La «Südkurve» fermée +++ Alcaraz testé positif au Covid-19

River Plate champion pour la première fois depuis 2014 Image: KEYSTONE/EPA River Plate est à nouveau sacré champion d'Argentine pour la première fois depuis 2014. Grâce à leur succès 4-0 contre Racing Club devant 70'000 spectateurs au Estadio Monumental, l'équipe de Buenos Aires s'est assuré le titre à trois journées de la fin. River Plate est invaincu depuis dix-sept matches (14 victoires, 3 nuls). Il s'agit pour le détenteur du record de titres du 36e sacre de l'histoire du club. Malgré le titre, River Plate ne pourra pas conserver son entraîneur à succès Marcelo Gallardo (ex-Monaco). Il est attendu pour devenir sélectionneur national de l'Uruguay.

La "Südkurve" fermée pour deux derbies zurichois Les derbies zurichois sont souvent "chauds" entre les supporters. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON La Swiss Football League (SFL) a décidé de sévir après les incidents qui avaient émaillé le match Grasshopper - FC Zurich le 23 octobre. Le secteur D sera fermé pour les deux prochains derbies. Ainsi, le secteur D - ou la "Südkurve" sera fermée pour les deux prochains derbies zurichois où le FC Zurich sera l'hôte du match au stade du Letzigrund. Un troisième "derby" de suspension a été infligé au FC Zurich mais avec sursis. Le FC Zurich disputera ses deux prochaines rencontres à domicile contre Grasshopper sans l'appui de ses fans de la "Südkurve", comme ce sera le cas le 2 ou 3 avril 2022. Suite aux incidents survenus après le match du 23 octobre dernier (3-3) - des fans du FCZ s'étaient déplacés vers les supporters de Grasshopper avec des tirs d'engin pyrotechniques à l'appui, la Commission de discipline de la SFL y a ajouté un troisième derby de la Limmat organisé par le FC Zurich avec sursis dans un délai de 3 ans. En outre, Grasshopper et le FC Zurich écopent d’une amende de 20'000 francs chacun. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal de recours de la Swiss Football League dans un délai de 5 jours.

Ruedi Wild annonce sa retraite sportive Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Quelques jours après avoir établi une meilleure performance suisse de l'Ironman au Mexique, Ruedi Wild a annoncé son retrait de la compétition sur sa page Facebook. Dans la liste des meilleurs mondiaux, Wild (39 ans) n'est précédé que par le champion olympique Kristian Blummenfelt et l'Allemand Jan Frodeno. Wild avait terminé l'Ironman de Cozumel au deuxième rang derrière Blummenfelt en 7h36'35'', un temps qui correspond à la quatrième performance de tous les temps sur 3,8 km de natation, 180 km de cyclisme et 42,195 km de course à pied. Malgré ses qualités, Wild n'a jamais pu décrocher un titre de l'Ironman. Le Zurichois s'est classé plusieurs fois sur la deuxième et troisième marches des podiums. Il a bien remporté deux médailles d'or aux Mondiaux, mais c'était avec le relais mixte sur la distance sprint.

Pause forcée pour Christian Baumann Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Christian Baumann sera tenu éloigné de la compétition au cours des quatre prochains mois. Le médaillé de bronze des derniers Européens à Bâle doit se soumettre à une opération du coude gauche. Une chute à l'entraînement de la barre fixe en été dernier rend l'opération nécessaire. Christian Baumann (26 ans) s'était ainsi blessé déjà avant les Jeux olympiques. Mais la déchirure des ligaments latéraux n'a été diagnostiquée qu'après Tokyo. "Comme je ne ressentais pratiquement pas de douleurs quand j'étais sur les barres, j'ai quand même décidé de m'aligner aux Championnats du monde à la fin du mois d'octobre", explique l'Argovien. En finale des barres parallèles, il s'était classé huitième. L'opération a été pratiquée cette semaine à Bâle. L'intervention s'est déroulée sans complication. Baumann est désormais tourné vers son futur grand objectif: les Mondiaux de novembre 2022 à Liverpool. L'Argovien avait fêté son meilleur résultat il y a six ans avec une médaille d'argent aux barres parallèles à l'occasion des Championnats d'Europe à Montpellier.

La Suisse s'incline de 16 points en Autriche Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON L'équipe de Suisse masculine a bien mal entamé sa campagne de pré-qualifications à l'Euro 2025. Les hommes du coach Ilias Papatheodorou se sont inclinés 80-64 en Autriche dans un groupe A dont seul le vainqueur sera assuré de disputer les éliminatoires. Cette rencontre s'est jouée en première mi-temps. Après avoir effacé un handicap de 12 points (16-4, 5e minute) pour revenir à deux longueurs (24-22, 14e), la sélection helvétique a concédé un partiel de 20-5 dont elle ne s'est jamais remise. Menée 44-29 à la mi-match, elle accusait même 20 points de retard dès la 24e (55-35). Dominée sous les panneaux (35 rebonds, contre 45 pour l'Autriche), la Suisse n'a rien lâché, recollant à 13 points à 10''50'' de la fin du match (62-49). Mais Arnaud Cotture (6 points, 8 rebonds, 6 assists jeudi) et ses coéquipiers n'ont pas pu faire douter l'Autriche de Bogic Vujosevic (20 points). La Suisse n'aura donc pas le droit à l'erreur pour son deuxième match, dimanche dès 17h à Fribourg face à Chypre. Elle retrouvera une équipe qui a également connu la défaite jeudi, les Chypriotes ayant été battus à domicile par l'Irlande (81-73).

Espagne: Alcaraz testé positif au Covid-19 Image: KEYSTONE/EPA/MATTEO BAZZI Nouveau coup dur pour l'équipe d'Espagne de Coupe Davis. Le grand espoir Carlos Alcaraz (ATP 32) doit déclarer forfait pour la phase finale après avoir été testé positif au Covid-19, a-t-il annoncé jeudi sur les réseaux sociaux. Ce forfait survient au lendemain de celui de Roberto Bautista Agut (ATP 19), qui a renoncé sur blessure. Carlos Alcaraz (18 ans) devait être le no 2 d'une équipe ibère composée de Pablo Carreño Busta (ATP 20), Albert Ramos-Viñolas (ATP 45), Feliciano Lopez (ATP 106) et Marcel Granollers (ATP 7 en double). Tenante du titre, l'Espagne entamera sa campagne jeudi à Madrid face à la modeste équipe d'Equateur. La sélection du capitaine Sergi Bruguera devra également se frotter à la Russie, favorite de la compétition, dans le groupe A.

Trois minutes de rêve suffisent au FC Bâle Image: KEYSTONE/AP/Vladimir Tretyakov Le voyage le plus long de l'année fut fructueux pour le FC Bâle. A Almaty, aux confins de la frontière chinoise, le FCB a cueilli un succès attendu et vital face à Kairat en Conference League. Victorieux 3-2 de la formation kazakhe après avoir été menés à deux reprises au score, les Rhénans conservent la possibilité de remporter leur groupe pour se qualifier directement pour les 8es de finale de la Conference League. Les Bâlois seront maîtres de leur destin dans quinze jours lors de la venue des Azéris de Qarabag, leurs rivaux dans cette lutte pour la première place. L'équipe qui sera classée deuxième devra disputer un 16e de finale contre un troisième de groupe de l'Europa League. Coaching gagnant de Rahmen Une défense adverse trop poreuse a permis à Kairat de prendre la main sur ce match. Mais heureusement pour les Rhénans, Patrick Rahmen a eu la main heureuse avec son coaching. Son triple changement de la 64e minute avec l'introduction notamment d'Edon Zhegrova a changé la donne. L'international kosovar signait le 2-2 à la 69e sur une frappe splendide dans la lucarne. Trois minutes plus tard, Pajtim Kssami, également du gauche, inscrivait le 3-2 pour offrir à ses couleurs un succès presque inespéré. Cette issue heureuse ne doit pas masquer les insuffisances rhénanes dans le jeu. Avant le bijou de Zhegrova, le FCB fut à la peine contre un adversaire tout de même modeste. Pas sûr que le contenu de la rencontre rassure pleinement Patrick Rahmen. Le déplacement de dimanche à Lucerne dira si le FCB, qui a mis fin jeudi à une série de quatre matches sans victoire, est bien guéri.

Ralf Rangnick devrait entraîner Manchester United Image: KEYSTONE/EPA/ROLAND WITTEK Lucien Favre ne sera pas, selon toute vraisemblance, le nouvel entraîneur de Manchester United. Selon le site "The Athletic", le choix des dirigeants mancuniens s'est porté sur Ralf Rangnick. Actuel directeur sportif du Lokomotiv Moscou, l'Allemand devrait succéder à Michael Carrick, qui assure l'intérim depuis le limogeage d'Ole Gunnar Solskjaer dimanche dernier. Son contrat porterait jusqu'à la fin de la saison avant d'occuper jusqu'en 2024 un poste de conseiller au sein du club. Les Mancuniens entendent confier l'été prochain la direction de l'équipe à Maurcio Pochettino, l'actuel entraîneur du Paris Saint-Germain. Ancien entraîneur du RB Leipzig, de Hoffenheim et de Schalke 04, Ralf Rangnick a donc coiffé sur le fil non seulement Lucien Favre, mais aussi le Français Rudi Garcia et l'Espagnol Ernesto Valverde.

Huit matches de suspension contre Barberio Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Le défenseur du Lausanne HC, Mark Barberio a écopé d'une suspension de huit matches pour sa charge avec la crosse à la hauteur de la tête de l'attaquant des Zurich Lions, Garrett Roe. Le Canadien, capitaine de l'équipe vaudoise, devra en outre s'acquitter d'une amende de 11'170 francs. Il s'était rendu coupable dimanche d'une faute grave à l'entrée du camp zurichois. Il avait chargé Roe à la hauteur de la nuque. L'attaquant américain a dû être hospitalisé et a subi une fracture de la mâchoire. Barberio n'en était pas à son coup d'essai. Il avait déjà eu affaire avec les Zurich Lions la saison dernière en play-off. Pour avoir propulsé Sven Andrighetto contre la bande, le Canadien avait déjà reçu une sanction de six matches de suspension.

L'équipe de Suisse messieurs aussi éliminée Image: KEYSTONE/AP The Canadian Press Comme l'équipe de Suisse féminine, le quatuor helvétique messieurs du skip Peter De Cruz est éliminé avant les demi-finales des Championnats d'Europe à Lillehammer. Les médaillés de bronze des JO et des Mondiaux, Valentin Tanner, Peter De Cruz, Sven Michel et Benoît Schwarz ont bien remporté leur dernière partie de la phase préliminaire contre l'Allemagne 7-6 après un end supplémentaire et terminé l'exercice avec un bilan positif de 5 victoires pour 4 défaites. Mais les Genevois doivent se contenter du 5e rang. Les Suisses auraient été qualifiés seulement si l'Italie s'était inclinée contre la Finlande. Mais les Transalpins n'ont pas laissé place au suspense avec un succès 8-3. Le CC Genève se retrouve ainsi à égalité de points avec la Norvège au 4e rang mais les Scandinaves sont classés devant pour avoir remporté le duel direct au tout début de la phase qualificative.

Accusé de harcèlement, un célèbre entraîneur démissionne Image: KEYSTONE/EPA MTI/TAMAS KOVACS Un célèbre entraîneur accusé de harcèlement physique et psychologique par le multiple médaillé olympique Laszlo Cseh a annoncé jeudi sa démission en Hongrie, pays qui brille d'ordinaire dans ce sport. "À compter d'aujourd'hui, je quitte mon poste de président du comité d'entraînement de la Fédération hongroise de natation (MUSZ)", a déclaré Gyorgy Turi, 64 ans, dans une lettre ouverte publiée par les médias. Laszlo Cseh, entraîné par Turi pendant la majeure partie de sa carrière jusqu'en 2014, a dévoilé lors d'une interview en octobre que l'entraîneur soumettait les nageurs à des abus physiques. Le double champion du monde et six fois médaillé olympique, qui s'est retiré après les Jeux olympiques de Tokyo, a ajouté avoir été victime d'une "terreur psychologique". Par la suite, plusieurs autres nageurs ont témoigné de violences, une nageuse affirmant que Gyorgy Turi était surnommé le "tsar" et les comparait à des porcs en cas de prise de poids. M. Turi a estimé que ces allégations rendaient sa situation "ingérable" et risquaient de nuire à la réputation du sport et de son club. "Pas de place pour les abus" La MUSZ a ouvert une enquête au début du mois et estimé jeudi dans un communiqué que ce départ était "la seule décision acceptable". "Il n'y a pas de place pour les abus dans la natation hongroise" et même si le club de Gyorgy Turi "a obtenu des succès fantastiques", les révélations "jettent un sérieux doute sur ces résultats", a précisé l'instance. L'entraîneur a admis avoir frappé un nageur au visage et s'être servi d'un bâton pendant ses séances d'entraînement. Mais il a défendu ses méthodes dans des interviews récentes. "Que celui qui n'a jamais sorti de l'eau un enfant par les cheveux dans les années 1980 de manière plus agressive que ce qui est acceptable aujourd'hui me jette la première pierre", a-t-il réagi auprès du site d'information 24.hu il y a deux semaines. En Hongrie, la natation est un sport très populaire et ce pays de 9,8 millions d'habitants collectionne les médailles lors des compétitions internationales.

Awards: Un relais, un double et l'équipe nationale de football Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Le relais 4x100 m dames en athlétisme, l'équipe de Suisse de football et le double de tennis Belinda Bencic/Viktorija Golubic se disputeront le Sports Awards dans la catégorie "équipe de l'année". Parmi ce top 3 figurent deux équipes qui ont brillé au cours des Jeux olympiques de Tokyo: la paire tennistique Belinda Bencic/Viktorija Golubic, qui a décroché la médaille d'argent en double, et les athlètes, qui ont franchi la ligne d'arrivée de la finale du 4 x 100 m dames à la 4e place avec un record de Suisse à la clé. La troisième équipe retenue est l'équipe nationale de football, qui s'est hissée dans la liesse en quarts de finale de l'Euro. La qualification directe pour la Coupe du monde 2022 au Qatar est intervenue au-delà du délai de nomination (31 octobre). Les nommés pour l'Award des catégories "entraîneur" et "sportif paralympique" de l'année sont également connus. Pour les entraîneurs, Laurent Meuwly (athlétisme), Edmund Telser (cyclisme VTT/route) et Beat Tschuor (ski alpin) seront proposés au vote. Pour les athlètes paralympiques, la distinction couronnera soit le recordman de victoires Heinz Frei (handbike), Marcel Hug ou Manuela Schär (les deux athlétisme en fauteuil roulant). Depuis deux semaines, les six candidats pour le trophée du MVP de l'année sont connus. Il s'agit de Clint Capela (basketball), Leonardo Genoni (hockey sur glace), Marielle Giroud (basketball), Noel Ott (beachsoccer), Yann Sommer (football) et Maja Storck (volleyball). Les fans de sport suisse peuvent apporter leur voix à leur favori jusqu'au 30 novembre à l'adresse www.sports-awards.ch. Tous les vainqueurs seront récompensés lors d'un gala TV le 12 décembre (dès 20h05 sur RTS2) dans les studios de la SRF à Zurich. Reste encore à découvrir les candidats des deux catégories de la "sportive" et du "sportif" de l'année. www.sports-awards.ch

Les Suissesses éliminées malgré un dernier succès Image: KEYSTONE/AP The Canadian Press Les curleuses suisses de la skip Silvana Tirinzoni ont manqué l'accession aux demi-finales des Championnats d'Europe à Lillehammer. Malgré un succès convaincant 10-1 contre l'Italie lors de leur dernier match de la phase préliminaire et un bon bilan de six victoires pour trois défaites, les doubles championnes du monde doivent se contenter de la 5e place. Les Suissesses ne pouvaient espérer accéder au carré d'as que si dans le même temps l'Allemagne perdait son dernier match contre la République tchèque. Las, les Allemandes de la skip Daniela Jenstsch n'ont pas laissé passer leur chance pour récolter une large victoire (11-4).

Le calendrier australien dévoilé Image: KEYSTONE/EPA AAP/DEAN LEWINS Les meilleures joueuses et meilleurs joueurs du monde sont fixés sur leur sort concernant leur calendrier du mois de janvier. Les tournois de préparation à l'Open d'Australie (17-30 janvier) démarreront dès le 1er janvier avec l'ATP Cup à Sydney. "Ce n'est une nouvelle pour personne que la pandémie, la fermeture des frontières et les taux variables de vaccination ont posé un défi de taille", a déclaré le patron de l'Open d'Australie Craig Tiley. "C'est pourquoi nous avons attendu le plus longtemps possible pour garantir des conditions optimales aux joueurs et aux fans, dans un maximum de lieux", a-t-il ajouté. Epreuve par équipe, l'ATP Cup lancera la saison le 1er janvier à Sydney, où se dérouleront deux tournois (un ATP, un WTA) du 10 au 15 janvier. Adelaide accueillera pour sa part un tournoi ATP et une épreuve WTA durant deux semaines successives (3-9 puis 10-15 janvier). A Melbourne, ce sont trois tournois - deux WTA et un ATP - qui se tiendront du 3 au 9 janvier. "Il est extrêmement important d'avoir les meilleurs joueurs du monde en compétition à travers le pays, pour inspirer la prochaine génération de joueurs et augmenter l'intérêt et l'enthousiasme pour notre sport", a ajouté Craig Tiley. Le calendrier d'ouverture de la saison 2021 avait été retardé à plusieurs reprises, en raison de la pandémie. Tous les évènements préparatoires avaient eu lieu à Melbourne, avec des joueurs soumis à des quarantaines dans des hôtels pendant 14 jours.