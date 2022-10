Le Bayern gagne ++ Wawrinka-Ruud à Bâle

Equipe de Suisse: Omlin blessé à son tour Jonas Omlin: une blessure qui tombe mal Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Jonas Omlin est sorti sur blessure peu avant la mi-temps lors du match de Ligue 1 entre Montpellier et Lyon. Le gardien suisse semble s'être tordu la cheville gauche, très enflée selon les images TV. Bingourou Kamara a remplacé Omlin dans la cage de Montpellier à la 43e. Cette blessure doit inquiéter Murat Yakin à un mois de la Coupe du monde, d'autant qu'elle arrive après celle qui a récemment touché Yann Sommer.

Bundesliga: le Bayern Munich à un point du leader Union Berlin Musiala ouvre le score pour le Bayern Image: KEYSTONE/AP/Michael Probst Le Bayern Munich et Fribourg ont mis la pression sur Union Berlin lors de la 11e journée de Bundesliga. Les Bavarois ont gagné 2-0 à Hoffenheim, Fribourg l'emportant 2-0 aussi contre Werder Brême. Le Bayern a fait la différence en première mi-temps grâce à des réussites de Musiala (17e) et Choupo-Moting (37e). Le tenant du titre est à un point du leader berlinois, qui jouera dimanche sur la pelouse de la lanterne rouge Bochum. Fribourg, qui a évolué en supériorité numérique dès la 14e, s'est imposé avec des buts de Kübler (56e) et Grifo (80e/penalty) pour revenir à deux points de la tête. Ruben Vargas a inscrit son premier but de la saison avec Augsburg. L'international suisse a signé le 3-0 à la 64e, mais cela n'a pas suffi à son équipe pour gagner. Leipzig a en effet arraché le nul 3-3 en marquant notamment à la 89e et à la 90e.

Wawrinka-Ruud au 1er tour à Bâle Image: KEYSTONE/AP/Lee Jin-man Stan Wawrinka (ATP 193) devra sortir le grand jeu au 1er tour des Swiss Indoors de Bâle. Le tirage au sort lui a réservé le finaliste de l'US Open Casper Ruud (ATP 3) comme adversaire. Présent dans le tableau principal grâce à un classement protégé, Stan Wawrinka se mesurera pour la première fois au Norvégien, tête de série no 2 du tableau. Le Vaudois reste sur un échec mortifiant subi au 1er tour à Anvers, où il avait manqué trois balles de match face à Richard Gasquet. Vainqueur du récent tournoi ATP 250 de Sofia mais battu d'entrée à Astana puis à Anvers, Marc-Andrea Hüsler (ATP 62) n'aura pas non plus la tâche facile au 1er tour. Le gaucher zurichois se mesurera au Canadien Félix Auger-Aliassime (ATP 10), tête de série no 3, qui a cueilli le titre à Florence dimanche dernier. Troisième Suisse admis directement dans le tableau final, l'invité Dominic Stricker (ATP 136) retrouvera quant à lui Maxime Cressy (ATP 33) pour son entrée en lice. Le Bernois garde un excellent souvenir de son précédent face-à-face avec l'Américain, qu'il a battu en trois tie-breaks sur le gazon de Stuttgart cet été. Tête de série no 1 du tableau rhénan, le no 1 mondial Carlos Alcaraz en découdra quant à lui avec Jack Draper (ATP 48) au 1er tour. Il s'agira pour le vainqueur du dernier US Open du premier duel avec le talentueux gaucher britannique.

Premier League: Liverpool tombe de haut Awoniyi (no 9) inscrit le but de la victoire pour Forest Image: KEYSTONE/AP/Mike Egerton Après deux succès en Premier League, Liverpool est retombé de haut. Méconnaissables, les Reds ont perdu 1-0 sur la pelouse du promu Nottingham Forest, qui a signé son deuxième succès de la saison. Avec un Remo Freuler précieux dans son travail de couverture devant sa défense, Forest a livré un match sérieux et solide. La seule réussite de la rencontre a été inscrite par Awoniyi à la 58e. Pour sa part, Liverpool a terriblement déçu, manquant à la fois de rythme, d'intensité, de créativité et de précision. Les nombreuses absences sur blessure n'expliquent pas tout...

Les descentes de Zermatt/Cervinia annulées La Gran Becca n'accueillera pas de descente masculine cet hiver Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le jour calendrier de la Coupe du monde masculine subit également des modifications le jour de l'annulation du géant dames de Sölden. Les descentes initialement prévues les 29 et 30 octobre à Zermatt/Cervinia ont en effet été annulées samedi. Cette décision a été prise pour des raisons de sécurité et en raison du manque de neige dans la partie inférieure du parcours, qui devait être inauguré à cette occasion. Reste désormais à savoir si la piste "Gran Becca" pourra accueillir des descentes dames les 5 et 6 novembre. L'inspection est prévue mardi prochain. Les organisateurs avaient obtenu dimanche dernier un délai de six jours de la part de la FIS afin de rendre la piste apte au service. Mais les températures toujours élevées ont empêché de produire artificiellement la neige manquante. La FIS a déjà annoncé que ces deux descentes masculines ne seraient pas rattrapées cette saison. Il reste donc encore douze épreuves au programme dans la discipline pour cette Coupe du monde 2022/23. La première descente est maintenant prévue à Lake Louise au Canada, le vendredi 25 novembre.

MotoGP: Jorge Martin partira en pole position Image: KEYSTONE/EPA/FAZRY ISMAIL L'Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac) a décroché la pole position du GP de Malaisie en MotoGP samedi, signant un record du tour à Sepang. Leader du championnat, Francesco Bagnaia s'élancera 9e, soit trois places devant son rival pour le titre Fabio Quartararo (12e). Bagnaia (Ducati) dispose d'une première balle de match ce week-end pour décrocher son premier sacre en MotoGP face au tenant du titre, le Français Fabio Quartararo (Yamaha). Celui-ci accuse 14 points de retard sur l'Italien au championnat. L'Espagnol Aleix Espargaro (Aprilia), 10e sur la grille, et l'Italien Enea Bastianini (Ducati-Gresini), qui partira 2e dimanche, sont toujours mathématiquement dans la course, eux aussi, mais leurs chances sont plus minces à deux courses de la fin. A côté de Martin et Bastianini, l'Espagnol Marc Marquez (Honda) s'élancera dimanche de la première ligne aussi, à la troisième place. "Les sensations n'étaient pas là (...) Je ne sais pas comment on a fait pour finir sur la première ligne", a confié le sextuple champion du monde de MotoGP. Ces qualifications ont été disputées, contre toute attente, sur un tracé sec, mais cela ne préfigure en rien les conditions météo de dimanche car la pluie pourrait s'inviter en piste.

Un groupe abordable pour la Suisse en 2023 Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI La Suisse aura un coup à jouer lors du Mondial 2023 en Océanie (20 juillet-20 août). La sélection de l'ASF a hérité d'un groupe abordable samedi à Auckland lors du tirage au sort de la phase préliminaire: elle se frottera à l'un des deux pays organisateurs, la Nouvelle-Zélande, à la Norvège et aux Philippines dans la poule A. Deuxième de son groupe qualificatif derrière l'Italie, la Suisse disputera en 2023 la deuxième phase finale de son histoire après 2015. L'équipe alors entraînée par Martina Voss-Tecklenburg s'était hissée en 8e de finale en terminant 3e de son groupe, échouant à ce stade de la compétition face au Canada (1-0), pays-hôte. Douzième du classement FIFA, la Norvège sera la favorite logique de ce groupe A. La Suisse - qui doit encore désigner son sélectionneur pour ce Mondial - figure au 21e rang mondial, juste devant la Nouvelle-Zélande. Le choc entre ces deux équipes, prévu le 30 juillet lors de la 3e journée, s'annonce décisif pour la 2e place qualificative pour les 8es de finale. Les Suissesses disputeront leurs trois matches de poule en Nouvelle-Zélande. Elles entameront la compétition le 21 juillet à Dunedin face aux Philippines (53es du classement FIFA), qui joueront le premier match de l'histoire de leur pays dans une phase finale. Elles se frotteront ensuite à la Norvège (25 juillet à Hamilton), avant de revenir à Dunedin pour défier la Nouvelle-Zélande.

Coupe du monde: La 1re course de l'hiver annulée Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA L'ouverture de la Coupe du monde 2022/23 est perturbée par les mauvaises conditions météorologiques. Prévu samedi, le géant dames de Sölden a en effet été annulé. La décision est tombée peu avant 8h du matin, alors que les organisateurs avaient annoncé dans un premier temps que le départ de la première manche était simplement repoussé d'une heure. Les chutes de neige de la nuit et les prévisions pour la journée expliquent cette décision. Le coup d'envoi de la saison est donc retardé d'au moins 24 heures. Les conditions météorologiques devraient être plus clémentes dimanche pour le géant masculin, dont la première manche est programmée à 10h.

Sakkari décroche le dernier billet pour le Masters Image: KEYSTONE/EPA/FRANSCISCO GUASCO Maria Sakkari a arraché dans la nuit de vendredi à samedi l'ultime billet pour le Masters, qui débute fin octobre au Texas. La Grecque a composté son ticket en battant Veronika Kudermetova en quart de finale du tournoi WTA 1000 de Guadalajara. Sixième joueuse mondiale, Maria Sakkari s'est imposée 6-1 5-7 6-4 devant la Russe. Cette dernière se serait également qualifiée pour le Masters, programmé du 31 octobre au 7 novembre à Fort Worth, en cas de victoire dans ce quart de finale. La Polonaise Iga Swiatek, numéro un mondial incontesté avec huit titres à son actif cette saison dont Roland-Garros et l'US Open, sa dauphine tunisienne Ons Jabeur et l'Américaine Jessica Pegula étaient assurées d'être présentes aux Masters avant même le début de la semaine. Le tournoi mexicain de Guadalajara a désigné les cinq autres participantes: la Française Caroline Garcia, la jeune Américaine Coco Gauff, la Bélarusse Aryna Sabalenka, la Russe Daria Kasatkina et donc Maria Sakkari.

Perez pénalisé de cinq places au départ Image: KEYSTONE/EPA/GREG NASH Sergio Perez (Red Bull) partira avec cinq places de pénalité sur la grille de départ du Grand Prix des Etats-Unis de F1 dimanche à Austin. Le Mexicain est sanctionné après un changement de moteur à combustion interne, a annoncé son écurie. Perez est actuellement à la lutte pour la deuxième place au championnat des pilotes, avec le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), troisième, qu'il devance pour l'heure d'un point seulement (253/252). Cette pénalité pourrait donc le desservir dans cette optique. Son équipe Red Bull Racing conserve quant à elle de bonnes chances de remporter le titre des constructeurs dans le Texas, où son pilote principal Max Verstappen, sacré champion du monde au Japon il y a presque deux semaines, tentera de s'imposer comme l'an passé. Un autre pilote, le Chinois Zhou Guanyu (Alfa Romeo), a également été épinglé pour un même changement de moteur, écopant lui aussi d'une pénalité de cinq places sur la grille de départ.

Kurashev et Suter buteurs Max Domi (13) a offert la victoire aux Blackhawks en prolongation vendredi Image: KEYSTONE/AP/David Banks Philipp Kurashev et Pius Suter ont tous deux inscrit leur premier but de la saison vendredi en NHL. La soirée fut toutefois plus douce pour le Bernois et les Blackhawks, qui se sont imposés 4-3 après prolongation face au Red Wings. Detroit et Pius Suter - lequel a ouvert la marque sur une déviation involontaire du patin après 9'26'' - ont subi une défaite rageante vendredi. Les Red Wings menaient en effet 2-0 à la 11e minute, et 3-1 après deux tiers-temps. C'est Philipp Kurashev qui a sonné la révolte pour Chicago en trompant le portier Alex Nedeljkovic d'un tir du revers à la 44e. Les Blackhawks ont égalisé à 3-3 en infériorité numérique à la 51e, avant de forcer la décison après 2'16'' en "overtime" sur une réussite de Max Domi.

Un 2e succès pour les Hawks Image: KEYSTONE/AP/Butch Dill Atlanta a cueilli vendredi son deuxième succès en deux matches disputés dans la saison régulière 2022/23 de NBA. Clint Capela et les Hawks ont dominé Orlando 108-98 en Géorgie. Menés 27-19 après le premier quart et 54-50 à la mi-temps, les Hawks ont forcé la décision après la pause. Leur réveil a coïncidé avec celui de leur meneur Trae Young, qui a terminé cette partie avec 25 points - alors qu'il était resté "muet" en première mi-temps - et 13 passes décisives. L'autre arrière-vedette d'Atlanta, Dejounte Murray, a cumulé 20 points et 9 assists, John Collins se faisant quant à lui l'auteur de 23 points et 13 rebonds. Clint Capela, qui n'avait inscrit que 2 points face à Houston mercredi, en a marqué 8 vendredi (à 4/6 au tir). L'intérieur genevois des Hawks a en outre capté 7 rebonds.

Bienne mate le LHC, Fribourg se sort du piège d'Ambri Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Bienne est bien l'adversaire le plus dangereux du moment pour Genève-Servette le leader de National League. Les Seelandais se sont nettement imposés 4-1 contre Lausanne. Les Biennois pointent désormais à deux points des Genevois. Pour la deuxième fois de la saison, les Lausannois ont subi la loi de Bienne. Dans une partie truffée d'erreurs, les joueurs d'Antti Törmanen ont su faire parler leur réalisme avec le duo infernal Fabian Hofer - Jesper Olfsson. L'Autrichien a inscrit deux buts et réalisé deux assists, tandis que le Suédois, venu de Langnau, a marqué un doublé. Le troisième homme de cette ligne, c'est Gaëtan Haas. On voit la formidable force de frappe dont dispose le coach biennois. Les Vaudois ont payé parfois très cher leurs erreurs individuelles à l'image du mauvais choix d'Aurélien Marti derrière sa cage, qui a conduit au 3-1. Le LHC se retrouve plongé dans le doute après avoir concédé sa troisième défaite de rang. Même Punnenovs a dû laisser sa place à Tobias Stephan à la 45e minute après le 4-1. Le Zurichois n'avait plus joué depuis sept matches. Fribourg Gottéron revient sérieusement dans la course aux six premières places. Les joueurs de Christian Dubé ont gagné 2-1 sur la glace d'Ambri-Piotta et se retrouvent à deux points de leur adversaire du soir. Ce succès porte aussi la griffe du portier Connor Hughes. Le remplaçant de Reto Berra a paré trente-trois tirs des Tessinois. Il n'avait pourtant pas fait la meilleure impression sur l'ouverture du score de Kneubühler dès la 2e minute. Mais par la suite, il s'est largement repris pour offrir à ses couleurs un troisième succès lors des quatre derniers matches. Julien Sprunger en supériorité numérique et Mauro Jörg en infériorité numérique ont également pris une belle part dans le succès de Gottéron. Fin de série noire pour Ajoie Ajoie en a fini avec sa série de sept défaites. Les Jurassiens ont battu 4-1 un HC Lugano, toujours très inquiétant. Les Ajoulots ont marqué l'importantissime 2-0 à un dixième de seconde de la première sirène par Kevin Bozon. Les Tessinois ont réduit le score à la 47e par Riva. Ajoie a finalement passé l'épaule par Guillaume Asselin, qui a transformé son penalty et par Jonathan Hazen, qui s'est vu attribué un but réglementaire. Bonne semaine pour Rapperswil-Jona. Les Lakers ont battu Kloten 4-2 après avoir pris le meilleur sur Genève-Servette mardi. Le Tchèque Roman Cervenka s'est fait l'auteur de trois passes décisives. Pour leur deuxième match dans leur nouvel écrin, les Zurich Lions ont battu 4-0 les Langnau Tigers. Le Français Alexandre Texier en a profité pour inscrire son premier but de la saison. Les Zurichois, une fois qu'ils auront rattrapé leurs matches en retard ne seront pas loin de la première place avec leur défense de fer.

Pas de succès à domicile pour Gremaud et Ragettli Image: KEYSTONE/YANIK BUERKLI Près de 10'000 spectateurs ont suivi à Coire la première épreuve du Big Air comptant pour la Coupe du monde. Seules les victoires suisses ont fait défaut. Les spécialistes suisses du Big Air se sont bien comportés devant leur public. Chez les dames, Mathilde Gremaud est tombée lors de la première manche, mais la Fribourgeoise s'est totalement reconcentrée pour réussir encore deux bons sauts. Lors de la deuxième manche, la championne olympique a reçu la meilleure note. Finalement, elle s'est retrouvée classée au 3e rang pour son 13e podium en Coupe du monde. La victoire est revenue à la Française Tess Ledeux (20 ans) avec plus de dix points d'avance. Il s'agissait de son dixième succès en Coupe du monde. Ragettli seulement quatrième Andri Ragettli a causé une certaine déception. Le Grison a manqué le podium pour son premier concours à Coire. Après un premier saut très réussi, Ragettli a perdu des points dans les deux sauts en finale et est passé à la quatrième place à 0,75 point de la deuxième place. Le Norgévien Birk Ruud, champion olympique, a montré un véritable show qui lui a valu la victoire. Il s'est imposé devant les jeunes pousses que sont le Canadien Noah Porter MacLennan (2e) et l'Américain de 18 ans, Troy Podmilsak (3e).