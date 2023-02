La Suisse frôle l'exploit ++ Fähndrich éliminée en demi-finale

Breel Embolo: un but pour rien finalement Image: KEYSTONE/EPA/Sebastien Nogier Breel Embolo et l'AS Monaco ne peuvent plus rêver d'Europe. La formation de la Principauté a connu une cruelle désillusion devant le Bayer Leverkusen en 16e de finale de l'Europa League. Victorieux 3-2 en Allemagne mais battus sur le même score à domicile, les Monégasque se sont inclinés 5-4 aux tirs au but. C'est le malheureux Eliot Matazo qui a été le seul à échouer lors de cette séance à laquelle Breel Embolo a participé. Introduit à la 78e minute, le Bâlois a inscrit à la 84e, d'une superbe tête piquée, le but qui a permis à l'AS Monaco d'aller en prolongations. Comme l'AS Monaco, le parcours de Nantes s'est arrêté bien brutalement. Les Nantais ont été battus 3-0 par la Juventus devant leur public alors qu'ils avaient cueilli le nul 1-1 une semaine plus tôt au Piémont. Auteur d'un triplé, Angel di Maria a été le grand homme de la rencontre. Comme si la conquête du titre mondial au Qatar lui avait donné une seconde jeunesse.

Pas d'exploit pour Alexander Ritschard Pas d'exploit pour Alexander Ritschard. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Stan Wawrinka sera bien le seul Suisse en lice ce vendredi en quart de finale du tournoi de Marseille. Comme Leandro Riedi, Alexander Ritschsrd n'a pas réussi l'exploit. Issu des qualifications, le 187e mondial s'est incliné 6-3 6-3 devant Alex de Minaur (ATP 23). L'Australien a fait ce qu'il fallait pour fermer la porte à son adversaire: un break au deuxième jeu pour lancer parfaitement son match et un second au cinquième jeu de la seconde manche pour forcer la décision. Dernier rescapé helvétique, Stan Wawrinka (ATP 105) sera opposé à 18h00 à Athur Fils (AT 118), l'espoir de 18 ans qui fait déjà rêver toute la France du tennis. Le Tricolore s'est qualifié sans jouer en raison du forfait de Jannik Sinner.

La Suisse frôle l'exploit Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER La Suisse a bien failli écrire l'une des plus belles pages de son histoire. Face à la Croatie, les Helvètes ont fait la course en tête durant plus de trois quarts temps, avant de craquer (56-64). Devant 1387 spectateurs à la salle Saint-Léonard de Fribourg, l'équipe de Suisse a réalisé une prestation beaucoup plus aboutie qu'à l'occasion du match aller (53-84), où elle avait été surclassée dans le jeu intérieur. Face à une Croatie, 23e équipe mondiale mais privée de neuf éléments sur son habituel douze de base, les hommes d'Ilias Papatheodorou ont crânement joué leur chance. Dès la première seconde de jeu, Roberto Kovac et ses coéquipiers ont fait preuve d'esprit de corps, cherchant la meilleure fluidité possible en attaque et à ne laissant qu'un minimum de tirs faciles aux visiteurs. Sans complexe, à l'instar du joueur de Hambourg Anthony Polite et de l'intérieur genevois Michel-Ofik Nzege, les Suisses ont tout de même souffert d'un certain manque d'expérience du haut niveau, commentant de nombreuses fautes, face à une majorité de joueurs habitués à disputer l'Atlantic League ou des compétitions européennes de clubs. Paul Gravet montre l'exemple En tête au score à la mi-temps (38-32), grâce notamment aux 9 points et 2 assists lors du premier quart d'un brillant Paul Gravet, Arnaud Cotture et consorts ont ensuite souffert face à une Croatie beaucoup plus à son affaire défensivement. Les cinq points consécutifs du pivot du Fribourg Olympic (de 38-37 à 43-37, à la 25e) ont toutefois permis aux Helvètes de ne pas se retrouver menés dès l'entame du troisième quart. Le rêve de battre un grand d'Europe après la Russie en 2014 et la Serbie en 2020 aura finalement duré 34 minutes (53-55). Méritée au vu de sa deuxième mi-temps, la victoire croate s'est finalement avérée sévère au coup de sifflet final pour une Suisse en panne offensivement dans l'ultime quart (7 points marqués). Battue, l'équipe de Suisse recevra encore la Pologne, ce dimanche à Fribourg (17h) puis disputera un ultime tournoi de pré-qualification donnant accès aux qualifications proprement dites pour l'Euro 2025. Ses futurs adversaires ne sont pas encore connus.

Nadine Fähndrich éliminée en demi-finale du sprint classique Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Nadine Fähndrich n'a pas tenu son rang aux Championnats du monde de Planica. Victorieuse à trois reprises cet hiver en Coupe du monde, elle ne s'est pas qualifiée pour la finale du sprint classique. A la peine déjà lors des qualifications, la Lucernoise n'a pas passé le cap des demi-finales. Elle a été très largement dominée face à une opposition il est vrai de qualité emmenée par la Suédoise et championne olympique Jonna Sundling et par la Norvégienne Kristine Stavaas Skistaad. Nadine Fähndrich s'est investie énormément cet hiver pour progresser en style classique. Son travail a payé avec le succès à Beitostölen. Elle s'est imposée ensuite en skating à Davos et au Val Mustair. Cette élimination en demi-finale à Planica est une véritable déception. Elle signifie surtout que la Suisse ne remportera aucune médaille lors de ces Championnats du monde. Ce sprint classique dames représentait, en effet, la meilleure chance pour les fondeurs suisses en Slovénie.

La barre était trop haute pour Leandro Riedi Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Leandro Riedi (ATP 113) a offert la réplique espérée lors de son premier match face à l'un des quinze meilleurs joueurs du monde. Il a poussé Hubert Hurkacz (ATP 11) à la limite des trois sets. Le Zurichois s'est toutefois incliné 4-6 6-3 6-2 devant le Polonais en huitième de finale du tournoi ATP 250 de Marseille où il avait cueilli mardi face au Français Arthur Riinderknecht la première victoire de sa carrière sur le front de l'ATP Tour. Face à celui qui restera dans l'histoire comme le dernier vainqueur de Roger Federer, Leandro Riedi a signé le break d'entre de jeu pour le conserver jusqu'à l'issue la manche. Seulement, la suite fut plus compliquée pour le Zurichois. Il cédait une première fois son service au sixième jeu du deuxième set. Dans le troisième, Hubert Hurkacz pouvait réussir un nouveau break au troisième jeu. Leandro Riedi a bénéficié d'une ultime ouverture avec deux balles d'égalisation à 3-3 qu'il ne pouvait convertir. Avec 38 points sur les 42 joués sur sa première balle, Hubert Hurkacz avait placé la barre très haut. Sans doute conscient du péril que pouvait représenter le Zurichois de 21 ans, le Polonais, tête de série no 1 du tableau, n'a pratiquement rien lâché.

Aerials: un Suisse en or Image: KEYSTONE/AP The Canadian Press Noé Roth (22 ans) est devenu champion du monde d'Aerials à Bakuriani. Le Zougois s'est qualifié de justesse pour la super-finale dans laquelle il a fait la différence grâce à un brillant saut. Roth ne figurait qu'au 6e rang - le dernier donnant droit à un deuxième essai - après le premier run. Le leader de la Coupe du monde a donc réussi un authentique exploit ensuite, récoltant un total de 118,59 points. Le Suisse a devancé l'Américain Quinn Dehlinger (114,48) et le Chinois Longxiao Yang (110,18). Le Zougois est le premier Helvète à être titré dans cette discipline.

Succès improbable de Chicago Philipp Kurashev se joue de Ryan Suter. Image: KEYSTONE/AP/Tony Gutierrez Philipp Kurashev et Chicago ont signé un succès improbable à Dallas. Menés 3-0 jusqu'à la 31e minute, les Blackhawks se sont imposés 4-3. L'attaquant bernois a oeuvré aux côtés de l'ex-Biennois Patrick Kane et de Max Domi dans la ligne qui a inscrit les quatre buts de Chicago. Si ses deux compères ont réussi chacun un doublé, Philipp Kurashev a délivré un assist pour son 23e point de la saison. Malgré cette victoire, Chicago ne disputera pas les play-off. Philipp Kurashev sera, ainsi, à la disposition du sélectionneur Patrick Fischer pour le Championnat du monde de Riga. Comme d'ailleurs Janis Moser, battu 6-3 mercredi soir avec Arizona à domicile face à Calgary,

Arsenal tient à Granit Xhaka Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL Le mariage entre Granit Xhaka et Arsenal s'inscrit dans la durée. Selon la plate-forme d'informations 90min, les Gunners ont ouvert des négociations pour prolonger le contrat de leur vice-capitaine. L'actuel court jusqu'au 30 juin 2024. Agé de 30 ans, Granit Xhaka a rejoint Arsenal en 2016. On rappellera que le Bâlois avait failli quitter le club en janvier 2020, trois mois après un geste déplacé à l'encontre des supporters lors d'un nul 2-2 contre Crystal Palace alors qu'il portait le brassard de capitaine. Un accord avec Hertha Berlin avait été trouvé pour un transfert, mais Mikel Artera avait opposé son véto. L'entraîneur a toujours jugé la présence de Granit Xhaka indispensable au bon équilibre de son équipe. Granit Xhaka est l'un des artisans du brillant parcours cette saison d'Arsenal en Premier League. Les Londoniens occupent le fauteuil de leader avec 2 points d'avance sur Manchester City qui compte toutefois un match en moins.

Ligue des champions: 1-1 entre Leipzig et Manchester City Image: KEYSTONE/EPA/Filip Singer Manuel Akanji et Manchester City ne sont pas encore en quarts de finale de la Ligue des champions. Ils ont en effet concédé le nul 1-1 sur la pelouse du RB Leipzig. Chaque équipe a eu sa mi-temps. Les débats ont pourtant d'emblée pris la tournure généralement attendue à l'est de l'Allemagne. Comme à son habitude, Manchester City a confisqué le ballon, multiplié les passes et tissé sa toile en attendant de trouver l'ouverture. Mais sans De Bruyne malade, il a peut-être manqué aux hommes de Pep Guardiola le joueur capable de l'éclair de génie nécessaire pour faire la différence en une passe, et surtout pour trouver un Haaland un peu frustré par le manque de services en pointe. Les Citizens ont quand même pu concrétiser leur emprise grâce à Mahrez (27e), assisté par Grealish. Rebellion allemande Les Allemands, quand même très timides et dominés techniquement en première période, ont eu le mérite de se rebeller ensuite. Ils ont notamment eu deux occasions par le remuant Henrichs (53e/55e), qui ne parvenait pas à cadrer, et une autre par Silva (63e), lequel se brisait sur Ederson. Sur sa première occasion en contre, Haaland tirait à côté (68e). Le Norvégien semble un peu moins efficace depuis quelques semaines. Leipzig trouvait la juste récompense de ses efforts à la 70e sur un corner repris de la tête par Gvardiol (70e). Le score n'a plus bougé ensuite malgré une occasion pour Gündogan (73e) annihilée par le portier Blaswich. Le joker Lukaku décisif A San Siro, dans une rencontre assez fermée, l'Inter Milan a finalement passé l'épaule contre le FC Porto en s'imposant 1-0. Le Belge Lukaku, qui avait relayé Dzeko à la 58e, a marqué de la tête le seul but à la 86e sur un centre de Barella. Les Portugais jouaient à dix depuis la 78e et l'expulsion d'Otavio pour deux avertissements.

Stan Wawrinka de retour dans le top 100 de l'ATP Une victoire qui compte pour Stan Wawrinka. Image: KEYSTONE/AP/Peter Dejong Stan Wawrinka (ATP 105) a officialisé son retour dans le top 100 de l'ATP. Il a été entériné à la faveur de sa qualification pour les quarts de finale du tournoi ATP 250 de Marseille. Dans la cité phocéenne, le Vaudois est toutefois revenu de loin face à Richard Gasquet (ATP 43). Il a battu le Biterrois 4-6 7-5 6-2 après avoir été pourtant mené 6-4 4-2. Contrairement à la semaine dernière à Rotterdam où il avait aisément battu le Mousquetaire 6-3 6-3 au même stade de la compétition, Stan Wawrinka a dû attendre une bonne heure pour prendre la main. Revenu à une manche partout, le Vaudois a été capable d'enfoncer le clou dès l'entame de la dernière manche. Il a très vite mené 3-0 pour voguer vers la 547e victoire de sa carrière. Avec ce retour dans le top 100, Stan Wawrinka accèdera directement dans le tableau principal des trois prochains tournois du Grand Chelem. On précisera qu'il était tombé à la 361e place en mai dernier. Vendredi, il sera opposé au vainqueur de la rencontre entre Jannik Sinner (ATP 12), qui lui avait barré la route à Rotterdam, et la plus belle promesse du tennis français Arthur Fils (ATP 118)

National League: Zoug revient fort Trois buts et un assist pour Jan Kovar Image: KEYSTONE/POSTFINANCE Zoug n'a pas manqué l'occasion de se rapprocher du top 6 de la National League. Le double tenant du titre a battu les Langnau Tigers 5-2 mercredi. Ce succès est le quatrième de suite pour les Zougois, qui reviennent ainsi à trois points seulement de Fribourg-Gottéron (6e). Il doit beaucoup à Jan Kovar. L'attaquant tchèque s'est en effet fait l'auteur d'un triplé - son deuxième en NL -, tout en donnant aussi une passe décisive sur le 5-2 de Martschini, inscrit dans le but vide.

Bencic, usée, est éliminée en huitièmes de finale Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Belinda Bencic a été éliminée en huitièmes de finale du tournoi WTA 100 de Dubaï. La Saint-Galloise, tête de série no 8, s'est inclinée face à la Tchèque Karolina Muchova (WTA 112) 1-6 4-6 en 1h20'. Belinda Bencic n'est pas surhumaine. Au lendemain de son marathon contre l'Ukrainienne Marta Kostyuk qui a duré près de trois heures et demie, la Saint-Galloise n'avait plus l'énergie nécessaire pour battre Muchova dans son troisième duel contre la Tchèque. Certes, Bencic a lutté au deuxième set après avoir annulé un break, mais la perte de son service pour le 4-5 a été décisive. Même sa première balle n'était plus aussi efficace que lors des dernières semaines, quand Bencic a remporté les tournois d'Adelaïde et d'Abou Dhabi. Son bilan depuis le début de l'année lui permet d'afficher quinze victoires pour désormais trois défaites. Avant Muchova, la Suisssesse s'était inclinée face à la Polonaise Iga Swiatek à Brisbane et à la Bélarusse Aryna Sabalenka à l'Open d'Australie.

Beat Forster jouera une saison de plus à Bienne à 40 ans Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Beat Forster ne rangera pas ses patins à l'issue du Championnat. Le défenseur du HC Bienne a prolongé d'une saison son contrat avec le club seelandais à l'âge de 40 ans. Sextuple champion de Suisse, Forster affiche 1092 matches de National League à son compteur. L'ancien joueur de Davos et des Zurich Lions porte les couleurs du HC Bienne depuis la saison 2017-2018. Il a signé une prolongation jusqu'à fin avril 2024. "Ma fascination et ma passion pour le hockey sur glace sont toujours aussi vives. Pouvoir jouer une année de plus en rouge et jaune me remplit de fierté", souligne l'Appenzellois dans un communiqué du club. Le colosse d'Hérisau a disputé quarante-deux matches cette saison (4 bus/7 assists).

Médaille de bronze pour la Suisse par équipes mixtes Image: KEYSTONE/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE Aux Championnats du monde à Bakouriani en Géorgie, la Suisse a enlevé la médaille de bronze du slalom parallèle par équipes mixtes. Julie Zogg, couronnée la veille en individuel, et Dario Caviezel ont remporté la petite finale contre Italie 1 formé de Maurizio Bormolini et de Lucia Dalmasso. En demi-finales, les Suisses s'étaient inclinés pour six centièmes face à Autriche 1. Ces mêmes Autrichiens ont perdu de manière surprenante la finale contre Italie 2. Il s'agit de la quatrième médaille pour la délégation suisse lors de ces Mondiaux qui ont débuté dimanche. L'autre duo helvétique formé de Ladina Jenny et de Gian Casanova a été éliminé en huitièmes de finale par la Slovénie.