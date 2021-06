La Russie gagne contre la Finlande +++ Federer éliminé à Halle

Un point complètement fou pour Belinda Bencic Une belle victoire pour Belinda Bencic. Image: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER Belinda Bencic (WTA 12) retrouve des couleurs à Berlin. La Saint-Galloise s'est qualifiée avec autorité pour les quarts de finale du tournoi WTA 500 de la capitale allemande. Elle s'est imposée 6-3 6-4 devant la Croate Petra Martic (WTA 25). Ce match restera comme celui qui a proposé l'un des points les plus fous de l'année. Belinda Bencic a, en effet, signé le break décisif au deuxième set après avoir armé une volée alors qu'elle s'était retrouvée sur ses fesses pour avoir perdu l'équilibre sur un smash. Parfaitement protégée par son service - 68,3 % de réussite sur sa première balle -, Belinda Bencic n'a pas condédé la moindre balle de break dans cette rencontre longue de 83 minutes. Elle devra témoigner de la même rigueur vendredi face à Ekaterina Alexandrova (WTA 34), contre laquelle elle déplore deux défaites en trois rencontres. La Russe a, elle aussi, fait forte impression lors de son succès 6-4 7-5 face la no 6 mondiale Elina Svitolina.

Une victoire capitale pour la Russie Image: KEYSTONE/EPA/Kirill Kudryavtsev Quatre jours après sa défaite 3-0 sans appel devant la Belgique, la Russie a redressé la tête. Elle a battu la Finlande 1-0 à Saint-Pétersbourg pour se relancer pleinement dans le groupe B. La Sbornaya doit sa victoire à une réussite d'Alekseï Miranchuk dans le temps additionnel de la première période. Le joueur de l'Atalanta a trompé le gardien Lukas Hradecky d'une subtile frappe du gauche au terme d'une action de toute beauté conduite avec Artem Dzyuba. Cette réussite démontre que les Russes peuvent parfois témoigner d'une très grande inspiration. Qu'Alekseï Miranchuk peut aussi réussir des choses sublimes au même titre que le Monégasque Aleksandr Golovin qui n'a pas, toutefois pour l'instant, réédité dans cet Euro ses magnifiques performances sous le maillot de l'AS Monaco. La Finlande peut nourrir toutefois des regrets. Après seulement cinq minutes, une réussite de Joel Pohjanpalo, auteur d'un doublé contre la Suisse à Saint-Gall le 31 mars dernier, était annulée par la VAR pour un hors-jeu de quelques centimètres. En seconde période, elle a, à quelques reprises, semé le trouble dans la défense russe sans toutefois marquer ce but qui lui aurait ouvert les portes des huitièmes de finale après son succès 1-0 contre le Danemark.

Une défaite qui fait tache Image: KEYSTONE/EPA/SASCHA STEINBACH Roger Federer ne gardera pas un souvenir lumineux de son premier affrontement contre un joueur né en 2000. Le Bâlois a bu la tasse à Halle devant Félix Auger-Aliassime (ATP 21). Né un 8 août comme Roger Federer, le Canadien s'est imposé 4-6 6-3 6-2 en huitième de finale du tournoi ATP 500 de Halle. Agressif en retour et capable aussi de tenir parfaitement l'échange avec son slice de revers, Felix Auger-Aliassime n'a strictement rien volé. Finaliste malheureux dimanche dernier à Stuttgart face à Marin Cilic, le nouvel élève de... Toni Nadal fut bien le meilleur joueur sur le court. Un début du troisième set catastrophique Roger Federer a, ainsi, réussi un petit hold-up au premier set, enlevé 6-4 grâce à une fulgurance au septième jeu avec notamment ce passing de revers le long de la ligne qui lui a permis de ravir le service du Canadien. Ce jeu fut le seul au cours duquel Félix Auger-Aliassime devait laisser une ouverture. Pour le reste, le Canadien a rendu une brillante copie. Il a eu le mérite de ne pas se décourager après avoir galvaudé huit balles de break sur huit. La neuvième lui offrait le break pour mener 4-2 au deuxième set. Il pouvait ensuite ravir le service de Roger Federer aux premier et troisième jeux de la dernière manche pour cueillir sans doute la plus belle victoire de sa carrière. Roger Federer ne disputera donc pas un 18e quart de finale à Halle où il a cueilli le titre à dix reprises déjà. A moins de deux semaines du rendez-vous suprême de Wimbledon, cette élimination fait tache alors qu'il était venu en Allemagne pour faire le plein de confiance. Son apathie au début de la troisième suscite certaines inquiétudes. Comme si les dix-neuf ans d'écart entre les deux adversaires pesaient vraiment.

Euro 2021: Arnautovic ne jouera pas contre les Pays-Bas Image: KEYSTONE/AP/Robert Ghement Marko Arnautovic ne jouera pas jeudi face aux Pays-Bas. Il a été suspendu par l'UEFA pour avoir "insulté un autre joueur" lors de la victoire de l'Autriche face à la Macédoine du Nord (3-1). En infligeant un match de suspension au milieu de 32 ans, la chambre d'appel de l'instance européenne sanctionne sa "mauvaise conduite", selon l'article 15 de son règlement, a-t-elle expliqué. Elle n'a donc pas retenu l'injure raciste, qui aurait valu à Arnautovic d'être écarté pour au minimum dix matches d'après le même règlement, ce qui l'aurait contraint de quitter l'Euro. Excuses sur Instagram Le joueur d'origine serbe s'était excusé lundi sur Instagram envers ses "amis de Macédoine du Nord et d'Albanie", en évoquant "des échanges houleux hier dans l'émotion du jeu", mais sans révéler la teneur de ses propos. Plusieurs médias avaient assuré qu'il avait insulté le défenseur de Leeds, le Fribourgeois et ancien du FC Lugano Ezgjan Alioski, en faisant référence à ses origines albanaises, après avoir marqué le troisième but de la rencontre remportée 3-1 par "Das Team", dimanche à Bucarest. Sur les images télévisées du match, son coéquipier David Alaba s'échine à le faire taire alors que les joueurs autrichiens célèbrent le but. "Je voudrais dire une chose très clairement: JE NE SUIS PAS RACISTE!", a insisté Arnautovic lundi, disant "défendre la diversité".

Euro 2021: Rüdiger regrette son geste sur Pogba Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader "Je n'ai pas le droit" de faire ça: le défenseur allemand Antonio Rüdiger regrette son geste de mardi sur Paul Pogba contre la France (1-0) à l'Euro. Il assure ne pas avoir mordu le milieu des Bleus. "Je n'ai pas le droit d'aller comme ça avec la bouche contre son dos, ça va sans dire. Cela fait mauvais effet", a déclaré le joueur de Chelsea, dans une réaction diffusée mercredi par son agent personnel. "Après le coup de sifflet final, nous avons parlé très amicalement avec Paul", poursuit le récent vainqueur de la Ligue des champions avec Chelsea, "et autant avec moi qu'ensuite en interview, il a confirmé que ce n'était pas une morsure, comme certains l'avaient pensé d'abord". Pas de sanction L'Allemand âgé de 28 ans ne s'attend pas à être sanctionné après coup, l'arbitre espagnol du match, Carlos del Cerro Grande, n'ayant pas sévi sur le moment. "Il m'a dit qu'il m'aurait sanctionné s'il avait pensé que c'était une faute", a précisé Rüdiger. Pogba, très énervé sur le moment, a signalé l'incident à l'arbitre, mais a voulu dédramatiser ensuite en conférence de presse d'après-match. "Nous sommes amis, nous nous connaissons depuis longtemps. Ce n'était rien de grave", a dit le Français. "Un peu grignoté" "Je pense qu'il m'a un peu grignoté. Il n'a pas reçu de carton et je pense que c'est mieux comme ça. Je ne veux pas qu'il soit suspendu à cause de ça. Nous nous sommes embrassés à la fin du match et c'était tout", a-t-il expliqué.

Manchester City débutera sur la pelouse de Tottenham Harry Kane sera-t-il avec Tottenham pour recevoir Manchester City? Image: KEYSTONE/EPA/Andy Rain / POOL Le champion d'Angleterre, Manchester City, se rendra à Tottenham pour l'ouverture de la saison 2021/2022 de Premier League. Le championnat reprendra le week-end du 14 août. Alors que City est souvent cité comme une destination possible pour Harry Kane, l'avant-centre des Spurs, ce match pourrait marquer le retour du capitaine de la sélection anglaise pour affronter son club formateur. Le dauphin de City, Manchester United, qui avait fini à 12 points du champion, démarrera la saison contre Leeds. Old Trafford devrait être cette fois bien garni, après la double confrontation à huis clos la saison passée, dont un 6-2 pour les Red Devils à domicile face aux joueurs de Marcelo Bielsa. Le gouvernement britannique a indiqué récemment que la jauge de remplissage de Wembley sera portée à 40'000 places pour les demi-finales et la finale de l'Euro, alors qu'elle n'est que de 22'500 pour le premier tour. La première levée de la nouvelle saison offrira également deux derbys londoniens, le promu Brentford contre Arsenal et surtout Chelsea, le champion d'Europe, qui recevra Crystal Palace. Liverpool se déplacera chez un autre promu, Norwich. Parmi les premiers chocs de la saison figureront un Liverpool - Chelsea lors de la 3e journée, et un remake de la finale de C1, Chelsea - Manchester City pour la 6e, fin septembre.

France: la meilleure attaque, c'est la défense Image: KEYSTONE/AP/Matthias Hangst On attendait l'attaque de feu, on a eu droit à la défense de fer! Les Français ont remis leurs habits de champions du monde pour triompher de l'Allemagne (1-0) en entame de l'Euro 2021. "La défense collective, c'est une force chez nous, c'est sur ça qu'on doit s'appuyer pour réussir une grande compétition, on l'avait fait en 2018", a relevé le défenseur central Raphaël Varane après la rencontre. Attendus pour leur créativité offensive, Karim Benzema, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé ont d'abord et avant tout brillé par leur altruisme dans le repli défensif, gênant les relances allemandes ou sprintant pour récupérer leurs ballons perdus. L'image de Mbappé revenu comme un bolide rattraper son erreur, dès la 13e, a donné le ton d'une soirée de haut vol, en plus de donner de la profondeur aux propos tenus dimanche par le Parisien devant la presse: "Je sais que je ne suis pas le plus irréprochable défensivement, j'essaye de m'améliorer au quotidien". Travail défensif Cet aspect de la partie n'a pas échappé à Paul Pogba, désigné homme du match. "On sait les qualités qu'il y a devant et comment mettre en difficulté les autres équipes. Mais on sait que ceux qui sont devant sont aussi capables de faire le travail défensif où on n'est pas habitué à les voir. Ils le font très, très bien, c'est un plus pour nous", a salué le milieu de Manchester United. La soirée n'a toutefois pas été parfaite sur tous les plans et Didier Deschamps a ainsi mentionné des progrès à faire dans l'animation offensive. Car si Benzema a énormément combiné avec Mbappé, Griezmann n'a par exemple fourni qu'une seule passe au premier et trois au second pendant 90 minutes, selon les statistiques fournies par l'UEFA. Intense combat physique Mais l'intense combat physique proposé par les Allemands a contraint les attaquants des Bleus à des tâches plus ingrates. "Les trois, je ne veux pas les dissocier des sept autres. Ils se sont mis à la disposition du collectif pour permettre qu'on défende très bien", a souligné le sélectionneur. Ce premier rideau a offert un complément bienvenu au triangle du milieu de terrain formé par Adrien Rabiot, N'Golo Kanté et Pogba. Eux aussi ont surtout servi à contenir les vagues allemandes, plus qu'à se projeter vers l'avant. Ces joueurs excellent habituellement pour "ressortir, se projeter, avec beaucoup de volume et de la complémentarité", mais mardi ils l'ont fait "plus dans le domaine défensif", ce qui a permis "à l'équipe d'avoir un bon équilibre", selon Deschamps. L'équilibre selon Lloris Dernier motif de satisfaction, et non des moindres: la défense tricolore, peu mise en danger durant la préparation, s'est immédiatement hissée au niveau requis. De bon augure avant le deuxième match programmé samedi (15h00) contre la Hongrie à Budapest, où les Bleus pourront d'ores et déjà valider leur billet pour les huitièmes. La charnière centrale avec Varane et Presnel Kimpembe, récemment constituée, a réussi son entrée en lice, limitant l'Allemagne à un seul tir cadré durant toute la partie. En capitaine avisé, le gardien Hugo Lloris avait martelé que le succès des Bleus durant l'Euro passerait par "l'équilibre" entre les différentes lignes.

Crash de Stroll et Verstappen à Bakou: Pirelli s'explique Image: KEYSTONE/EPA/TOLGA BOZOGLU Pirelli a rendu ses conclusions après les accidents survenus à Lance Stroll et Max Verstappen à Bakou après l'explosion d'un pneu. Les "conditions d'utilisation" sont en cause, selon le manufacturier. Le dégonflement soudain du pneu arrière gauche de Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) puis Max Verstappen (Red Bull-Honda) avait provoqué leurs accidents lors du GP d'Azerbaïdjan de formule 1 le 6 juin. Une analyse de ces pneus, mais aussi de ceux d'autres monoplaces, "a permis d'établir qu'il n'y avait aucun défaut de production ou de qualité sur aucun des pneus, ni aucun signe de fatigue ou de délamination", a précisé Pirelli. "Dans chaque cas, il s'agit d'une rupture dans la circonférence du flanc intérieur qui peut être liée aux conditions d'utilisation du pneu, bien que les paramètres de départ prescrits (pression minimale et température maximale de la couverture chauffante) aient été respectés." Penchant d'abord pour la théorie selon laquelle ces coupures avaient été provoquées par des débris sur la piste, Pirelli conclut donc que c'est l'utilisation de ces pneus par les deux écuries concernées qui est en cause. Les équipes sont tenues de respecter des pressions de pneus minimales au moment où ceux-ci sont fixés sur leurs monoplaces. Elles peuvent ensuite tenter de contourner cette réglementation et d'abaisser ces pressions une fois en piste, ce qui leur permet de gagner en performance, mais éprouve davantage les pneumatiques. Pirelli précise donc qu'un "nouvel ensemble de protocoles (...) pour le contrôle des conditions de fonctionnement (des pneus) pendant un week-end de course" a été convenu avec la Fédération internationale (FIA), le régulateur de la F1. "Nous avons respecté les paramètres de Pirelli à tout moment et nous continuerons à suivre leurs recommandations", a pour sa part réagi Red Bull.

Trois assists pour Nikita Kucherov Nikita Kucherov (86) dans ses oeuvres. Image: Keystone/AP/Chris O'Meara Tampa Bay est revenu à la hauteur des Islanders en demi-finale des play-off. Le tenant du titre a remporté 4-2 sur sa glace l'ace II. Battu 2-1 lors du premier match, le Lightning a forcé la décision dans l'ultime période avec deux réussites des défenseurs Jan Rutta et Victor Hedman pour porter le score à 4-1. Auteur de trois assists, Nikita Kucherov a été l'homme du match. L'acte III aura lieu jeudi à Brooklyn.

Fabuleux Kevin Durant Une performance historique pour Kevin Durant. Image: Keystone/EPA/JASON SZENES Kevin Durant a livré mardi soir l'une des plus grandes performances de sa carrière. Avec ses 49 points, ses 17 rebonds et ses 10 assists, il a mené les Nets à la victoire devant Milwaukee (114-108). A la faveur ce succès, Brooklyn mène désormais 3-2 dans cette demi-finale de la Conférence Est. Avec un James Harden discret pour son retour au jeu - 5 points pour un terrible 1 sur 10 au tir - et un Kyrie Irving forfait, Kevin Durant n'avait pas vraiment le choix. Il se devait de sortir le grand jeu pour permettre à ses couleurs de reprendre la main dans cette série après les deux défaites concédées à Milwaukee. Kevin Durant est devenu le premier joueur à inscrire au moins 45 points, à prendre au moins 15 rebonds et à délivrer au moins 10 assists dans une rencontre de play-off. "Il a réussi quelque chose d'historique", a lâché avec raison coach Steve Nash.

Euro 2021: les Bleus affichent leurs ambitions Le malheureux autogoal d'Hummels Image: Keystone/EPA La France a affiché ses ambitions pour son entrée dans l'Euro 2021 à Munich. Les champions du monde en titre, très solides, ont dominé une Allemagne trop inoffensive 1-0 dans le groupe F. Les Bleus ont fait la décision grâce à un autogoal d'Hummels à la 20e. Ils ont le plus souvent laissé le ballon à leurs adversaires, mais ont parfois été dangereux sur les contres. Ils ont cru doubler la mise en fin de match par Benzema, mais le but a été annulé pour un hors jeu de Mbappé. Kanté et Pogba ont été impériaux à mi-terrain, Mbappé a posé bien des problèmes à la défense allemande et la charnière centrale Varane - Kimpembe s'est montrée imperturbable. Et Lloris? Il n'a pas eu le moindre arrêt difficile à faire... Hummels en difficulté Le rappel en sélection allemande de Mats Hummels, réclamé par les fans et les observateurs, n'a pas franchement été un succès. Le défenseur central s'est fait l'auteur d'un malheureux autogoal et il a énormément souffert face à la vitesse de Mbappé. Si l'Allemagne a eu davantage le ballon que les Bleus, elle n'a pas su en faire quelque chose de dangereux. Le travail inlassable de Kanté devant sa défense a tué dans l'oeuf de nombreuses actions de la Mannschaft. Et Pogba, au four et au moulin, a inspiré la majorité des actions offensives. Une tête de Pogba non cadrée (16e) puis un tir de Mbappé stoppé par Neuer (17e) posaient les premiers jalons avant l'ouverture du score. Une passe de l'extérieur de Pogba trouvait Hernandez sur le flanc gauche et son centre à destination de Mbappé était dévié dans son propre but par Hummels pour un classique autogoal (20e). Poteau de Rabiot Pour l'Allemagne, seul un essai de Gündogan non cadré faisait passer quelques frissons aux fans des Bleus (38e) en première mi-temps. A la reprise, la France frôlait le numéro deux. Mbappé décalait Rabiot sur la gauche et ce dernier ajustait le poteau (52e). Les Allemands ont mis ensuite enfin plus d'intensité dans leurs actions, et Gnabry, en bonne position, manquait de peu la cible (54e). L'absence d'un véritable avant-centre dans leurs rangs a été cruellement ressentie. Ils n'ont aussi pas su exploiter plusieurs coups francs bien placés.

Euro 2021: le Portugal a dû patienter Ronaldo scelle le score final Image: KEYSTONE/EPA/Laszlo Balogh Le Portugal a entamé victorieusement l'Euro 2021 à Budapest en battant la Hongrie 3-0. Mais les tenants du titre ont dû faire preuve de patience: les buts sont tombés dans les dix dernières minutes. La domination, souvent écrasante, des Portugais a tardé à être concrétisée au score. Il a fallu un tir de Guerrero dévié par Orban pour briser la résistance hongroise à la 84e. Trois minutes plus tard, Ronaldo doublait la mise sur penalty pour inscrire le 10e but de sa carrière dans un Euro. CR7 ajoutait même le numéro trois dans les arrêts de jeu. Score trop sévère Le résultat, quand même bien trop sévère, répond à la logique. Les champions d'Europe ont étouffé leurs adversaires presque en permanence, mais ils ont longtemps séché à la conclusion. Diogo Jota (5e/40e) a été deux fois dangereux, mais il s'est heurté à un excellent Gulasci. Ronaldo avait aussi gâché une énorme occasion à la 43e, ne cadrant pas en excellente position à cinq mètres du but. Dans ce groupe F dit "de la mort", la Hongrie fait figure de petit poucet. Mais elle a joué sa chance à fond, défendant avec énergie et talent et tentant quelques incursions sporadiques dans le camp adverse. Les supporters qui avaient rempli le stade de Budapest lui ont donné un grand soutien, mais cela n'a finalement pas suffi. Plus compliqué que prévu Il n'empêche que la France et l'Allemagne sont prévenues. Jouer contre les Magyars chez eux sera peut-être un peu plus compliqué qu'initialement prévu. Pour le Portugal, qui a enfin gagné le premier match dans un grand tournoi après cinq échecs (trois nuls, deux défaites), les signaux sont au vert. Car la différence de but pourrait avoir son importance dans ce groupe.

Euro 2021: les Suisses prêts à donner 120% Image: KEYSTONE/AP/Alessandra Tarantino "Il faut être prêt à donner 120 % ! " A la veille d'affronter pour la première fois l'Italie à la tête de la Suisse, Vladimir Petkovic mesure pleinement le défi qui attend ses joueurs. "Nous ne rencontrons pas seulement le favori du groupe, mais aussi une équipe qui se profile comme l'un des favoris du tournoi, poursuit le Mister. Nous n'aurons pas le choix mercredi soir: nous devrons aller au-delà de nos limites." Ce discours laisse entendre que Vladimir Petkovic ne fera pas une impasse sur ce match avant de rencontrer la Turquie dimanche à Bakou. "Nous avons toujours pris les matches les uns après les autres, lâche-t-il. J'alignerai mercredi contre l'Italie ma meilleure équipe pour viser la victoire." Rencontre ouverte Après le match de samedi à Bakou contre le Pays de Galles "que nous avons dominé pendant 75 minutes", Vladimir Petkovic s'attend à une rencontre ouverte. "Les Italiens jouent avec une énorme confiance, lâche-t-il. Mais nous avons prouvé par le passé que nous pouvions tenir le choc contre une telle équipe." Il se souvient que l'Allemagne, l'Espagne, le Brésil et la France n'ont pas tout le temps gagné contre son équipe. Roberto Mancini assume pleinement ce rôle de favori dévolu à l'Italie. "Les bookmakers anglais nous voient ainsi. Et ils se trompent rarement", s'amuse le sélectionneur italien. Jouer à la perfection "Mais je m'attends à un match difficile. La Suisse a toujours été un adversaire très difficile à manoeuvrer. C'est une équipe qui sait jouer au football. Nous devons jouer à la perfection pour gagner. Nous ne pourrons nous permettre aucune erreur."

Tour de France: retour de Chris Froome, dans un rôle différent Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le Britannique Chris Froome (36 ans) sera au départ du Tour de France pour la première fois depuis 2018. Le quadruple vainqueur sera le capitaine de route de l'équipe Israël Start-Up Nation. "En tant que quadruple vainqueur du Tour, l'importance de son expérience ne peut être sous-estimée. Elle sera extrêmement utile pour l'équipe pendant la course", a déclaré le manager Rik Verbrugghe sur le site internet de l'équipe. Terrible chute Froome a remporté le Tour de France en 2013, 2015, 2016 et 2017. Il avait encore fini 3e en 2018 avant de devoir faire l'impasse sur les éditions 2019 et 2020 après sa terrible chute dans le Dauphiné en juin 2019, où il avait été relevé avec des multiples fractures (vertèbre cervicale, fémur, hanche, coude, côtes...). "Après deux ans loin du Tour de France, j'ai hâte de revenir. Cela a été un chemin ardu depuis mon accident sur le Critérium du Dauphiné en 2019, mais ça a été une de mes plus grandes motivations", a réagi Froome. Tout donner "J'ai travaillé sans relâche pour arriver où je suis, et même si mes ambitions cette année ne seront pas celles d'un leader, j'espère apporter mon expérience en tant que capitaine de route. Nous avons de grandes chances avec Michael Woods, et j'ai hâte de tout donner pour lui et l'équipe", a-t-il ajouté.