e journée. Le Borussia devait déjà faire sans Mats Hummels, Donyell Malen, Mahmoud Dahoud, Thomas Meunier, Thorgan Hazard et Giovanni Reyna.

Tomlinson n'entraînera pas Kloten la saison prochaine Image: KEYSTONE/URS FLUEELER L'entraîneur Jeff Tomlinson, qui a mené Kloten à la promotion en National League, doit prendre du recul pour des raisons de santé. "Il ne lui sera pas possible d'exercer pleinement sa fonction, de son point de vue et dans l'intérêt du club, pendant la phase de préparation et la saison à venir", expliquant les Aviateurs dans un communiqué. Tomlinson, qui a frôlé la mort avant de subir une transplantation rénale à l'automne 2019, devrait toutefois rester à Kloten au sein du staff technique. Reste à savoir à quel poste. Thierry Paterlini, qui a oeuvré à La Chaux-de-Fonds lors de la saison écoulée, pourrait lui succéder en tant que coach principal de Kloten.

Rublev juge "totalement discriminatoire" l'exclusion des Russes Image: KEYSTONE/AP/Darko Vojinovic Le Russe Andrey Rublev (ATP 8) a estimé jeudi que l'exclusion des joueurs russes et bélarusses du prochain tournoi de Wimbledon en raison du conflit en Ukraine était "totalement discriminatoire". "Les raisons qu'ils (réd: les organisateurs de Wimbledon) nous ont données n'avaient, comment dire, aucun sens, elles n'étaient pas logiques", a-t-il déclaré en marge du tournoi ATP de Belgrade. "Ce qui se passe actuellement est totalement discriminatoire à notre encontre", a-t-il poursuivi. "Cela ne va rien changer", a aussi assuré Andrey Rublev, qui avait écrit "Pas de guerre s'il vous plaît" sur une caméra de télévision lors du tournoi de Dubaï juste après le début de l'invasion russe en Ukraine. "Donner les dotations du tournoi à l'aide humanitaire, aux familles qui souffrent, aux enfants qui souffrent, ça, c'est quelque chose qui aurait un peu d'impact", a-t-il lâché. "Dans ce cas, le tennis serait le seul sport à donner un tel montant, et ce serait grâce à Wimbledon, qui en tirerait toute la gloire." Une décision "folle" pour Nole Les organisateurs du Majeur sur gazon ont annoncé mercredi l'exclusion de l'édition 2022 du tournoi des joueurs russes et bélarusses en raison de la guerre en Ukraine. Cette décision est vivement contestée par l'ATP et la WTA, qui gèrent les circuits masculin et féminin. De son côté, le no 1 mondial Novak Djokovic a qualifié la décision du tournoi de Wimbledon de "folle", tout en déclarant qu'il "condamnerait toujours la guerre, étant lui-même un enfant de la guerre". Le Serbe s'est exprimé mercredi à l'issue de son premier match au tournoi de Belgrade.

La police enquête après des menaces visant Harry Maguire Harry Maguire est victime de menaces Image: KEYSTONE/EPA/PETER POWELL La police de la région de Manchester enquête sur des menaces anonymes concernant la présence d'une bombe au domicile d'Harry Maguire. "Au cours des dernières 24 heures, Harry a reçu une menace sérieuse visant son domicile familial. Il en a fait part à la police qui enquête à ce sujet", a expliqué un porte-parole du défenseur international anglais de Manchester United. La police a confirmé dans un communiqué avoir été contactée mercredi "au sujet d'une alerte à la bombe dans le quartier de Wilmslow". "Aucune évacuation n'a été ordonnée, mais en guise de mesure préventive, un chien policier entraîné à la détection des explosifs a été amené à cette adresse cet après-midi, jeudi 21 avril, pour mener une fouille du jardin et des environs", a-t-elle poursuivi, précisant qu'aucun objet suspect n'avait été trouvé. "La sécurité de sa famille et de ses proches et la priorité numéro un d'Harry", qui vit avec sa fiancée et deux enfants, a souligné son porte-parole. "Il va continuer à se préparer normalement pour le match de ce week-end et il ne fera aucun autre commentaire pour l'heure." Harry Maguire connaît une saison difficile, tant collectivement avec les Red Devils que sur le plan de ses prestations individuelles. Largement battu (4-0) par Liverpool mardi dans un match où Maguire était titulaire, Manchester United a sérieusement compromis ses chances de disputer la prochaine Ligue des Champions.

Djokovic dans le dernier carré à Belgrade Image: KEYSTONE/EPA/ANDREJ CUKIC Novak Djokovic retrouve peu à peu confiance. Le no 1 mondial s'est qualifié pour les demi-finales du tournoi ATP de Belgrade en décrochant jeudi son deuxième succès en moins de 24 heures. Contraint de batailler durant 3h22' mercredi soir face à Laslo Djere (ATP 50), Novak Djokovic a eu besoin de 2h19' pour vaincre la résistance de Miomir Kecmanovic (ATP 38) jeudi après-midi. Il s'est imposé 4-6 6-3 6-3 devant son compatriote, qui restait sur deux quarts de finale dans les Masters 1000 d'Indian Wells et de Miami. Comme face à Laslo Djere, Nole a accusé un set et un break de retard jeudi. Mené 6-4 2-1 service Kecmanovic à suivre, le dernier vainqueur de Roland-Garros a su réagir au bon moment, signant son premier break de la journée pour recoller à 2-2 au deuxième set grâce à une attaque de revers lâchée le long de la ligne. Remis en selle, Novak Djokovic n'a pas dû faire face à la moindre balle de break par la suite. Et il s'est emparé du service de Miomir Kecmanovic à trois autres reprises, la dernière dans l'ultime jeu du match. Le cri de rage lâché après qu'il a conclu cette partie sur un revers gagnant en disait long sur son soulagement. Khachanov ou Monteiro en demies Eliminé d'entrée la semaine dernière à Monte-Carlo pour son premier tournoi depuis la fin février, Novak Djokovic bénéficiera vendredi d'une journée de repos bienvenue après ces deux matches accrochés. Le Serbe, qui disputait jeudi son sixième match de l'année seulement, se frottera en demi-finales au Russe Karen Khachanov (ATP 26) ou au qualifié brésilien Thiago Monteiro (ATP 110).

Du mieux pour la Suisse Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI La Suisse remontera de la 19e à la 14e place au classement UEFA au terme de cette saison de Coupes d'Europe 2021-22. Les équipes de tous les pays qui pouvaient encore dépasser la Suisse sont éliminées des trois compétitions européennes. Le "ranking" UEFA de cette année est déterminant pour les places dans les Coupes d'Europe de la saison 2023-24. Pour la saison 2022-23, le coefficient appliqué sera celui de la campagne précédente, que la Suisse a bouclée au 19e rang. Ainsi, le champion de cette année, très probablement Zurich, entrera en lice dès le 1er des quatre tours qualificatifs de la Ligue des champions en 2022-23. En Europa League, la Suisse ne sera même pas représentée. Et en Conference League, trois clubs suisses (le vainqueur de la Coupe et deux issus du Championnat) seront engagés dès le deuxième des quatre tours qualificatifs. Les choses s'amélioreront en 2023-24, grâce au 14e rang de cette année. Le deuxième de Super League la saison prochaine accédera au tour qualificatif de la Ligue des champions (dès le 2e tour), tout comme bien sûr le champion, qui, lui, débutera au 3e tour. Le vainqueur de la Coupe disputera l'Europa League, avec deux tours de qualification à franchir. Et deux autres équipes disputeront la Conference League, dès le 2e tour de qualification.

Gregor Kobel touché aux ligaments Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner Le gardien international suisse de Dortmund Gregor Kobel s'est blessé à l'entraînement et sera indisponible "un certain temps", a annoncé jeudi l'entraîneur du club Marco Rose. "Gregor est touché aux ligaments. Son absence durera une semaine ou deux", a dit Rose, privé actuellement de huit joueurs. Dortmund ira affronter samedi le Bayern Munich.

Josi à Berne avec Nashville en octobre Image: KEYSTONE/AP/Mark Humphrey Les Nashville Predators de Roman Josi rencontreront Berne en match de préparation le 3 octobre, à Berne. La rencontre aura lieu dans le cadre des NHL Global Series et rattrape celle qui avait été annulée en 2020 à cause du Covid. Nashville et son défenseur et capitaine bernois entameront le Championnat de NHL après leur match dans la Ville fédérale, soit les 7 et 8 octobre à Prague, en jouant deux fois contre les San Jose Sharks de Timo Meier, qui de leur côté auront disputé auparavant un match de préparation à Berlin. Le match amical contre Berne constituera un retour aux sources pour Josi. Il a effectué dans la capitale toutes ses classes juniors, avant d'y faire ses grands débuts en 1re division à l'âge de 16 ans. Trois ans plus tard, juste avant son départ pour l'Amérique du Nord, il était un des piliers de l'équipe alors qu'il n'avait que 19 ans. Roman Josi est aujourd'hui un des meilleurs défenseurs du monde. Il en est à sa cinquième saison comme capitaine des Predators. A Berne, il possède des parts dans le club.

Erik Ten Hag sera l'entraîneur de ManU la saison prochaine Image: KEYSTONE/EPA/MAURICE VAN STEEN Le Néerlandais Erik Ten Hag, actuellement à la tête de l'Ajax Amsterdam, sera l'entraîneur de Manchester United à partir de la saison prochaine, a annoncé jeudi le club anglais dans un communiqué. "Manchester United est ravi d'annoncer la nomination d'Erik Ten Hag en tant qu'entraîneur de l'équipe première", écrivent les Red Devils qui précisent que le coach de 52 ans s'est engagé jusqu'en 2025, avec une saison supplémentaire en option.

Carlos Sainz Jr prolonge chez Ferrari jusqu'en 2024 Carlos Sainz Jr avec la Scuderia jusqu'en 2024. Image: KEYSTONE/AP POOL EPA L'Espagnol Carlos Sainz Jr a prolongé de deux ans jusqu'à fin 2024 son contrat avec Ferrari, a annoncé jeudi l'écurie de Formule 1 avant le quatrième Grand Prix de la saison ce week-end à Imola. Agé de 27 ans, Sainz, fils du double champion du monde des rallyes Carlos Sainz, est arrivé chez Ferrari début 2021 après deux saisons avec l'écurie britannique McLaren. "J'ai toujours dit qu'il n'y avait pas de meilleure équipe de Formule 1 pour laquelle courir et après plus d'un an avec eux, je peux confirmer que revêtir cette combinaison de course et représenter cette équipe est unique et incomparable", a-t-il réagi dans un communiqué Ferrari. Depuis ses débuts en 2015 pour Toro Rosso et après un passage également chez Renault (fin 2017-2018), Sainz junior a pris part à 143 Grands Prix, avec huit podiums à la clé. Après avoir terminé deux fois 6e du championnat avec McLaren, il a signé son meilleur résultat en 2021, terminant 5e pour sa première année avec la Scuderia - déjouant les pronostics en devançant son coéquipier monégasque Charles Leclerc. Mais en ce début de saison 2022, Leclerc a clairement pris l'ascendant au volant d'une Ferrari à nouveau dominante. Le Monégasque est leader après trois manches avec 71 points, devant George Russell (Mercedes) à 37 points et Sainz 33. "La F1-75 s'avère être une voiture de pointe, qui peut me permettre de poursuivre mes objectifs sur la piste, à commencer par remporter ma première victoire en Formule 1", a espéré Sainz, "conforté par cette nouvelle preuve de confiance" avec ce nouveau contrat.