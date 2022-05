La Slovaquie en quarts +++ La fin pour Tsonga

La Slovaquie a brillé grâce notamment à Tomas Tatar, coéquipier de Nico Hischier et Jonas Siegenthaler aux New Jersey Devils. Le capitaine a ouvert les vannes au premier tiers en inscrivant les deux premiers buts.

Malgré le soutien inconditionnel et bruyant du public, malgré une résistance parfois digne de ses beaux jours, Tsonga - blessé à l'épaule droite en toute fin de partie et en pleurs sur la balle de match- tire sa révérence après 17 ans et demi sur le circuit où il s'est bâti l'un des plus beaux palmarès du tennis français. De son côté, Ruud affrontera le Finlandais Emil Ruusuvuori (61e), vainqueur d'un autre Français, Ugo Humbert (46e).

A l'avant, l'Allemand Lennard Kämna a distancé avant la dernière montée ses compagnons (Arensman, Vaverde, Carthy, Hirt) pour aborder le Santa Cristina avec une cinquantaine de secondes d'avance. Mais il a été repris et aussitôt dépassé sur les pentes les plus raides par Arensman et Hirt avant que le Tchèque se dégage dans les deux derniers kilomètres de l'ascension.

Carapaz et Hindley sont arrivés ensemble sur la ligne et ont disputé un sprint pour la bonification de 4 secondes qui est revenue à l'Australien.

Le vice-président Felipe Ortiz-Patino s'en va également. Didier Fischer, patron de la Fondation 1890 qui chapeaute le football, le hockey sur glace et le rugby sous la même bannière, est nommé administrateur du club et reprendra la présidence par intérim. Il était déjà président avant l'arrivée de M. Besnard.

L'ancien joueur professionnel ne donne pas les raisons de son départ mais relève que "le Servette FC 1890 SA est aujourd'hui dans une situation qui lui permet de poursuivre ses activités en toute sérénité et avec ambition". Et de poursuivre: "Avec un des plus petits budgets de la ligue, le club a réussi (...) à dépasser les objectifs fixés."

Le secret suisse du deuxième tiers

Image: KEYSTONE/EPA/Mauri Ratilainen

L'équipe de Suisse a battu l'Allemagne 4-3 tab pour signer un septième succès en sept matches. Et une fois de plus, les joueurs de Patrick Fischer ont remporté le tiers médian.

On connaît des équipes qui commencent toujours fort leurs matches. On connaît aussi des formations qui terminent bien leurs rencontres. La Suisse a elle décidé une fois de plus de faire ce qu'elle sait faire de mieux: le compromis. Alors Patrick Fischer et son staff ont mis l'accent sur le deuxième tiers.

"C'est un peu notre secret, analyse le coach national. Je l'appelle la période du momentum. On parle souvent de ça. Je pense que c'est une question de concentration. Parce qu'au début du match, tu es toujours prêt. Pareil dans le troisième tiers où les parties se décident souvent. Au deuxième tiers, beaucoup d'équipes perdent le focus parce que ce n'est ni le début, ni la fin du match en fait. On cherche à utiliser ça et on doit continuer comme ça."

Menés 2-1, les Helvètes ont une fois encore renversé la vapeur lors des vingt minutes intermédiaires: "Aujourd'hui, c'était un match difficile pour nous. On savait que les Allemands avaient envie de gagner pour nous voler la première place. Je pense que le début du premier tiers était bon, mais après nous avons été trop passifs. On a perdu trop de duels et je n'ai pas aimé."

Le Zougois a en revanche nettement plus apprécié les quarante dernières minutes: "On a mis beaucoup de pression lors du deuxième et du troisième tiers et je pense qu'on a mérité notre victoire à la fin. Parce qu'on a eu des occasions. Et on a encore une fois trouvé le chemin pour gagner."

La Suisse connaît déjà son prochain adversaire en quarts de finale. Ce sera les Etats-Unis. Le sélectionneur s'attend-il à une rencontre identique à celle contre le Canada? "Non, ils sont un peu différents. Ils peuvent jouer dur mais je pense que c'est moins structuré que le Canada. Mais c'est évident qu'ils sont forts. On doit bien analyser. Ce qui est certain, c'est que l'on est heureux de jouer jeudi."