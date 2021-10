La Suisse face aux tenantes du titre +++ Rod prolonge à GE Servette

Pays-Bas, Suède et Russie pour la Suisse Les Suissesses se mesureront notamment aux Pays-Bas lors de l'Euro 2022 Image: KEYSTONE/WALTER BIERI L'équipe de Suisse dames affrontera les Pays-Bas, tenants du titre, la Suède et la Russie lors du tour final de l'Euro 2022 en Angleterre (6-31 juillet). Le tirage au sort de la phase de poules a été effectué mercredi à Manchester. La sélection de Nils Nielsen disputera son premier match dans le groupe C le 9 juillet à Leigh face à la Russie. Euro dames 2022. Les groupes de la phase préliminaire. A: Angleterre, Autriche, Norvège, Irlande du Nord. B: Allemagne, Danemark, Espagne, Finlande. C: Pays-Bas, Suède, Russie, Suisse. D: France, Italie, Belgique, Islande.

Cristiano Ronaldo et sa compagne attendent des jumeaux La compagne de Cristiano Ronaldo attend des jumeaux Image: KEYSTONE/AP/Rui Vieira Cristiano Ronaldo et sa compagne Georgina Rodriguez attendent des jumeaux, a annoncé jeudi sur les réseaux sociaux l'attaquant-vedette de Manchester United. Le capitaine de la sélection du Portugal est déjà père de quatre enfants. Dans une interview à France Football en 2017, le buteur de 36 ans avait confié en vouloir sept. "Heureux de vous annoncer que nous attendons des jumeaux. Nos coeurs sont pleins d'amour - nous avons hâte de vous rencontrer", a dévoilé le quintuple Ballon d'or dans une publication sur Instagram, illustrée par une photo du couple montrant une échographie. Le fils aîné du footballeur, prénommé Cristiano Junior, est né en juin 2010 d'une mère porteuse. Sept ans plus tard, en juin 2017, Ronaldo est devenu de la même façon le père des jumeaux Eva et Mateo. Mise au monde en novembre 2017, Alana Martina est le premier enfant né de son union avec l'Espagnole Georgina Rodriguez.

Young Boys: David von Ballmoos au repos forcé Image: KEYSTONE/TI-PRESS/Samuel Golay Young Boys est privé jusqu'à nouvel avis de son gardien David von Ballmoos, qui s'est disloqué l'épaule gauche mercredi lors du 8e de finale de Coupe de Suisse perdu par les Bernois à Lugano. La durée de son indisponibilité n'est pas encore connue. David von Ballmoos va en effet subir de nouveaux examens dans les prochains jours afin de déterminer si une opération est nécessaire. Le portier international s'est blessé en détournant un penalty botté avec une puissance rare par Reto Ziegler, dès la 13e minute de jeu. La blessure de von Ballmoos constitue forcément un coup dur pour YB, qui se déplacera samedi à St-Gall en championnat. Sa doublure Guillaume Faivre se remet en effet tout juste d'une blessure à une cuisse. Abdullah Laidani (18 ans), qui a remplacé von Ballmoos à Lugano mercredi, pourrait bien faire ses débuts en Super League.

Une wild card pour Andy Murray Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Andy Murray (ATP 156) a reçu une invitation pour le Masters 1000 de Paris-Bercy qui débute lundi, ont annoncé les organisateurs. L'ex-no 1 mondial n'a plus disputé ce tournoi depuis son sacre en 2016. L'Ecossais de 34 ans est déterminé à se refaire une place sur le circuit malgré une prothèse à la hanche droite posée début 2019. Il a récemment engrangé plusieurs victoires convaincantes à l'arraché: face à Hubert Hurkacz, nouveau venu dans le top 10, à Vienne cette semaine, contre Frances Tiafoe à Anvers la semaine précédente, ou encore face à Carlos Alcaraz à Indian Wells début octobre.

Genève-Servette: Rod prolonge Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Noah Rod a prolongé jusqu'en 2027 le contrat le liant à Genève-Servette, annonce le club des Vernets dans un communiqué. L'entente entre les deux parties portait déjà jusqu'en 2024. Capitaine depuis la saison 2017/18, Noah Rod n'a pas porté d'autre chandail que celui du GSHC en National League depuis ses débuts dans l'élite en 2013/14 à l'âge de 17 ans. Le Chaux-de-Fonnier avait tout de même tenté sa chance en Amérique du Nord, disputant 16 matches de AHL avec San Jose Barracuda entre 2017 et 2018. Vice-champion du monde en 2018 avec l'équipe de Suisse, Noah Rod a disputé 355 matches de National League pour un total de 149 points. Il affiche 4 points à son compteur personnel en 9 matches de championnat disputés cette saison.

Chicago ne gagne toujours pas Image: KEYSTONE/AP/Charles Rex Arbogast Chicago et Philipp Kurashev attendent encore leur première victoire de la saison. Battus 3-2 par Toronto, les Blackhawks ont concédé une... septième défaite. Chicago avait pourtant mené 2-0 avant de s'incliner sur une réussite de William Nylander après 158'' de jeu dans la prolongation. Auteur d'un assist sur l'ouverture du score à 5 contre 4 de Kirby Dach, Philipp Kurachev a comptabilisé son premier point de la saison. Pius Suter a, également, signé son premier point de l'exercice. Le Zurichois a délivré un assist lors du succès 3-2 de Detroit devant Washington. Egalement mené 2-0, les Red Wings ont raflé la mise grâce à un but de Dylan Larkin 97 secondes après le début de la prolongation.

Une première victoire d'Atlanta à l'extérieur Image: KEYSTONE/AP/Gerald Herbert Atlanta a cueilli à la Nouvelle-Orléans sa première victoire de la saison à l'extérieur. Les Hawks ont battu les Pelicans 102-99 grâce notamment aux 31 points de Trae Young. Face à un adversaire privé de sa star Zion Wiliamson, Atlanta a dû combler un écart de 16 points en première période (33-17) avant de prendre la main. Auteur de 5 points mais précieux dans les raquettes avec ses 12 rebonds et ses 3 contres, Clint Capela a tenu un rôle déterminant dans cette victoire. Il a, en effet, réussi un geste défensif décisif pour empêcher Devonte Grahham de redonner l'avantage à la Nouvelle-Orléans dans les ultimes secondes de la partie. A noter par ailleurs l'incroyable défaite des Lakers à Oklahoma City. Sans LeBron James blessé à la cheville droite, ils se sont inclinés 123-115 devant le Thunder après avoir pourtant compté un avantage de... 26 points (56-30) dans le deuxième quarter.

Le FC Barcelone limoge son entraîneur Ronald Koeman Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Le FC Barcelone a limogé son entraîneur néerlandais Ronald Koeman, a annoncé le club catalan dans un communiqué dans la nuit de mercredi à jeudi, après la défaite 1-0 chez le Rayo Vallecano en Liga. "Le FC Barcelone a destitué cette nuit Ronald Koeman de ses fonctions d'entraîneur de l'équipe première", a annoncé le club catalan, précisant que le président Joan Laporta a déjà communiqué cette décision à l'entraîneur. Cette décision intervient trois jours après une défaite cinglante lors du clasico de Liga face au Real Madrid, dimanche au Camp Nou (2-1), et alors que le Barça stagne à la 9e place du championnat d'Espagne et qu'il est au bord de l'élimination en Ligue des champions. Critiqué depuis plusieurs semaines, Koeman était déjà passé proche de l'éviction fin septembre, quand le Barça venait d'être corrigé 3-0 au Camp Nou par le Bayern Munich en Ligue des champions. Le technicien néerlandais avait alors demandé aux dirigeants d'éclaircir la situation, et le président Laporta s'était présenté devant la presse avant un match de Ligue des champions à Lisbonne (perdu 3-0 face au Benfica) pour affirmer que le club comptait sur Koeman.

Yverdon recevra le Lausanne-Sport en quart de finale Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON La main innocente de Benjamin Huggel a proposé un derby vaudois en quart de finale de la Coupe de Suisse. Yverdon recevra Lausanne-Sport dans le choc des quarts de finale. Les deux formations de Promotion League encore en course seront opposées aux finalistes de la dernière édition. Etoile Carouge accueillera Saint-Gall alors que Bienne recevra le tenant du trophée Lucerne. La dernière affiche opposera Thoune à Lugano. L'ordre des quarts de finale (8/9/10 février): Etoile Carouge - Saint-Gall. Bienne - Lucerne. Yverdon - Lausanne-Sport. Thoune - Lugano.

Breel Embolo: le match de sa vie Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner Breel Embolo Superstar ! Le Bâlois a livré le match de sa vie lors du succès - historique - 5-0 du Borussia Mönchengladbach devant le Bayern Munich au 2e tour de la Coupe d'Allemagne. Avec ses trois assists et ses deux buts, le Bâlois a tourmenté comme jamais la défense bavaroise forte pourtant de trois Champions du monde, Benjamin Pavard, Lucas Hernandez et Manuel Neuer. Il a, surtout, mis au supplice Dayot Upamecano, le transfuge de Leipzig, pour réussir une performance de choix. On rêve désormais de la voir évoluer dans le même registre le 12 novembre à Rome lors de la finalissima du tour préliminaire de la Coupe du monde entre l'Italie et la Suisse. Le Borussia a forcé la décision d'entrée de jeu. A la 21e minute, Gladbach menait, en effet, déjà 3-0 avant que Breel Embolo ne trouve à son tour le chemin des filets après le repos. L'attaquant ne fut pas le seul Suisse à briller contre les Bavarois. Denis Zakaria fut aussi fort à son avantage en ligne médiane alors que Nico Elbedi et Yann Sommer ont témoigné d'une rigueur de tous les instants pour réussir un clean-sheet. Le Bayern Munich n'avait jamais dans son histoire perdu un match de Coupe d'Allemagne sur un score aussi lourd. Frappé par le coronavirus, l'entraîneur Julian Nagelsmann n'était pas sur le banc mercredi soir.

Le Servette FC touche le fond Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Le Servette FC n'a pas retrouvé la lumière à Thoune. Battus 4-1 par les Bernois en huitième de finale de la Coupe de Suisse, les Genevois basculent doucement mais sûrement dans la crise. Ce revers face à une équipe de Challenge League qui intervient après trois défaites de rang en championnat interpelle. Il y a vraiment quelque chose de cassé au sein de la formation d'Alain Geiger. Sa seconde période dans l'Oberland fut, en effet, catastrophique. Les Genevois, qui avaient eu le bonheur d'ouvrir le score peu avant la pause sur une tête de Miroslav Stevanovic, ont encaissé trois buts en l'espace de 11 minutes pour perdre complètement le fil de leur football. Coupable sur les deux premiers buts thounois, Jérémy Frick endosse, bien sûr, une très grande responsabilité dans cette défaite. Mais le gardien ne fut pas le seul à sombrer à la Stockhorn Arena. Ses défenseurs, notamment, ne lui furent pas d'un grand secours. Après cette élimination, le déplacement dimanche à Lugano pourrait s'apparenter à un match couperet pour Alain Geiger..

Un jeu de massacre Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Les trois meilleures équipes du pays ont bu la tasse lors des 1/8 de finale de la Coupe de Suisse. Comme le FC Zurich la veille à Yverdon, le FC Bâle et les Young Boys sont allés au tapis. A Carouge face au... 11e de la Promotion League, le FC Bâle a concédé sa première défaite de la saison sur le plan national. Le leader de la Super League s'est incliné 1-0 sur une réussite de la tête du latéral Romain Kursner à la 52e minute. Ce même Kurser fut le héros de la soirée avec son sauvetage sur la ligne quelques instants après son but pour repousser une tête d'Eray Cömmert. Le choix de Patrick Rahmen de procéder à un large turnover ne fut pas vraiment judicieux. Les Rhénans n'ont, en effet, jamais vraiment pris l'ascendant. L'introduction à la 68e d'Arthur Cabral fut, ainsi, sans doute trop tardive. Au Cornaredo, les Young ont vécu une bien sombre soirée. Battus 2-1 sur des réussites du Slovène Zan Celar (21e) et de l'Algérien Mohamed Amoura (83e), les Bernois ont dû déplorer les blessures de David Von Ballmoos et de Jordan Siebatcheu. Von Ballmoos s'est blessé à l'épaule en détournant un... penalty de Reto Ziegler à la 13e minute frappé, il est vrai, d'une rare violence. La question de savoir si le gardien pourra jouer samedi contre le FC Zurich et trois jours plus tard à Villarreal est, bien sûr, ouverte.

Alan Roura rachète le bateau d'Alex Thomson Image: KEYSTONE/EPA/CAROLINE BLUMBERG Alan Roura a fait l'acquisition du bateau de toute dernière génération particulièrement innovant et barré par Alex Thomson. Le Genevois entend désormais gagner le Vendée Globe en 2024. A seulement 28 ans, Roura se retrouve à bord du monocoque volant le plus surprenant de la flotte de la dernière édition du Vendée Globe, grâce à un mécène qui a financé l'achat du voilier. Ce mécène ne veut, toutefois, pas être visible. "Ce bateau, il fait rêver ! Il a fait peur à tout le monde quand il est sorti, avec son cockpit fermé. Et quand on voit les bateaux qui sortent aujourd'hui, beaucoup vont ressembler à celui-ci. Alex (Thomson) a toujours eu un coup d'avance sur tout le monde", a expliqué Roura à l'AFP, qui entend avec cet engin "être le plus performant le plus rapidement possible". Alex Thomson a annoncé lundi qu'il ne s'alignerait pas au départ du Vendée Globe 2024 en tant que skipper, espérant toutefois y être présent comme manager via sa team, Alex Thomson Racing, avec laquelle il veut faire construire un nouveau "bateau volant". Un sponsor suisse Basé à Lorient depuis 5 ans, Alan Roura a déjà participé à deux Vendée Globe. En 2016/2017, il était le plus jeune de la flotte et a terminé 12e. En 2020, il s'est aligné avec un bateau construit en 2007 qui a connu de gros problèmes techniques et a fini 17e. Avec l'acquisition du bateau skippé par Thomson (référencé sous l'appellation Hugo Boss 7), il aura en main un voilier qui lui fera faire un bon de trois générations de bateaux. "J'avais pensé à faire construire un bateau mais la jauge de la classe Imoca (les bateaux du Vendée Globe, NDLR) n'a pas tant évolué que ça, les bateaux de 2020 seront toujours aussi performants sur le prochain Vendée Globe. Ce fameux Hugo Boss 7 était le bateau le plus abouti", a commenté le navigateur genevois Alan Roura négocie depuis six mois pour acquérir ce voilier. Il travaille aussi pour monter un budget de fonctionnement et indique pouvoir annoncer très prochainement un partenaire-titre, qui sera suisse. "C'est vraiment le projet d'une vie. Le choix du bateau a énormément joué dans la balance, et mon expérience derrière", a souligné le jeune marin concernant sa quête de sponsors.

Walser cinq ans de plus avec Gottéron Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI L'attaquant international suisse Samuel Walser (29 ans) a prolongé pour les cinq prochaines saisons le contrat qui le lie avec Fibourg-Gottéron. L'ancien Davosien dispute sa quatrième saison avec Fribourg. Il a inscrit 68 points en quelque 170 matches. "A Fribourg, je me sens à l’aise sur et en dehors de la glace. Le club, les fans, le nouveau stade ainsi que la mission d'atteindre le titre de champion suisse à moyen terme m'ont motivé à prolonger mon contrat avec Fribourg-Gottéron", déclare Walser, cité mercredi dans un communiqué du club.