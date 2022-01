Laaksonen en huitième +++ Vhlova impériale

Un doublé pour Pius Suter Image: KEYSTONE/AP/Paul Sancya Pius Suter a brillé mardi soir en NHL. L'attaquant zurichois de Detroit a signé un doublé dans un match gagné 6-2 face aux Sharks de Timo Meier, auteur pour sa part d'un assist dans cette partie. Désigné première étoile, Pius Suter a inscrit le 2-0 en infériorité numérique à la 23e minute, après avoir récupéré le puck dans sa zone de défense, puis le 4-1 à la 30e minute. Les Red Wings ont même inscrit un deuxième but à 4 contre 5, 37'' après celui de Suter, alors qu'ils n'avaient pas trouvé la faille dans cette situation lors de leurs... 100 derniers matches. Pius Suter affiche désormais 8 buts en 10 assists à son compteur 2021/22, en 34 matches. Timo Meier, qui a été crédité d'une mention d'assistance sur le 4-2 signé Alexander Barabanov à la 42e, en est pour sa part à 35 points (13 buts, 22 assists) en 29 parties disputées sous le maillot des Sharks dans cet exercice 2021/22. Un but pour Kukan Aligné par les Blue Jackets pour la première fois depuis le 25 octobre après avoir souffert d'une blessure à une main, le défenseur zurichois Dean Kukan a par ailleurs inscrit son premier but de la saison mardi, son troisième en NHL. Columbus, qui évoluait sans Grégory Hoffman, a toutefois été écrasé 7-2 par Tampa Bay. La belle série de New Jersey a par ailleurs pris fin. Les Devils, qui restaient sur trois succès consécutifs, se sont inclinés 5-3 à Boston. Ils ont dû composer sans leur capitaine valaisan Nico Hischier, touché au bas du corps, et sans leur meilleur défenseur Dougie Hamilton, qui souffre d'une fracture de la mâchoire.

Henri Laaksonen en 8e de finale à Melbourne Image: KEYSTONE/EPA/JAMES ROSS Henri Laaksonen (ATP 98) jouera les 8es de finale du tournoi ATP 250 de Melbourne. Le Schaffhousois a bénéficié de l'abandon du Français Benoît Paire (ATP 46) mercredi au 1er tour. Ce dernier a jeté l'éponge alors qu'il était mené 4-6 6-3 5-2... Repêché dans le tableau final en tant que "lucky loser" après avoir perdu au dernier tour des qualifications, Henri Laaksonen a ainsi cueilli son troisième succès en trois duels livrés face au fantasque Français. Il se mesurera en 8e de finale au Sud-Africain Kevin Anderson (ATP 80) ou à l'Espagnol Jaume Munar (ATP 77).

Slalom de Zagreb: Vlhova impériale, Holdener 4e Image: KEYSTONE/EPA/ANTONIO BAT Petra Vlhova a remporté sa 24e course de Coupe du monde lors du slalom de Zagreb. Elle a devancé Mikaela Shiffrin et Katharina Liensberger, alors que Wendy Holdener a pris le 4e rang. La Slovaque est bien la meilleure slalomeuse à l'heure actuelle. Sur une piste indigne de la Coupe du monde, la protégée de Mauro Pini a enlevé son 16e slalom, le troisième de suite dans la capitale croate. Sur un tracé couvert de feuilles (!) et soumis aux rafales de vent, Vlhova a su rester stable pour l'emporter avec 0''50 d'avance sur sa meilleure ennemie, de retour après une pause forcée due au covid. Liensberger a pour sa part concédé 2''11. Meilleure Suissesse, Wendy Holdener a manqué son 29e podium dans la discipline en étant un peu trop respectueuse lors de son deuxième passage. Troisième à Lienz, Michelle Gisin s'est cette fois classée 10e. En raison du vent, les organisateurs ont dû enlever l'arche d'arrivée durant la deuxième manche pour éviter qu'elle s'envole. Etonnant que la FIS s'entête à maintenir ces slaloms dans la capitale croate. A l'heure où le dérèglement climatique se fait de plus en plus sentir, des stations de basse altitude comme Zagreb (arrivée à 700 m) ou Maribor, contrainte d'abdiquer pour les courses du week-end finalement replacées à Kranjska Gora, ne font pas une bonne publicité au sport. A voir si la course masculine prévue mercredi aura lieu. A noter que seules quatre Suissesses ont pris part à cette première course de l'année 2022. Elena Stoffel et Selina Egloff n'ont pas pu se hisser en seconde manche. Camille Rast, qui reste sur un 7e rang à Lienz, Mélanie Meillard et Aline Danioth ont de leur côté toutes dû renoncer après un test covid positif.

Klaebo s'impose pour la deuxième fois Image: KEYSTONE/AP Johannes Hösflot Klaebo a remporté mardi dans le Val di Fiemme son deuxième Tour de Ski, trois ans après avoir triomphé pour sa première participation. Meilleur Suisse dans la montée de l'Alpe Cermis, Jonas Baumann a terminé 16e d'une étape remportée par le Norvégien Sjur Röthe. Vainqueur de quatre des cinq premières étapes, Johannes Hösflot Klaebo a parfaitement maîtrisé son sujet mardi. Le Norvégien de 25 ans a signé le 5e temps sur l'Alpe Cermis, à 34''9 de Sjur Röthe. Il a même devancé son dauphin au général, le Russe Alexander Bolshunov, 7e de cette ultime étape. Les fondeurs suisses ont réalisé une belle performance d'ensemble en l'absence de leur leader Dario Cologna. Jonas Baumann, qui a concédé 1'12''7 mardi après-midi, conclut ce Tour de Ski en 18e position. Roman Furger a pour sa part terminé 19e de cette étape, Candide Pralong 27e.

Le concours d'Innsbruck annulé Le vent, trop fort et trop changeant, a eu raison du concours d'Innsbruck Image: KEYSTONE/EPA/PHILIPP GUELLAND Le concours d'Innsbruck, troisième des quatre épreuves de la Tournée des Quatre tremplins, a dû être annulé mardi en raison d'un vent trop fort. Bischofshofen devrait donc accueillir deux concours, mercredi puis jeudi, comme cela avait été le cas en 2008. Initialement prévu à 13h30, ce concours d'Innsbruck a été retardé à plusieurs reprises. Les organisateurs ont finalement décidé de l'annuler peu 15h, après une ultime réunion du jury, les conditions de vent ne s'étant pas vraiment améliorées. Trois Suisses, Killian Peier, Simon Ammann et Gregor Deschwanden, avaient décroché leur ticket pour ce concours. La déception est certainement grande pour le Vaudois, 3e des qualifications sur un tremplin du Bergisel où il avait cueilli le bronze lors des championnats du monde 2019.

1re manche: Vlhova en tête, Holdener 3e Image: KEYSTONE/AP/Marco Tacca Lauréate de trois des quatre premiers slaloms de l'hiver, Petra Vlhova a signé le meilleur temps de la première manche mardi à Zagreb. Wendy Holdener pointe au 3e rang. Deuxième en géant et victorieuse en slalom à Lienz entre Noël et Nouvel An, Petra Vlhova a survolé les débats sur ce premier tracé à Zagreb, où elle a triomphé tant en 2020 qu'en 2021 en Coupe du monde. La Slovaque a laissé sa dauphine Mikaela Shiffrin, forfait à Lienz à la suite d'un test positif au Covid-19, à 0''64. Cinquième à Lienz dans la spécialité, Wendy Holdener a pour sa part concédé 0''81 à Petra Vlhova. La Schwytzoise, qui vise son deuxième podium de la saison après sa 3e place obtenue fin novembre à Killington, compte 0''03 d'avance sur la Suédoise Anna Swenn Larsson (4e) et 0''36 sur Katharina Liensberger (5e). Gisin 9e, mais à 2''26 Michelle Gisin, qui s'était hissée au 3e rang mercredi dernier à Lienz dans la discipline, a quant à elle manqué sa première manche. L'Obwaldienne a perdu 2''26 sur Petra Vlhova, ce qui lui permet tout de même d'occuper la 9e place après le passage de 31 concurrentes. Seules quatre Suissesses prennent part à cette première course de l'année 2022, disputée dans des conditions difficiles en raison d'une température élevée et d'un fort vent. Camille Rast, qui reste sur un 7e rang à Lienz, Mélanie Meillard et Aline Danioth ont en effet toutes dû renoncer après un test positif au coronavirus.

Tournoi WTA de Melbourne 1: Golubic qualifiée pour le 2e tour Image: KEYSTONE/AP/MARK J. TERRILL Viktorija Golubic (WTA 43) a franchi le cap du 1er tour du tournoi WTA de Melbourne 1. La Zurichoise a battu l'Américaine Lauren Davis (WTA 89) en deux manches, 7-5 6-1, au terme d'un match de 1h31. Menée 5-4 avec un break de retard, Golubic a haussé le ton et n'a ensuite perdu qu'un seul jeu. Tête de série no 6, la Suissesse affrontera en 8es de finale une adversaire à sa portée, l'Australienne Seone Mendez (WTA 239) ou la Néerlandaise Lesley Pattinama Kerkhove (WTA 158).

Natalia Nepryaeva remporte le Tour de Ski Image: KEYSTONE/AP/Giovanni Auletta Natalia Nepryaeva (26 ans) est devenue la première Russe à inscrire son nom au palmarès du Tour de Ski. Elle a limité les dégâts dans la 6e et dernière étape à l'Alpe Cermis. Deuxième du général avec 1'12 de retard sur la Russe, la Suédoise Ebba Andersson a rapidement attaqué, tentant le tout pour le tout. Mais la détentrice du dossard jaune a bien résisté et géré ses efforts dans les terribles pentes finales, pour ne perdre que 0'25. Weng remonte La victoire du jour est revenue à Heidi Weng devant Andersson. La Norvégienne a pu ainsi se hisser au troisième rang final. Nepryaeva avait fini deuxième tant en 2019 qu'en 2020, il était donc temps pour elle de s'imposer. Côté suisse, Nadine Fähndrich a souffert lors de cette ultime étape. La Lucernoise conclut l'épreuve au 18e rang final.

Novak Djokovic en route pour Melbourne Novak Djokovic ira en Australie Image: KEYSTONE/AP/MICHEL EULER Novak Djokovic, qui n'a jamais communiqué sur son statut vaccinal, a annoncé qu'il partait pour l'Australie. Il a obtenu une "dérogation", à deux semaines de l'Open d'Australie (17-30 janvier). "J'ai passé du très bon temps avec ceux que j'aime durant les vacances et aujourd'hui, je pars pour Down Under (l'Australie) grâce à une dérogation. En avant 2022", a écrit le Serbe sur son site Instagram pour accompagner une photo de lui à l'aéroport avec un sac de raquettes. Ambition Djokovic (34 ans) ambitionne de remporter à Melbourne le 21e tournoi du Grand Chelem de sa carrière. Cela ferait de lui l'unique recordman devant Roger Federer et Rafael Nadal, qui comptent tous deux 20 sacres à ce niveau. Depuis des mois, Djokovic laissait planer le doute sur sa participation, en raison de l'obligation faite aux joueurs de se vacciner pour entrer en Australie. Or, l'Open d'Australie est son tournoi fétiche: c'est à Melbourne que le Serbe a remporté son premier titre du Grand Chelem (2008), et personne ne s'y est imposé autant que lui (neuf victoires). Doutes "Je ne sais pas si je vais aller en Australie, je ne sais pas ce qui se passe. La situation actuellement n'est pas bonne", avait-il ainsi déclaré au quotidien serbe Blic en octobre 2021, refusant de dire s'il était vacciné ou non. "C'est une affaire privée". Après de nouvelles déclarations évasives sur sa venue en Australie, son forfait sans justification pour l'ATP Cup, quelques jours avant ce tournoi par équipes organisé à Sydney du 1er au 9 janvier, avait encore épaissi le doute quant à sa participation à l'Open d'Australie. Le no 1 mondial s'était exprimé dès avril 2020 contre la vaccination obligatoire, alors envisagée pour permettre la reprise des tournois. "Personnellement, je ne suis pas pour les vaccins. Je n'aimerais pas que quelqu'un m'oblige à me faire vacciner pour voyager", avait alors affirmé "Nole" lors d'une conversation avec plusieurs sportifs serbes sur sa page Facebook.

Lugano: Mattia Croci-Torti positif au Covid-19 Mattia Croci-Torti: positif au Covid-19 Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Mattia Croci-Torti a été testé positif au Covid-19. L'entraîneur du FC Lugano devra rester quelques jours à l'isolement, a indiqué le club tessinois. Par ailleurs, deux joueurs bianconeri ont aussi rendu un test positif alors qu'ils se trouvaient à l'étranger. Tous deux ne sont pas encore revenus en Suisse. Lugano doit normalement reprendre l'entraînement jeudi. La tenue d'un camp d'entraînement prévu en Espagne reste incertaine.

Lyon: Shaqiri bientôt de retour dans le groupe après un isolement Image: KEYSTONE/AP/LAURENT CIPRIANI Xherdan Shaqiri (30 ans) va bientôt revenir dans le groupe de l'Olympique lyonnais après avoir dû se mettre à l'isolement, indique le quotidien l'Equipe. Le Suisse a été touché par le Covid-19. Shaqiri, comme ses coéquipiers Thiago Mendes et Lucas Paqueta notamment, a subi un test positif. Mais sa période d'isolement arrive à son terme. Il pourrait donc théoriquement prétendre à une place dans le groupe pour le match à domicile de dimanche face au Paris Saint-Germain, leader de Ligue 1. Maigre bilan Recruté en été 2021 à Liverpool, Shaqiri a connu des débuts difficiles et décevants avec l'OL. Son bilan est maigre avec un but et deux assists pour huit titularisations et six entrées en jeu comme remplaçant en championnat.

WTA: Naomi Osaka gagne pour son retour aux affaires Retour gagnant pour Naomi Osaka Image: KEYSTONE/EPA/JOEL CARRETT La Japonaise Naomi Osaka a signé un retour victorieux sur le circuit WTA. Pour son premier match depuis l'US Open, elle a battu la Française Alizé Cornet au premier tour du tournoi de Melbourne 1. "Cela fait toujours du bien de revenir ici", a déclaré Osaka sur la Rod Laver Arena où elle a remporté à deux reprises l'Open d'Australie en 2019 et 2021. Elle a dominé Cornet en trois manches, 6-4, 3-6, 6-3. "C'est vraiment agréable de jouer devant du public". Fautes directes "J'ai l'impression d'avoir fait beaucoup de fautes directes, mais je m'y attendais parce que c'est mon premier match (depuis l'US Open, ndlr) et que j'étais vraiment nerveuse", a reconnu la joueuse, aujourd'hui 13e mondiale, qui menait 6-4, 3-1 avant de perdre cinq jeux d'affilée et de voir Alizé Cornet égaliser à un set partout. Mais Naomi Osaka a dans la foulée fait le break dès le début du 3e set, et conservé cette avance jusqu'à la fin de la rencontre. "Je suis vraiment contente d'avoir conservé mon service dans le dernier jeu", a-t-elle reconnu après ce premier tour de l'un des deux tournois organisés simultanément par la WTA à Melbourne dans le cadre de la préparation à l'Open d'Australie (17-30 janvier). Episodes dépressifs Egalement double lauréate de l'US Open (2018 et 2020), Osaka avait déclaré début septembre qu'elle souhaitait "faire une pause pendant un certain temps" après son élimination au troisième tour à Flushing Meadows, suivie d'une conférence de presse où elle avait craqué nerveusement. Auparavant, elle s'était retirée en cours de tournoi à Roland-Garros et avait fait l'impasse sur Wimbledon, révélant avoir des problèmes d'anxiété, marqués par "plusieurs épisodes dépressifs". Entre ces tournois et l'US Open, Osaka, qui rêvait d'offrir à domicile au Japon sa première médaille d'or olympique en tennis, avait également sombré lors des Jeux de Tokyo. Elle avait été éliminée en juillet dès les huitièmes de finale du tournoi. La joueuse de 24 ans avait notamment expliqué que ses problèmes étaient exacerbés lorsqu'elle devait se présenter devant les médias après ses rencontres.

Laaksonen battu en qualifs mais repêché Image: KEYSTONE/EPA/JAMES ROSS Henri Laaksonen (ATP 98) figure finalement dans le tableau principal du tournoi ATP 250 de Melbourne. Battu au 2e et dernier tour des qualifications, le Schaffhousois a été repêché après un forfait de dernière minute. La journée de mardi avait bien mal commencé pour Henri Laaksonen, battu 4-6 7-6 (10/8) 6-4 par l'Australien Rinky Hijikata (ATP 375) au 2e tour des qualifications après avoir manqué une balle de match à 8/7 dans le tie-break du deuxième set. Mais le no 3 helvétique intègre le tableau final en tant que "lucky loser". Henri Laaksonen doit affronter la tête de série no 5 Benoît Paire (ATP 46) mercredi au 1er tour. Il a remporté les deux duels livrés face au fantasque Français, dont la participation demeurait toutefois incertaine en raison d'un test positif au Covid subi juste avant Nouvel-An.

Les Hawks battus malgré 56 points de Trae Young Image: KEYSTONE/AP/Craig Mitchelldyer Une performance majuscule de Trae Young n'a pas suffi à Atlanta pour prendre la mesure des Trail Blazers lundi. L'arrière des Hawks a réussi 56 points, son record en carrière et le meilleur total de la saison en NBA, et 14 assists lors d'un match perdu 136-131 à Portland. Atlanta menait pourtant encore 105-100 à l'entame de l'ultime quart-temps, face à une équipe qui plus est privée de ses deux meilleurs, Damian Lillard (blessé) et CJ McCollum (malade). Mais les Hawks ont concédé un partiel de 12-2 à l'entame du quatrième "quarter" pour lâcher définitivement leur os. 43 points pour Simons Trae Young, qui a réussi 17 de ses 26 tirs (7/12 à 3 points) et a rentré les 15 lancers-francs dont il a bénéficié, est parvenu à ramener Atlanta à deux longueurs (127-125) à 55''1 du buzzer. Portland a toutefois tenu bon, Anfernee Simons (43 points) réussissant un 6/6 au lancer-franc dans les dernières secondes. Clint Capela s'est également illustré dans cette partie, la cinquième perdue par les Hawks dans leurs sept dernières sorties. L'intérieur genevois a cumulé 22 points - à 10/10 au tir - et 11 rebonds sur le parquet des Trail Blazers, qui ont pour leur part mis fin lundi à une série de quatre défaites. Six joueurs de retour chez les Hawks Atlanta a pourtant enregistré le retour de six joueurs fraîchement sortis du protocole Covid, parmi lesquels Kevin Huerter (18 points lundi). Mais les Hawks avaient encore cinq joueurs indisponibles en raison du coronavirus, et ils sont privés depuis samedi de leur coach principal Nate McMillan pour le même motif...