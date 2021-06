La Suède bat la Slovaquie +++ Zuffi au FC Sion

Dans un match plutôt fermé en raison du choix de la Slovaquie de "tenir" le 0-0 après leur succès 2-1 devant la Pologne, les Suédois ont obtenu un juste salaire. Après l'heure de jeu, les Scandinaves ont su trouver, en effet, un second souffle pour exercer un ascendant très net. Avant de provoquer le penalty, Alexander Isax s'était, ainsi, procuré deux chances en or. Le jeune attaquant de la Real Sociedad (21 ans) fut le meilleur homme d'un match pour s'inscrire comme le digne héritier de Zlatan Ibrahimovic.

Après avoir tenu l'Espagne en échec à Séville (0-0), la Suède a fait un pas décisif vers la qualification pour les huitièmes de finale. Elle a battu la Slovaquie 1-0 à Saint-Pétersbourg."Bourreau" de la Suisse il y a trois ans sur cette même pelouse de l'ancienne capitale impériale, Emil Forsberg a inscrit le seul but de la rencontre à la 77e minute. Le demi de Leipzig a transformé un penalty qui avait été accordé pour une faute du gardien Martin Dubravska sur Aleander Isak.

Le départ de la course des Moto2 dimanche sera donné à 12h20 sur le circuit près de Chemnitz.

"C'est un joueur d’expérience qui a toujours eu une mentalité exemplaire et qui sera en mesure de nous apporter son vécu, notamment à nos jeunes joueurs. Hormis ses qualités footballistiques, il colle parfaitement à la mentalité valaisanne et à l’état d’esprit qui caractérise notre canton", affirme Barthélémy Constantin, le directeur sportif du club valaisan dans un communiqué

Au total, il compte 254 matchs de Super League à son actif en inscrivant 31 buts et délivrant 56 passes décisives. Il compte quatre sélections en équipe de Suisse.

Né à Winterthour, le milieu de terrain a été formé dans le club de sa ville avant de rejoindre les rangs du FC Thoune en 2012, puis ceux du FC Bâle en 2014. En sept ans avec le club rhénan, il a remporté trois Championnats et deux Coupes. Le gaucher a également participé à plusieurs campagnes européennes, aussi bien en Ligue des Champions qu’en Europa League.

Non retenu par le FC Bâle, Luca Zuffi (31 ans) poursuivra sa carrière au FC Sion. Le Zurichois s'est engagé pour trois saisons avec le club valaisan.

Le Sud-Africain Manyonga suspendu 4 ans

Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Le Sud-Africain Luvo Manyonga, vice-champion olympique en titre du saut en longueur, a été suspendu quatre ans pour manquements à ses obligations de localisation antidopage.

L'annonce a été faite par l'Unité d'intégrité de l'athlétisme (AIU) vendredi.

Manyonga, 30 ans, était suspendu provisoirement depuis janvier. C'est la deuxième condamnation antidopage de l'athlète, qui se voit fermer les portes des Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet - 8 août) mais aussi de Paris en 2024.

Dernière chance pour lui, Luvo Manyonga peut encore faire appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), mais sa présence à Tokyo paraît très hypothétique: il n'a plus disputé de compétition depuis sa 4e place aux Mondiaux de Doha (Qatar) en septembre 2019.

Record à 8m65

Vice-champion olympique du saut en longueur en 2016 à Rio, Manyonga avait également été sacré champion du monde de la discipline en 2017 à Londres et vice-champion du monde en salle en 2018 à Birmingham. Il possède un record personnel à 8m65 qui est également le record d'Afrique.

Il avait déjà été suspendu 18 mois pour un contrôle positif à la méthamphétamine en 2012 et a vu ainsi sa sanction alourdie (les quatre ans ont débuté rétroactivement le 23 décembre 2020).

Manyonga, qui a grandi dans la pauvreté du township de Mbekweni près du Cap, avait admis avoir été à l'époque dépendant au "tik", un dérivé de la méthamphétamine.

L'AIU lui reproche d'avoir manqué un contrôle antidopage le 26 novembre 2019 et d'avoir été trop imprécis dans sa localisation par deux fois en 2020.

Les athlètes de très haut niveau sont soumis à de scrupuleuses obligations de localisation (adresse, stages, entraînements, compétitions), et doivent en plus renseigner chaque jour un créneau d'une heure et un lieu afin de pouvoir être testés de façon inopinée.

Trois manquements à ces obligations (un contrôle manqué, le "no show", ou des renseignements imprécis) en moins d'un an sont passibles d'une sanction antidopage.