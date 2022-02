Le Barça étrille Naples ++ Pas d'athlètes suisses en Russie

Barcelone retrouve sa verve offensive, Dortmund éliminé Gerard Pique a inscrit le 3-1 pour Barcelone Image: KEYSTONE/EPA/CIRO FUSCO Barcelone jouera les huitièmes de finale de l'Europa League. A Naples, les Catalans ont parfaitement joué pour dominer le Napoli 4-2 après avoir fait 1-1 à l'aller. Les joueurs de Xavi ont pris d'emblée les choses en mains avec l'ouverture du score de Jordi Alba à la 8e. Puis à la 13e, Frenkie de Jong a placé un bijou de ballon dans la lucarne italienne. Les Transalpins ont répondu sur un penalty d'Insigne à la 23e, mais les Barcelonais ont négocié à la perfection la fin de la première mi-temps en enfilant le 3-1 à la 45e. Aubameyang a classé l'affaire à la 59e. Les hommes de Spalletti ont pu réduire le score à la 87e via Politano, mais on va dire que les Espagnols n'ont pas trop sué. Les Catalans, contraints au nul 1-1 au Camp Nou à l'aller, ont ainsi retrouvé une certaine verve. Parmi les autres grands clubs qualifiés, on peut citer l'Atalanta, le FC Séville, Porto et Leipzig. Avec Remo Freuler, les Bergamasques ont validé tranquillement leur ticket en dominant l'Olympiakos (3-0). C'est en revanche terminé pour Dortmund. Battu 4-2 à l'aller en Allemagne par les Glasgow Rangers, le Borussia n'a pas réussi à inverser la tendance en Ecosse. La partie s'est soldée par un nul 2-2 qui a parfaitement convenu aux locaux qui jouaient sans Cedric Itten. Dans les rangs des Jaune et Noir, seul le portier Kobel a foulé la pelouse côté suisse.

La Suisse a rempli sa mission contre l'Irlande Marko Mladjan a fini meilleur marqueur de la rencontre contre l'Irlande avec 24 pts Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI La Suisse a dominé l'Irlande dans le cadre des préqualifications à l'Euro 2025. A Fribourg, les hommes d'Ilias Papatheodorou se sont imposés 83-72. C'est un succès important pour la Suisse en raison de l'absence de plusieurs cadres de l'équipe, blessés. Mais Marko Mladjan et ses coéquipiers savent que la rencontre la plus importante se tiendra dimanche à Fribourg contre l'Autriche (16h). Toujours est-il qu'avant de penser au match contre les voisins, la Suisse avait tout intérêt à ne pas sous-estimer les Irlandais. Les Helvètes sont d'ailleurs entrés dans le match avec la bonne attitude pour prendre jusqu'à 16 points d'avance à la 9e minute. Très bons à mi-distance et dans la peinture avec un pourcentage de 65,79%, les joueurs de Papatheodorou ont en revanche connu beaucoup de peine à 3 pts avec un abyssal 6/35. Du coup les Suisses se sont fait peur en fin de match alors qu'ils étaient clairement supérieurs. Mais en resserrant les lignes et en tenant en défense, les Suisses ont pu tenir la baraque. Marko Mladjan a terminé meilleur marqueur avec 24 points. Arnaud Cotture en a ajouté 21. Dans l'autre match du groupe, l'Autriche a dominé Chypre 86-77.

La Suisse et l'Autriche renoncent à l'étape de Sunny Valley Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Quelques heures après l'Autriche, la Suisse a elle aussi décidé de ne pas envoyer d'athlètes à Sunny Valley en Russie. Cela concerne la compétition d'aerials et de skicross. Cette décision fait suite à la guerre en Ukraine et l'invasion russe. Avant Swiss-Ski, le comité directeur de la Fédération autrichienne de ski avait décidé via un communiqué de ne plus envoyer d'athlètes en Russie ou en Ukraine jusqu'à nouvel ordre. L'équipe autrichienne de skicross, qui se trouve actuellement à Sunny Valley, sera immédiatement rapatriée en Autriche.

Novak Djokovic abandonne son trône Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Novak Djokovic ne sera plus no 1 mondial lundi pour la première fois depuis... 371 semaines. Le Serbe a perdu le match qu'il ne fallait pas perdre à Dubai. Il s'est incliné 6-4 7-6 (7/4) en quart de finale du tournoi ATP 500 de Dubaï face au qualifié Jiri Vesely (ATP 123). Le gaucher tchèque s'impose ainsi pour la deuxième fois en deux rencontres face à Novak Djokovic, six ans après une première victoire sur la terre battue de Monte-Carlo. Aux Emirats, le Tchèque, qui ne peut plus cacher ses rondeurs, a livré le match parfait. Percutant au service et en coup droit, Jiri Vesely a rappelé les promesses qu'il avait suscitées en 2013 avec son rang de no 1 mondial juniors. La défaite de Novak Djokovic ouvre une voie royale à Daniil Medvdev qui aurait toutefois pu se hisser cette semaine à Acapulco à la première place mondiale indépendamment du résultat de Novak Djokovic à Dubai. Le Russe jouera désormais sans pression extrême au Mexique où l'attend en principe une demi-finale royale vendredi contre Rafael Nadal. C'est la première fois depuis... février 2004 que le trône de l'ATP ne sera pas occupé par l'un des membres du Big Four, à savoir Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal et Andy Murray. Sans doute la fin d'une époque si l'on sait que Novak Djokovic ne pourra pas bâtir le programme qu'il entend en raison de sa situation vaccinale.

3 pays demandent la délocalisation des barrages prévus en Russie Image: KEYSTONE/EPA POOL Les fédérations de Pologne, de Suède et de République tchèque ont demandé à délocaliser les matches de barrages au Mondial 2022 prévus fin mars en Russie et impliquant leurs sélections. Ceci face à "l'escalade militaire" russe en Ukraine. Ces fédérations "n'envisagent pas de voyager en Russie" les 24 et 29 mars 2022 pour disputer leur billet pour la Coupe du monde et ont demandé à la FIFA et à l'UEFA, organisatrices, de "réagir immédiatement et de présenter des solutions alternatives" concernant le lieu des rencontres. L'UEFA tient une réunion extraordinaire de son comité exécutif vendredi (10h). "L'escalade militaire que nous observons entraîne de sérieuses conséquences et une sécurité considérablement moindre pour nos équipes nationales et nos délégations officielles", remarquent les fédérations. La Russie doit en effet accueillir la Pologne le 24 mars à Moscou, en demi-finale des barrages du Mondial 2022. Et si elle se qualifie, la "Sbornaïa" recevra le 29 mars le vainqueur de Suède-République tchèque.

Benjamin Weger va arrêter en fin de saison Image: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER Benjamin Weger (32 ans) arrêtera sa carrière au terme de la saison. Le Valaisan est monté à cinq reprises sur le podium en Coupe du monde, où il évolue depuis la saison 2008/09. "Ma décision est la conséquence d'un processus de réflexion. Elle était déjà prise au début de la saison", a expliqué Weger, cité dans un communiqué de Swiss-Ski. Il avait retardé son annonce afin de se concentrer au mieux sur ses objectifs sportifs. Le Suisse a obtenu son meilleur résultat avec un 2e rang à Pokljuka en décembre 2020. Weger est monté au moins une fois sur le podium dans les quatre disciplines du biathlon (sprint, poursuite, individuel, mass-start), mais il n'a jamais réussi à vraiment s'établir parmi l'élite mondiale. Deux diplômes olympiques Ses meilleurs classements au général de la Coupe du monde ont été un 14e rang (2018/19) et une 15e place (2017/18). Il a participé à quatre Jeux olympiques et a gagné deux diplômes en 2018 à Pyeongchang en terminant 6e de l'individuel et de la poursuite. Le Valaisan va renoncer à l'étape Coupe du monde de Kontiolahti (4 au 6 mars). Il fera ses adieux au plus haut niveau lors des finales prévues à Oslo.

National League: renfort de choix pour Lugano Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Lugano a engagé l'attaquant américain Justin Abdelkader jusqu'au terme de la saison. Ce dernier avait contribué au titre obtenu par Zoug au printemps dernier, avec 10 buts et 7 assists en 22 matches. Abdelkader, qui fêtera son 35e anniversaire vendredi, arrivera au Tessin au début de la semaine prochaine. Il sera à disposition de l'entraîneur Chris McSorley après avoir passé la visite médicale et obtenu un permis de travail. Après son passage à Zoug, l'attaquant était retourné en Amérique du Nord. Il a disputé quelques matches en AHL avec Grand Rapids Griffins et a été aligné lors d'une rencontre avec les Etats-Unis aux JO de Pékin.

Fin de carrière pour le septuple champion olympique Jason Kenny Image: KEYSTONE/AP/PAVEL GOLOVKIN Le Britannique Jason Kenny, sept fois champion olympique sur piste, arrête sa carrière. Il va devenir entraîneur de l'équipe nationale de sprint, a annoncé British Cycling. Jason Kenny (33 ans) a remporté sa première médaille d'or olympique en vitesse par équipes à Pékin en 2008 et la dernière en keirin l'été dernier à Tokyo. Il est le sportif britannique le plus titré aux JO, avec un total de neuf médailles, sept d'or et deux d'argent. Il débutera sans attendre dans ce nouveau rôle d'entraîneur, a précisé la fédération britannique. Mieux que Hoy Auteur d'un doublé en vitesse individuelle et par équipes à Londres 2012, Kenny a fait encore mieux à Rio 2016 en enlevant de surcroît le keirin. L'Anglais, marié à la multi-championne olympique née Laura Trott, a dépassé l'Ecossais Chris Hoy, lui-même titré à six reprises aux JO entre 2004 et 2012. Moins concerné par les championnats du monde, utilisés par les Britanniques comme un test grandeur nature en vue des JO, Jason Kenny compte toutefois trois titres mondiaux, obtenus entre 2011 et 2016. "Je suis ravi que nous ayons pu conserver ses connaissances et son expérience", a déclaré le directeur de la performance de British Cycling, Stephen Park. "Il est d'une importance vitale que les grands coureurs deviennent de grands entraîneurs".

Une défaite de plus pour Arizona et Janis Moser Janis Moser: un 9e point pur le rookie biennois. Image: KEYSTONE/FR170361 AP/DARRYL WEBB Malgré son neuvième point de la saison, Janis Moser a connu l'infortune de la défaite avec Arizona. Sur leur glace, les Coyotes se sont inclinés 3-2 devant Los Angeles. Après ce revers, le 34e de la saison, Arizona endosse à nouveau le rôle peu glorieux de cancre la Ligue. Tout avait pourtant bien commencé pour les Coyote avec l'ouverture du score de Claytomn Keller à la 27e minute sur une sixième passe décisive de Janis Moser. Auteur d'un doublé, le Suédois Viktor Arvidsson a été le grand artisan du succès des Kings.

Liverpool fond sur Manchester City Image: KEYSTONE/AP/Jon Super Liverpool n'a pas raté l'opportunité de se rapprocher à portée du leader, Manchester City, mercredi. Les Reds ont écrasé Leeds (6-0) en match en retard de la 19e journée. Le faux-pas de City à domicile contre Tottenham (3-2), samedi, aura décidément bien relancé le championnat anglais. La remise à jour progressive du calendrier avec les matches reportés en raison du Covid-19 ou des intempéries livre une image très différente de la fin de saison. Liverpool, qui compte désormais le même nombre de matches que les Citizens de Pep Guardiola, n'ont plus que trois points de retard - 60 contre 63 - alors qu'il reste 12 journées, dont une confrontation directe à l'Etihad, début avril. En punissant le panache jamais démenti de Leeds, qui a tenté de jouer son football total, les Reds ont même pris l'avantage à la différence de buts (+48 contre +46). Mohamed Salah a converti deux penalties, ses 18e et 19e buts de la saison, et offert une passe décisive à Joël Matip sur le le 2-0 (30e). Liverpool a semblé un temps gérer la fin de match en prévision de la finale de la Coupe de la Ligue, dimanche contre Chelsea, avant de saler l'addition dans les dix dernières minutes.

Belle option pour Man U et l'Ajax Image: KEYSTONE/AP/Armando Franca Les deux derniers huitièmes de finale aller de la Ligue des champions se sont terminés par des nuls. L'Atletico et Man U se sont séparés sur un 1-1, alors que l'Ajax a obtenu le 2-2 face à Benfica. L'Atletico Madrid semblait maîtriser son match et pouvoir se déplacer en Angleterre avec un petit avantage. Le plan se déroulait sans accroc. Joao Felix avait ouvert le score à la 7e et les Colchoneros parvenaient à résister à la possession de balle des hommes de Ralf Rangnick. Et puis à la 80e, les Mancuniens ont trouvé un décalage à mi-terrain. Bruno Fernandes s'est projeté dans l'axe avant de glisser le ballon dans la course d'Elanga, entré quelques minutes avant. Et alors que le dernier défenseur madrilène a raté son interception, le jeune attaquant suédois a réussi son face à face avec Oblak. Les joueurs de Diego Simeone n'ont pas eu la réussite de leur côté. A la 87e, Antoine Griezmann a attrapé la transversale sur sa frappe enroulée du gauche qui aurait mérité meilleur sort. Les deux équipes se retrouveront le 15 mars à Old Trafford pour le retour. L'Ajax gère bien Sans Haris Seferovic, blessé à la jambe, Benfica a également dû se contenter du partage de l'enjeu. Et les Lusitaniens ne seront pas dans la meilleure des positions dans trois semaines à Amsterdam. Mais compte tenu de la physionomie de la partie, le 2-2 n'est pas aussi dramatique que ça. Après l'ouverture du score des Bataves à la 18e par Tadic, les Lisboètes ont pu égaliser à la 26e sur un autogoal de Sébastien Haller. Heureusement pour l'Ivoirien, ce dernier a pu se rattraper trois minutes plus tard en réussissant le 2-1 en faveur des Amstellodamois. Benfica a poussé pour revenir au score et a finalement été récompensé à la 72e grâce à Yaremchuk qui a profité d'un mauvais rebond après un bel arrêt du gardien Pasveer pour mettre le ballon au fond de la tête. L'arbitre est allé consulter la VAR mais a fini par valider ce but. Malgré une nette domination au corner score (7-2), les Portugais n'ont pas réussi à se montrer véritablement dangereux dans les derniers instants de la partie et les Néerlandais ont géré comme ils devaient ce nul qui les arrange.

Fribourg s'impose en leader, Lugano devance Lausanne David Desharnais inscrit le 3-0 avec patience Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Fribourg a repris le championnat de National League de la meilleure des manières. Les Dragons ont disposé de Lausanne 6-3 dans leur antre. S'il y avait une récompense pour la gestion des moments-clés, Fribourg l'aurait remportée haut la main. Une ouverture du score à la 6e, le 2-0 à la 22e et le 5-2 après 21 secondes de jeu dans le troisième tiers, les locaux ont parfaitement abordé les débuts de période. Grâce à ces entames réussies, les joueurs de Christian Dubé ont pu passer cette rencontre sans trop d'encombres. Et Lausanne a aussi joué de malchance, notamment sur le 3-0 de Desharnais à la 25e. Touché par un puck à la tête, Aurélien Marti s'est écroulé et le jeu a continué. Idéalement servi par Marchon, le Québécois a ajusté Boltshauser en faisant preuve d'une patience d'ange. Les Vaudois n'ont jamais pu profiter de leurs buts. Heldner a ainsi inscrit le 3-1 à la 27e, mais DiDomenico a redonné trois longueurs d'avance aux siens 55 secondes plus tard. Le 5-3 de Frick à la 44e aurait pu offrir le momentum aux Lausannois, mais des pénalités sont venues émailler la fin du match. Mais cette partie a malheureusement été ternie par le décès d'un spectateur, comme le rapporte Blick. La personne s'est effondrée avant la fin du premier tiers et les arbitres ont renvoyé les deux équipes au vestiaire avant la fin de cette période initiale. Lausanne perd plus qu'un match en ce mercredi soir, puisque dans le même temps Lugano est allé gagner 4-2 à Rapperswil, ce qui permet aux Tessinois de passer devant le LHC au classement. Les Bianconeri sont 8es et les Lions 9es.

Djokovic poursuit son retour en écartant Khachanov Image: KEYSTONE/AP/Kamran Jebreili Novak Djokovic a poursuivi sa rentrée victorieuse à Dubaï en écartant le Russe Karen Khachanov (ATP 26e) au 2e tour du tournoi ATP 500. Le Serbe de 34 ans s'est imposé 6-3 7-6 (7/2) en 1h37. Le champion serbe, de retour pour défendre sa place de no 1 mondial menacée par le Russe Daniil Medvedev, avait écarté lundi l'Italien Lorenzo Musetti 6-3 6-3 pour son premier match depuis son expulsion d'Australie le 16 janvier où il n'a pu défendre son titre. En janvier, sa participation à Melbourne avait été annulée au terme d'un long bras de fer avec les autorités australiennes. A Dubaï, Novak Djokovic peut participer au tournoi car aucun vaccin contre le covid n'est obligatoire pour entrer sur le territoire des Emirats. Le Serbe affrontera en quart de finale le gaucher tchèque Jiri Vesely (ATP 123), surprenant vainqueur de l'Espagnol Roberto Bautista Agut (ATP 15) mercredi.

Teichmann lourdement battue par Sabalenka Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER La marche était trop haute pour Jil Teichmann (WTA 41) mercredi à Doha. Le gauchère s'est inclinée 6-2 6-1 devant Aryna Sabalenka (WTA 2) en 8e de finale du tournoi WTA 1000 de la capitale qatarienne. Jil Teichmann a résisté en début de match à la force de frappe de la Bélarusse, signant même le break pour recoller à 2-2. Mais la Seelandaise a ensuite lâché prise en concédant six jeux d'affilée face à une joueuse qui semble avoir réglé ses problèmes au service après avoir accumulé les doubles fautes en début de saison. Aryna Sabalenka, qui n'a d'ailleurs commis aucune double faute mercredi à Doha, fut même intraitable sur son engagement après son "couac" du quatrième jeu. La Bélarusse n'a ainsi perdu que quatre points sur ses cinq derniers jeux de service, dans un match bouclé en à peine plus d'une heure. Jil Teichmann peut tirer un bilan positif de sa tournée dans le Golfe malgré cette lourde défaite. Quart de finaliste à Dubaï, elle a remporté sept matches en deux semaines - dont trois en qualifications aux Emirats arabes unis, alors qu'elle n'en avait gagné qu'un dans ses trois premiers tournois de l'année.