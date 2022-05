La Suisse seule candidate aux Mondiaux 2026 +++ Changement de président à Servette

FC Zurich: André Breitenreiter part à Hoffenheim Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA André Breitenreiter (48 ans) quitte le FC Zurich après l'avoir amené au titre de champion de Suisse. Le technicien allemand a accepté une offre d'Hoffenheim pour retrouver la Bundesliga. "Nous regrettons évidemment son départ. Mais d'un autre côté, nous sommes fiers qu'André Breitenreiter puisse aller travailler dans un club de pointe en Bundesliga. Pour nous, il a toujours été clair que son travail couronné de succès au FCZ ne passerait pas inaperçu à l'étranger", a réagi le président Ancillo Canepa. Légende Le dirigeant peut parfaitement comprendre le choix de l'entraîneur qui a ramené Zurich au sommet du football suisse. "On ne peut que le féliciter: il est venu, il a vu et il a vaincu. Avec son staff, il a obtenu le statut de légende au FCZ", a conclu le président. A Hoffenheim, Breitenreiter a reçu un contrat de deux ans. Il succède à son compatriote Sabastian Hoeness. Avant son bref passage en Suisse, Breitenreiter avait dirigé dans son pays notamment Schalke 04, Hanovre 96 et Paderborn.

Julian Alaphilippe espère participer au Tour de France Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Julian Alaphilippe a rejoint ses coéquipiers pour un stage d'altitude en Espagne. Le champion du monde espère toujours courir le Tour de France, selon son équipe Quick-Step. "L'option du Tour de France est toujours ouverte, elle est toujours dans mon esprit", a déclaré le Français. Il avait été gravement blessé dans une chute lors de Liège - Bastogne - Liège le 24 avril, mais a désormais pu remonter sur son vélo de route. "Mais il est vraiment important que nous ne précipitions rien et que nous continuions à être patients", a ajouté Alaphilippe (29 ans), qui n'a pas décidé de sa course de reprise. Le départ du Tour de France est fixé le 1er juillet à Copenhague. Dernier examen Avant de partir dans le sud de l'Espagne, en Sierra Nevada, le champion du monde a passé un dernier examen à Herentals (Belgique) où il a été soigné après sa grave chute du 24 avril. Celle-ci lui a occasionné un hémopneumothorax, une fracture de l'omoplate et deux côtes cassées. "La bonne nouvelle était que mon poumon était complètement rétabli, ce dont j'étais bien sûr très heureux. Les os cassés étaient toujours douloureux, ce qui est tout à fait normal, car ces blessures prennent plus de temps à récupérer, mais on m'a dit que j'avais le feu vert pour commencer l'entraînement", a expliqué Alaphilippe. Retrouver la forme "J'ai passé quelques jours sur les rouleaux, c'était super, mais j'étais vraiment content de pouvoir essayer de passer quelques heures sur la route. Après quelques jours, je n'ai pas eu de mauvaises sensations et il a été décidé que je rejoigne l'équipe pour le camp d'entraînement de Sierra Nevada", a-t-il poursuivi. "Bien sûr, je ne peux pas encore faire le même travail que tous les gars ici, car j'ai besoin de temps pour m'entraîner et retrouver ma forme et je dois quand même faire attention à ne pas trop pousser mes blessures", a ajouté Alaphilippe. "Nous avons des conditions parfaites pour nous entraîner. Chaque jour, je m'améliore et j'espère continuer comme ça". Dans le Tour de France, qu'il a terminé à la cinquième place en 2019, le double champion du monde a gagné six étapes depuis 2018 et porté le maillot jaune pendant 18 jours.

Viktorija Golubic sortie d'entrée à Roland-Garros Image: KEYSTONE/EPA/MARTIN DIVISEK Viktorija Golubic (WTA 53) a échoué dès le premier tour de Roland-Garros. La Zurichoise a subi la loi de l'Américaine Katie Volynets (WTA 135), victorieuse 6-2 2-6 6-1. Le match avait été interrompu lundi soir par la pluie au début du deuxième set. A la reprise mardi à la mi-journée, la Suissesse a su réagir pour remporter cette manche et s'embarquer dans un set décisif. Trop de fautes Mais elle n'a pas su conserver son niveau de jeu, après une nouvelle brève interruption due à la pluie. Golubic a effectué bien trop de fautes directes (38) dans cette partie, même si elle a aussi livré 20 coups gagnants. La Zurichoise âgée de 29 ans a aussi été en difficulté sur son deuxième service, ne gagnant qu'un quart des points. Elle n'a pas su masquer sa frustration, jetant même sa raquette après une erreur dans le troisième set.

Mondiaux: la Suisse finit en tête de son groupe Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER La Suisse a fini le tour préliminaire du Championnat du monde à Helsinki en tête de son groupe après son succès 4-3 tab contre l'Allemagne. Elle affrontera les Etats-Unis jeudi en quarts de finale. Sans aller jusqu'à dire que le résultat final est secondaire, on peut tout de même avancer que l'essentiel était de faire un point contre les Allemands pour être certain de finir en tête du groupe. Mission accomplie et c'est un peu tout ce que l'histoire retiendra de cet Allemagne-Suisse. Alors oui, avec un peu plus de réussite de Timo Meier (tirs sur les montants aux 38e et 55e), la Suisse aurait pu finir sur un septième succès dans le temps réglementaire et faire aussi bien qu'à Stockholm en 2013. Pas grave. Ceci dit, les Suisses ont une fois de plus souffert contre les Allemands, même s'ils ont dominé ces derniers 22-13 aux shoots dans les deuxième et troisième tiers. Comme si les fantômes de Pyeongchang 2018 et de Riga l'an passé n'étaient finalement jamais très loin. En triomphant lors des tirs au but avec un excellent Reto Berra, les Helvètes les ont peut-être éloignés un peu de la Finlande. Un deuxième tiers maîtrisé Les joueurs de Patrick Fischer ont surtout fait preuve de paresse après l'ouverture du score d'Ambühl à la 2e. Pas franchement secoués par ce but, les Allemands ont attendu leur premier power-play pour répliquer. Les Helvètes ont offert un boulevard à Wissmann et le défenseur ne s'est pas fait prier pour fusiller Reto Berra (12e). Les hommes de Toni Söderholm ont même pris l'avantage à la 16e en mettant du trafic devant Berra. Le tir de Moritz Seider a trouvé Loibl pour une chanceuse déviation. Mais les Allemands ont su comment faire pour ennuyer Hischier et Cie. Quand les Suisses sont bousculés, ils sont moins efficaces: CQFD. Mais s'il y a une constante au sein de cette équipe de Suisse, c'est cette capacité à réagir lors du tiers médian. En sept matches, la Suisse en a gagné...sept. Là encore, les Helvètes ont mieux géré ces vingt minutes-là que les vingt premières. Pius Suter a égalisé d'un joli lancer à la 22e. Moins dérangés, les joueurs à croix blanche ont retrouvé un terrain plus propice à leurs qualités. Laxisme Et lorsque le premier power-play est tombé à la 38e, le trio Meier-Moser-Malgin a joliment combiné pour donner enfin l'avantage à la sélection nationale. Dommage que la défense ait fait preuve de laxisme sur le 3-3 de Plachta à la 48e en le laissant s'infiltrer bien trop facilement dans le territoire helvétique. A corriger pour jeudi. Car jeudi, ce sera le quart de finale face à une jeune équipe américaine, quatrième du groupe B. Les Etats-Unis ont perdu deux de leurs six premiers matches face à la Finlande (4-1) et la Tchéquie (1-0), mais ils ont réussi à dominer la Suède 3-2 ap. La Suisse partira favorite, mais les matches à élimination directe ne sont jamais une science exacte.

Bundesliga: Niko Kovac à la barre du VfL Wolfsburg Niko Kovac retrouve la Bundesliga Image: KEYSTONE/EPA/SASCHA STEINBACH Renato Steffen et Kevin Mbabu, internationaux suisses de Wolfsburg, vont avoir un nouvel entraîneur. Niko Kovac (50 ans) a en effet signé un contrat de trois ans avec les Loups. Kovac a par le passé notamment dirigé Eintracht Francfort, Bayern Munich et l'AS Monaco. Il succède sur le banc à Florian Kohfeldt, remercié au terme de la saison écoulée. Le technicien croate a remporté la Coupe d'Allemagne avec Francfort en 2018 et le doublé avec le Bayern la saison suivante. Il a eu moins de succès à Monaco, où il a été en poste de juillet 2020 à novembre 2021.

La Suisse avec Bottani et Amdouni Image: KEYSTONE/ALEXANDRA WEY Mattia Bottani est le seul néophyte appelé par Murat Yakin pour les rencontres de la Ligue des Nations que la Suisse disputera le mois prochain. Ce choix était attendu. "Il suit la ligne que nous tenons. Les performances du moment demeurent notre premier critère", souligne le sélectionneur. Victorieux de la Coupe de Suisse ce printemps, le demi luganais est appelé le jour de ses 31 ans. "Je l'ai vu forcer la décision dans les matches. Il est rapide. Il possède une très grande intelligence de jeu, poursuit Murat Yakin. Le momentum parle pour lui." Un second néophyte devrait enrichir cette sélection qui comprend 26 joueurs. Murat Yakin a, en effet, annoncé la venue pour les deux derniers matches de Zeki Amdouni. L'attaquant du Lausanne-Sport a décidé de jouer pour la Suisse. "Il avait la possibilité d'évoluer avec la Tunisie, la Turquie et la Suisse. Son choix s'est porté pour la Suisse, se félicite Murat Yakin. Il va livrer deux matches avec l'équipe des M21 contre la Bulgarie et en Moldavie avant de nous rejoindre pour les deux rencontres à Genève." A la Praille, la Suisse affrontera l'Espagne le 9 juin et le Portugal le 12 juin. Auparavant, elle sera opposée à la République tchèque le 2 juin à Prague et une première fois au Portugal le 5 juin à Lisbonne. Ces quatre rencontres de la Ligue des Nations commandent une obligation des résultats. "Le premier but est de conserver notre place en 1ère division, annonce Murat Yakin. Mais à mes yeux, il n'y a pas de débat à avoir. Nous irons à Prague pour cueillir les trois points de la victoire. Disputer quatre matches en dix jours face à de tels adversaires représente un beau défi à relever. Il conviendra de bien gérer les temps de jeu des joueurs." A commencer par celui de Haris Seferovic. Le Lucernois fait son grand retour en sélection après une saison bien compliquée à Benfica en raison d'une succession de blessures et d'une concurrence accrue. Yvon Mvogo, à nouveau titulaire au PSV Eindhoven, a également été rappelé. Le Fribourgeois est l'un des quatre gardiens retenus avec Yann Sommer, Jonas Omlin et Gregor Kobel. Enfin à noter que Denis Zakaria, blessé, et que Christian Fassnacht, jugé encore trop "juste" malgré son retour sur les terrains, ne figurent pas dans la liste de Murat Yakin.

Diamond League: forfait de Jacobs samedi à Eugene Image: KEYSTONE/EPA/LUCA ZENNARO Le champion olympique italien du 100 m Marcell Jacobs souffre d'une "élongation de premier degré". Cela l'empêchera de participer au meeting de Diamond League à Eugene samedi. Dans un communiqué publié après un examen réalisé lundi après-midi à Rome, la fédération italienne ne précise pas quel est le muscle touché. Elle invoque la "prudence" pour justifier ce forfait de son sprinter, qui doit observer "10 jours de repos". Marcell Jacobs, surprenant champion olympique du 100 m l'été dernier à Tokyo, où il avait également remporté le relais 4x100 m, a subi cette légère blessure lors de sa rentrée sur la ligne droite la semaine dernière en Italie à Savone (10''04). Il va manquer à Eugene un 100 m cinq étoiles, où sont notamment prévus les autres médaillés olympiques de l'été dernier, l'Américain Fred Kerley (argent) et le Canadien Andre De Grasse (bronze).

Un début de match de rêve pour les Celtics 31 points pour Jayson Tatum (0) . Image: KEYSTONE/AP/Charles Krupa Tout reste à faire dans la finale de la Conférence Est ! Victorieux 102-82 de Miami lors de l'acte IV sur son parquet, Boston a égalisé à 2-2 dans cette série. Les Celtics ont forcé la décision d'entrée de jeu. Emmenés par leur All-Star Jayson Tatum (31 points), ils ont réussi un début de match de rêve pour mener 26-4. Impuissant devant l'intensité défensive adverse, le Heat a raté 15 des 16 premiers tirs qu'il a tentés. La messe était dite à l'issue ce premier quarter remporté 39-18 par Boston. Miami conserve toutefois l'avantage du terrain avec l'acte V qui aura lieu mercredi en Floride.

Le Lightning toujours aussi irrésistible Image: KEYSTONE/AP/Chris O'Meara Double tenant du titre, Tampa Bay disputera sa sixième finale de la Conférence Est en huit ans. Le Lightning a éliminé Florida sur le score sans appel de 4-0. Devant son public, Tampa Bay a remporté 2-0 l'acte I face à la meilleure équipe de la saison régulière. Auteur de 49 arrêts, Andrei Vasilevskiy a été le grand homme de la soirée. Surnommé "Big Cat", le Russe a cueilli sa 57e victoire en play-off, la sixième de rang. On rappellera que Tampa Bay avait été mené 3-2 par Toronto au tour précédent. Le Lightning a ouvert le score à la 57e grâce à Pat Maroon avant de signer le 2-0 dans la cage vide par Ondrej Palat à 23'' de la sirène. En finale de la Conférence Est, Tampa Bay retrouvera le vainqueur de la série entre le Carolina de Nino Niederreiter et les New York Rangers. A l'Ouest, Colorado mène désormais 3-1 devant St. Louis. L'Avalanche s'est imposé 6-3 dans le Missouri pour un succès sans doute capital dans cette série grâce à la verve de Nazem Kadri, l'homme du match avec un triplé et un assist.

La Néerlandaise van Dijk bat le record de l'heure à Granges Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER La Néerlandaise Ellen van Dijk a battu le record du monde de l'heure féminin. Elle l'a porté à 49,254 kilomètres lundi après-midi sur la piste du vélodrome de Granges (SO). La championne du monde du contre-la-montre a amélioré de 849 mètres le précédent record, qui datait de septembre dernier. La Britannique Joss Lowden avait réalisé 48,405 kilomètres sur la même piste de Granges où l'Italien Filippo Ganna a prévu de s'attaquer en août prochain au record de l'heure masculin (55,089 km). Dans sa tentative soutenue par l'équipe Trek, van Dijk s'est située très vite au-dessus du tableau de marche de Lowden. Sur un braquet prévisionnel de 58x14, elle a longtemps tourné à un rythme de 18''1 par tour de 250 mètres. Conseillée par son entraîneur Josu Larrazabal, la Néerlandaise a parcouru la première demi-heure sur une base de 49,411 kilomètres. Avant de ralentir légèrement (2-3 dixièmes de seconde au tour) mais sans se désunir. "C'est très différent d'un contre-la-montre", avait expliqué van Dijk dans les jours précédant sa tentative. "Pendant une heure, on ne voit qu'une épaisse ligne noire sur la piste. C'est vraiment un défi. Nous en avons beaucoup discuté avec la psychologue de l'équipe, Elisabetta Borgia." Âgée de 35 ans et championne d'Europe en titre de la course en ligne, van Dijk a pratiqué la piste à son début de carrière. Elle a notamment remporté le titre mondial du scratch en 2008. La Néerlandaise n'avait pas annoncé un objectif précis pour le record. Elle avait affirmé surtout vouloir "inspirer d'autres tentatives" pour que "plus de femmes s'y attaquent dans les prochaines années".

Les Tchèques en quarts Image: KEYSTONE/AP/Heikki Saukkomaa La Tchéquie s'est qualifiée pour les quarts de finale du Mondial en Finlande en venant à bout des Etats-Unis (1-0), sur un but de Matej Blümel à la 7e. Après leur défaite initiale face à l'Autriche, les Tchèques ont enchaîné un troisième succès d'affilée, grâce notamment à une défense de fer aussi bien contre la Lettonie que face à la Norvège et les Etats-Unis. Si la Suisse termine en tête du groupe A - un seul point lui suffirait contre l'Allemagne, mardi -, elle affrontera en quarts jeudi les Etats-Unis ou la Lettonie. Les Américains n'ont plus besoin que d'un point (contre la Norvège) pour s'assurer la dernière place pour les quarts de finale, ou à défaut une victoire de la Suède contre la Lettonie. Dans le groupe A, l'Italie est reléguée, après sa défaite 5-2 contre le Kazakhstan. L'an dernier déjà, les Transalpins avaient fini derniers au Mondial à Riga, mais il n'y avait pas eu de relégué.

Un pas en arrière Image: KEYSTONE/EPA/MARTIN DIVISEK Stan Wawrinka est tombé d'entrée de jeu à Roland-Garros. Le Vaudois a concédé une défaite sans appel devant le 139e mondial qui souligne combien son retour au premier plan sera bien ardu. Battu en quatre sets, 2-6 6-3 7-6 (7/2) 6-3, par un adversaire stoppé ce printemps par une blessure au poignet gauche, Stan Wawrinka ne fut que l'ombre du joueur qui avait été triomphé à la Porte d'Auteuil en 2015 et qui avait défié Rafael Nadal deux ans plus tard en finale. Après un premier set parfaitement maîtrisé, le Vaudois a été trahi par son physique pour subir l'ascendant de son rival dans les trois dernières manches. Coupable de 51 fautes directes, il fut trop irrégulier tant en retour qu'à l'échange pour espérer un meilleur sort. A Paris face à un adversaire qui était très largement à sa portée, Stan Wawrinka n'a pas confirmé l'embellie de Rome où il avait battu Reilly Opelka et Laslo Djere avant de s'incliner logiquement devant Novak Djokovic. Ce premier tour à Paris s'apparente plutôt à un pas en arrière. Rafael Nadal assure Stan Wawrinka laissera donc à Corentin Moutet l'honneur d'affronter Rafael Nadal au deuxième tour. L'homme aux 21 titres du Grand Chelem n'a connu aucune inquiétude face à Jordan Thompson (ATP 82). Il s'est imposé 6-2 6-2 6-2 devant l'Australien pour refaire le plein de confiance après ses déboires de Rome où il avait été diminué par une douleur au pied. Sa blessure chronique semble, pour l'instant, être résorbée. Mais la route qui l'attend lors de cette quinzaine n'a rien d'un boulevard avec un quart de finale contre Novak Djokovic et une demi-finale face à Carlos Alcaraz...

Alex Frei nouvel entraîneur du FC Bâle Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Alex Frei est de retour au Parc Saint-Jacques. Il a été nommé entraîneur du FC Bâle. L'ancien attaquant succède à Guillermo Abascal, qui occupait le poste à titre intérimaire. Alex Frei (42 ans) a signé pour deux ans, alors qu'il venait de mener Winterthour à la promotion en Super League. Mais l'appel de son club de coeur a été plus fort. Comme joueur, il a disputé 167 matches avec le FCB et inscrit 108 buts. Il y a quatre ans, Alex Frei avait assuré un court intérim sur le banc rhénan après le limogeage de Raphael Wicky. Il avait ensuite fait partie du conseil d'administration et de la commission des transferts avant un désaccord avec la direction du club qui avait conduit à son départ à l'été 2019.

Mbappé reste au PSG pour le projet "sportif" Image: KEYSTONE/AP/Michel Spingler "Pierre angulaire" du futur PSG, l'attaquant superstar Kylian Mbappé a expliqué lundi avoir prolongé jusqu'en 2025 pour le projet "sportif" parisien. Il a promis de ne pas empiéter sur les choix de sa direction, qui voit en lui "le meilleur joueur du monde". Pour rebâtir, le PSG a trouvé sa clef de voûte mais a tenu a clarifier les choses dans l'amphithéâtre bondé du Parc des Princes, où avaient pris place des centaines de journalistes du monde entier pour l'épilogue de ce long feuilleton du mercato, conclu samedi. "Ce choix est un signe très fort, nous gardons le meilleur joueur du monde", a savouré le président parisien Nasser Al-Khelaïfi au début de cette conférence de presse très attendue, deux jours après l'annonce de la prolongation du joueur. "Aujourd'hui est un grand jour pour le PSG, pour nos supporters en France et dans le monde entier: Kylian reste au PSG pour les trois prochaines saisons, c'est important pour nous et pour la Ligue 1." Tout sourire, accompagné de sa famille et de son entourage (son père Wilfried Mbappé, sa mère Fayza Lamari, son frère Ethan, son avocate Delphine Verheyden), Mbappé a pu savourer la fin de cette période d'incertitude. "Une décision difficile", a-t-il reconnu, tout en assurant avoir "toujours voulu me réfugier dans mon football". Communion Après cette conférence de presse, Mbappé a pu se rendre sur le parvis du Parc des Princes pour communier avec les supporters ultras et saluer son public, avant d'être en soirée l'invité du journal télévisé de 20h00 sur TF1. Oui, le Bondynois a choisi de rester à Paris, son club de coeur, plutôt qu'aller au Real Madrid qui le courtisait depuis des mois. Mais ce choix est intervenu pour des causes purement sportives, pour "mener la France vers les sommets", et non, par exemple, pour des raisons financières. "On a parlé des mois de sportif, des heures (des droits) d'image et des minutes d'argent, ça a duré cinq minutes", a résumé Mbappé, vêtu d'un costume sombre et d'une cravate assortie, alternant les sourires et les réponses en français ou en anglais. "Je n'irai pas au-delà de ma fonction" Il a d'ailleurs dit vouloir "remercier" les supporters madrilènes. "Ils m'ont toujours accepté comme l'un des leurs, il faut être reconnaissant, j'espère qu'ils comprendront que j'ai choisi de rester dans mon pays. Je suis Français et en tant que Français j'ai envie de continuer un peu, mener la France vers les sommets et tirer ce championnat et ce club", a-t-il expliqué. Car si Mbappé a choisi de repousser les avances du Real Madrid, au risque de se mettre à dos une bonne partie de l'Espagne, c'est certainement parce qu'il s'est assuré qu'à Paris, il serait bien "la pierre angulaire du projet", une formule déjà admise par Al-Khelaïfi. Le champion du monde 2018 (23 ans) avait dit vouloir des garanties sportives pour prolonger, qu'il a visiblement obtenues, avec comme premier gage le limogeage du directeur sportif Leonardo dans la nuit de samedi à dimanche, peu après l'officialisation de la prolongation de "Kyky". Pas question en revanche pour Mbappé d'avoir la mainmise sur le sportif ni de revendiquer quoi que ce soit, pas même le brassard de capitaine, propriété pour l'heure du Brésilien Marquinhos. "Je reste un joueur de foot, ancré dans un collectif, je n'irai pas au-delà de cette fonction, je n'irai pas au delà de ma fonction de joueur", a dit Mbappé. "Kylian veut gagner" Et son président Nasser a confirmé le propos: "Ce qu'il veut Kylian, c'est gagner", a-t-il plaidé. "C'est un joueur important, le meilleur joueur du monde, mais nous, comme club, on décide de ce qu'on veut faire", a-t-il assuré. "Le projet sportif est important pour tous les joueurs. Kylian n'a jamais demandé quelque chose, il veut gagner comme nous et c'est une bonne chose." Jamais une prise de parole n'avait suscité autant de curiosité depuis l'arrivée spectaculaire de Lionel Messi, présenté en fanfare à Paris au coeur de l'été 2021. Sauf qu'à l'époque, le PSG disposait d'un directeur sportif bien en poste et d'un entraîneur déjà projeté sur les prochaines échéances sportives.