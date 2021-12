Le Barça encore frappé par le Covid +++ Gisin 3e du slalom de Lienz

Le LHC également en quarantaine Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le Lausanne Hockey Club se retrouve à son tour en quarantaine. Plusieurs cas positifs au Covid-19 ont été détectés au sein de l'effectif des Lions. Le club vaudois précise que son match prévu le 2 janvier à Langnau en National League doit être reporté. Le LHC est le septième club de l'élite à se retrouver en quarantaine depuis la mi-décembre, après Ambri-Piotta, Davos, Genève-Servette, Lugano, Zoug et Rapperswil-Jona. Ajoie devrait connaître le même sort, après avoir enregistré une demi-douzaine de tests positifs dans son effectif.

Top 15 pour Nadine Fähndrich sur le 10 km Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Nadine Fähndrich s'est bien tirée d'affaire en prenant la 14e place de la 2e étape du Tour de Ski, un 10 km en style classique à Lenzerheide. Un résultat honorable sur une distance qui n'est pas sa spécialité. La sprinteuse lucernoise a concédé 1'03 à la gagnante, l'expérimentée Finlandaise Kerttu Niskanen (33 ans), qui a fêté son 3e succès en Coupe du monde, le deuxième à Lenzerheide. Sous de gros flocons, la Finnoise avait la forme mais aussi les bons skis et a devancé la Suédoise Ebba Andersson, 2e, et la Russe Natalia Nepryaeva, 3e. Niskanen a fait coup double en s'emparant du maillot jaune de leader, avec 29'' d'avance sur l'Américaine Jessie Diggins, tenante du titre mais seulement 16e mercredi après sa victoire en sprint lors de la 1re étape. Nadine Fähndrich était partie fort, pointant au 6e rang après le passage à bonifications à 2,4 km. Elle l'a payé sur la fin et a terminé très éprouvée, affalée dans la neige à l'arrivée. Après sa chute en quarts de finale du sprint mercredi, Fähndrich est 15e du général provisoire. Pour la dernière course en Suisse de sa carrière, la Davosienne Laurien van der Graaff s'est classée 43e, à 1'55''.

Gisin 3e, Holdener et Rast également dans le top 8 Image: KEYSTONE/AP/Marco Tacca Michelle Gisin a décroché son deuxième podium de la saison en prenant la 3e place du slalom de Lienz, remporté par Petra Vlhova. Wendy Holdener a terminé 5e, et Camille Rast 7e. Deuxième à 0''08 de Petra Vlhova à l'issue du premier parcours, Michelle Gisin devait certainement espérer mieux, elle qui avait cueilli son premier - et jusqu'ici seul - succès en Coupe du monde exactement un an plus tôt lors du slalom de Semmering. Mais elle saura se satisfaire de ce 3e rang. L'Obwaldienne, qui a concédé au final 0''68 à Petra Vlhova, avait en effet manqué son affaire 24 heures plus tôt en géant (21e). Mercredi, elle a livré deux manches propres pour cueillir son 16e podium en Coupe du monde, le deuxième de l'hiver après sa 3e place obtenue lors du premier géant de Courchevel huit jours plus tôt. Petra Vlhova a quant à elle parfaitement maîtrisé son sujet pour s'imposer avec une marge de 0''51 sur Katharina Liensberger (2e). La Slovaque en est désormais à 15 victoires en slalom, dont trois en quatre épreuves disputées cette saison. Elle prend ainsi le large au classement de la spécialité en l'absence de Mikaela Shiffrin. Rast résiste bien Deux autres Suissesses ont donc pu se hisser parmi les huit premières de ce quatrième slalom de la saison. Seulement 10e de la première manche, Wendy Holdener s'est parfaitement reprise pour grimper à la 5e place. La Schwytzoise a signé le 3e temps sur le second parcours, terminant à 1''04 de Petra Vlhova. Forcément sous pression après avoir réalisé le 4e temps sur le tracé initial, Camille Rast a plutôt bien tenu le choc. La Valaisanne de 22 ans, 7e à 1''48, a signé la deuxième meilleure performance de sa jeune carrière après son 6e rang obtenu en slalom à Flachau en janvier dernier. Elle avait déjà terminé 7e mardi en géant. Danioth 25e pour son retour Quatrième Suissesse présente dans cette deuxième manche, Aline Danioth (25e) n'a pas su profiter des excellentes conditions dont elle disposait. L'Uranaise, 27e le matin, a tout de même gagné deux places pour inscrire quelques points, elle qui disputait sa première course depuis le 19 janvier 2020.

Trois cas de Covid de plus au Barça Xavi Hernandez doit composer sans 6 joueurs positifs au Covid Image: KEYSTONE/EPA/Jose Manuel Vidal Ousmane Dembélé, Samuel Umtiti et Gavi sont positifs au Covid-19, a annoncé mercredi le club espagnol. Le Barça comptabilise désormais six joueurs infectés, en pleine vague due au variant Omicron. "Les joueurs O. Dembélé, Umtiti et Gavi ont présenté des tests PCR positifs au Covid-19 lors des contrôles réalisés au sein de l'effectif", a annoncé le club dans un communiqué. "Les joueurs vont bien et sont à l'isolement, chez eux", a précisé le Barça. Leur nom vient s'ajouter à ceux de Jordi Alba, Daniel Alves et Clément Lenglet, ce qui porte à six le nombre de joueurs positifs et donc indisponibles au sein de l'équipe entraînée par Xavi Hernandez avant la rencontre dimanche face au RDC Majorque.

Feuz 5e, Odermatt 8e, Kilde victorieux Image: KEYSTONE/AP/Luciano Bisi Le podium s'est refusé aux super-géantistes suisses mercredi à Bormio. Meilleur Helvète, Beat Feuz a terminé 5e d'une course remportée par Aleksander Aamodt Kilde, alors que Marco Odermatt doit se contenter d'un 8e rang. Quatrième à Val Gardena douze jours plus tôt, Beat Feuz confirme donc son retour au plus haut niveau dans la discipline. L'Emmentalois, jamais mieux classé que 6e en super-G la saison dernière, a concédé 1''13 à un Aleksander Aamodt Kilde impressionnant mercredi. Aleksander Aamodt Kilde a survolé les débats, devançant de 0''72 son surprenant dauphin Raphael Haaser (2e) et de 0''85 un autre Autrichien, Vincent Kriechmayr. Le Norvégien de 29 ans s'offre ainsi son troisième succès de la saison en super-G, le quatrième de l'hiver et le 10e au total. Odermatt loin du compte Marco Odermatt, qui avait échoué au 24e rang à Val Gardena, a pour sa part terminé à 1''43 du Norvégien. Brillant 2e mardi en descente, l'Obwaldien s'est rendu coupable de quelques imprécisions sur la Stelvio mercredi. Une erreur de trajectoire sur l'ultime saut lui a ainsi coûté de précieux centièmes. Le leader du classement général de la Coupe du monde a d'ailleurs été devancé par un autre Helvète, Stefan Rogentin, 7e à 1''35. Gino Caviezel s'est quant à lui classé 11e à 1''52, Loïc Meillard décrochant la 15e place (à 1''67). Justin Murisier a en revanche manqué son affaire, terminant au-delà de la 20e place. Ces messieurs se retrouveront jeudi pour la dernière course de l'année 2021. Un deuxième super-G a en effet été ajouté au programme de Bormio, en remplacement de celui qui avait dû être annulé à Lake Louise en novembre.

Mort de l'ancien entraîneur et commentateur John Madden Image: KEYSTONE/AP/Ben Margot John Madden, ancien coach des Oakland Raiders en NFL et célèbre commentateur, est décédé à l'âge de 85 ans. Il avait été intronisé au Pro Football Hall of Fame en tant qu'entraîneur en 2006. Madden avait pris les rênes de l'équipe des Raiders en tant qu'entraîneur principal en 1969, devenant le plus jeune technicien de l'histoire de la NFL à 32 ans et 10 mois. A leur tête, il avait remporté le Super Bowl en 1976. "Personne n'aimait le football autant que Coach... Il n'existera jamais d'autre John Madden, et nous lui serons à jamais redevables de tout ce qu'il a accompli pour faire du football et de la NFL ce qu'ils sont aujourd'hui", a réagi dans un communiqué le commissaire de la NFL Roger Goodell. Après sa carrière de coach, John Madden est devenu un commentateur et spécialiste à succès des matches de NFL aux Etats-Unis, travaillant pour CBS, Fox, ABC et NBC. Il avait par ailleurs donné son nom et sa voix au jeu vidéo EA Sports "Madden NFL", très populaire auprès des joueurs eux-mêmes.

1re manche: Gisin 2e à 0''08 de Vlhova, Rast 4e Image: KEYSTONE/AP/Marco Tacca Les slalomeuses suisses peuvent rêver de victoire à Lienz. Michelle Gisin a signé le 2e temps de la première manche, derrière la favorite Petra Vlhova, alors que Camille Rast pointe au 4e rang. Décevante en géant la veille (21e), Michelle Gisin peut viser un deuxième succès en Coupe du monde, un an jour pour jour après avoir débloqué son compteur à l'occasion du slalom de Semmering. Elle n'a concédé que 0''08 à la Slovaque Petra Vlhova, victorieuse des deux slaloms de Levi et 2e à Killington en novembre. Septième du géant disputé mardi, Camille Rast a pour sa part réussi une performance de choix avec le dossard no 17. Jamais mieux classque que 6e à ce niveau, la Valaisanne n'a perdu que 0''53 sur Petra Vlhova. La championne du monde junior 2017 de slalom est à 0''26 seulement de Katharina Liensberger, 3e. Wendy Holdener, qui espérait peut-être profiter de l'absence de Mikaela Shiffrin pour s'offrir un premier succès dans la spécialité, devra quant à elle sortir le grand jeu en deuxième manche (dès 13h) pour se hisser sur le podium. La Schwytzoise a réalisé le 10e temps, à 0''61 de la troisième place. La "revenante" Uranaise Aline Danioth occupe par ailleurs la 26e place après le passage de 33 concurrentes, 707 jours après son dernier départ en Coupe du monde. Mélanie Meillard a pour sa part connu l'élimination sur ce premier tracé.

Djokovic officiellement forfait pour l'ATP Cup Djokovic ne disputera pas l'ATP Cup Image: KEYSTONE/EPA/Emilio Naranjo Novak Djokovic est bel et bien forfait pour l'ATP Cup, prévue du 1er au 9 janvier à Sydney. Le no 1 mondial ne figure pas dans la sélection serbe, qui a été officialisée mercredi par les organisateurs. Cette annonce renforce l'incertitude concernant la participation de Novak Djokovic à l'Open d'Australie (17-30 janvier), tournoi du Grand Chelem qu'il a remporté à neuf reprises dont les trois dernières éditions. Nole refuse de dire s'il a été ou non vacciné contre le Covid-19. "Le numéro un mondial Novak Djokovic s'est retiré de l'ATP Cup 2022. L'équipe de Serbie sera désormais dirigée par le 33e mondial Dusan Lajovic", ont indiqué dans un communiqué les organisateurs, qui ont par ailleurs annoncé que la France remplacerait l'Autriche dans cette épreuve.

Un doublé pour Janis Moser Image: KEYSTONE/AP/Tony Avelar Janis Moser a inscrit mardi son premier but en NHL. Le défenseur biennois a même signé un doublé dans un match perdu 8-7 aux tirs au but par Arizona sur la glace des Sharks de Timo Meier, lequel s'est également fait l'auteur de deux points. Aligné durant 22'15'' par les Coyotes pour sa troisième apparition en NHL, Janis Moser a inscrit le 2-2 à la 18e minute, sur une reprise directe à bout portant, avant de signer le 4-5 à la 40e d'un tir puissant de la ligne bleue en supériorité numérique. Il a terminé cette partie avec un bilan de +2. Cette soirée de reprise en NHL fut donc plus douce pour Timo Meier. Crédité d'un assist sur le premier but de San Jose, l'attaquant appenzellois a marqué le 5-3 à la 35e minute d'un match dans lequel les Sharks ont également mené 6-4 et 7-6. Il affiche ainsi 31 points - dont 13 buts - à son compteur 2021/22, en 26 parties disputées.

Curry atteint la barre des 3000 paniers à 3 points Image: KEYSTONE/AP/Jeff Chiu Stephen Curry a atteint la barre des 3000 paniers à 3 points inscrits en saison régulière mardi en NBA. La superstar de Golden State en a réussi 5 dans un match que les Warriors ont toutefois perdu 89-86 face à Denver en Californie. Le meilleur shooteur de l'histoire a marqué son premier panier primé de la soirée dans le troisième quart-temps seulement, lui qui a inscrit 21 de ses 23 points en deuxième mi-temps. Il a ainsi égalé son propre record, lui qui a réussi au moins un tir à 3 points au cours de... 157 matches consécutifs. A l'image de leur arrière-vedette, les Warriors ne se sont réveillés qu'au retour des vestiaires, alors qu'ils étaient menés 60-36 à la mi-temps. Ils auraient même pu arracher la prolongation, mais un lay-up de Jonathan Kuminga a été contré par Nikola Jokic (22 points, 18 rebonds, 5 assists et 4 interceptions mardi) à 3''7 de la fin. Les Warriors, qui étaient alors menés 88-86, ont même bénéficié d'une nouvelle balle d'égalisation quelques secondes plus tard. Mais Andre Iguodala a manqué la cible à 3 points au "buzzer", alors que le score était de 89-86, laissant ainsi les Nuggets infliger sa septième défaite de la saison à Golden State.

Premier League: les Reds perdent du terrain Image: KEYSTONE/EPA/TIM KEETON Liverpool a mal fini l'année. Les Reds ont été battus 1-0 à Leicester lors de la 20e journée de Premier League. Ce revers les laisse déjà à six points du leader Manchester City. Les hommes de Jürgen Klopp ont dominé, mais manqué de réalisme, échouant à marquer pour la première fois cette saison en championnat. Salah a raté un penalty puis touché la barre (15e), alors que Mané n'a pas cadré alors qu'il arrivait seul face à Schmeichel (55e). Quatre minutes plus tard, Lookman marquait pour les Foxes qui tenaient ensuite bon jusqu'au bout malgré la pression adverse. Même à onze contre dix durant plus d'une mi-temps, Tottenham a concédé le nul 1-1 à Southampton, ce qui constitue une mauvaise affaire dans la lutte pour le top 4. Ward-Prowse avait ouvert le score à la 25e pour les Saints. Kane a égalisé sur penalty (41e). West Ham a pour sa part gagné 4-1 à Watford. Les Hammers se hissent au 5e rang avec 31 points, une longueur devant les Spurs qui ont toutefois joué deux rencontres de moins.

Qualification à Oberstdorf: Peier bon 5e Killian Peier vole dans le ciel au-dessus d'Oberstdorf Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Les sauteurs suisses engagés dans la qualification pour le concours d'Oberstdorf, première étape de la Tournée des quatre tremplins, ont franchi le cap. Killian Peier a été le meilleur d'entre eux. Le Vaudois, très en forme cet hiver, s'est classé 5e avec un saut à 130,5 m. La météo a compliqué les choses sur le tremplin allemand, où plusieurs interruptions ont été nécessaires en raison du vent et de la pluie. Simon Ammann, qui entame sa 24e Tournée, a terminé 30e avec un saut de 113 m. Gregor Deschwanden a été crédité d'une distance similaire, mais son classement a été moins bon (44e). Duels La première manche mercredi dès 16h30 se jouera avec le système du duel. Peier sera opposé au Polonais Pawel Wasek, Ammann affrontera le Slovène Lovro Kos et Deschwanden sera aux prises avec l'Autrichien Stefan Kraft, l'un des favoris. Les 25 vainqueurs et les cinq meilleurs perdants disputeront la finale. La prime de 3200 francs réservée au premier de la qualification est revenue au Japonais Ryoyu Kobayashi. Il a devancé le leader de la Coupe du monde, l'Allemand Karl Geiger.

Tour de Ski: Klaebo et Diggins gagnent la 1re étape à Lenzerheide Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER C'est parti pour le Tour de Ski. La 1re étape, un sprint à Lenzerheide, a permis au Norvégien Johannes Hösflot Klaebo et l'Américaine Jessie Diggins de s'imposer. Ce premier rendez-vous s'est conclu sur une grosse déception pour Nadine Fähndrich, la figure de proue du fond féminin helvétique. La Lucernoise, qui avait été la plus rapide lors de la qualification, a été victime d'une chute dans son quart de finale. Dans le dernier grand virage à gauche, elle a touché le ski de Diggins et s'est retrouvée au sol. Elle s'est relevée, mais n'a pu finir que 5e de sa série et a donc été éliminée. Eliminée pour un centième de seconde Le parcours de Laurien van der Graaff a aussi pris fin s'est dès les quarts de finale. Il ne lui a manqué qu'un centième de seconde pour passer en demi-finales. Côté masculin, six Suisses se sont hissés en quarts de finale. Deux sont même allés jusqu'en demi-finales, où ils ont été sortis. Roman Furger (9e) a été le meilleur devant le jeune Valerio Grond (11e). Janik Riebli, Jovian Hediger, Erwan Käser et Roman Schaad ont eux été éliminés en quarts de finale. Cologna vise certaines étapes Quant à Dario Cologna, il a nettement manqué le cut des 30 meilleurs. Le Grison s'en remettra, lui qui ne vise pas le général mais seulement quelques étapes, dont le 15 km de mercredi.

Rast sauve l'honneur suisse avec un 7e rang Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Camille Rast a sauvé l'honneur helvétique mardi dans le géant de Lienz. La Valaisanne a pris la 7e place d'une épreuve remportée par la Française Tessa Worley, victorieuse pour la 15e fois en Coupe du monde. En l'absence de Lara Gut-Behrami, qui a manqué une cinquième course consécutive en raison du coronavirus, c'est donc Camille Rast qui a joué les premiers rôles côté helvétique. La Valaisanne de 22 ans, 9e après le tracé initial, a parfaitement tenu le choc en finale malgré sa blessure à un pouce. Un sixième top 15 Brillante sur le front de la Coupe d'Europe en décembre dans la discipline, Camille Rast a franchi un cap. Neuvième puis 12e la semaine dernière à Courchevel, la skieuse de Vétroz a obtenu mardi le sixième top 15 de sa carrière. Son meilleur résultat demeure un 6e rang cueilli en slalom à Flachau en janvier dernier. Camille Rast a concédé au final 1''41 à Tessa Worley (32 ans), dont les 15 succès en Coupe du monde ont tous été fêtés en géant. La deuxième place est revenue à Petra Vlhova, qui se rapproche donc quelque peu de Mikaela Shiffrin, l'autre grande absente du jour, au classement général. La Suédoise Sara Hector complète le podium. Gisin seulement 21e Troisième du premier géant de Courchevel, Michelle Gisin n'a quant à elle pas confirmé son retour vers les sommets. L'Obwaldienne, 16e sur le premier tracé, a également souffert en seconde manche pour échouer à une modeste 21e place, à 2''11 de Tessa Worley. Elle a même été devancée par Andrea Ellenberger, 19e. Quatrième Suissesse engagée en deuxième manche, Wendy Holdener a pour sa part perdu un ski dans le haut d'un mur final qu'elle avait mal entamé. Cet échec est rageant pour la Schwytzoise, 15e sur le parcours initial et encore en tête au troisième pointage intermédiaire dans sa deuxième manche.