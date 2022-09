La Suisse reprend le dessus ++ Le LS affrontera YB

Les Lakers ont néanmoins dominé les débats. Ils ont ouvert la marque à la 12e minute, Dominic Lammer signant sa troisième réussite de la saison déjà. Kloten a recollé à 1-1 45 secondes plus tard en "power play" sur un but de Jonathan Ang, mais "Rappi" a repris l'avantage dès la 27e grâce à Nico Dünner en profitant d'une erreur défensive.

Marc-Andrea Hüsler tient donc dans sa raquette une première balle de qualification pour les barrages d'accession à la phase finale 2023. Il doit affronter le no 1 équatorien Emilio Gomez (ATP 120) dans le quatrième match du week-end. Le cinquième match doit opposer Henri Laaksonen (ATP 123) et Roberto Quiroz (ATP 260).

La paire Hüsler/Stricker a cependant parfaitement su réagir dans la manche décisive, même si elle n'a pas pu conserver le break réalisé d'entrée. Le Zurichois et le Bernois se sont emparés une nouvelle fois du service des Equatoriens dans le cinquième jeu, et n'ont cette fois-ci pas lâché leur os.

Tout ne fut pas parfait pour les vainqueurs de l'Open de Gstaad 2021, qui ont concédé un premier break alors qu'ils menaient 7-5 2-1 service à suivre. Gonzalo Escobar et Diego Hidalgo, respectivement 41e et 71e du classement ATP en double, ont alors élevé leur niveau de jeu pour remporter logiquement le deuxième set.

Face au club de Silvio Berlusconi, qui signe la première victoire de son histoire dans l'élite, les Bianconeri ont confirmé leur début de saison compliqué après leurs deux revers en C1 contre le Paris-SG (2-1) et le Benfica (2-1). L'équipe de Massimiliano Allegri, en tribunes car suspendu, reste sur cinq matches consécutifs sans victoires (2 nuls, 3 défaites) et ne pointe qu'à la 8e place en Serie A.

Rien ne va plus pour la Juve et Dusan Vlahovic. Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni

Cette sixième victoire - pour une seule défaite, subie lors de la précédente journée sur la pelouse de Manchester United - permet à Arsenal de reprendre un point d'avance sur Manchester City et Tottenham. Manuel Akanji et les Citizens avaient dominé Wolverhampton 3-0 samedi, les Spurs écrasant Leicester 6-2.

Canelo en finit avec Golovkin, mais sans panache

Cette fois c'est clair: Saul "Canelo" Alvarez a démontré sa supériorité sur son grand rival Gennady Golovkin, en remportant leur troisième combat par décision unanime, samedi à Las Vegas.

Mais il s'est imposé au terme d'un combat bien terne par rapport aux deux précédents, classiques du genre.

Le Mexicain de 32 ans, qui conserve ses titres WBA, WBC, WBO et IBF des super-moyens (ainsi que la prestigieuse ceinture Ring Magazine), a clos à son avantage une trilogie longtemps marquée du sceau de la controverse face au Kazakh de 40 ans. Sa première victoire en septembre 2018, tout comme le nul concédé un an plus tôt, avaient en effet été contestés par de nombreux observateurs et spécialistes estimant à l'époque qu'il aurait dû être désigné perdant.

Et si ces 24 rounds furent féroces, mémorables, les 12 qui se sont enchaînés, sous les yeux de stars dont Stephen Curry, ne resteront pas dans les annales. "Je l'ai remercié, parce que nous avons offert trois bons combats qui resteront dans l'histoire de la boxe", a néanmoins estimé à chaud Canelo, après avoir été donné vainqueur par les trois juges (116-112, 115-113, 115-113).

Des moments difficiles

La hache de guerre est par ailleurs enterrée entre les deux boxeurs, qui se sont souvent invectivés ces dernières années, le Kazakh ayant notamment accusé le Mexicain de dopage, après un contrôle positif au clenbuterol (anabolisant) qui lui valut six mois de suspension. Leur accolade longue et franche en a attesté.

Canelo Alvarez redore ainsi son blason avec cette 58e victoire (dont 39 avant la limite, 2 nuls, 2 défaites). Car il restait sur un revers - le deuxième de sa carrière après celui de 2014 face à Floyd Mayweather -, lors d'un retour manqué chez les mi-lourds, face à Dmitry Bivol. Plus puissant, le Russe l'avait battu par décision unanime.

"J'ai traversé des moments très difficiles. La seule chose qu'on puisse faire est de continuer à aller de l'avant. Les défaites peuvent montrer comment on peut être grand, revenir et faire preuve d'humilité", a-t-il dit. Quant à une revanche face à Bivol, Canelo la souhaite "bien sûr, tout le monde le sait". Mais "j'ai besoin de reposer mon corps", a-t-il dit, précisant devoir se "faire opérer de la main gauche, pas en bon état".