Lara Gut-Behrami prend la 2e place du géant de Sölden

Chelsea corrige Norwich et bétonne la 1e place Image: KEYSTONE/AP/Ian Walton Même sans Romelu Lukaku et Timo Werner, blessés en Ligue des Champions, Chelsea a corrigé le dernier du championnat d'Angleterre, Norwich (7-0), samedi, avec un triplé de Mason Mount. Les Londoniens sont assurés de garder la tête du classement au terme de la 9e journée. Les Londoniens pouvaient redouter de perdre en puissance offensive avec les blessures de leur paire d'attaquants à près de 150 M EUR, face à Malmö (4-0). Mais Norwich, qui n'a pas gagné un match en neuf journées et totalise déjà 23 buts encaissés, n'était pas vraiment de taille. Avec des "minots" du centre de formation, Mason Mount (1-0, 8e), Callum Hudson-Odoï (2-0, 18e) et Reece James (3-0, 42e), les hommes de Thomas Tuchel ont plié le match dès la première période.

Gut-Behrami: "Je suis définitivement heureuse" Lara Gut-Behrami est satisfaite de sa 2e place Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Lara Gut-Behrami était pleinement satisfaite de sa 2e place obtenue dans le géant de Sölden, où l'impressionnante Mikaela Shiffrin l'a devancée de 0''14. "Je suis définitivement heureuse", a lâché au micro de SRF la Tessinoise, qui a relevé de petites erreurs commises dans la première comme dans la deuxième manche. Des imprécisions qui lui ont peut-être coûté les quelques centièmes décisifs dans la lutte pour la victoire. "Il est donc plus que positif que je sois aussi bien classée et que je n'aie manqué la victoire que pour une si petite marge", a-t-elle analysé. "C'est certainement un début de saison réussi", a poursuivi la double championne du monde 2021, qui n'attache pas d'importance particulière à cette épreuve d'ouverture. "Sölden est une course comme les autres. Ce n'est pas parce que vous êtes en tête ici que vous allez gagner la Coupe du monde", a-t-elle rappelé. "Et à l'inverse, si tu connais l'élimination, ça ne signifie pas que tu n'auras aucune chance durant l'hiver", a ajouté Lara Gut-Behrami, qui se disait simplement heureuse de s'être hissée sur le podium "même si mon ski n'était pas parfait. Mais en tout cas, c'était déjà très rapide, et c'est plus que bien", a-t-elle conclu.

MotoGP: Bagnaia en pole, Quartararo 15e sur la grille Image: KEYSTONE/EPA/DAVIDE GENNARI Francesco Bagnaia (Ducati) a décroché la pole position du GP d'Emilie-Romagne en MotoGP. Leader du championnat devant l'Italien, Fabio Quartararo (Yamaha) partira 15e sur la grille dimanche. Devancé de 52 points par le Français au classement des pilotes, Francesco Bagnaia pourrait relancer l'intérêt du championnat dimanche en cas de victoire. L'Italien, qui a devancé de 0''025 l'Australien Jack Miller (Ducati) samedi, a déjà triomphé à deux reprises cette année dans la catégorie-reine. Fabio Quartararo n'est pour sa part pas parvenu à se qualifier pour Q2, une première pour lui depuis ses débuts en MotoGP. Pour être sacré dimanche à Misano, le Niçois de 22 ans doit conserver après la course au moins 50 longueurs d'avance sur Francesco Bagnaia. Il ne restera que deux courses à disputer après ce Grand Prix.

Géant: Gut-Behrami 2e à 0''14 de Shiffrin Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Leader après la première manche, Lara Gut-Behrami a pris la 2e place du géant d'ouverture de la saison à Sölden. La Tessinoise de 30 ans, qui s'offre un 61e podium en Coupe du monde, a concédé 0''14 à la gagnante Mikaela Shiffrin. La championne du monde en titre de la discipline, dont la marge sur l'Américaine était de 0''02 à l'issue du premier parcours, n'a rien à se reprocher. Plus rapide que sa rivale dans le mur en deuxième manche, elle a perdu 0''38 sur le "plat" final et doit se contenter d'un 2e rang synonyme de 14e podium en géant. Mikaela Shiffrin, qui avait été battue de 0''02 par Lara Gut-Behrami lors du géant des Mondiaux de Cortina, a sorti le grand jeu pour décrocher sa 70e victoire en Coupe du monde. L'Américaine de 25 ans s'impose pour la 13e fois en géant, spécialité dont elle est la championne olympique en titre, la deuxième à Sölden après 2014. Le podium de cette course est royal. Il est complété par la Slovaque Petra Vlhova, lauréate du dernier gros Globe de cristal, qui a concédé 1''30 à une Mikaela Shiffrin déjà très impressionnante en ce début d'hiver. A noter la 5e place de la Norvégienne Maria Therese Tviberg, qui signe à 27 ans le meilleur résultat de sa carrière. Quelques points pour Gisin Michelle Gisin, 17e à l'issue du premier parcours, a comme elle pouvait le craindre manqué d'énergie. L'Obwaldienne, qui se remet tout juste d'une mononucléose contractée cet été, a reculé au 25e rang. Elle a perdu 1''69 sur Lara Gut-Behrami sur le tracé initial, et 1''95 sur Mikaela Shiffrin l'après-midi. Troisième Suissesse qualifiée pour cette seconde manche, Andrea Ellenberger s'est classée 24e pour son retour aux affaires après sa grave blessure au genou gauche subie en décembre 2020 à l'entraînement. La Nidwaldienne a gagné places en finale, terminant à 3''58 de Mikaela Shiffrin.

Andrade reine incontestée du saut Rebeca Andrade a cueilli l'or au saut de cheval samedi au Japon Image: KEYSTONE/EPA/KIMIMASA MAYAMA Rebeca Andrade a confirmé son sacre olympique au saut de cheval en s'offrant le titre mondial de la spécialité, samedi lors de 1re journée des finales aux agrès des Mondiaux de Kitakyushu. Devenue à 22 ans l'été dernier à Tokyo la première Brésilienne à remporter un titre olympique en gymnastique, Rebeca Andrade a été créditée de 14,966 points en finale. Elle a devancé l'Italienne Asia D'Amato (2e avec 14,083 points) et la Russe Angelina Melnikova. Vice-championne olympique du concours général à Tokyo, Rebeca Andrade a fait l'impasse sur le concours général de ces Mondiaux pour se concentrer sur les finales aux engins. Elle a aussi remporté samedi l'argent aux barres asymétriques, derrière la Chinoise Wei Xiaoyuan.

1re manche: Gut-Behrami devant Shiffrin Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Championne du monde en titre de la discipline, Lara Gut-Behrami a signé le meilleur temps de la première manche du géant de Sölden. La marge de la Tessinoise, qui a déjà triomphé à deux reprises (2013, 2016) dans la traditionnelle course d'ouverture de saison, est toutefois infime. Elle ne compte que 0''02 d'avance sur l'Américaine Mikaela Shiffrin, soit le même écart que celui qui séparait les deux femmes au terme du géant des Mondiaux de Cortina. Six autres skieuses ont lâché moins d'une seconde sur Lara Gut-Behrami, qui a confirmé la forme affichée à l'entraînement. Les Autrichiennes Stephanie Brunner (à 0''54) et Katharina Liensberger (à 0''63) sont respectivement 3e et 4e, l'étonnante Canadienne Valérie Grenier 5e à 0''74. Incertaine jusqu'au dernier moment, Michelle Gisin est pour sa part 16e après le passage de 30 concurrentes. La troisième du classement général 2020/21, qui se remet d'une mononucléose contractée cet été et n'a que sept jours de ski derrière elle, a concédé 1''69 à sa compatriote.

Alex Quiñonez assassiné à Guayaquil Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner Médaillé de bronze sur 200 m aux Mondiaux 2019, Alex Quiñónez a été tué dans la nuit de vendredi à samedi à Guayaquil. L'Equatorien de 32 ans a été abattu par des inconnus armés, ont rapporté des médias locaux. Selon des témoins, Alex Quiñónez se trouvait aux abords d'une zone commerciale en compagnie d'une autre personne lorsque tous deux ont été interceptés par des malfaiteurs qui ont tiré à plusieurs reprises depuis leur véhicule. La personne qui accompagnait le sprinter est également décédée dans l'attaque. Les rapports d'enquête préliminaires suggèrent que les tueurs portaient des vêtements réfléchissants afin de se faire passer pour des policiers. La police nationale a lancé une vaste opération pour capturer les coupables. Alex Quiñonez, dont le décès tragique survient quelques jours à peine après le meurtre de la Kényane Agnes Tirop, avait créé la sensation en se parant de bronze sur 200 m lors des Mondiaux 2019 à Doha. Son record personnel sur 200 m (19''87) avait été établi quelques semaines auparavant à Athletissima.

Les Houston Astros qualifiés pour les World Series Image: KEYSTONE/AP/Kevin M. Cox Les Astros de Houston se sont qualifiés vendredi pour leurs troisièmes World Series en cinq ans. La franchise texane a battu les Boston Red Sox quatre victoires à deux en finale de la Ligue américaine. Sacrés en 2017 mais battus lors des World Series en 2019, les Astros ont remporté 5-0 le sixième match décisif, joué sur leur terrain. Ils affronteront en finale du championnat nord-américain les Atlanta Braves ou les Los Angeles Dodgers.

Barty renonce au Masters et met fin à sa saison Ashleigh Barty est forfait pour le Masters Image: KEYSTONE/AP/Darron Cummings Le Masters WTA de Guadalajara (10-17 novembre) se disputera sans la meilleure joueuse du monde. Ashleigh Barty (WTA 1) a en effet annoncé samedi qu'elle mettait un terme à sa saison. "C'était une décision difficile, mais je dois donner la priorité à mon corps et à ma récupération après cette saison 2021 et me concentrer pour avoir la pré-saison la plus forte pour l'été australien", a expliqué dans un communiqué Ashleigh Barty. "Avec les défis permanents que représentent le retour dans le Queensland et les exigences de quarantaine, je ne suis pas prête à compromettre ma préparation pour le mois de janvier", poursuit l'Australienne de 25 ans, qui avait atteint les demi-finales de l'Open d'Australie en 2020. Ashleigh Barty est rentrée en Australie juste après l'US Open, dans lequel elle a été éliminée dès le 3e tour. Elle a cueilli cinq titres en 2021, le dernier en date à Cincinnati où elle avait dominé Jil Teichmann en finale. Elle est surtout devenue en juillet la première Australienne à triompher à Wimbledon depuis 1980. Muguruza et Swiatek OK Le forfait d'Ashleigh Barty pour le Masters permet par ailleurs à Garbiñe Muguruza et à Iga Swiatek de valider leur ticket. L'Espagnole et la Polonaise rejoignent Aryna Sabalenka, Barbora Krejcikova, Karolina Pliskova et Maria Sakkari parmi les qualifiées. La dernière place reviendra à Paula Badosa, Ons Jabeur ou Anett Kontaveit.

Chris Paul atteint les 20'000 points Image: KEYSTONE/AP/Marcio Jose Sanchez Chris Paul a écrit une page d'histoire de la NBA vendredi. Le meneur de Phoenix est devenu le premier joueur à dépasser les 20'000 points et les 10'000 passes décisives en carrière. Finaliste des play-off cet été avec les Suns, Chris Paul (36 ans) s'est fait l'auteur de 23 points et 14 assists vendredi lors d'un match remporté 115-105 sur le parquet d'une équipe des Los Angeles Lakers battue pour la deuxième fois en deux matches cette saison. Il a atteint les 20'000 points lors du deuxième quart-temps. Désigné en début de semaine parmi les 75 meilleurs joueurs de NBA de tous les temps, Chris Paul est le cinquième meilleur passeur de l'histoire et le 47e joueur à inscrire 20'000 points ou plus. Seuls Oscar Robertson - qui s'est arrêté à 9887 assists - et John Stockton - qui en est resté à 19'711 points - se sont approchés du doublé 20'000 points/10'000 assists en carrière.

4e succès en 4 matches pour Meier et les Sharks Logan Couture a inscrit 2 buts pour les Sharks vendredi Image: KEYSTONE/AP/Evan Buhler Privé de play-off la saison dernière, San José effectue un début d'exercice 2021/22 tonitruant en NHL. Les Sharks ont dominé les Maple Leafs 5-3 vendredi à Toronto pour cueillir leur quatrième succès en autant de sorties. Et Timo Meier n'est pas étranger à cet excellent départ. Auteur d'un but - le 2-1 à la 24e - et crédité d'une mention d'assistance sur le 4-2 signé Jonathan Dahlen à la 41e, l'attaquant appenzellois des Sharks affiche déjà 7 points (2 buts, 5 assists) à son compteur personnel dans ce championnat. Timo Meier, qui a terminé cette partie avec un bilan de +3, partage le statut de meilleur pointeur des Sharks avec son compère de ligne Logan Couture. L'ancien pigiste de Genève-Servette a réussi 2 buts et 1 assist vendredi pour être désigné première étoile de cette rencontre, devant l'Appenzellois.

Fin de série pour Fribourg-Gottéron Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Fribourg-Gottéron n'a pas évité la peau de banane vendredi soir en National League. Victorieuse de ses dix derniers matches, la troupe de Christian Dubé s'est inclinée 5-4 sur la glace des Rapperswil-Jona Lakers. Genève-Servette a pour sa part été battu 3-0 à Davos dans le même temps. Invaincu depuis le 21 septembre et une défaite subie face au LHC, Gottéron semblait pourtant en mesure de poursuivre sa fabuleuse série. Les Dragons, avec Connor Hughes devant leur filet, menaient ainsi 4-3 à l'issue du deuxième tiers-temps, grâce notamment aux 8e et 9e réussites de la saison de Chris DiDomenico. Mais Rapperswil-Jona n'a rien lâché et a renversé la vapeur dans les dix dernières minutes de jeu. Auteur lui aussi d'un doublé, Sandro Zangger a inscrit le 4-4 à la 53e, Yannick-Lennart Albrecht marquant le but de la victoire à 3'34'' de la fin du temps réglementaire. Gottéron a sorti son gardien à 1'12'' de la fin, en vain. Six à la suite pour Davos Genève-Servette n'a rien ramené non plus de son déplacement des Grisons, si ce n'est des regrets dus à son manque d'efficacité. Privés de Valtteri Fillpula, malade et remplacé dans l'alignement par le "revenant" Marc-Antoine Pouliot qui a voyagé vendredi seulement, les Aigles ont cédé sur trois contres davosiens. Des réussites signées Jung (10e), Bromé (25e) et Stransky (36e) ont permis aux hommes du coach Christian Wohlwend de faire rapidement la différence et de s'envoler vers une sixième victoire consécutive. Pour Genève-Servette, cette défaite est la septième subie dans les huit derniers matches de National League... Un triplé pour Bachofner Au repos forcé mardi en raison de plusieurs cas de Covid-19 dans son effectif, Zoug n'a pas manqué son retour aux affaires. Le champion de Suisse en titre a dominé Berne 5-2 grâce à un triplé de Jérôme Bachofner pour décrocher une quatrième victoire dans ses cinq derniers matches de championnat. Cinquième du classement, le club de Suisse centrale reste à une longueur des Zurich Lions (4es) qui sont pour leur part allés s'imposer 2-0 à Ambri-Piotta. Le dernier match de la soirée a vu Langnau s'imposer 6-5 après prolongation face à Lugano, qui a arraché un point grâce à deux buts signés Libor Hudacek à la 60e.

Sarah Hoefflin 2e à Coire Image: KEYSTONE/FR171662 AP/TYLER TATE Cette saison olympique a démarré de manière quasi idéale pour Sarah Hoefflin. La Genevoise a pris la 2e place de la manche de Coupe du monde de Big Air de Coire, derrière la Française Tess Ledeux. La championne olympique 2018 de slopestyle a été créditée de 93,25 points pour son deuxième passage en finale, contre 95,25 pour la championne du monde 2019 de Big Air. Deuxième Suissesse engagée vendredi soir, Giulia Tanno a terminé 4e avec 88 points. Seul Helvète en lice dans une finale masculine marquée par des chutes à répétition, Kim Gubser n'a pu éviter le 10e et dernier rang. L'Autrichien Matej Svancer a triomphé en obtenant 99,00 pour son deuxième "run" quasi parfait. Les finalistes n'ont pu effectuer que deux passages vendredi soir, contre trois en temps normal. Mais le fort vent a contraint les organisateurs à repousser les finales de près de deux heures et à en modifier la formule.

Imhof 4e de la poursuite individuelle Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Claudio Imhof n'a pas signé d'exploit vendredi soir aux Mondiaux sur piste de Roubaix. Le Thurgovien a logiquement subi la loi de la star italienne Filippo Ganna dans le match pour la médaille de bronze du tournoi de poursuite individuelle. Le vice-champion d'Europe 2021, qui s'était qualifié pour cette petite finale en établissant un nouveau record de Suisse dans l'après-midi (4'07''609), n'a pas à rougir de cet échec synonyme de 4e place. Il s'est heurté à bien plus fort que lui vendredi soir. Même au sommet de son art, Claudio Imhof n'aurait sans doute rien pu faire pour contrer un Filippo Ganna revanchard. Privé de finale pour plus d'une demi-seconde, le quadruple champion du monde de la spécialité a rattrapé le Thurgovien après moins de 3 km! Lambie en or Claudio Imhof (31 ans) en reste donc à une médaille mondiale, celle de bronze conquise en 2016 dans l'épreuve du scratch. Mais, en menant aussi le "quatre" helvétique à la 5e place de ces Mondiaux et à la 3e des récents Européens de Granges, il est parvenu à effacer la déception de sa non-sélection pour les JO de Tokyo. Battu par Filippo Ganna en finale des Mondiaux 2020 à Berlin, Ashton Lambie a décroché pour sa part le premier grand titre de sa carrière. L'Américain de 30 ans, premier homme à être passé sous les 4' (3'59''930 cet été à Aguascalientes), a réalisé 4'05''060 en finale pour dominer l'Italien Jonathan Milan. Thiébaud 6e de la course aux points Membre de l'équipe de poursuite, Valère Thiébaud a par ailleurs terminé à une belle 6e place dans la course aux points, remportée par l'impressionnant Français Benjamin Thomas. Le Neuchâtelois, qui a récolté 16 points, n'a toutefois jamais semblé en mesure de monter sur le podium.