Laaksonen passe le 1er tour à Miami +++ Bienne s'impose à Zurich

National League: bon départ du HC Bienne dans les play-off Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Le HC Bienne a entamé les play-off de manière idéale. Les Seelandais se sont imposés 5-4 sur la glace des Zurich Lions dans l'acte I de ce quart de finale qui a été riche en buts et en incertitude. Bienne a ainsi pris l'avantage de la glace dans cette série best of 7. Les visiteurs, qui étaient menés après une réussite de Bodenmann (13e), ont renversé la vapeur lors du tiers médian. Ils ont d'abord égalisé en infériorité numérique par Künzle (26e) avant de marquer deux fois en power-play par Yakovenko (32e) et Hügli (36e). Chassé-croisé Les Lions ont toutefois réduit l'écart à 5 contre 4 grâce à Andrighetto juste avant la sirène (40e). Dans l'ultime période, les Biennois ont deux fois repris deux longueurs d'avance par Hischier (45e) puis Künzle (49e), mais les Zurichois ont chaque fois répliqué peu après par Noreau (48e/power-play) et Marti (50e). Malgré une immense pression dans les dernières minutes et la sortie de leur gardien, Zurich n'a pas réussi à arracher les prolongations.

ATP 1000 de Miami: Laaksonen bat Paire Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Henri Laaksonen (ATP 86) a franchi le 1er tour du tournoi ATP 1000 de Miami. Le Suisse a battu le Français Benoît Paire (ATP 49) en trois sets, 7-6 (10/8) 1-6 6-4. Cette victoire a été acquise après 2h12 de match. Alors qu'il menait 7-6 1-0, le Schaffhousois a ensuite lâché sept jeux consécutifs avant de stopper l'hémorragie, non sans avoir sauvé quatre balles de break. C'est un joli succès pour Laaksonen, qui n'a pu gagner un match sur le circuit principal que pour la deuxième fois de l'année. La première remontait à l'Open d'Australie, déjà contre le même adversaire français. Au 2e tour, la tâche du joueur aux origines finlandaises s'annonce très difficile. Henri Laaksonen sera en effet opposé au Norvégien Casper Ruud, numéro 6 de la hiérarchie mondiale.

Sept victoires en autant de matches pour le CC Aarau Image: KEYSTONE/AP/James Doyle La Suisse continue d'aligner les succès au championnat du monde dames à Prince George. Le CC Aarau de Silvana Tirinzoni a battu la République tchèque 10-3 mercredi pour fêter une septième victoire. Doubles tenantes du titre, les Suissesses n'ont donc pas encore connu la défaite lors du tournoi qui se déroule au Canada. Dans l'histoire du Mondial féminin, organisé depuis 1979, Melanie Barbezat, Esther Neuenschwander, Silvana Tirinzoni et Alina Pätz sont la première équipe suisse à remporter ses sept premières rencontres du Round Robin. La remplaçante Carole Howald a aussi participé à cette nouvelle victoire. Elle a pris la place d'Esther Neuenschwander en numéro deux dès le 6e end.

Euro 2028 et 2032: quatre candidatures, dont celle de la Russie Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT La Russie, mise au ban du sport mondial après l'invasion de l'Ukraine, est candidate à l'organisation de l'Euro en 2028 et 2032. L'UEFA fera son choix en septembre 2023. Les autres dossiers de candidature viennent de la Turquie, de l'alliance Royaume-Uni/Irlande et de l'Italie, a annoncé l'UEFA. "La désignation du pays hôte" des deux compétitions "aura lieu en septembre 2023", a précisé l'instance européenne. Russie et Turquie sont intéressées par l'accueil de n'importe laquelle des deux éditions. Le Royaume-Uni et l'Irlande visent l'Euro 2028 et l'Italie l'Euro 2032. Candidature maintenue malgré tout L'intérêt des Russes, hôtes de la Coupe du monde 2018, pour décrocher l'organisation de leur premier Euro était connu de longue date. Le maintien de leur candidature paraissait pourtant hypothétique vu l'exclusion du pays de la plupart des compétitions internationales depuis plusieurs semaines. Si l'UEFA et la FIFA ont suspendu toutes les équipes russes de leurs tournois le 28 février "jusqu'à nouvel ordre", la Fédération russe de football (FUR) n'a pas été directement exclue, a précisé un porte-parole de l'organisation européenne. L'exécutif de l'instance entend néanmoins "réévaluer la situation juridique et factuelle" lors de ses prochaines réunions, notamment les 7 avril et 10 mai, "y compris à la lumière de la déclaration d'intérêt exprimée par la FUR", a ajouté cette source. L'Euro plutôt que la Coupe du monde Les candidatures de la Turquie et la Russie bousculent le dossier britannico-irlandais, précocement annoncé par la presse anglaise lundi comme unique candidat. Ce binôme a récemment reporté ses ambitions sur l'Euro 2028 après avoir renoncé à viser la Coupe du monde 2030. L'Italie, lauréate de la dernière édition reportée de 2020 à 2021 et qui a accueilli à deux reprises la compétition (1968, 1980), fait de son côté figure de favori pour l'Euro 2032. L'Euro 2024 a été attribué dès 2018 à l'Allemagne, préférée à la Turquie.

Les rêves de grandeur de la F1 Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER La Formule 1 a des rêves de grandeur. Dans le cadre d'un élargissement de son calendrier de courses, la catégorie-reine du sport automobile réfléchit également à une expansion en Afrique. "En plus de l'Amérique et de la Chine, je pense qu'il y a un potentiel pour être bientôt représenté en Afrique", a déclaré le directeur général de la Formule 1 Stefano Domenicali à la chaîne de télévision britannique Sky Sports F1. "L'intérêt y est grand. C'est certainement une autre zone qui manque dans la géographie de notre calendrier". Un retour à Kyalami en Afrique du Sud, où la F1 a fait escale pour la dernière fois en 1993, semble notamment possible. Cette année, la F1 prévoit pour la première fois 23 courses. A l'avenir, on pourrait envisager jusqu'à 24 GP d'ici 2025, et ce nombre pourrait ensuite encore augmenter. "Je dirais qu'il y a un potentiel pour aller jusqu'à 30", a lâché Stefano Domenicali. C'est réaliste "par rapport à l'intérêt que nous voyons dans le monde entier", a souligné l'Italien de 56 ans. "C'est à nous d'essayer de trouver le bon équilibre". L'importance du marché nord-américain Il s'agit de conserver des sites historiques de la Formule 1, mais aussi d'offrir une perspective à de nouveaux circuits. Une stratégie pour l'avenir devrait d'ailleurs être présentée très prochainement. Mais les écuries voient d'un œil critique les projets d'expansion en raison de l'augmentation des charges. Las Vegas est considérée comme un nouveau site potentiel, les dirigeants de la F1 souhaitant mieux se positionner sur le marché nord-américain. Cette année, Miami accueille d'ailleurs pour la première fois une course. Et le Grand Prix d'Austin fait en outre toujours partie du calendrier.

Geste financier de la Fédération française Image: KEYSTONE/EPA AFP POOL La Fédération française va reverser à l'Unicef une partie des recettes de billetterie récoltées à l'occasion des matches amicaux du mois de mars des Bleus, a annoncé mercredi la FFF. La Fédération a prévu de reverser un euro "pour chaque billet vendu" à l'occasion des rencontres amicales contre la Côte d'Ivoire, vendredi à Marseille, et contre l'Afrique du Sud, mardi prochain à Lille, "en faveur des victimes du conflit en Ukraine", a-t-elle précisé. Le stade Vélodrome, avec ses plus de 65'000 places, devrait être comble vendredi. Le stade Pierre-Mauroy, à Lille, affiche déjà complet avec 50'000 spectateurs attendus. Les maillots portés par les Bleus contre l'Afrique du Sud seront par ailleurs mis aux enchères et "la recette sera également reversée à l'Unicef dans le cadre de son action humanitaire en Ukraine", selon la FFF.

Les Hawks s'imposent au Madison Square Garden Image: KEYSTONE/AP/Jessie Alcheh Atlanta a fêté mardi un succès qui pourrait s'avérer décisif dans la lutte pour une place en pré play-off de NBA. Les Hawks sont allés s'imposer 117-111 sur le parquet des New York Knicks pour conforter leur 10e place dans la Conférence Est. Clint Capela et ses coéquipiers ont cueilli mardi leur 36e succès de la saison, en 72 matches. Ils sont désormais solidement accrochés à la 10e place, la dernière qualificative pour le "play-in": Washington est 11e avec 30 victoires pour 41 défaites, les Knicks 12es avec un bilan de 30-42. Trae Young fut le grand homme du match. Le meneur des Hawks s'est fait l'auteur de 45 points et 8 assists pour son retour au Madison Square Garden, où il avait déjà brillé lors des derniers play-off. Clint Capela est quant à lui resté très discret malgré ses 29 minutes passées sur le parquet, réussissant 2 points et 6 rebonds.

Un 78e point pour Josi, un 60e pour Meier Image: KEYSTONE/AP/Ashley Landis Roman Josi a poursuivi sa fabuleuse série mardi en NHL. Mais le capitaine des Predators n'a inscrit qu'un point, Nashville s'inclinant qui plus est lourdement (6-1) à Los Angeles. Auteur d'au moins un point au cours d'un 11e match consécutif, Roman Josi a signé un assist sur l'unique but des Predators, inscrit par Philip Tomasino (24e, 3-1) sur la glace des Kings. Le défenseur bernois affichait au terme de cette partie 78 points à son compteur 2021/22, dont 60 assists. Deuxième meilleur pointeur suisse de la saison en NHL, Timo Meier a quant à lui atteint la barre des 60 points mardi. L'attaquant appenzellois de San Jose a marqué son 27e but de la saison à Calgary, où les Sharks sont allés s'imposer 4-3 pour entretenir l'espoir d'une participation aux play-off. Nico Hischier et Pius Suter, qui ne disputeront quant à eux pas les séries finales, ont par ailleurs tous deux réussi deux assists mardi. Le Valaisan et le Zurichois ont qui plus est connu les joies de la victoire, New Jersey dominant les Rangers 7-4 alors que Detroit a battu Philadelphie 6-3.

Ashleigh Barty annonce prendre sa retraite Ashleigh Barty a remporté le dernier Open d'Australie (archives). Image: KEYSTONE/AP/Andy Brownbill La joueuse de tennis australienne Ashleigh Barty, numéro un mondial à la WTA, a créé la surprise en annonçant sa retraite à seulement 25 ans, mercredi dans un message vidéo. "Aujourd'hui est une journée difficile et remplie d'émotion pour moi parce que j'annonce ma retraite du tennis", a déclaré l'Australienne sur Instagram.

Lausanne se qualifie pour les quarts de finale Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Lausanne a eu chaud, mais Lausanne est en quarts de finale de National League. Les Vaudois ont battu Ambri 5-1 pour remporter leur série de pré-play-off 2-1. Le quart de finale Fribourg-Lausanne aura bien lieu dès vendredi à St-Léonard. Mais les Lions ont sué et leurs supporters ont dû se ronger une quantité industrielle d'ongles. Parce que les joueurs de John Fust ont attendu les derniers instants de la partie pour valider leur ticket. Alors on peut tout de même noter que le 2-1 décisif est tombé de la canne de Damien Riat à la 45e, mais le 3-1 de Sekac dans la cage vide n'est intervenu qu'à la 59e. Les Lausannois ont mérité leur qualification sur l'ensemble de la saison et de ces trois rencontres, mais les Léventins ont vendu chèrement leur peau avec leurs moyens. Les Vaudois ont en sus eu la désagréable sensation de subir l'ouverture du score, comme lors de la partie inaugurale de cette série vendredi dernier dans cette même enceinte. A la 7e, Noele Trisconi a eu l'occasion de pouvoir s'y prendre à deux fois pour tromper Boltshauser. Heureusement pour les joueurs de John Fust, 68 secondes plus tard un bon pressing de Bozon sur Pestoni a permis à Martin Gernat d'expédier un missile que Janne Juvonen n'a pas vu. Une égalisation salutaire pour des Lions loin d'être irréprochables et très nerveux. Indisciplinés dimanche chez eux, les Tessinois ont une fois encore commis trop de pénalités. Seulement le power-play des Vaudois tourne au ralenti depuis un bout de temps et rien de bon n'est sorti des cannes lausannoises au cours de ces moments pourtant favorables. Mais tout cela est oublié et John Fust peut maintenant se tourner vers Fribourg qui attend le LHC vendredi. Les Vaudois ont cependant intérêt à hausser leur niveau de jeu, s'ils entendent contester la victoire aux Dragons. Car si les relances ratées et les atermoiements en défense peuvent passer face à Ambri, cela ne pardonnera pas face à Sprunger et Cie.

Yann Sommer positif au covid Yann Sommer positif au covid Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Yann Sommer ne sera pas avec l'équipe de Suisse pour les amicaux de vendredi à Londres contre l'Angleterre et de mardi prochain contre le Kosovo. Le gardien de 33 ans a été testé positif au covid. Sommer, qui présentait de légers symptômes, s'est rendu à l'hôtel de l'équipe à Marbella pour s'isoler. Comme Philipp Köhn, le gardien numéro 4, avait déjà dû déclarer forfait lundi en raison d'une blessure au genou, Murat Yakin a nommé le Bernois David von Ballmoos. Les autres gardiens de la sélection sont Gregor Kobel et Jonas Omlin.

Nadal absent "4 à 6 semaines" en raison d'une blessure à une côte Image: KEYSTONE/EPA/RAY ACEVEDO L'Espagnol Rafael Nadal a annoncé qu'il serait absent "pendant quatre à six semaines". Ceci en raison d'une blessure à une côte contractée le week-end dernier à Indian Wells. Ce contretemps va donc lui faire manquer le début de la saison sur terre battue. "Je serai absent pendant quatre à six semaines", a annoncé sur Twitter le joueur de 35 ans, disant souffrir d'une "fêlure à une côte". Nadal a expliqué avoir effectué un examen médical à son retour en Espagne, après avoir ressenti de "l'inconfort" lors de la finale du Masters 1000 d'Indian Wells perdue à la surprise générale face à l'Américain Taylor Fritz 6-3 7-6 (7/5). Le no 3 mondial, qui détient le record de victoires en Grand Chelem (21) depuis son sacre à l'Open d'Australie fin janvier, pourrait donc manquer le Masters 1000 de Monte-Carlo, prévu du 11 au 17 avril, ainsi que le tournoi de Barcelone (18-24 avril). Il pourrait revenir à Madrid (2-8 mai) et aussi disputer le Masters 1000 de Rome (9-15 mai) alors que son tournoi fétiche de Roland-Garros où il s'est imposé à treize reprises, est programmé du 23 mai au 5 juin. "Ce ne sont pas de bonnes nouvelles et je ne m'y attendais pas", a reconnu le Majorquin, se disant "effondré et triste". "J'arrivais à une partie très importante de la saison avec de très bonnes sensations et de bons résultats", a-t-il insisté. Nadal a réalisé un début de saison parfait avec vingt victoires de suite, jusqu'à sa défaite en finale à Indian Wells. Il s'était plaint à l'issue de la rencontre d'une douleur au niveau du pectoral gauche, apparue lors de sa demi-finale contre son compatriote Carlos Alcaraz. "J'avais mal. J'ai du mal à respirer. Je ne sais pas si c'est au niveau des côtes... Quand je respire, quand je bouge, c'est comme une aiguille qu'on appuie. Et ce n'est pas seulement la douleur, ça affecte ma respiration", avait-il alors expliqué en conférence de presse. Le Majorquin, qui briguait un quatrième titre à Indian Wells, a fait appel au kiné à deux reprises durant cette finale. "J'ai fait de mon mieux. Mais ce n'était pas mon jour. Ça arrive. Cela a été dur de jouer une finale comme celle-ci", a-t-il raconté. Sur Twitter, le no 3 mondial a toutefois promis "d'être patient et de travailler dur" pour se remettre de cette blessure: "J'ai toujours cet esprit de combat et de dépassement", a-t-il assuré.

Marc Marquez de nouveau confronté à des problèmes de vision Marc Marquez traverse des moments difficiles Image: KEYSTONE/AP/Achmad Ibrahim Marc Marquez fait de nouveau face à des troubles de la vision. L'Espagnol a été victime d'une commotion cérébrale provoquée par une violente chute lors du warm-up du GP d'Indonésie MotoGP dimanche. "Il semble qu'il s'agisse d'une impression de déjà vu... Pendant le voyage retour en Espagne, j'ai commencé à ressentir une gêne au niveau de ma vision, et nous avons décidé de rendre visite au Dr Sanchez Dalmau, qui a confirmé que je souffrais d'un nouvel épisode de diplopie", un doublement de la vision à la suite de cet accident, a expliqué Marquez sur les réseaux sociaux. Le sextuple champion du monde de MotoGP était parvenu à surmonter cette diplopie dont il souffrait depuis une chute à l'automne 2021, lors d'un test préparatoire au GP d'Algarve au Portugal. Mais ce week-end, le pilote âgé de 29 ans a subi un violent vol plané sur le circuit de Mandalika, après avoir perdu le contrôle de l'arrière de sa moto dans un "highside" à la fin du "warm-up" du GP d'Indonésie. Très étourdi L'Espagnol s'est relevé par ses propres moyens, mais il était très étourdi après cette chute - "peut-être l'une des plus grosses" de sa carrière selon lui - à quelque 180 km/h. A la suite de cet accident, le champion, évacué par hélicoptère vers un hôpital de l'île de Lombok où se trouve le circuit, pour des examens complémentaires, a dû déclarer forfait pour la course. Le pilote a toutefois tenu à rassurer: sa diplopie "est moins grave que la lésion (qu'il a) eue à la fin de l'année dernière. Mais maintenant, il est temps de se reposer et d'attendre de voir comment (cela) évolue". Incertain pour l'Argentine Les problèmes continuent donc pour Marc Marquez: avant sa chute fin 2021, le pilote s'était cassé le bras droit lors du premier GP 2020, le privant de l'ensemble de la saison. Le prochain GP, celui d'Argentine, est prévu le 3 avril. La participation de Marquez est très incertaine pour l'instant. "La semaine prochaine, Marc Marquez subira un nouvel examen pour évaluer l'évolution de la blessure et prévoir la période de récupération estimée pour le retour à la compétition", a indiqué le Dr Sanchez Dalmau, cité dans un communiqué d'Honda.

Après un arrêt cardiaque, Sonny Colbrelli se remet à l'hôpital Image: KEYSTONE/AP/MICHEL SPINGLER L'équipe Bahrain a donné des nouvelles rassurantes de Sonny Colbrelli. L'Italien est hospitalisé en raison d'un arrêt cardio-respiratoire lundi après l'arrivée de la 1re étape du Tour de Catalogne. "Tous les tests cardiaques effectués la nuit dernière n'ont montré aucun signe préoccupant ou de fonctions compromises", a déclaré la formation du champion d'Europe. Colbrelli (31 ans) a été admis en urgence à l'hôpital universitaire de Gérone après avoir été soigné dans un premier temps sur la ligne d'arrivée de la course à Sant Feliu de Guixols. Autres tests "Sonny Colbrelli a depuis été en contact avec sa famille et ses amis alors qu'il se rétablit à l'hôpital. Il subira d'autres tests aujourd'hui pour découvrir la cause de l'incident d'hier", a ajouté l'équipe Bahrain. Colbrelli reprenait la compétition après un arrêt de deux semaines dû à une bronchite. Il a pris la 2e place de la 1re étape du Tour de Catalogne dans un sprint en montée gagné par l'Australien Michael Matthews. Vainqueur de Paris - Roubaix Selon le communiqué officiel du Tour de Catalogne publié lundi soir, l'Italien a connu "un épisode de perte de conscience avec convulsions et arrêt cardio-respiratoire ultérieur". Les secouristes, qui ont ranimé le coureur, ont pratiqué un massage cardiaque et ont utilisé un défibrillateur. Professionnel depuis 2011, Colbrelli a accumulé les succès l'an passé en enlevant notamment le championnat d'Italie puis le championnat d'Europe. L'Italien, dont la performance dans une étape alpestre du Tour de France (3e à Tignes) avait fait sensation, a remporté en octobre Paris-Roubaix, la plus importante de ses 34 victoires.