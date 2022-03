Le Ballon d'or change son règlement ++ Fähndrich 5e

Michelle Gisin avec une chance de monter sur le podium Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Michelle Gisin, quatrième, s'est montrée la meilleure Suissesse lors de la 1re manche du géant Coupe du monde à Are en Suède. La Slovaque Petra Vlhova mène les débats. Gisin, cinquième du géant à Lenzerheide dimanche dernier, a concédé près de six dixièmes de seconde à Vlhova. L'Obwaldienne est à trois dixièmes de sa deuxième place sur le podium cet hiver dans la discipline. En décembre, elle s'était classée troisième d'une des deux courses de Courchevel. Wendy Holdener se retrouve rejetée à la 13e place avec un débours de 2,2 secondes. Simone Wild s'est montrée plus lente d'une demi-seconde que la Schwytzoise. Pour Andrea Ellenberger, le retard est de 3 secondes sur le meilleur temps. Aussi bien la Zurichoise que la Nidwaldienne peuvent encore assurer leur place pour les finales de la semaine prochaine à Méribel. La Valaisanne Camille Rast a connu l'élimination. Vlhova précède l'Italienne Marta Bassino, qui avait remporté le classement de la discipline l'hiver dernier, de trois centièmes. La Suédoise Sara Hector pointe au 3e rang à 29 centièmes.

Nadine Fähndrich 5e pour le dernier sprint de la saison Image: KEYSTONE/AP/Aaron Favila Nadine Fähndrich s'est classée 5e, le rang qui était déjà le sien aux JO de Pékin, du sprint de Coupe du monde à Falun (SWE). Il lui a manqué 1 seconde pour décrocher un 6e podium en carrière. Sortie 15e du prologue de cette épreuve disputée en classique, la Lucernoise est montée en puissance. En quarts de finale, elle a arraché sa qualification grâce à une magnifique dernière ligne droite. A l'issue des demies, elle a été repêchée comme lucky-loser pour la finale. A cet ultime stade, elle n'a pas pu se mêler à la lutte en tête. Soutenue par un nombreux et chaleureux public, la locale et championne olympique Jonna Sundling s'est envolée pour s'imposer avec 8'' d'avance sur la Slovène Annamarija Lumpic. La Suédoise Maja Dahlqvist est arrivée 3e et remporte le petit globe de la discipline. Les Russes, interdits de départ en guise de représailles pour la guerre en Ukraine, étaient absentes mais Natalia Nepryaeva était déjà assurée de remporter le général de la Coupe du monde. Cette étape de Falun constitue en effet la dernière station de la Coupe du monde 2021-22, les finales prévues initialement en Russie ayant été annulées. Assuré du gros globe de cristal chez les messieurs, le quintuple champion olympique norvégien Johannes Klaebo n'était pas présent. Cela a permis au Français Richard Jouve, vainqueur de ce sprint, de lui souffler in extremis, pour 5 points, le petit globe de la discipline. Il s'est imposé devant le Finlandais Joni Maki et un autre Français, Lucas Chanavat. Seul Suisse qualifié après le prologue, l'Obwaldien Janik Riebli a été éliminé en quarts de finale.

Le Ballon d'Or se réforme et s'aligne sur la saison sportive Image: KEYSTONE/AP/CHRISTOPHE ENA Le Ballon d'Or, prestigieux trophée de meilleur joueur et meilleure joueuse attribué par France Football, portera dès 2021-2022 sur la saison sportive, et non plus sur l'année civile. C'est une des principales réformes destinées à le rendre "plus lisible", a annoncé le magazine vendredi. Remis en fin d'année calendaire depuis sa création en 1956, le trophée s'alignera désormais sur la saison de football, courant d'août à juillet, et comportera un jury resserré, une présélection affinée et des critères d'attribution plus clairs, selon le nouveau règlement dévoilé par France Football dans son édition à paraître samedi. "C'est l'opportunité de donner un nouvel élan. Avant, on jugeait sur deux demi-saisons. Ce sera plus lisible", a déclaré Pascal Ferré, rédacteur en chef de France Football, lors d'une présentation vendredi à Boulogne-Billancourt. La prochaine remise du trophée aura lieu en septembre ou octobre 2022 et portera sur la saison commencée un an plus tôt, tenant compte notamment de la Ligue des champions masculine (finale le 28 mai) et de l'Euro féminin (6-31 juillet). Cette réforme intervient alors que le calendrier sera bouleversé la saison prochaine avec l'organisation du Mondial 2022 au Qatar en novembre-décembre et non pendant l'été, une compétition dont les meilleurs joueurs seront donc récompensés lors du Ballon d'Or 2023. Drogba dans le comité France Football a aussi effectué d'autres modifications notables, comme l'intégration de l'ancienne star Didier Drogba dans le comité chargé de présélectionner les nominés. En outre, le nombre de jurés va être resserré. Toujours composé de journalistes, avec un votant par nation, le jury ne comportera désormais que 100 électeurs pour le Ballon d'Or masculin (contre 170 auparavant), correspondant aux 100 premières nations au classement FIFA, et 50 pour le Ballon d'Or féminin, sur le même mode. Une manière, selon "FF", de garantir "l'expertise" des votants et leur accès aux images des matches. Enfin, les critères d'attribution seront clarifiés: l'aspect collectif et les trophées remportés passeront au second plan, au profit des "performances individuelles" et du "caractère décisif et impressionnant des prétendants". On ne tiendra plus compte de l'ensemble de la carrière du joueur, pour éviter de faire du Ballon d'Or une "chasse gardée". De quoi répondre aux critiques liées à l'attribution du trophée 2021 à Lionel Messi, sacré pour la septième fois, alors que son dauphin, le Polonais Robert Lewandowski, court toujours après cette consécration individuelle.

L'Ukrainienne Kostyuk fustige le silence des joueuses russes Image: KEYSTONE/AP/SIMON BAKER L'Ukrainienne Marta Kostyuk, qualifiée jeudi pour le 2e tour du WTA 1000 d'Indian Wells, a fustigé le manque de soutien et d'empathie des joueuses et joueurs russes, évoquant la guerre dans son pays. "C'est très décevant qu'aucune joueuse russe ne soit venue me voir pour me dire qu'elle était désolée de voir ce que son pays inflige au mien. Il y a plus de civils ukrainiens qui sont morts que de militaires, et parmi eux des enfants... c'est terrible", a déploré la joueuse de 19 ans. "Une joueuse m'a envoyé un texto. Une autre est venue discuter avec moi, mais personne ne m'a apporté son soutien ou demandé comment ça allait. C'est choquant", a-t-elle insisté. "Cela me fait mal" "Il ne s'agit pas de politique, mais d'êtres humains. Ca me fait mal, ça me fait mal quand j'arrive ici sur le site, quand je vois ces joueuses, que je les entends dire que leur problème principal, c'est de ne pas pouvoir transférer leur argent ou ce genre de choses, c'est inacceptable", a-t-elle ajouté. "Je ne sais pas pourquoi les Russes agissent ainsi. Ce qui se produit n'a rien de secret, on sait ce qui se passe, qui agresse l'autre, qui bombarde l'autre. C'est facile à comprendre et on ne peut pas rester neutre", a estimé Kostyuk. Depuis le début du conflit en Ukraine, les prises de position de joueurs russes ont été rares: le no 1 mondial Daniil Medvedev a appelé à la paix tandis qu'Andrey Rublev ou Anastasia Pavlyuchenkova, finaliste de Roland-Garros 2021, ont dit leur opposition à la guerre.

Nadal pour des sanctions durcies en cas de coups de sang Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill Rafael Nadal, qui vise un 4e titre au Masters 1000 d'Indian Wells, a plaidé pour "des sanctions plus dures" contre les joueurs qui auraient des coups de sang, comme Alexander Zverev à Acapulco. "Je suis dans une position difficile. Je suis partagé, parce que j'ai une bonne relation avec +Sasha+, c'est quelqu'un que j'apprécie. Mais il sait qu'il a eu tort et il l'a reconnu très vite. Ce qui est positif. D'un autre côté, si nous ne sommes pas capables de contrôler ce type de comportement sur le court ni de trouver un moyen de le sanctionner d'une manière plus forte, alors nous, joueurs, pouvons avoir en sentiment d'impunité", a dit l'Espagnol en conférence de presse. "Or, comme dans tous les sports, nous devons être des exemples positifs pour les jeunes qui nous regardent. Alors d'un côté, je ne souhaite pas que +Sasha+ soit puni, mais de l'autre, je voudrais voir des sanctions plus dures pour ce genre de comportement, parce que cela protègera le sport, les officiels et toutes les personnes présentes à un match", a-t-il insisté. Mardi, l'ATP a infligé une suspension de huit semaines de toute compétition et une amende de 25'000 dollars, avec sursis, avec une période de probation se terminant le 22 février 2023, soit un an après l'incident survenu, à l'encontre de Zverev. Ce dernier était sorti de ses gonds, à la fin d'un match de double perdu à Acapulco, frappant à trois reprises la chaise de l'arbitre, avant de s'asseoir puis de se relever pour l'insulter et donner un dernier coup de raquette. "Jamais rétabli à 100%" Exclu du tournoi, le médaillé d'or olympique à Tokyo avait "demandé pardon" après son accès de colère "inacceptable". Dans un premier temps, le circuit masculin l'avait sanctionné d'une amende de 40'000 dollars et l'avait privé de ses gains au Mexique (31'570 dollars) ainsi que des points acquis au classement pour les simples et les doubles disputés. Dans le désert californien, Nadal tentera de poursuivre son invincibilité en 2022, qui l'a vu remporter les trois tournois dans lesquels il était engagé, dont l'Open d'Australie pour devenir le plus titré en Grands Chelems (21) devant Novak Djokovic et Roger Federer. Impressionnant Un retour au sommet d'autant plus saisissant que l'Espagnol, remonté à la 4e place mondiale, avait cessé toute compétition pendant plus de quatre mois en fin d'année passée, pour soigner une blessure au pied gauche. "Quand mon pied sera-t-il rétabli à 100 %? Jamais. C'est une blessure qu'on ne peut pas soigner. C'est la vérité. Il y a des jours où ça va, d'autres moins. Il faut le gérer du mieux possible et trouver un moyen de jouer le plus possible sans limite", a-t-il confié. "Dire que mon pied n'est plus une source d'inquiétudes pour moi, ce n'est pas vrai. Je suis inquiet pour mon pied tous les jours. On va voir comment ça va évoluer. Pour l'instant, je ne peux pas être plus heureux. Mais il y aura un moment où il faudra que je fasse un peu plus de soins, peut-être m'arrêter pendant un petit moment et trouver le bon équilibre entre jouer et me reposer", a-t-il conclu.

Une victoire et un point de plus pour Josi et Fiala Kevin Fiala se joue d'Alex Nedeljkovic lors du shootout Image: KEYSTONE/AP/Paul Sancya La fête continue pour Roman Josi et Kevin Fiala, les deux joueurs suisses les plus percutants en ce mois de mars en NHL. Jeudi soir, ils ont tous les deux gagné et comptabilisé un nouveau point. Roman Josi et Nashville se sont imposés 4-1 sur leur glace devant Anaheim. Le capitaine a délivré un 46e assist pour son 61e point. Les Predators ont cueilli un troisième succès de rang pour s'offrir un petit matelas de 4 points sur la barre. Quatrième de la Central Division, Nashville accuse une longueur de retard sur Minneosta. Le Wild a gagné 6-5 au shootout à Detroit. Passeur sur l'ouverture du score de Matt Boldy pour son 52e point de la saison, Kevin Fiala a scellé l'issue de cette rencontre lors de la séance des penalties. Il a transformé sa tentative pour prouver, une fois encore, qu'il marche littéralement sur l'eau depuis des semaines. Le compteur de Timo Meier demeure bloqué à 54 points. L'Appenzellois est resté muet à Los Angeles lors du succès 4-3 dans la prolongation de San Jose. Crédité d'un bilan de -3, Timo Meier n'a comptabilisé que deux points lors de ses sept derniers matches. Bien loin du rythme presque infernal de Roman Josi et de Kevin Fiala. Toujours blessé au bas du corps, Nico Hischier n'a, pour sa part, pas été aligné lors de la défaite 2-1 de New Jersey devant Winnipeg. Son retour est espéré ce samedi lors de la venue d'Anaheim à Newark.

Conference League: Bâle très bien payé à Marseille Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Le FC Bâle a été battu 2-1 à Marseille en 8es de finale aller de Conference League. Les Rhénans n'ont pourtant presque pas eu voix au chapitre au Vélodrome, où le score final a été flatteur pour eux. Le Polonais Milik a inscrit les deux réussites de l'OM. D'abord sur penalty à la 19e, puis en exploitant un ballon repoussé par Lindner après une frappe de Rongier (68e). Le FCB a réduit l'écart de manière inespérée par Esposito (79e), obtenant ainsi un salaire royal qui lui laisse encore certaines perspectives avant le retour jeudi prochain au Parc Saint-Jacques. Les visiteurs ont terriblement souffert durant l'essentiel de la partie, perdant rapidement le ballon et étant inférieur dans les duels et les intentions. L'addition aurait pu, voire dû, être beaucoup plus lourde. Deux poteaux Les Marseillais ont en effet tiré deux fois sur le poteau par Ünder (9e) et Milik (61e), alors que Pelmard et Tavares ont chacun une fois sauvé sur leur ligne. Les Français ont aussi fait preuve de maladresse et galvaudé plusieurs occasions nettes, notamment par Payet (9e) et Guendouzi (54e). Bâle n'a que très rarement pu desserrer l'étreinte. Ndoye a eu une belle occasion en première mi-temps (33e), après une déviation de Chalov, et a vu ensuite une frappe être détournée par Mandanda (45e). Après la pause, rien... jusqu'au but d'Esposito, parti à la limite du hors-jeu sur une ouverture de Burger. Mandanda évite le hold-up Le hold-up aurait même pu être parfait pour les Bâlois sans une intervention salvatrice de Mandanda, qui évitait l'autogoal in extremis après une tête de Rongier en retrait (85e).

Tirreno - Adriatico: coup double pour Tadej Pogacar Tadej Pogacar: la victoire en souriant Image: KEYSTONE/AP/Fabio Ferrari Tadej Pogacar (UAE Emirates) aligne les succès. Le Slovène a remporté la 4e étape de Tirreno - Adriatico à Bellante et s'est ainsi emparé du maillot bleu de leader. C'est déjà la 5e victoire de la saison pour le double vainqueur du Tour de France. Pogacar semble bien parti pour gagner Tirreno pour la deuxième année consécutive. Il possède 9 secondes d'avance sur le Belge Remco Evenepoel, 4e de l'étape à 2 secondes, et 21 sur l'ancien porteur du maillot bleu, l'Italien Filippo Ganna. Une seule attaque Sur une étape escarpée de 202 km, tout s'est joué dans les derniers hectomètres, dans la dernière montée vers Bellante. Pogacar n'a eu besoin que d'une seule attaque, placée à environ 500 mètres de l'arrivée, pour l'emporter avec 2 secondes d'avance sur le Néerlandais Jonas Vingegaard et le Français Victor Lafay Parmi les grands animateurs de l'étape, l'Américain Quinn Simmons, parti à près de 180 km de l'arrivée dans un groupe de 10 coureurs qui a compté jusqu'à six minutes d'avance sur le peloton, a lâché ses compagnons à une quarantaine de kilomètres de la ligne, dans la première montée vers Bellante. Simmons (20 ans) a finalement été repris par le peloton à une grosse dizaine de kilomètres de l'arrivée, avant l'explication finale et la nouvelle victoire d'un Pogacar toujours plus impressionnant.

Mondiaux en salle: une invitation pour Loïc Gasch Image: KEYSTONE/ULF SCHILLER Il y aura finalement onze Suisses en lice aux Mondiaux indoor à Belgrade. Le sauteur Loïc Gasch (US Yverdon) a reçu une invitation de World Athletics. Il participera donc à ses premiers championnats du monde en salle dans une dizaine de jours en Serbie. Recordman de Suisse en plein air avec 2m33, Gasch avait disputé les JO de Tokyo l'été dernier. Cette saison, sa meilleure performance est de 2m25.

5e étape de Paris - Nice: McNulty gagne, Roglic en jaune Primoz Roglic, nouveau leader de Paris - Nice Image: KEYSTONE/AP/Francois Mori L'Américain Brandon McNulty (UAE Emirates) a remporté en solitaire la 5e étape de Paris - Nice. Le maillot jaune est passé sur les épaules du Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma). McNulty (23 ans), qui faisait partie d'une échappée de 10 coureurs qui s'était formée très tôt, est parti tout seul à 38 km du but dans le col de la Mure, dernière difficulté du jour. Il a vite fait le trou et a pu fêter une belle victoire - sa 5e chez les professionnels, au terme des 188,8 km de course à Saint-Sauveur-de-Montagut, en Ardèche. Le Français Franck Bonnamour a pris la 2e place à 1'58 devant un autre Américain, Matteo Jorgenson. Roglic nouveau leader Le Belge Wout van Aert a lui craqué dans ce même col de la Mure. Cela a permis à son coéquipier Roglic d'hériter du maillot jaune, qu'il semble destiné à garder jusqu'au terme de l'épreuve dimanche. Le Slovène compte 39 secondes d'avance sur le Britannique Sean Yates et 41 sur le Français Pierre Latour. Deux coureurs suisses ne sont plus dans la course. Stefan Bissegger n'a pas pris le départ, alors que Tom Bohli a abandonné durant l'étape. Vendredi, la 6e étape sera la plus longue de l'épreuve. Elle reliera Courthézon (Vaucluse) à Aubagne (Bouches-du-Rhône) sur 213,6 kilomètres avec le col de l'Espigoulier à l'entrée des 30 derniers kilomètres.

Sprint à Otepää: belle 8e place pour Benjamin Weger Une bonne performance pour Weger Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Benjamin Weger a réussi sa meilleure course de la saison lors du sprint 10 km Coupe du monde à Otepää. Le Valaisan a pris la 8e place. Il avait fini trois fois 10e cet hiver. Weger (32 ans) n'a pas commis la moindre faute au tir. Cette bonne performance démontre qu'il n'a pas perdu la motivation même s'il mettra fin à sa carrière au terme de la saison. Le Suisse a concédé 32 secondes au vainqueur, le Français Quentin Fillon Maillet. Celui-ci est tout proche d'un premier sacre en Coupe du monde. A quatre épreuves du terme de la saison, Fillon Maillet possède 225 points d'avance au général sur son compatriote Emilien Jacquelin, seulement 32e. Il suffira donc au double champion olympique de terminer au moins 23e de la mass start samedi pour être sacré.

Nouvelles sanctions du Royaume-Uni contre des oligarques russes Image: KEYSTONE/AP/Ian Walton Le gouvernement britannique a annoncé de nouvelles sanctions contre sept oligarques russes. Parmi eux le propriétaire de Chelsea Roman Abramovitch et son ancien partenaire commercial Oleg Deripaska. Le propriétaire du club de football subit un gel de ses avoirs, une interdiction de transactions avec des particuliers et des entreprises britanniques et une interdiction de voyager en représailles à l'invasion russe de l'Ukraine. Le gouvernement précise que "compte tenu de l'impact significatif que les sanctions d'aujourd'hui auraient sur le club de football de Chelsea et de leurs répercussions potentielles, le gouvernement a publié ce matin une licence autorisant la poursuite d'un certain nombre d'activités liées au football à Chelsea". "Cela inclut les autorisations pour le club de continuer à jouer des matchs et d'autres activités liées au football, ce qui protégera à son tour la Premier League, la pyramide du football au sens large, les supporters fidèles et d'autres clubs", ajoute le gouvernement. Les autres oligarques visés par ces sanctions sont le directeur général du géant pétrolier russe Rosneft Igor Setchine, le président de la banque VTB -la deuxième plus grosse banque de Russie- Andreï Kostin, le PDG de la société énergétique Gazprom, Alexeï Miller, le président du poids lourd du pétrole et du gaz Transneft, Nikolai Tokarev et le président du conseil d'administration de Bank Rossiya Dmitri Lebedev. "Les sanctions d'aujourd'hui montrent une fois de plus que les oligarques et les kleptocrates n'ont pas leur place dans notre économie ou notre société. Avec leurs liens étroits avec Poutine, ils sont complices de son agression", a déclaré dans un communiqué la ministre des Affaires étrangères Liz Truss à propos de l'invasion russe de l'Ukraine. Ces sanctions s'inscrivent dans une série de mesures de représailles prises par le gouvernement britannique pour toucher l'économie russe. Le Royaume-Uni a déjà sanctionné plus de 200 des personnes, entités et filiales les plus importantes de Russie depuis l'invasion de l'Ukraine le 24 février.

Giannis Antetokounmpo trop fort pour les Hawks Giannis Antetokounmpo (34) au duel avec De'Andre Hunter. Image: KEYSTONE/AP/Jeffrey Phelps Pas de miracle pour Atlanta à Milwaukee ! Les Hawks se sont inclinés logiquement 124-115 dans le fief du Champion en titre. Emmenés par un remarquable Giannis Antetokounmpo, les Bucks ont cueilli un sixième succès de rang. Il était déjà acquis en grande partie à la pause avec un avantage conséquent de 14 points (68-54). Avec ses 43 points et ses 12 rebonds, Gianis Antetokounmpo a survolé la rencontre. Freiné par un temps de jeu limité de 20 minutes en raison des fautes sifflées à son encontre, Clint Capela a inscrit 11 points et a capté 9 rebonds pour un différentiel de +8. Auteur d'un 5 sur 5 au tir, il n'a toutefois marqué qu'un seul des cinq lancers francs qu'il a tirés. Son déchet dans cet exercice - 54,5 % de réussite sur ses dix derniers matches - doit encore être gommé. Malgré cette nouvelle défaite, Atlanta conserve la dixième place de la Conférence Est, la dernière qualificative pour les play-in. Les Hawks comptent respectivement deux et trois victoires de plus sur Washington et New York, leurs deux rivaux dans cette course aux play-in.

Novak Djokovic: un forfait prévisible Image: KEYSTONE/AP/Kamran Jebreili Novak Djokovic ne jouera pas les Masters 1000 d'Indian Wells et de Miami. Son statut vaccinal enfreint la réglementation américaine concernant le Covid. Les Etats-Unis exigent que les ressortissants étrangers soient vaccinés pour entrer sur leur territoire, or le Serbe n'est pas vacciné. Les autorités "ont confirmé que ces règles n'allaient pas changer, je ne pourrai donc pas jouer aux Etats-Unis. Bonne chance à ceux qui vont jouer ces beaux tournois", a déclaré le no 2 mondial sur Twitter. La participation de Novak Djokovic était depuis longtemps douteuse, mais le Serbe de 34 ans figurait tout de même sur la liste des inscrits au Masters 1000 d'Indian Wells, en Californie, qui commence ce jeudi pour les hommes. Le Masters 1000 de Miami se dispute dans la foulée en Floride. Jil Teichmann battue d'entrée de jeu Le simple dames a débuté mercredi déjà à Indian Wells avec une mauvaise nouvelle dans le camp suisse: l'élimination de Jil Teichmann (WTA 37), battue 7-5 7-5 par la Monténégrine Danka Kovinic (WTA 71). La gauchère ne rejoindra ainsi pas Belinda Bencic et Viktorija Golubic au deuxième tour. La Saint-Galloise et la Zurichoise ont été exemptées du premier tour. Belinda Bencic (WTA 25) affrontera l'Estonienne Kaia Kanepi, Viktorija Golubic (WTA 51) la gagnante de la rencontre entre la Kazakh Yulian Puntintseva (WTA 47) et l'Américaine Ashlin Krueger (WTA 209). Après avoir enlevé sept rencontres lors de ses deux derniers tournois à Dubai et à Doha, Jil Teichmann est tombée de haut à Indian Wells face à Danka Kovinic qu'elle affrontait pour la première fois. N'a-t-elle pas signé la première le break dans les deux sets avant de lâcher prise ? Elle aura, ainsi, mené 5-3 dans le second...