Le Bayern bat le Barça ++ Liverpool se rassure

Le marathon de Boston crée une catégorie pour les non-binaires Image: KEYSTONE/AP NY/STEVEN SENNE Les athlètes non binaires souhaitant participer au marathon de Boston l'année prochaine n'auront pas à choisir entre les catégories masculine ou féminine. Ils pourront cocher une case spécifique, ont annoncé cette semaine les organisateurs de la course, l'une des six plus prestigieuses. "La Boston Athletic Association travaille actuellement sur un accroissement des possibilités offertes aux athlètes non binaires dans le cadre de nos manifestations, y compris le marathon 2023", détaillent-ils dans un communiqué. "Même si nous n'avons pas pour l'heure de critères de qualification pour les athlètes non binaires, nous travaillons sur les moyens de les intégrer dans cette manifestation", ajoutent-ils. Les organisateurs soulignent que les données sont encore insuffisantes pour fixer des minimas. Mais à l'avenir, et à mesure qu'on disposera de chronos réussis par des athlètes inscrits dans la catégorie non-binaire, il sera possible de fixer de le faire, précise la BAA. "Nous considérons que cette première expérience est une occasion qui nous permettra à tous d'apprendre et de croître." Les inscriptions pour la 127e édition du marathon de Boston ont débuté lundi. Une case "non binaire" figure sur les formulaires. Quelque 30'000 athlètes sont attendus au départ de la course, parmi les six marathons les plus prestigieux dans le monde, programmée le 17 avril prochain.

Deux penalties transformés par Shaqiri ne suffisent pas Image: KEYSTONE/AP/Graham Hughes Deux penalties transformés par Xherdan Shaqiri n'ont pas suffi à Chicago pour décrocher mardi sa deuxième victoire consécutive en MLS. Le Fire s'est incliné 3-2 à Montréal. Chicago, qui s'était imposé 3-1 face à Miami samedi avec déjà un but de son international suisse, reste à six points de la barre dans la Conférence Est. Mais le Fire n'a plus que trois matches au programme en saison régulière, contre quatre pour l'actuel 7e et dernier qualifié pour les play-off Columbus. Mené 2-0 à la 29e minute, Chicago est revenu à une longueur à la 39e sur un premier penalty transformé. Le Fire a toutefois encaissé un troisième but avant la pause, et la septième réussite de "XS" cette saison à la 55e n'a pas changé l'issue de cette rencontre.

Ligue des champions: le Bayern domine Barcelone Image: KEYSTONE/AP/Andreas Schaad L'affiche de la soirée a tenu ses promesses en Ligue des champions. Le Bayern Munich a battu Barcelone 2-0 dans le groupe C au terme d'une belle partie qui aurait pu tourner différemment. Dans la capitale bavaroise, c'est en effet le Barça qui s'est montré le plus actif et dangereux dès le coup d'envoi. Neuer a notamment sauvé les Allemands devant Pedri (9e) et Lewandowski (21e). Le Polonais, qui brûlait de marquer contre son ancienne équipe, a aussi tiré au-dessus alors qu'il était idéalement placé (18e): un raté inhabituel pour lui... et qui allait finalement coûter cher. Car le Bayern est revenu avec d'autres intentions après la pause. Goretzka a forcé ter Stegen à un premier arrêt difficile (49e). Sur le corner qui a suivi, Lucas Hernandez a ouvert le score de la tête (50e). Sané a doublé la mise peu après (54e): le k.-o. était parfait! Symbole de l'inefficacité catalane, Pedri a ensuite touché le poteau (63e). Liverpool à l'arraché Malgré une domination parfois écrasante, Liverpool a dû patienter longtemps pour finalement battre Ajax Amsterdam 2-1. Salah a frappé à la 17e pour les Reds, qui ont été surpris par l'égalisation de Kudus (27e). Après un poteau de Salah (88e), Matip a donné la victoire aux hommes de Jürgen Klopp à la 89e... Les Anglais ont manqué de précision dans leurs tirs en de nombreuses circonstances. Ce défaut d'efficacité aurait pu leur coûter la victoire. Les visiteurs auraient même pu réaliser le hold-up sur une occasion de Blind (75e). Avec Djibril Sow, l'Eintracht Francfort a réussi une belle opération en allant gagner 1-0 à Marseille (groupe D). Lindström a signé la réussite décisive juste avant la pause. L'OM a ainsi perdu ses deux premiers matches et n'a pas marqué le moindre but. Bruges étonne Le Club Bruges a enchaîné avec un deuxième succès dans le groupe B. Les Belges ont gagné 4-0 à Porto. Dans l'autre match, Bayer Leverkusen a dominé Atlético Madrid 2-0.

Ligue des champions: les Spurs craquent sur la fin Image: KEYSTONE/AP/Armando Franca Le Sporting Portugal a battu Tottenham 2-0 lors de la 2e journée de la Ligue des champions (groupe D). Les deux réussites sont tombées en fin de rencontre. Entre deux clubs qui avaient gagné leur premier match, les débats ont longtemps été décevants et stériles. Alors que le 0-0 semblait inévitable, le Sporting a assommé les Spurs dans le "money time" grâce à des buts de Paulinho (90e) et Arthur Gomes (93e). Dans le groupe C, l'Inter Milan s'est logiquement imposé 2-0 sur la pelouse du Viktoria Plzen. Les buts ont été inscrits par Dzeko (20e) et Dumfries (71e). Les Tchèques auront bien de la peine à faire des points dans cette poule qui comprend aussi le Bayern Munich et Barcelone...

World Tour: un ancien vainqueur de Paris - Roubaix range son vélo Image: KEYSTONE/EPA/NICOLAS BOUVY Le Néerlandais Niki Terpstra (38 ans) mettra fin à sa carrière professionnelle au terme de la saison. Il évolue en World Tour depuis 2007 et court actuellement chez TotalEnergies. Terpstra a connu ses meilleures années chez Quick-Step. Avec la formation belge, il a ainsi remporté deux Monuments, à savoir Paris - Roubaix en 2024 et le Tour des Flandres en 2018. Il a aussi été trois fois champion de son pays.

Barrage de la Coupe du monde dames: la Suisse recevra à Zurich Geraldine Reuteler et Ramona Bachmann: l'espoir de jouer la Coupe du monde Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI L'équipe de Suisse dames disputera son barrage de qualification pour la Coupe du monde au Letzigrund de Zurich. Elle recevra le Pays de Galles ou la Bosnie-Herzégovine le mardi 11 octobre à 19h00. Un succès serait synonyme de participation à la Coupe du monde 2023. Celle-ci aurait lieu en été en Australie et en Nouvelle-Zélande. Jusqu'ici, la Suisse n'a joué qu'une phase finale, en 2015.

Marc Marquez de retour après trois mois d'absence Marc Marquez sera de retour ce week-end. Image: KEYSTONE/EPA ANSA/DAVIDE GENNARI L'Espagnol Marc Marquez, sextuple champion du monde de MotoGP, absent des circuits depuis son opération du bras droit début juin, effectuera son retour en compétition lors du GP d'Aragon. "Cent-dix jours après sa dernière course en MotoGP au Grand Prix d'Italie le 29 mai, Marc Marquez fera son retour en compétition au Grand Prix d'Aragon", disputé ce week-end en Espagne, a indiqué son équipe Honda dans un communiqué.

Richie Porte se retire du peloton professionnel Richie Porte sur le Tour de Romandie 2021. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Deux ans après sa troisième place au Tour de France, le professionnel australien Richie Porte a annoncé sa retraite sportive. A 37 ans, l'ancien coureur de l'équipe BMC a remporté entre autres trois fois Paris - Nice, deux fois le Tour Down Under dans son pays, le Tour de Romandie, le Tour de Suisse et le Critérium du Dauphiné. Porte a disputé sa dernière saison sous les couleurs d'Ineos. "J'ai eu la chance de pouvoir parcourir le monde grâce au vélo", a écrit Porte sur Twitter. Spécialiste des courses d'une semaine, l'Australien, excellent rouleur, n'a jamais vraiment connu la réussite sur les grands tours.

Joshua accepte les conditions pour un combat avec Fury titre en jeu Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL Anthony Joshua a accepté les conditions proposées pour un combat avec Tyson Fury pour le titre de champion WBC des lourds, a annoncé son équipe mardi. Fury, champion WBC âgé de 34 ans, avait proposé la semaine dernière à Joshua, 32 ans, de lui laisser 40% des gains du match s'il était d'accord pour l'affronter. L'équipe de Joshua, 258, a précisé qu'elle avait accepté cette offre au nom du boxeur britannique et de son promoteur, Matchroom, et qu'elle attendait la réponse du champion. Celui-ci a lui-même retweeté le message de 258. Le combat aurait lieu le 3 décembre. Fury avait proposé l'organisation d'une "bataille d'Angleterre" entre les deux boxeurs britanniques après que l'Ukrainien Oleksandr Usyk a fait savoir qu'il n'accepterait pas un nouveau combat avant la début de l'an prochain. Usyk a battu le 21 août Joshua, conservant les titres WBA, IBF et WBO des lourds. Mais Fury, qui avait pourtant annoncé sa retraite à l'occasion de son 34e anniversaire le mois dernier, a décidé d'offrir "l'opportunité" à Joshua de l'affronter pour le titre WBC. Les deux hommes n'ont jamais combattu l'un contre l'autre.

Alaphilippe sélectionné avec la France pour les Mondiaux Image: KEYSTONE/AP/ALVARO BARRIENTOS Feu vert pour Julian Alaphilippe: le double champion du monde en titre, poursuivi par la malchance cette saison, fait bien partie de l'équipe de France pour les Mondiaux sur route en Australie. Il est accompagné dans la sélection pour la course en ligne, le 25 septembre à Wollongong, par Romain Bardet, Christophe Laporte, Valentin Madouas, Quentin Pacher, Florian Sénéchal, Pavel Sivakov, Rémi Cavagna et Bruno Armirail. Ces deux derniers disputeront également l'épreuve du contre-la-montre qui aura lieu dès dimanche. Parmi les principaux absents figurent David Gaudu, quatrième du Tour de France, Benoît Cosnefroy, vainqueur vendredi dernier du GP de Québec, le sprinter Arnaud Démare, Guillaume Martin ou encore Thibaut Pinot. Julian Alaphilippe, 30 ans, n'a plus couru depuis le 31 août et son abandon sur chute lors de la 11e étape du Tour d'Espagne, qu'il a quitté avec une luxation de l'épaule droite. Sur le papier, sa sélection ne faisait toutefois guère de doute dans la mesure où une place est réservée au champion du monde en titre indépendamment du quota de huit coureurs auquel l'équipe de France a droit. Thomas Voeckler n'avait donc pas à choisir entre lui et un autre. Mais sa sélection vient aussi acter le fait qu'il a pu rapidement reprendre l'entraînement après son abandon sur la Vuelta, motivé par la perspective de défendre son maillot arc-en-ciel à Wollongong, sur la côte est de l'Australie, sur un tracé de 266,9 km taillé pour ses qualités de puncheur. Si Alaphilippe participe bel et bien à la course en ligne, ils seront neuf Français au départ. Et si jamais il devait renoncer d'ici là parce qu'il ne se sent pas prêt, ils seront donc huit, comme les autres grandes nations du cyclisme.

Martin Bakos débarque à Ajoie Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Le HC Ajoie a engagé jusqu'au 31 octobre l'attaquant slovaque Martin Bakos (32 ans). L'international slovaque (188 cm pour 90 kg) vient compléter l'équipe jurassienne à la suite de l’absence prolongée du Canadien Jonathan Hazen. Bakos a notamment évolué pendant 7 ans dans la KHL (279 matches/142 points/71 buts). La saison dernière, il a porté les couleurs de Sotchi avant de rejoindre le club tchèque de Trinec. Il compte 193 rencontres avec l’équipe nationale de Slovaquie avec la participation à une édition des Jeux olympiques et deux Championnats du monde. Il a remporté l'Extraliga tchèque sous les ordres de Filip Pesan, l'actuel entraîneur d'Ajoie, lors de la saison 2015-2016 avec Liberec.

Mujinga Kambundji seulement 4e du 200 m Mujinga Kambundji (ici Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Mujinga Kambundji n'a pu faire mieux qu'une 4e place sur 200 m dans le meeting Galà dei Castelli lundi soir à Bellinzone. La championne d'Europe de la discipline a couru en 22''88. Mujinga Kambundji avait les jambes trop lourdes pour s'arracher sur la dernière ligne droite et signer un chrono de premier plan pour sa dernière sortie de la saison. La Bernoise a été nettement devancée par la Namibienne Beatrice Masilingi, victorieuse en 22''51. Elle ne fut même pas la meilleure Européenne, la Britannique Daryll Neita réussissant 22''61 pour terminer 3e. Fatiguée par les efforts fournis depuis une saison en salle marquée par son titre mondial sur 60 m, Mujinga Kambundji ne s'est d'ailleurs pas alignée sur 100 m lundi. En son absence, l'Ivoirienne Marie-Josée Ta Lou s'est imposée facilement en 10'86, dans une course dont Salomé Kora a terminé 8e en 11''54. Petrucciani 4e sur 400 m Médaillée de bronze aux Européens de Munich, Ditaji Kambundji a terminé 5e du 100 m haies en 12''97, passant ainsi pour la 12e fois de l'année sous les 13''. Noemi Zbären (13''07) s'est quant à elle classée 6e d'une course remportée par la championne olympique 2022 Jasmine Camacho-Quinn (12''72). Le vice-champion d'Europe du 400 m Ricky Petrucciani n'a pas non plus signé d'exploit sur le tour de piste devant "son" public. Le Tessinois doit se contenter d'un chrono de 45''76, synonyme de 4e place dans une course remportée par le recordman du monde Wayde van Niekerk en 44''33. Bonvin battu par Brand Autre star en lice, Alison dos Santos a survolé la série principale du 400 m haies. Le champion du monde 2022 s'est imposé en 47''61 (record du meeting). Brillant finaliste des Européens de Munich, Julien Bonvin a été battu par Dany Brand dans la course B. Le Valaisan a terminé 4e en 49''63, le Zurichois 3e en 49''51. Le Fribourgeois Pascal Mancini a quant à lui signé un solide 10''30 sur 100 m. Il s'est classé 6e d'une course gagnée par l'Américain Brandon Carnes (10''04).

Opérée du nez, Halep doit prendre "quelques semaines de repos" Simona Halep a Image: KEYSTONE/EPA/JUSTIN LANE L'ex-no 1 mondial Simona Halep (WTA 9) va devoir observer quelques semaines de repos. La Roumaine a subi une opération du nez, a-t-elle fait savoir sur ses réseaux sociaux. Eliminée dès le 1er tour de l'US Open, Simona Halep souffrait "depuis un certain temps" de problèmes au nez qui se sont aggravés pendant l'été, rendant sa respiration difficile, surtout la nuit. "La seule façon de résoudre le problème était de subir une intervention chirurgicale", a-t-elle déclaré sur Instagram. Simona Halep a ajouté que le chirurgien avait saisi "cette opportunité pour faire également une intervention de chirurgie plastique". "Tout s'est bien passé. J'aurai besoin de quelques semaines de repos avant de pouvoir reprendre une activité physique", a-t-elle souligné.

Kathrin Lehmann fait son entrée dans le Conseil d'administration Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Kathrin Lehmann a été élue au sein du Conseil d'administration de la Fédération suisse, annonce la SIHF. L'ancienne hockeyeuse et footballeuse est en fonction jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire prévue en 2023. Double nationale suisse et allemande, Kathrin Lehmann (42 ans) est la première femme à intégrer le CA de la SIHF. "L'un de nos objectifs stratégiques est le renforcement du hockey sur glace féminin. Je ne peux donc que saluer l'élection de Kathrin Lehmann et me réjouis de collaborer avec elle", explique dans le communiqué le président du Conseil d'administration Michael Rindlisbacher. Gian Kämpf a pour sa part annoncé sa démission du Conseil d'administration lundi à Ittigen, théâtre de l'Assemblée générale ordinaire de la SIHF. Le président du SC Langenthal était en poste depuis 2021 et représentait la Swiss League. Sa succession sera réglée "dans les plus brefs délais", souligne la SIHF, qui a par ailleurs clos l'exercice précédent sur un bénéfice de 152'000 francs.