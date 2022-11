Lara Gut-Behrami en course pour la victoire après la première manche

Hector domine, Lara Gut-Behrami dans le coup Lara Gut-Behrami 3e apr Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Lara Gut-Behrami semble bien sur ses skis à l'occasion de la première manche du géant de Killington. La Tessinoise pointe au 3e rang à 0''43 de Sara Hector. Dans le Vermont sur une piste qui ne lui a jamais vraiment convenu, "LGB" a donné l'impression d'être à l'heure. Peu de drift, de la vitesse, un bon mur, la skieuse de Comano s'est bien comportée. Et si l'on met de côté la championne olympique Sara Hector, la Tessinoise est au contact de la 2e, Ragnhild Mowinckel (à 0''38). Juste derrière Lara Gut-Behrami, on retrouve Petra Vlhova à 0''03. Les autres Suissesses n'ont trouvé les bons réglages. Si Wendy Holdener ne s'en sort pas si mal que ça avec sa 14e place à 1''67, on attendait mieux de Michelle Gisin, seulement 16e à 1''76, à égalité avec Simone Wild. Les deux autres Helvètes doivent croiser les doigts pour espérer participer à la deuxième manche. Andrea Ellenberger est provisoirement 23e à 2''29 et Camille Rast 26e à 2''64.

Mondial 2022: les Polonais battent l'Arabie saoudite Image: KEYSTONE/EPA/Friedemann Vogel L'Arabie saoudite n'a pas pu enchaîner après son exploit contre l'Argentine. Lors de son deuxième match du groupe C, elle a été battue 2-0 par la Pologne, qui prend ainsi la tête de la poule. Les Polonais ont marqué par Zielinski (39e) et Lewandowski (82e), qui a enfin trouvé le chemin des filets dans un Mondial. Les Saoudiens ont manqué un penalty par Al-Dawsari dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. Le succès de Lewandowski et ses coéquipiers est quand même mérité. Ils ont été plus réalistes et plus précis dans leurs conclusions que leurs adversaires. L'Arabie saoudite a ainsi été deux fois sauvée par les montants, sur des essais de Milik (63e) et Lewandowski (66e). Avec désormais 4 points à son compteur, la Pologne reste maîtresse de son destin avant sa dernière rencontre du groupe face à l'Argentine. Les Saoudiens, qui en comptent 3, peuvent eux aussi toujours rêver de poursuivre leur parcours en 8es de finale. Ils affronteront le Mexique mercredi.

Battue par l'Australie, la Tunisie est au bord de l'élimination Mitchell Duke, auteur du but de la victoire pour l'Australie face Image: KEYSTONE/AP/Natacha Pisarenko La Tunisie est au bord de l'élimination au Mondial. Contraints au nul (0-0) face au Danemark lors de la 1re journée du groupe D, les Aigles de Carthage ont été battus 1-0 par l'Australie samedi. Les Australiens, avec cette première victoire obtenue grâce à un but de la tête de Mitch Duke (22e), peuvent donc continuer à rêver avant de se frotter au Danemark mercredi. Les Socceroos n'ont passé qu'une seule fois le 1er tour d'une Coupe du monde, en 2006, où ils avaient été stoppés par l'Italie en 8e de finale. La Tunisie, avec un seul point, devra pour sa part absolument battre la France mercredi pour espérer passer en huitièmes de finale. Une mission quasi impossible pour une équipe qui n'a toujours pas marqué dans cette compétition. Et qui a attendu la deuxième mi-temps samedi pour prendre enfin le jeu à son compte. Tunisiens inoffensifs Après 20 premières minutes soporifiques, l'Australie a trouvé l'ouverture sur un contre. Mitchell Duke a repris victorieusement de la tête un ballon en profondeur de Craig Goodwin, l'homme qui avait marqué l'unique but australien contre la France (4-1). Ce but n'a pas vraiment réveillé les Tunisiens. Certes présents dans l'engagement physique, les Aigles de Carthage ne se sont procuré que de rares occasions. L'une d'elles est venue du Lucernois Mohamed Dräger qui a obligé le gardien australien Mathew Ryan à une belle parade (41e).

Elvedi: même sans Neymar, "le Brésil reste une très grande équipe" Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON "L'absence de Neymar ne va pas changer grand-chose. Sans lui, le Brésil reste une très grande équipe !" A J-2, Nico Elvedi mesure l'ampleur de la tâche qui attend l'équipe de Suisse pour son deuxième match dans ce Mondial. Le Zurichois a suivi la rencontre Brésil - Serbie (2-0) dans sa chambre. "Avec un oeil particulier sur Richarlison qui sera, en principe, mon adversaire direct, précise-t-il. On a vu combien il est rapide et, bien sûr, très fort à la conclusion". Nico Elvedi ne savait pas encore samedi s'il serait titulaire contre le Brésil ou "préservé" en raison du carton jaune reçu contre le Cameroun dans l'optique du match contre la Serbie. "Le coach ne m'a pas encore parlé, dit-il. Mais si je joue, je ferai mon match, sans penser à un éventuel second carton jaune." On précisera que la même problématique se pose pour Manuel Akanji. Présent il y a quatre ans en Russie mais en tant que quatrième défenseur central derrière Manuel Akanji, Fabian Schär et Johan Djourou, Nico Elvedi aura attendu sa 42e sélection pour jouer son premier match en Coupe du monde. Il est resté le no 2 dans la hiérarchie derrière Manuel Akanji, mais se retrouve devant un Faban Schär qui a pourtant réussi un début de saison remarquable avec Newcastle. "Je n'avais pas trop de crainte en ce qui concerne mon statut", avoue ce fervent admirateur de Sergio Ramos. Rester très compact Lundi, Nico Elvedi sait que l'équipe de Suisse devra jouer d'une manière très compacte. "Il faudra le rester tout le match", glisse-t-il. A la question de savoir si le Brésil est prenable, le défenseur de Mönchengladbach répond que "toutes les équipes le sont dans cette Coupe du monde". Le Zurichois souligne toutefois que c'est la France qui lui a laissé lors de ces premières rencontres la meilleure impression.

Les Suissesses battues en finale des Européenns Image: KEYSTONE/EPA/Mats Andersson/TT Triple champion du monde en titre, le CC Aarau devra encore patienter avant de décrocher une première médaille d'or dans des Européens. La skip Silvana Tirinzoni et ses équipières Briar Schwaller, Carole Howald, et Alina Pätz ont été battues 5-4 par le Danemark après un end supplémentaire en finale à Östersund. La formation argovienne avait pourtant toutes les cartes en main pour offrir à la Suisse son septième titre européen chez les dames, avec l'avantage de la dernière pierre lors de l'end supplémentaire. Mais Alina Pätz a manqué son affaire sur son ultime pierre, offrant un titre inattendu au Danemark de la skip Madeleine Dupont. Le CC Aarau doit donc se satisfaire d'une troisième médaille sur la scène continentale, après l'argent de 2018 et le bronze de 2019. Mais il espérait forcément mieux pour son premier grand tournoi dans cette composition "new look", Briar Schwaller et Carole Howald ayant remplacé Melanie Barbezat et Esther Neuenschwander après la 4e place des JO 2022 au côté de Silvana Tirinzoni et Alina Pätz.

Schmid et Hischier brillent à Buffalo Image: KEYSTONE/AP/Joshua Bessex New Jersey a parfaitement su réagir vendredi en NHL, deux jours après avoir vu sa série de victoires d'arrêter à 13. Les Devils sont allés s'imposer 3-1 sur la glace des Buffalo Sabres, cueillant ainsi leur neuvième succès consécutif à l'extérieur. La franchise de Newark a notamment pu compter sur un Akira Schmid en verve. Titularisé pour la troisième fois de la saison après avoir suppléé Vitek Vanecek pour une première apparition le 10 novembre, le gardien bernois a été crédité de 33 arrêts. Il est ainsi toujours invaincu dans ce championnat 2022/23, en quatre matches. Capitaine des Devils, Nico Hischier s'est également illustré en distillant la passe décisive sur le 3-1 de Tomas Tatar (38e). Le Valaisan en est à 23 points en 20 parties disputées cette saison. Troisième Helvète de l'effectif des Devils, Jonas Siegenthaler est pour sa part resté "muet". Mais, avec un bilan de +2 en 24'46'' passées sur la glace, il a une nouvelle fois tenu la baraque. Moser marque en vain Kevin Fiala et Timo Meier ont par ailleurs tous deux réussi un assist pour signer leur 22e point de la saison. La soirée fut toutefois plus belle pour le St-Gallois des Kings, L.A. l'ayant emporté 5-2 sur la glace des Sharks de l'Appenzellois. Enfin, Janis Moser a inscrit son deuxième but avec les Coyotes, qui se sont inclinés 4-3 aux tirs au but face aux Red Wings de Pius Suter.

Privé de Capela, Atlanta s'incline à Houston Image: KEYSTONE/AP/Michael Wyke Atlanta a subi un cuisant échec vendredi en NBA. Les Hawks se sont inclinés 128-122 sur le parquet du "cancre" de la Ligue, Houston, qui a ainsi cueilli son 4e succès de la saison en 18 parties. L'absence de Clint Capela, victime de maux de dents, n'explique pas tout, même si les Hawks ont été largement dominés sous les panneaux en l'absence de leur pivot genevois (59 rebonds pour Houston, 28 pour Atlanta). D'autant plus que la franchise géorgienne a compté jusqu'à 16 points d'avance dans le troisième quart (90-74). Les Hawks ont sombré dans les dernières minutes, malgré les 44 points de Trae Young et les 39 de Dejounte Murray. Ils ne sont ainsi plus parvenus à enchaîner deux victoires consécutives depuis le 7 novembre, date à laquelle ils avaient battu Milwaukee pour signer un troisième succès de rang. Depuis, ils n'ont gagné que quatre matches sur neuf.

France, Argentine, Arabie saoudite, la fièvre du samedi La fièvre va s'installer samedi chez les fans de la France, de l'Argentine et de l'Arabie Saoudite, entre autres, lors d'une 2e journée des poules C et D qui va faire un premier tri. Mardi, les Bleus ont bien entamé leur Mondial en secouant les Socceroos australiens (4-1) grâce notamment à un doublé d'Olivier Giroud, le remplaçant de Karim Benzema, désormais bien installé à la pointe de l'attaque. Mais le Danemark sera plus difficile à battre, dans la foulée de ses deux victoires contre les Bleus en 2022. Et les Danois auront d'autant plus besoin de points qu'ils n'ont pu faire que match nul contre la Tunisie mardi (0-0). Ce sera un peu la finale du groupe, avec en jeu un billet pour les huitièmes que les Bleus pourraient déjà réserver, et en deuxième rideau un Tunisie-Australie qui peut permettre aux Tunisiens de continuer à rêver, jusqu'au troisième match. Le même jour, dans le Groupe C, l'Argentine aura besoin d'un Leo Messi en version PSG 2022-23 pour lancer avec un peu de retard sa campagne de favori du Mondial, sur le papier. Ce sera contre le Mexique et l'ambiance promet d'être chaude sur la pelouse du Lusail Stadium. Les hommes de Scaloni n'ont plus de droit à l'erreur, ils ont pris une claque d'entrée et ils vont devoir justifier leur statut de favoris, sur le papier. Enfin, on saura samedi si l'Arabie Saoudite d'Hervé Renard, dopée par sa victoire inaugurale, amplement méritée (2-1), contre l'Albiceleste, est capable d'enchaîner en prenant au moins un point contre la Pologne de Robert Lewandowski. Les Polonais n'ont pas réussi à battre les Mexicains (0-0) car un penalty de "Lewy", 34 ans, meilleur buteur de l'histoire de sa sélection, a été détourné par "Memo" Ochoa, 37 ans, qui dispute son 5e Mondial. Ce même Ochoa chargé de repousser les assauts argentins samedi. Ce sera chaud.

Lausanne renverse Ajoie, Berne gâche la fête de Bezina Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Lausanne a signé sa troisième victoire sous l'ère Geoff Ward vendredi en National League. A Porrentruy, les Vaudois ont renversé Ajoie 6-5 après prolongation au terme d'un match palpitant. Genève-Servette a pour sa part été battu 3-1 par Berne aux Vernets. Pourtant, l'affaire était mal embarquée pour le LHC qui était mené 2-0 après 11 minutes de jeu après des réussites de T.J. Brennan et Kevin Bozon. Malgré un sursaut d'orgueil, les Lions ont terminé cette première période menés 3-2 et sans le défenseur Martin Gernat, renvoyé au vestiaire pour une charge à la tête. En supériorité numérique pendant cinq minutes, Ajoie s'est emmêlé les pinceaux et a laissé Lukas Frick et ses coéquipiers reprendre confiance. Cela s'est matérialisé avec deux réussites lausannoises signées Almond et Sekac en un peu plus de deux minutes. L'ultime période a été à l'image de la rencontre, intense et disputée. Malgré un ultime baroud d'honneur avec notamment l'égalisation de Brennan à 47 secondes de la fin du temps réglementaire, le HCA a plié sur une ultime réussite de Tim Bozon (dans une cage vide!) et concède une septième défaite de rang. Berne a gâché la fête Soirée spéciale aux Vernets où Genève-Servette a retiré le maillot de son capitaine iconique, Goran Bezina. Le numéro 57 genevois, qui a disputé 738 matches avec la tunique grenat, avait la voix qui tremblait au moment de remercier les fans et le club servettiens. Sur la glace, c'est son ancien coéquipier Romain Loeffel qui a fait retomber l'ambiance d'un maître tir à la ligne bleue (26e). Le 2-0 est l'oeuvre de Colton Sceviour six minutes plus tard. Mené 3-0 après 45 minutes à la suite d'un but de Colin Gerber, les Aigles, leaders du championnat, ont tenté de rallumer la mèche de l'espoir par l'intermédiaire de Vincent Praplan (54e). Sans succès. Bienne se reprend Toujours privé de son capitaine Gaëtan Haas, blessé, le HC Bienne a mis fin à sa série de quatre défaites consécutives en dominant Ambri-Piotta 2-0 au Tessin. Avec des gardiens de la trempe de Harri Säteri et Janne Juvonen, difficile pour les fines gâchettes des deux équipes de briller. Dans ces conditions, c'est Jesper Olofsonn qui a été le premier à faire trembler les filets d'un tir surpuissant peu après la demi-heure. Ambri a ensuite poussé pour revenir mais a été puni par Damien Brunner qui a inscrit le 2-0 à la 51e minute. Fribourg a digéré Fribourg-Gottéron s'est bien remis de son élimination européenne de mercredi. Chez eux, les Dragons ont dominé Lugano 2-1 grâce à des réussites de Nathan Marchon (27e) et de Janne Kuokkanen à un peu moins de neuf minutes du terme de la rencontre. L'égalisation des Tessinois a été l'oeuvre de Marco Müller (47e). Enfin, Langnau a surpris Kloten 2-1 pour retrouver le chemin de la victoire.

Mondial 2022: une Angleterre décevante Duel entre Stones et Pulisic Image: KEYSTONE/EPA/Noushad Thekkayil L'Angleterre a concédé le nul 0-0 contre les Etats-Unis lors de la 2e journée du groupe B du Mondial 2022. Elle a ainsi manqué l'occasion de décrocher déjà son billet pour les 8es de finale. Les Three Lions ont livré une bien pâle copie. Ils ont même été dominés par leurs adversaires, qui ont montré plus d'énergie et de volonté. Les Américains ont vraiment bousculé leurs rivaux et ils auraient très bien pu l'emporter. Pickford a ainsi notamment été sauvé par sa transversale sur une frappe de Pulisic (33e), le meilleur homme sur la pelouse. Rien réussi de dangereux Malgré leurs nombreux atouts offensifs, les Anglais n'ont quasiment rien réussi de dangereux pour la cage de Turner. Seul un tir de Mount à la 45e a obligé le portier US à une intervention digne de ce nom. L'Angleterre n'a donc et de loin pas confirmé sa bonne première sortie, marquée par un 6-2 contre l'Iran. Les Etats-Unis lui ont d'emblée tenu la dragée haute, avec un pressing intense dans le camp des Three Lions. Ceux-ci ont semblé un ton en-dessous, manquant à la fois d'idées mais aussi d'intensité dans les duels et, surtout, de vitesse dans leurs actions. Maîtres de leur destin Malgré ce qui s'apparente quand même à une désillusion, les hommes de Gareth Southgate restent maîtres de leur destin. Ils comptent 4 points, contre 3 à l'Iran, 2 aux Etats-Unis et 1 au Pays de Galles. Ils devraient donc, sauf très mauvaise surprise, composter leur billet pour la suite de la compétition face aux frères ennemis gallois. Mais pour pouvoir aller loin dans le tournoi, il faudra montrer bien davantage. Les Américains, quant à eux, savent ce qu'ils devront faire. Battre l'Iran leur permettrait de se qualifier, alors qu'un nul suffira aux Iraniens.

La descente messieurs de vendredi renvoyée Image: KEYSTONE/AP/Frank Gunn Faux départ pour la première descente messieurs de la saison en Coupe du monde. L'épreuve prévue vendredi à Lake Louise a été renvoyée en raison des mauvaises conditions météorologiques. La course a été reprogrammée pour samedi à 20h30 heure suisse. Elle remplacera le premier des deux super-G agendés initialement dans la station canadienne. Un super-G reste prévu dimanche. Avec cette annulation, ce sont donc pas moins de huit des onze premières courses prévues cet hiver qui sont passées à la trappe. Seules trois épreuves ont jusqu'ici pu se dérouler: le géant messieurs de Sölden et les deux slaloms dames de Levi.

Mondial 2022: l'Equateur surpend en bien Valencia signe le 1-1 Image: KEYSTONE/EPA/Rungroj Yongrit Les Pays-Bas et l'Equateur ont fait match nul 1-1 lors de la 2e journée du groupe A du Mondial 2022. Les deux pays comptent ainsi 4 points, contre 3 au Sénégal et 0 au Qatar, déjà éliminé. Les Néerlandais avaient pourtant pris un départ idéal grâce à une superbe frappe de Gakpo (6e). Mais ils n'ont pas su enchaîner, tant s'en faut, ne se procurant ainsi pas la moindre occasion nette au terme d'une prestation aussi quelconque que décevante. Les Equatoriens, qui avaient déjà séduit dans le match d'ouverture gagné contre le Qatar, ont confirmé leurs bonnes dispositions. Ils ont dominé depuis la demi-heure et ont égalisé de manière méritée par l'inévitable Enner Valencia (49e), déjà auteur de son troisième but du tournoi. Le capitaine a malheureusement dû sortir sur une civière en fin de rencontre et sa présence dans le prochain match contre le Sénégal semble remise en question. Qatar déjà out Ce résultat nul a par ailleurs scellé le sort du Qatar, premier pays éliminé. Leur dernière rencontre, face aux Pays-Bas, comptera pour beurre pour eux, mais pas pour les Oranje, à qui un point suffira pour se qualifier pour la suite de la compétition. Mais il faudra que les protégés de Louis van Gaal montrent bien plus d'intensité et de volonté que face à l'Equateur...

Battu par le Sénégal, le Qatar est au bord de l'élimination Image: KEYSTONE/EPA/Ali Haider Le Qatar, battu par le Sénégal (3-1) au stade Al-Thumama de Doha, est déjà tout proche d'être éliminé de son Mondial, cinq jours après sa défaite lors du match d'ouverture contre l'Équateur (2-0). Si l'Équateur ne bat pas les Pays-Bas dans l'après-midi (17h00), le Qatar deviendra le premier pays organisateur de la Coupe du monde à quitter la compétition dès la deuxième journée de la phase de groupes. Les Qataris ont présenté un meilleur visage que lors de leur première rencontre face aux Equatoriens, mais le résultat est le même. Ils ont sont battus par deux buts d'écart. Les Sénégalais, qui avaient subi la loi des Pays-Bas pour son entrée en compétition, ont dominé. Ils ont ouvert le score par Boulaye Dia (41e). Puis Famara Diedhiou a doublé la mise peu après la reprise d'une belle tête croisée sur corner. Mohammed Muntari a redonné de l'espoir aux Qatari en plaçant une tête hors de portée du portier Mendy (78e). Mais un peu plus de cinq minutes plus tard, le Marseillais Bamba Dieng assurait le succès sénégalais. Le Sénégal jouera une place en huitièmes de finale contre l'Equateur.

Fabian Rieder: la surprise du chef Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Onzième néophyte appelé par Murat Yakin, Fabian Rieder a eu bien de la peine à trouver le sommeil jeudi soir. "L'adrénaline a mis du temps à baisser", sourit le demi des Young Boys. Introduit à la 81e minute pour relayer Ruben Vargas lors du succès 1-0 devant le Cameroun, Fabian Rieder a mis quelques secondes à réaliser: une première sélection à 20 ans dans un match de Coupe du monde. Il est vrai que ce n'est pas banal. "Le sélectionneur m'a rassuré juste avant mon entrée, lâche-t-il. Il m'a dit de rester calme et que ce n'était que du foot..." Venu au Qatar avant tout pour prendre de l'expérience, Fabian Rieder pourrait vraiment tenir un rôle intéressant dans cette Coupe du monde. Sa polyvalence, des entraînements jugés excellents et des valeurs impressionnantes récoltées par le staff ont conduit Murat Yakin à le lancer dans le grand bain pour préserver le résultat. "Je crois avoir fait une bonne rentrée", précise le demi qui souligne que sa place préférentielle est dans l'axe mais qu'il peut très bien jouer sur les côtés. "Je l'ai fait l'an dernier en Ligue des Champions, précise-t-il. Et cette saison, j'ai joué latéral en fin de match en Coupe de Suisse contre Stade Lausanne-Ouchy." De quoi donner des idées à un Murat Yakin qui n'est plus à une surprise près. Après la rencontre, Fabian Rieder a appelé sa mère et sa fiancée. Il avoue n'avoir pas été en mesure de répondre à tous les messages - une centaine - reçus sur son I-Phone. "C'est vrai, tout est allé très vite", concède-t-il.