Large victoire de Bâle contre Servette +++ Triste première pour Petkovic

Le FC Zurich, lui aussi, aligne les succès et partage la tête du classement avec son éternel rival bâlois. Il s'est imposé 3-1 à Lucerne après avoir été mené dès la 5e après une belle réussite d'Ugrinic. Les hommes du nouvel entraîneur André Breitenreiter ont renversé la situation grâce à Kryeziu (35e), Kramer (44e) et Marchesano (75e), sur un magnifique coup franc.

Bâle a gagné tous ses matches depuis le début de l'exercice, soit trois en championnat et autant sur la scène européenne. Patrick Rahmen et ses hommes semblent bien armés pour réussir une belle saison.

Sur leur pelouse, les Girondins se sont inclinés 2-0 devant Clermont. Le néo-promu a signé un succès qui ne souffre aucune discussion même s'il ne s'est dessiné qu'en fin de match avec les réussites de Mohamed Bayo à la 82e et de Jodel Dessou à la 93e. Sans les arrêts du gardien Benoît Costil, Clermont aurait, en effet, forcé la décision beaucoup plus tôt.

Le journal L'Equipe évoque dimanche une arrivée à Paris de l'Argentin dans la soirée et parle d'un "contrat record" de trois années, "assorties d'un salaire net annuel de 40 millions d'euros". Messi pourrait signer pour deux saisons, plus une en option.

Champions du monde à trois reprises (2005, 2009, 2015), les Serbes conservent ainsi le titre obtenu en 2016 aux Jeux de Rio. Il s'agit de leur cinquième podium olympique consécutif en waterpolo masculin après l'argent de 2004 - obtenu sous la même bannière que le Monténégro - et les médailles de bronze conquises en 2008 et en 2012.

Tout n'est évidemment pas encore parfait. "Nous devons travailler sur les détails. La préparation peut encore s'améliorer, et nous pouvons aussi mieux faire en ce qui concerne la professionnalisation dans certains sports. Il y a également moyen de faire mieux dans la synergie entre les fédérations nationales, et nous devons investir dans les innovations", estime-t-il.

"C'est historique, c'est inimaginable d'avoir placé deux femmes en finale du 100 m en athlétisme (réd: Ajla Del Ponte 5e et Mujinga Kambundji 6e). Et nous étions aussi proches d'obtenir une médaille sur 4x100 m", où la Tessinoise et la Bernoise ont terminé au 4e rang en compagnie de Riccarda Dietsche et de Salomé Kora, lâche-t-il.

Ralph Stöckli ne boude néanmoins pas son plaisir après que la Suisse a réalisé sa récolte la plus prolifique depuis les Jeux d'Helsinki en 1952 (14). Il se dit ainsi particulièrement impressionné par les performances réalisées en athlétisme et en natation, les deux sports universels par excellence du programme olympique.

Samedi, Elena Quirici a échoué d'un souffle dans la course aux demi-finales pour se classer cinquième. On rappellera que le karaté figurait pour la première et... la dernière fois au programme olympique. "L'esprit combatif qu'Elena a montré sur son chemin vers les Jeux Olympiques et sa performance pleine de courage lors du tournoi olympique m'ont fasciné. Elle est donc un modèle pour de nombreuses athlètes féminines de notre pays et mérite le rôle de porte-drapeau", explique Ralph Stöckli, le Chef de Mission de Swiiss Olympic.

Vendredi, son épouse Laura Trott-Kenny avait pris la médaille d'or de la Madison, associée à Katie Archibald. Elle compte pour sa part cinq médailles d'or olympiques à son palmarès, après ses doublés sur l'omnium et en poursuite par équipe, à Londres 2012 et Rio 2016.

Kenny a conservé son titre acquis à Rio en 2016 en devançant le Malaisien Mohd Azizulhasni Awang et le Néerlandais Harrie Lavreysen, champion du monde en titre. Double champion olympique de vitesse individuelle (Londres 2012 et Rio 2016), il a également été sacré à trois reprises en vitesse par équipe (2008, 2012, 2016).

Sue Bird et Diana Taurasi dans l'histoire

Image: KEYSTONE/AP/Charlie Neibergall

Portées par leurs intérieures impériales Britney Griner et A'ja Wilson, les Etats-Unis ont cueilli l'or pour une 7e fois de rang. Les Américaines ont battu le Japon 90-75 en finale des Jeux de Tokyo.

Cette médaille d'or est la neuvième remportée par "Team USA" en onze participations aux JO. Et la cinquième, à titre personnel, pour Sue Bird et Diana Taurasi. Respectivement âgées de 40 et 39 ans, ces deux immenses championnes appartiennent désormais au club fermé des sportifs à avoir remporté au moins un titre olympique sur cinq éditions différentes, aux côtés du rameur britannique Steve Redgrave, de la kayakiste allemande Birgit Fischer, des escrimeurs hongrois Pal Kovacs, Aladar Gerevich et italienne Valentina Vezzali, et des cavaliers allemands Reiner Klimke et Isabell Werth (qui en compte même 6).

S'appuyant sur une défense agressive (8 contres, 5 interceptions en première période), "Team USA" a vite pris ses distances (18-5) après six minutes de jeu. Le second quart-temps fut ensuite celui de l'ultra-domination à l'intérieur de Brittney Griner (18 points à la pause, 30 au final), injouable par sa taille et sa puissance, qui a porté l'avance de son équipe à 14 points, certes réduite à 11 à la mi-temps (50-39), par des paniers de la talentueuse capitaine japonaise Maki Takada (17 points).

Au retour des vestiaires, le rouleau-compresseur américain a continué d'avancer sur le parquet de la Super Arena. L'ailière A'ja Wilson (19 points, 7 rebonds, 5 contres) a pris le relais de Griner près du cercle, bien aidée par Breanna Stewart (14 points, 14 rebonds) et elles ont viré en tête 75-56 à l'entame du dernier quart-temps.