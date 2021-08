La Suisse en demi-finale du Mondial de Beach soccer +++ L'Inter Milan se renforce

Frei première championne du monde de short-track Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus Sina Frei est la première championne du monde de l'histoire du short-track. La Zurichoise de 24 ans s'est parée d'or jeudi au Val di Sole, un mois après avoir conquis l'argent aux JO de Tokyo en cross-country "classique". Une "photo finish" a été nécessaire pour déterminer la lauréate d'une épreuve figurant pour la première fois au programme des Mondiaux. Sina Frei a devancé de très peu la Britannique Evie Richards, 2e, et la Française Pauline Ferrand-Prévot, 3e. L'Uranaise Linda Indergand et la St-Galloise Jolanda Neff, respectivement 3e et 1re de la course olympique, ont quant à elles terminé aux 4e et 5e rangs. Elles tenteront de prendre leur revanche samedi en cross-country.

Nielsen prend sa revanche, Eiking reste en rouge Image: KEYSTONE/EPA/Manuel Bruque Repris à 200 m de l'arrivée la veille, Magnus Cort Nielsen (EF Education-Nippo) savoure sa revanche. Le Danois a remporté au sprint la 12e étape du Tour d'Espagne entre Jaen et Cordoba. Le Norvégien Odd Christian Eiking (Intermarché - Wanty Gobert), 20e de l'étape dans le même temps que le vainqueur, conserve la tête du général. Magnus Cort Nielsen s'offre ainsi son deuxième bouquet dans cette Vuelta, après avoir déjà triomphé lors de la 6e étape. Il a devancé au sprint l'Italien Andrea Bagiolo et l'Australien Michael Matthews, qui faisait pourtant figure de favori au moment de l'emballage final d'une étape courue sous une chaleur écrasante. Les cadors ont passé une journée plutôt tranquille, tous terminant au sein d'un premier peloton comprenant une quarantaine de coureurs. Aucun changement n'est à signaler au général, Odd Christian Eiking concervant 58'' d'avance sur Guillaume Martin (2e) et 1'56'' sur le favori Primoz Roglic (3e). Le Bernois Gino Mäder, 28e de l'étape, reste 13e à 6'54'' du Norvégien.

La Suisse se hisse aisément en demi-finales La Suisse disputera les demi-finales du Mondial de beachsoccer Image: KEYSTONE/EPA/YURI KOCHETKOV Le conte de fées se poursuit pour l'équipe de Suisse de beachsoccer. Les hommes du coach Angelo Schirinzi se sont qualifiés pour les demi-finales du Mondial de Moscou en écrasant l'Uruguay 10-1 jeudi en quarts de finale. Douze ans après s'être parée d'argent, la sélection helvétique peut donc toujours rêver de conquérir une deuxième médaille dans un championnat du monde. Elle se frottera au pays-hôte, la Russie, ou à l'Espagne samedi en demi-finale. La Suisse n'a laissé aucune chance à l'Uruguay, menant 3-1 après le premier tiers avant d'infliger un sec 4-0 aux Sud-Américains dans la seconde période. L'homme du match fut Glenn Hodel, auteur de quatre buts dont trois inscrits lors du deuxième tiers. Le parcours de la troupe d'Angelo Schirinzi n'est pas sans rappeler celui du Danemark, vainqueur d'un Euro 1992 de football qu'il ne devait initialement pas disputer. Non qualifiés, les Helvètes doivent en effet leur participation au forfait de l'Ukraine.

Les vacances finies, le duel Hamilton-Verstapppen reprend à Spa Image: KEYSTONE/AP/Xpbimages Après une première partie de saison à rebondissements, achevée par deux Grands Prix spectaculaires en Grande-Bretagne et en Hongrie, la F1 reprend à Spa. Lewis Hamilton et Max Verstappen sont séparés de huit points seulement avant le GP de Belgique. Grand perdant des deux dernières courses, propulsé dans le mur par Hamilton à Silverstone et accidenté en Hongrie (9e), Verstappen (Red Bull) s'est fait doubler en tête du classement par le Britannique de Mercedes, qui vise ce week-end une 100e victoire. En Belgique, où il est né d'une mère belge il y a presque 24 ans, le Néerlandais veut retrouver les sommets. "C'est un bon endroit pour relancer la lutte pour le championnat", juge-t-il. "C'est mon circuit préféré, c'est vraiment cool de conduire ici avec autant de virages à grande vitesse et de changements de relief", projette-t-il, "impatient de voir tous les fans qui viendront nous soutenir" et "à nouveau autant d'orange dans les tribunes". Surtout qu'après la Belgique, il enchaînera dès la semaine suivante avec une autre course à domicile: le Grand Prix des Pays-Bas, à Zandvoort. Calendrier incertain Avec une troisième course en trois semaines, en Italie, le "restart" s'annonce corsé, avant la suite d'un calendrier incertain à cause de la pandémie, qui vient d'avoir raison du Grand Prix du Japon. Si la Formule 1 tient toujours à organiser un record de 23 courses, les GP d'Australie et du Japon n'ont toujours pas été remplacés. Honda, qui n'aura donc pas son GP maison à Suzuka avant de quitter la discipline en fin de saison, pourrait se consoler par un succès à l'occasion de sa 50e course comme motoriste de Red Bull. L'autre enjeu du reste de l'année sera la lutte entre les constructeurs, avec, en tête, Mercedes (303) devançant Red Bull de 12 points. "C'est sans aucun doute l'une des saisons de F1 les plus intenses dont je me souvienne, jusqu'à présent", estime le patron de l'écurie allemande Toto Wolff, prévenant que "la bataille est loin d'être terminée". Ocon: "c'est bien réel!" Actuel dixième du classement, le Français Esteban Ocon (Alpine) vient lui d'entrer dans une nouvelle dimension, après sa victoire surprise pleine de maîtrise en Hongrie. Il fait désormais partie des 111 vainqueurs de Grand Prix. Et des onze pilotes vainqueurs en activité, sur les vingt engagés. "C'est un sentiment incroyable et c'est arrivé au moment parfait puisque j'ai passé les deux dernières semaines à me détendre avec ma famille et mes amis", sourit le Normand. S'il ne réalisait pas ce qui lui arrivait sur le coup, c'est désormais le cas: "Je peux vous dire que cela me semble bel et bien réel maintenant!".

L'Inter recrute l'Argentin Joaquin Correa Joaquin Correa quitte la Lazio pour rejoindre l'Inter Image: KEYSTONE/EPA ANSA/CARMELO IMBESI L'attaquant argentin de la Lazio Joaquin Correa rejoint l'Inter Milan sous forme de prêt d'un an avec obligation d'achat, a annoncé jeudi le club romain. Récent vainqueur de la Copa America avec l'Argentine, Joaquin Correa (27 ans) rejoint à l'Inter son ex-entraîneur Simone Inzaghi. Avec Edin Dzeko, il doit faire oublier le départ à Chelsea du buteur no 1 nerazzurro de ces deux dernières saisons, le Belge Romelu Lukaku. Dans un communiqué transmis à la Bourse italienne, la Lazio précise que l'attaquant rejoint l'Inter sous forme d'un prêt payant d'un an, d'un montant de 5 millions d'euros (plus 1 million de bonus), associé à une obligation d'achat de 25 millions. L'Inter Milan a précisé que Correa "avait signé un contrat jusqu'au 30 juin 2025".

Premier succès pour Marlen Reusser sur le World Tour Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Marlen Reusser tient toujours la forme. La Bernoise a fêté jeudi son premier succès sur le World Tour à l'occasion du Simac Tour aux Pays-Bas, un mois après avoir conquis l'argent du contre-la-montre aux JO de Tokyo. Quatrième d'une épreuve par étapes disputée en Norvège deux semaines plus tôt, Marlen Reusser s'est imposée dans sa discipline de prédilection, devançant de 18'' sa dauphine néerlandaise Ellen van Dijk à l'issue d'un "chrono" de 17 km. Championne olympique du clm à Tokyo, Annemiek van Vleuten n'est pas de la partie aux Pays-Bas. Ce succès permet à Marlen Reusser (29 ans) de s'emparer de la première place du classement général du Simac Tour. Elle compte 12'' d'avance sur Ellen van Dijk et 39'' sur Chantal van den Broek-Blaak, une autre Néerlandaise, après deux des quatre étapes.

Une "bulle" à la place d'une quarantaine Image: KEYSTONE/EPA AAP/DAVE HUNT Les organisateurs de l'Open d'Australie espèrent toujours pouvoir éviter d'imposer une quarantaine aux participants de l'édition 2022. Ils prévoient d'instaurer une "bulle" sanitaire pour 2 semaines. Joueuses et joueurs devraient pouvoir se déplacer librement à l'intérieur de cette "bulle", entre hôtels et courts d'entraînement, a expliqué le directeur du tournoi Craig Tiley. Lors de l'édition 2021, de nombreux participants avaient dû se soumettre à une stricte quarantaine en tant que cas contacts, sans pouvoir s'entraîner. La question de la jauge de spectateurs reste par ailleurs ouverte. Un taux de vaccination supérieur à 80% en Australie devrait permettre à un plus nombreux public de se rendre aux abords des courts de Melbourne Park.

Luis Enrique boude toujours le Real Madrid Luis Enrique boude toujours le Real Madrid Image: KEYSTONE/AP Pool EPA Comme à l'Euro, le sélectionneur de l'Espagne Luis Enrique a décidé de n'appeler aucun joueur du Real Madrid pour les matches de qualification de septembre pour la Coupe du Monde 2022. La "Maison blanche", qui n'était déjà pas représentée au sein de la Roja à l'Euro cet été (une première dans l'histoire pour une grande compétition internationale), sera également absente de la sélection espagnole qui affrontera la Suède, la Géorgie et le Kosovo lors de la fenêtre internationale de septembre. Luis Enrique a décidé de donner du repos à certains cadres du beau parcours espagnol à l'Euro (défaite en demi-finale contre l'Italie), dont Pedri, Dani Olmo ou Mikel Oyarzabal qui ont enchaîné avec les JO et la reprise des championnats. D'autres tauliers du vestiaire sont toutefois bien présents, à l'image de Jordi Alba, Sergio Busquets ou encore Alvaro Morata. Et Luis Enrique fait la part belle aux jeunes joueurs, avec notamment la surprise Abel Ruiz.

Didier Deschamps écarte Olivier Giroud Olivier Giroud sous ses nouvelles couleurs du Milan AC. Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Ce n'est pas une véritable surprise: Didier Deschamps a choisi de se passer des services d'Olivier Giroud pour la reprise du tour préliminaire de la Coupe du monde 2022 début septembre. Le sélectionneur des Bleus a offert, en revanche, une première convocation à Théo Hernandez (Milan AC), Aurélien Tchouaméni (Monaco), Jordan Veretout (Roma) et Moussa Diaby (Bayer Leverkusen). "C'est simplement un choix sportif du moment, par rapport à une liste de 23 (joueurs) et de la concurrence", avec notamment le retour d'Anthony Martial dans le groupe, s'est justifié le sélectionneur à propos de Giroud, nouvel avant-centre de l'AC Milan (34 ans) qui s'éloigne de l'équipe de France à quinze mois de la Coupe du monde au Qatar. L'absence de Giroud, "c'est mon choix aujourd'hui. A Olivier de continuer à être performant, il reste toujours disponible", a ajouté le sélectionneur, rappelant que "sa situation a changé avec son transfert à l'AC Milan où il a retrouvé beaucoup plus de temps de jeu". Après l'échec de l'Euro, éliminée par la Suisse en huitième de finale, l'équipe de France fait sa rentrée contre la Bosnie le 1er septembre à Strasbourg, avant d'aller en Ukraine le 4 et de recevoir la Finlande trois jours plus tard à Lyon.

Zoug et les Zurich Lions: une ambition déclarée Après l'annulation de la dernière édition en raison de la pandémie du coronavirus, la Ligue des Champions reprend ses droits ce jeudi. Cinq clubs suisses seront en lice avec l'ambition de mettre un terme à la domination des Suédois. Depuis le lancement de la nouvelle formule en 2014, seuls Davos et Fribourg-Gottéron sont parvenus à se hisser dans le dernier carré de la compétition. Pour cette édition 2021/2022, Zoug, le Champion de Suisse, et les Zurich Lions semblent armés pour briller. Malgré la perte de Raphael Diaz, de Santeri Alatalo et de Gregory Hoffmann, les Zougois entendent jouer cette Ligue des Champions pour la gagner. "Notre équipe demeure compétitive, souligne ainsi l'entraîneur Dan Tangnes. Les départs ont été compensés." Dur pour le "Z" Victorieux de la Ligue des Champions en 2009, les Zurich Lions devront sortir le grand jeu dès la phase de poules. Dans un groupe qui comprend le tenant du titre Frölunda Göteborg, IFK Helsinki et les Tchèques de Mlada Boleslav, le droit à l'erreur n'existera pas pour espérer figurer parmi les deux qualifiés. On attend avec curiosité de découvrir le visage du Lugano de Chris McSorley qui a, sur le papier, assuré ses arrières avec les venues d'Alatalo, de Mirco Müller et de Samuel Guerra. En ce qui concerne les deux clubs romands qui restent sur des play-off malheureux, on saura si l'apport de Raphael Diaz aidera Fribourg-Gottéron à franchir un cap et si le Lausanne HC de John Fust sera en mesure d'aligner une équipe compétitive malgré l'absence de cinq joueurs engagés dans les qualifications pour les Jeux de Pékin. Les groupes des équipes suisses Champions Hockey League (CHL). Les groupes des équipes suisses. Groupe B: Zurich Lions, Frölunda Göteborg, IFK Helsinki, Mlada Boleslav (CZE). Groupe C: Lausanne, Lukko Rauma (FIN), Adler Mannheim, Cardiff Devils (GBR). Groupe D: Zoug, Rögle (SWE), RB Munich, SönderjyskE Vojens (DEN). Groupe E: Lugano, Eisbären Berlin, Skelleftea (SWE), Tappara Tampere (FIN). Groupe F: Fribourg-Gottéron, Trinec (CZE), Leksand (SWE), Slovan Bratislava.

Viktorija Golubic: une confiance en berne Image: KEYSTONE/AP/Paul Chiasson Viktorija Golubic n'a pas fait le plein de confiance avant l'US Open. Battue d'entrée de jeu à Montréal et à Cincinnati, la Zurichoise n'a pas passé le cap du deuxième tour à Chicago. Dans l'Illinois, Viktorija Golubic (WTA 45) a été battue 7-6 (7/5) 6-3 par la Suédoise Rebecca Peterson (WTA 59). Quart de finaliste à Wimbledon et médaillée d'argent du tournoi olympique de double avec Belinda Bencic, Viktorija Golubic avait pourtant signé le premier break de la partie pour mener 3-2 service à suivre. Elle fut malheureusement incapable d'enchaîner. Une seule statistique souligne l'emprise de la Suédoise sur cette rencontre. Rebecca Peterson s'est procuré 11 balles de break contre 2 seulement pour son adversaire.

Thoune - Stade-Lausanne-Ouchy reporté Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Prévu vendredi, le match de Challenge League Thoune - Stade-Lausanne-Ouchy est reporté à une date qui reste à déterminer. La majorité des joueurs et du staff du club vaudois ont été placés en quarantaine jusqu'au 1er septembre au plus tard par le service médical cantonal, annonce la SFL dans un communiqué. Plusieurs cas positifs au Covid-19 ont été enregistrés à SLO. Malgré le fait que les personnes vaccinées ou récemment guéries peuvent continuer à s'entraîner normalement, le club vaudois ne peut pas compter pour l'heure sur le minimum de 14 joueurs de champ et deux gardiens de sa "Covid19-Playerlist".

Ivanyuk triomphe en ville, Tamberi et Gasch déçoivent Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON La hauteur masculine a eu les honneurs du concours hors stade d'Athletissima. Le Russe Ilya Ivanyuk s'est imposé sur la place Centrale à Lausanne en étant le seul à effacer une barre à 2m30. Après la perche sur la place de l'Europe l'an dernier, Athletissima s'est délocalisé de l'autre côté du Grand-Pont en profitant des installations du tournoi de basket 3x3. Et si les hauteurs atteintes n'ont pas fait frémir les meilleures performances mondiales, Ivanyuk s'est quand même essayé trois fois à 2m38, soit un centimètre de mieux que la meilleure marque de l'année. Trois barres ratées pour le Russe, mais un spectacle très certainement plaisant pour les nombreux spectateurs massés tout autour de ce sautoir improvisé, baigné par une belle lumière en début de concours et arrosé de musique. Dans ce contexte dynamique, le public avait envie de voir le champion olympique Gianmarco Tamberi et le Vaudois Loïc Gasch. Les deux hommes ont dû se satisfaire de 2m24. Tamberi a terminé 5e et Gasch 6e. Cela n'a pas empêché le Sainte-Crix de se faire une tournée de selfies après son ultime échec. Il faut dire que le régional de l'étape, recordman de Suisse avec ses 2m33, n'avait pas envie de bouder son plaisir, lui qui a travaillé le matin et qui sera encore au boulot jeudi. Gasch veut de la constance "Je voulais beaucoup plus, je savais que je n'étais pas régulier, a reconnu le Vaudois, auteur d'un superbe bond à 2m20 qui avait certainement dix centimètres de marge. Je l'avais même annoncé. J'ai sorti certains sauts, mais je dois me montrer plus constant. Ce n'est ni un manque de forme, ni un manque de technique." L'obligation de jongler entre le sport et la vie professionnelle pèse sans doute sur les résultats de Loïc Gasch. "Je veux mettre toutes les chances de mon côté pour Paris 2024, explique-t-il en évoquant un plus grand professionnalisme. C'est surtout sur les temps de récupération. Je dois aussi voir au niveau du sponsoring, cela ne dépend pas que de mon envie." A ce niveau-là, on a senti chez tous les athlètes une envie plus grande qu'en stade.

Xherdan Shaqiri "à Lyon pour gagner des titres Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT "J'ai toujours aussi faim ! Je suis venu à Lyon pour gagner des titres": Xherdan Shaqiri ne s'est pas dérobé lors de sa présentation officielle avec son nouveau club. "Il y a eu un premier contact avec Lyon il y a plus d'une année. Lorsque les dirigeants sont revenus à la charge, tout était clair dans ma tête, explique le nouveau numéro 29 de l'OL. Il y a devant moi un beau projet et aussi la présence d'un nouvel entraîneur, Peter Bosz, que j'apprécie beaucoup. Le fait de me rapprocher de la Suisse a également compté. Les négociations avec Liverpool n'ont pas été simples. Mais elles ont abouti et c'est l'essentiel." "Une complexité colossale" "Si Shaq n'avait pas voulu absolument venir à Lyon, tout aurait encore été plus compliqué avec Liverpool. Ces négociations furent d'une complexité colossale, souligne le président lyonnais Jean-Michel Aulas. J'étais à Bucarest lors du 8e de finale de l'Euro entre la Suisse et la France. Ce soir-là, Shaq nous a fait très mal. Nous croyons en ses qualités. Et son palmarès magnifique nous fait, je dois le dire, un peu rougir. Il a gagné des titres presque partout où il est passé." Le double vainqueur de la Ligue des Champions a été recruté également pour son état d'esprit. "Il doit nous inculquer sa mentalité de vainqueur, glisse le directeur sportif Juninho. On connait aussi sa patte gauche, sa puissance et sa vista". A bientôt 30 ans - il les fêtera le 10 octobre prochain - Xherdan Shaqiri mesure pleinement les attentes de ses nouveaux dirigeants. Il doit amener son expérience pour, dit-il, "faire grandir à nouveau ce club". La non-qualificiation pour la Ligue des Champions a été ressentie comme un véritable traumatisme par un club qui avait disputé dans la bulle de Lisbonne les demi-finales de l'édition 2019/2020. Trop juste pour vendredi ? Il semble improbable que Xherdan Shaqiri découvre la Ligue 1 ce vendredi lors du déplacement à Nantes. "Cela risque d'être un peu juste, reconnaît-il avec une certaine honnêteté. J'ai besoin d'enchaîner les séances collectives pour mieux apprendre à connaître mes nouveaux coéquipiers". Selon Peter Bosz, il n'est pas impossible que le Bâlois évolue en 9,5 comme en équipe de Suisse. Le technicien néerlandais souhaite le voir évoluer entre les lignes. "Je peux tenir plusieurs postes c'est vrai, mais je ne revendique rien", glisse Xherdan Shaqiri. Après la Bundesliga avec le Bayern Munich, la Serie A avec l'Inter et la Premier League avec Stoke City et Liverpool, Xherdan Shaqiri découvrira un quatrième grand championnat. "La Ligue 1 s'avance comme un très grand championnat avec la présence de Lionel Messi, dit-il. Je me réjouis de l'affronter." Le premier rendez-vous va tomber très vite entre le Bâlois et l'Argentin, le 19 septembre au Parc des Princes. "Intéressant" avec Yakin Entre-temps, Xherdan Shaqiri retrouvera l'équipe de Suisse avec les trois rencontres contre la Grèce, l'Italie et l'Irlande du Nord. Avec un nouveau sélectionneur, Murat Yakin, qu'il connaît très bien. "Nous nous sommes parlés mardi. Murat Yakin est un entraîneur plus jeune que Vladimir Petkovic, explique Xherdan Shaqiri. Cela va être intéressant." Le Bâlois n'oublie cependant pas tout ce que Vladimir Petkovic a apporté en sept ans. "Il a choisi de tenter l'aventure à Bordeaux. Je lui souhaite le meilleur", conclut-il.