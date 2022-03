Lausanne gagnant de la soirée +++ L'Inter a retrouvé le succès

Minnesota perd malgré Kevin Fiala Image: KEYSTONE/AP/Jeffrey T. Barnes Malgré un Kevin Fiala toujours aussi percutant, Minnesota tire la langue. Battu 5-4 à Buffalo, le Wild accuse une panne de résultats: deux victoires sur ses sept derniers matches. Face à une équipe qui manquera les séries finales pour la... onzième année consécutive, Kevin Fiala a inscrit un 16e but et a délivré un 30e assist dans une saison qui s'annonce comme la plus belle de sa carrière. Auteur de 4 buts et de 7 passes décisives lors des sept derniers matches, le Saint-Gallois livre des performances qui s'inscrivent à contre-courant de celles de son équipe. Malgré cette mauvaise passe, le Wild demeure toutefois du bon côté de la barre. Nico Hischier a partagé l'infortune de Kevin Fiala. Le Valaisan a marqué, mais il n'a pas pu empêcher la défaite 3-1 de New Jersey au Madison Square Garden face aux Rangers. Les Devils ont eu la malchance de tomber sur un gardien, Igor Shesterkin, en état de grâce. Nico Hischier a été le seul capable de battre le Russe pour son 16e but de la saison. La soirée, en revanche, a souri à Nino Niederreiter. Le Grison a délivré un assist pour son trentième point de la saison lors du succès 3-2 en prolongation de Carolina face à Pittsburgh. El Nino a obtenu la troisième étoile, les deux premières revenant aux buteurs des Hurricanes Jordan Staal et Andrei Svechnikov.

Les Hawks et Clint Capela enchaînent à Washington Image: KEYSTONE/EPA/MICHAEL REYNOLDS Au lendemain de son succès devant Chicago, Atlanta a su enchaîner. A Washington, les Hawks ont fait un pas de plus vers les séries finales à la faveur de leur succès 117-114. Avec 31 victoires contre 32 défaites, Atlanta s'est hissé à la neuvième place de la Conférence Est pour laisser son adversaire du jour, onzième, à 2,5 matches derrière lui. Une dixième place est synonyme de présence dans les play-in qui réunira du 12 au 15 avril les équipes classées entre les septième et dixième places. Dans une rencontre toujours dominée par Atlanta mais qui a vu Kyle Kuzma rater à mi-terrain le tir de l'égalisation au buzzer, Clint Capela a livré la marchandise. Comme la veille, le Genevois a signé un double double avec ses 12 points et ses 12 rebonds. Auteurs respectivement de 26 et de 25 points, De'Andre Hunter et Trae Young ont formé le duo gagnant des Hawks. L'une des autres clés dans ce match fut le nombre de balles perdues: seulement quatre pour Atlanta contre quatorze pour les Wizards.

Le bronze en descente pour Théo Gmür Image: KEYSTONE/EPA/ENNIO LEANZA Théo Gmür a cueilli une première médaille pour le camp suisse aux Paralympics de Pékin. Le Valaisan a remporté le bronze en descente. Triplé médaillé d'or il y a quatre ans à Pyeongchang, Théo Gmür n'a été devancé sur le tracé de Yanquing que par le Français Arthur Bauchet et par l'Autrichien Markus Salcher. Il a accusé respectivement un retard de 1''25 et de 0''92 sur ses deux rivaux. Deuxième Suisse en lice, le Neuchâtelois Robin Cuche a pris la onzième place.

Lautaro Martinez offre à l'Inter la tête provisoire Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni L'Inter a retrouvé le succès, son finisseur Lautaro Martinez et même la tête provisoire du championnat d'Italie avec son succès 5-0 contre la lanterne rouge, la Salernitana, vendredi à San Siro. Grâce à un triplé de l'attaquant argentin, de retour en pleine forme à quatre jours du huitième de finale retour de Ligue des champions contre Liverpool, les Nerazzurro comptent un point de plus que Naples et Milan en attendant le choc entre les deux ex-coleaders dimanche en Campanie (20h45). Face à la Salernitana de Franck Ribéry, absent après un léger accident de la circulation cette semaine, les hommes de Simone Inzaghi ont tourné la page d'un mois de février à oublier, sans aucun succès en quatre matches de Serie A et surtout ponctué d'une défaite 2-0 en huitième de finale aller de C1 qu'ils devront renverser à Anfield mardi. Lautaro Martinez a fait trembler les filets pour la première fois depuis 13 rencontres toutes compétitions confondues et le match aller de Serie A contre... la Salernitana le 17 décembre.

Lausanne gagnant de la soirée, Genève-Servette battu Le Canadien Daniel Winnik peut inscrire le 2-2 en battant le portier ajoulot Tim Wolf. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Vainqueur 3-2 à Bienne, Lausanne a fait la bonne opération de la soirée en National League. Les Vaudois repassent à la 7e place après les deux points égarés par Genève-Servette à Ajoie (3-4 ap). Dans la course à la sixième place, Lausanne a fait carton plein alors que Davos était battu largement à Zoug et que Genève-Servette a laissé beaucoup de plumes en Ajoie. Au lendemain de leur festival offensif contre Lugano (8-4), les hommes de John Fust ont connu plus de difficulté face à une équipe au repos la veille. Le premier but en National League de Noah Delémont avait permis au HC Bienne d'ouvrir le score. Une déviation de Sekac a remis les pendules à l'heure. Le nouveau venu, Andy Miele s'est illustré en infériorité numérique pour surprendre la défense seelandaise (38e). Lööv a permis à Bienne de revenir à la hauteur du LHC (52e) mais à 16'' du terme du temps réglementaire une triangulation Sekac - Fuchs - Riat a permis à ce dernier d'inscrire un but d'une valeur peut-être inestimable. On le saura dans quelques jours. Asselin le bourreau Certes, les Genevois ont largement dominé sur la glace de Porrentruy, mais leurs actions ont longtemps manqué de percussion. De surcroît, les joueurs de l'entraîneur Jan Cadieux se sont fait surprendre à deux reprises en rupture au premier tiers-temps par Lars Frei (6e) et Philipp-Michael Devos (14e). Entre-temps, Roger Karrer avait égalisé (9e) d'un superbe tir du poignet. Il a fallu une action en contre du duo Winnik-Vermin pour que le Canadien égalise (37e) avant que le même Vermin ne fasse basculer une première fois la rencontre au terme d'un solo (58e) où il a mystifié Hauert avant de battre Tim Wolf, excellent tout au long de la partie. Le futur attaquant du CP Berne fut moins heureux d'écoper quelques secondes plus tard d'une pénalité, qui a permis au Canadien Guillaume Asselin d'arracher l'égalisation à 6 contre 4 à 26'' de la fin du temps réglementaire. Le pire est arrivé en prolongation avec une pénalité pour surnombre. Un cadeau inespéré pour Asselin qui a fait exploser de joie la patinoire jurassienne à la 62e minute. Davos n'avait pas la tâche facile en se rendant à Zoug. Les Grisons ont été crucifiés par la jeune vague dans les rangs des champions. Luca De Nisco (26e) et Dario Allenspach (29e) ont donné un avantage de quatre buts aux coéquipiers de Leonardo Genoni avant la mi-match. A noter un triplé pour l'international Fabrice Herzog qui a salé le score (7-2). Classement: 1. Zoug 2,09/47/98 (174-111). 2. Fribourg-Gottéron 2,09/45/94 (156-111). 3. Rapperswil-Jona Lakers 1,85/46/85 (147-117). 4. Zurich Lions 1,81/47/85 (152-122). 5. Bienne 1,76/46/81 (143-117). 6. Davos 1,64/47/77 (133-120). 7. Lausanne 1,61/46/74 (140-139). 8. Genève-Servette 1,55/47/73 (128-124). 9. Lugano 1,47/47/69 (144-141). 10. Berne 1,28/46/59 (125-130). 11. Ambri-Piotta 1,07/46/49 (111-138). 12. Langnau Tigers 0,76/46/35 (123-183). 13. Ajoie 0,52/46/24 (85-208).

Henri Laaksonen remet la Suisse sur les bons rails Henri Laaksonen a su attendre son heure. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Henri Laaksonen n'a pas failli. Le Schaffousois a remis la Suisse à la hauteur du Liban à Bienne dans une rencontre de Coupe Davis dont elle demeure la grandissime favorite. Après la défaite surprenante 6-3 6-3 de Dominic Stricker devant Benjamin Hassan (ATP 325) lors du premier simple, Henri Laaksonen s'est imposé 5-7 6-3 6-3 devant Hady Habib (ATP 424). Le double, qui lancera la journée de samedi, devrait logiquement permettre à la Suisse de prendre les commandes de la rencontre. Henri Laaksonen a eu le mérite d'évacuer très vite sa frustration après la perte du premier set. Face à un joueur au bagage bien limité derrière une première balle de service il est vrai fort percutante, le Schaffhousois a su sagement attendre son heure. Elle est venue dans le huitième jeu du troisième set avec le break qui lui a permis de rafler la mise-

Longue pause pour Lino Martschini Image: KEYSTONE/Postfinance Zoug devra renoncer aux services d'un pilier pour une longue période. Lino Martschini a subi ce vendredi une opération et sera absent plusieurs semaines. Le club champion en titre n'a pas donné de détails sur la nature de la blessure. Avec 29 points en 36 matches, Martschini est le meilleur compteur suisse dans les rangs zougois dans ce championnat. Il se retrouve à égalité avec le Suédois Carl Klingberg comme meilleur buteur avec 14 buts.

Lendl s'occupe à nouveau de Murray Andy Murray et Ivan Lendl vont retravailler ensemble Image: KEYSTONE/AP/KIRSTY WIGGLESWORTH L'ancien no 1 mondial Andy Murray reprend Ivan Lendl comme coach. 4 ans et demi après leur séparation, Lendl et l'Écossais de 34 ans veulent retravailler ensemble, a annoncé le manager de Murray. Après le tournoi de Miami, qui se termine début avril, Lendl et Murray prévoient donc un bloc d'entraînement de plusieurs semaines aux Etats-Unis. Murray, actuellement 84e au classement après une longue pause due à une blessure, a connu ses plus grands succès sous la houlette de l'ancien grand champion. Le Tchèque d'origine, aujourd'hui Américain, a conduit le Britannique à des succès tels que l'or olympique en 2012 et 2016 ou des victoires à l'US Open et à Wimbledon.

Descente de Kvitfjell: Hintermann gagne, Feuz en rouge Image: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti Superbe Niels Hintermann! Le Zurichois a remporté sa première descente lors de la première épreuve de Kvitfjell en devançant Matthias Mayer de 0''12 et Beat Feuz de 0''19. Et voilà Niels Hintermann. De plus en plus à l'aise cet hiver, le skieur de Bülach est parvenu à damer le pion aux cadors pour signer son troisième podium cette saison. Victorieux du combiné de Wengen en 2017 dans des conditions très particulières, le Zurichois a mis du temps à se construire. Le médaillé de bronze des Mondiaux juniors en 2015 en descente a fait tout juste. Sur cette piste olympique technique, Hintermann a manoeuvré à la perfection. Excellent aux entraînements, le Zurichois de 26 ans a confirmé en course. Et même s'il a été très bon sur le bas, c'est sans doute sur le haut de la piste qu'Hintermann a construit son succès. La bonne opération pour Feuz Il y avait une autre histoire en Norvège et c'est bien entendu la bagarre pour le globe qui fait rage. Et Beat Feuz a réussi une belle opération en récupérant le dossard rouge de leader de la discipline. Il doit d'ailleurs cet honneur à un centième. C'est grâce à cette poussière de temps que le Bernois a pu devancer Aleksander Aamodt Kilde (4e) et reprendre vingt points au compagnon de Mikaela Shiffrin. Ce centième correspond à dix points qui lui permettent de passer devant "AAK". Troisième de cette course qui remplaçait celle de Beaver Creek, le champion olympique a encore une fois joué placé en finissant à 0''19 de son compatriote. Le classement de la descente se résume désormais à une lutte à trois avec encore deux courses à disputer. Feuz compte 497 points, Kilde 495 et Mayer 482. Quatrième larron pour cette course au globe, Marco Odermatt a cette fois cédé du terrain. Pas hyper à l'aise lors des essais chronométrés, le Nidwaldien a concédé près d'une seconde à son coéquipier pour terminer 11e et dire sans doute au revoir à ses ambitions. Mais le champion olympique de géant sait que ce n'est pas là qu'il doit faire la différence et qu'il doit plutôt gérer son avance par rapport à Kilde. A noter encore la 13e place de Stefan Rogentin à 1''02. Le Grison est encore en course pour participer aux finales de Méribel/Courchevel.

Une deuxième étoile pour Kevin Fiala Image: KEYSTONE/AP/Matt Slocum "Muet" mardi soir à Calgary, Kevin Fiala a retrouvé ses bonnes habitudes à Philadelphie. Le Saint-Gallois s'est montré décisif lors du succès 5-4 de Minnesota. Kevin Fiala a délivré deux assists et a été crédité d'un bilan de +3 pour obtenir la deuxième étoile. Auteur désormais de 46 points - 17 buts/29 assists -, l'ailier a, ainsi, réalisé un travail formidable dans les bandes pour offrir à Matt Boldy le 4-4 à la 53e. 25'' après cette réussite, le Wild a pu prendre l'avantage grâce à Jonas Brodin pour renouer avec le succès après une série noire de quatre défaites. Janis Moser et Philipp Kurashev ont également comptabilité un assist jeudi soir. Janis Moser a réussi son dixième point de la saison lors de la victoire 2-1 d'Arizona sur Colorado, la... meilleure équipe de la Ligue. Quant à Philipp Kurashev, victorieux 4-3 en prolongation d'Edmonton avec Chicago, il a marqué son quinzième point.

Un succès sans prix pour Atlanta Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Dixième de la Conférence Est, Atlanta a cueilli un succès sans prix sur son parquet. Les Hawks se sont imposés 130-124 devant Chicago pour lancer parfaitement le sprint final vers les play-off. Auteur de 39 points, Trae Young a été, une fois encore, le grand artisan du succès des Hawks. Le meneur a notamment réussi deux paniers à 3 points dans le money time qui ont scellé l'issue de cette rencontre. Clint Capela a également tenu un rôle déterminant pour permettre à ses couleurs de remporter un trentième succès. Le Geneois a inscrit 12 points et a capté 11 rebonds pour un différentiel de +19. Il a, surtout, réussi un sans-faute en attaque avec un 5 sur 5 au tir et un 2 sur 2 au lancer franc.

Précieux succès du LHC La joie des joueurs du LHC, qui ont battu Lugano 8-4 jeudi Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Lausanne a cueilli jeudi un succès qui pourrait s'avérer crucial dans la lutte pour la 6e place, la dernière directement qualificative pour les play-off en National League. La troupe de John Fust s'est imposée 8-4 devant son poursuivant Lugano. Huitième du classement, le LHC affiche une moyenne de 1,578 point par match au terme de cette soirée, contre 1,674 pour le 6e Davos et 1,587 pour le 7e Genève-Servette. La formation vaudoise doit disputer quatre de ses six derniers matches loin de ses bases, dont un aux Vernets lors de l'avant-dernière journée le 12 mars. Lausanne, qui a aligné sa nouvelle recrue américaine Andy Miele, a pourtant concédé l'ouverture du score à la 9e minute face à Lugano. Un doublé de Martin Gernat (14e et 20e) et une réussite de Joël Genazzi, signée 27'' seulement après l'entame du tiers médian, ont permis au LHC de renverser totalement la vapeur. Lugano a d'ailleurs également manqué son entame de troisième tiers. Andrea Glauser inscrivant le 4-2 après 40'31'' puis le 5-2 en supériorité numérique 53'' plus tard. Coach de Lugano, Chris McSorley a causé la perte de son équipe en perdant le "coach challenge" demandé sur le quatrième but vaudois. Stephan touché à un genou Si la soirée fut belle pour Martin Gernat, auteur d'un triplé, et pour Andrea Glauser, auteur d'un quadruplé, elle le fut en revanche moins pour leur portier Tobias Stephan. Touché à un genou, l'ancien international a cédé sa place à Luca Boltshauser devant le filet lausannois à la 37e, alors que son équipe menait 3-2.

Chalov offre un point à Bâle face à St-Gall Image: KEYSTONE/PATRICK STRAUB Le FC Bâle a évité de peu un nouveau camouflet jeudi en Super League. Les Rhénans ont sauvé de justesse un point face à St-Gall (2-2) lors de la 24e journée, à l'issue de laquelle ils accusent 15 longueurs de retard sur le FC Zurich. Battu 4-2 par le leader zurichois dimanche pour les débuts de son nouveau coach Guillermo Abascal, le FCB s'est en effet retrouvé mené 2-0 dès la 22e. Jérémy Guillemenot et Kwadwo Duah avaient assommé les Rhénans en inscrivant deux buts en l'espace de deux minutes. St-Gall, qui restait sur trois succès consécutifs en championnat, n'a cependant pas tenu le choc en deuxième mi-temps. Nouvelle recrue bâloise, l'attaquant russe Fedor Chalov a signé un doublé (56e et 83e) pour remettre son équipe sur les rails. Le deuxième match de la soirée a vu Lugano s'imposer 2-1 sur la pelouse de Grasshopper grâce à un doublé de son attaquant slovène Zan Celar (17e et 71e). Quatrièmes du classement, les Tessinois reviennent ainsi à deux points de Bâle et à quatre longueurs d'YB.

La fédération russe va saisir le TAS pour être réintégrée Image: KEYSTONE/EPA/STEFFEN SCHMIDT La fédération russe va faire appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) de Lausanne de son exclusion du Mondial 2022 et de toutes les compétitions internationales. La Russie devait affronter la Pologne le 24 mars en demi-finales des barrages qualificatifs pour le Mondial. Mais le 28 février, la FIFA et l'UEFA l'ont exclue de toutes ses compétitions, en réaction à l'invasion de l'Ukraine.