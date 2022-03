Le Barça qualifié ++ Tami prolonge à l'ASF

Roman Josi: des statistiques de plus en plus "irréelles" Roman Josi affole de plus en plus les statistiques. Image: KEYSTONE/FR170221 AP Même si Roman Josi traverse un mois de mars royal, Nashville n'est à l'abri de rien. Les Predators se sont, ainsi, inclinés 5-4 à Philadelphie dans une rencontre qui leur tendait les bras. Les Flyers ont, ainsi, forcé la décision dans les cinq dernières minutes grâce aux réussites de Kevin Hayes et de Joel Farabee pour célébrer comme il se devait le 1000e match en saison régulière de leur capitaine Claude Giroux. Troisième étoile de la soirée, Roman Josi avait pourtant fait le job pour éviter cette défaite. Le capitaine a, en effet, délivré à nouveau trois assists comme deux jours plus tôt lors du succès 4-1 devant Pittsburgh et pour la dixième fois de sa carrière. Les statistiques de Roman Josi deviennent de plus en plus "irréelles". Le capitaine a toujours comptabilisé au moins un point lors des huit matches qu'il a disputés en ce mois de mars. Il a marqué 3 buts et a réussi 16 passes décisives pour présenter désormais un total de... 72 points. Avec ses 55 assists, Roman Josi a battu le record de la franchise établi par Paul Kariya lors de la saison 2005/2006. Le réveil de Pius Suter Bien loin des standards du défenseur bernois, Pius Suter s'est rappelé au bon souvenir de ses supporters. Après avoir été "muet" pendant onze matches, le Zurichois a inscrit l'unique but de la rencontre entre Detroit et Vancouver. Sa réussite dans la cité olympique a permis aux Red Wings de renouer avec la victoire après une série noire de six défaites de rang.

Rafael Nadal et Carlos Alcaraz pour une demi-finale "sauvage" Image: KEYSTONE/AP/Marcio Jose Sanchez Indian Wells en cesse de virer au son des"Vamos" ! Ce samedi, Rafael Nadal, invaincu en 19 matches cette année, a rendez-vous avec Carlos Alcaraz dans une demi-finale qui s'annonce somptueuse. Rafael Nadal a cueilli une victoire de plus, acquise devant Nick Kyrgios (ATP 132) au terme d'un très long combat . Victorieux 7-6 (7/0) 5-7 6-4 du "bad boy" australien lequel a encore une fois pleinement justifié sa réputation avec un jet de raquette improbable à la fin du match qui a failli heurter un ramasseur, Rafael Nadal ne fut pas à la noce. Face à un adversaire qui a retrouvé à la fois la passion et la motivation, le Majorquin a été malmené dans le premier set - Kyrgios a servi pour le gain de la manche à 5-4 - et a dû écarter deux balles de break au début du troisième set. En demi-finale, Rafael Nadal retrouvera son cadet de 17 ans dont il affirme qu'il "va être inarrêtable". Carlos Alcaraz (ATP 19) a, comme lors de son huitième de finale devant Gaël Monfils, dégagé une formidable impression devant Cameron Norrie (ATP 12). Le joueur de 18 ans s'est imposé 6-4 6-3 devant le tenant du titre pour aborder sa demi-finale avec l'avantage de la fraîcheur. L'an dernier à Madrid, la première confrontation entre les deux hommes avait tourné à la démonstration pour Rafael Nadal qui l'avait emporté 6-1 6-2. Samedi à Indian Wells, l'affrontement devrait être bien plus "sauvage".

Europa League: Barcelone sera au rendez-vous des quarts de finale Les Catalans se congratulent Image: KEYSTONE/EPA/TOLGA BOZOGLU L'aventure européenne continue pour Barcelone: les Catalans, accrochés 0-0 à l'aller au Camp Nou, ont dompté Galatasaray 2-1 à Istanbul et sont qualifiés pour les quarts de finale de l'Europa League. Les Blaugranas ont frissonné sur l'ouverture du score des Turcs à la 28e, sur une tête plongeante du capitaine Marcao sur corner. Ils ont réussi à inverser la vapeur grâce à un but du prodige Pedri (37e), qui a encore offert une sublime prestation en Turquie, et un autre de la recrue Pierre-Emerick Aubameyang en deuxième période (50e). Ouf de soulagement C'est un énorme ouf de soulagement pour Xavi et le club catalan, à trois jours du clasico retour de Liga sur le terrain du Real Madrid, dimanche (21h00). L'objectif prioritaire du Barça est de retrouver la Ligue des champions la saison prochaine. Les Blaugranas, troisièmes en championnat, comptent bien aller au bout de l'Europa League, une compétition que le club n'a jamais remportée, pour sceller leur retour en C1. Par ailleurs, l'Atalanta de Remo Freuler sera aussi au rendez-vous des quarts de finale. Les Italiens ont gagné 1-0 sur la pelouse du Bayer Leverkusen, après s'être déjà imposés 3-2 à l'aller.

Conference League: Bâle sorti par plus fort que lui Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER La campagne européenne du FC Bâle est finie. Les Rhénans ont été sortis en 8e de finale de Conference League par Marseille, qui s'est imposé 2-1 au Parc St-Jacques comme déjà à domicile. Le FCB est néanmoins tombé avec les honneurs. Il a ouvert le score par Ndoye (62e), égalisant ainsi momentanément au total des deux matches. Mais l'OM, qui a quand même eu les meilleures occasions, a su réagir et signer le 1-1 par Ünder (74e). Rongier a donné la victoire aux visiteurs dans les arrêts de jeu (93e). Lindner arrête un penalty Le portier rhénan Lindner a effectué plusieurs arrêts déterminants, comme au match aller. L'international autrichien a notamment retenu un penalty d'Harit à la 35e. Mais cela n'a pas suffi pour que son équipe parvienne à créer l'exploit. Il ne faut cependant pas se voiler la face: il y avait une assez nette différence de qualité entre les deux formations. L'OM aurait dû classer l'affaire au Stade Vélodrome, ce qui lui aurait évité quelques frissons à Bâle. Mais au final, la logique l'a emporté. Hausser le rythme Quand les Marseillais se sont retrouvés dos au mur après la réussite de Ndoye, qui marquait de la tête sur un superbe centre d'Esposito, ils n'ont pas paniqué et sont parvenus à hausser le rythme. Il ne leur a fallu que 12 minutes pour égaliser sur une belle volée d'Ünder, servi par Gerson peu après son entrée en jeu. Bâle n'a pas démérité. Les Rhénans ont tout donné et ne peuvent guère avoir de regrets. La barre était juste un peu trop élevée pour eux.

Tami reste au moins jusqu'en 2024 Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Pierluigi Tami restera directeur des équipes nationales masculines au moins jusqu'à fin 2024. L'ASF a prolongé le contrat du Tessinois de 60 ans, avec une option pour une nouvelle prolongation. La prolongation de l'engagement n'était finalement qu'une formalité. "Nous avons déjà pu fêter de beaux succès tant avec l'équipe nationale A qu'avec les juniors, mais nous voulons nous rapprocher encore plus du sommet dans les années à venir", explique Tami. Et le président de l'ASF, Dominique Blanc, se réjouit également que la collaboration se poursuive, car "Tami a fait un excellent travail en professionnalisant davantage nos équipes nationales et nos structures". Pierluigi Tami a obtenu mi-2019 le poste de directeur des équipes nationales, alors nouvellement créé.

Super-G de Courchevel: Odermatt et Caviezel derrière Kriechmayr Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Marco Odermatt a pris la 2e place du Super-G des finales de Courchevel. Vincent Kriechmayr a dominé la course, alors que Gino Caviezel a décroché son premier podium dans la discipline. Il s'agit du 28e podium pour le vainqueur du grand globe, le 8e en Super-G. A la lutte avec Kriechmayr jusqu'au dernier temps intermédiaire, le Nidwaldien a laissé filer l'Autrichien dans l'ultime partie. Déjà vainqueur de la descente, Vincent Kriechmayr a encore réalisé une course parfaite. Il faudra clairement se méfier de lui pour les Mondiaux dans une année. Géantiste accompli, Gino Caviezel s'est lui offert son premier podium dans la spécialité et son deuxième en Coupe du monde après sa troisième place lors du géant de Sölden en 2020. Dans le top 10 lors des trois derniers géants, le Grison n'avait jamais fait mieux que 9e dans cette discipline. Parti avec le dossard 2, Caviezel a su profiter de la piste avant qu'elle casse en raison de la chaleur. De mieux en mieux en Super-G, Justin Murisier s'est classé à une bonne 9e place, juste devant le duo Stefan Rogentin et Beat Feuz. Après la bagarre pour le globe de descente Beat Feuz n'a pas pris tous les risques. Tout était déjà joué en ce qui concerne le globe de la spécialité avec le triomphe d'Aleksander Aamodt Kilde. Débarrassé de la pression, le Norvégien s'est relâché pour terminer 4e.

Super-G de Courchevel: Gisin 3e, grand globe pour Shiffrin Michelle Gisin magnifique 3e du Super-G des finales Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati Michelle Gisin a pris la 3e place du Super-G des finales de Courchevel. Deuxième derrière Ragnhild Mowinckel, Mikaela Shiffrin a remporté son quatrième grand globe de cristal. Il n'aura manqué que 0''13 à l'Obwaldienne pour décrocher la victoire. La Norvégienne Mowinckel signe elle sa deuxième victoire en Coupe du monde. Mais quelle fin de saison pour la skieuse d'Engelberg! Quatrième de la descente, la voilà encore sur le podium en Super-G. Polyvalente accomplie, Michelle Gisin réussit une dernière ligne droite incroyable, elle qui a été touchée par une mononucléose l'été passé. Depuis les JO et ses deux médailles, l'Obwaldienne enchaîne les performances de choix et ce dans toutes les disciplines. Et toujours avec un sourire éclatant qui rayonne dans les raquettes d'arrivée. Avec encore deux courses au programme, un slalom et un géant, la double championne olympique du combiné peut encore aller chercher un podium. Elle en est pour l'heure à 19 en carrière. La performance d'ensemble des Suissesses est vraiment solide avec la 6e place de Corinne Suter, la 9e de Jasmine Flury et la 11e de Joana Hählen. Largement en tête après le premier temps intermédiaire, Lara Gut-Behrami a malheureusement manqué une porte à la sortie d'un saut bien enlevé. A l'heure de l'interview au micro de la RTS, la Tessinoise a évoqué la saison prochaine en pointant ce qu'elle allait devoir améliorer. Cela laisse entendre qu'elle sera de retour à l'automne, même si elle a annoncé prendre sa décision officiellement ce printemps. Le cas du globe de la discipline était déjà réglé et attribué à Federica Brignone. Et c'est désormais aussi le cas du grand globe puisque Shiffrin possède désormais 236 points d'avance et qu'il ne reste que deux courses à disputer. Il s'agit du quatrième trophée majeur pour l'Américaine aux 74 succès en Coupe du monde. Après des Jeux olympiques ratés, la skieuse de Vail a su se recomposer pour terminer cette saison avec un immense panache.

40 points pour Nico Hischier Image: KEYSTONE/FR7226 AP Malgré deux assists de Nico Hischier, New Jersey a concédé une défaite de plus, la 34e d'une morne saison. Les Devils se sont inclinés 6-3 à Calgary. Pour son deuxième match après sa blessure au bas du corps qui l'avait contraint à faire l'impasse sur trois rencontres, Nico Hischier a délivré ses 23e et 24e passes décisives de la saison pour comptabiliser désormais 40 points. Il franchit cette barre pour la troisième fois de sa carrière. Mais le capitaine n'a pas pu empêcher les Flames de marquer trois buts en l'espace de 3'29'' au deuxième tiers pour mener 5-2. A noter enfin que Kevin Fiala est resté "muet" lors du succès 4-2 à domicile de Minnesota devant Boston. Le Saint-Gallois voit ainsi une série de sept matches de rang avec au moins un but ou un assist à son actif interrompue. On rappelle qu'il comptabilise 54 points (20 buts/34 assists).

Les Hawks battus à Charlotte malgré un excellent Capela Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Fin de série pour Atlanta ! Après trois succès de rang, Clint Capela et ses coéquipiers se sont inclinés 116-106 à Charlotte. Ce revers est fâcheux dans la mesure où il remet les Hawks sous la barre des 50 % - 34 victoires contre 35 défaites - et leur coûte une place au classement au profit de leur adversaire du soir qui s'est, ainsi, emparé du neuvième rang de la Conférence Est. A la hauteur de Charlotte à l'entame du dernier quarter (85-85), Atlanta a cédé devant la verve de l'intérieur P.J. Washington qui a inscrit 13 points lors de ces douze dernières minutes. Si Clint Capela a parfaitement livré la marchandise avec ses 17 points et ses 15 rebonds pour son double double le plus éclatant depuis ses 14 points et 17 rebonds à Chicago le 24 février dernier, Trae Young a, en revanche, bu la tasse. Auteur respectivement de 47 et 46 points lors de ses deux derniers matches, le meneur a rendu une copie indigne de son talent: 9 points, soit son plus faible total de la saison, pour un 3 sur 12 au tir dont un 0 sur 6 à 3 points...

Cela passe toujours pour Rafael Nadal Rafael Nadal: toujours cette incroyable rage de vaincre. Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill Malgré une douleur au pied de plus en plus persistante, Rafael Nadal tient le bon cap. Il a cueilli sa 18e victoire de l'année en 18 matches lors des 1/8 de finale du Masters 1000 d'Indian Wells. En Californie, Rafael Nadal s'est imposé 7-6 (7/3) 7-6 (7/5) devant Reilly Opelka (ATP 17). Face au géant américain de 2,11 m, il a vraiment cravaché dans le second set. Mené 4-2, il a dû, en effet, écarter une balle de double break avant de recoller au score. Ce jeudi, il sera opposé à Nick Kyrgios (ATP 132) dans un quart de finale qui sentira le soufre. "Je ne mens pas lorsque je parle de mes douleurs au pied gauche. Elles m'ont un peu plus gêné ces deux derniers jours, avoue Rafael Nadal. Je le sais. J'essaie juste d'être prêt et de rester positif parce que ça va être mon dernier tournoi sur dur. Après je vais retourner sur terre battue à Monte-Carlo." En cas de succès sur l'Australien, Rafael Nadal pourrait bien croiser le fer avec Carlos Alcaraz (ATP 19). La nouvelle merveille du tennis ibérique a laissé une grande impression devant Gaël Monfils (ATP 28). Victorieux 7-5 6-1 du "bourreau" de Daniil Medvedev, Carlos Alcaraz est devenu à 18 ans le plus jeune joueur à se hisser en quart de finale à Indian Wells depuis Michael Chang en 1989

Liverpool revient à un point de Manchester City Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL Liverpool n'a pas failli. Victorieux 2-0 face à Arsenal à Londres, les Reds n'accusent plus qu'un point de retard sur Manchester City avant le choc au sommet du 10 avril à Anfield Road. Face aux Gunners, Liverpool a fait le dos rond en première mi-temps avant de frapper par Diogo Jota à la 54e et par Roberto Firmino à la 62e. La formation de Jürgen Klopp a cueilli un neuvième succès de rang alors que Granit Xhaka et ses coéquipiers conservent la quatrième place du classement avec 1 point d'avance sur Manchester United qui compte toutefois deux matches de plus.

Un nouvel échec cinglant pour la Juventus Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni Trois équipes espagnoles et anglaises disputeront les quarts de finale de la Ligue des Champions. Villarreal et Chelsea, le tenant du titre, ont assuré à leur tour leur qualification mercredi. A Turin, Villarreal a battu la Juventus 3-0 trois semaines après avoir partagé l'enjeu à domicile (1-1). La décision est tombée à la 78e minute. Gerard Moreno battait Wojciech Sczczeny sur un penalty provoqué par Francis Coquelin. Le Français avait été victime d'une faute de Daniele Rugani dans la surface qui avait échappé à l'arbitre mais pas à la VAR. Le 2-0 tombait à la 85e sur une reprise de Pau Torres, libre de tout marquage sur un corner. Le 3-0 à la 92e sur un nouveau penalty, transformé cette fois par le Néerlandais Arnaut Danjuma. Cette défaite est un brin cruelle pour la Juventus. Avant de balbutier leur football, les Piémontais, qui évoluaient toujours dans Denis Zakaria blessé, avaient vraiment emballé la rencontre en première période. Dusan Vlahovic avait trouvé ainsi la latte du gardien Geronimo Rulli qui fut, par ailleurs, déterminant à plusieurs reprises. Au fil des minutes, Villarreal est toutefois parvenu de desserrer l'étreinte avant d'entrevoir la lumière grâce à Coquelin. Au final, l'échec est cinglant pour la Juventus. Les Italiens tombent une troisième année de rang au stade des huitièmes de finale. Comme s'ils n'arrivent plus à retrouver sur la scène européenne cette flamme qui les avait emmenés en finale en 2015 et en 2017. Un esprit de corps formidable A Lille où il s'est imposé 2-1, Chelsea n'aura tremblé qu'une petite dizaine de minutes après leur succès 2-0 à l'aller à Stamford Bridge. Le temps pour Christian Pulisic d'égaliser dans le temps additionnel de la première mi-temps. Les Lillois avaient eu le bonheur d'ouvrir le score à la 38e minute sur un penalty de Burak Yilmaz accordé pour une main de Jorginho. En seconde période, les Londoniens signaient le 2-1 par Cesar Azpilicueta à la 71e. L'ancien Marseillais reprenait du... genou un centre de Mason Mount. On connait la situation dans laquelle se retrouve Chelsea en raison du bannissement de son propriétaire Roman Abramovitch. Mais les joueurs de Thomas Tuchel témoignent d'un esprit de corps formidable depuis quelques jours comme s'ils étaient véritablement en mission. Elle doit les conduire jusqu'à la finale de Paris.

Roman Bürki tente lui aussi l'aventure américaine Image: KEYSTONE/EPA GETTY IMAGES POOL Comme Xherdan Shaqiri, Roman Bürki tente l'aventure aux Etats-Unis. Le portier bernois de 31 ans évoluera à Saint-Louis City, le nouveau club de la MLS qui disputera sa première saison en 2023. Barré par Gregor Kobel à Dortmund, Roman Bürki n'a pas joué le moindre match depuis le 22 mai dernier. Son contrat qui le liait avec le BVB jusqu'au 30 juin 2023 sera résilié à la fin de la saison. Avant de débuter sous ses nouvelles couleurs en février prochain, il aura ainsi traversé un long tunnel de plus de vingt mois sans disputer la moindre rencontre officielle. Ancien portier des Young Boys et des Grasshoppers, Roman Bürki a rejoint Dortmund en 2015 après une première saison en Bundesliga sous les couleurs du SC Fribourg. Avec Dortmund, il a remporté à deux reprises la Coupe d'Allemagne. Roman Bürki compte 9 sélections en équipe de Suisse. Après la Coupe du monde 2018, le Bernois avait mis volontairement un terme à sa carrière internationale.

"Ce n'est que le début", prévient Marco Odermatt Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati "Je suis encore jeune et j'ai encore quelques années devant moi", a indiqué Marco Odermatt, vainqueur à 24 ans du classement général de la Coupe du monde à Courchevel, après une 2e place en descente. Q: Après une large domination, vous remportez officiellement aujourd'hui le classement général de la Coupe du monde... M.O: "Pour moi c'était déjà plus ou moins plié après Kranjska Gora (Slovénie, la semaine dernière). C'était encore théoriquement possible de me faire dépasser par (Aleksander Aamodt) Kilde mais pas réaliste. C'est génial que j'aie encore réussi un super résultat en descente, même s'il y a deux sentiments un peu mitigés, car j'aurais bien aidé un peu Beat (Feuz) aujourd'hui pour le globe de descente (remporté par Kilde)." Que représente ce trophée? M.O.: "Ce gros globe, c'est un magnifique sentiment, il était dans l'air depuis quelques semaines mais là je suis content. Mais il reste des courses, il faut encore que je reste concentré. J'espère que ce n'est que le début de quelque chose, pas la fin. Je suis encore jeune et j'ai encore quelques années devant moi." Comment expliquez-vous vos progrès en descente? M.O.: "Je n'ai pas changé grand chose au niveau corporel. Je ne parviens pas vraiment à expliquer mes progrès en descente, on a toujours continué à bosser. J'ai appris vite et aussi grâce à Beat (Feuz), c'est pour ça que j'aurais voulu l'aider aujourd'hui... Avant le départ, j'ai vu les courses de Kilde et Feuz, j'ai encore vite demandé au kiné avant de m'élancer et il m'a confirmé qu'ils étaient toujours premier et deuxième. On avait déjà discuté du fait que je devais me classer entre les deux (pour permettre à Feuz de dépasser Kilde au classement de la descente). C'était joli de les dépasser tous les deux mais aussi dommage au final."