La Suisse battue ++ Grande première pour le tennis chinois

La Suisse en manque d'efficacité offensive Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA La Suisse a concédé sa 6e défaite de rang dans le cadre de l’Euro Hockey Tour. Battue 2-1 ap par la Tchéquie à Malmö, l'équipe de Patrick Fischer a plu en défense, beaucoup moins en phase offensive. La sélection nationale a bouclé ses trois tournois de l’Euro Hockey Tour par une septième défaite en neuf rencontres. Face aux Tchèques, la formation de Patrick Fischer a, comme la veille contre la Suède (0-2), manqué de volume de jeu offensif. La Suisse quitte ainsi Malmö en n’ayant inscrit qu’un but en 123 minutes de jeu. En manque de rythme et d’énergie durant les dix premières minutes de la rencontre, la Suisse a encaissé l’ouverture du score dès la 6e minute. Sur une action de rupture, Jakub Flek parvenait à se défaire du marquage du duo Delémont-Geisser. Chlapik rompt l'équilibre Les Tchèques auront ensuite géré la partie, les Helvètes ne se créant que quelques opportunités, notamment par Riedi, Meyer et Künzle. La Suisse a toutefois égalisé - chanceusement - à 5 contre 4, le centre de ce même Mike Künzle étant dévié par un adversaire dans son propre but à la 55e minute. En prolongation (63e), la Tchéquie trouvait une seconde fois la faille grâce à Filip Chlapik, l'attaquant d'Ambrì-Piotta profitant d'une supériorité numérique pour battre Melvin Nyffeler.

Marco Odermatt écrase la concurrence sur la descente des Mondiaux La joie de Marco Odermatt, nouveau champion du monde de descente Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Marco Odermatt est champion du monde en descente! A Courchevel, le Nidwaldien de 25 ans a devancé de 0''48 Aleksander Aamodt Kilde et de 0''89 le Canadien Cameron Alexander. Le roi de la descente s'appelle Marco Odermatt. Le meilleur skieur du monde a produit une manche exceptionnelle pour rappeler à tous ceux qui pouvaient en douter qu'il demeure le patron sur les lattes. Après la déception de sa 4e place en Super-G, le Nidwaldien avait prévenu qu'il irait chercher une première médaille mondiale et il a tenu parole. Brillantissime du haut en bas, le leader de la Coupe du monde s'est offert une manche quasi parfaite. Capable de tirer des courbes folles en engageant son ski comme personne, le champion olympique de géant a écrasé la course pour devenir le 12e Suisse sacré champion du monde. "Odi" rejoint notamment des athlètes comme Bernhard Russi, Pirmin Zurbriggen, Peter Müller, Franz Heinzer, Patrick Küng et Beat Feuz, qui a pris sa retraite après Kitzbühel. Après des débuts en deçà des attentes, Swiss-Ski peut jubiler au terme de ce premier week-end de compétition. C'est la première fois depuis 1987 que la Suisse empoche les deux titres mondiaux en descente, mais on se souviendra que l'an dernier Corinne Suter et Beat Feuz avaient enlevé les deux titres olympiques. Et dire que le Nidwaldien n'a encore jamais connu les joies d'une victoire dans cette discipline en Coupe du monde! Pratiquement toujours battu par Aleksander Aamodt Kilde, Odermatt a choisi le meilleur jour pour prendre sa revanche et corriger cette anomalie. Derrière le Federer des lattes, on retrouve justement le Norvégien. Après avoir manqué l'or pour un centième en Super-G, "AAK" a cette fois dû reconnaître sa défaite face à un extraterrestre qui l'a devancé de 0''48. Le Canadien Cameron Alexander complète le podium à 0''89. Justin Murisier et Niels Hintermann n'ont pas démérité, mais il a manqué un petit quelque chose aux deux Helvètes. Ils terminent 12es ex aequo à 1''23. Le podium n'est finalement qu'à 0''34. Pour sa première apparition aux Championnats du monde, Alexis Monney, le 4e Suisse, s'est classé 18e provisoire à 1''75.

Wu Yibing, premier Chinois en finale sur l'ATP Tour Wu Yibing (ATP 97) a écrit une page d'histoire du tennis masculin samedi à Dallas. Il est devenu le premier Chinois à se hisser en finale sur le circuit principal. Ex-no 1 mondial junior et vainqueur de l'US Open 1997 dans cette catégorie, Wu Yibing (23 ans) a signé l'exploit de battre la tête de série no 1 du tableau Taylor Fritz (ATP 8) en demi-finale. Il s'est imposé 6-7 (3/7) 7-5 6-4 en 2h34' devant l'Américain, effaçant les neuf balles de break auxquelles il a dû faire face. Assuré de figurer au pire au 76e rang mondial lundi - le meilleur classement pour un Chinois -, Wu Yibing était le premier joueur de son pays à atteindre le dernier carré sur l'ATP Tour depuis 1995. Il affrontera en finale le vétéran américain John Isner (37 ans/ATP 39), qui a remporté samedi son 501e tie-break sur le circuit. Wu Yibing pointait à la 1869e place du classement ATP en mars 2022, après que sa carrière avait été freinée pendant près de trois ans par des blessures à répétition. Vainqueurs de trois Challengers et 16e de finaliste à l'US Open l'an dernier, il poursuit donc son ascension.

Deux assists pour Kevin Fiala Image: KEYSTONE/AP/ASHLEY LANDIS Kevin Fiala maintient son rythme d'un point par match cette saison en NHL. Le St-Gallois a signé samedi ses 54e et 55e points en 54 parties sous le maillot des Kings, qui ont écrasé Pittsburgh 6-0. Auteur de 85 points en 82 matches avec Minnesota lors de la saison régulière 2021/22, l'attaquant de Los Angeles a été crédité d'un assist sur le 2-0 inscrit par Alex Iafallo (18e) puis sur le 6-0 marqué par Adrian Kempe (56e) en supériorité numérique. Kempe fut d'ailleurs l'homme du match, avec un quadruplé. Kevin Fiala en est désormais à 37 assists et 18 buts cette saison. Il consolide ainsi son statut de meilleur compteur suisse devant Timo Meier (51 points en 53 matches) et Nico Hischier (47 points en 51 parties), qui est pour sa part resté "muet" samedi lors d'un match perdu 3-2 aux tirs au but par les Devils à Minnesota.

Chiefs-Eagles, diamants polis contre diamants bruts Le 57e Super Bowl de l'histoire entre les Kansas City Chiefs et les Philadelphia Eagles s'annonce diablement serré dimanche à Glendale en Arizona. Il mettra aux prises les deux meilleurs quarterbacks, Patrick Mahomes et Jalen Hurts, qui mènent les deux équipes les plus fortes de la saison. Les célèbres "Diamonds in the Sky" chantés par la star Rihanna, qui fera un retour scénique très attendu après plus de six ans d'absence lors du show de la mi-temps, seront également sur le terrain, pour cette affiche idéale entre les deux franchises les plus régulières, les plus complètes et parmi les plus attrayantes de la NFL, durant cet exercice. Tout, jusqu'aux indicateurs statistiques, prédit à cet effet que ce choc sera l'un des plus serrés de l'histoire des Super Bowls. Chacun a fini en tête de sa conférence, avec un bilan identique de 16 victoires et trois défaites en saison régulière. Les deux ont même marqué exactement le même nombre de points: 546. Kansas City possède en Mahomes, 27 ans, le MVP tout juste désigné de la saison. Philadelphie est guidé par Hurts, 24 ans, son dauphin dans cette course honorifique. Leur duel est aussi alléchant qu'historique car ce sera la première fois que deux quarterbacks noirs seront opposés dans un "SB". Opposition fraternelle La star des Chiefs, qui vise un deuxième titre après celui de 2020, est un maître à jouer redoutable, jamais aussi fort que pour s'extirper de situations compliquées, capable d'improvisations exceptionnelles. Son bras droit est le plus efficace de la ligue puisque "KC" possède la meilleure attaque à la passe. Seule incertitude, l'état de sa cheville droite, blessée lors des deux matches précédents, qui pourrait affecter sa mobilité. Les Eagles, qui comptent en Hurts un quarterback très performant à la course, peuvent eux se targuer de posséder la défense la plus dissuasive qui soit pour contrecarrer les stratégies de lancers adverses. "Ils ont le plus gros taux de sacks (plaquages) cette saison", n'a pas manqué de relever Mahomes. Mais cette finale ne se résume pas à l'opposition entre "QB's". Le top niveau est dans chaque ligne. Les Chiefs ont par exemple le meilleur tight end de la NFL en la personne de Travis Kelce, aussi redoutable en défense que pour réceptionner les offrandes de Mahomes. Les Eagles peuvent eux se vanter d'avoir un receveur d'élite avec A.J. Brown et... un autre Kielce dans leurs rangs puisque Jason, frère aîné de Travis, est un membre expérimenté de l'escouade offensive. Seul déséquilibre, l'expérience Mais comme l'a souligné l'entraîneur de Kansas City, Andy Reid, malgré toutes les analyses et les plans de match, dans l'atmosphère incomparable d'un Super Bowl, c'est souvent un joueur méconnu qui s'avère décisif. "C'est le facteur humain... Dans ce match, il y aura quelqu'un que nous n'avons pas mentionné, qui va se démarquer et tout le monde se dira +wow, quel beau boulot de la part de ce gamin+", a-t-il déclaré jeudi en conférence de presse. Agé de 64 ans, le coach à l'épaisse moustache, qui fut celui des Eagles pendant 14 saisons, avant de rejoindre les Chiefs en 2013, va vivre sa troisième finale en quatre saisons. A ce titre, s'il y a un domaine dans lequel un déséquilibre apparaît clairement, c'est celui de l'expérience. Car Nick Sirianni ne boucle que sa deuxième saison en tant qu'entraîneur en chef des Eagles. Et, comme lui, Hurts fera ses débuts dans un Super Bowl pour sa deuxième année en tant que titulaire. Il devra ne pas se laisser submerger par la pression, s'il veut guider les siens à un nouveau sacre après celui de 2018. Sur les épaules de Mahomes, repose celle de devoir assumer son statut promis d'héritier de Tom Brady, qui vient d'annoncer - pour de bon cette fois - sa retraite. Une deuxième bague le laisserait encore loin de son glorieux aîné qui en compte sept (plus que n'importe quelle franchise), mais acterait peut-être enfin une nouvelle dynastie.

L'équipe nationale féminine stoppe sa grève Image: KEYSTONE/AP/Fernando Llano L'équipe nationale féminine du Canada a annoncé samedi arrêter sa grève pour dénoncer les inégalités femmes-hommes et le manque de financement. Les joueuses ont cédé sous la menace d'une action judiciaire de la Fédération, d'après leur communiqué. Leur grève aura duré une journée. Dès dimanche, les championnes olympiques en titre reprendront l'entraînement en vue de leur match face aux Etats-Unis jeudi dans le cadre de la SheBelieves Cup, puis de la Coupe du monde cet été. "Canada Soccer nous a dit qu'il considérait notre action syndicale comme une grève illégale", écrivent-elles, menacées si elles continuaient par de futures "mesures juridiques" pour les "forcer à revenir sur le terrain", associées à des demandes de "ce qui pourrait être des millions de dollars en dommages et intérêts". Coupes "inacceptables" L'équipe féminine a donc renoncé à son mouvement de grève mais rappelle qu'elle considère les "coupures" budgétaires "inacceptables". Comme leurs homologues danoises il y a six ans, les Canadiennes déplorent le fait de devoir se battre pour "un traitement juste et équitable" et dénoncent un manque de considération de la Fédération par rapport à l'équipe masculine. Selon leur capitaine Christine Sinclair, l'institution a accordé en 2021 plus de 11 millions de dollars canadiens (plus de 7 millions d'euros) à l'équipe masculine contre environ 5 millions (environ 3,5 millions d'euros) à l'équipe féminine. L'année précédente, les dépenses étaient quasiment équivalentes, autour de 3 millions de dollars canadiens (2 millions d'euros) chacune, mais toujours à l'avantage des hommes. "De tout coeur" Les joueurs masculins, qui ont disputé le Mondial 2022 au Qatar l'hiver dernier, avaient déclaré "soutenir de tout coeur" les footballeuses dans leur démarche. "La manière dont Canada Soccer alloue ou utilise les fonds n'est pas claire et est pleine de secrets", avaient-ils écrit dans un communiqué. Sur Twitter, la Fédération avait affirmé sa volonté d'équité et souligné que des "montants rétroactifs" avaient déjà été versés aux joueuses, "après des mois de négociations". En 2019, les footballeuses américaines ont porté plainte contre leur Fédération pour discrimination devant un tribunal de Los Angeles.

Atlanta inflige à San Antonio une 12e défaite de suite Image: KEYSTONE/AP/Hakim Wright Sr. Atlanta a infligé samedi une 12e défaite consécutive à San Antonio en NBA. Les Hawks de Clint Capela ont dominé les Spurs 125-106 pour cueillir une quatrième victoire dans leurs six dernières parties. Ce succès - le deuxième d'affilée pour Atlanta - s'est dessiné dans un troisième quart-temps remporté 32-17. Les Hawks ont alors réalisé un partiel de 12-0 pour prendre 11 points d'avance (75-64), un avantage qu'ils ont parfaitement su gérer. Atlanta a pu compter sur Trae Young (24 points, 17 passes décisives) et De'Andre Hunter (24 points) pour faire la différence samedi. Clint Capela a quant à lui signé son 23e double de la saison, le 245e en carrière, en cumulant 14 points et 12 rebonds. L'intérieur genevois - qui a capté au moins 10 rebonds lors de ses 12 dernières parties face aux Spurs - en était déjà à 10 points et 8 rebonds à la mi-temps. Il a terminé la partie avec un différentiel de +27, le meilleur de son équipe, et a également réalisé 3 contres.

Trois RS battus en quelques minutes Ditaji Kambundji a battu son record national du 60 m haies samedi Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Trois records de Suisse en salle ont été battus en l'espace de quelques minutes samedi. Ditaji Kambundji et Jason Joseph ont amélioré leur meilleure marque sur 60 m haies à Paris en fin de soirée, Jonas Raess retranchant quant à lui plus de 4'' à son record du 3000 m. Ditaji Kambundji fut la première à se mettre en évidence. La soeur cadette de Mujinga - laquelle a dû se contenter de 7''18 sur 60 m - a été créditée de 7''86 sur 60 m haies en finale et est désormais la 6e performeuse mondiale de la saison. Son record précédent, 7''89, avait été établi lors des Mondiaux en salle 2022 à Belgrade. Jason Joseph a dans la foulée lui aussi abaissé de trois centièmes de seconde sa meilleure marque. Le Bâlois a couru en 7''48 à Bercy pour cueillir la victoire, une semaine après avoir battu à deux reprises sa meilleure marque à Macolin pour la porter à 7''51. Ce chrono fait de lui le 3e performeur mondial de l'année. Quant à Jonas Raess, il a pris la 5e place d'un 3000 m extrêmement relevé à New York lors des Millrose Games. Le Zurichois a réalisé 7'35''24, alors que son précédent record - également établi à New York, en février 2022 - était de 7'39''49.

Cela ne s'arrange pas pour le FC Sion Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Un malheureux point en quatre matches: tel est le triste bilan cette année du FC Sion de Fabio Celestini qui a dévoilé toutes ses limites samedi soir à Bâle. Les Sédunois se sont inclinés 3-1 face à des Rhénans désormais dirigés par Heiko Vogel après la triste expérience vécue par Alex Frei. Privé d'un véritable no 9 en raison de la suspension de Giovanni Sio et d'une blessure de Mario Balotelli, le FC Sion est apparu bien trop "léger" pour espérer un meilleur sort. L'ouverture du score - magnifique - de Musa Araz au quart d'heure ne fut qu'un feu de paille. Lorsque votre meilleur homme demeure votre gardien, votre saison risque bien de s'apparenter à un véritable chemin de croix. Malgré les exploits de Heinz Lindner, le FC Bâle a aisément renversé la situation grâce à des réussites d'Andi Zeqiri (36e), du meilleur homme du match Zeki Amdouni (61e) et de Hugo Novoa. A la décharge du FC Sion, il convient de précisr que le 2-1 d'Amdouni n'aurait certainement pas été accordé si le FC n'avait pas bénéficié de la mansuétude des arbitres qui n'ont pas sanctionné une faute préalable de Zeqiri. Les Bâlois n'avaient toutefois pas besoin de ce coup de pouce pour passer l'épaule face à une équipe de plus en plus affligeante. Et qui jouera samedi prochain à Winterthour une rencontre qui sera bien celle de tous les dangers.

Une cinquième couronne pour le Real Madrid Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Le Real Madrid a remporté pour la cinquième fois la Coupe du monde des clubs. A Rabat, les Madrilènes ont battu 5-3 les Saoudiens d'Al-Hilal en finale. Auteurs tous les deux d'un doublé, Vinicius et Federico Valverde ont été les grands hommes de cette finale qui a vu Karim Benzema inscrire également un but. Face à un adversaire bien trop vulnérable dans sa propre surface, le Real s'est promené. Au quart heure, la formation de Carlo Ancelotti menait 2-0 contre les tombeurs de Flamengo en demi-finale. Le Real a offert à l'Europe un dixième succès de rang dans cette Coupe du monde des clubs. Les Brésiliens de Corinthians, victorieux en 2012, sont les derniers à avoir brisé l'hégémonie des clubs européens.

Nino Niederreiter retrouve le chemin des filets Un 14e but pour Nino Niedderiter avec Nashville. Image: KEYSTONE/AP/CHARLES REX ARBOGAST Après huit matches sans comptabiliser le moindre point, Nino Niederreiter a revu la lumière. Le Grison a marqué lors du succès 2-1 de Nashville à Philadelphie. El Nino a ouvert le score pour sa 14e réussite de la saison à la 22e. La décision est tombée dans la prolongation avec le but après 34'' de Matt Duchene sur un service de Roman Josi. Le capitaine a délivré une 31e passe décisive pour son 43e point. Désormais victorieux de six de leurs huit derniers matches, les Predators ne sont plus qu'à deux points d'une place en play-off.

Un nouveau doublé de Chris Bedia Chris Bedia: le nouveau buteur du Servette FC. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Le Servette FC a peut-être trouvé son homme providentiel. Déjà auteur d'un doublé lors d funeste 2-2 contre le FC Sion, Chris Bedia a récidivé devant les Grasshoppers. A La Praille, l'avant-centre ivoirien a inscrit les deux buts des Grenat pour un succès 2-1 face aux Grasshoppers. Cette première victoire de l'année devrait insuffler un nouvel élan à une équipe qui avait été bien malmenée l'autre samedi à St. Gall. Chris Bedia a bénéficié d'un service en or de Patrick Pflücke pour ouvrir le score à la 30e. Son deuxième but tombait à la 59e, soit deux minutes seulement après l'égalisation sur penalty de Renat Dadashov. Lancé cette fois par Alexis Antunes, l'Ivoirien pouvait à nouveau exploiter toutes les largesses de la défense adverse pour sceller l'issue de cette rencontre. Avec ce succès, le Servette FC reprend provisoirement la deuxième place du classement. Si elle parvient à cueillir mercredi les trois points de son match en retard à Winterthour, la formation d'Alain Geiger sera à nouveau sur la bonne orbite.

Une 21e finale pour Fribourg Olympic Une nouvelle finale de Coupe de Suisse pour Natan Jurkovitz et Fribourg Olympic. Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Quadruple tenant du titre, Fribourg Olympic sera au rendez-vous de la finale de la Coupe de Suisse. Les Fribourgeois ont arraché leur qualification à Monthey où ils se sont imposés sur le fil 85-82. Mené 80-71 à 3''41 du buzzer face à des Valaisans qui avaient atteint la pause avec un avantage de 14 points (55-41), Fribourg Olympic a fait parler son expérience pour renverser la table. Les Fribourgeois ont su provoquer les fautes adverses pour reprendre la main par le biais des lancers francs. Monthey aurait toutefois pu aller en prolongation si Markel Humphrey avait transformé son tir à 3 points de la dernière chance. Le 1er avril contre le vainqueur de la deuxième demi-finale entre Vevey et SAM Massagno, Fribourg visera une onzième victoire pour sa vingt-et-unième finale.

Le PSG au fond du trou Image: KEYSTONE/AP/Daniel Cole Paris n'est pas loin d'être au fond du trou. Trois jours après sa défaite en Coupe à Marseille, le PSG a bu la tasse à Monaco. Sans Kylian Mbabbé, Lionel Messi et Marco Verratti, le leader de la Ligue 1 s'est incliné 3-1 en Principauté. A aucun moment, les Parisiens n'ont donné le sentiment de pouvoir éviter cette défaite il est vrai si prévisible. Ce constat est vraiment alarmant avant la venue du Bayern mardi en Ligue de Champions. Les Monégasques ont ouvert le score à la 4e minute par Alexander Golovin avant que Wissam Ben Yedder ne signe un doublé (18e et 45e). Les Parisiens avaient réduit le score à la 39e par Warren Zaire Emery, leur joyau de 16 ans. Breel Embolo n'a été introduit qu'à la 72e minute dans les rangs monégasques. Le Bâlois ne fait plus la paire avec Ben Yedder depuis plusieurs semaines après l'avènement d'Eliesse Ben Seghir. L'entraîneur Philippe Clément a décidé, en effet, d'instaurer un turnover entre ses deux no 9.