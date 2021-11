Lara Gut-Behrami 8e des qualifications +++ L'Argentine bat l'Uruguay

Auger-Aliassime, nouveau membre du top 10 Image: KEYSTONE/EPA/Fredrik Sandberg Felix Auger-Aliassime se consolera sans doute rapidement de son élimination subie en demi-finale à Stockholm. Le Canadien de 21 ans est en effet assuré de faire pour la première fois partie des dix meilleurs joueurs du monde lundi. Demi-finaliste à l'US Open et quart de finaliste à Wimbledon cette année, Felix Auger-Aliassime est le quatrième joueur à faire son entrée dans le top 10 en 2021 après Casper Ruud, Hubert Hurkacz et Jannik Sinner. Il passera lundi du 11e au 10e rang au détriment de l'Italien, lequel chutera d'une place en perdant notamment les 250 points qui avaient récompensé son sacre de Sofia à l'automne... 2019. Battu lors des huit premières finales de sa carrière sur l'ATP Tour, Felix Auger-Aliassime est simplement le quatrième joueur de l'histoire à se retrouver dans le top 10 sans avoir conquis le moindre titre. Le Suédois Mikael Pernfors, le Français Cédric Pioline et le Chypriote Marco Baghdatis ont également réussi ce tour de force, et ont tous fini par conquérir au moins trois trophées.

Lara Gut-Behrami 8e des qualifications Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati Trois Suissesses prendront part à la phase à élimination directe du parallèle de Lech/Zürs, deuxième étape de la Coupe du monde. Lara Gut-Behrami a signé le 8e temps des qualifications, Andrea Ellenberger le 12e et Vanessa Kasper le 16e. Deuxième après sa première manche disputée sur le parcours bleu, Lara Gut-Behrami s'est montrée moins à son avantage sur le parcours rouge. La Tessinoise a concédé 0''66 à la Norvégienne Thea Louise Stjernesund, qui a terminé en tête de ces qualifications devant la Slovène Andreja Slokar et une autre Norvégienne, Kristin Lysdahl. Andrea Ellenberger et Vanessa Kasper ont lâché respectivement 0''98 et 1''26 sur Thea Louise Stjernesund au cumul des deux manches qualificatives. Simone Wild (17e) a échoué à 0''01 de sa compatriote, alors que Camille Rast (25e), Jasmina Suter (27e), Delia Durrer (42e) et la "rookie" Amélie Klopfenstein (44e) ont manqué plus nettement le coche. Les choses sérieuses démarreront à 17h dans cette épreuve décriée à laquelle les stars Mikaela Shiffron et Petra Vlhova ont notamment renoncé. Les huitièmes, les quarts et les demi-finales se dérouleront sur deux manches, tout comme la finale.

Le centre de curling n'ouvrira qu'à 20% de sa capacité Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Une des installations majeures des JO d'hiver de Pékin 2022 verra sa jauge de spectateurs limitée à un cinquième de sa capacité totale. La décision, qui concerne les épreuves de curling, a été prise en raison des craintes de propagation du Covid-19, ont rapporté samedi les médias officiels. Le Centre national de natation de Pékin n'accueillera "pas plus de 1000 personnes", soit 20% de sa capacité, a déclaré le gérant de l'installation, Yang Qiyong, au quotidien d'Etat Global Times. Tout le personnel de la salle aura reçu des rappels de vaccin contre le Covid-19, et des effectifs suffisants sont prévus pour "remplacer quiconque aurait un problème lié à l'épidémie", a-t-il ajouté. Construit pour accueillir les épreuves de natation lors des Jeux d'été de 2008, le Centre national de natation était surnommé le "Water Cube" (le "Cube d'eau") en raison de sa forme originale. Après son adaptation pour accueillir les jeux d'hiver, son surnom est devenu "Ice Cube" ("Cube de glace"). Zéro Covid A moins de 100 jours des JO d'hiver, la Chine, qui suit une politique de "zéro Covid", déploie actuellement les grands moyens (tests massifs, confinements...) pour enrayer une reprise, très limitée, de l'épidémie dans plusieurs régions. "La pandémie est le défi numéro un pour le déroulement des Jeux d'hiver", a reconnu fin octobre le vice-président du comité d'organisation, Zhang Jiandong. Les 2900 athlètes attendus devront avoir été entièrement vaccinés ou subir 21 jours de quarantaine à l'arrivée. Et seuls les spectateurs déjà présents en Chine pourront assister aux épreuves, prévus du 4 au 20 février.

Gueule de bois à Rome Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS L'Italie du Calcio s'est réveillée avec une belle gueule de bois samedi matin à Rome. Le nouveau penalty raté de Jorginho face à Yann Sommer risque bien de plonger tout un pays dans les abîmes. "Il n'y aura aucun problème. Nous allons gagner en Irlande du Nord et nous serons qualifiés pour le Qatar lundi soir", clame toutefois Roberto Mancini. Le sélectionneur s'accroche aux deux buts d'avance que la Squadra Azzurra possède sur l'équipe de Suisse. "Ce n'est pas un avantage négligeable", dit-il. La "Gazzetta dello Sport" tempère toutefois l'optimisme du Mister. Le journal parle d'un... "airbag en papier de soie" pour qualifier cet avantage de l'Italie avant les deux matches de lundi. Pour mémoire, on rappellera que l'Irlande du Nord a gardé sa cage inviolée lors de ses trois matches livrés à Belfast dans ce tour préliminaire de la Coupe du monde. Une montagne de regrets La Suissse, elle, affrontera dans le même temps un adversaire contre lequel elle avait mené 3-0 après seulement... 12 minutes de jeu le 25 mars dernier à Sofia. Breel Embolo (7e), Haris Seferovic (10e) et Steven Zuber (12e) avaient frappé pour permettre à la Suisse de réussir une entame magnifique dans ce tour préliminaire. Malheureusement, l'équipe, alors dirigée par Vladimir Petkovic, n'avait pas su vraiment enchaîner. Elle ne s'était imposée "que" 3-1 face aux Bulgares avant de gagner sur la marge la plus étroite (1-0) trois jours plus tard à Saint-Gall devant la Lituanie. Avec le recul, ces deux rencontres laissent une montagne de regrets. Jamais la Suisse n'aurait accusé aujourd'hui ces fameux deux buts de retard sur l'Italie si elle avait fait correctement le job au mois de mars. A Murat Yakin de corriger le tir. Lundi à Lucerne, le Bâlois devra composer, on le sait, sans les trois buteurs de Sofia. Il devra, aussi, inventer une nouvelle défense en raison de la suspension de Manuel Akanji et du probable forfait de Ricardo Rodriguez, qui a dû céder sa place à l'heure de jeu vendredi en raison de douleurs musculaires. On peut imaginer que le sélectionneur introduira Kevin Mbabu et Fabian Frei et demandera à Silvan Widmer de jouer à gauche. Shaqiri: un nouveau triplé pour la centième ? En attaque, l'heure de Mario Gavranovic pourrait sonner. Auteur de six buts cette année en sélection et trois lors de ses quatre derniers matches avec Kayserispor, le Tessinois a le profil du joueur de surface qui peut se régaler contre la Bulgare. Surtout si Ruben Vargas, Noah Okafor et Xherdan Shaqiri évoluent dans le même registre qu'à Rome. A l'Olympico, le trio a réussi un début de match extraordinaire. Avec un brin de réussite, la Suisse aurait pu inscrire le 2-0, qui aurait sans doute fait très mal aux Champions d'Europe. Lundi, Xherdan Shaqiri honorera sa 100e sélection. Le capitaine rêve de fêter ce jubilé de la plus belle des manières. Avec pourquoi pas avec un triplé comme le 6 septembre 2011 à Bâle contre ces mêmes Bulgares ? L'exploit serait immense Si celui de Roberto Mancini était un peu trop crispé, le sourire que l'on pouvait lire vendredi soir sur le visage de Murat Yakin était rayonnant. Le sélectionneur est convaincu que son équipe sera à la hauteur de l'événement lundi soir. Dans un stade comble, avec sans doute une "ambiance de feu" comme l'espère et le réclame Xherdan Shaqiri, la Suisse possédera vraiment une chance en or d'arracher la première place de ce groupe, synonyme de qualification directe pour la Coupe du monde au Qatar. Et d'exploit XXL.

Atlanta s'enfonce un peu plus Image: KEYSTONE/AP/David Zalubowski Atlanta s'enfonce un peu plus dans la crise en NBA. Clint Capela et ses équipiers ont subi vendredi leur sixième défaite consécutive, s'inclinant 105-96 à Denver. Clint Capela a passé une soirée plutôt compliquée dans le Colorado, même s'il a signé son huitième double double de la saison en cumulant 14 points et 13 rebonds (dont 6 captés en phase offensive). L'intérieur genevois des Hawks a en effet terminé cette partie avec un différentiel de -20, le pire de son équipe. Atlanta a fait les frais du retour du MVP Nikola Jokic, qui avait purgé un match de suspension après une altercation avec un joueur de Miami lundi dernier. L'intérieur serbe s'est fait l'auteur de 22 points, 19 rebonds et 10 passes décisives, réussissant son deuxième triple double dans cet exercice 2021/22. Les Hawks, qui affichent désormais un bilan de quatre victoires pour neuf défaites, ont lâché prise dans le troisième quart-temps. Le finaliste de la Conférence Est des derniers play-off a alors encaissé un partiel de 13-2 pour se retrouver mené de 13 longueurs (78-65) à 13'16'' de la fin du match.

Kontaveit accède aux demi-finales Anett Kontaveit est en demi-finales du Masters Image: KEYSTONE/AP/Refugio Ruiz Anett Kontaveit (no 8) est la première qualifiée pour les demi-finales du Masters WTA. L'Estonienne a battu Karolina Pliskova (no 3) vendredi à Guadalajara pour cueillir son deuxième succès en deux matches dans le groupe "Teotihuacan". Garbiñe Muguruza (no 6) reste elle en course après avoir battu Barbora Krejcikova (no 2). Anett Kontaveit, qui a gagné depuis fin septembre quatre tournois (Cleveland, Ostrava, Moscou et Cluj), a remporté sa douzième victoire d'affilée sur le circuit vendredi au Mexique. Elle a dominé Karolina Pliskova 6-4 6-0 pour s'assurer la première place de sa poule, pour sa toute première participation à l'épreuve. L'Estonienne n'a eu besoin que de 57 minutes pour se débarrasser de la Tchèque. Elle a remporté 24 des 29 points disputés derrière son premier service, empochant huit jeux d'affilée pour décrocher sa première victoire en quatre rencontres contre son adversaire du jour. Muguruza reste en course En soirée, Garbiñe Muguruza a renversé une situation compromise pour s'imposer 2-6 6-3 6-4 contre Barbora Krejcikova. "C'était un match très difficile, mais c'était incroyable. Le public m'a tellement aidée pendant le deuxième set pour revenir", a réagi l'Espagnole, qui affrontera Anett Kontaveit lors de la 3e journée.

L'Argentine bat l'Uruguay et touche bientôt au but Image: KEYSTONE/AP/Matilde Campodonico L'Argentine est toujours invaincue dans les qualifications sud-américaines au Mondial 2022. L'Albiceleste se rapproche encore plus du Qatar après sa victoire en Uruguay (1-0) vendredi. Avec 28 points en 12 journées (8 victoires, 4 nuls), l'équipe de Lionel Messi, remplaçant au coup d'envoi et entré seulement à un quart d'heure de la fin, conforte sa seconde place. Elle s'est imposée grâce à un but plein de finesse de son compère du PSG Angel di Maria en début de match (7e). L'Albiceleste pourrait dès la prochaine journée rejoindre le Brésil qui s'est officiellement qualifié jeudi. Peut-être dès mardi avec la réception du Brésil pour la revanche de la finale de la Copa America remportée cet été par l'Argentine (1-0). Le match aller à São Paulo avait été arrêté par les autorités sanitaires et aucune décision de report ou de victoire sur tapis vert n'a encore été prise. L'Uruguay (6e, 16 points, à égalité avec la Colombie et le Chili) essuie une troisième défaite consécutive. la victoire s'annonce impérative en Bolivie à cinq journées de la fin de cette poule unique où les quatre premiers seront qualifiés directement, le 5e disputant un barrage intercontinental.

Verstappen convoqué dans l'enquête visant Hamilton Image: KEYSTONE/AP/Marcelo Chello Max Verstappen (Red Bull) sera entendu par les commissaires de course de la F1 à São Paulo samedi matin dans l'enquête sur la conformité de la Mercedes de son rival Lewis Hamilton. Ce dernier voit sa 1re place des qualifications du sprint remise en cause. Concrètement, Max Verstappen devra s'expliquer sur des images le montrant s'approcher et possiblement toucher l'aileron arrière de la monoplace de Lewis Hamilton après les qualifications du Grand Prix du Brésil vendredi. La convocation du Néerlandais porte sur une possible infraction à l'article 2.5.1 du Code sportif international de la Fédération internationale (FIA). Celui-ci stipule qu'"à l'intérieur du Parc Fermé (red: où les voitures sont garées après les qualifications), l'accès n'est autorisé qu'aux officiels assignés. Toute opération, vérification, préparation ou remise en état est interdite, sauf si elle est autorisée par les officiels susmentionnés ou par les règlements applicables." Lewis Hamilton, qui a dominé les qualifications devant Max Verstappen, fait l'objet d'une enquête des mêmes commissaires pour déterminer si sa voiture est conforme au règlement. C'est précisément son DRS (le volet monté sur l'aileron arrière de sa monoplace qui se déploie pour gagner en vitesse de pointe) qui est en cause car il s'ouvrirait plus que le règlement ne l'autorise. Les deux pilotes pénalisés? Si les commissaires jugent que sa voiture n'est pas règlementaire, le septuple champion du monde risque l'annulation de son chrono en qualifications et un départ en fond de grille lors de la course sprint qualificative pour le GP samedi à 16h30 (20h30) sur le circuit d'Interlagos. Verstappen pourrait désormais lui aussi être pénalisé. Vendredi soir, l'audience a été ajournée à samedi matin, en attendant également "le retrait de l'aileron arrière de la voiture (d'Hamilton) et la mise sous scellés de cette pièce". Au classement des pilotes, le Néerlandais de Red Bull a 19 points d'avance sur son rival britannique à quatre manches du terme de la saison. Ce dernier doit donc l'empêcher de creuser l'écart au-delà de la barre des 25 points, qui mettrait Verstappen à l'abri d'un abandon. Or Hamilton est déjà sous le coup d'une pénalité de cinq places sur la grille de départ du GP dimanche pour un changement de moteur au-delà du quota autorisé par saison.

"Un bon point" Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT "C'est un bon point !" Murat Yakin ne dissimulait pas sa satisfaction à l'heure de l'analyse. Ce 1-1 permet à la Suisse de rester en course pour la qualification directe. "La première place du groupe demeure à notre portée. Jouer à Belfast comme le feront les Italiens n'est jamais simple. Nous en avons fait l'amère expérience en septembre, se souvient le sélectionneur. Quant à nous à Lucerne, l'idéal sera de marquer tôt contre les Bulgares pour nous libérer pleinement." Face aux Bulgares, Murat Yakin devra réinventer une défense. Manuel Akanji sera suspendu alors que Ricardo Rodeiguez ressent des douleurs musculaires. "Cela risque d'être trop juste pour Ricardo, précise le sélectionneur. Mais je ne veux pas encore me projeter vers le match de lundi. Laissez-moi encore savourer cette rencontre de Rome. J'ai le sentiment que le nul est équitable. C'est vrai, nous avons eu de la chance sur la fin avec le penalty raté de Jorginho. Mais cette chance, on a eu le mérite de la forcer." Enfin, Murat Yakin a été, bien évidemment, ravi par la performance de Noah Okafor. "Il nous a apporté son dynamisme et sa vitesse, explique-t-il. Il a su, surtout, faire très bon usage du ballon. Il a pleinement justifié la confiance placée en lui." Et, aussi, pris date pour l'avenir après avoir dû patienter plus de deux ans avant de retrouver la sélection. "Nous avons démontré que nous avions bien un plan ce soir. Et que nous avons su le mettre en place !" Xherdan Shaqiri ne pouvait, pour sa part, dissimuler une certaine fierté. "Nous avons vraiment livré un grand match. En face, les Italiens ont su parfaitement revenir dans la partie. Ce soir, on a compris pourquoi les Italiens avaient remporté l'Euro, reconnaît-il. Maintenant, nous avons toujours notre sort entre nos mains. On devra tout donner lundi à Lucerne contre les Bulgares. Avec le public qui va nous porter, tout sera possible."

Les Anglais sont presque au Qatar Harry Kane inscrit le 5-0 juste avant le repos Image: KEYSTONE/AP/Ian Walton L'Angleterre s'est montrée sans pitié pour l'Albanie à Wembley dans le groupe I des qualifications de la Coupe du monde. Les Three Lions ont gagné 5-0 et sont virtuellement qualifiés pour le Qatar. Il a fallu une mi-temps à l'Angleterre pour faire trembler les filets à cinq reprises. Le capitaine Harry Kane a signé un triplé (18e/33e/45e), les autres réussites étant l'oeuvre de Maguire (9e) et Henderson (28e). Les Anglais devraient assurer leur billet lundi lors de leur dernier match, un déplacement à Saint-Marin qui s'apparente à une formalité. Ils comptent trois points d'avance sur la Pologne, qui s'est pour sa part imposée 4-1 à Andorre. Dans le groupe F, l'Ecosse est assurée de la deuxième place grâce à sa victoire 2-0 en Moldavie. La première place, assortie de la qualification directe, était déjà attribuée au Danemark, lequel a battu les Iles Féroé 3-1

La Suisse n'a rien volé à Rome Le penalty de Jorginho qui part dans le ciel de Rome... Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT La route directe vers le Qatar est toujours ouverte pour la Suisse. Elle a cueilli à Rome le point de l'espoir face à l'Italie (1-1) dans une rencontre qu'elle a su emballer magnifiquement. Cette finalissima a épousé un scénario bien improbable en fin de rencontre. L'arbitre Anthony Taylor a, avec l'aide de la VAR, accordé, en effet, un penalty à l'Italie pour une faute d'Ulisses Garcia sur Donenico Berardi. Mais comme en septembre dernier, Jorginho ne le transformait pas. A Bâle, Yann Sommer avait deviné les intentions du joueur de Chelsea. A Rome, le malheureux Jorginho a expédié sa frappe de la 90e minute dans les étoiles. La donne est désormais limpide. Pour éviter la case des barrages, la Suisse doit remonter les deux buts de retard qu'elle accuse sur l'Italie lundi lors de la dernière journée. Elle recevra la Bulgarie à Lucerne alors que la "Squadra Azzurra" se déplacera en Irlande du Nord où l'on ne gagne que très rarement très largement. Privée d'un sixième titulaire en puissance en raison de la suspension de Manuel Akanji, la Suisse devra réussir un véritable festival offensif pour se qualifier directement pour la phase finale de la Coupe du monde 2022. On l'en croit capable si Xherdan Shaqiri et Noah Okafor témoignent à Lucerne du même brio qu'à Rome. Les deux Bâlois furent les meilleurs atouts d'une équipe qui repart de Rome avec la fierté d'avoir pu regarder les yeux dans les yeux la meilleure équipe d'Europe. Un but magnifique La Suisse était vraiment prête pour cette finalissima comme l'avait promis la veille Murat Yakin. Dans un Olimpico incrédule, Xherdan Shaqiri et ses coéquipiers ont attaqué ce match comme des morts de faim pour ouvrir le score à la 11e minute presque le plus logiquement du monde même si l'adversaire en face était bien le champion d'Europe en titre. Sur une longue ouverture de Shaqiri, Noah Okafor abusait Francesco Acerbi pour offrir un ballon en or à Silvan Widmer dont la frappe de mule ne laissait aucune chance à Gianluigi Donnarumma. Avec ce but, l'Argvien a rappelé à toute l'Italie qu'il fut un très bel acteur du Calcio sous les couleurs de l'Udinese. La Suisse devait encore se créer trois belles possibilités pour doubler la mise, dont la plus belle à la 18e minute fut pour Shaqiri sur un nouveau service d'Okafor. Seulement, le ballon est venu sur le pied droit du capitaine qui n'a pas été capable de cadrer. Complètement dépassée en ce début de rencontre, la "Squadra Azzurra" pouvait enfin relever la tête à la 22e minute avec une frappe presque à bout pourtant de Nikcolo Barella détournée par Yann Sommer. Auteur d'un véritable miracle sur cette action, le Bâlois était bien plus malheureux à la 36e minute. Il sortait à vide sur un centre de Lorenzo Insigne pour permettre à Giovanni Di Lorenzo d'égaliser. C'est Fabian Schär qui avait commis la faute qui a amené ce coup-franc fatal. Avec aucun temps de jeu à Newcastle depuis la fin août, le Saint-Gallois fut le maillon faible de cette équipe de Suisse emballante. Comme on pouvait le redouter, l'absence de Nico Elvedi était bien la pesante pour Murat Yakin. Une solidarité sans faille A la reprise, Roberto Mancini était le plus prompt à jouer la carte du coaching avec les introductions à la 58e minute de Sandro Tonalin et de Domenico Berardi. Murat Yakin, pour sa part, attendait la 69e pour lancer Ulisses Garcia à la place de Ricardo Rodriguez et... Kastriot Imeri pour Renato Steffen. La confiance accordée au Servettien renforce encore ce sentiment que Murat Yakin est un sélectionneur presque atypique et qui, surtout, n'a peur de rien. Comme lancer dans la grande bataille un néophyte dont le club reste sur une série noire de six défaites de rang... Imeri est entré alors que la Suisse traversait son moment le plus délicat de la soirée. Elle ne parvenait plus vraiment à tenir le ballon. Elle payait aussi le tribut à des erreurs individuelles qui plombaient vraiment son jeu. Mais elle a toujours pu s'appuyer sur une solidarité sans faille pour tenir jusqu'au coup de sifflet final ce résultat nul qui l'aurait laissé en vie dans cette lutte pour la première place du groupe. A la 80e minute, Murat Yakin en faisait plus mystère d ses intentions. Il sortait Okafor et Shaqiri pour fermer encore davantage la boutique avec Faban Frei et Djibril Sow. Avant, sans doute, de pousser un immense ouf de soulagement après le nouveau penalty raté de Jorginho.

GP du Brésil: Hamilton partira en tête de la course sprint Image: KEYSTONE/EPA/ANTONIO LACERDA Lewis Hamilton (Mercedes) partira en tête de la course sprint qualificative du Grand Prix du Brésil samedi. Le Britannique a été le plus rapide lors des qualifications à Interlagos. Hamilton, qui sera pénalisé de cinq places dimanche au départ de la course pour un cinquième changement de moteur, a dominé toutes les séances vendredi. En Q3, il a signé un chrono de 1'07''954, laissant Max Verstappen (Red Bull-Honda) à 0''438. Le Néerlandais compte 19 points d'avance sur le septuple champion du monde avant les quatre dernières courses. Valtteri Bottas (Mercedes) sera en deuxième ligne avec Sergio Perez (Red Bull-Honda). Le Finlandais a concédé 0''535 par rapport au meilleur temps, le Mexicain étant lui à 0''549. Le Français Pierre Gasly (AlphaTauri-Honda) et l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari) se partageront la troisième ligne.

Euro M21: la Suisse a dû patienter pour battre la Moldavie Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX La Suisse M21 a rempli sa mission à Thoune. Elle a battu son homologue moldave 3-0 dans le groupe E des qualifications de l'Euro après avoir séché durant plus d'une heure. Les hommes de Mauro Lustrinelli ont en effet dû faire preuve de patience pour enfin concrétiser leur écrasante domination face à un adversaire massé en défense. Ils ont marqué grâce à des têtes signées Amdouni (66e) et Husic (76e), deux joueurs qui évoluent au Lausanne-Sport. Entrée décisive Un autre Lausannois, Bares en l'occurrence, s'est fait l'auteur de deux passes décisives alors qu'il était entré au début de la seconde période. Il a servi Amdouni pour l'ouverture du score et Rieder (Young Boys) pour le 3-0 inscrit à la 86e. Les Suisses comptent ainsi quatre succès et un nul dans ces qualifications. Ils occupent la tête de leur groupe. Ils joueront leur prochaine rencontre mardi au Pays de Galles à Newport.

La Suisse avec Noah Okafor Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Murat Yakin n'a pas réservé une surprise du chef. Le coach de l'équipe de Suisse alignera ce soir à Rome contre l'Italie l'équipe attendue avec Noah Okafor à la pointe de l'attaque. Le joueur de Salzbourg sera titularisé pour la première fois en sélection. Il fera la paire avec le capitaine Xhetrdan Shaqiri dans une équipe articulée en 4-4-2 avec Renato Steffen et Ruben Vargas sur les flancs. Dans le camp italien, Roberto Mancini présente, lui aussi, un onze que les journalistes italiens avaient deviné avec le Turinois Andrea Belotti en no 9. La Suisse évoluera dans la composition suivante pour cette "finalissima" du groupe C qui débutera à 20h45. Sommer; Widmer, Schär, Akanji, Rodriguez; Steffen, Zakaria, Freuler, Vargas; Shaqiri, Okafor.