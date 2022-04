La WTA n'ira pas en Chine +++ Licence accordée à tous les clubs

Au championnat, Quartararo et Rins sont à égalité en tête avec 69 points. Ils en comptent trois de plus qu'Aleix Espargaro et huit par rapport à l'ancien leader, l'Italien Enea Bastianini (Ducati), qui a chuté.

Johann Zarco (Ducati) a assuré un doublé pour la France, alors que le podium a été complété par l'Espagnol Aleix Espargaro (Aprilia). La course a notamment été marquée par la folle remontée de l'Espagnol Alex Rins, parti en dernière ligne (23e) et arrivé au quatrième rang.

Titrée aux tournois WTA 1000 de Doha, d'Indian Wells et de Miami, la Polonaise est désormais invaincue en... 23 rencontres. Celle qui a succédé à Ashleigh Barty à la première place du classement WTA avait connu toutefois une belle frayeur la veille lors de sa demi-finale devant Lidumila Samsonova. Elle avait dû rester plus de trois heures sur le court pour battre finalement la Russe 6-7 6-4 7-5.

Devant 17'048 spectateurs, Saint-Gall s'est imposé 3-0, score acquis avant la pause, grâce à un penalty de Lukas Görtler (19e) et des réussites de Julian Von Moos (32e) et de Fabiam Schubert (23e). Il s'impose déjà pour la huitième fois cette année en Super League pour revenir à deux points de son adversaire du jour.

Les Mercedes ne sont pas dans la course. Si George Russell a sauvé les meubles en prenant la quatrième place juste devant le Finlandais Valtteri Bottas (Alfa Romeo-Ferrari), Lewis Hamilton a connu une course bien difficile conclue à une anonyme treizième place, à un tour du vainqueur.

Le no 1 mondial s'est, en effet, incliné 6-2 6-7 (4/7) 6-0 devant Andrey Rublev (ATP 8) en finale de ce tournoi ATP 250 dont son frère cadet Djorde est le directeur. Son quatrième match en trois sets de la semaine fut celui de trop. Après avoir raté deux balles de break au premier jeu, Novak Djokovic n'a pratiquement plus mis une balle dans le court pour laisser le champ libre au Russe. Trahi à nouveau par son physique comme deux semaines plus tôt à Monte-Carlo face à Alejandro Davidovich Fokina.

"C'est la course de mes rêves", avait annoncé Evenepoel, qui a fait des débuts fracassants dans l'élite en 2019 en gagnant la Clasica San Sebastian. Le prodige belge avait vu sa progression être brisée net par une grave chute à la mi-août 2020 dans une descente du Tour de Lombardie. Après une coupure de plusieurs mois, il est revenu ensuite au plus haut niveau.

Ils ont galvaudé la chance qui leur était offerte de revenir à quatre points du FC Lucerne, battu 3-0 dans le même temps au Parc Saint-Jacques par le FC Bâle. Même s'il reste encore cinq journées et si Lausanne se déplacera à Lucerne dimanche prochain, on a le sentiment que la messe est dite pour la formation d'Alain Casanova. Pour se maintenir, il fallait bien gagner ce match au Letzigrund.

Le Lausanne-Sport a raté une occasion en or de rallumer vraiment la flamme de l'espoir. Battus 3-1 au Letzigrund par les Grasshoppers, les Vaudois ont perdu plus qu'un match.

Si Liverpool peut toujours rêver, la situation devient précaire pour Everton. Le club de Goodison Park se retrouve 18e et donc en position de relégable, à deux points de Burnley mais avec un match de plus à jouer.

Avant de survoler la finale contre Pablo Carenno Busta (ATP 19) - il s'est imposé 6-3 6-2 en 66 minutes -, le protégé de Juan Carlos Ferrero était sorti victorieux d'un superbe bras de fer contre Alex de Minaur (ATP 25) dans une demi-finale qui avait été repoussée au dimanche matin en raison de la pluie. Il a battu l'Australien 6-7 (4/7) 7-6 (7/4) 6-4 après 3h40' de jeu et après avoir écarté deux balles de match au deuxième set à 7-6 6-5 40-15. Il sauvait la première sur un passing de coup droit bien improbable qui a très vite circulé sur les réseaux sociaux. On peut effectivement parler d'un coup miraculeux.

Blessé au genou le 15 avril à Cleveland, Clint Capela a bénéficié d'un temps de jeu de 21 minutes pour inscrire 2 points et cueillir 7 rebonds. Il a accusé un différentiel de -11. Le Genevois et ses coéquipiers ont besoin désormais d'un petit miracle pour retourner la situation dans cette série. Le Heat bénéficie, en effet, de trois balles de match, dont deux à domicile...

Nashville a néanmoins inscrit un point et garde la main dans la lutte pour une place en play-off. Les Preds (94 points) conservent quatre longueurs d'avance sur les Golden Knights, qui se sont inclinés 5-4 aux tirs au but face aux Sharks de Timo Meier.

Si les vingt clubs de Super League et de Challenge League ont reçu le feu vert, les candidats à une promotion en 2e division (Bellinzone, Breitenrain, Chiasso et le Stade Nyonnais) doivent revoir leurs copies. Les décisions de la deuxième instance seront annoncées le 20 mai.

Un horrible tacle a brisé la carrière de cette Neuchâteloise

Camille Surdez ne s'est jamais remise de sa grave blessure aux ligaments. À 24 ans et après quatre opérations, l'internationale du FC Bâle doit se tenir à une rampe quand elle emprunte les escaliers. Sa carrière est terminée.

C'était en 2015, dans ce que Camille Surdez (17 ans à l'époque) décrit comme un «match de championnat anodin» entre les moins de 17 ans d'Yverdon-Sport et celles du FC Bâle. On joue la 30e minute, le score est de 0-0 et la partie se déroule dans un très bon état d'esprit. L'attaquante des Vaudoises s'échappe alors vers le but adverse. Camille va vite, elle est habile techniquement. Son adversaire ne sait pas comment l'arrêter autrement qu'en faisant une faute. Une faute terrible. «Brutale», dira pudiquement Camille. Elle veut se relever, mais ses jambes ne la supportent plus. La droite, surtout. «J'ai senti que tout était cassé.» Verdict: déchirure des ligaments du genou.